Clockify-recension: Funktioner, priser, fördelar och nackdelar

Det tog dig tre timmar att skriva det blogginlägget. Så det är det du fakturerar din kund för.

Men vänta... hur är det med den tid det tog dig att redigera och finslipa den, skapa och lägga till infografik och publicera den på kundens CMS? Om det ingår i ditt arbetsområde bör du också spåra den tid du investerar i det. Utan att spåra tiden för dina projekt noggrant går du miste om pengar.

Oavsett om du funderar på hur du ska fakturera en kund, hantera teamets produktivitet eller helt enkelt försöker förbättra dina arbetsvanor, så skapar kunskap om exakt hur du spenderar din arbetstid en grund för bättre beslut.

Tidsregistreringsappar är till stor hjälp, och Clockify har blivit ett populärt alternativ som erbjuder ett attraktivt gratispaket tillsammans med premiumfunktioner. Men levererar plattformen verkligen den funktionalitet som frilansare och team behöver?

Denna omfattande recension av Clockify granskar verktygets styrkor och svagheter. Vi presenterar också ClickUp, det enda alternativet till Clockify du behöver, för både tids- och projektledning!

Clockify vs. ClickUp i korthet

Kategori Clockify ClickUp Primär funktion Verktyg för tidrapportering och rapportering Allt-i-ett-plattform för projektledning och produktivitet med inbyggd tidrapportering Kärnfunktioner Tidrapportering via manuell inmatning, timers eller webbläsartillägg Tidrapporter och detaljerade rapporter Fakturerbara timmar och fakturering Projektuppföljning med uppskattningar Detektering av inaktivitet och automatisk uppföljning Över 80 integrationer Uppgifts- och projektledningInbyggd tidrapporteringAnpassningsbara instrumentpaneler och arbetsflödenAnpassningsbara automatiseringar utan kod, if-then-automatiseringarFlera vyer (Gantt, Kanban, Kalender, Lista och mer)AI-drivna verktyg (ClickUp Brain) Användargränssnitt Enkel och funktionell; kan kräva viss inlärning för avancerade funktioner Mycket anpassningsbar med ett modernt gränssnitt; den initiala installationen kan ta tid. Mobil support iOS- och Android-appar med funktioner för tidsregistrering i mobilen Fullfjädrade mobilappar för iOS och Android; stöder uppgiftshantering och tidrapportering Integrationer Integreras med över 80 appar, inklusive ClickUp, Trello, Asana och Jira. Integreras med över 1 000 appar, inklusive Slack, Google Drive, GitHub och Clockify. Bäst för Team som fokuserar på noggrann tidrapportering, fakturering och rapportering Team som söker en omfattande projektledningslösning med integrerade verktyg för tidrapportering och samarbete Priser Gratis plan tillgänglig; Betalda planer med avancerade funktioner och företag Gratis plan tillgänglig Anpassningsbara betalda planer för företag Användarbetyg G2: 4,5/5 Capterra: 4,8/5 G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Viktiga begränsningar Gränssnittet kan vara mindre intuitivt för vissa användare Begränsade funktioner i gratisversionen Den initiala konfigurationen kan vara komplex.

Vad är Clockify?

Clockify är ett program för tidrapportering som är utformat för att hjälpa individer och team att spåra arbetstimmar, hantera flera projekt och analysera produktivitet.

Tänk på Clockify som din digitala tidrapport. Det gör det enkelt att logga tidsposter och sortera arbete i specifika projekt. Du kan också använda det för att snabbt skapa detaljerade fakturerings-, löne- eller projektledningsrapporter.

Med robusta tidsregistreringsfunktioner som en stationär app, mobilapp och webbläsartillägg gör Clockify det enklare att registrera tiden som läggs på olika uppgifter. Det är ett användarvänligt sätt att hantera tiden effektivt och se till att projekten flyter smidigt.

💡 Proffstips: Här är ett tips för tidshantering – använd Pomodoro-tekniken, en metod som skapades av Francesco Cirillo i slutet av 1980-talet. Den delar upp arbetet i fokuserade intervaller – vanligtvis 25 minuter – följt av korta pauser för att hålla huvudet klart. Denna metod hjälper till att minska prokrastinering, minimera distraktioner och göra det enklare att spåra tiden som läggs på olika uppgifter. Kombinera den med tidsregistreringsprogramvara som Clockify för att logga tidsposter, analysera produktiviteten och hålla koll på projektets framsteg.

Viktiga funktioner i Clockify

Clockify gör tidrapportering lika enkelt som att trycka på en knapp, oavsett om du jonglerar flera projekt eller bara vill se var dina arbetstimmar tar vägen. Det har allt från grundläggande tidrapportering till detaljerade rapporter och till och med funktioner för fakturering av kunder.

Här är en översikt över dess viktigaste funktioner:

Funktion nr 1: Tidsspårare

via Clockify

Clockifys kärnfunktioner kretsar kring dess intuitiva tidsspårare. Användare kan spåra tid som spenderats på uppgifter i realtid med hjälp av en enkel start-/stoppknapp eller lägga till tidsposter manuellt efter att arbetet slutförts.

Spåraren fungerar på datorprogram, webbläsartillägg och mobilappar, så att du kan logga timmar exakt oavsett var du arbetar.

Den inbyggda instrumentpanelen ger dig en veckovis översikt över dina registrerade timmar, vilket gör det enkelt att se var din tid går åt. Tidsposter är helt anpassningsbara – du kan lägga till projektnamn, kundinformation, taggar och uppgiftsdetaljer för att hålla ordning på saker och ting.

Detta hjälper dig att spåra projektets framsteg och upptäcka arbetsmönster med ett ögonkast.

👀 Visste du att? Enligt Parkinsons lag”expanderar arbetet så att det fyller den tid som finns tillgänglig för att slutföra det”. Denna princip innebär att om du avsätter en viss tid – till exempel tio veckor – för att slutföra en uppgift, kommer du omedvetet att anpassa dina ansträngningar för att säkerställa att arbetet tar hela tiden, även om det realistiskt sett skulle kunna slutföras tidigare. Detta fenomen leder ofta till ineffektivitet och förhalning, eftersom individer kan finna sig själva dra ut på uppgifter i onödan för att passa in i den tidsram de har satt upp.

Funktion nr 2: Projektledning

Utöver grundläggande tidrapportering erbjuder Clockify även projektledningsfunktioner som hjälper team att samordna sina insatser. Skapa flera projekt, tilldela teammedlemmar specifika uppgifter, ange timpriser för korrekt fakturering och följ projektets framsteg mot deadlines.

Clockify stöder projektmallar, så du kan ställa in återkommande projekt utan att behöva börja från scratch. Du kan också ställa in uppskattade tidsramar för uppgifter och jämföra dem med den faktiska tiden som har lagts ner. Detta gör det enklare att planera i förväg och upptäcka områden som kan förbättras.

Clockify låter dig också ställa in projektstatus och färgkoda olika projekt för bättre visuell organisation av ditt projekts framsteg.

Clockifys robusta rapporteringsfunktioner är en utmärkande egenskap. Programvaran genererar detaljerade tidrapporter och rapporter som kan filtreras efter kund, projekt, teammedlem, uppgift, tagg eller datumintervall. Dessa rapporter ger värdefull insikt i produktivitetstrender och hjälper till att identifiera vilka projekt som förbrukar mest resurser.

Du kan exportera rapporterna i olika format (PDF, CSV, Excel) för att enkelt kunna dela dem med kunder eller integrera dem med andra produktivitetsverktyg. Sammanfattningsrapporterna visar fakturerbara timmar jämfört med icke-fakturerbara timmar, vilket gör det enkelt att beräkna intäkter och förbereda fakturor för kunder.

Clockify erbjuder också rapporter med diagram och grafer för att bättre visualisera tidsfördelningen mellan projekt och teammedlemmar.

Funktion nr 4: Tidshantering för team

För företag med flera team erbjuder Clockify omfattande funktioner för tidrapportering för anställda. Administratörer kan visa teammedlemmarnas tidrapporter, godkänna tidsposter och övervaka organisationens produktivitet. Plattformen stöder rollbaserade behörigheter, vilket gör det möjligt för chefer att kontrollera vem som kan visa, redigera eller godkänna tidsposter.

Funktionen för närvarospårning hjälper till att övervaka när anställda börjar och slutar sin arbetsdag, vilket är särskilt användbart för distansarbetande team som är spridda över olika tidszoner.

Chefer kan också spåra raster och ledighet, vilket ger en fullständig bild av teamets tillgänglighet och arbetskraftskostnader. Plattformen inkluderar schemaläggningsfunktioner i högre nivåer, vilket gör det möjligt för chefer att planera och tilldela arbetstider i förväg.

Funktion nr 5: Kostnadsuppföljning

Förutom att spåra tidsanvändning låter Clockify användare logga utgifter kopplade till projekt i sina Pro- och Enterprise-paket. Denna funktion är särskilt värdefull för frilansare och byråer som behöver fakturera kunder för tid och material.

Utgifter kan kategoriseras, tilldelas specifika projekt och inkluderas i omfattande rapporter för faktureringsändamål.

Användare kan bifoga kvitton till utgifter, ställa in olika valutor och spåra både fakturerbara och icke-fakturerbara kostnader. Funktionen för utgiftsuppföljning fungerar med fakturering, så att du kan skapa detaljerade fakturor som inkluderar både tid och utgifter på ett och samma ställe.

🧠 Kul fakta: När Jack Dorsey samtidigt drev Twitter och Square använde han ett strikt tidsblockeringssystem för att upprätthålla produktiviteten. Han ägnade varje dag i veckan åt ett specifikt fokus: måndagar åt ledning, tisdagar åt produktutveckling, onsdagar åt marknadsföring, torsdagar åt partnerskap och fredagar åt företagskultur. Med sina kontor tvärs över gatan balanserade han sina 16-timmars arbetsdagar jämnt mellan de två. På lördagarna vandrade han för att ladda batterierna, och på söndagarna ägnade han sig åt att reflektera och planera strategier för den kommande veckan. Denna disciplin och ett smart schema gjorde att han kunde lyckas som dubbel VD!

Clockify-priser

Gratis

Grundläggande: 4,99 $/användare per månad

Standard : 6,99 $/användare per månad

Pro : 9,99 $/användare per månad

Enterprise: 14,99 $/användare per månad

Fördelar med att använda Clockify

Clockify erbjuder flera fördelar som gör det till ett populärt val bland frilansare, distansarbetare och till och med team:

Generös gratisplan : Till skillnad från många konkurrenter erbjuder Clockify en verkligt funktionell gratisversion med obegränsat antal användare och projekt. Detta gör den tillgänglig för frilansare, nystartade företag och småföretag med begränsade budgetar.

Användarvänligt gränssnitt : Den rena, intuitiva designen gör det enkelt för användare med alla tekniska kunskaper att spåra tid som lagts på projekt. Inlärningskurvan är minimal, vilket gör att team snabbt kan implementera systemet.

Plattformsoberoende : Clockify fungerar på flera plattformar (webb, dator, mobil) och erbjuder webbläsartillägg, vilket gör det enkelt att spåra tid oavsett din arbetsmiljö eller vilka enheter du föredrar.

Detaljerad rapportering : De robusta rapporteringsfunktionerna hjälper användarna att analysera produktivitetsmönster, identifiera tidskrävande projekt och fatta datadrivna beslut för att förbättra effektiviteten.

Teamhanteringsfunktioner : Möjligheten att spåra tidsaktiviteter för flera teammedlemmar, ställa in olika behörighetsnivåer och godkänna tidrapporter gör Clockify lämpligt för växande team och inte bara för enskilda användare.

Anpassningsalternativ : Användare kan anpassa taggar, timpriser, projektfärger och projektstrukturer för att anpassa programvaran till sina specifika arbetsflöden och affärsbehov.

Integrationsmöjligheter: Clockify integreras med populära produktivitetsverktyg som Asana, Trello, Jira, GitHub och QuickBooks, vilket gör att du smidigt kan införliva det i befintliga arbetsflöden.

Vanliga problem som Clockify-användare stöter på

Trots sina många styrkor rapporterar Clockify-användare ofta om flera utmaningar:

Begränsad offlinefunktionalitet : Mobilappens offlinefunktioner för projektuppföljning har begränsningar, vilket kan vara problematiskt för användare som ofta arbetar utan internetåtkomst.

Grundläggande faktureringsfunktioner : Clockify inkluderar faktureringsfunktioner i sina betalda abonnemang, men de är kanske inte lika avancerade som dedikerad faktureringsprogramvara. Vissa användare föredrar att integrera den med andra verktyg för mer robusta funktioner.

Begränsad automatisering : Jämfört med vissa konkurrenter erbjuder Clockify färre automatiserade funktioner. Användare måste ofta starta och stoppa timers manuellt eller ange tidsdata, vilket kan leda till felaktigheter om man glömmer att spåra sin tid.

Begränsningar för anpassning av rapporter : Clockify erbjuder robusta rapporteringsfunktioner, men vissa användare önskar fler anpassningsalternativ för att skapa rapporter som är skräddarsydda för specifika kund- eller interna behov.

Inlärningskurva för avancerade funktioner : Medan grundläggande tidrapportering är intuitivt, rapporterar vissa användare att avancerade funktioner som teamhantering och komplex rapportering kräver tid att lära sig.

Begränsningar i mobilappen : Clockify-mobilappen är funktionell, men erbjuder inte alla funktioner som finns i desktop- eller webbversionerna. Detta kan vara frustrerande för användare som främst arbetar från mobila enheter.

Ibland fördröjningar vid synkronisering: Vissa användare rapporterar ibland fördröjningar vid synkronisering av data mellan enheter. En fördröjning kan ofta leda till förvirring eller dubbla poster när man växlar mellan plattformar.

Clockify-recensioner på Reddit

Reddit erbjuder värdefulla insikter om verkliga användarupplevelser av Clockify. I olika subreddits delar användare både positiv feedback och frustrationer.

På den positiva sidan upptäckte användarna hur man kan maximera fakturerbar tid med Clockify-integrationer. Här är en recension från meednayt i r/agency

Tidrapportering visade sig vara extremt värdefullt för mig i T&M-projekt. Plötsligt visade det sig att vi kan fakturera våra kunder 30 % mer om vi utbildar dem i vad de faktiskt kan fakturera.

Tidrapportering visade sig vara extremt värdefullt för mig i T&M-projekt. Plötsligt visade det sig att vi kan fakturera våra kunder 30 % mer om vi utbildar dem i vad de faktiskt kan fakturera.

Dess många användningsområden får också beröm, med användaren whencanistop som noterar i r/ContractorUK:

Jag använde Clockify ett tag när jag verkligen ville vara säker på att jag räknade rätt (under lockdown när jag arbetade korta skift med min partner, bytte möten, arbetade kvällar etc. och delade på barnomsorgen). Den har stoppurfunktion, men du kan också lägga in tiden i slutet eller vid ett senare tillfälle, skapa rapporter och liknande.

Jag använde Clockify ett tag när jag verkligen ville vara säker på att jag räknade rätt (under lockdown när jag arbetade korta skift med min partner, bytte möten, arbetade kvällar etc. och delade på barnomsorgen). Den har stoppurfunktion, men du kan också lägga in tiden i slutet eller vid ett senare tillfälle, skapa rapporter och liknande.

Gränssnittet får dock kritik från designmedvetna användare, medan begränsningarna i arbetsflödet frustrerar andra. En Redditor förklarar i en detaljerad jämförelse:

Gränssnittet är fullt av olika ikoner och funktioner. De som föredrar enklare lösningar kan uppleva detta som negativt.

Gränssnittet är fullt av olika ikoner och funktioner. De som föredrar enklare lösningar kan uppleva detta som negativt.

Alternativ att använda istället för Clockify

Clockify erbjuder kraftfulla tidsregistreringsfunktioner, men vissa team behöver verktyg som kombinerar tidsregistrering med arbetsflöden och projektledning.

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar tidrapportering, projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Spåra tid automatiskt eller manuellt med ClickUp Project Time Tracking

Här är vad proffsen säger om ClickUps tidsregistrerings- och projektledningsfunktioner:

Vi granskade flera alternativ och kom fram till att ClickUp gav oss den rätta kombinationen av kraft och flexibilitet. Vi behövde också lösa problemet med tidrapportering för att kunna mäta och spåra externa entreprenörers tidsloggar utan att behöva ytterligare externa appar och tjänster. ClickUps inbyggda tidrapportering fungerar smidigt mellan mobil, surfplatta och dator.

Vi granskade flera alternativ och kom fram till att ClickUp gav oss den rätta kombinationen av kraft och flexibilitet. Vi behövde också lösa problemet med tidrapportering för att kunna mäta och spåra externa entreprenörers tidsloggar utan att behöva ytterligare externa appar och tjänster. ClickUps inbyggda tidrapportering fungerar smidigt mellan mobil, surfplatta och dator.

ClickUp-funktioner

Medan Clockify främst fokuserar på att spåra timmar, erbjuder ClickUp en integrerad lösning som kopplar samman tidsdata med ditt arbetsflöde.

Låt oss utforska dessa avancerade funktioner en efter en:

ClickUps fördel nr 1: ClickUp Project Time Tracking

Börja spåra tid i ClickUp gratis Skapa anpassade vyer av fakturerbara och icke-fakturerbara timmar, inklusive tidsuppskattningar, med ClickUps inbyggda Project Time Tracking.

Till skillnad från Clockifys fristående tillvägagångssätt integrerar ClickUp projekttidsregistrering sömlöst i hela ditt arbetsflöde.

Med den globala timern kan du spåra tid med ett enda klick från var som helst på datorn, webben och mobilen. Oavsett om du arbetar med uppgifter, dokument eller i möten är den alltid inom räckhåll.

ClickUp erbjuder flera olika metoder för tidrapportering som passar olika arbetsstilar. Du kan använda den automatiska timern för rapportering i realtid, lägga till tid manuellt efter avslutat arbete eller använda tidrapportvyn för en översikt över veckans tidsrapporteringar. Den inbyggda funktionen för att upptäcka inaktivitet hjälper till att upprätthålla noggrannheten genom att identifiera perioder av inaktivitet.

Tidsspårningsdata i ClickUp blir omedelbart användbara. Du kan visa detaljerade tidsrapporter per projekt, uppgift, användare, tagg eller något annat anpassat fält, vilket hjälper teamen att identifiera var tiden spenderas och optimera arbetsflödena.

Fakturerbara timmar kan tydligt markeras och separeras från intern tid för kundarbete, med anpassade faktureringspriser för olika teammedlemmar eller projekt. Alla dina tidsdata kan exporteras till CSV för smidig integration med löne- eller faktureringssystem.

Den mobila tidrapporteringsprogramvaran ser till att du aldrig missar att logga viktiga arbetstimmar, även när du inte sitter vid ditt skrivbord. Denna omfattande tidrapporteringsmetod skapar en smidig koppling mellan dina uppgifter, projekt och tidsrapporter – allt på en och samma plattform.

ClickUps fördel nr 2: ClickUp Time Management

Tilldela uppskattningar till uppgifter och deluppgifter samtidigt som du fördelar arbetsbelastningen mellan teammedlemmarna med ClickUp Time Management.

ClickUps tidsplaneringsfunktioner går utöver grundläggande tidrapportering och hjälper användarna att visualisera och optimera sina scheman. Plattformens tidrapporteringspanel ger en omfattande översikt över hur tiden används i olika projekt, uppgifter och teammedlemmar.

Därefter visar de automatiska tidsrapporterna detaljerade uppdelningar per projekt, uppgiftsstatus, ansvarig och anpassade fält, vilket gör det möjligt för chefer att identifiera flaskhalsar och optimera resursfördelningen.

ClickUps inbyggda tidsregistreringsfunktioner synkroniseras med uppgiftsprioriteringar och deadlines, vilket gör det till mer än bara en tidsregistrerare – det är ett komplett produktivitetssystem.

ClickUps fördel nr 3: AI-driven kalender

Planera, schemalägg och spåra framstegen för dina primära och tillhörande projekt med ClickUp-kalendern.

ClickUps AI-kalender integreras också sömlöst med dess tidsregistrerings- och resurshanteringsfunktioner (och din Google Kalender), så att du kan se tidsposter bredvid uppgifter, få realtidsinsyn i projektets framsteg och se till att ingen är överbokad.

Genom att kombinera smarta insikter med en välbekant kalenderlayout hjälper den dig att automatiskt identifiera schemakonflikter, optimera arbetsbelastningen och lyfta fram de uppgifter som har högst prioritet – så att du kan fokusera på det som är viktigast.

Istället för att manuellt gå igenom deadlines föreslår ClickUp AI idealiska tidpunkter för att schemalägga arbete baserat på din tillgänglighet, prioritetsnivåer och arbetsbelastning i olika projekt. Oavsett om du planerar din dag eller utarbetar en långsiktig plan, gör flexibla dagliga, veckovisa, månatliga och till och med årliga vyer det enkelt att zooma in eller ut efter behov.

Behöver du ändra prioriteringar? Dra och släpp bara. Vill du analysera arbetsbelastningen? Filtrera efter ansvarig, prioritet, taggar eller anpassade fält för att upptäcka flaskhalsar eller balansera arbetsbelastningen i ditt team.

ClickUps fördel nr 4: Clockify-integration med ClickUp

Integrera Clockify med ClickUp för att få ut det mesta av din tidshantering.

För team som redan har investerat i Clockify men vill ha mer robusta projektledningsverktyg erbjuder ClickUp en Clockify-integration som kopplar samman de två plattformarna. Detta ger dig det bästa av två världar – Clockifys välbekanta tidrapportering tillsammans med ClickUps omfattande projektledningsfunktioner.

Integrationen synkroniserar automatiskt tidsposter mellan plattformar, vilket eliminerar dubbla dataposter. Det skapar också en smidig övergång för team att övergå till ClickUps inbyggda tidsregistreringsfunktioner när deras behov förändras.

ClickUps fördel nr 5: ClickUps mallar för tidshantering

Få en gratis mall Håll koll på dina projektdeadlines och mät tiden du lägger på olika uppgifter med ClickUp Time Allocation Template.

ClickUp erbjuder en mängd fördefinierade mallar som hjälper dig att komma igång med din tidshantering. Plattformens mallar för tidrapportering ger ett strukturerat ramverk för att följa upp framsteg genom att övervaka timmar för olika projekt och uppgifter. Du kan komma igång direkt med fördefinierade anpassade fält för kundinformation, faktureringspriser och projektkategorier.

ClickUp Time Allocation Template hjälper team att visualisera och optimera hur tiden fördelas mellan olika projekt, uppgifter och teammedlemmar. Denna användarvänliga lösning hjälper chefer att fördela resurser på ett klokt sätt med hjälp av funktioner som ClickUp Time Estimates. Dessa förbättrar planeringsnoggrannheten, förhindrar utbrändhet och säkerställer att de viktigaste prioriteringarna får rätt tidsinvestering – utan gissningar.

Med den här mallen kan teamen:

Skapa anpassade tidsblock för olika projektkategorier för att säkerställa en balanserad fördelning.

Spåra faktisk tid jämfört med uppskattningar för att förbättra framtida planeringsnoggrannhet

Visualisera teamets kapacitet över avdelningarna för att förhindra överbelastning.

Skapa detaljerade rapporter för att identifiera produktivitetsmönster och optimeringsmöjligheter.

Anpassa prioritetsnivåer för att säkerställa att kritiska projekt får tillräckligt med tid.

Integrera med befintliga ClickUp-arbetsflöden för smidig tidshantering

Dessa mallar är helt anpassningsbara för att passa ditt arbetsflöde och kan implementeras omedelbart, vilket sparar dig tid och ansträngning att bygga spårningssystem från grunden.

ClickUp-priser

Det är dags att välja den bästa tidsregistreringslösningen – ClickUp

Tidrapportering handlar inte bara om att logga timmar – det handlar om att veta var din energi går och använda insikterna för att arbeta smartare. Clockifys gratispaket är utmärkt för grundläggande tidrapportering med obegränsat antal användare, men det kanske inte räcker om du behöver integrerad projektledning.

ClickUp kombinerar robusta tidsregistreringsfunktioner med uppgifts- och teamhantering, vilket gör det idealiskt för frilansare, distansarbetande team och företag som behöver djupare insikter. Vill du ha en enkel tracker? Clockify är rätt val för dig. Behöver du en allt-i-ett-lösning? ClickUp är svaret.

