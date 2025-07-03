10 timeboxing-appar för att planera varje timme med ett syfte

”Jag kan inte fokusera på något i mer än 10 minuter!”

Mellan oändliga aviseringar, möten som avlöser varandra och ständiga kontextbyten känns det omöjligt för många av oss att hålla fokus. En studie visar att de flesta människor arbetar mindre än fyra timmar per dag – ja, av en hel 8-timmars arbetsdag.

Men tänk om du kunde planera din dag så noggrant att distraktioner blev irrelevanta?

Det är där timeboxing-appar kommer till hjälp. Tänk på dem som dina personliga vakter som skyddar din kalender så att du kan fokusera.

Oavsett om du jonglerar med frilansuppdrag, leder ett team på distans eller bara försöker få ordning på din oändliga att göra-lista, hjälper dessa verktyg dig att schemalägga tidsblock för specifika uppgifter, skapa bättre rutiner och, ja, äntligen slutföra viktiga uppgifter.

Låt oss prata om 10 av de bästa apparna för tidsplanering – inklusive sådana med projektledning – för att planera din dag medvetet.

De bästa timeboxing-apparna i korthet

Här är några av de bästa verktygen som finns – alla med sina fördelar, beroende på hur du vill planera, spåra eller blockera din tid:

Absolut! Här är den reviderade jämförelsetabellen med kolumnen "Bäst för" som endast visar relevanta team/individer för varje verktyg (den beskrivande inledningen har tagits bort):

Verktygets namn Bäst för Viktiga användningsområden Priser* ClickUp Allt-i-ett-verktyg för tidshantering; Teamstorlek: Frilansare, soloprenörer, små team, startups, små och medelstora företag, stora företag Uppgiftshantering, projektplanering, tidrapportering, schemaläggning, återkommande uppgifter och integrationer med verktyg som Google Kalender och Slack. Gratis plan, anpassningar för företag Sunsama Daglig planering med kalenderintegration; Teamstorlek: Frilansare, små team, nystartade företag Organisera uppgifter från Gmail, Slack och GitHub i kalenderrutor, AI-drivna tidsberäkningar och dagliga planeringsritualer. Från 20 dollar per användare och månad. Todoist Daglig planering med kalenderintegration; Teamstorlek: Frilansare, små team och nystartade företag Prioritering av uppgifter, återkommande uppgifter, anpassade filter och integrationer med Google Kalender, Gmail och Slack. Gratis; betalda abonnemang från 5 dollar per användare/månad Motion AI-driven automatisering av schemaläggning; Teamstorlek: Små och medelstora företag, stora företag AI-driven prioritering av uppgifter, konfliktlösning, tidslinjevyer och resursplanering. Betalda abonnemang från 49 $ per användare/månad Akiflow Centraliserad uppgifts- och kalenderhantering; Teamstorlek: Frilansare och egenföretagare, Registrera uppgifter från e-postmeddelanden och meddelanden, dra och släpp för att schemalägga och planera dagliga/veckovisa rutiner. Gratis provperiod, 34 $ per användare/månad Återta kontrollen Smart tidsplanering; Teamstorlek: Små team, små och medelstora företag Automatisk schemaläggning av uppgifter, fokusering på tidsblockering, enhetlig kalendervy och justeringar i realtid. Gratis; betalda abonnemang från 10 dollar per användare/månad TickTick Personlig produktivitet med inbyggd timer; Teamstorlek: Frilansare, egenföretagare, privatpersoner Uppgiftshantering, vanespårning, återkommande påminnelser och flera kalendervyer 35,99 $ per användare/år TimeCamp Tidsspårning med faktureringsfunktioner; Teamstorlek: Frilansare, konsulter Automatisk tidrapportering, produktivitetskategorisering, rapportering och integrationer med verktyg som Trello och Asana. Gratis; betalda abonnemang från 3,99 $ per användare/månad. Toggl Track Enkel tidrapportering för olika projekt; Teamstorlek: Små team, små och medelstora företag Realtids- och offline-tidsspårning, kalenderintegration och spårning av bakgrundsaktiviteter Gratis; betalda abonnemang från 10 dollar per användare/månad Medurs Optimering av teamkalendern och fokuseringstid; Teamstorlek: Små och medelstora företag samt storföretag AI-driven mötesplanering, skapande av fokuseringstid, analys av mötesbelastning och schemaläggningslänkar för extern samordning. Gratis; betalda abonnemang från 6,75 dollar per användare/månad.

📖 Läs också: Hur man effektivt spårar tid som läggs på uppgifter och projekt

Vad ska du leta efter i timeboxing-appar?

Att hitta rätt timeboxing-app kan verkligen förbättra ditt dagliga arbetsflöde. Baserat på användarfeedback och verkliga behov är här de viktigaste funktionerna att leta efter när du väljer ditt favoritverktyg för tidsblockering:

Sömlös integration: Synkronisera med din kalenderapp och uppgiftshanteringsverktyg som Synkronisera med din kalenderapp och uppgiftshanteringsverktyg som ClickUp , Trello eller Asana för att blockera tid utan att behöva hoppa mellan olika plattformar.

Smart schemaläggning: Prioritera appar som automatiskt omplanerar oavslutade uppgifter utifrån dina Prioritera appar som automatiskt omplanerar oavslutade uppgifter utifrån dina produktivitetsmått , deadlines och viktigheten av specifika uppgifter.

Inbyggda fokusverktyg: Leta efter funktioner som Pomodoro-timers, webbplatsblockering och vitt brus för att hålla dig fokuserad under dina fokusperioder.

Flexibilitet mellan olika enheter: Välj verktyg som fungerar på iOS, Android och webbappar, så att du kan lägga till uppgifter eller justera din veckokalender när som helst.

Kalender med uppgiftsfusion: Välj appar som kombinerar uppgiftshanteringsfunktioner med kalenderblockering, så att du kan dra och släppa uppgifter, färgkoda och bifoga detaljer till varje block.

Tidsrapportering: Prioritera appar med inbyggd Prioritera appar med inbyggd tidsspårning och rapportering för att bättre förstå dina vanor och finjustera hur du spårar framsteg och planerar framåt.

🧠 Rolig fakta: Nöjda medarbetare = produktiva team! En studie visar att nöjdare medarbetare är 13 % mer produktiva. Det är ytterligare ett skäl att avsätta tid för produktivt arbete och pauser i din organisation!

📖 Läs också: Hur man effektivt spårar tid som läggs på uppgifter och projekt

De bästa timeboxing-apparna

Om du är redo att få mer gjort och stressa mindre kan en pålitlig timeboxing-app vara till stor nytta för din arbetsrutin.

Från automatiserade tidrapporter till intelligent schemaläggning – här är de bästa timeboxing-apparna som hjälper dig att återta kontrollen över din kalender och fokusera bättre.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. ClickUp (bäst för allt-i-ett-tidsplanering med uppgiftshantering)

Vill du utnyttja varje timme? ClickUp, appen som klarar allt på jobbet, är utvecklad för att hantera dina behov av uppgiftshantering, projektplanering och timeboxing utan att du behöver hoppa mellan olika plattformar.

Planera projekt i fasta tidsperioder, ställ in kalenderhändelser och ligg steget före deadlines med inbyggda verktyg för tidsspårning, schemaläggning och framsteg. Ännu bättre, låt ClickUp hantera allt ditt "arbete om arbete" så att du kan fokusera på uppgifter som för dig närmare dina mål.

Oavsett om du leder ett team eller hanterar din egen fullspäckade kalender håller ClickUp arbetet igång – och synligt – varje steg på vägen. Hur?

💜 ClickUp Kalender

Använd ClickUp Calendar för att spåra tiden för varje uppgift i en omfattande kalender.

Säg hej till ClickUp Calendar! Det är inte bara ett verktyg för att hålla reda på datum – det är skapat för att tidsplanera din dag med ett syfte.

Schemalägg enkelt tidsblock, dra och släpp uppgifter och anpassa dina kalenderhändelser efter teamets mål eller dina personliga prioriteringar. Den synkroniseras med verktyg som Google Kalender och Microsoft Outlook Kalender och hämtar information direkt från din uppgiftslista, så att din planering förblir dynamisk och genomförbar.

När du har kopplat din kalenderapp till ClickUp blir det enkelt att tidsplanera din dag. Du kan enkelt visa och planera ditt schema direkt där dina uppgifter finns. Dessutom kan du ställa in kalendern så att den automatiskt blockerar ditt schema för en ny hobby eller presentationsträning.

Visste du att du förlorar fyra timmar i veckan på att växla mellan appar? Med ClickUp kan du eliminera kontextväxling. Delta i Google Meet-, Zoom- eller Microsoft Teams-möten direkt från appen för att spara tid. Och med AI Notetaker kan du anteckna mötesanteckningar samtidigt som du håller fokus på konversationen.

💜 ClickUp Time Tracking

ClickUps Project Time Tracking är också ett kraftfullt verktyg för alla som vill ha koll på sitt arbete och timeboxa sin dag. Med det kan du övervaka exakt hur lång tid uppgifterna tar, vilket hjälper dig att hantera arbetsbelastningen, hålla schemat och skapa strukturerade tidsblock för dina viktigaste uppgifter.

Spåra tiden var som helst på ClickUp för att hålla koll på dina timeboxing-behov.

Oavsett om du arbetar ensam eller i team gör ClickUps tidsplaneringsfunktioner det enkelt att hålla koll på tiden. Du kan starta och stoppa timern direkt från uppgifterna och följa arbetet i realtid utan att byta app.

Glömde du att starta timern? Ingen fara – logga bara tiden manuellt för tidigare arbete så att allt blir korrekt. Och när du behöver gräva djupare genererar ClickUp detaljerade tidsrapporter som ger dig en tydlig bild av var din tid går. Du kan till och med jämföra beräknad tid med faktisk tid för att förbättra framtida planering och hålla deadlines mer konsekvent.

Dessutom är det enkelt att ställa in återkommande uppgifter i ClickUp. Du kan till exempel ställa in en uppgift som ”Kolla e-post” varje morgon klockan 9, så att den automatiskt dyker upp varje dag och hjälper dig att skapa en mer förutsägbar rutin.

💜 ClickUp Time Box-mall

Få en gratis mall Dela upp projektets milstolpar, sätt upp realistiska deadlines och fördela resurserna effektivt med ClickUp Time Box Template.

Är du redo att komma igång med timeboxing? Börja med ClickUp Time Box Template. Den är utvecklad för att lösa vanliga problem med tidshantering genom att hjälpa dig att dela upp dagen i fokuserade, avsiktliga arbetspass.

Med den här mallen kan du:

Anpassa ditt dagliga schema med färdiga tidsblockeringsfunktioner för koncentrerat arbete, administrativa uppgifter och pauser.

Spåra tid som spenderas på obegränsade uppgifter

Dra och släpp uppgifter i tidsluckor för att visuellt planera din dag.

Använd återkommande uppgifter och automatiseringar för att upprätthålla en daglig struktur utan manuella uppdateringar.

Dela upp stora mål i hanterbara delar med tidsbegränsade deluppgifter.

Följ framstegen i realtid och reflektera över vad som fungerar (och vad som inte fungerar).

ClickUps bästa funktioner

Realtids tidsspårning som är inbyggd i uppgifterna för korrekt fakturering och insikter, jämfört med andra produktivitetsverktyg.

Anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler som ger en översikt över arbetsbelastning, tidsplaner och teamets prestanda.

Uppgiftsberoenden och över 15 flexibla vyer som Gantt-diagram, Kanban-vy och arbetsbelastningsvy för att visualisera projektets framsteg och undvika flaskhalsar.

Tidsberäkningar, påminnelser och automatiseringar för att effektivisera uppgiftshanteringen och hålla deadlines.

Sömlös integration med verktyg som Google Kalender, Slack och Toggl för smidigare arbetsflöden.

Begränsningar för ClickUp

Med sina omfattande funktioner och anpassningsalternativ kan det kännas överväldigande för nya användare att ställa in timeboxing-arbetsflöden.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recensent säger:

ClickUp är mycket lätt att använda, trots alla funktioner det erbjuder. Jag älskar att allt finns på ett ställe – från uppgiftshantering till dokument och kalendervy. Kalendern hjälper mig särskilt att hålla koll på deadlines och planera framåt på ett effektivt sätt. Det är ett fantastiskt verktyg för både personlig och teamets produktivitet.

ClickUp är mycket lätt att använda, trots alla funktioner det erbjuder. Jag älskar att allt finns på ett ställe – från uppgiftshantering till dokument och kalendervy. Kalendern hjälper mig särskilt att hålla koll på deadlines och planera framåt på ett effektivt sätt. Det är ett fantastiskt verktyg för både personlig och teamets produktivitet.

2. Sunsama (bäst för daglig planering med kalenderintegration)

via Sunsama

Känner du någonsin att din dag är en enda röra av spridda uppgifter i olika appar? Sunsama hjälper dig att reda ut kaoset genom att hämta uppgifter från verktyg som Gmail, Slack och GitHub och organisera dem i fasta tidsluckor i din kalender.

Med en enkel 10-15 minuters planeringsritual varje morgon kan du gå igenom vad som är oavslutat och sätta upp realistiska mål för dagen. Istället för överväldigande funktioner fokuserar den på att hjälpa dig att planera med avsikt och syfte.

Sunsamas bästa funktioner

Planera din dag med AI-drivna tidsuppskattningar som anpassas efter dina arbetsmönster.

Sortera automatiskt uppgifter i kanaler som "Kundarbete" eller "Teammöten".

Anslut till verktyg som projektplattformar och kalendrar för smidig daglig planering.

Flytta e-postmeddelanden som kräver fokus till din uppgiftslista och avsätt tid för att ta itu med dem.

Sunsamas begränsningar

Det dagliga planeringsritualet kan kännas krävande för användare som föredrar mer automatiserad schemaläggning.

Inte ett lämpligt verktyg för komplexa projektledningsuppgifter

Priser för Sunsama

Gratis provperiod

Månadsabonnemang: 20 $/månad

Sunsama-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (25+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sunsama?

En recension på Capterra lyder:

Som egenföretagare är det ofta en utmaning att hantera alla uppgifter jag har under en dag. Sunsama påminner mig om att ta pauser, ger mig en realistisk bild av hur mycket tid en uppgift kommer att ta och levererar en veckosammanfattning av hur jag spenderar min tid. Jag kan samla mina personliga och professionella kalendrar, hälsoaktiviteter och familjetid på ett och samma ställe. Det hjälper mig att hålla mig fokuserad på mina mål och intentioner.

Som egenföretagare är det ofta en utmaning att hantera alla uppgifter jag har under en dag. Sunsama påminner mig om att ta pauser, ger mig en realistisk bild av hur mycket tid en uppgift kommer att ta och levererar en veckosammanfattning av hur jag spenderar min tid. Jag kan samla mina personliga och professionella kalendrar, hälsoaktiviteter och familjetid på ett och samma ställe. Det hjälper mig att hålla mig fokuserad på mina mål och intentioner.

3. Todoist (bäst för enkel och intuitiv uppgiftshantering)

via Todoist

Todoist förenklar hanteringen av personliga och gemensamma uppgifter och lär användarna hur de kan spara tid genom innovativa organisationsfunktioner.

Appens rena, intuitiva gränssnitt gör det enkelt att registrera och organisera uppgifter, oavsett om du planerar din arbetsdag eller hanterar komplexa teamprojekt.

Todoists bästa funktioner

Använd det fyrstegsiga färgflaggssystemet för att rangordna uppgifter efter viktighet.

Prioritera uppgifter med återkommande mönster som "var tredje tisdag" eller "varje vardag" för repetitiva arbetsuppgifter.

Ställ in anpassade filter för att visa uppgifter baserat på förfallodatum, etiketter eller prioriteringar.

Anslut till verktyg som Google Kalender, Gmail, Slack och Zapier för att synkronisera ditt arbetsflöde.

Begränsningar i Todoist

I gratisversionen är tillgången till funktioner som påminnelser och etiketter begränsad.

Priser för Todoist

Nybörjare : Gratis

Pro : 2,50 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Todoist?

En recension på Capterra lyder:

Todoist är hörnstenen i min tidsplaneringsstrategi tillsammans med Spark Mail och Google Kalender. Integrationen med dessa och andra appar är perfekt, och mobilappen är avgörande för att jag inte ska missa något.

Todoist är hörnstenen i min tidsplaneringsstrategi tillsammans med Spark Mail och Google Kalender. Integrationen med dessa och andra appar är perfekt, och mobilappen är avgörande för att jag inte ska missa något.

📮 ClickUp Insight: 50 % av människor strukturerar sin tid genom att ägna vissa dagar åt administrativa uppgifter och andra åt fokuserat arbete, men endast 22 % säger att de automatiserar eller delegerar uppgifter. Manuell tidshantering hjälper, men eliminerar inte de repetitiva uppgifter som fortfarande tar tid från det djupa arbetet. ✔️ ClickUps kalender, tidsblockering och AI-agenter samverkar för att skydda din tid. Schemalägg repetitiva arbetsuppgifter automatiskt, flytta uppgifter baserat på prioritet och aktivera påminnelser – så att din vecka sköter sig själv. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

4. Motion (bäst för AI-driven automatisering av scheman)

via Motion

Motion tillför nya tankesätt till timeboxing-tekniken genom att använda artificiell intelligens i din dagsplanering för maximal effekt. Detta smarta schemaläggningsverktyg analyserar dina uppgifter, möten och prioriteringar för att skapa en personlig dagsplan som anpassas efter ditt arbetsschema och din arbetsstil.

Om du till exempel har ett kundmöte och en tight projektdeadline att jonglera med, kommer Motion att prioritera dessa uppgifter och justera ditt schema så att båda hinner bli klara i tid. Appen utmärker sig med sin AI-drivna uppgiftsprioritering, som tar hänsyn till projektberoenden, deadlines och varaktighet.

Motion bästa funktioner

Hantera både personliga möten och arbetsmöten utan ansträngning, samtidigt som du tar hänsyn till teamets tillgänglighet.

Låt AI hantera schemaläggningen genom att upptäcka konflikter och flytta möten till optimala tider.

Använd inbyggda verktyg för uppgiftshantering, tidslinjevyer och resursplanering.

Få tillgång till färdiga projektmallar för att snabbt sätta igång nya initiativ.

Rörelsebegränsningar

Kräver anpassning till en ny arbetsflödesstil eftersom AI tar hand om schemaläggningen.

Djup integration med befintliga verktyg kan ta tid.

Rörlig prissättning

Pro AI : 29 $/månad per plats

Business AI : 49 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Rörelsebetyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 110 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 80 recensioner)

💡 Proffstips: Vill du göra livet enklare? Använd ClickUps integrationer med över 1 000 verktyg. Oavsett om det gäller tidrapportering med Everhour eller synkronisering av din Google Kalender kan du ha allt på ett ställe och vara produktiv utan att behöva hoppa mellan olika appar.

5. Akiflow (bäst för centraliserad uppgifts- och kalenderhantering)

via Akiflow

Vill du sluta hoppa mellan appar för att hantera din dagliga schemaläggning? Akiflow samlar alla dina uppgifter och kalenderhändelser i ett överskådligt arbetsutrymme. Detta gör det enklare att planera din dag utan att ständigt behöva växla mellan appar.

Detta schemaläggningsverktyg är utmärkt för att samla uppgifter från populära plattformar som Google Kalender, Outlook, Gmail och Slack. När du uppdaterar en uppgift i Akiflow synkroniseras den automatiskt tillbaka till källappen, så att allt är konsekvent i alla dina verktyg.

Akiflows bästa funktioner

Samla uppgifter från e-post, meddelanden eller webbplatser med Akiflows universella inkorg.

Dra och släpp uppgifter i din kalender för effektiv tidsplanering och snabba justeringar.

Använd dagliga och veckovisa ritualer för att planera, reflektera och hålla dig på rätt spår.

Dela din tillgänglighet för att schemalägga möten utan fram och tillbaka.

Akiflow-begränsningar

Jämfört med dedikerade appar för uppgiftshantering saknas några populära verktyg för projektledning.

Kräver manuell uppgiftsplanering och mallar för tidsblockering , vilket kan vara tidskrävande och leda till överbelastning av uppgifter om det inte hanteras noggrant.

Akiflow-priser

Gratis provperiod

Pro Monthly: 34 $/månad

Akiflow-betyg och recensioner

G2: 5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 90 recensioner)

📖 Läs också: Bästa programvaran för övervakning av anställda

6. Reclaim (bäst för smart tidsplanering och balans mellan arbete och privatliv)

via Reclaim

Tänk dig ett verktyg som automatiskt ordnar dina uppgifter runt dina möten utan att du behöver lyfta ett finger. Reclaim AI från Dropbox gör just det genom att synkronisera med din kalender och justera scheman i realtid baserat på din arbetsbelastning och dina prioriteringar.

De tar hänsyn till deadlines och tillgänglig tid för att fördela rätt tid till olika uppgifter. Istället för att lägga tid på att manuellt justera din dag kan du fokusera på det som är viktigt, medan verktyget ser till att din kalender förblir optimerad och konfliktfri.

Återfå de bästa funktionerna

Schemalägg uppgifter och möten utifrån dina arbetsmönster.

Automatiskt blockera fokuseringstid för djup koncentration med ett Pomodoro-liknande rytm.

Samla alla kalendrar (Google Kalender, Outlook) i en vy

Anpassa dig till förändringar genom att automatiskt flytta uppgifter när konflikter uppstår.

Återta begränsningarna

Att ställa in flera kalenderintegrationer kräver lite initialt arbete.

Ingen mobilapp för schemaläggning på språng

Automatisk schemaläggning kanske inte alltid stämmer överens med personliga preferenser.

Återta prissättningen

Lite : Gratis

Startpaket : 10 $/månad per plats

Företag: 15 $/månad per plats

Återta betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

Vad säger verkliga användare om Reclaim?

En G2-recensent säger:

Som student har jag begränsade möjligheter att avsätta tid för projekt. Nu behöver jag bara lägga till uppgiften i min att göra-lista så schemaläggs den automatiskt. Det är också lätt att se om jag ligger för långt efter och behöver jobba extra för att hinna ikapp med uppgifterna.

Som student har jag begränsade möjligheter att avsätta tid för projekt. Nu behöver jag bara lägga till uppgiften i min att göra-lista så schemaläggs den automatiskt. Det är också lätt att se om jag ligger för långt efter och behöver jobba extra för att hinna ikapp med uppgifterna.

7. TickTick (bäst för personlig produktivitet med inbyggd Pomodoro-timer)

via TickTick

TickTick kombinerar smart uppgiftshantering, kalenderplanering och vanespårning för att hjälpa dig att planera din dag med ett syfte. Med flera kalendervyer – månadsvis, veckovis, agenda, flera dagar och flera veckor – kan du enkelt visualisera hela ditt schema.

Det är mer än bara en app för att-göra-listor. Den erbjuder Pomodoro-timers och smarta påminnelser för att hålla ditt fokus skarpt och din konsistens på rätt spår. Oavsett om du skapar uppgifter eller bygger nya vanor hjälper TickTick dig att hålla koll på dina mål.

TickTicks bästa funktioner

Ställ in återkommande påminnelser med anpassade intervall, e-postmeddelanden och platsbaserade aviseringar på iOS.

Organisera uppgifter med smarta filter och taggar för snabb åtkomst.

Visa uppgifter i list-, Kanban- eller tidslinjeformat och använd Markdown för detaljerade anteckningar.

Spåra vanor tillsammans med regelbundna uppgifter för att skapa konsekventa rutiner.

Begränsningar för TickTick

Begränsade samarbetsfunktioner för teambaserad uppgiftshantering

Inga tidsregistreringsfunktioner för detaljerad produktivitetsanalys.

Begränsade anpassningsmöjligheter för vissa uppgiftsvyer och layouter

Priser för TickTick

Årsabonnemang: 35,99 $/år

TickTick-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

👀 Visste du att? Eisenhower-matrisen, som populariserades av president Dwight D. Eisenhower, är en teknik för tidshantering som hjälper dig att kategorisera uppgifter efter hur brådskande och viktiga de är. Det handlar om att fokusera på de uppgifter som är viktiga men inte nödvändigtvis brådskande, så att du inte slösar tid på saker som inte är prioriterade.

8. TimeCamp (bäst för tidrapportering med faktureringsfunktioner)

via TimeCamp

Behöver du en tidrapport som spårar tiden utan krångel? TimeCamp arbetar tyst i bakgrunden, så du behöver inte gissa eller hantera kalkylblad. Den loggar automatiskt dina timmar och omvandlar data till värdefulla insikter.

Oavsett om det handlar om att spåra produktivitet, hantera projekt eller skapa fakturor, hjälper TimeCamp dig att förstå dina arbetsvanor och hitta sätt att förbättra dem. Dessutom integreras den med alla dina favoritverktyg, vilket gör den till ett smidigt tillskott till ditt arbetsflöde.

TimeCamps bästa funktioner

Spåra tiden automatiskt eller manuellt med inaktivitetsdetektering, appövervakning och produktivitetskategorisering.

Skapa rapporter för att utvärdera framsteg, prestanda och budget.

Integrera med verktyg som Trello, Asana och ClickUp för effektivare arbetsflöden.

Använd mobilappar med GPS-spårning och geofencing för distansarbetande team.

Begränsningar i TimeCamp

Användarrollerna är begränsade i lägre prisplaner; avancerad rollhantering är endast tillgänglig i Premium-planen.

Mobilappen, särskilt på iOS, kan vara långsam och benägen att drabbas av synkroniseringsproblem, vilket ibland kan leda till dataavvikelser.

Priser för TimeCamp

Gratis plan

Startpaket : 2,99 $/månad per användare

Premium : 4,99 $/månad per användare

Ultimate : 7,99 $/månad per användare

Företag: 11,99 $/månad per användare

TimeCamp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (340+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (590+ recensioner)

9. Toggl Track (bäst för enkel tidrapportering över flera projekt)

via Toggl Track

Behöver du ett enkelt och pålitligt sätt att spåra hur du spenderar din arbetsdag? Toggl Track erbjuder en enkel och intuitiv upplevelse som hjälper dig att hålla koll på alla dina uppgifter utan att störa ditt arbetsflöde.

De är utformade för att passa in i din rutin, oavsett om du föredrar att använda en datorapp, webbläsartillägg eller mobil enhet.

Med funktioner som kalenderappintegration, bakgrundsspårning och timers med ett klick ger den verkliga fördelarna med timeboxing-appar liv och förvandlar spridda timmar till strukturerade, fokuserade arbetsblock.

Toggl Track bästa funktioner

Visualisera tidsposter i Google Kalender eller Outlook

Spåra tiden i realtid eller offline och synkronisera senare. Växla mellan timer- och manuellt läge.

Använd mobilen för att spåra när du är på språng eller datorn för ett fokuserat arbetsflöde.

Aktivera bakgrundsspårning i appar och på webbplatser för att automatiskt registrera aktiviteter.

Toggl Track-begränsningar

Begränsade projektledningsfunktioner jämfört med specialiserade verktyg

Rapporteringsalternativen för kundorienterat arbete är begränsade.

Toggl Track-priser

Gratis plan

Startpaket: 10 $/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Toggl Spåra betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 550 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

🧠 Kul fakta: Timeboxing började inom mjukvaruutveckling, där teamen tilldelade fasta perioder (eller ”boxar”) för att arbeta med specifika uppgifter. Ursprungligen introducerades det i samband med agila metoder och hjälpte teamen att hålla fokus och följa planen. Idag är det en populär produktivitetsteknik som används av alla, från VD:ar till studenter, för att minimera distraktioner och säkerställa att uppgifter slutförs effektivt inom en fastställd tidsram.

10. Clockwise (bäst för optimering av teamkalendern och fokusering)

via Clockwise

Överväldigad av ändlösa möten och kämpar för att få tid över till koncentrerat arbete? Clockwise har lösningen.

Denna AI-drivna schemaläggningsassistent optimerar din dag genom att automatiskt schemalägga möten, skydda din fokuseringstid och synkronisera smidigt med Google Kalender, Slack och Asana. Den är utvecklad för att hjälpa dig att återta kontrollen över din kalender och öka produktiviteten.

Clockwise bästa funktioner

Omplanerar automatiskt möten för att skapa oavbrutna fokusperioder.

Integreras med Google Kalender, Slack och andra verktyg för effektiv schemaläggning.

Ger analyser för att mäta mötesbelastning och fokuseringstid i hela organisationen.

Erbjuder schemaläggningslänkar för att samordna möten med externa deltagare och flera teammedlemmar.

Begränsningar med klockan

Den flexibla mötesfunktionen är begränsad till interna möten.

Stöder inte automatisk ombokning av möten med externa deltagare.

Priser enligt klockan

Gratis

Team: 6,75 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 11,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Clockwise-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 65 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Clockwise?

En recension på G2 säger:

Den bygger in den fokuseringstid jag behöver, men som jag tycker är för besvärlig att själv genomföra konsekvent. Jag gillar att AI-schemaläggaren reagerar på förändringar i min kalender innan jag hinner göra det själv. Jag har upptäckt att det har haft en positiv inverkan på min produktivitet och gjort mina kollegor mer lyhörda när det gäller att boka över förutbestämd tid i min kalender. För en enskild användare tycker jag att priset också är rimligt och det var också enkelt att integrera med viktiga verktyg som jag redan använder i mitt arbete, t.ex. Outlook och Asana.

Den bygger in den fokuseringstid jag behöver, men som jag tycker är för besvärlig att själv genomföra konsekvent. Jag gillar att AI-schemaläggaren reagerar på förändringar i min kalender innan jag hinner göra det själv. Jag har upptäckt att det har haft en positiv inverkan på min produktivitet och gjort mina kollegor mer lyhörda när det gäller att boka över förutbestämd tid i min kalender. För en enskild användare tycker jag att priset också är rimligt och det var också enkelt att integrera med viktiga verktyg som jag redan använder i mitt arbete, t.ex. Outlook och Asana.

Få varje minut att räknas med ClickUp

Tid är den enda resurs vi inte kan skapa mer av. Därför är det så viktigt för din produktivitet att välja rätt timeboxing-app.

Varje app på vår lista har något speciellt att erbjuda – vissa är utmärkta för personlig uppgiftshantering och hjälper dig att skapa fokuserade arbetsperioder, medan andra är bäst i teammiljöer.

Men om du vill ha en komplett lösning som kombinerar timeboxing med robusta projektledningsfunktioner, sticker ClickUp ut från mängden. Dess anpassningsbara tidsspårningsapp, automatiserade arbetsflöden och verktyg för teamsamarbete hjälper dig att göra mer än bara hantera tid – de hjälper dig att utnyttja den maximalt.

Du kan ställa in tidsbegränsade uppgifter, följa framstegen i realtid och justera ditt schema direkt. Dessutom, med funktioner som anpassade instrumentpaneler och detaljerade rapporter, vet du alltid exakt hur ditt team använder sin tid.

Är du redo att ta kontroll över din tid och öka din produktivitet?

Registrera dig för ClickUp idag.