De 10 bästa CRM-lösningarna för myndigheter för effektiva offentliga tjänster

Offentliga myndigheter vänder sig till ett verktyg som redan har revolutionerat den privata sektorn: CRM-lösningar (customer relationship management).

För myndigheter innebär implementeringen av ett CRM-system mer än att bara hänga med i den tekniska utvecklingen – det innebär en grundläggande förändring av deras relation till medborgarna. Att leverera enastående medborgarupplevelser skiljer sig trots allt inte så mycket från att tillhandahålla utmärkt kundservice.

Vilka CRM-lösningar levererar då effektiva offentliga tjänster? Låt oss ta en titt på de 10 bästa exemplen på CRM-programvara för myndigheter som förändrar spelplanen inom offentlig service.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Om du letar efter en snabb lista över de bästa CRM-verktygen som finns, så här är de: ClickUp : Bäst för anpassningsbar CRM med smidig teamsamarbete Salesforce för myndigheter: Bäst för omfattande CRM med avancerad anpassning GovPilot: Bäst för lokala myndigheter som söker avancerade operativsystem Pipedrive för myndigheter: Bäst för implementering av lokala CRM-lösningar SugarCRM: Bäst för automatiseringsfokuserade medborgartjänster GovSense: Bäst för molnbaserad resursplanering inom offentlig sektor Microsoft Dynamics 365 Government: Bäst för datadriven CRM CivicPlus SeeClickFix: Bäst för hantering av medborgarnas förfrågningar Oracle Public Sector CRM: Bäst för CRM-lösningar för statliga och lokala myndigheter SAP Customer Experience för offentlig sektor: Bäst för AI-drivna CRM-lösningar

CRM-programvara för myndigheter erbjuder lokala myndigheter och IT-beslutsfattare verktyg för att förbättra tjänsteleveransen, förbättra kommunikationen och effektivisera verksamheten.

Hur väljer man ett CRM-system? Här är några viktiga faktorer att tänka på:

Viktiga CRM-komponenter: Leta efter funktioner som är skräddarsydda för den offentliga sektorn, såsom ärendehantering, självbetjäningsportaler för medborgare och rapporteringsverktyg som hanterar de unika utmaningarna inom myndighetsverksamhet.

Automatiseringsfunktioner: Rätt Rätt anpassningsbar CRM-programvara kan automatisera processer som tidsbokning, klagomålshantering och dokumenthantering, vilket minskar den manuella arbetsbelastningen och förbättrar noggrannheten.

Regeringens molnkompatibilitet: Se till att CRM-systemet är hostat på en säker molnplattform för myndigheter för att uppfylla de datasäkerhets- och integritetsstandarder som är avgörande för organisationer inom den offentliga sektorn.

Skalbarhet och integration: Välj en lösning som kan integreras med befintliga system, till exempel programvara för ekonomi- eller tillgångshantering, och som kan skalas upp i takt med organisationens växande behov.

Leverantörens expertis: Inom Inom CRM-tjänsteverksamhet bör du välja en leverantör med dokumenterad erfarenhet inom den offentliga sektorn för att säkerställa skräddarsydd support och kontinuerliga uppgraderingar.

Med rätt CRM-verktyg kan myndigheter förändra interaktionen med medborgarna och effektivisera verksamheten på ett helt nytt sätt.

Från smarta CRM-integrationer till sömlös automatisering – här är de 10 bästa CRM-verktygen för myndigheter som hjälper dig att leda med effektivitet och innovation:

1. ClickUp (Bäst för anpassningsbar CRM med smidig teamsamarbete)

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Upprätthåll transparensen i den offentliga förvaltningen med ClickUp CRM Project Management Software och flexibla vyer.

Med ClickUps CRM-projektledningsprogramvara kan du skapa och anpassa arbetsflöden som passar din avdelnings behov. Genom att utnyttja dessa funktioner kan myndigheter öka transparensen, förbättra medborgarnas engagemang och leverera offentliga tjänster på ett mer effektivt sätt.

Med över 10 mycket flexibla ClickUp-vyer, inklusive list-, kanban- och tabellvy, kan du organisera och spåra förfrågningar om offentliga tjänster, medborgarinteraktioner och projektstatus.

Använd ClickUp Custom Fields för att hantera medborgardata, servicekategorier och ärendestatus, så att all relevant information är lättillgänglig.

Centralisera kontakten med medborgarna genom att integrera e-post direkt i ClickUp. Snabba upp kommunikationen, samarbeta kring offentliga program, skicka projektuppdateringar och involvera intressenter utan ansträngning – allt från en enda plats.

Spåra ditt teams framsteg och undanröj hinder med ClickUp Dashboards.

ClickUp Dashboards gör det möjligt för myndigheter att centralisera all medborgar- och tjänstedata. Övervaka viktiga mått som svarstider, medborgarnöjdhet och ärendehanteringsgrad.

Denna förenklade metod säkerställer att teamen har omedelbar tillgång till viktig information, vilket underlättar välgrundade beslut och möjliggör personliga, effektiva offentliga tjänster.

Gör kommunikationen snabbare och samarbeta enkelt i realtid med ClickUp Chat.

Förenkla verksamheten och förbättra samarbetet med en centraliserad hubb som är skräddarsydd för myndigheter. Säg adjö till spridda uppgifter – tilldela ansvar, dela dokument och kommunicera smidigt i realtid med ClickUp Chat, så att ditt team kan hålla sig samordnat och produktivt.

Inget mer växlande mellan flera appar! ClickUp integreras med vanliga verktyg och samlar alla dina arbetsflöden på ett ställe.

Håll ordning och bärga din att göra-lista med ClickUp Tasks.

Hantera arbetsflöden effektivt med ClickUp Tasks, som kan anpassas efter myndigheters unika behov. Tilldela ansvar, sätt prioriteringar och övervaka framsteg för att säkerställa att alla aspekter av medborgarservice och kundrelationshantering hanteras snabbt och effektivt.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om man skickar uppföljningsanteckningar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

Vill du komma igång snabbt? ClickUp erbjuder en rad mallar som är skräddarsydda för CRM-processer inom den offentliga sektorn. Dessa färdiga verktyg förenklar arbetsflöden, underlättar verksamheten och sparar värdefull tid, så att ditt team kan fokusera på att leverera exceptionella offentliga tjänster.

Få en gratis mall Maximera kundrelationerna med ClickUp CRM-mall

ClickUp CRM-mallen kan optimera medborgarnas engagemang och tjänsteleverans genom att spåra ärenden, förfrågningar och möjligheter via strömlinjeformade processer för myndigheter. Centralisera kontaktinformationen i en databas och prioritera uppgifter utifrån brådskande behov eller projektfas för en mer effektiv hantering.

💡 Proffstips: Utnyttja ClickUp Automations för att effektivisera arbetsflöden och minska manuellt arbete i myndighetsverksamhet. Om du till exempel hanterar ett ärende eller ett projekt, kan du ställa in en automatisering som automatiskt flyttar en uppgift till kolumnen "Granska" när dess status ändras till "Inskickad för godkännande". Spara automatiseringen och låt den hantera repetitiva uppgifter smidigt i bakgrunden, så att ditt team kan fokusera på att leverera effektiva offentliga tjänster.

ClickUps bästa funktioner

Förenkla intagsprocesserna med anpassade ClickUp-formulär som drivs av villkorslogik och automatiskt skapar uppgifter från inlämnade data.

Skydda känslig myndighetsinformation med robusta åtgärder som datakryptering, rollbaserade åtkomstkontroller och säker molnlagring.

Centraliserad hubb för CRM-system för myndigheter genom att samla all viktig information – policyer, ärendehandlingar, medborgarkontakter och arbetsflöden – på en enda, lättillgänglig plattform.

Skala ClickUp för att passa behoven hos små kommuner eller stora federala myndigheter, samtidigt som du bibehåller exceptionell prestanda och säkerhet.

Begränsningar för ClickUp

Inlärningskurvan kan vara brant på grund av dess omfattande funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 USD/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Innan ClickUp arbetade teamen på separata plattformar, vilket skapade silos som gjorde det svårt att kommunicera uppdateringar och framsteg på ett effektivt sätt. När det gällde datarapportering hade våra ledare svårt att hitta de exakta rapporter de behövde för att fatta välgrundade affärsbeslut för vår organisation. Det mest frustrerande var att vi slösade bort arbetsinsatser på dubbelarbete på grund av bristande insyn i projekten mellan teamen.

2. Salesforce for Government (bäst för omfattande CRM med avancerad anpassning)

via Salesforce

Offentliga myndigheter använder AI-driven CRM för att modernisera verksamheten, minska kostnaderna och förbättra servicen. Med Salesforce for Government kan de effektivisera processer, öka produktiviteten och leverera innovativa lösningar.

Denna AI-drivna plattform centraliserar data på ett säkert sätt i molnet och möjliggör snabb utveckling av anpassade lösningar med en low-code-strategi, samtidigt som efterlevnad och transparens säkerställs.

Salesforce for Governments bästa funktioner

Utnyttja användarvänlig rapportering och analys för att ge personalen praktiska insikter för beslutsfattande.

Använd en applikationsplattform med låg kod för snabbare innovation och skräddarsydda lösningar.

Dra nytta av kostnadsminskningar genom att flytta ärenden till självbetjäning och digitala kanaler.

Begränsningar i Salesforce Sales Cloud

Plattformen kan vara komplex och kräva tid för att lära sig och använda fullt ut.

Priser för Salesforce Sales Cloud

Startpaket: 25 USD/månad per användare

Pro Suite: 100 USD/månad per användare

Enterprise Suite: 165 USD/månad per användare

Obegränsat: 330 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Salesforce Sales Cloud

G2: 4,4/5 (över 23 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 500 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Salesforce Sales Cloud

Jag älskar att ha all information om mina kunder i min hand. Det har aldrig varit så enkelt att registrera nya anställda, granska ärenden, uppdatera kontaktuppgifter för våra kunder, skapa uppgifter och ringa telefonsamtal i appen! Jag älskar hur enkelt det är att koppla JIRA-buggar till ärenden och koppla vårt telefonsystem till Salesforce. Vi använder Salesforce varje dag i vårt företag.

3. GovPilot (Bäst för lokala myndigheter som söker ett avancerat operativsystem)

via GovPilot

GovPilot är ett robust operativsystem för lokala myndigheter. Det erbjuder över 125 lösningar som hjälper kommunala och regionala myndigheter att automatisera processer, hantera data digitalt och engagera medborgarna via molnet.

Dess programvara för myndighetshantering förenklar datavisualisering och rapportering, vilket gör att tjänstemän kan spara tid, skapa rapporter med ett klick och fatta smartare beslut snabbare.

GovPilots bästa funktioner

Eliminera ineffektivitet, minska pappersarbetet och öka responsiviteten gentemot samhällets behov med förenklade arbetsflöden och förbättrad tillgänglighet.

Engagera medborgarna via mobilappar, så att invånarna snabbt kan rapportera problem och lämna feedback.

Genomför inspektioner med mobiler och surfplattor för mer flexibelt och effektivt fältarbete.

GovPilots begränsningar

AI-verktyg är endast tillgängliga i högre nivåer.

GovPilot-priser

Väsentligt : Anpassad prissättning

Professionell : Anpassad prissättning

Företag : Anpassad prissättning

Obegränsat: Anpassad prissättning

GovPilot-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

4. Pipedrive for Government (bäst för implementering av lokala CRM-lösningar)

via Pipedrive för myndigheter

Om du vill förenkla verksamheten och förbättra kontakten med medborgare, intressenter och partners kan Pipedrive for Government vara ett perfekt val.

Det hjälper till att ersätta föråldrade system med automatisering och integrerade arbetsflöden, vilket gör det möjligt för myndighetsteam att hantera ärenden, säkra kontrakt och förbättra produktiviteten samtidigt som datasäkerhet och efterlevnad säkerställs.

Pipedrive för myndigheter – de bästa funktionerna

Organisera insikter från olika kanaler, vilket möjliggör en tydlig förståelse av medborgarnas behov och aktiviteter.

Minska administrativa uppgifter och spara tid med inbyggda kommunikationsfunktioner och enkel schemaläggning.

Skapa visuella pipelines för ärendehantering för att identifiera flaskhalsar och övervaka ärendets framsteg på ett effektivt sätt.

Begränsningar för Pipedrive för myndigheter

Brist på anpassningsmöjligheter och minimala integrationsmöjligheter med andra populära verktyg

Pipedrive för myndigheter – prissättning

Essential: 19 USD/månad per användare

Avancerat: 34 USD/månad per användare

Professional: 64 USD/månad per användare

Kraft: 74 USD/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Pipedrive för myndigheter – betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Pipedrive för myndigheter

Vad gillar du mest med Pipedrive? Jag gillar plattformens användbarhet. Jag kan enkelt lägga in leads och följa deras framsteg. De e-postmeddelanden som jag får varje dag fungerar som en påminnelse om vem jag behöver prata med den dagen. Recension insamlad och publicerad på G2.com.

5. SugarCRM för offentlig sektor (bäst för automatiseringsfokuserade medborgartjänster)

via SugarCRM

SugarCRM erbjuder en flexibel plattform som är särskilt utformad för den offentliga sektorn och ger en ny nivå av automatisering och anpassning till myndigheternas verksamhet.

SugarCRM är skräddarsytt för att öka effektiviteten och underlätta processer inom offentlig service. Det förenklar uppgifter som hantering av relationer med intressenter, ärendehantering och kommunikation, samtidigt som det säkerställer strikt dataskydd och efterlevnad.

SugarCRM:s bästa funktioner

Utnyttja AWS-drivna plattform för en säker och skalbar miljö för myndighetsverksamhet.

Integrera kundorienterade team och backoffice-team genom att automatisera tidigare separata affärsprocesser.

Migrera från äldre system till ett avancerat CRM-system, spara tid och minska långsiktiga kostnader.

SugarCRM:s begränsningar

Den initiala installationen kan ta tid att anpassa och integrera med befintliga arbetsflöden, vilket kan fördröja den omedelbara implementeringen.

Priser för SugarCRM

Essentials: 19 USD/månad per användare

Standard: 59 USD/månad per användare

Avancerat: 85 USD/månad per användare

Premier: 135 USD/månad per användare

SugarCRM-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: 3,8/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SugarCRM?

Jag gillar hur enkelt det är att hitta den information jag söker från projekt, leads och kontakter.

6. GovSense (Bäst för molnbaserad resursplanering för myndigheter)

via GovSense

Oavsett om det gäller att hantera ekonomi, effektivisera inspektioner eller hantera tillstånd, erbjuder GovSense flexibel och användarvänlig programvara som anpassar sig efter din jurisdiktions behov.

Med en effektiv implementeringsprocess som tar veckor – inte år – säkerställer GovSense att ditt team kan leverera exceptionell offentlig service utan väntetid.

GovSenses bästa funktioner

Skräddarsy GRP-moduler för ekonomi, budgetering, fakturering av allmännyttiga tjänster, lönehantering, projektledning och mycket mer.

Centralisera dataplattformen och säkerställ en enda version av sanningen över alla avdelningar.

Utnyttja en äkta molninfrastruktur med multitenancy för minskat IT-beroende.

GovSense-begränsningar

Brist på automatisering och AI-integration

GovSense-priser

Anpassad prissättning

GovSense-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

👀 Visste du att? Molnbaserade CRM-system är det föredragna valet för 87 % av företagen som använder CRM-lösningar.

7. Microsoft Dynamics 365 Government (bäst för datadriven CRM)

via Microsoft Dynamics 365 Government

Microsoft Dynamics 365 Government är en omfattande lösning som är utformad för att samordna myndighetsdata, leverera prediktiva insikter och driva framgångsrika uppdrag.

Genom att kombinera kraften i nästa generations CRM- och ERP-applikationer med verktyg som Power BI, Power Apps och Power Automate kan myndigheter effektivisera sin verksamhet, förbättra beslutsfattandet och uppfylla efterlevnads- och säkerhetsstandarder.

De bästa funktionerna i Microsoft Dynamics 365 Government

Utnyttja AI-driven analys för att få användbar information för uppdragskritiska uppgifter.

Använd Power BI-integration för att fatta datadrivna beslut och ge användarvänliga insikter till intressenter på alla nivåer.

Ge personalen möjlighet att skapa skräddarsydda lösningar för myndigheters utmaningar utan omfattande kodningskunskaper.

Begränsningar för Microsoft Dynamics 365 Government

Bristande integration med populära projektledningsverktyg

Priser för Microsoft Dynamics 365 Government

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Microsoft Dynamics 365 Government

G2: 4,0/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 5 500 recensioner)

8. CivicPlus SeeClickFix (Bäst för lösningar för hantering av medborgarnas förfrågningar)

via CivicPlus

CivicPlus SeeClickFix överbryggar klyftan mellan invånare och lokala myndigheter och bidrar till att skapa säkrare, renare och mer sammankopplade samhällen. Det gör det möjligt för invånarna att rapportera problem, begära reparationer, ge feedback och kommunicera med lokala ledare.

Oavsett om det används som ett fristående verktyg eller integreras med andra tekniska lösningar för myndigheter, hjälper SeeClickFix lokala myndigheter att förbättra sin responsivitet, kommunikation och operativa effektivitet.

CivicPlus SeeClickFix bästa funktioner

Vidarebefordra serviceförfrågningar automatiskt till rätt team baserat på plats och kategori för snabb hantering.

Upptäck och förhindra dubbla förfrågningar innan de skickas in för att minimera onödigt arbete.

Håll invånarna uppdaterade med statusmeddelanden eller samla in mer information genom uppföljningsfrågor.

CivicPlus SeeClickFix begränsningar

Den har inga andra CRM-funktioner som gör den till en komplett lösning.

CivicPlus SeeClickFix prissättning

Anpassad prissättning

CivicPlus SeeClickFix betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Vad verkliga användare säger om CivicPlus SeeClickFix

När allt väl var igång var det (och är fortfarande) så enkelt att använda. Det är så anpassningsbart och förblir mycket flexibelt när omständigheterna förändras. Även om min organisation fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av användningen av SeeClickFix, tror jag att det är något med potential för otrolig livslängd; jag tror att det verkligen kan växa med vår stad.

9. Oracle Public Sector CRM (Bäst för CRM-lösningar för statliga och lokala myndigheter)

via Oracle Public Sector CRM

Oracle Public Sector CRM hjälper myndigheter att bygga förtroende, förbättra effektiviteten och leverera medborgarcentrerade tjänster genom innovativa molnlösningar.

Genom att integrera avancerad teknik och realtidsdata ger Oracle myndigheter möjlighet att hantera komplexa utmaningar som hemlöshet, bedrägerier och allmän säkerhet, samtidigt som den operativa effektiviteten och förtroendet i samhället förbättras.

Oracle Public Sector CRM:s bästa funktioner

Underlätta omedelbara interaktioner mellan medborgare och myndighetsanställda med hjälp av smarta enheter, sensorer och bärbar teknik för proaktiv tjänsteleverans.

Använd digitala dataströmmar i realtid för att förutse och tillgodose samhällets behov på ett effektivt sätt.

Dra nytta av avancerade säkerhetsfunktioner som automatiserar systemadministrationen, minskar mänskliga fel och säkerställer efterlevnad.

Begränsningar för Oracle Public Sector CRM

Brist på projektledningsfunktioner i CRM

Priser för Oracle Public Sector CRM

Anpassad prissättning

Oracle Public Sector CRM-betyg och recensioner

G2: 3,7/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 30 recensioner)

10. SAP Customer Experience for Public Sector (bäst för AI-drivna CRM-lösningar)

via SAP

Genom att utnyttja omfattande molnlösningar för myndigheter gör SAP Customer Experience for Public Sector det möjligt för myndigheter att optimera resurser, förbättra ekonomihanteringen och säkerställa en effektiv verksamhet.

SAP:s färdiga verktyg hjälper myndigheter att snabbt anpassa sig till förändrade behov, vilket ger medborgarna bättre värde samtidigt som kostnaderna minskar.

SAP Customer Experience för offentlig sektor – de bästa funktionerna

Automatisera finansavdelningens arbetsflöden för att effektivt hantera likvida medel, rörelsekapital och finansiella risker, vilket förbättrar den finansiella ansvarigheten.

Få realtidsinsikter i den offentliga sektorns verksamhet för att proaktivt hantera och förfina processer för ökad transparens och effektivitet i tjänsterna.

Använd IoT, maskininlärning och prediktiv analys för att underhålla myndigheters tillgångar och optimera deras prestanda, vilket säkerställer tillförlitliga samhällstjänster.

SAP Customer Experience för offentlig sektor – begränsningar

Brist på CRM-fokuserade funktioner integrerade med projektledningsverktyget

Priser för SAP Customer Experience för offentlig sektor

Anpassad prissättning

SAP Customer Experience för offentlig sektor – betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Välj rätt CRM-system för offentlig förvaltning

Att välja rätt CRM för dina myndighetstjänster är avgörande, eftersom det kan förändra hur du betjänar din kommun och uppfyller viktiga mål.

De tio CRM-lösningar vi har undersökt erbjuder unika funktioner och innovativa sätt att modernisera offentliga tjänster, från hantering av medborgarnas förfrågningar till effektivisering av interna arbetsflöden.

Om du letar efter en lösning som går utöver CRM och hanterar allt arbete är ClickUp den rätta plattformen för dig.

Det handlar inte bara om kundrelationshantering, utan dess kraftfulla projektlednings-, arbetsflödesautomatiserings- och produktivitetsfunktioner gör det perfekt för myndigheter och automatisering av affärsprocesser.

