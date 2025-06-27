De 10 bästa SSO-verktygen för säker åtkomst 2025

Ditt lösenord måste innehålla stora bokstäver, små bokstäver, siffror, symboler, en haiku och ditt barndoms husdjurs flicknamn.

Vi har alla sett de där frustrerande röda varningarna, och för många användare är lösningen helt enkelt att återanvända lösenord. Faktum är att 48 % av alla människor gör det. Men för IT-team är det inte bara en anekdot om lathet – det är en allvarlig säkerhetsrisk.

Det är här single sign-on (SSO) kommer till undsättning. Tänk på det som en säker digital huvudnyckel – en inloggning för att få åtkomst till alla godkända appar och verktyg som ditt team behöver. Det förenklar åtkomsthanteringen, skyddar användarnas identiteter och eliminerar lösenordsproblemen i hela organisationen.

Men SSO-landskapet är inte helt jämnt. Så hur vet du vilket du ska välja?

I den här guiden går vi igenom de 10 bästa SSO-verktygen så att du kan hitta det som passar bäst för att effektivisera användaråtkomsten och stärka din säkerhetsstrategi.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* Okta Skalbar identitetshantering för företag; Företag Omfattande SAML-, OAuth- och OIDC-integrationer, dynamisk autentisering, livscykelhantering och beteendespårning. Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för betalda planer OneLogin Enhetlig identitetshantering i molnet; små och medelstora företag och stora organisationer Adaptiv MFA, SmartFactor-autentisering, djup länkning, stöd för över 21 språk Från 2 $/månad per användare Ping Identity Identitetshantering; Stora företag och reglerade branscher Riskbaserad autentisering, lösenordsfri inloggning och hybrid-IT-integrationer Pris från 35 000 dollar per år för kunder och 3 dollar per månad per användare för personal. Auth0 Utvecklare som skapar autentiseringsarbetsflöden; Fintech- och reglerade startups API-först-strategi, kodfri/pro-kodredigerare, varningar om intrång, CI/CD-integration Gratis, betalda abonnemang från 35 $/månad per användare Frontegg B2B SaaS-startups och produktteam inom företag Förkonfigurerad autentisering, roller och behörigheter, hyresgästhantering, användningsmätning Gratis; Anpassade priser för betalda abonnemang WorkOS SaaS-startups och snabbväxande företag SCIM-integration, passnycklar för lösenordsfri autentisering, administratörsportal, React-komponenter Gratis (upp till 1 miljon användare); Betalda abonnemang från 2 500 USD/månad SecureAuth Organisationer som använder Microsofts ekosystem Adaptiv autentisering, förbättrad säkerhet, integration av äldre appar, insikter från instrumentpanelen Anpassad prissättning LoginRadius Kundorienterade företag och små och medelstora företag Social inloggning, CIAM-analys, anpassade registreringsformulär, GDPR/CCPA-efterlevnad Gratis; Anpassade priser för betalda abonnemang Keycloak Teknikkunniga team och användare av öppen källkod Rollbaserade kontroller, LDAP-integration, användarfederation och externa användarregister Gratis (lagring och infrastruktur ingår ej) Azure Active Directory (Azure AD) Små och medelstora företag samt företag som använder Microsofts ekosystem Villkorad åtkomst, identitetsskydd, gäståtkomsthantering, 99,9 % drifttid Gratis; betalda abonnemang från 6 $/månad per användare

Vad ska du leta efter i ett SSO-verktyg?

Ett SSO-verktyg är inte bara en dörrvakt vid din digitala ytterdörr som ber om ditt ID-kort. Det påverkar också inloggningsupplevelsen och måste följa riktlinjer för efterlevnad, allt i blixtsnabb takt.

Det är mycket som hänger på ett enda verktyg, eller hur? Därför måste alla lösningar som du väljer ut ha följande funktioner:

Stabil säkerhetsarkitektur: Leta efter alternativ med starka säkerhetsgrunder, såsom inloggningsalternativ med flera faktorer, krypterade inloggningsuppgifter och säker dataöverföring. Detta inkluderar även uppdaterade SOC 2-, GDPR/HIPAA- och Leta efter alternativ med starka säkerhetsgrunder, såsom inloggningsalternativ med flera faktorer, krypterade inloggningsuppgifter och säker dataöverföring. Detta inkluderar även uppdaterade SOC 2-, GDPR/HIPAA- och ISO-certifieringar för att öka förtroendet och efterlevnaden av regelverk.

Mångsidiga integrationer: Välj SSO-verktyg med robust åtkomsthantering och protokoll, såsom geografisk DNS-routing och anpassningsbar konfiguration. Kontrollera noga att verktyget klarar stora inloggningsvolymer och kan integreras med populära appar som Gmail och Apple.

Mångsidiga administrativa kontroller: Välj ett verktyg med snabb kontroll över användaridentitet och inloggningshantering. Administrativa funktioner som platsbaserade regler, säkerhetsmarkeringsspråk, enhetskontroller, snabb borttagning av användare och integrerade Välj ett verktyg med snabb kontroll över användaridentitet och inloggningshantering. Administrativa funktioner som platsbaserade regler, säkerhetsmarkeringsspråk, enhetskontroller, snabb borttagning av användare och integrerade SOC 2-revisionsverktyg förhindrar obehörig åtkomst från ett enda kommandocenter.

Inbyggd katastrofåterställning: Prioritera lösningar som skyddar dig även vid driftstopp eller dataförlust. Långsiktig lokal cachelagring av inloggningsuppgifter, protokoll för kontinuitetsåtgärder och parallell autentisering är avgörande för att minimera störningar.

💡 Proffstips: Håll utkik efter SSO-verktyg som har moduler för lösenordshantering eller som enkelt kan integreras med sådana.

Nu när du vet vad du ska leta efter i ditt viktiga SSO-verktyg är det bara att dyka in i recensionerna. Här är de tio bästa alternativen på marknaden.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. Okta (bäst för skalbar identitetshantering i företag)

via Okta

Först på listan står Okta, en stor aktör inom identitets- och smidig åtkomsthantering. Denna plattform är det självklara valet för företag över hela världen tack vare en välbalanserad blandning av funktioner, inklusive säker enkel inloggning, smart multifaktorautentisering (MFA) och appintegrationer.

Okta är känt för sina robusta integrationsfunktioner och erbjuder omfattande stöd för SAML-, OAuth- och OIDC-protokoll. Det kompletterar också upplevelsen väl med ett rent gränssnitt utan kod och en insiktsfull administratörspanel. Okta är utmärkt för team som söker smidig och skalbar användarhantering.

Okta bästa funktioner

Börja bygga plattformar med kraftfull och utbyggbar integration från Okta Integration Network.

Optimera säkerhetsnivåerna baserat på tid, plats och enhet med en dynamisk autentiseringsprocess.

Automatisera IT-processer för nyanställda och även interna överföringar med robust livscykelhantering.

Förbättra säkerheten genom att övervaka användarnas inloggningsmönster med dess omfattande API-paket och funktioner för beteendespårning.

Okta-begränsningar

Kostnaderna är för höga för nystartade företag.

Det begränsar antalet enheter som får kopplas till ett enda konto.

Alla appar är inte lätta att integrera och konfigurera.

Okta-priser

Startpaket: 6 $/månad per användare

Essential: 17 USD/månad per användare

Professional: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Okta-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 890 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 850 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Okta?

En G2-recension säger:

Det är inte bara användarvänligt med ett modernt gränssnitt, utan har också höga säkerhetsstandarder och stöder arbete med tusentals användare samtidigt.

Det är inte bara användarvänligt med ett modernt gränssnitt, utan har också höga säkerhetsstandarder och stöder arbete med tusentals användare samtidigt.

👀 Visste du att? Om SOC 2-kompatibilitet redan finns på din radar är det värt att notera att implementering av SSO direkt kan stödja flera kriterier för betrodda tjänster – och underlätta tredjepartsrevisioner när det verkligen gäller.

2. OneLogin (Bäst för enhetlig identitetshantering i molnet)

via OneLogin

Har du svårt att hantera molnmiljöer? OneLogin förenklar detta med sina användarvänliga identitetshanteringslösningar. Appåtkomst med ett klick effektiviserar inloggningsprocessen, minskar lösenordsutmattning och ökar produktiviteten. Plattformens adaptiva multifaktorautentisering (MFA) och mångsidiga automatiseringar av HR- och tillgångsarbetsflöden gör den ännu mer attraktiv.

Plattformens SmartFactor Authentication lägger till ett extra säkerhetslager genom att bedöma kontextuella inloggningsrisker. Dessutom kan dess utvecklingsverktyg hantera alla gränssnittsanpassningar och beredskapsprotokoll, vilket tillgodoser de olika behoven hos olika organisationer.

OneLogins bästa funktioner

Utnyttja säkra profiler för bärbara och stationära datorer med OneLogin Cloud Directory.

Starta appar från e-postmeddelanden, meddelanden om dokumentdelning eller mötesinbjudningar via länkar med inbyggd djup länkning.

Lokalisera inloggningsupplevelser och anpassa webbläsar- eller portalinställningar med stöd för över 21 språk.

Få åtkomst till flera applikationer och minska lösenordsutmattningen

Begränsningar för OneLogin

Tillfälliga appfördröjningar kan kräva felsökning.

Saknar anpassningsmöjligheter för sin stationära lösning

Gränssnittet kan verka lite föråldrat och enkelt.

OneLogin prissättning

Single Sign-On (SSO): 2 $/månad per användare

Workforce Identity Advanced: 6 USD/månad per användare

Workforce Identity Professional: 12 USD/månad per användare

Workforce Identity Expert: 21 USD/månad per användare

B2B, kund- och utbildningsidentitet: Anpassad prissättning

OneLogin-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om OneLogin?

En recension på Capterra säger:

Det är ett utmärkt program för att få tvåfaktorsautentisering. Gränssnittet är mycket användarvänligt. På detta sätt kan stora organisationer ställa in strikta lösenordskrav.

Det är ett utmärkt program för att få tvåfaktorsautentisering. Gränssnittet är mycket användarvänligt. På detta sätt kan stora organisationer ställa in strikta lösenordskrav.

📖 Läs också: Vi testade de bästa alternativen till MatterMost

3. Ping Identity (bäst för identitetshantering)

via Ping Identity

Nästa på listan är Ping Identity, en SSO-lösning som utmärker sig genom sin automatiserade identitetshantering. Den är allmänt känd för sitt omfattande utbud av plugins, vilket möjliggör integration mellan olika programmeringsspråk. Verktyget är utformat för att koppla samman flera identitetssystem och effektiviserar komplexa IAM-arbetsflöden på ett ögonblick.

Lösningen guidar användaren från inloggning till åtkomstkontroll med ett minimalistiskt, lättläst gränssnitt. Kort sagt, företag levererar smidiga, sömlösa användarupplevelser vid varje kontaktpunkt.

Ping Identitys bästa funktioner

Aktivera riskbaserad och kontextuell autentisering med intelligenta åtkomstpolicyer för användare.

Modernisera alla autentiseringsstandarder med lösenordsfria och biometriska inloggningsalternativ.

Kombinera identitetshantering med hybrid-IT-konfigurationer med flexibla moln- och lokala integrationer.

Begränsningar för Ping Identity

Priserna är relativt höga, särskilt eftersom alla avtal faktureras årligen utan möjlighet till månadsbetalning.

Trots det minimalistiska gränssnittet är det förvånansvärt krångligt att navigera till rätt funktion.

Ping Identity prissättning

Viktigt: Från 35 000 dollar per år (för kunder) och 3 dollar per månad per användare (för personal).

Plus: Från 50 000 dollar per år (för kunder) och 6 dollar per månad per användare (för personal).

(Priset för personal baseras på ett årsavtal för minst 5 000 användare)

Ping Identity-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

🧠 Snabb uppfriskning: SOC 2 finns i två varianter. Typ 1 utvärderar kontrollens utformning, medan typ 2 visar att dessa kontroller faktiskt håller över tid. När man utvärderar SSO-verktyg är det SOC 2 typ 2 som verkligen visar långsiktig operativ mognad.

4. Auth0 (Bäst för utvecklare som skapar autentiseringsarbetsflöden)

via Auth0

Auth0 är en utvecklares dröm när det gäller att skapa anpassade autentiseringsflöden. Med sin API-först-strategi kan det enkelt integreras i webb-, mobil- eller till och med IoT-appar.

Det stöder också flera identitetsleverantörer och har en administrativ instrumentpanel för effektiv hantering av användaråtkomst och säkerhetslogik. Dess sömlösa integration med CI/CD-pipelines och stöd för olika identitetsleverantörer förbättrar utvecklingseffektiviteten. Slutsatsen? Auth0 är det perfekta valet för företag som utvecklar moderna appar.

Auth0:s bästa funktioner

Granska och felsök enkelt med detaljerade och automatiserade ändringsloggar.

Skapa unika, flexibla inloggningsprocesser för användare med en visuell redigerare utan kod och pro-kod.

Skydda användarnas inloggningsuppgifter med noggranna kontroller och proaktiva varningar om intrång.

Begränsningar för Auth0

Den kostnadsfria planen har strikta begränsningar och kan upplevas som restriktiv.

Höga priser på högre nivåer jämfört med alternativ

Priser för Auth0

Gratis

Essentials: 35 USD/månad (B2C) och 150 USD/månad (B2B)

Professional: 240 USD/månad (B2C) och 800 USD/månad (B2B)

Företag: Anpassad prissättning (för både B2B- och B2C-användning)

(Alla planer börjar med minst 500 användare)

Auth0-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 120 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Auth0?

En recension på G2 säger:

Auth0 har sparat oss mycket tid när det gäller inloggnings- och registreringsflöden, och vi har förenklat vår integritetspolicy och våra användarvillkor genom Auth0:s åtgärdsfunktion.

Auth0 har sparat oss mycket tid när det gäller inloggnings- och registreringsflöden, och vi har förenklat vår integritetspolicy och våra användarvillkor genom Auth0:s åtgärdsfunktion.

📖 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till LastPass för att skydda ditt lösenord

5. Frontegg (bäst för B2B SaaS-användarhantering)

via Frontegg

Vill du bygga en B2B SaaS-produkt utan att behöva uppfinna användarhantering på nytt? Frontegg är utformat för dig. Det låter dig enkelt koppla in inloggning, SSO, roller, prenumerationer och användningsmätning, utan att behöva skriva någon kod.

Den är utformad för snabbhet och skalbarhet och hjälper produktteam att snabbt lansera säkra, företagsanpassade upplevelser. Dessutom hanterar den B2B-väsentligheter som multitenancy, administratörsportaler och detaljerad åtkomstkontroll direkt ur lådan.

Fronteggs bästa funktioner

Snabbt lansera säkra användarupplevelser med förkonfigurerade autentiserings- och användarportaler.

Kontrollera åtkomsten exakt med detaljerad roll- och behörighetshantering.

Spåra användningen och organisera kunderna effektivt med inbyggda mätnings- och hyresgästhanteringsverktyg.

Påskynda integrationen av SSO-funktioner i applikationer med förkonfigurerade komponenter.

Fronteggs begränsningar

Inställningarna för aviseringar och webhooks för händelsevarningar är inte särskilt anpassningsbara.

Användare rapporterar fördröjningar när de ansluter till externa databaser och webbplatslänkar.

Frontegg prissättning

Lansering: Gratis

Skala: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Fronteggs betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 300 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: En genomsnittlig anställd måste hantera 191 lösenord. SSO hjälper till att minska det antalet till bara ett – samtidigt som organisationens säkerhetskrav uppfylls.

6. WorkOS (Bäst för snabb implementering av företagsfunktioner)

via WorkOS

WorkOS är genvägen som team använder för att snabbt bygga moderna appar med SSO och katalogsynkronisering i företagsklass. Genom ett enda API och förbyggda komponenter hjälper det mjukvaruteam att rulla ut komplexa IT-funktioner utan månader av utvecklingstid.

Funktionen Directory Sync synkroniserar information direkt när anställda börjar eller slutar. På så sätt missbrukas inga data och det finns inga falska användar-ID:n.

De bästa funktionerna i WorkOS

Hantera användarprovisionering och avprovisionering smidigt med robust SCIM-integration.

Lägg till lösenordsfri autentisering med Passkeys, vilket förbättrar säkerheten samtidigt som beroendet av traditionella lösenord minskar.

Använd administratörsportalen för att låta IT-teamet själva konfigurera SSO-inställningarna, vilket minskar antalet supportförfrågningar.

Lägg till polerade, färdiga React-komponenter med WorkOS Widgets

Begränsningar i WorkOS

Begränsade anpassningsalternativ för de hostade UI-komponenterna

Kräver högre än genomsnittlig utvecklingskompetens för att implementeras effektivt.

Priset är något högre än konkurrenternas, mindre lämpligt för nystartade företag.

Priser för WorkOS

AuthKit: Gratis (upp till 1 miljon användare) och 2 500 USD/månad (för varje miljon)

Anpassad domän: 99 $/månad (fast pris)

Single Sign-On: 125 USD/månad per anslutning (volymbaserad prissättning)

Directory Sync: 125 USD/månad per anslutning (volymbaserad prissättning)

Revisionsloggar: Från 5 USD per organisation/månad

WorkOS-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om WorkOS?

En recension på Reddit läser:

WorkOS gör det faktiskt ganska enkelt att hantera användare/organisationer – på klientsidan får du den organisation som en användare loggar in på med det autentiserade svaret och i anspråken på JWT som utfärdats för sessionen.

WorkOS gör det faktiskt ganska enkelt att hantera användare/organisationer – på klientsidan får du den organisation som en användare loggar in på med det autentiserade svaret och i anspråken på JWT som utfärdats för sessionen.

📮 ClickUp Insight: 13 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att fatta svåra beslut och lösa komplexa problem. Men endast 28 % uppger att de använder AI regelbundet i sitt arbete. En möjlig orsak: säkerhetsproblem! Användare kanske inte vill dela känslig beslutsinformation med en extern AI. ClickUp löser detta genom att erbjuda AI-driven problemlösning direkt i din säkra arbetsmiljö. Från SOC 2 till ISO-standarder uppfyller ClickUp de högsta datasäkerhetsstandarderna och hjälper dig att säkert använda generativ AI-teknik i hela din arbetsmiljö.

7. SecureAuth (bäst för anpassningsbar MFA och SSO)

via SecureAuth

SecureAuth handlar om finjusterad kontroll över multifaktorautentisering (MFA) och SSO. Det är specialiserat på flexibilitet för att skapa en djupare mix och matchning av autentiseringsmetoder, såsom fingeravtrycksverifiering för ekonomi eller OTP för marknadsföring.

Det betonar adaptiv autentisering, där säkerhetsåtgärderna anpassas utifrån användarnas beteende och sammanhang. Denna dynamiska metod förbättrar skyddet mot obehörig åtkomst. ​

Dess adaptiva motor reagerar dessutom på signaler i realtid och justerar säkerheten direkt. SecureAuth stöder också branschstandarder som SAML 2.0, OAuth och OpenID Connect, vilket gör det enkelt att använda molntjänster eller lokala tjänster och uppfyller SOC 2-kraven.

SecureAuths bästa funktioner

Fortsätt att skydda känslig data smidigt med förstärkt användarautentisering som endast aktiveras för högriskåtgärder.

Lägg till agentbaserad integration för äldre appar som körs på IIS-, Apache Tomcat- eller JBoss-servrar utan att ändra deras kod.

Se information om oautentiserade inloggningar, metoder för multifaktorautentisering (MFA) och mycket mer med hjälp av den lättillgängliga instrumentpanelen.

Begränsningar för SecureAuth

Sessionssäkerhet och riskkontroller avbryts ibland efter inloggning om inte extra kontroller läggs till i deras API:er.

På grund av komplexiteten krävs särskild utbildning för administratörer för att kunna använda verktygen på ett effektivt sätt.

Priser för SecureAuth

Anpassad prissättning

SecureAuth-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. LoginRadius (Bäst för hantering av kundidentitet och åtkomst)

via LoginRadius

LoginRadius är din backstagepass till säkra, smidiga inloggningar, oavsett hur många. Förutom att hantera miljontals identiteter i molnet kombinerar det stark säkerhet med en anmärkningsvärt smidig användarupplevelse. Det stöder också lösenordsfri autentisering och inloggning via sociala medier.

Åtkomsthanteringsplattformen erbjuder användarna många alternativ och genomför endast en djupgående autentisering när något verkar misstänkt. Dessutom är den kompatibel med sekretesslagstiftningen, vilket hjälper dig att följa GDPR och CCPA utan problem.

LoginRadius bästa funktioner

Minska registreringsfriktionen med anslutningar till över 30 leverantörer av sociala inloggningstjänster.

Spåra användarnas beteendemönster och justera säkerhetsåtgärderna automatiskt med CIAM-analyser och kontextuella signaler.

Skapa anpassade registreringsformulär och profilfält för att samla in exakt den användardata som ditt företag behöver.

Begränsningar för LoginRadius

Prissättningen är komplex och svår att förstå.

Anpassning kräver ofta kodning, vilket kanske inte passar icke-tekniska team.

Priser för LoginRadius

Gratis

Professionell: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

LoginRadius betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om LoginRadius?

En G2-recension läser:

Denna självbetjäningsmodell har minskat antalet brådskande helpdeskärenden med en tredjedel, vilket har resulterat i en maximering av våra IT-resurser.

Denna självbetjäningsmodell har minskat antalet brådskande helpdeskärenden med en tredjedel, vilket har resulterat i maximalt utnyttjande av våra IT-resurser.

9. Keycloak (Bäst för identitetshantering med öppen källkod)

via Keycloak

Keycloak är en öppen källkodslösning för säkerhet som erbjuder kraftfull användarhantering utan leverantörsberoende. Den har flexibel identitetshantering, en dedikerad aktiv katalog och anpassade databaser. Tillsammans med stöd för användarfederation integreras den sömlöst med och förstärker din befintliga stack.

Det stöder enkel inloggning, LDAP-integration och inloggning via sociala medier. Oavsett om du säkrar interna verktyg eller kundinriktade plattformar gör Keycloak autentiseringen enkel, skalbar och kostnadseffektiv.

Keycloaks bästa funktioner

Ställ in detaljerade åtkomstpolicyer med rollbaserade kontroller och användarattribut i administratörskonsolen.

Implementera relationsdatabaser och externa användarregister med full kontroll över implementeringen av identitetsleverantörer.

Minimera konfigurationsstegen för nya installationer med säker klusterkommunikation.

Begränsningar för Keycloak

Den initiala implementeringen kan vara komplex för team som är nya inom identitetshantering.

Det har minimal eller grundläggande UI-polering.

Priser för Keycloak

Gratis (lagring och infrastruktur ingår inte)

Betyg och recensioner av Keycloak

G2: 4,2/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

👀 Visste du att? Cirka 95 miljoner Active Directory-konton utsätts dagligen för attacker. Eftersom över 90 % av organisationerna förlitar sig på AD för autentisering är det inte konstigt att det är ett huvudmål för angripare. Att centralisera åtkomsten genom SSO effektiviserar inte bara inloggningarna – det bidrar också till att minska attackytan och skärpa kontrollpunkterna.

10. Azure Active Directory (Azure AD) (Bäst för integration i Microsofts ekosystem)

via Microsoft

Letar du efter en identitetslösning som fungerar perfekt med din Microsoft-stack? Azure Active Directory, nu Microsoft Entra ID, är ett självklart val. Det är molnbaserat, tätt integrerat med Microsoft 365 och Azure, och låter användare komma åt tusentals appar med en enda inloggning.

Den största fördelen? Säkerhet. Du får smart inloggningsriskdetektering, just-in-time-administratörsåtkomst med PIM och 99,9 % drifttid i 28 globala datacenter. Dessutom kan användare återställa sina egna lösenord och administratörer kan automatisera det tunga arbetet med PowerShell.

Azure AD:s bästa funktioner

Utvärdera faktorer som användarens plats, enhetens hälsa och risknivå innan du beviljar systemåtkomst med villkorad åtkomst.

Upptäck och blockera potentiella kontoövertaganden med Identity Protections algoritmer för maskininlärning.

Ge samma kontroller, hantering och rapportering som interna användare för säker extern samverkan med gäståtkomsthantering.

Dra nytta av dess villkorade åtkomstpolicyer och identitetsskyddsfunktioner, som förbättrar säkerheten i både moln- och lokala miljöer.

Begränsningar i Azure AD

Fler premium-säkerhetsfunktioner kräver abonnemang på högre nivå.

Installationen är krånglig för team som inte använder Microsofts ekosystem.

Priser för Azure AD

Gratis

Microsoft Entra ID P1: 6 USD/månad per användare

Microsoft Entra ID P2: 9 USD/månad per användare

Microsoft Entra Suite: 12 USD/månad per användare

Betyg och recensioner för Azure AD

G2: 4,5/5 (över 750 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Azure AD?

En recension på G2 lyder:

Det jag gillar mest är dessa tre funktioner: multifaktorautentisering med Microsoft Authenticator-appen, identitetshantering för varje enhet och integrationen med BitLocker, som ger fullständig diskkryptering för tillgången

Det jag gillar mest är dessa tre funktioner: multifaktorautentisering med Microsoft Authenticator-appen, identitetshantering för varje enhet och integrationen med BitLocker, som ger fullständig diskkryptering för tillgången

Tänk dig hur effektivt det skulle vara om du inte behövde separata appar för SSO-hantering och projektleverans. En plattform där alla dina team kan arbeta och samarbeta på ett säkert sätt. Tja, en plattform kan göra det.

Möt ClickUp, den allomfattande appen för arbete.

Hantera användarsessioner, förenhetliga din inloggningsprocess och konfigurera robust autentisering med ClickUp SSO.

ClickUp Single Sign On SSO utmärker sig genom sin smidiga SSO-integration (Single Sign-On) med ledande identitetsleverantörer som Okta, Azure Active Directory, Google Workspace och alla SAML 2.0-kompatibla tjänster.

Du kan till exempel enkelt ansluta ClickUp till Okta genom att följa en enkel installationsprocess. Systemet gör det möjligt för administratörer att hantera autentisering centralt och effektivisera tilldelning och återkallande av användarrättigheter. Användarna behöver bara logga in en gång med sina företagsinloggningsuppgifter för att omedelbart få tillgång till ClickUps alla funktioner. Nu slipper du jonglera med flera lösenord eller hantera separata inloggningar. ClickUps SSO-funktioner stöds av robusta säkerhetscertifikat, inklusive SOC 2 Type 2-kompatibilitet, flera ISO-certifieringar (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018) och stöd för HIPAA-, CCPA- och GDPR-krav.

På ClickUp tar vi datasäkerhet på största allvar. Data krypteras både under överföring och lagring, och ClickUp genomgår oberoende granskningar för att säkerställa högsta standard för integritet och skydd.

Denna skyddsfunktion är för övrigt inte bara till för säker inloggning. Säkerhet och åtkomstkontroll är inbyggt i varje lager. ClickUps rollbaserade åtkomstkontroll (RBAC) gör det möjligt för administratörer att tilldela detaljerade behörigheter på arbetsplats-, projekt- och till och med uppgiftsnivå.

Med ClickUps användarroller och behörigheter kan du använda den rollbaserade åtkomstkontrollmatrisen för att definiera vem som kan visa, redigera eller administrera olika resurser.

Uppdatera anpassade gästroller, bjud in medarbetare och skapa detaljerade användarbehörigheter med ClickUp User Roles and Permissions.

Du kan också enkelt bjuda in gäster, ställa in tillfälliga behörigheter och finjustera åtkomsten för interna och externa medarbetare. För att säkerställa transparens kan du övervaka och granska åtkomsten regelbundet med automatiska påminnelser och tydliga revisionsspår.

Dessutom kombinerar ClickUp säker SSO och avancerad åtkomsthantering med djupgående samarbetsfunktioner. Tänk dig att kunna njuta av skydd i företagsklass som faktiskt ökar ditt teams produktivitet.

ClickUp erbjuder en samarbetsyta där team kan:

Skapa, tilldela och hantera uppgifter och deluppgifter med anpassade fält och flera ansvariga.

Samarbeta i realtid med Docs, kontextuella kommentarer och integrerad chatt – så att all kommunikation och dokumentation finns på ett och samma ställe.

Visualisera arbetet i över 15 anpassningsbara vyer, inklusive Kanban-tavlor, Gantt-diagram, kalendrar och instrumentpaneler.

Pinga, kommentera eller tilldela uppgifter utan att lämna din arbetsyta med ClickUp Chat

Automatisera arbetsflöden med färdiga mallar, godkännandeprocesser och anpassade automatiseringar.

Om du letar efter en allt-i-ett-lösning som kombinerar säker åtkomst med kraftfull teamproduktivitet är ClickUp rätt val. Det är ett övertygande val för organisationer som värdesätter både säkerhet och samarbete.

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recension säger:

Det går att anpassa efter varje enskild användare eller för en grupp, och jag uppskattar verkligen att man enkelt kan lägga till personer på gästnivå så att de också kan se innehållet.

Det går att anpassa efter varje enskild användare eller för en grupp, och jag uppskattar verkligen att man enkelt kan lägga till personer på gästnivå så att de också kan se innehållet.

Få jobbet gjort med maximal säkerhet med ClickUp

SSO-verktyg är den första försvarslinjen för företag när det gäller både säker åtkomsthantering och kunduppgifter. Att välja rätt verktyg gör en enorm skillnad när det gäller att skydda interna servrar och hantera användaridentiteter.

Vår lista hjälper dig att hitta det bästa alternativet, men det är viktigt att undvika att prioritera säkerheten på bekostnad av plattformens användbarhet och teamets produktivitet.

ClickUp kombinerar säkerhet med möjligheten för team att samarbeta smidigt, tilldela uppgifter, dela dokument och kommunicera – allt utan att lämna plattformen.

Är du redo att förena operativ effektivitet och säkerhet? Registrera dig för ClickUp idag!