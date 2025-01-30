De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till LastPass för att skydda ditt lösenord 2025

Låt oss vara ärliga. Att hantera hundratals lösenord har blivit en plågsam del av det digitala livet. Men lösenord som skyddar dina digitala data behöver också skyddas.

LastPass har varit en populär lösenordshanterare för många av er. Men nu föredrar många säkrare alternativ till LastPass. Dessutom har vissa användare flera gånger rapporterat om långsam och opålitlig användarupplevelse.

För att skydda dina digitala identiteter behöver du pålitliga, säkra verktyg för lösenordshantering som är användarvänliga och kostnadseffektiva.

Här är vår lista över de 10 bästa LastPass-alternativen 2024, med fokus på säkerhetsfunktioner, lösenordsdelning och hantering av cybersäkerhetsrisker.

Vad bör du leta efter i LastPass-alternativ?

Du måste ta hänsyn till några viktiga faktorer för att säkerställa att din lösenordshanterare erbjuder optimal säkerhet och användbarhet. Vi har listat några av dem åt dig:

Avancerade säkerhetsfunktioner: Prioritera end-to-end-kryptering, en stark lösenordsgenerator och stöd för flera plattformar för maximal säkerhet. Det måste också ha säker molnlagring och flerskiktad säkerhet för ökad säkerhet. Användarvänlighet: Lösenordshanteraren måste vara lätt att lära sig. Funktioner för delning av lösenord: Problemfri synkronisering mellan ett obegränsat antal enheter och Problemfri synkronisering mellan ett obegränsat antal enheter och säker fildelning är viktigt för att din lösenordshanteringsapplikation ska möjliggöra enkel delning av lösenord. Plattformsoberoende säkerhetskompatibilitet: Det måste vara kompatibelt med alla operativsystem, inklusive iOS och Windows. Priser: Nästan alla lösenordshanterare erbjuder tre olika abonnemang: privatperson, familj och företag. Priserna varierar beroende på funktionerna, men i genomsnitt bör ett bra alternativ till LastPass kosta omkring 55–70 dollar per år. Kundsupport dygnet runt: Sök alltid efter snabb och effektiv kundsupport som hanterar säkerhetsfrågor, ger vägledning om säkra rutiner och hjälper till i nödsituationer. Användarhantering: Verktyget ska kunna hantera olika användaruppgifter samtidigt. Det måste också kunna radera, skapa och övervaka användaraktivitet samt generera rapporter om lösenordens efterlevnad och användning.

De 10 bästa LastPass-alternativen att använda

Här är några av de bästa alternativen till LastPass som finns tillgängliga 2024:

1. 1Password

via 1Password

1Password är en lösenordshanterare som är känd för sin höga säkerhet och användarvänliga design. Det är också ett av de mest populära alternativen till LastPass som finns idag.

Det riktar sig till privatpersoner och organisationer och erbjuder avancerade funktioner som lösenordsgranskning och lösenordsgenerering som förbättrar säkerheten online. Det är enkelt att använda och kan hantera olika typer av digital information på ett säkert sätt.

Detta verktyg prioriterar stark kryptering (34 tecken lång hemlig nyckel) och bekväm datahantering. Det är därför ett självklart val för säker hantering av lösenord, finansiell information och andra känsliga data för ökad säkerhet.

1Password hanterar en digital plånbok, ett digitalt lösenordsvalv och en formulärfyllare, så att du kan hantera alla dina inloggningsuppgifter på ett och samma ställe.

1Passwords bästa funktioner

Få robust säkerhet med AES-256-bitars kryptering

Upplev stöd för fingeravtryck i iOS-enheter som Macbooks och Apple Watches.

Dölj viktiga lösenord när du är på resande fot med reseläget.

Använd Watchtower för att identifiera dubbla eller komprometterade lösenord och webbplatser som använder osäker HTTP.

Organisera lösenord och data i anpassningsbara valv för effektiv säkerhet.

Begränsningar för 1Password

Tillagda begränsningar vad gäller lösenordets längd

Avsaknad av en dedikerad app för Linux-användare

Priser för 1Password

Privatpersoner: 2,99 $/månad, faktureras årligen

Familjer: 4,99 $/månad (upp till 5 medlemmar), faktureras årligen

Team Starter Pack: 19,95 $/månad (upp till 10 medlemmar), faktureras årligen

Företag: 7,99 $/användare/månad, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

1Password-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2000 recensioner)

2. Keeper

via Keeper

Keeper är en annan mycket uppskattad lösenordshanterare som är känd för sina högnivåsäkerhetsåtgärder och användarcentrerade design.

Det är utformat för att tjäna studenter, privatpersoner, företag och militären. Det erbjuder hög säkerhet och uppfyller StateRAMP, ISO27001, FedRAMP och SOC när det gäller skydd av känslig information.

Det som gör Keeper så speciellt är funktionen BreachWatch, som kontinuerligt övervakar den mörka webben för läckta lösenord.

Keeper bästa funktioner

Kryptera dina data med höga säkerhetsstandarder

Lagra filer och dokument säkert med hjälp av huvudlösenordet.

Ställ in nödåtkomst för betrodda personer

Övervaka säkerheten med Breachwatch-varningar och håll dig informerad om eventuella komprometterade konton.

Använd dess unika självförstöringsfunktion för ökad säkerhet.

Keeper-begränsningar

Saknar reseläge och VPN-funktion

Tillhandahåller inte en inbyggd skrivbordsapplikation för Linux-användare.

Keeper-priser

Personligt: 2,92 $/månad, faktureras årligen

Familj: 6,25 $/månad, faktureras årligen

Business Starter: 2 $/användare/månad, faktureras årligen

Företag: 3,75 $/användare/månad, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Keeper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (814+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (17+ recensioner)

3. NordPass

via NordPass

NordPass har en modern krypteringsalgoritm, XChaCha20-kryptering, som tilltalar en bred publik, inklusive enskilda användare och företag, genom en lättanvänd plattform med pålitliga säkerhetsfunktioner.

NordPass är främst känt för sin dataintrångsskanner, multifaktorautentisering och fingeravtrycks-/ansiktsigenkänning.

Med obegränsad lösenordslagring är NordPass utformat med en enkel och okomplicerad approach till lösenordssäkerhet. Dess användarvänliga design och pålitliga säkerhetsprotokoll gör det till ett bra alternativ till LastPass.

NordPass bästa funktioner

Säkra dina data med NordPass XChaCha20-kryptering

Identifiera potentiella intrång med hjälp av skannern för lösenordssäkerhet och intrång.

Lagra kreditkortsuppgifter och personuppgifter på ett säkert sätt för snabb autofyllning.

Organisera objekt i mappar för enkel navigering och åtkomst

NordPass begränsningar

Den kostnadsfria planen erbjuder endast grundläggande funktioner.

Ett lösenord på 60 tecken kan vara en begränsning för vissa användare.

NordPass-priser

Gratis

Premium: 1,99 $/månad, faktureras årligen

Familj: 3,69 $/månad, faktureras årligen

Team: 1,99 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 3,99 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 5,99 $/månad per användare, faktureras årligen

NordPass betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (27+ recensioner)

4. Dashlane

via Dashlane

Dashlane sticker ut bland premiumverktygen för lösenordshantering tack vare sina omfattande säkerhetsfunktioner och användarvänlighet. Det passar både enskilda användare och företag som letar efter alternativ till LastPass.

Dashlane utmärker sig genom sin kraftfulla och unika lösenordsgenerator, autofyllningsfunktion och övervakning av den mörka webben med VPN-funktion. Detta verktyg är attraktivt som en allt-i-ett-lösning tack vare sitt moderna användargränssnitt och förstklassiga säkerhetsfunktioner online.

Dashlanes bästa funktioner

Skapa och använd digitala plånböcker för snabbare och säkrare onlinebetalningar.

Använd en generator för starka och unika lösenord

Få varningar om potentiella dataintrång med övervakning av den mörka webben.

Förbättra Wi-Fi-säkerheten med Dashlanes VPN

Lagra säkra anteckningar för känslig information utöver lösenord

Dashlanes begränsningar

Dyrt jämfört med vissa andra alternativ

Lösenordets längd får vara högst 40 tecken.

Priser för Dashlane

Premium: 3,33 $/månad, faktureras årligen

Vänner och familj: 4,99 $/månad för 10 medlemmar, faktureras årligen

Starter: 20 $/månad för 10 medlemmar, faktureras årligen

Företag: 8 $/användare/månad, faktureras årligen

Dashlane-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 240 recensioner)

5. Norton Password Manager

via Norton

Norton Password Manager ingår i den välkända Norton-familjen av cybersäkerhetsprodukter och är en kostnadsfri lösenordshanterare som är integrerad med andra säkerhetstjänster från Norton. Den är skräddarsydd för användare som föredrar en lösenordshanterare som ingår i ett större säkerhetsekosystem.

Detta verktyg är särskilt attraktivt för dem som redan använder Norton-produkter, eftersom det erbjuder sömlös integration och pålitlig säkerhet.

Norton Password Manager erbjuder en gratis, säker och enkel lösenordshantering. Den är utformad för att vara lätt att använda, vilket gör den till ett lämpligt val för dem som är nya inom lösenordshantering eller som föredrar en enkel lösning i en bekant Norton-miljö.

De bästa funktionerna i Norton Password Manager

Spåra och övervaka inloggningsaktiviteter och få varningar om ovanliga åtkomstförsök.

Få obegränsad lösenordslagring

Skydda dina anteckningar och adresser i Nortons krypterade valv.

Aktivera tvåfaktorsautentisering för dubbelt säkerhetsskikt

Surfa säkert med Nortons inbyggda VPN, som skyddar dina onlineaktiviteter.

Begränsningar för Norton Password Manager

Mindre omfattande än vissa fristående säkra lösenordshanterare

Ingen fristående desktop-app

Priser för Norton Password Manager

Gratis: Tillgängligt som en del av Norton 360-abonnemangen

Betyg och recensioner av Norton Password Manager

G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 4400 recensioner)

6. Bitwarden

via Bitwarden

Bitwarden är en öppen källkodsbaserad gratis lösenordshanterare som särskilt tilltalar användare som värdesätter transparens och anpassningsbarhet.

Teknikkunniga användare och organisationer föredrar plattformen eftersom den möjliggör självhosting och molnsynkronisering för att komma åt data i valvet var som helst. Bitwarden utmärker sig också genom sin kombination av end-to-end-kryptering, hög säkerhet och användarkontroll.

Verktygets öppen källkod gör det möjligt för en gemenskap av utvecklare att regelbundet uppdatera och förbättra det, vilket säkerställer en ständigt föränderlig säkerhetsmiljö där du kan lagra ett obegränsat antal lösenord.

Det är utformat för att skapa en balans mellan robusta säkerhetsfunktioner och flexibiliteten hos en öppen källkodsplattform.

Bitwardens bästa funktioner

Anpassa din säkerhetsupplevelse med Bitwardens öppen källkodsplattform.

Få åtkomst till dina lösenord på olika enheter och operativsystem

Stärk kontosäkerheten med tvåfaktorsautentisering

Organisera och klassificera dina lösenord med hjälp av Bitwardens mapp- och samlingssystem.

Bitwardens begränsningar

Gränssnittet är mindre polerat jämfört med andra alternativ.

Användare som väljer självhosting behöver ha god förståelse för tekniska inställningar.

Bitwarden-priser

Gratis

Premium : 1 $/månad, faktureras årligen

Familj : 3,33 $/månad för upp till 6 användare, faktureras årligen

Team : 20 $/månad för upp till 10 användare

Företag : 6 $/månad per användare, faktureras årligen

Begär offert: Anpassad prissättning

Bitwarden-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

7. Zoho Vault

via Zoho Vault

Zoho Vault är en del av den omfattande Zoho-paketet med applikationer som är känt för sina affärsinriktade funktioner och integrationsmöjligheter. Det tilltalar organisationer som letar efter LastPass-alternativ som enkelt kan integreras med andra affärsverktyg.

Zoho Vault utmärker sig genom sin integration med andra applikationer som Zoho Desk, Mail och Microsoft 365. Det är särskilt lämpligt som lösenordshanterare som passar in i en bredare uppsättning företagsapplikationer.

Det användarvänliga gränssnittet och de robusta företagsanpassade funktionerna gör det till ett mångsidigt val i olika professionella miljöer.

Zoho Vaults bästa funktioner

Integrera smidigt med andra Zoho-appar och tredjepartsapplikationer för effektivare drift.

Kontrollera användarbehörigheter och åtkomst med Zoho Vaults detaljerade åtkomstkontroller.

Lagra och hantera digitala identiteter som licenser och ID-handlingar på ett säkert sätt.

Skapa detaljerade rapporter om användaraktiviteter och åtkomstmönster för förbättrad översikt.

Begränsningar för Zoho Vault

Det kan ta lite tid att bekanta sig med alla funktioner.

Långsamma webbläsartillägg

Priser för Zoho Vault

Gratis

Standard : 1 $/användare per månad

Professional : 4 $/användare per månad

Företag: 7 $/användare per månad

Zoho Vault-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

8. Dell Password Manager

via Dell

Dell Password Manager, en produkt från teknikjätten Dell, utmärker sig genom sin integration med Dells hårdvaru- och mjukvaruekosystem. Detta gör det till ett bra alternativ till LastPass för Dell-användare. Verktyget lägger tonvikt på säkerhet och smidig integration.

Dell Password Manager erbjuder robusta säkerhetsfunktioner som självbetjäning för återställning av lösenord, stöd för flera webbläsare och bekvämligheten med att ingå i det bredare Dell-ekosystemet.

De bästa funktionerna i Dell Password Manager

Automatisera återställning och återhämtning av lösenord för att minimera driftstopp och förbättra säkerheten.

Använd biometriska inloggningar för snabbare och säkrare åtkomst till konton.

Arbeta effektivt tack vare integrationen med Dells ekosystem av hårdvara och mjukvara.

Hantera digitala identiteter och inloggningsuppgifter effektivt i Dell-miljön

Begränsningar för Dell Password Manager

Bäst lämpad för dem som redan använder Dell-produkter

Erbjuder inte lika många funktioner som vissa specialiserade lösenordshanterare.

Priser för Dell Password Manager

Personligt bruk: Gratis som en del av Dell-programvaran

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Dell Password Manager

G2: 4,1/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Ej tillgängligt

9. SailPoint Password Management

via SailPoint

SailPoint Password Management är erkänt i branschen för sitt företagsinriktade tillvägagångssätt, med specialisering på identitetsstyrning och administration.

Det är särskilt lämpligt för större organisationer och företag som behöver omfattande lösningar för identitetshantering. SailPoint utmärker sig genom sin lösenordssynkronisering och starka lösenordspolicyer, och integrerar en lösning för lösenordshantering för att minska driftskostnaderna och förbättra användarnas produktivitet.

Det erbjuder en komplett uppsättning funktioner för identitetshantering, inklusive automatiserad provisionering, efterlevnadskontroller och avancerad säkerhet, vilket gör det idealiskt för företag med komplexa säkerhets- och efterlevnadskrav.

De bästa funktionerna i SailPoint Password Management

Förbättra säkerheten med SailPoints integration för identitetsstyrning

Effektivisera användaråtkomsten i organisationer med automatiserad provisionering

Hantera efterlevnad effektivt med skräddarsydda efterlevnadsverktyg

Skapa insiktsfulla identitets- och åtkomstrapporter för strategiskt beslutsfattande.

Begränsningar för SailPoint Password Management

Stor inlärningskurva för mindre organisationer

Dyrt på grund av dess omfattande funktioner

Priser för SailPoint Password Management

Kontakta oss för prisuppgifter

SailPoint Password Management – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Identifiera lösenordshantering var som helst

via Avatier

Identity Anywhere Password Management, grundat av Avatier, är en relativt ny lösenordshanterare. Den har dock snabbt fått uppmärksamhet för sitt fokus på molnbaserad identitets- och åtkomsthantering.

De är skräddarsydda för moderna, tekniskt kunniga användare och organisationer som prioriterar flexibla, molnbaserade lösningar.

Verktyget är särskilt känt för sina biometriska inloggningsalternativ för olika företagsmiljöer och sin betoning på efterlevnadsrevisioner och SSO-lösningar.

Identity Anywhere Password Managements bästa funktioner

Få tillgång till och hantera lösenord flexibelt var som helst med den molnbaserade lösningen.

Förbättra kontosäkerheten med multifaktorautentisering

Lagra och hantera digitala identiteter och certifikat på ett säkert sätt

Integrera sömlöst med företagssystem för enhetlig åtkomsthantering.

Identity Anywhere Begränsningar för lösenordshantering

Har inte samma meritlista som vissa etablerade alternativ till LastPass.

Saknad lösenordskryptering och låsning

Priser för Identity Anywhere Password Management

Enterprise Hosted Plan : 1,5 till 3 dollar/månad/användare

Enterprise Non-hosted Plan: 1,95 till 3,90 dollar/månad/användare

Identity Anywhere Password Management – betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (30+ recensioner)

En bra lösenordshanterare hjälper dig att skydda dina lösenord, men du måste också se till att andra verktyg som du använder dagligen på jobbet har samma höga säkerhetsnivå.

Ett säkert, allt-i-ett -verktyg för produktivitet, samarbete och projektledning som ClickUp gör inte bara ditt arbete enklare, utan minskar också behovet av flera lösenord – och risken för hackning – genom att minska antalet verktyg du behöver.

Öka produktiviteten och säkerheten med ClickUp

ClickUp är mer än bara ett säkert projektledningsverktyg. Det är en omfattande plattform som omdefinierar arbetshantering genom att integrera olika funktioner. Denna integration minskar beroendet av flera verktyg, vilket sänker säkerhetsriskerna.

ClickUp centraliserar uppgifter, kommunikation och dokumentation, vilket förenklar hanteringen av lösenord och åtkomstpunkter. ClickUp AI kan inte bara underlätta ditt administrativa arbete, utan också hjälpa dig att generera kreativa lösenordsidéer.

Upptäck hur ClickUp AI revolutionerar uppgiftshantering med smart automatisering och insikter

ClickUps projektledningsverktyg är SOC 2-kompatibelt och ISO-certifierat. Dessutom är all kommunikation i ClickUps webbapplikation krypterad med TLS 1.2, och all data krypteras i vila med AES-256-kryptering.

ClickUp är ett kraftfullt och säkert samarbetsverktyg som ger komplexa projekt effektivitet och tydlighet.

Hantera dina projekt enkelt med ClickUp Project Management Dashboard

Att integrera ClickUp i den dagliga verksamheten innebär mer än bara uppgiftshantering. Det stärker också teamets sammanhållning och säkerhet. Med ClickUp uppnår teamen högre organisations- och effektivitetsnivåer, vilket är avgörande för att lyckas i dagens dynamiska affärsmiljö.

ClickUps bästa funktioner

Centralisera all projektrelaterad information och minska behovet av att hantera flera lösenord för olika verktyg.

Förbättra teamkommunikationen på ett säkert sätt och undvik externa kommunikationsverktyg som kan äventyra säkerheten.

Spåra alla projektaktiviteter på ett säkert ställe och minimera därmed risken för dataläckage via mindre säkra plattformar.

Skapa säkra arbetsflöden som säkerställer att känslig projektinformation hanteras på ett säkert sätt inom teamet.

Begränsa exponeringen av känslig information med datakryptering

Lagra viktiga dokument på ett säkert sätt och minska beroendet av flera fil lagringsplattformar med separata lösenordskrav.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan behöva tid för att kunna utnyttja alla funktioner fullt ut.

Användare kan behöva justera inställningarna för att undvika överbelastning.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt med alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Säkra din digitala värld med lösenordshanterare

Vi har visat dig 10 alternativ till LastPass och ett alternativ som ersätter dem alla. Men kom ihåg att när det gäller säkerhet är det mycket bättre att använda färre verktyg än att hantera flera plattformar.

En pålitlig lösenordshanterare, kompletterad med ett integrerat arbetshanteringsverktyg som ClickUp som automatiserar över 50 rutinmässiga arbetsuppgifter och processer, lägger en stark grund för din digitala säkerhetsstrategi. Är du redo att förbättra ditt teams produktivitet och säkerhet?

Registrera dig för ClickUp idag och upplev fördelarna med en säker digital arbetsplats.