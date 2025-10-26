De 10 bästa alternativen till Wispr Flow 2026

Du har precis avslutat ett möte. Bra idéer har delats, tydliga beslut har fattats och du sa till dig själv: ”Jag skriver ner allt direkt efter det här.”

Men att manuellt anteckna efter ett möte tar upp värdefull tid, och du kan knappt komma ihåg vem som sa vad, när och i vilket sammanhang.

Det är där röstdiktatverktyg som Wispr Flow kommer in. Detta onlinebaserade diktatverktyg fångar upp talade ord, omvandlar röstmemon till korrekta transkriptioner och hjälper dig att organisera dem med AI-kommandon.

Målet är att hjälpa dig att öka produktiviteten utan att behöva spendera timmar på att skriva in saker manuellt. Wispr Flow passar dock inte alla. Kanske fungerar inte röstigenkänningen som den ska, eller så passar den inte riktigt in i ditt arbetsflöde. Därför har vi samlat de bästa alternativen till Wispr Flow åt dig.

Från smart programvara för tal-till-text till AI-drivna verktyg som låter dig effektivisera anteckningar och dokumentredigering – dessa alternativ är utformade för att hjälpa dig spara tid och arbeta smartare.

Varför välja alternativ till Wispr Flow?

Wispr Flow är ett användbart verktyg för röstdiktering, men senaste användarfeedbacken lyfter fram flera utmaningar som kan få dig att söka efter bättre alternativ.

Högt minnes- och CPU-utnyttjande : Wispr Flow förbrukar upp till 800 MB RAM och 8 % av CPU-kapaciteten, vilket kan påverka systemets prestanda även när du inte aktivt använder det webbaserade dikteringsverktyget. Det innebär en verklig kostnad för din värdefulla tid

Långsam och klumpig startupplevelse : Det kan ta 8–10 sekunder att starta appen, vilket inte är idealiskt när du har bråttom att diktera anteckningar efter ett möte

Sekretessfrågor och problem med datainsamling: Wispr Flow samlar in kontextuell skärmdata för att förbättra precisionen och kommunicerar med sina servrar även när programmet är inaktivt. Detta väcker farhågor hos användare som lägger stor vikt vid användarsekretess och transparens

Molnbaserade modeller framför lokal bearbetning : Medan Wispr Flow är beroende av serverkommunikation föredrar vissa användare verktyg med lokal bearbetning som inte lagrar eller bearbetar data externt vid hantering av känsligt innehåll

Djup systemintegration utan samtycke : Appen lägger automatiskt till sig själv i systemets inloggningsobjekt och webbläsarens verktygsfält. Vissa användare rapporterar att den dyker upp igen efter borttagning, med beteenden som kan störa andra appar eller din webbläsare

Brist på mobil åtkomst : Wispr Flow finns endast tillgängligt på macOS och, sedan nyligen, Windows. Det finns ingen mobilapp, vilket begränsar dess användbarhet som ett snabbt och exakt dikteringsverktyg för team eller yrkesverksamma som är på resande fot.

Begränsad gratisversion: Gratisplanen begränsar användningen till ett visst antal ord per vecka. Det räcker knappast för regelbundna möten, brainstorming eller innehållsplanering, särskilt om ditt mål är att öka produktiviteten med konsekventa röstkommandon

Wispr Flow-alternativ i korthet

Här är vår lista över de bästa alternativen till Wispr Flow som du kan prova redan idag för att enkelt transkribera ljudfiler!

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp ClickUp Brain, AI-anteckningsapp, dokument, uppgiftshantering, mötesmallar Både enskilda personer och medelstora till stora team som behöver en allt-i-ett-arbetsyta för anteckningar, uppgifter och samarbete Gratis abonnemang tillgängligt, anpassningsmöjligheter för företag Otter.ai Live-transkription, talaridentifiering, mötesreferat, integration med Zoom och Google Meet Privatpersoner, egenföretagare och små team som behöver transkriptioner i realtid och mötesreferat Gratisabonnemang tillgängligt, betalt abonnemang från 16,99 $/månad för premiumfunktioner Sonix. ai Stöd för över 40 språk, import av ljud och video, tidsstämplar, anpassat ordförråd Frilansare, innehållsskapare och globala team som behöver snabb, flerspråkig transkription med hög noggrannhet Gratis provperiod tillgänglig, betalt abonnemang från 10 $/timme för transkription Temi Prisvänligt, enkelt gränssnitt, snabb leveranstid Privatpersoner och tillfälliga användare (som studenter eller journalister) som behöver snabb och prisvärd transkriptionsprogramvara Från 0,25 $/ljudminut, modell med löpande betalning Beskrivning Överdubbning, skärminspelning, redigering av flera spår och publicering av poddar Frilansande kreatörer, poddare och små medieteam som kombinerar redigering av ljud, video och text Gratisabonnemang tillgängligt, betalda abonnemang från 24 $/månad MacWhisper Whisper AI-motor, kräver inget internet, stöder flera språk Offline-röst-till-text för Mac-användare Gratis plan tillgänglig, engångslicens för Pro-versionen Dictanote Hybriddiktering + manuell inmatning, formateringsverktyg, röstgenvägar Författare, bloggare och studenter som växlar mellan diktering och skrivande i en enmansmiljö Gratisabonnemang tillgängligt, betalda abonnemang från 8 $/månad Tactiq Transkriptioner för Zoom, Google Meet, MS Teams, markeringsspårning och automatiska sammanfattningar Små till medelstora team som spelar in och organiserar mötesprotokoll från videosamtal Gratisabonnemang tillgängligt, betalda abonnemang från 12 $/månad Rev AI och manuell transkription, textning och stöd för språk världen över Juridiska avdelningar, medie- och forskningsteam (medelstora till stora företag) som behöver transkription med mänsklig noggrannhet Gratisabonnemang tillgängligt, betalda abonnemang från 14,99 $/månad Superwhisper Lättviktigt gränssnitt, stöder flera ljudingångar, inget konto krävs Yrkesverksamma och företagsanvändare som prioriterar integritet och använder Whisper AI lokalt på Mac och iOS Gratisabonnemang tillgängligt, betalda abonnemang från 8,49 $/månad

Det bästa alternativet till Wispr Flow

Nu när du har sett de bästa alternativen i korthet, låt oss gå igenom dem ett efter ett för att hitta det som passar dig bäst.

1. ClickUp (Bäst för individer och team som behöver en samlad plattform för uppgifter och kommunikation)

Gör mötena 10 gånger mer produktiva med ClickUp AI Notetaker Fånga varje detalj från alla diskussioner med ClickUp AI Notetaker

De flesta verktyg för röst-till-text stannar vid transkribering. ClickUp går ett steg längre genom att omvandla dina konversationer till konkreta planer.

Föreställ dig att du är i ett kundsamtal, brainstormar idéer, diskuterar nästa steg och fördelar ansvar på plats. ClickUp AI Notetaker ansluter sig diskret till mötet (med din tillåtelse, förstås), spelar in konversationen och levererar en ren, märkt transkription till din inkorg tillsammans med en smart sammanfattning av viktiga slutsatser och åtgärdspunkter.

Men det är bara början.

ClickUp Brain MAX – Produktivitet med röststyrning

ClickUp AI Notetaker registrerar och sammanfattar redan möten, men ClickUp Brain MAX tar det ett steg längre med en röststyrd AI för datorer som känner till ditt arbetssammanhang.

Med Talk to Text kan du diktera anteckningar, uppföljningar eller uppgifter handsfree och få dem omedelbart formaterade till ClickUp-dokument, uppgifter eller kommentarer. Det stöder smart länkning till @mentions, uppgifter och dokument, så att dina röstkommandon kopplas till det faktiska arbetet utan extra klick.

Varför Brain MAX förbättrar anteckningsfunktionen:

Handsfree-dokumentation med omedelbar formatering

Länkar uppgifter, dokument och omnämnanden direkt från röstkommandon

Kontextuell sökning i ClickUp och anslutna appar

Flerspråkig och tonjusterbar utdata

Exempel:

”Max, skapa en uppgift för att färdigställa introduktionsguiden till torsdag för Jordan.” ✅ Uppgift skapad, förfallodatum inställt, teamet meddelat – utan att behöva skriva något.

Samarbeta och organisera anteckningar med ClickUp Docs

Direkt efter mötet blir anteckningarna, som skapats i ClickUp Docs, en del av din arbetsyta. Du kan omedelbart omvandla markeringar till ClickUp-uppgifter, tilldela dem, ange förfallodatum och hålla hela projektkontexten samlad på ett ställe. Denna typ av uppgiftsintegration håller ditt team samordnat och eliminerar behovet av att hoppa mellan olika verktyg. Du kan också använda mallar för uppgiftslistor för att komma igång snabbare.

Formatera innehåll direkt, länka uppgifter och samarbeta med team för detaljerade redigeringar med ClickUp Docs

Eftersom allt sker i ett gemensamt utrymme känns samarbetet naturligt. Ditt team kan redigera anteckningar tillsammans med hjälp av Live Collaboration i ClickUp, lämna kommentarer, uppdatera uppgiftsförloppet och hålla sig uppdaterade med delade anteckningar, istället för att tappa helhetsperspektivet.

ClickUps bästa funktioner

AI-anteckningsverktyg för möten: Låt anteckningsverktyget automatiskt ansluta sig till samtal, spela in konversationer och generera transkriptioner med sammanfattningar och åtgärdspunkter

ClickUp Docs: Skapa, redigera och dela dokument i realtid, med kommentarer direkt i texten, omnämnanden och länkning till uppgifter

Uppgiftsintegrering från anteckningar: Förvandla valfri del av ett dokument eller transkript till en uppgift med ansvariga, deadlines och projektetiketter

Inbyggt teamsamarbete: Redigera dokument tillsammans, tilldela uppföljningar, spåra uppdateringar och hantera feedback – allt i ett gemensamt arbetsutrymme

ClickUp Brain med AI-kommandon: Sammanfatta långa anteckningar, extrahera nästa steg och skriv om innehåll i dokument eller kommentarer med hjälp av Sammanfatta långa anteckningar, extrahera nästa steg och skriv om innehåll i dokument eller kommentarer med hjälp av ClickUps AI-assistans

📮ClickUp Insight: ClickUp har funnit att 47 % av mötena varar en timme eller längre. Men är all den tiden verkligen nödvändig? Anledningen till vår skepsis? Endast 12 % av våra respondenter betygsätter sina möten som mycket effektiva. Genom att mäta nyckeltal som antal genererade åtgärdspunkter, uppföljningsgrad och resultat kan du se om längre möten verkligen ger mervärde. ClickUps verktyg för möteshantering kan hjälpa till här! Registrera enkelt åtgärdspunkter under diskussioner med AI Notetaker, omvandla dem till spårbara uppgifter och övervaka slutförandegraden – allt i ett enda samlat arbetsutrymme. Se vilka möten som faktiskt ger resultat och vilka som bara stjäl tid från ditt teams dag!

Begränsningar i ClickUp

ClickUp har mycket att erbjuda under huven, vilket kan vara lite för mycket för mindre team eller enskilda användare som just har börjat. Användare påpekar ofta att det tar lite tid att sätta sig in i hur man konfigurerar dashboards, vyer och anpassade arbetsflöden

Det förekommer ibland rapporter om fördröjningar i större arbetsmiljöer, särskilt när automatiseringar eller omfattande integrationer används

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare berättade hur ClickUp har förändrat deras byrås interna uppgiftshantering:

ClickUp har helt förändrat hur vi hanterar våra interna uppgifter på byrån. Det gör att jag kan följa hela teamets arbetsflöde på ett och samma ställe, prioritera brådskande ärenden och hålla kommunikationen centraliserad.

2. Otter.ai (Bäst för transkription i realtid och mötesreferat)

Otter.ai är ett välkänt verktyg för röst-till-text som är utvecklat för yrkesverksamma som tillbringar mycket tid i möten. Det erbjuder transkription i realtid med talaridentifiering och genererar automatiskt sammanfattningar och sökbara transkriptioner. Oavsett om du deltar i ett Zoom-samtal, en föreläsning eller en intervju hjälper Otter dig att hålla fokus utan att behöva anteckna manuellt.

Otter.ai:s bästa funktioner

Skilj mellan talare i realtid under möten

Få en snabb överblick över viktiga ögonblick utan att behöva läsa hela transkriptet

Integrera enkelt med Zoom, Google Meet, Microsoft Teams och mer via Chrome-tillägg eller inbyggda integrationer

Dela transkriptioner, lägg till kommentarer och tagga kollegor direkt i transkriptionen med hjälp av samarbetsverktyg

Transkribera var du än befinner dig med appar för iOS, Android och webben

Begränsningar i Otter.ai

Transkriptionens noggrannhet kan försämras av bakgrundsljud, starka accenter eller överlappande tal

Identifiering av talare kräver ofta manuell justering för att fungera konsekvent i gruppmiljöer

Det kostnadsfria abonnemanget inkluderar ett begränsat antal transkriptionsminuter, vilket kanske inte räcker för regelbunden användning

Avancerade funktioner som live-sammanfattning, teamsamarbete och administratörskontroller finns endast tillgängliga i de högre betalda abonnemangen

Priser för Otter.ai

Grundplan : Gratis

Pro-plan : 16,99 $/månad per användare

Business-plan : 30 $/månad per användare

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Otter.ai-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter.ai?

Så här säger en G2-recensent om Otter.ai:

Ett effektivt anteckningsverktyg med bra sammanfattningar, åtgärdslistor och användbara integrationer

📖 Läs även: De bästa alternativen och konkurrenterna till Otter AI

3. Sonix.ai (Bäst för snabb, flerspråkig transkription med hög noggrannhet)

Sonix.ai är perfekt för innehållsskapare och team som behöver snabb och mycket noggrann transkription på över 40 språk. Du kan ladda upp ljud- eller videofiler, få snabba transkriptioner med talaretiketter och tidsstämplar, och redigera dem direkt i webbläsaren. Tjänsten stöder flerspråkig inmatning, låter användarna tala fritt och innehåller smarta funktioner som sammanfattningar och exportalternativ.

Sonix.ai:s bästa funktioner

Transkribera ljud och video på över 40 språk för globala team och kreatörer

Få transkriptioner på några minuter, perfekt för snabba leveranser

Tagga talare och lägg till tidsstämplar på ordnivå för enkel navigering

Redigera, markera och samarbeta i webbgränssnittet

Exportera transkriptioner i TXT, DOCX, PDF, SRT och fler format för enkel delning och återanvändning

Begränsningar för Sonix.ai

Innehåller inte en inbyggd AI-röstinspelare . Användare måste ladda upp ljud- eller videofiler

Noggrannheten kan minska i bullriga miljöer eller vid överlappande dialog

Den begränsade kostnadsfria provperioden och prissättningen kanske inte passar för intensiv, kontinuerlig användning

Priser för Sonix.ai

Gratis provperiod tillgänglig

Standardplan (betala per användning): 10 $/timme för transkription

Premium-abonnemang: 16,50 $/användare per månad (faktureras årligen) + 5 $/timme för transkribering

Företagsplan: Anpassad prissättning för 5 eller fler användare

Betyg och recensioner för Sonix.ai

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sonix.ai?

Här är vad en G2-recensent hade att säga:

Sonix.ai är ett fantastiskt verktyg för att transkribera röstmeddelanden på språng och hålla ordning på dem.

4. Temi (Bäst för snabba, prisvärda transkriptioner med minimal redigering)

Temi är utvecklat för snabbhet och enkelhet. Det är ett smidigt transkriptionsverktyg som levererar snabba resultat till ett av marknadens lägsta priser. Med sin fasta prissättning och lättanvända redigerare är det ett populärt val bland frilansare som journalister, studenter och innehållsskapare.

Du kan ladda upp ditt ljud, få en transkription inom några minuter och finslipa den med Temis inbyggda redigerare. Det fungerar bäst med tydligt ljud och minimalt bakgrundsljud – perfekt för enskilda intervjuer, föreläsningar eller podcastinspelningar.

Även om Temi saknar samarbetsfunktioner och arbetsflöden för uppgifter, är det ett utmärkt val när prisvärdhet och snabbhet är dina högsta prioriteringar.

Temis bästa funktioner

Få tillgång till en av marknadens lägsta transkriptionspriser. Det finns inga abonnemang, månatliga åtaganden eller användningsnivåer

Få transkriptioner levererade inom 5–10 minuter efter uppladdning, även för längre filer

Spela upp ljud, följ tidsstämplar och redigera text rad för rad

Ladda ner den redigerade versionen av ditt transkript i TXT-, SRT- eller PDF-format för delning eller publicering

Begränsningar för Temi

Stöder inte live-transkription eller mötesintegration

Noggrannheten kan minska vid inspelningar med bakgrundsljud eller överlappande röster

Inga funktioner för samarbete eller projektledning

Priser för Temi

Gratis provperiod tillgänglig

0,25 $ per ljudminut (betalning per användning)

Temi-betyg och recensioner

Trustpilot : 4/5 (över 70 recensioner)

G2: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Temi?

Denna G2-recension delar med sig av:

Temi transkriberar ljudinspelningar med hög precision. När transkriberingen är klar kan innehållet redigeras.

💡 Proffstips: Om du transkriberar webbseminarier eller videosamtal manuellt, använd tidsstämplar för att fästa dina anteckningar. Pausa videon och skriv ner tidsstämpeln bredvid varje viktig punkt (t.ex. [03:42] Hur man skapar en projektplan). Detta gör det enkelt att återvända till komplexa delar utan att behöva titta på hela videon igen. Vill du ha fler tips? Här är en snabbguide till hur du effektivt tar anteckningar från en video.

5. Descript (Bäst för kreatörer som kombinerar transkription, ljud- och videoredigering)

via Descript

Descript är ett populärt val bland poddare, marknadsförare och lärare som vill ha ett snabbare sätt att transkribera, redigera och publicera innehåll utan att behöva byta mellan olika verktyg. Det omvandlar automatiskt inspelningar till text, vilket gör att du kan redigera videor eller voiceovers genom att helt enkelt ändra transkriptet.

Du kan ta bort fyllnadsord, lägga till bildtexter och förbereda innehåll för publicering – allt från en och samma kontrollpanel. Med inbyggda verktyg för skärminspelning, teamsamarbete och publicering hjälper Descript kreativa team att gå från idé till färdigt innehåll på kortare tid.

Descripts bästa funktioner

Redigera ljud- och videoinnehåll genom att helt enkelt redigera transkriptet. Klipp, ordna om eller ta bort avsnitt utan att använda en traditionell tidslinje-redigerare

Upptäck och ta bort fyllnadsord som ”um”, ”uh” och upprepade fraser automatiskt med ett enda klick, vilket gör innehållet renare och mer professionellt

Bjud in teammedlemmar att samarbeta kring transkriptioner, tidslinjer och redigeringar i realtid, vilket gör det enklare att hantera gemensamma projekt

Spela in handledningar, demonstrationer eller genomgångar genom att spela in skärmen direkt i Descript, och redigera och publicera dem sedan utan att behöva något annat verktyg

Lägg snabbt till synkroniserade undertexter till videor och exportera undertextfiler för tillgänglighet eller återanvändning

Begränsningar i Descript

Inlärningskurva för användare som är nya inom ljud- eller videoredigering, trots det förenklade gränssnittet

Avancerade funktioner som borttagning av fyllnadsord och avancerade exportfunktioner finns endast tillgängliga i betalda abonnemang

Priser för Descript

Gratis abonnemang tillgängligt

Hobbyist-abonnemang : 24 $/användare per månad

Creator-plan : 35 $/användare per månad

Affärsplan : 50 $/användare per månad

Enterprise-plan: Anpassade priser för stora team

Betyg och recensioner för Descript

G2 : 4,6/5 (över 750 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Descript?

Här är vad en G2-användare berättar om sin upplevelse med Descript:

Perfekt för enkel videoredigering och transkribering, plus mycket mer. Att redigera video och ljud är lika enkelt som att redigera ett dokument, så du behöver inte kunna använda ett komplicerat redigeringsprogram för att få saker gjorda.

📖 Läs också: De bästa gratisprogrammen för skärminspelning utan vattenstämpel

6. MacWhisper (Bäst för Mac-användare som söker offline-transkription)

via MacWhisper

Sekretess och enkelhet är kärnan i MacWhisper. Det är utformat exklusivt för macOS och körs helt på din enhet – inget internet krävs, ingen molnlagring involveras. Oavsett om du transkriberar intervjuer, möten eller utkast till innehåll förblir dina filer lokala och säkra.

MacWhisper använder OpenAI:s Whisper-modell för att leverera exakta transkriptioner på flera språk. Du kan ladda upp ljud- eller videofiler, visa transkriptionen i ett överskådligt gränssnitt och redigera den direkt utan att behöva oroa dig för uppkoppling eller integritetsfrågor.

Det är ett pålitligt val för proffs som värdesätter kontroll över sina data och vill ha ett smidigt, offlinebaserat transkriptionsverktyg som helt enkelt fungerar.

MacWhispers bästa funktioner

Transkribera ljud- och videofiler direkt på din Mac utan att behöva en internetanslutning

Använd en av de mest exakta open source-modellerna för taligenkänning för högkvalitativa resultat oavsett dialekt och språk

Stöd för transkribering på dussintals språk, vilket gör det användbart för internationella projekt eller flerspråkiga team

Håll fokus på ditt arbete, utan onödiga popup-fönster eller störande element

Köp en gång och använd det för alltid, tack vare en enkel prismodell utan löpande avgifter.

Begränsningar i MacWhisper

Endast tillgängligt för macOS. Det finns ingen Windows- eller mobilversion.

Erbjuder inte transkription i realtid eller integration med live-möten

Saknar inbyggda samarbetsverktyg eller uppgiftsfunktioner för teamanvändning

Priser för MacWhisper

Personlig licens : ~64 $ (engångskostnad) [59 €]

5 licenser : ~270 $ totalt / ~54 $ per licens [249 € / 49 €]

10 licenser : ~490 $ totalt / ~49 $ per licens [450 € / 45 €]

20 licenser : ~870 $ totalt / ~44 $ per licens [799 € / 39 €]

50 licenser: ~2 070 $ totalt / ~41 $ per licens [1 899 € / 38 €]

Obs: De faktiska priserna kan variera något beroende på aktuella valutakurser.

Betyg och recensioner för MacWhisper

Gumroad: 4,9/5 (över 1 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om MacWhisper?

Här är vad en recensent på Product Hunt berättade om sin upplevelse med MacWhisper:

En otroligt användbar app för transkribering direkt på enheten. Jag använder den både för att transkribera röstanteckningar till text och för att skapa automatiska transkriptioner från onlinevideor till mina anteckningar.

👀 Visste du att? Vår undersökning om möteseffektivitet visade att medan 47 % av mötena varar en timme eller mer, kan 14 % av de tillfrågade avsluta sina möten på bara 15 minuter. En liten men anmärkningsvärd andel som bevisar att snabba, effektiva möten är möjliga.

7. Dictanote (Bäst för författare som vill ha en blandning av diktering och manuell redigering)

via Dictanote

Dictanote är perfekt för författare, studenter och yrkesverksamma som vill växla mellan att skriva och använda röstinmatning utan att avbryta skrivprocessen. Det körs i din webbläsare med ett rent gränssnitt som liknar Google Docs och inbyggd röstigenkänning.

Du kan tala naturligt eller skriva mitt i dokumentet, organisera innehåll med taggar och hantera projekt med hjälp av separata ”anteckningsböcker”. För alla som blandar diktering och manuell skrivning håller Dictanote allt samlat på ett ställe. Eftersom det körs helt i webbläsaren utan tunga integrationer känns det responsivt även på långsammare eller äldre enheter.

Dictanotes bästa funktioner

Redigera text medan du talar med stöd för automatisk interpunktion. Detta sparar tid på efterbearbetning och hjälper dig att skapa mer polerade anteckningar direkt

Använd enhetens inbyggda röstmotor, till exempel Google Speech i Chrome. Detta gör dig mindre beroende av snabbt internet och håller dina röstdata mer privata

Fetstil, kursivstil, understrykning och formatera dina anteckningar medan du dikterar. Detta är användbart för alla som skriver längre texter eller organiserar strukturerade anteckningar

Starta, pausa eller avsluta diktering med enkla tangentbordskommandon, vilket gör det enkelt att fånga upp tankar medan du multitaskar

Begränsningar i Dictanote

Begränsat till Google Chrome på datorer, vilket utesluter användare av andra webbläsare eller de som behöver mobil åtkomst

Ingen molnsynkronisering eller säkerhetskopiering, så anteckningar sparas lokalt om de inte exporteras manuellt. Det kan vara riskabelt för användare som arbetar på flera enheter eller behöver automatisk synkronisering

Stöder inte förinspelade ljudfiler, vilket gör det olämpligt för transkribering av befintliga intervjuer eller möten

Priser för Dictanote

Gratis

Pro: 8 $ per månad

Betyg och recensioner för Dictanote

Chrome Web Store: 2,7/5 (över 1 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Dictanote?

Här är vad en recensent på Chrome Web Store berättar om sin upplevelse av Dictanote:

Det fungerade ganska bra igår, med ungefär den utlovade noggrannheten på 90 %. Men i morse fungerar det inte alls, med en noggrannhet på ungefär 50 %. Även med 90 % noggrannhet hade jag kunnat skriva hela texten snabbare än det tog att diktera och sedan göra korrigeringar.

8. Tactiq (Bäst för att spela in och organisera transkriptioner från videomöten)

via Tactiq

Har du någonsin avslutat ett Zoom-samtal och sedan glömt vem som lovade att göra vad? Tactiq hjälper till att se till att detta aldrig händer igen.

Detta Chrome-tillägg fångar upp realtidstranskriptioner från Google Meet, Zoom och Microsoft Teams, och låter dig markera viktiga ögonblick och omvandla dem till åtgärdspunkter, allt under mötet. Det placeras diskret vid sidan av skärmen, så att du kan hålla fokus på konversationen utan att behöva leta efter anteckningar.

Du kan markera viktiga punkter, tilldela uppföljningar och exportera allt till verktyg som Google Docs, Notion eller ditt CRM-system. Eftersom det körs i din webbläsare och inte deltar i möten som en deltagare undviker det de integritetsproblem som ofta förekommer med mötesbots.

Tactiqs bästa funktioner

Arbeta smidigt med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams utan behov av bots eller extra behörigheter

Markera åtgärder, beslut och viktiga insikter under mötet så att de är lätta att gå igenom efteråt

Sammanfatta möten, skapa utkast till uppföljningsmejl eller generera Jira-ärenden direkt

Skicka transkriptioner och höjdpunkter direkt till Google Docs, Notion, Slack eller ditt CRM utan att behöva kopiera och klistra in

Begränsningar i Tactiq

Fungerar endast på datorer med webbläsaren Chrome, vilket begränsar tillgängligheten för mobilanvändare eller team som använder Safari eller Firefox

Vissa funktioner, som CRM-integration och utökad transkriptionshistorik, är endast tillgängliga i de högre betalda abonnemangen

Priser för Tactiq

Gratisplan: Begränsade höjdpunkter och exporter

Pro-plan: 12 $/användare per månad

Teamplan: 20 $/användare per månad

Företagsplan: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Tactiq

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Tactiq?

Så här säger en recensent på G2:

Det enklaste sättet att transkribera möten. Det finns flera funktioner, men min favorit är nog de AI-drivna sammanfattningarna.

📖 Läs också: Hur man skriver en effektiv mötesrapport

9. Rev (Bäst för manuell transkription med hög tillförlitlighet)

via Rev

Det är inte alla verktyg för röst-till-text som balanserar hastighet och noggrannhet, men det gör Rev. Med över ett decennium inom transkriptionsbranschen kombinerar det AI-effektivitet med mänsklig precision för branscher där varje ord spelar roll.

Oavsett om du är en journalist som behöver transkriptioner som kan användas i domstol, ett juridiskt team som förbereder korsförhör eller en forskare som går igenom timmar av intervjuer, ger Rev dig flexibla alternativ – från snabba AI-drivna transkriptioner till mycket exakta transkriptioner som skapats av människor.

Det erbjuder även funktioner som en AI-assistent för att ta fram citat och teman, redigerbara transkriptioner samt integrationer med Zoom, Teams och Google Meet.

Rev:s bästa funktioner

Välj mellan AI för snabbhet eller manuell transkription för över 99 % noggrannhet

Skapa sammanfattningar automatiskt, markera citat och lyft fram viktiga teman från transkriptioner. Den här funktionen är mycket användbar om du behöver följa upp efter en intervju eller extrahera de viktigaste punkterna från långa samtal

Upptäck mönster och motsägelser i flera transkriptioner, vilket är perfekt för juridiska team, medieteam och forskningsteam

Redigera medan du lyssnar, spåra ändringar och samarbeta i ett gemensamt arbetsutrymme

Spela in när du är på språng eller anslut till Zoom, Meet och Teams för att automatiskt transkribera möten

Begränsningar

Inget stöd för transkription i realtid för liveevenemang eller webbseminarier

Manuell transkribering kan bli dyrt för längre innehåll

Vissa rapporter om felidentifiering av talare och farhågor om dataanvändning för AI-träning

Rev-prissättning

Gratis: 45 minuters 45 minuters AI-transkription per månad

Basic: 14,99 $/användare/månad

Pro: 34,99 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Rev?

Så här säger en G2-recensent om Rev:

Vår byrå använder rev nästan dagligen för att skapa nästan omedelbara AI-utkast till vittnesmål. Våra kunder uppskattar de delbara länkarna som synkroniserar transkriptionen med en video. AI-sammanfattningen och frågeboten är också utmärkta och vi ser fram emot deras utökning.

👀 Visste du att? 49 % av deltagarna i vår undersökning om möteseffektivitet tar fortfarande handskrivna anteckningar – en överraskande trend i en digital era. Detta beroende av penna och papper kan vara en personlig preferens eller ett tecken på att digitala anteckningsverktyg inte är fullt integrerade i arbetsflödena.

10. Superwhisper (Bäst för företagskunder som vill ha Whisper AI:s precision i ett överskådligt gränssnitt)

via SuperWhisper

Superwhisper är ett kraftfullt verktyg för transkription offline för macOS och iOS, utvecklat för företagsanvändare. Det använder ramverket Whisper.cpp och körs helt på enheten, vilket garanterar fullständig datasäkerhet.

Det som utmärker det är dess kontextmedvetna formatering och stöd för anpassningsbara AI-arbetsflöden, vilket gör det möjligt för team att definiera regler för efterbearbetning med hjälp av naturlig språkbehandling. Det är perfekt för att transkribera känsligt innehåll som juridiska eller medicinska anteckningar utan att behöva förlita sig på molntjänster.

Superwhispers bästa funktioner

Arbeta helt på din enhet med lokala AI-modeller utan att skicka data till molnet

Anpassa utdata efter den app du använder. Till exempel formaterar den innehåll som ett e-postmeddelande i Mail-appen eller använder punktlistor när du transkriberar till Notes

Lägg till naturliga språkprompter för att förfina dina transkriptioner

Hantera domänspecifika termer inom olika områden som hälso- och sjukvård, juridik och forskning med högre precision tack vare det avancerade igenkänningssystemet

Få tillgång till versionshantering, gemensam redigering och integrationer med AI-verktyg som GPT-4o och Claude 3.5 för att snabbt finslipa transkriptioner och extrahera sammanfattningar

Lagra alla filer lokalt med end-to-end-kryptering, så att känslig data förblir säker och uppfyller sekretessstandarder

Begränsningar i Superwhisper

Kräver nyare Mac-hårdvara (M2 eller högre) för transkription i realtid med de största AI-modellerna, vilket begränsar tillgängligheten för användare med äldre enheter

Avsaknaden av inbyggd röstidentifiering gör det svårare att skilja mellan flera röster i intervjuer eller möten

Brant inlärningskurva för att konfigurera avancerade funktioner som anpassade lägen och AI-efterbearbetning, särskilt för användare utan tekniska kunskaper

Priser för Superwhisper

Gratis abonnemang tillgängligt

Pro: 8,49 $/månad

Årligt: 84,99 $/år

Livstid: 249,99 $

Betyg och recensioner för Superwhisper

App Store : 4,9/5 (över 1 200 recensioner)

Product Hunt: 5/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Superwhisper?

Här är vad en användare skrev på Product Hunt om Superwhisper:

Vilken användbar programvara! Jag märker att jag skriver mer och bättre dokumentation och e-postmeddelanden med den eftersom den gör textinmatningen så snabb.

📖 Läs mer: Hur man använder AI för mötesanteckningar

Hur du väljer rätt alternativ till Wispr Flow

Verktyg för röst-till-text handlar inte längre bara om transkribering. Det verkliga värdet ligger i vad du kan göra med transkriptionerna när mötet är slut.

Med verktyg som ClickUp får du ett komplett system för att förvandla idéer till handling. Med ClickUp AI Notetaker kan du spela in möten, generera smarta sammanfattningar och omedelbart skapa uppgifter utifrån viktiga slutsatser

Med ClickUp Docs kan ditt team samarbeta kring anteckningar, koppla dem till uppgifter och hålla allt organiserat på ett ställe

Naturligtvis utmärker sig andra verktyg inom olika områden. Otter.ai och Sonix är utmärkta för snabb, AI-driven transkription. Rev ger dig mycket exakta resultat som granskas av människor. MacWhisper och Superwhisper är perfekta för användare som prioriterar integritet och behöver offlinebearbetning.

Vilket verktyg som är rätt beror på hur ditt arbetsflöde ser ut och hur ditt team arbetar.

Börja med att utforska demos och kostnadsfria provversioner med flexibla plattformar som ClickUp. Få den tydlighet du behöver för att välja den bästa lösningen för ditt teams nästa tillväxtfas.