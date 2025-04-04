De bästa kostnadsfria estetiska Google Sheets-mallarna för att organisera med stil 2025

Vill du vara så produktiv som möjligt i år men vet inte var du ska börja? Du är inte ensam!

Nyckeln till att hålla ordning är att ha ett system som är både funktionellt och visuellt tilltalande – för, låt oss vara ärliga, du är mer benägen att använda ett verktyg som ser bra ut och gör planeringen enkel.

Det är därför estetiska Google Sheets-mallar blir allt populärare. Med sina strukturerade layouter, inspirerande design och inbyggda funktioner gör de det enkelt att hålla koll på dina uppgifter – samtidigt som de förvandlar dina data från tråkiga till fantastiska.

Det bästa av allt? Varje mall är utformad för ett specifikt ändamål och balanserar funktion med stil.

🔎 Visste du att? Google Sheets har över 400 inbyggda funktioner, men de flesta användare använder bara ett fåtal.

Är du osäker på vilken mall som passar dina behov? I det här blogginlägget utforskar vi de bästa kostnadsfria estetiska mallarna för Google Sheets, från veckoplanerare till lageruppföljare och mycket mer.

Dessutom presenterar vi ett smartare och mer anpassningsbart alternativ som kanske får dig att överge Google Sheets för gott. 😌

Vad kännetecknar en bra estetisk Google Sheets-mall?

En bra estetisk Google Sheets-mall är mer än bara snygg på skärmen. Här är en sammanfattning av vad som gör en mall riktigt effektiv:

Tydlig visuell hierarki : Välj en mall som använder tydliga element som teckenstorlek, färg och avstånd för att styra användarens blick och lyfta fram viktig information.

Enhetlig design : En sammanhängande färgpalett, typsnittsval och övergripande stil samverkar för att skapa ett polerat och professionellt utseende.

Funktionella och användarvänliga: Prioritera en Google Sheets-mall med tydliga etiketter, logisk organisation, Prioritera en Google Sheets-mall med tydliga etiketter, logisk organisation, inbyggda Google Sheets-formler och enkel datainmatning.

Anpassningsbar : Mallen fungerar som en utgångspunkt och bör vara tillräckligt flexibel för att kunna anpassas efter individuella behov. Välj därför en mall där det är enkelt att lägga till, ta bort eller justera element.

Mobilvänligt : Om du arbetar på flera enheter, se till att mallen anpassar sig till alla, inklusive smartphones och surfplattor.

Utskrivbar design: Om mallen är avsedd för utskrift snarare än digital nedladdning, bör du också ta hänsyn till faktorer som marginaler, teckenstorlek, tydlighet och färgkontrast.

💡 Proffstips: Ett bra Google Sheets-knep för att skydda dina formler och viktiga data är att låsa specifika celler i dina Google Sheets!

6 estetiska Google Sheets-mallar

Här är de mest visuellt tilltalande mallarna som gör det roligt att använda Google Sheets för olika projekt :

1. Mall för veckoplanering per timme från GooDocs

via GooDocs

Denna vackert designade mall för veckoplanering per timme från GooDocs är perfekt för dig som gillar att planera din tid noggrant. Den rena layouten och pastellfärgerna skapar en lugn och organiserad känsla, vilket gör det enkelt att se hela veckans schema på ett ögonblick.

Vad du kommer att älska med dem: Få sektioner för planering av varje dag i veckan, uppdelade efter timme.

Markera och fokusera på detaljerad schemaläggning för hela veckan för att undvika konflikter och dubbelbokningar.

Utnyttja det extra utrymmet för att skriva ner anteckningar och prioriteringar, så att du kan hålla fokus och vara produktiv.

🌟 Perfekt för: Yrkesverksamma, studenter och alla som behöver ett strukturerat sätt att planera sin dag.

2. Mall för årsbudget och planering av GooDocs

via GooDocs

För att hantera dina finanser effektivt krävs en välstrukturerad budgetplan.

Med GooDocs årsbudget- och planeringsmall kan du hålla koll på dina inkomster, utgifter och besparingar under hela året. Mallen förenklar din ekonomiplanering med tydliga kategorier och automatiska beräkningar, så att du alltid har koll på dina budgetmål.

Vad du kommer att älska med dem: Visualisera din ekonomiska hälsa med en årlig översikt med åtta stapel- och cirkeldiagram som jämför alla typer av inkomster och utgifter.

Övervaka enkelt utgiftsmönster, justera fördelningen och fatta välgrundade beslut.

Använd dem för månatliga budgetkalkylblad eller till och med årsbudgetplanering.

🌟 Perfekt för: Privatpersoner, familjer och småföretag som vill hålla koll på sin ekonomi på ett effektivt sätt.

3. Automatiserad månadskalendermall från GooDocs

via GooDocs

Behöver du en mall för att planera dina evenemang och åtaganden för hela månaden? Den automatiserade månadskalendermallen via GooDocs är en utmärkt utgångspunkt. Den hjälper dig att effektivt planera och hantera din månadsplanering med inbyggd automatisering.

Med sin rena design och lättanvända format låter denna kalendermall dig enkelt anpassa datum, händelser och påminnelser. De automatiserade funktionerna minskar manuell inmatning, vilket sparar tid och organiserar din schemaläggning.

Vad du kommer att älska med dem: Schemalägg återkommande händelser (som möten eller födelsedagar) så visas de automatiskt i kalendern varje månad.

Tilldela kategorier till händelser och färgkoda dem för snabb visuell identifiering och organisering.

Synkronisera mallen med Google Kalender för enkel åtkomst och påminnelser på alla dina enheter.

🌟 Perfekt för: Yrkesverksamma, studenter och team som behöver en tydlig månadsöversikt över sina uppgifter och möten.

📚 Läs också: Hur man skapar en kalender i Google Sheets

4. Söt resplanmall från Template.net

Om du planerar en resa gör den söta resplanmallen från Template.net det både roligt och effektivt att organisera dina resplaner. Mallen är designad med en iögonfallande estetik och hjälper dig att planera din resplan, från flyg och boende till dagliga aktiviteter.

Med sin strukturerade layout och visuellt tilltalande design ser denna kostnadsfria Google Sheets-mall till att du aldrig missar en bokning, viktig sevärdhet eller schemalagd händelse. Den är perfekt för ensamresenärer och grupper, eftersom den håller allt snyggt ordnat på ett ställe.

Vad du kommer att älska med dem: Använd särskilda avsnitt för varje dag under resan, perfekta för detaljerad planering av aktiviteter, måltider och transport.

Spåra utgifter relaterade till boende, transport, aktiviteter och mat för att hålla dig inom budgeten.

Få en färdig packlista eller ett särskilt avsnitt där du kan skapa en, så att du inte glömmer några viktiga saker.

🌟 Perfekt för: Resenärer som vill ha en välorganiserad och visuellt tilltalande resplan.

5. Mall för tidrapport av Template.net

Att spåra arbetstimmar och uppgifter har aldrig varit enklare än med mallen Task Timesheet. Denna kostnadsfria mall för Google Sheets hjälper anställda, frilansare och chefer att föra en detaljerad logg över dagliga uppgifter, arbetade timmar och produktivitetsmått.

Med sin användarvänliga layout förenklar denna mall tidrapporteringen, vilket säkerställer korrekta löneberäkningar och bättre arbetsflödeshantering. Det är ett utmärkt verktyg för att förbättra ansvarstagandet och effektiviteten i alla professionella sammanhang.

Vad du kommer att älska med dem: Få inbyggda rapporterings- eller sammanfattningsfunktioner som genererar rapporter om totalt antal arbetade timmar, uppgiftsfördelning och andra viktiga mått.

Beräkna automatiskt totala arbetstimmar baserat på start- och sluttider som angetts för varje uppgift.

Registrera kund- eller projektnamn som är kopplade till varje uppgift, vilket underlättar korrekt fakturering och uppföljning av framsteg.

🌟 Perfekt för: Frilansare, distansarbetare och chefer som vill övervaka arbetstider och produktivitet på ett effektivt sätt.

6. Arbetschecklista från Template.net

Att vara organiserad och ha koll på sina uppgifter är avgörande i alla arbetsmiljöer. Mallen för arbetschecklista erbjuder ett strukturerat sätt att följa upp dagliga, veckovisa eller projektbaserade uppgifter.

Denna checklista är utformad för effektivitet och hjälper individer och team att hantera arbetsbelastningen effektivt genom att fastställa prioriteringar och deadlines.

Vad du kommer att älska med dem: Tilldela prioritetsnivåer (t.ex. hög, medel, låg) till varje uppgift, så att användarna kan fokusera på de viktigaste uppgifterna.

Ange förfallodatum eller deadlines för varje uppgift, så att du säkerställer att de slutförs i tid och undviker missade milstolpar.

Markera uppgifter som slutförda, pågående eller blockerade, så att du enkelt kan övervaka den övergripande framstegen.

🌟 Perfekt för: Individer och team som följer upp projektets slutförande och identifierar potentiella hinder

📚 Läs också: De bästa tilläggen och tilläggen till Google Sheets för att öka produktiviteten

Begränsningar vid användning av Google Sheets för estetiska mallar

Google Sheets är ett kraftfullt verktyg för att organisera dina anteckningar, händelser och prioriteringar, men det har vissa begränsningar när det gäller att skapa visuellt tilltalande mallar. Här är några viktiga nackdelar:

Begränsad designanpassning : Google Sheets fokuserar främst på kalkylbladsfunktionalitet snarare än estetik. Det går att anpassa teckensnitt, färger och layouter, men möjligheterna är begränsade jämfört med dedikerade designverktyg.

Inga avancerade formateringsalternativ : Till skillnad från riktig designprogramvara saknar Google Sheets avancerade stilfunktioner som gradienter, vektorelement och alternativ för lagerbaserad design.

Utmanande för icke-designers : Att skapa visuellt tilltalande mallar kräver manuellt arbete, eftersom det inte finns några inbyggda verktyg för automatisering av design.

Responsiva problem: Formatering som ser bra ut på en enhet kanske inte visas lika bra på en annan, särskilt när det gäller komplexa mallar.

10 alternativa estetiska Google Sheets-mallar

Även om kalkylbladsappar som Google Sheets eller Microsoft Excel är en bra utgångspunkt för produktivitetshantering och uppföljning, behöver du ibland en mer omfattande lösning.

Dessa alternativa estetiska mallar, till exempel de som drivs av allt-i-ett-appen för arbete ClickUp, erbjuder förbättrade funktioner och större flexibilitet, liknande en estetisk planeringsapp.

Oavsett om du använder dem för affärs- eller personliga behov är de estetiska kalkylbladsmallarna från ClickUp lika lätta att anpassa som att använda direkt.

Deras största fördel? Att använda dem ger inte bara snabbhet utan också konsekvens i dina arbetsflöden. Här är en video som förklarar hur:

Nedan har vi sammanställt en lista med 10 utmärkta kalkylbladsmallar i ClickUp som är både estetiska och funktionella för de flesta affärsändamål.

1. ClickUp-mall för projektledning

Hämta gratis mall Organisera uppgifter, följ upp framsteg och hantera teamets arbetsflöden smidigt med ClickUp-mallen för projektledning.

Har du svårt att hantera flera projekt samtidigt? Vi har också varit där!

Lyckligtvis förenklar ClickUp-mallen för projektledning allt.

Denna kalkylbladsmall är utformad för att hjälpa team att spåra uppgifter, deadlines och framsteg på ett effektivt sätt, allt inom ett rent och intuitivt gränssnitt. Den fungerar som en enda källa till information för viktiga projektleveranser och hjälper projektledare att bryta silos, särskilt när de arbetar med tvärfunktionella team.

Vad du kommer att älska med dem: Håll teamen samordnade genom möjligheten att programmera automatiseringar och påminnelser.

Använd 11 anpassade fält som nödvändiga leveransteam, framgångsmätningar och företagets OKR för att definiera projektmål.

Visualisera projektets tidslinjer och beroenden med Gantt-diagram.

Se exakt vilket stadium varje projekt befinner sig i med 25 anpassade statusar.

Tilldela uppgifter och följ upp framstegen med integrerade samarbetsfunktioner.

🌟 Perfekt för: Projektledare, teamledare och yrkesverksamma som hanterar flera projekt samtidigt

ClickUp är utmärkt för att hantera projekt och uppgifter, enligt Philip Storry, senior systemadministratör på SYZYGY:

Våra team har använt formulär och mallar för att standardisera vissa arbetsflöden. Vi har också använt den inbyggda automatiseringen för att underlätta vissa arbetsflöden, särskilt där anpassade fält samlar in information som kan hjälpa till att avgöra vem som ska tilldelas en uppgift. Slutligen har vi också använt e-postintegreringen och API-funktionerna för att automatiskt generera uppgifter när vissa plattformar varnar för eller visar möjliga prestandaproblem.

Våra team har använt formulär och mallar för att standardisera vissa arbetsflöden. Vi har också använt den inbyggda automatiseringen för att underlätta vissa arbetsflöden, särskilt där anpassade fält samlar in information som kan hjälpa till att avgöra vem som ska tilldelas en uppgift. Slutligen har vi också använt e-postintegreringen och API-funktionerna för att automatiskt generera uppgifter när vissa plattformar varnar för eller visar möjliga prestandaproblem.

2. ClickUp-mall för veckokalender för innehåll

Hämta gratis mall Planera, schemalägg och samarbeta enkelt kring innehåll med den strukturerade mallen ClickUp Weekly Content Calendar Template.

Att hantera innehållsskapande utan en strukturerad plan leder till oorganiserade arbetsflöden och missade publiceringsdeadlines. ClickUps mall för veckokalender för innehåll hjälper innehållsteam, marknadsförare och frilansare att hålla ordning med en visuellt tilltalande och lättanvänd layout. Den effektiviserar hela arbetsflödet för innehåll, från brainstorming och utkast till publicering och resultatuppföljning.

Med den här mallen kan du schemalägga inlägg, hålla koll på deadlines och samarbeta smidigt med ditt team – allt på ett och samma ställe. Den rena, estetiska designen garanterar tydlighet och gör innehållsplaneringen enkel.

Vad du kommer att älska med dem: Få enkel åtkomst till samarbetsverktyg för att tilldela uppgifter, lägga till anteckningar och dela filer med teammedlemmar.

Organisera och planera veckans innehåll effektivt med en förformaterad innehållskalender.

Färgkod uppgiftskategorier för bättre visuell organisation och prioritering.

Övervaka innehållets framsteg från idé till publicering med inbyggd statusuppföljning.

Använd dra-och-släpp-funktionen för att omplanera inlägg i kalendern när det behövs.

🌟 Perfekt för: Innehållsskapare, bloggare och marknadsföringsteam som behöver ett visuellt strukturerat och effektivt sätt att hantera veckovisa innehållsplaner.

3. ClickUp Creative Project Timeline Template

Hämta gratis mall Förverkliga dina kreativa projekt med ClickUp Creative Project Timeline Template.

Kreativa projekt involverar ofta flera rörliga delar, vilket gör en välstrukturerad plan nödvändig. ClickUp Creative Project Timeline Template erbjuder ett estetiskt och organiserat sätt att följa ditt projekts framsteg från start till mål. Använd den för att dela upp komplexa uppgifter i hanterbara faser och samtidigt säkerställa att deadlines hålls. Visualisera projektets milstolpar, beroenden och leveranser i en tydlig färdplan, vilket gör samarbetet mer effektivt.

Vad du kommer att älska med dem: Samarbetsverktyg för att tilldela uppgifter, sätta prioriteringar och spåra uppdateringar i realtid

Fördefinierad projektplan för att visualisera uppgifter, deadlines och milstolpar

Dra-och-släpp-funktion för enkla schemaläggningsjusteringar

Uppgiftsberoenden för att säkerställa smidiga övergångar i arbetsflödet

Anpassningsbara vyer, inklusive list-, tavel- och kalenderformat.

🌟 Perfekt för: Designers, byråer och kreativa team som behöver en strukturerad och visuellt tilltalande tidslinje för sina projekt.

🔎 Visste du att? Färgkodade kalkylblad förbättrar datalagringen med upp till 55 %. Snygga mallar handlar inte bara om utseende – de förbättrar också användbarheten!

4. ClickUp-mall för byråhantering

Hämta gratis mall Hantera kunder, projekt och leveranser med lätthet med hjälp av ClickUp Agency Management Template.

Att driva en byrå eller ett kreativt företag innebär att hantera flera kunder, projekt och deadlines samtidigt. ClickUp Agency Management Template optimerar arbetsflöden, förbättrar samarbetet och håller alla teammedlemmar på samma linje.

De ger ett strukturerat ramverk för att spåra kundprojekt, övervaka framsteg och hantera resurser effektivt. Den intuitiva och estetiska layouten förenklar också komplexiteten i byråns verksamhet. På så sätt kan teamen hålla ordning, hålla deadlines och leverera högkvalitativt arbete utan att offra effektiviteten.

Vad du kommer att älska med dem: Hantera flera konton enkelt genom kundspecifik projektuppföljning

Implementera automatisering av uppgifter för repetitiva arbetsflöden och förbättra effektiviteten.

Länka kunddokument till uppgifter och lämna trådade kommentarer för att ge dina teammedlemmar bättre sammanhang.

Skaffa anpassade instrumentpaneler för att övervaka viktiga prestationsindikatorer (KPI) med ett ögonkast.

Använd flera vyer, inklusive Kanban, kalender och listformat, för bättre uppgiftshantering.

🌟 Perfekt för: Marknadsförings-, design- och kreativa byråer som söker ett centraliserat system för att hantera kundprojekt på ett effektivt sätt.

📮 ClickUp Insight: Cirka 35 % av våra undersökningsdeltagare rankar måndagen som den minst produktiva dagen i veckan. Otydliga prioriteringar i början av arbetsveckan kan bidra till detta. ClickUps lösning för uppgiftshantering eliminerar gissningar genom att göra det möjligt för dig och ditt team att fastställa tydliga prioritetsnivåer för alla tilldelade uppgifter. Med ClickUp vet du alltid exakt vad som behöver göras och när.

5. ClickUp-mall för arkitektonisk design

Hämta gratis mall Organisera ritningar och hantera alla arkitektoniska projektaktiviteter i ett smidigt arbetsflöde med hjälp av ClickUp Architectural Design Template.

Att utforma och hantera arkitektoniska projekt kräver precision, organisation och smidigt samarbete. ClickUp-mallen för arkitektonisk design hjälper dig att strukturera arbetsflödena för dina arkitektur- och byggprojekt på ett effektivt sätt.

Denna mall säkerställer att varje detalj tas med i beräkningen, från de första konceptskisserna till det slutgiltiga godkännandet av projektet. Den gör det också möjligt för teamen att effektivisera projektets tidsplaner, dokumentera designiterationer och följa byggnadens framsteg i realtid.

Vad du kommer att älska med dem: Gå smidigt från koncept till konstruktion med funktionen för spårning av projektfaser.

Dela idéer och uppdateringar via ett samarbetsutrymme för arkitekter, designers och intressenter.

Välj visuella tidslinjer och Gantt-diagram för att planera projektets milstolpar och deadlines.

Använd automatisering av uppgifter för godkännanden, revideringar och dokumenthantering.

Använd en centraliserad fillagringshub för att förvara ritningar, CAD-filer och projektdokument på ett och samma ställe.

🌟 Perfekt för: Arkitekter, ingenjörer och designteam som hanterar komplexa bygg- och renoveringsprojekt

Många bygg- och arkitektföretag har använt ClickUp för sina projektledningsbehov. Här är vad Kira Kieffer, marknadschef på Renewal by Anderson, hade att säga:

Click up hjälper mitt team att hålla koll på uppgifter, deluppgifter, deadlines och synligheten för att rapportera om framsteg och arbetsbelastning.

Click up hjälper mitt team att hålla koll på uppgifter, deluppgifter, deadlines och synligheten för att rapportera om framsteg och arbetsbelastning.

6. Mall för marknadsföringskampanj från ClickUp

Hämta gratis mall Genomför effektiva marknadsföringskampanjer med en strukturerad plan i ClickUp Marketing Campaign Plan Template.

Alla marknadsföringskampanjer kräver detaljerad planering, samordning av teamet och resultatuppföljning. ClickUp Marketing Campaign Plan Template förenklar kampanjhanteringen genom att tillhandahålla ett strukturerat ramverk för planering, genomförande och analys av marknadsföringsinitiativ.

Med den här mallen kan team dela upp kampanjer i genomförbara uppgifter, sätta deadlines, fördela ansvar och övervaka framstegen i realtid – oavsett om du förbereder en produktlansering, ett affärsevenemang, en kampanj i sociala medier eller en e-postmarknadsföringskampanj.

Vad du kommer att älska med dem: Integrera med marknadsföringsverktyg för att synkronisera data och mäta kampanjens framgång.

Förenkla marknadsföringsarbetsflöden med en färdig kampanjplaneringsstruktur.

Använd den inbyggda automatiseringen av uppgifter för att tilldela och uppdatera kampanjaktiviteter på ett effektivt sätt.

Få tillgång till anpassningsbara instrumentpaneler för att spåra KPI:er, budgetar och tidslinjer.

Kommunicera med inbyggda samarbetsverktyg för marknadsföringsteam, designers och innehållsskapare.

🌟 Perfekt för: Marknadsföringsteam, byråer och företag som planerar multikanalkampanjer

7. ClickUp-mall för planering av stora evenemang

Hämta gratis mall Planera evenemang som ett proffs med ClickUp Large Event Planning Template.

Att organisera ett stort evenemang kräver noggrann planering och samordning mellan flera team. ClickUp-mallen för planering av stora evenemang erbjuder ett strukturerat och estetiskt sätt att hantera alla aspekter av ditt evenemang, från budgetering och logistik till marknadsföring och gästsamordning.

Denna inventeringsmall hjälper dig att dela upp komplexa evenemangsplaner i hanterbara uppgifter samtidigt som du säkerställer tydliga deadlines och ansvarsområden. Inbyggda samarbetsverktyg gör det möjligt för dig och hela ditt evenemangsteam att hålla er uppdaterade och följa framstegen i realtid.

Vad du kommer att älska med dem: Säkerställ smidig genomförande med tidslinje för händelser och spårning av milstolpar

Använd uppgiftshantering och automatisering för att undvika överraskningar på evenemangsdagen.

Undvik att spendera för mycket med funktioner för budgetering och utgiftshantering.

Få anpassningsbara vyer som kalendrar, listor och Kanban-tavlor för enklare organisering.

Hantera leverantörer, tidsplaner, budgetar, kommunikation och logistik enkelt på ett och samma ställe.

🌟 Perfekt för: Evenemangsplanerare, företagsteam och organisationer som hanterar stora konferenser, mässor och sociala evenemang.

8. ClickUp-mall för analys av sociala medier

Hämta gratis mall Omvandla data till åtgärder för att mäta engagemang, tillväxt och kampanjresultat med ClickUp Social Media Analytics Template.

Att spåra prestandan på sociala medier är viktigt för att förfina din marknadsföringsstrategi och maximera engagemanget. ClickUp Social Media Analytics Template erbjuder ett enkelt sätt att övervaka viktiga mätvärden på flera plattformar, vilket hjälper dig att mäta framgång och fatta datadrivna beslut.

Spåra engagemangsnivåer, följarökning, inläggsprestanda och mycket mer – allt på ett och samma ställe. Med anpassningsbara instrumentpaneler och automatiserade rapporter kan du enkelt dela insikter med ditt team och dina intressenter.

Vad du kommer att älska med dem: Använd verktyg för prestationsjämförelse för att analysera olika kampanjer och innehållstyper.

Spåra plattformsspecifika mätvärden med anpassningsbara instrumentpaneler

Få tillgång till engagemang och följarsökning för att övervaka tillväxten över tid.

Automatisera rapporteringsfunktioner för snabba insikter och datavisualisering.

🌟 Perfekt för: Sociala medier-ansvariga, digitala marknadsföringsteam och innehållsskapare som vill spåra prestanda och optimera sina strategier för sociala medier.

🎥 Lär dig mer om hur du använder ClickUp för planering av sociala medier genom denna video:

9. ClickUp Creative Project Plan Template

Hämta gratis mall Skissera mål, tilldela uppgifter och följ kreativa projektets framsteg effektivt med ClickUp Creative Project Plan Template.

ClickUp Creative Project Plan Template hjälper designers, marknadsförare och kreativa affärsteam att hålla ordning samtidigt som det ger utrymme för innovation.

Från brainstorming till slutgiltigt genomförande optimerar denna kalkylbladsmall arbetsflöden, fördelar ansvar och håller teamen fokuserade på projektmålen.

Vad du kommer att älska med dem: Automatisera uppdateringar av framsteg och åtgärda avvikelser enkelt för att hålla projekten enligt tidsplanen.

Hantera framstegen i innovativa projekt med tidslinjer och beroenden

Samarbeta via en ansluten arbetsyta för brainstorming och feedback.

Anpassa projektuppföljningen efter olika kreativa arbetsflöden

Integrera med design- och marknadsföringsverktyg för ett smidigt arbetsflöde.

🌟 Perfekt för: Designers, marknadsföringsteam, innehållsskapare och byråer som hanterar kreativa projekt från idé till färdig produkt.

10. ClickUp-kalender med mall för att-göra-lista

Hämta gratis mall Mästra din dagliga produktivitet med ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista.

Att hantera dagliga, veckovisa eller månatliga uppgifter kan snabbt bli överväldigande utan en strukturerad plan. ClickUp Calendar To-Do List Template förenklar uppgiftshanteringen genom att erbjuda en visuellt organiserad kalendervy för att spåra deadlines, prioriteringar och framsteg.

Med mallen kan du ange förfallodatum, prioritera uppgifter och visualisera din arbetsbelastning, vilket gör det enklare att hantera dina ansvarsområden. Oavsett om du hanterar personliga uppgifter eller arbetsrelaterade uppgifter säkerställer denna kalkylbladsmall att du aldrig missar en deadline.

Vad du kommer att älska med dem: Tilldela uppgifter och följ upp framstegen inom ett team med samarbetsverktyg som kommentarer.

Inkorporera deadlines, prioriteringar och påminnelser i en lättanvänd vy.

Använd kalenderbaserad uppgiftshantering för en tydlig visuell tidslinje över dina uppgifter.

Omplanera uppgifter enkelt med dra-och-släpp-funktionen.

Använd anpassningsbara kategorier för att prioritera och organisera uppgifter effektivt.

Få påminnelser om deadlines och aviseringar för att hålla koll på läget.

🌟 Perfekt för: Yrkesverksamma, studenter och team som söker ett intuitivt, strukturerat sätt att hantera dagliga eller långsiktiga uppgifter.

➡️ Läs mer: Estetiska idéer för att-göra-listor för ökad produktivitet

Arbeta smartare med estetiska och funktionella ClickUp-mallar

Estetiska Google Sheets-mallar kan förändra ditt arbetsflöde och göra datahanteringen mer effektiv, visuellt tilltalande och lättnavigerad. Oavsett om du planerar projekt, hanterar marknadsföringskampanjer eller spårar innehållsscheman kan rätt mall göra hela skillnaden.

Google Sheets erbjuder en solid grund, men ClickUps kraftfulla mallar tillför avancerade funktioner, smidig samverkan och en mer intuitiv design. Från projektledning till evenemangsplanering – ClickUps mallar ger dig den flexibilitet och automatisering du behöver för att förbättra ditt arbetsflöde.

Är du redo att byta? Registrera dig på ClickUp idag och börja arbeta smartare! 🚀