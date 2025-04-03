De 10 bästa produktchefssamfund att gå med i för att nätverka

Produktledning kan kännas som en ensam vandring uppför ett brant berg – ett felsteg och du kämpar för att återfå fotfästet.

Men tänk om du inte behövde möta alla utmaningar inom produktledning på egen hand?

Över hela världen har erfarna produktchefer gått samman för att bilda livliga communityn – platser där de delar med sig av sina berättelser, strategier och beprövade tips.

Från resurser för produktledning till kontakter som kan förändra din karriär – dessa grupper kan hjälpa dig att vässa dina produktledningsfärdigheter och vidga dina vyer.

Tänk dig att få verkliga insikter från någon som redan har övervunnit de utmaningar du står inför just nu. Eller att brainstorma med kollegor för att upptäcka nya samarbetsformer och branschtrender. Rätt community kan till och med leda dig till det drömjobb som produktchef som du har haft ögonen på.

Låt oss ta en titt på de bästa produktchefskommuniteterna som du kan gå med i idag!

⏰ 60-sekunders sammanfattning Produktchefssamfund är viktiga för att navigera i den föränderliga produktledningsbranschen.

De erbjuder ett stort utbud av stöd, insikter och resurser som hjälper produktchefer att komma i kontakt med kollegor som förstår deras utmaningar.

Dessa communityn erbjuder nätverksmöjligheter, tillgång till kunskap och bästa praxis, kollegialt stöd, exklusiva verktyg och en känsla av tillhörighet.

De håller medlemmarna uppdaterade om trender inom produktledning och erbjuder olika plattformar för att hålla kontakten, såsom onlineforum, Slack-grupper och lokala möten.

Några välkända communityn är r/productmanagement , Product Coalition och Mind the Product .

Att engagera sig i dessa communityn innebär aktivt deltagande, kunskapsdelning och samarbete, vilket förbättrar karriärutvecklingen och arbetsglädjen.

Verktyg som ClickUp kan ytterligare effektivisera samarbetet och uppgiftshanteringen inom dessa communityn genom att erbjuda funktioner som integreras sömlöst med plattformar som Slack för att öka produktiviteten.

Varför produktchefssamfund är viktiga

Produktledning utvecklas ständigt, och det kan kännas överväldigande att hantera allt från strategi och marknadsundersökningar till teamsamarbete.

Det är här produktchefssamhällen kommer in – de är en guldgruva av stöd, insikter och resurser som hjälper dig att växa och ligga steget före.

Att vara en del av en sådan gemenskap innebär att du kommer i kontakt med produktledningsproffs som verkligen förstår dina utmaningar. Du kan utbyta idéer, lära dig bästa praxis och få råd från dem som har varit i samma situation som du. Dessa gemenskaper håller dig också uppdaterad om de senaste trenderna, verktygen och teknikerna som formar branschen.

Fördelarna med att vara en del av en produktchefskommunitet

Låt oss ta en titt på några av de andra fördelarna med att vara en del av en produktchefskommunitet:

Nätverksmöjligheter: Kom i kontakt med andra produktchefer, branschexperter och opinionsbildare och öppna dörrar till mentorskap, jobbmöjligheter och samarbeten som kan påskynda din karriärutveckling.

Tillgång till kunskap och bästa praxis: Få värdefulla insikter genom fallstudier, webbseminarier, exklusiva ledningsvideor och vitböcker som håller dig uppdaterad om branschtrender, Få värdefulla insikter genom fallstudier, webbseminarier, exklusiva ledningsvideor och vitböcker som håller dig uppdaterad om branschtrender, produktledningsprinciper och beprövade strategier.

Stöd från kollegor och problemlösning: Ta del av ett nätverk av produktchefer som erbjuder råd, delar erfarenheter och ger feedback om utmaningar som resursbegränsningar och förhandlingar med intressenter, vilket hjälper dig att navigera i verklighetens komplexitet.

🧠 Kul fakta: 63 % av produktcheferna uppger att rekommendationer från kollegor är den källa de litar mest på när de väljer nya verktyg.

Exklusiva verktyg och resurser : Få tillgång till mallar, ramverk och roadmaps för att effektivisera produktledningsuppgifter, öka effektiviteten och få tidig tillgång till de senaste verktygen inom branschen.

En känsla av tillhörighet : Gå med i en community som förstår utmaningarna med produktledning och erbjuder stöd, delade erfarenheter och en känsla av gemenskap som ökar arbetsglädjen och balansen mellan arbete och privatliv.

Håll dig steget före branschtrenderna: Håll dig uppdaterad om nya metoder, verktyg och marknadstrender inom produktledning så att du förblir konkurrenskraftig och kan anpassa dig till de senaste framstegen inom branschen.

👀 Visste du att? Den första kända produktchefstjänsten går tillbaka till 1931! Det började med ett memo skapat av Neil H. McElroy på Procter & Gamble för att fokusera på varumärkesutveckling.

Typer av produktchefssamfund

Produktchefer kan gå med i olika communityn för att dela kunskap, nätverka och utveckla sin karriär. Dessa communityn tillgodoser olika behov och erbjuder råd, inspiration eller möjligheter att komma i kontakt med andra produktchefer.

Här är några vanliga typer av produktchefssamfund:

Onlineforum och diskussionsforum : Plattformar som Reddit eller specialiserade forum där produktchefer delar erfarenheter, ställer frågor och diskuterar branschtrender.

Slack- och Discord-gemenskaper : Chattgrupper i realtid som är utformade för nätverkande, kunskapsdelning och samarbete mellan produktchefer över hela världen.

Lokala möten och nätverksgrupper : Personliga sammankomster som främjar regionala kontakter, ofta organiserade via plattformar som Meetup.

Yrkesföreningar : Organisationer som Association of International Product Marketing & Management (AIPMM) erbjuder resurser, certifieringar och evenemang.

Grupper på sociala medier : En community på Facebook, Twitter eller LinkedIn där produktproffs kan följa, knyta kontakter och interagera med kollegor och influencers.

Utbildningsplattformar och kurser : Gemenskaper som byggts upp kring utbildningsplattformar som Coursera, Reforge eller Product School innehåller ofta forum och nätverksmöjligheter.

Företagsnätverk : Interna communityn inom företag där produktchefer samarbetar, delar med sig av insikter och utvecklar bästa praxis.

Evenemangsbaserade communityn: Grupper som bildats kring konferenser, hackathons eller produktledningsarrangemang som Mind the Product eller ProductCamp.

De 10 bästa produktchefssamhällena att gå med i

Det finns många communityn som kan ge värdefulla insikter och möjligheter för alla produktchefer som vill ligga steget före, nätverka med kollegor i moderna mjukvaruteam eller lära sig nya taktik.

Här är en översikt över de bästa platserna där produktchefer kan dela kunskap, lära sig och utvecklas.

1. r/productmanagement

Om du letar efter snabba svar på dina frågor om produktledning är subreddit r/productmanagement ett av de bästa ställena att vända sig till. Denna community har över 155 000 medlemmar och är en utmärkt källa för att få direkt feedback från andra produktchefer.

Oavsett om du är en erfaren proffs eller precis har börjat, är communityn full av experter som erbjuder insikter om produktledningsstrategier och tips för jobbsökande. Subreddit har massor av bokmärkta resurser som hjälper nya produktchefer att komma igång, vilket gör det till en idealisk startpunkt för alla som vill ge sig in i produktledning.

Du kan förvänta dig snabba svar, olika åsikter och aktuella diskussioner om de senaste trenderna inom området. Här kan du hitta stöd, råd och hjälp med att hantera dina största utmaningar som produktchef.

2. Produktkoalition

via Product Coalition

Product Coalition, grundat av Jay Stansell, är en av de största och mest aktiva kostnadsfria communityn för produktchefer. Ursprungligen en Medium-publikation, är det nu en viktig knutpunkt där tusentals produktchefer utbyter idéer dagligen.

Med en omfattande samling artiklar som täcker alla aspekter av produktledning har Product Coalition blivit en självklarhet för produktchefer som vill förbättra sina färdigheter.

Gemenskapen har också en Slack-kanal där medlemmarna kan träffas, diskutera produktledningsstrategier och skicka in egna bidrag för publicering. Det är en utmärkt plattform för nätverkande och lärande, särskilt för produktchefer som vill dela med sig av sina erfarenheter eller få feedback från andra inom branschen.

3. Mind the Product

via Mind the Product

Mind the Product är allmänt erkänt som en av de bästa produktledningsgemenskaperna. Med över 60 000 medlemmar erbjuder detta nätverk en mängd resurser, inklusive artiklar, möten och utbildningsworkshops.

Mind the Product utmärker sig genom att vara värd för en av de största årliga konferenserna inom produktledning. Den samlar globala opinionsbildare och praktiker inom produktbranschen för att dela med sig av banbrytande strategier och insikter.

Gemenskapen erbjuder också specialiserade utbildningsprogram som täcker grundläggande produktkunskaper och avancerade tekniker skräddarsydda för produktchefer. Dessutom får medlemmarna omedelbar tillgång till den senaste och mest relevanta informationen inom området.

4. Product Hive

via Product Hive

Product Hive är ett helt volontärdrivet initiativ som fokuserar på att skapa möjligheter att lära, bidra och knyta kontakter. Med avdelningar över hela USA och sitt huvudkontor i Utah erbjuder det ett mentorprogram, en jobbportal och en Slack-community för produktchefer, strateger, designers och ledare.

Initiativet anordnar även föreläsningar, workshops och andra evenemang – ofta gratis eller till en minimal kostnad – som är perfekta för yrkesverksamma inom produktledning, strategi och design.

5. Product School Slack Community

via Product School Slack Community

Product School Slack Community är en annan utmärkt resurs för alla som vill utvecklas i sin karriär inom produktledning. Med över 100 000 medlemmar är Product School-communityn aktiv och full av nuvarande och blivande produktchefer.

Den erbjuder värdefulla resurser såsom Ask Me Anything (AMA)-sessioner med branschexperter, karriärvägledning och stöd för intervjuträning. Communityn är uppdelad i 26 lokala kanaler, där produktchefer kan komma i kontakt med kollegor, dela tips och diskutera professionella mål.

Product School erbjuder också exklusiv tillgång till kurser och workshops som hjälper dig att avancera i din karriär. Oavsett om du letar efter tips för jobbsökande eller vägledning för att hitta en affärsmentor är denna community en utmärkt resurs för produktchefer i alla stadier av sin karriär.

6. Lean Product Meetup

via Lean Product Meetup

Lean Product Meetup är perfekt för alla som är intresserade av att lära sig bästa praxis för att skapa framgångsrika produkter. Denna grupp erbjuder expertledda sessioner om olika ämnen, såsom produktstrategier, UX-design och dataanalys.

Gemenskapen samlar produktchefer, utvecklare och start-up-grundare för att lära sig och utbyta kunskap om Lean-metoder. Att gå med i Lean Product Meetup är ett utmärkt sätt att hålla sig uppdaterad om de senaste verktygen och teknikerna för att skapa framgångsrika produkter.

Det är också ett utmärkt tillfälle att nätverka med branschledare som Dan Olsen och Casey Winters, som regelbundet talar vid evenemang.

👀 Visste du att: Vissa produktchefskommuniteter erbjuder ”Fail Fests”, där medlemmarna samlas för att diskutera produktmisslyckanden – inte för att gräma sig, utan för att dela med sig av insikter och upptäcka vad som inte fungerade, varför och hur man kan undvika liknande fallgropar. Dessa evenemang har blivit avgörande för snabb professionell utveckling.

7. Blacks In Technology

via Blacks In Technology

Blacks In Technology är en community som arbetar för att öka representationen av svarta män och kvinnor inom teknikbranschen. Communityn har olika avdelningar över hela USA, och du kan till och med starta en egen. Det är ett utmärkt ställe för att nätverka med andra yrkesverksamma, dela berättelser och lyfta fram svarta röster inom teknikbranschen.

För produktchefer erbjuder Blacks In Technology möjligheter att ta itu med mångfald i teknikvärlden och få tillgång till jobbannonser via deras regelbundet uppdaterade jobbportal. Det är också en plats för nätverkande, där du kan träffa andra produktchefer som delar dina värderingar och erfarenheter.

8. CodeBuddies

via CodeBuddies

Om du är en teknisk produktchef eller någon med icke-teknisk bakgrund som vill utveckla dina kodningskunskaper är CodeBuddies en community som är värd att kolla in. Denna open source-community fokuserar på att hjälpa människor att lära sig koda och förbättra sina tekniska färdigheter.

En av CodeBuddies mest unika funktioner är dess Silent Coworking-sessioner dygnet runt, som gör att du kan arbeta med dina projekt tillsammans med andra i en fokuserad miljö.

Oavsett om du vill lära dig nya tekniska färdigheter eller bara vill ha en störningsfri plats att koda på, erbjuder denna community det stöd du behöver.

9. r/technology

r/technology är en allmän teknikgemenskap på Reddit där människor från alla delar av teknikvärlden delar nyheter och insikter. För kreativa produktchefer är detta ett utmärkt ställe att identifiera och förstå nya tekniker som kan påverka din produktstrategi.

Produktchefer kan också engagera sig i communityn för att få feedback på potentiella produktidéer eller utmaningar.

Subreddit organiserar innehållet efter kategori, vilket gör det enklare att söka efter specifika ämnen relaterade till tekniska innovationer.

10. Women In Product

via Women In Product

Women In Product grundades 2016 och arbetar för att skapa en mer inkluderande och mångfaldig teknikbransch. Gruppen är dedikerad till att stödja kvinnor och icke-binära personer inom produktledning.

De erbjuder olika resurser, inklusive evenemang, webbseminarier, jobbportaler med fokus på kvinnor och mentorprogram, som är utformade för att hjälpa kvinnliga produktchefer att nå sina professionella utvecklingsmål i arbetet.

Med över 30 000 medlemmar erbjuder Women In Product ett dynamiskt nätverk där medlemmarna kan knyta kontakter, samarbeta och stärka varandra. Det är ett utmärkt ställe att hitta en karriärmentor eller delta i ledarskapsseminarier som hjälper dig att utvecklas i din karriär som produktchef.

Denna community värdesätter olika perspektiv och strävar efter att säkerställa att alla röster hörs inom produktledning.

📖 Läs också: Frågor för kundundersökning för att fullt ut förstå din marknad och produktpotential

Hur man engagerar sig i en produktchefskommunitet

Att engagera sig i en produktchefskommunitet kräver konsekvent deltagande och ett genomtänkt tillvägagångssätt. Dessa forum lever på samarbete, vilket gör dina bidrag avgörande för att skapa meningsfulla kontakter och få värdefulla insikter.

Så här går du tillväga med fokus på praktiska steg:

Delta i kunskapsutbyte : Diskutera prioritering av backlog, sprintplanering och visualisering av roadmap. Dela strategier, be om feedback och utforska verktyg som Gantt-diagram eller Kanban-tavlor.

Lös specifika problem : Felsök utmaningar : Felsök utmaningar inom produktdrift , från CI/CD-pipelinekonfiguration till optimering av arbetsflöden, genom att utnyttja communityns expertis för effektiva lösningar.

Diskutera nya trender : Håll dig steget före genom att utforska AI inom användaranalys, automatisering inom QA-testning och fallstudier om verktyg som ClickUp för att se hur de formar produktutvecklingen.

Analysera verktyg och programvara : Få feedback från kollegor om plattformar, jämför funktioner som OKR-spårning, kartläggning av användarupplevelsen och API-kompatibilitet för att upptäcka dolda för- och nackdelar.

Samarbeta kring mallar och ramverk: Dela och förfina mallar för produktspecifikationer, riskbedömningar och sprintretrospektiv, och anpassa dem efter branschspecifika efterlevnadskrav.

📖 Läs också: Gratis mallar för produktledning

Maximera värdet av produktchefssamhällen

ClickUp, appen för allt som rör arbete, hjälper produktchefer att maximera värdet av sina communityn genom att samla diskussioner, resurser och uppgifter på ett och samma ställe.

Med ClickUps produktledningslösning kan du smidigt samarbeta i communitydrivna projekt, även om de finns på olika plattformar.

Det integreras smidigt med verktyg som Slack och utökar dess funktioner till att omfatta uppgiftsskapande, tilldelning, projektuppdateringar, prestationsspårning och mycket mer.

Integrera ClickUp med Slack

För team som redan använder Slack ger ClickUps Slack-integration ytterligare projektledningskraft till din befintliga konfiguration, vilket gör samarbetet ännu effektivare.

Skapa enkelt nya ClickUp-uppgifter direkt från din Slack-feed i valfri kanal genom att skriva /ClickUp new med ClickUp Slack Integration.

Så här ökar integrationen mellan ClickUp och Slack produktiviteten:

Detaljerade förhandsvisningar av uppgifter: Dela uppgifter som länkar i Slack som detaljerade utdrag med förfallodatum, ansvariga och uppdateringar om framsteg.

Enkel uppgiftshantering: Hantera Hantera ClickUp-uppgifter direkt från Slack genom att justera förfallodatum, prioriteringar och status utan att byta app.

Smidig uppgiftsskapande: Konvertera alla Slack-meddelanden till en ClickUp-uppgift med ett enda klick. Samla idéer, åtgärdspunkter och beslut från dina konversationer.

Realtidsöversikt: Få omedelbara uppdateringar om uppgiftskapande, kommentarer och statusändringar via aviseringar i dina valda Slack-kanaler.

Spåra tid och framsteg för gemenskapsuppgifter

Tilldela uppgifter och sätt prioriteringar för att säkerställa att deadlines uppfylls effektivt för communityinitiativ med ClickUp Tasks.

Omvandla diskussioner i communityn till spårbara uppgifter – oavsett om det handlar om att planera en AMA, organisera en kunskapsdelningssession eller sätta upp mentorprogram.

Med ClickUp Tasks kan du ange ansvariga och deadlines för varje steg och se till att alla är överens om vad som behöver göras härnäst.

ClickUps anpassade uppgiftsstatusar och arbetsflöden hjälper dig att övervaka framsteg och hålla deadlines. Du kan också använda dem för att skräddarsy projektledningen efter ditt teams behov – felrapportering, funktionstestning eller produktlanseringar. Oavsett om du följer Scrum, Kanban eller Agile anpassar sig ClickUp smidigt efter din process.

Produktledning har blivit mycket enklare efter implementeringen av Clickup. Uppgifter kan övervakas och displayen på instrumentpanelen är interaktiv.

Produktledning har blivit mycket enklare efter implementeringen av Clickup. Uppgifter kan övervakas och displayen på instrumentpanelen är interaktiv.

Med ClickUp Time Tracking kan du dessutom spåra tiden du lägger på olika uppgifter och projekt. Identifiera ineffektiviteter och gör datadrivna justeringar för att förbättra produktiviteten och leveranstiderna.

Samarbeta kring gemensamma uppgifter på whiteboards och i dokument.

Samarbeta med din community, planera produktstrategier och dela idéer med hjälp av ClickUp Whiteboards.

Visuellt samarbete är viktigt. Använd ClickUp Whiteboards för att interaktivt kartlägga roadmaps, användarflöden eller strategidiskussioner. De erbjuder den perfekta gemensamma plattformen för din communitys workshops, idésessioner och för att tillsammans bryta ner komplexa idéer.

Produktchefssamfund lever på delad kunskap. ClickUp Docs låter medlemmarna samarbeta kring detaljerad dokumentation och gemensamt redigera bästa praxis, ramverk och guider i realtid – som en levande, föränderlig kunskapsbas.

Förenkla kunskapsbyggande och kunskapsdelning mellan communitymedlemmar med hjälp av ClickUp Docs.

Det bästa av allt? Du kan länka dokument direkt till ClickUp Tasks så att insikter kan omsättas i handling.

Skapa en community för växande inflytande med tydliga mål

En stark gemenskap handlar inte bara om vad du får ut av den – det handlar också om vad du ger tillbaka.

Gör din del genom att bidra till gemenskapens mål – som att öka antalet medlemmar, öka engagemanget eller lansera nya initiativ – och följ framstegen på ett transparent sätt.

Ställ in och följ upp communityns mål enkelt med ClickUp Goals.

ClickUp Goals hjälper till att anpassa initiativ med tydliga OKR, så att varje diskussion och projekt driver communityn framåt. Stödjande verktyg som detaljerade kalendrar, påminnelser baserade på framsteg och intuitiva prestationsdashboards hjälper dig att hålla dig på rätt spår och nå dina milstolpar på ett effektivt sätt.

Hantera community-evenemang smidigt med ClickUp-kalendern.

Anordnar du community-träffar, webbseminarier eller kontorstider?

Med ClickUp Calendar kan du se till att alla hålls informerade och följer schemat.

Din ClickUp-kalender integreras med Google Kalender för smidig händelsehantering. För att hålla koll på dina community-engagemang kan du anpassa vyn till dagliga, veckovisa, månatliga eller anpassade tidsramar.

Skapa nära gemenskaper med Chat och Clips

Oavsett om det handlar om att koordinera möten, brainstorma produktstrategier eller dela branschinsikter, så hjälper ett kommunikationsverktyg som ClickUp Chat dig att hålla koll på läget.

Det håller produktchefssamhällen samman genom att tillhandahålla en central plats för diskussioner i realtid, snabba beslut och smidigt samarbete – allt utan att byta verktyg.

📮ClickUp Insight: 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går förlorad på att växla mellan dessa verktyg och söka efter information. Med en app för allt som rör arbetet, som ClickUp, samlas din projektledning, dina meddelanden, e-postmeddelanden och chattar på ett och samma ställe! Det är dags att centralisera och få ny energi!

Håll konversationerna igång med trådar, omnämnanden och aviseringar, så att viktiga diskussioner förblir organiserade och genomförbara. Det bästa är att du kan skapa uppgifter direkt från chattar eller länka befintliga uppgifter till konversationer, så att all relevant kontext kopplas till rätt diskussioner.

Samarbeta i realtid med ClickUp Chat för att planera, tilldela, spåra och slutföra uppgifter mer effektivt.

För mer detaljerade samtal eller brainstorming kan du hoppa in i Sync Ups (ljud- eller videosamtal) i ClickUp. Du kan till och med dela din skärm för smidig samverkan.

Om du dessutom behöver tilldela och följa upp åtgärder kan du använda funktionen @mention i ClickUp direkt i chattkonversationer för att säkerställa att alla är på samma sida och att projekten fortsätter att gå framåt.

Till skillnad från externa chattappar finns ClickUp Chat i din arbetsmiljö, vilket gör att communitydiskussionerna hålls kopplade till projekt, mål och pågående initiativ.

Lägg till idéer eller feedback direkt i dina ClickUp Clips med hjälp av kommentarer i videon.

När text eller samtal inte räcker till, kommer ClickUp Clips till undsättning. Med den här funktionen kan du skicka korta videoinspelningar av din skärm – komplett med voiceover – för att förklara idéer, dela feedback eller förtydliga komplexa detaljer som kan vara svåra att skriva ut.

Förbättra gemenskapens deltagande och förvaltning med AI

Önskar du att det fanns ett sätt att sammanfatta gemenskapens konversationer och föreslå åtgärder så att inga värdefulla insikter går förlorade?

ClickUps egenutvecklade AI, ClickUp Brain, hjälper produktchefer att göra detta genom att:

Enkel kunskapsdelning: ClickUps AI kan sammanfatta långa trådar, mötesanteckningar och diskussioner i communityn och ge dig en sammanfattning av de viktigaste punkterna – du behöver inte bläddra igenom oändliga meddelanden.

Ta igen missade konversationer i dina chattkanaler med ClickUp Brain.

Handlingsbara uppföljningar: Istället för att låta bra idéer från dina virtuella möten försvinna föreslår : Istället för att låta bra idéer från dina virtuella möten försvinna föreslår ClickUp AI Notetaker automatiskt uppgifter, nästa steg och deadlines, vilket håller momentumet starkt inom communityn.

Fånga varje mötesdetalj utan ansträngning med ClickUps AI Notetaker.

Snabbare beslutsfattande: Genom att hämta insikter från tidigare diskussioner och lyfta fram relevant kunskap hjälper ClickUp Brain communityledare och medlemmar att fatta välgrundade beslut snabbt.

Få enkelt tillgång till gemenskapens kunskap med ClickUp Brain.

AI-genererade mallar för engagemang: Oavsett om det handlar om att strukturera communityriktlinjer, planera ett evenemang eller utarbeta ett dokument för kunskapsdelning, kan ClickUp Brain också tillhandahålla anpassade mallar för att få saker gjorda snabbare.

För att spara tid erbjuder ClickUp också en rad färdiga mallar, inklusive mallar för produktledning.

ClickUp Community Management Template, till exempel, gör det enkelt att skapa och hantera en framgångsrik community för produktchefer. Den innehåller allt du behöver för att skapa en interaktiv miljö som främjar långsiktig tillväxt och engagemang.

Få gratis mall Håll din community sammankopplad och motiverad med hjälp av ClickUp Community Management Template.

Denna mall hjälper dig att:

Planera innehåll, teman och strategier

Interagera regelbundet med medlemmarna

Spåra framsteg och mät framgångar för att göra framtida förbättringar.

📖 Läs också: Utnyttja teamchattetikett på jobbet för optimal samverkan

Utöka ditt nätverk inom produktledning genom att gå med i communityn

Produktledningsgemenskaper är ovärderliga resurser för råd, stöd och vägledning under hela din karriär. Men om du inte har tid att följa alla produktledningsgemenskaper som finns, är det okej. Fokusera istället på dina mål.

Behöver du en produktcommunity som snabbt svarar på dina frågor? Eller är du mer intresserad av att nätverka och bygga kontakter? Kanske letar du efter regelbundna evenemang och möten för att hålla dig engagerad.

Kom ihåg att ett stort antal medlemmar inte alltid innebär högt engagemang. I många fall är det bara en liten del av medlemmarna som är aktiva. Leta efter communityn där diskussionerna är livliga och dina frågor besvaras snabbt. Och glöm inte att utforska dolda kanaler i Slack-grupper. Det är där några av de bästa konversationerna och insikterna ofta uppstår.

Om du vill ha en mer effektiv samarbetsplattform har ClickUp allt du behöver. Med uppgiftsskapande, tilldelning, spårning och en dedikerad Slack-integration hjälper ClickUp dig att optimera ditt produktledningsflöde. Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag!