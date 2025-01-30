De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till LastPass för att skydda ditt lösenord 2025

Låt oss vara ärliga. Att hantera hundratals lösenord har blivit en plågsam del av det digitala livet. Men lösenord som skyddar dina digitala data behöver också skyddas.
LastPass har varit en populär lösenordshanterare för många av er. Men nu föredrar många säkrare alternativ till LastPass. Dessutom har vissa användare flera gånger rapporterat om långsam och opålitlig användarupplevelse.
För att skydda dina digitala identiteter behöver du pålitliga, säkra verktyg för lösenordshantering som är användarvänliga och kostnadseffektiva.
Här är vår lista över de 10 bästa LastPass-alternativen 2024, med fokus på säkerhetsfunktioner, lösenordsdelning och hantering av cybersäkerhetsrisker.
Vad bör du leta efter i LastPass-alternativ?
Du måste ta hänsyn till några viktiga faktorer för att säkerställa att din lösenordshanterare erbjuder optimal säkerhet och användbarhet. Vi har listat några av dem åt dig:
- Avancerade säkerhetsfunktioner: Prioritera end-to-end-kryptering, en stark lösenordsgenerator och stöd för flera plattformar för maximal säkerhet. Det måste också ha säker molnlagring och flerskiktad säkerhet för ökad säkerhet.
- Användarvänlighet: Lösenordshanteraren måste vara lätt att lära sig.
- Funktioner för delning av lösenord: Problemfri synkronisering mellan ett obegränsat antal enheter och säker fildelning är viktigt för att din lösenordshanteringsapplikation ska möjliggöra enkel delning av lösenord.
- Plattformsoberoende säkerhetskompatibilitet: Det måste vara kompatibelt med alla operativsystem, inklusive iOS och Windows.
- Priser: Nästan alla lösenordshanterare erbjuder tre olika abonnemang: privatperson, familj och företag. Priserna varierar beroende på funktionerna, men i genomsnitt bör ett bra alternativ till LastPass kosta omkring 55–70 dollar per år.
- Kundsupport dygnet runt: Sök alltid efter snabb och effektiv kundsupport som hanterar säkerhetsfrågor, ger vägledning om säkra rutiner och hjälper till i nödsituationer.
- Användarhantering: Verktyget ska kunna hantera olika användaruppgifter samtidigt. Det måste också kunna radera, skapa och övervaka användaraktivitet samt generera rapporter om lösenordens efterlevnad och användning.
De 10 bästa LastPass-alternativen att använda
Här är några av de bästa alternativen till LastPass som finns tillgängliga 2024:
1. 1Password
1Password är en lösenordshanterare som är känd för sin höga säkerhet och användarvänliga design. Det är också ett av de mest populära alternativen till LastPass som finns idag.
Det riktar sig till privatpersoner och organisationer och erbjuder avancerade funktioner som lösenordsgranskning och lösenordsgenerering som förbättrar säkerheten online. Det är enkelt att använda och kan hantera olika typer av digital information på ett säkert sätt.
Detta verktyg prioriterar stark kryptering (34 tecken lång hemlig nyckel) och bekväm datahantering. Det är därför ett självklart val för säker hantering av lösenord, finansiell information och andra känsliga data för ökad säkerhet.
1Password hanterar en digital plånbok, ett digitalt lösenordsvalv och en formulärfyllare, så att du kan hantera alla dina inloggningsuppgifter på ett och samma ställe.
1Passwords bästa funktioner
- Få robust säkerhet med AES-256-bitars kryptering
- Upplev stöd för fingeravtryck i iOS-enheter som Macbooks och Apple Watches.
- Dölj viktiga lösenord när du är på resande fot med reseläget.
- Använd Watchtower för att identifiera dubbla eller komprometterade lösenord och webbplatser som använder osäker HTTP.
- Organisera lösenord och data i anpassningsbara valv för effektiv säkerhet.
Begränsningar för 1Password
- Tillagda begränsningar vad gäller lösenordets längd
- Avsaknad av en dedikerad app för Linux-användare
Priser för 1Password
- Privatpersoner: 2,99 $/månad, faktureras årligen
- Familjer: 4,99 $/månad (upp till 5 medlemmar), faktureras årligen
- Team Starter Pack: 19,95 $/månad (upp till 10 medlemmar), faktureras årligen
- Företag: 7,99 $/användare/månad, faktureras årligen
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
1Password-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 2000 recensioner)
2. Keeper
Keeper är en annan mycket uppskattad lösenordshanterare som är känd för sina högnivåsäkerhetsåtgärder och användarcentrerade design.
Det är utformat för att tjäna studenter, privatpersoner, företag och militären. Det erbjuder hög säkerhet och uppfyller StateRAMP, ISO27001, FedRAMP och SOC när det gäller skydd av känslig information.
Det som gör Keeper så speciellt är funktionen BreachWatch, som kontinuerligt övervakar den mörka webben för läckta lösenord.
Keeper bästa funktioner
- Kryptera dina data med höga säkerhetsstandarder
- Lagra filer och dokument säkert med hjälp av huvudlösenordet.
- Ställ in nödåtkomst för betrodda personer
- Övervaka säkerheten med Breachwatch-varningar och håll dig informerad om eventuella komprometterade konton.
- Använd dess unika självförstöringsfunktion för ökad säkerhet.
Keeper-begränsningar
- Saknar reseläge och VPN-funktion
- Tillhandahåller inte en inbyggd skrivbordsapplikation för Linux-användare.
Keeper-priser
- Personligt: 2,92 $/månad, faktureras årligen
- Familj: 6,25 $/månad, faktureras årligen
- Business Starter: 2 $/användare/månad, faktureras årligen
- Företag: 3,75 $/användare/månad, faktureras årligen
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Keeper-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (814+ recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (17+ recensioner)
3. NordPass
NordPass har en modern krypteringsalgoritm, XChaCha20-kryptering, som tilltalar en bred publik, inklusive enskilda användare och företag, genom en lättanvänd plattform med pålitliga säkerhetsfunktioner.
NordPass är främst känt för sin dataintrångsskanner, multifaktorautentisering och fingeravtrycks-/ansiktsigenkänning.
Med obegränsad lösenordslagring är NordPass utformat med en enkel och okomplicerad approach till lösenordssäkerhet. Dess användarvänliga design och pålitliga säkerhetsprotokoll gör det till ett bra alternativ till LastPass.
NordPass bästa funktioner
- Säkra dina data med NordPass XChaCha20-kryptering
- Identifiera potentiella intrång med hjälp av skannern för lösenordssäkerhet och intrång.
- Lagra kreditkortsuppgifter och personuppgifter på ett säkert sätt för snabb autofyllning.
- Organisera objekt i mappar för enkel navigering och åtkomst
NordPass begränsningar
- Den kostnadsfria planen erbjuder endast grundläggande funktioner.
- Ett lösenord på 60 tecken kan vara en begränsning för vissa användare.
NordPass-priser
- Gratis
- Premium: 1,99 $/månad, faktureras årligen
- Familj: 3,69 $/månad, faktureras årligen
- Team: 1,99 $/månad per användare, faktureras årligen
- Företag: 3,99 $/månad per användare, faktureras årligen
- Företag: 5,99 $/månad per användare, faktureras årligen
NordPass betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (27+ recensioner)
4. Dashlane
Dashlane sticker ut bland premiumverktygen för lösenordshantering tack vare sina omfattande säkerhetsfunktioner och användarvänlighet. Det passar både enskilda användare och företag som letar efter alternativ till LastPass.
Dashlane utmärker sig genom sin kraftfulla och unika lösenordsgenerator, autofyllningsfunktion och övervakning av den mörka webben med VPN-funktion. Detta verktyg är attraktivt som en allt-i-ett-lösning tack vare sitt moderna användargränssnitt och förstklassiga säkerhetsfunktioner online.
Dashlanes bästa funktioner
- Skapa och använd digitala plånböcker för snabbare och säkrare onlinebetalningar.
- Använd en generator för starka och unika lösenord
- Få varningar om potentiella dataintrång med övervakning av den mörka webben.
- Förbättra Wi-Fi-säkerheten med Dashlanes VPN
- Lagra säkra anteckningar för känslig information utöver lösenord
Dashlanes begränsningar
- Dyrt jämfört med vissa andra alternativ
- Lösenordets längd får vara högst 40 tecken.
Priser för Dashlane
- Premium: 3,33 $/månad, faktureras årligen
- Vänner och familj: 4,99 $/månad för 10 medlemmar, faktureras årligen
- Starter: 20 $/månad för 10 medlemmar, faktureras årligen
- Företag: 8 $/användare/månad, faktureras årligen
Dashlane-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 290 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 240 recensioner)
5. Norton Password Manager
Norton Password Manager ingår i den välkända Norton-familjen av cybersäkerhetsprodukter och är en kostnadsfri lösenordshanterare som är integrerad med andra säkerhetstjänster från Norton. Den är skräddarsydd för användare som föredrar en lösenordshanterare som ingår i ett större säkerhetsekosystem.
Detta verktyg är särskilt attraktivt för dem som redan använder Norton-produkter, eftersom det erbjuder sömlös integration och pålitlig säkerhet.
Norton Password Manager erbjuder en gratis, säker och enkel lösenordshantering. Den är utformad för att vara lätt att använda, vilket gör den till ett lämpligt val för dem som är nya inom lösenordshantering eller som föredrar en enkel lösning i en bekant Norton-miljö.
De bästa funktionerna i Norton Password Manager
- Spåra och övervaka inloggningsaktiviteter och få varningar om ovanliga åtkomstförsök.
- Få obegränsad lösenordslagring
- Skydda dina anteckningar och adresser i Nortons krypterade valv.
- Aktivera tvåfaktorsautentisering för dubbelt säkerhetsskikt
- Surfa säkert med Nortons inbyggda VPN, som skyddar dina onlineaktiviteter.
Begränsningar för Norton Password Manager
- Mindre omfattande än vissa fristående säkra lösenordshanterare
- Ingen fristående desktop-app
Priser för Norton Password Manager
- Gratis: Tillgängligt som en del av Norton 360-abonnemangen
Betyg och recensioner av Norton Password Manager
- G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 4400 recensioner)
6. Bitwarden
Bitwarden är en öppen källkodsbaserad gratis lösenordshanterare som särskilt tilltalar användare som värdesätter transparens och anpassningsbarhet.
Teknikkunniga användare och organisationer föredrar plattformen eftersom den möjliggör självhosting och molnsynkronisering för att komma åt data i valvet var som helst. Bitwarden utmärker sig också genom sin kombination av end-to-end-kryptering, hög säkerhet och användarkontroll.
Verktygets öppen källkod gör det möjligt för en gemenskap av utvecklare att regelbundet uppdatera och förbättra det, vilket säkerställer en ständigt föränderlig säkerhetsmiljö där du kan lagra ett obegränsat antal lösenord.
Det är utformat för att skapa en balans mellan robusta säkerhetsfunktioner och flexibiliteten hos en öppen källkodsplattform.
Bitwardens bästa funktioner
- Anpassa din säkerhetsupplevelse med Bitwardens öppen källkodsplattform.
- Få åtkomst till dina lösenord på olika enheter och operativsystem
- Stärk kontosäkerheten med tvåfaktorsautentisering
- Organisera och klassificera dina lösenord med hjälp av Bitwardens mapp- och samlingssystem.
Bitwardens begränsningar
- Gränssnittet är mindre polerat jämfört med andra alternativ.
- Användare som väljer självhosting behöver ha god förståelse för tekniska inställningar.
Bitwarden-priser
- Gratis
- Premium: 1 $/månad, faktureras årligen
- Familj: 3,33 $/månad för upp till 6 användare, faktureras årligen
- Team: 20 $/månad för upp till 10 användare
- Företag: 6 $/månad per användare, faktureras årligen
- Begär offert: Anpassad prissättning
Bitwarden-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 150 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)
7. Zoho Vault
Zoho Vault är en del av den omfattande Zoho-paketet med applikationer som är känt för sina affärsinriktade funktioner och integrationsmöjligheter. Det tilltalar organisationer som letar efter LastPass-alternativ som enkelt kan integreras med andra affärsverktyg.
Zoho Vault utmärker sig genom sin integration med andra applikationer som Zoho Desk, Mail och Microsoft 365. Det är särskilt lämpligt som lösenordshanterare som passar in i en bredare uppsättning företagsapplikationer.
Det användarvänliga gränssnittet och de robusta företagsanpassade funktionerna gör det till ett mångsidigt val i olika professionella miljöer.
Zoho Vaults bästa funktioner
- Integrera smidigt med andra Zoho-appar och tredjepartsapplikationer för effektivare drift.
- Kontrollera användarbehörigheter och åtkomst med Zoho Vaults detaljerade åtkomstkontroller.
- Lagra och hantera digitala identiteter som licenser och ID-handlingar på ett säkert sätt.
- Skapa detaljerade rapporter om användaraktiviteter och åtkomstmönster för förbättrad översikt.
Begränsningar för Zoho Vault
- Det kan ta lite tid att bekanta sig med alla funktioner.
- Långsamma webbläsartillägg
Priser för Zoho Vault
- Gratis
- Standard: 1 $/användare per månad
- Professional: 4 $/användare per månad
- Företag: 7 $/användare per månad
Zoho Vault-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 70 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)
8. Dell Password Manager
Dell Password Manager, en produkt från teknikjätten Dell, utmärker sig genom sin integration med Dells hårdvaru- och mjukvaruekosystem. Detta gör det till ett bra alternativ till LastPass för Dell-användare. Verktyget lägger tonvikt på säkerhet och smidig integration.
Dell Password Manager erbjuder robusta säkerhetsfunktioner som självbetjäning för återställning av lösenord, stöd för flera webbläsare och bekvämligheten med att ingå i det bredare Dell-ekosystemet.
De bästa funktionerna i Dell Password Manager
- Automatisera återställning och återhämtning av lösenord för att minimera driftstopp och förbättra säkerheten.
- Använd biometriska inloggningar för snabbare och säkrare åtkomst till konton.
- Arbeta effektivt tack vare integrationen med Dells ekosystem av hårdvara och mjukvara.
- Hantera digitala identiteter och inloggningsuppgifter effektivt i Dell-miljön
Begränsningar för Dell Password Manager
- Bäst lämpad för dem som redan använder Dell-produkter
- Erbjuder inte lika många funktioner som vissa specialiserade lösenordshanterare.
Priser för Dell Password Manager
- Personligt bruk: Gratis som en del av Dell-programvaran
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner av Dell Password Manager
- G2: 4,1/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: Ej tillgängligt
9. SailPoint Password Management
SailPoint Password Management är erkänt i branschen för sitt företagsinriktade tillvägagångssätt, med specialisering på identitetsstyrning och administration.
Det är särskilt lämpligt för större organisationer och företag som behöver omfattande lösningar för identitetshantering. SailPoint utmärker sig genom sin lösenordssynkronisering och starka lösenordspolicyer, och integrerar en lösning för lösenordshantering för att minska driftskostnaderna och förbättra användarnas produktivitet.
Det erbjuder en komplett uppsättning funktioner för identitetshantering, inklusive automatiserad provisionering, efterlevnadskontroller och avancerad säkerhet, vilket gör det idealiskt för företag med komplexa säkerhets- och efterlevnadskrav.
De bästa funktionerna i SailPoint Password Management
- Förbättra säkerheten med SailPoints integration för identitetsstyrning
- Effektivisera användaråtkomsten i organisationer med automatiserad provisionering
- Hantera efterlevnad effektivt med skräddarsydda efterlevnadsverktyg
- Skapa insiktsfulla identitets- och åtkomstrapporter för strategiskt beslutsfattande.
Begränsningar för SailPoint Password Management
- Stor inlärningskurva för mindre organisationer
- Dyrt på grund av dess omfattande funktioner
Priser för SailPoint Password Management
Kontakta oss för prisuppgifter
SailPoint Password Management – betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 70 recensioner)
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
10. Identifiera lösenordshantering var som helst
Identity Anywhere Password Management, grundat av Avatier, är en relativt ny lösenordshanterare. Den har dock snabbt fått uppmärksamhet för sitt fokus på molnbaserad identitets- och åtkomsthantering.
De är skräddarsydda för moderna, tekniskt kunniga användare och organisationer som prioriterar flexibla, molnbaserade lösningar.
Verktyget är särskilt känt för sina biometriska inloggningsalternativ för olika företagsmiljöer och sin betoning på efterlevnadsrevisioner och SSO-lösningar.
Identity Anywhere Password Managements bästa funktioner
- Få tillgång till och hantera lösenord flexibelt var som helst med den molnbaserade lösningen.
- Förbättra kontosäkerheten med multifaktorautentisering
- Lagra och hantera digitala identiteter och certifikat på ett säkert sätt
- Integrera sömlöst med företagssystem för enhetlig åtkomsthantering.
Identity Anywhere Begränsningar för lösenordshantering
- Har inte samma meritlista som vissa etablerade alternativ till LastPass.
- Saknad lösenordskryptering och låsning
Priser för Identity Anywhere Password Management
- Enterprise Hosted Plan: 1,5 till 3 dollar/månad/användare
- Enterprise Non-hosted Plan: 1,95 till 3,90 dollar/månad/användare
Identity Anywhere Password Management – betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 30 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (30+ recensioner)
Andra säkra verktyg
En bra lösenordshanterare hjälper dig att skydda dina lösenord, men du måste också se till att andra verktyg som du använder dagligen på jobbet har samma höga säkerhetsnivå.
Ett säkert, allt-i-ett -verktyg för produktivitet, samarbete och projektledning som ClickUp gör inte bara ditt arbete enklare, utan minskar också behovet av flera lösenord – och risken för hackning – genom att minska antalet verktyg du behöver.
Öka produktiviteten och säkerheten med ClickUp
ClickUp är mer än bara ett säkert projektledningsverktyg. Det är en omfattande plattform som omdefinierar arbetshantering genom att integrera olika funktioner. Denna integration minskar beroendet av flera verktyg, vilket sänker säkerhetsriskerna.
ClickUp centraliserar uppgifter, kommunikation och dokumentation, vilket förenklar hanteringen av lösenord och åtkomstpunkter. ClickUp AI kan inte bara underlätta ditt administrativa arbete, utan också hjälpa dig att generera kreativa lösenordsidéer.
ClickUps projektledningsverktyg är SOC 2-kompatibelt och ISO-certifierat. Dessutom är all kommunikation i ClickUps webbapplikation krypterad med TLS 1.2, och all data krypteras i vila med AES-256-kryptering.
ClickUp är ett kraftfullt och säkert samarbetsverktyg som ger komplexa projekt effektivitet och tydlighet.
Att integrera ClickUp i den dagliga verksamheten innebär mer än bara uppgiftshantering. Det stärker också teamets sammanhållning och säkerhet. Med ClickUp uppnår teamen högre organisations- och effektivitetsnivåer, vilket är avgörande för att lyckas i dagens dynamiska affärsmiljö.
ClickUps bästa funktioner
- Centralisera all projektrelaterad information och minska behovet av att hantera flera lösenord för olika verktyg.
- Förbättra teamkommunikationen på ett säkert sätt och undvik externa kommunikationsverktyg som kan äventyra säkerheten.
- Spåra alla projektaktiviteter på ett säkert ställe och minimera därmed risken för dataläckage via mindre säkra plattformar.
- Skapa säkra arbetsflöden som säkerställer att känslig projektinformation hanteras på ett säkert sätt inom teamet.
- Begränsa exponeringen av känslig information med datakryptering
- Lagra viktiga dokument på ett säkert sätt och minska beroendet av flera fil lagringsplattformar med separata lösenordskrav.
Begränsningar för ClickUp
- Nya användare kan behöva tid för att kunna utnyttja alla funktioner fullt ut.
- Användare kan behöva justera inställningarna för att undvika överbelastning.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp AI är tillgängligt med alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)
Säkra din digitala värld med lösenordshanterare
Vi har visat dig 10 alternativ till LastPass och ett alternativ som ersätter dem alla. Men kom ihåg att när det gäller säkerhet är det mycket bättre att använda färre verktyg än att hantera flera plattformar.
En pålitlig lösenordshanterare, kompletterad med ett integrerat arbetshanteringsverktyg som ClickUp som automatiserar över 50 rutinmässiga arbetsuppgifter och processer, lägger en stark grund för din digitala säkerhetsstrategi. Är du redo att förbättra ditt teams produktivitet och säkerhet?
Registrera dig för ClickUp idag och upplev fördelarna med en säker digital arbetsplats.