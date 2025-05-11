ClickUp vs. Calendly: Vilken planeringsapp är bäst?

Produktiviteten påverkas ofta av faktorer som du inte ens märker. Från långa pendlingstider till möten som skulle kunna skötas via e-post – du förlorar produktiva timmar!

👀 Visste du att? Enbart i USA kostar distraktioner och avbrott på arbetsplatsen 588 miljarder dollar per år.

Tack och lov kan effektiva planeringsverktyg hjälpa dig att ta tillbaka den förlorade tiden. Kraftfulla appar som ClickUp och Calendly har blivit självklara verktyg för många yrkesverksamma som vill hantera sin tid effektivt. Men de tjänar i grunden olika syften.

Men vilken är rätt val för dig? Ska du använda ClickUps allt-i-ett-projektledningsmetod eller Calendlys specialiserade expertis inom automatisering av mötesplanering? I den här artikeln om ClickUp vs. Calendly går vi igenom de viktigaste funktionerna, fördelarna och skillnaderna för att hjälpa dig att bestämma vilken kalenderapp som hjälper dig att återta kontrollen över din tid.

👀 Visste du att? Du förlorar 23 minuters koncentrationstid efter avbrott på jobbet.

ClickUp och Calendly i korthet

Funktion ClickUp Calendly Primärt användningsområde En allt-i-ett-app för arbetet som omfattar AI-driven uppgiftshantering, smart schemaläggning, chatt, samarbete och måluppföljning. Förenklad schemaläggningsplattform för automatisering av möten Uppgiftshantering Omfattande uppgiftsskapande, tilldelning, spårning och organisering i flera vyer Ej tillgängligt Schemaläggning Inkluderar ClickUp Calendar för att skapa, hantera och delta i evenemang inom din arbetsyta. Avancerade schemaläggningsverktyg, anpassningsbara händelsetyper och automatisering av möten Dokumentskapande Inbyggda ClickUp Docs för wikis, SOP:er och kunskapsdelning Ej tillgängligt Tidsspårning Integrerade funktioner för tidrapportering för uppgifter och projekt Ej tillgänglig Teamsamarbete Chatt i realtid, whiteboards, kommentarer och integrationer för smidig samverkan Teamplanering (round-robin, kollektiv) och kalenderintegration för möteskoordinering Automatisering Anpassade automatiseringar för repetitiva uppgifter och arbetsflöden Automatiska påminnelser, uppföljningar och kalendersynkronisering Integrationer Omfattande integrationer med tredjepartsprogram, inklusive Slack, Google Drive och Zapier Integreras med CRM-system, Stripe, PayPal, marknadsföringsverktyg och produktivitetsplattformar. Analys Dashboards för att spåra teamets prestanda, arbetsbelastning och projektets framsteg Analyser och insikter med fokus på mötesprestanda och schemaläggningseffektivitet AI-funktioner AI-drivna verktyg för uppgiftshantering, innehållsskapande och projektrekommendationer Ej tillgänglig Mobilapp Ja, fullt fungerande mobilapp för uppgifts- och projektledning Ja, en mobilapp för att schemalägga och hantera möten. Whiteboards Samarbetsverktyg för visuell planering för brainstorming och idéskapande Ej tillgängligt

Vad är ClickUp?

ClickUp är din allt-i-ett-app för arbetet som kan förenkla dina arbetsflöden, förbättra teamets produktivitet och underlätta planeringen.

Från e-post och uppgifter till checklistor, sprintar och projektdokumentation – ClickUp samlar alla nödvändiga verktyg och ökar effektiviteten i samarbetet med upp till 30 %.

Men ClickUp konsoliderar inte bara alla dina verktyg, utan skapar också en smidigare upplevelse för dina team. Du kan tilldela uppgifter, schemalägga samtal, spåra framsteg med anpassningsbara vyer och instrumentpaneler och förbättra teamarbetet med funktioner som kommentarer och @mentions.

Med den nya förbättrade ClickUp-kalendern kan du nu schemalägga och delta i möten direkt från din arbetsyta – och kombinera planering och genomförande utan att behöva byta flik.

Allt detta görs utan att du behöver växla mellan flikar. ✅

📮ClickUp Insight: Nästan 42 % av kunskapsarbetare föredrar e-post för teamkommunikation. Men det har ett pris. Eftersom de flesta e-postmeddelanden endast når utvalda teammedlemmar förblir kunskapen fragmenterad, vilket hindrar samarbete och snabba beslut. För att förbättra synligheten och påskynda samarbetet kan du använda en allt-i-ett-app för arbete som ClickUp, som omvandlar dina e-postmeddelanden till genomförbara uppgifter på några sekunder!

ClickUp utmärker sig också som en kraftfull kalenderapp för projektledning. Den låter dig sätta upp tydliga tidsplaner, skapa beroenden mellan uppgifter och enkelt hantera kort- och långsiktiga mål.

Oavsett om du planerar din dag, vecka eller månad har ClickUp rätt vy för det – välj mellan kalendervy, tidslinjevy eller Gantt-diagram för att visuellt få en överblick över ditt arbete. Du kan även ställa in återkommande uppgifter för att automatisera planeringen av regelbundna aktiviteter så att ingenting faller mellan stolarna.

Det som verkligen skiljer ClickUp från andra är dess flexibilitet och tillgänglighet. Som en molnbaserad plattform är den utformad för att stödja team oavsett var de befinner sig, oavsett om de arbetar i realtid eller asynkront.

Något som Marianela Fernandez, vattenreningskonsult från Eco Supplier Panamá, framhåller:

Genom att integrera olika funktioner som aviseringar, kalendrar, e-post och arbetsflöden i projektets genomförande gör ClickUp att medarbetarna slutar fokusera på att ständigt granska olika tekniska mekanismer och istället kan koncentrera sig på uppgifter som skapar värde.

👀 Visste du att? Mer än hälften av en genomsnittlig arbetsdag ägnas åt aktiviteter som tillför lite eller inget värde – tänk på onödiga e-postmeddelanden, överflödiga uppgifter och avbrott. Det är timmar av förlorad produktivitet varje dag!

ClickUp-funktioner

ClickUp har funktioner som gör hanteringen av projekt, uppgifter och arbetsflöden enklare, smartare och mer skalbar.

Walk the Room (WtR) behövde till exempel ett sätt att förbättra sin produktionsplanering i takt med att verksamheten växte. Genom att använda ClickUp kopplade de samman teamen, förbättrade samarbetet och gjorde uppgiftshanteringen mer effektiv.

Det som började med 28 platser har vuxit till över 70 aktiva användare på bara 20 månader. Denna tillväxt visar hur ClickUp har skalats upp med WtR och blivit en viktig del av deras framgång.

Med sitt breda utbud av verktyg för anpassning och samarbete kan ClickUp hjälpa dina team att hålla ordning och hålla kontakten.

Låt oss ta en titt på några av de utmärkande funktionerna som gör detta möjligt:

Funktion nr 1: Planera, schemalägg och ligg steget före med ClickUp Calendar

Gör möten mer effektiva med ClickUp-kalendern

ClickUp Calendar är din kommandocentral för att organisera uppgifter, evenemang och möten på ett och samma ställe.

Oavsett om du planerar din vecka, granskar evenemangsinformation, planerar en kampanj eller samordnar ett tvärfunktionellt team, ger ClickUp Calendar dig fullständig översikt och kontroll över din tid. Du kan växla mellan dagliga, veckovisa eller månatliga vyer för att se kommande uppgifter, deadlines och evenemang på ett ögonblick. Uppgifter kan färgkodas efter projekt eller prioritet för att hjälpa dig att hålla fokus.

Men ClickUp går längre än uppgiftsplanering. Med den inbyggda schemaläggningsfunktionen kan du skapa kalenderhändelser, bjuda in deltagare och till och med delta i möten direkt från din ClickUp-arbetsyta. Säg adjö till flikväxling – dina samtal, uppgifter och projekt är äntligen synkroniserade. Använd ClickUp Calendars inbyggda AI för att föreslå tidsblock och omprioriteringar baserat på förfallodatum.

Den integreras också med verktyg som Google Kalender och Outlook, så att din kalender uppdateras i realtid. Du kan schemalägga återkommande händelser eller möten, bifoga dagordningar och spåra nästa steg – allt kopplat till dina projekt och uppgifter.

✅ Omplanering med dra-och-släpp-funktion✅ Anpassad filtrering efter ansvarig, prioritet eller tagg✅ Tvåvägssynkronisering av kalendrar och länkar för att ansluta till samtal✅ Inline-skapande av händelser i uppgiftsvyer

Behöver du snabba upp din vecko- eller månadsplanering? Använd ClickUp Calendar Planner Template för att organisera dina dagar med anpassade taggar, filter och fördefinierade vyer.

Med den nya ClickUp-kalendern kan du inte bara visualisera din arbetsbelastning utan också aktivt hantera den.

Funktion nr 2: Koordinera teammöten med ClickUp

Planera och hantera teamdiskussioner med ClickUp Meetings

En viktig planeringsfunktion? Smidig hantering av möten.

Funktionerna i ClickUp Meetings gör det enkelt att schemalägga och hantera möten.

Istället för att växla mellan en kalenderapp och din projektledningsplattform kan du schemalägga, spåra och genomföra effektiva möten direkt i ClickUp.

Kalenderintegrationen synkroniserar mötestider med uppgifter och projekt samtidigt som agendor skapas i ClickUp, vilket gör mötena fokuserade och produktiva.

Därefter kan du lägga till åtgärder, beslut och anteckningar direkt till mötesuppgiften för att hålla ordning på uppföljningarna. Denna smidiga integration hjälper alla att hålla sig uppdaterade och förvandlar möten till konkreta nästa steg istället för bara kalenderhändelser.

💡Proffstips: Integrera Calendly med ClickUp för att utnyttja kraften i ett komplett arbetsekosystem samtidigt som du schemalägger dina möten automatiskt.

Funktion nr 3: Planera din kalender med mallar

Få en gratis mall Organisera din kalender enkelt med kalendermallen.

Med ClickUp-kalenderplaneringsmallen kan du planera dina dagar, veckor och månader utan att behöva börja från scratch.

En av de mest framstående funktionerna i ClickUp Calendar Planner Template är dess mångsidighet. Den låter dig växla mellan flera vyer – oavsett om du behöver en månads-, vecko- eller dagsöversikt över dina uppgifter och händelser kan mallen anpassas efter dina behov.

Denna dagliga planeringsmalls anpassningsbara taggar och filter förbättrar din förmåga att organisera uppgifter efter kategori ytterligare, vilket hjälper dig att hålla fokus på det som är viktigast.

Du kan lägga till detaljerade beskrivningar, bilagor, deluppgifter och checklistor till uppgifter i kalendervyn. Detta gör det enkelt att hantera både övergripande uppgiftsschemaläggning och noggrann projektplanering på ett och samma ställe.

💡Proffstips: Använd ClickUps mall för schemaläggning för att undvika schemakonflikter och se till att du avsätter tillräckligt med tid för rätt uppgifter.

Funktion nr 4: Ta anteckningar, sammanfatta och automatisera din väg till en bättre dag

Ta kontroll över dina möten med automatiska anteckningar från ClickUp AI Notetaker.

Tänk om din planeringsapp kunde ta bort några uppgifter från din att göra-lista? ClickUp Brain kan det! Den har integrerade AI-funktioner för automatiserad uppgiftshantering ( ) som ger dig automatisering och smarta förslag direkt i ditt arbetsflöde.

En utmärkande funktion är ClickUp AI Notetaker, som automatiskt spelar in, transkriberar och sammanfattar dina möten. Istället för att stressa med att anteckna åtgärder, fångar AI Notetaker upp beslut, nästa steg och viktiga diskussionspunkter – vilket gör dina möten mer produktiva och lättare att följa upp.

I kombination med uppgiftskontext säkerställer AI Notetaker att varje möte förblir genomförbart genom att automatiskt länka insikter till relevanta arbetsytor. Du kan till och med skapa uppgifter direkt från dina mötesreferat och omedelbart omvandla en konversation till handling.

ClickUp Brain hjälper dig också att:

Automatisera repetitiva uppgifter

Skapa sammanfattningar för långa uppgiftslistor

Föreslå förbättringar av projektets arbetsflöden

Analysera datatrender och skapa framstegsrapporter

Dessa AI-drivna funktioner hjälper dig att hålla koll på deadlines, minska manuellt arbete och fatta mer välgrundade beslut.

Priser för ClickUp

Vad är Calendly?

Calendly är en ledande programvara för schemaläggning som förenklar samordningen av möten.

Dess primära funktion är att eliminera den e-postväxling som vanligtvis krävs för att hitta en lämplig tid för ett möte. Användarna kan ställa in sina tillgänglighetspreferenser, dela en länk och låta andra boka möten direkt i deras synkroniserade kalender.

Den ansluter till personliga och professionella kalendrar (Google, Outlook, Office 365, iCloud) för att visa tillgänglighet i realtid och förhindra dubbelbokningar. Dess enkelhet tilltalar privatpersoner, medan dess funktioner passar bra för team och stora företag som behöver effektiv extern schemaläggning.

🧠 Kul fakta: Hela 72 % av en företagsledares veckoarbetstid går åt till möten. Vissa möten är nödvändiga, men många skulle kunna minskas eller ersättas, vilket skulle frigöra tid för mer givande arbete.

via Calendly

Calendlys funktioner

Calendly utmärker sig genom att den är enkel att använda och integreras väl i din dagliga rutin. Låt oss gå igenom dess viktigaste funktioner:

Funktion nr 1: Förenklad kalenderintegration

Calendly kan kopplas till populära kalenderverktyg som Google Kalender, Outlook och Office 365.

När du har anslutit appen spårar den automatiskt ditt schema och uppdaterar din tillgänglighet i realtid. Du kan enkelt undvika dubbelbokningar eller schemakonflikter.

via Calendly

Funktion nr 2: Anpassningsbar tillgänglighet för flexibel mötesbokning

via Calendly

Du har full kontroll över när du är tillgänglig för möten. Med Calendly kan du:

Ställ in specifika arbetstider

Lägg till buffertid före och efter möten

Justera för tidszoner eller mötesplatser

Detta säkerställer att du bara bokar möten när det passar dig, vilket hjälper dig att hålla ordning och undvika stress.

Funktion nr 3: Integrering av videokonferenser för online-möten

via Calendly

Calendly integreras med verktyg som Zoom, Microsoft Teams och Google Meet.

När någon schemalägger ett möte lägger plattformen automatiskt till en länk till videokonferensen i evenemanget. Du behöver inte ställa in det manuellt – allt sköts åt dig, vilket sparar tid och arbete.

👀 Visste du att? ClickUps månadsplanerarmall innehåller avsnitt för uppgifters förfallodatum, viktiga milstolpar och personliga mål, vilket ger dig en helhetsbild av din månad.

Funktion nr 4: Anpassade evenemangstyper och delning av länkar för ökad kontroll

via Calendly

Med Calendly kan du skapa anpassade mötes typer som passar dina behov. Till exempel:

Enskilda möten

Gruppsessioner

Webbseminarier eller workshops

Du kan ställa in varaktighet, plats och deltagarnas möteskrav. Du kan till och med lägga till formulär eller frågor som deltagarna kan fylla i när de bokar ett möte, så att du är helt förberedd i förväg.

Du kan skapa en personlig Calendly-länk som du kan dela med kunder, kollegor eller andra som behöver boka tid med dig.

Priser för Calendly

Gratis

Standard: 12 $/månad per plats

Team : 20 $/månad per plats

Enterprise: Från 15 000 dollar/år

ClickUp vs. Calendly: Jämförelse av funktioner

Båda verktygen är utmärkta inom sina respektive områden. Här är en jämförelse av deras viktigaste funktioner:

1. Uppgifts- och projektledning

ClickUp utmärker sig som en projektledningsplattform och erbjuder verktyg som uppgiftslistor, Gantt-diagram, tidslinjer, kalendrar och Kanban-tavlor. Det gör det möjligt för användare att skapa deluppgifter, lägga till uppgiftsberoenden och tilldela anpassade statusar för automatiserade arbetsflöden.

Funktioner som tidrapportering, arbetsbelastningshantering och måluppföljning gör den till en heltäckande lösning för hantering av projekt i alla storlekar.

ClickUps månatliga kalendermallar, anpassningsbara fält och rapporteringsverktyg förenklar uppgiftshantering och uppföljning av framsteg.

Calendly, å andra sidan, är inte utformat för uppgifts- eller projektledning. Dess enda fokus är att schemalägga möten, så det saknar funktioner för att skapa uppgifter, tilldela uppgifter eller spåra framsteg.

🏆 Vinnare: ClickUps funktionalitet är oöverträffad när det gäller att hantera uppgifter och projekt, något som Calendly inte stöder.

2. Schemaläggning och kalenderintegration

ClickUp har en robust kalendervy för planering och en fullständig ClickUp-kalender för schemaläggning och hantering av evenemang. Med funktioner som inbjudningar till deltagare, länkar för att ansluta sig, kalendersynkronisering och schemaläggning i uppgifterna erbjuder ClickUp nu en integrerad upplevelse för tidshantering. Calendly är fortfarande ledande när det gäller avancerad tillgänglighet och automatisering av schemaläggning, men ClickUp minskar snabbt gapet genom att integrera schemaläggning i sin bredare produktivitetssvit.

Calendly, å andra sidan, är specialutvecklad för schemaläggning. Den synkroniseras automatiskt med de mest populära kalendrarna, såsom Google Kalender, Outlook och Apple Kalender, för att säkerställa att det inte uppstår överlappningar eller dubbelbokningar.

Ytterligare funktioner som buffertid, tidszonsdetektering och anpassningsbara händelsetyper gör Calendly idealisk för hantering av komplexa scheman. Dess automatiska påminnelser och uppföljningar förenklar ytterligare samordningen av möten.

🏆 Vinnare: Calendly är fortfarande ledande när det gäller extern möteskoordinering och schemaläggningslogik, men ClickUp vinner mark med sin inbyggda kalender och fullständiga arbetsintegration.

Samarbete är en av ClickUps största styrkor. Alla funktioner på plattformen – från chatt till kommentarer och whiteboards till dokument – har skapats för att underlätta kommunikationen med ditt team.

Dess förmåga att centralisera teamkommunikationen inom uppgifter eller projekt säkerställer att färre verktyg behövs. Dessutom kan teamen dela projektuppdateringar via instrumentpaneler och rapporter.

Calendly erbjuder dock begränsade samarbetsverktyg.

Den stöder teamplaneringsfunktioner som rundabordsdiskussioner och kollektiv planering, vilket hjälper till att samordna teamets tillgänglighet. Den erbjuder dock inte funktioner som kommunikation på uppgiftsnivå eller gemensam redigering av dokument.

🏆 Vinnare: ClickUps omfattande samarbetsfunktioner gör det till ett bättre verktyg för team som arbetar med gemensamma projekt.

4. Automatiseringar

ClickUp erbjuder avancerade automatiseringar för olika arbetsflöden, såsom att flytta uppgifter mellan statusar, skicka påminnelser eller tilldela uppgifter baserat på utlösare som förfallodatum. Dessa automatiseringar är mycket anpassningsbara, vilket gör det möjligt för användare att skräddarsy dem efter sina projektbehov.

Eftersom Calendly enbart fokuserar på schemaläggning är dess automatiseringar skräddarsydda för just det. Den erbjuder funktioner som automatiska mötespåminnelser, uppföljningsmejl och arbetsflöden för godkännandebaserad schemaläggning. Dessa automatiseringar sparar tid genom att minska behovet av fram- och återkommande kommunikation.

🏆 Vinnare: Det är oavgjort. ClickUp dominerar automatisering av uppgifter och projekt, medan Calendly utmärker sig inom schemaläggningsspecifik automatisering.

5. Tidsspårning

ClickUp har inbyggd tidrapportering, vilket gör det möjligt för användare att logga timmar direkt i uppgifterna. Denna funktion är ovärderlig för företag som behöver spåra fakturerbara timmar eller utvärdera teamets produktivitet.

ClickUp stöder även integrationer med tredjepartsverktyg för tidrapportering, såsom Toggl och Harvest, för ytterligare flexibilitet.

Calendly erbjuder däremot inga funktioner för tidrapportering. Appen är avsedd för schemaläggning, vilket innebär att den inte innehåller verktyg för att rapportera tid som lagts på uppgifter eller projekt.

🏆 Vinnare: ClickUps verktyg för tidrapportering gör det till det bästa valet för att övervaka produktivitet och fakturering.

6. Integrationer

ClickUp integreras med över 1 000 appar, inklusive Slack, Zoom, Google Drive, Microsoft Teams – och till och med Calendly!

Dess API gör det också möjligt för utvecklare att skapa anpassade integrationer. Oavsett om du behöver hantera kommunikation, fildelning eller automatisering av arbetsflöden erbjuder ClickUp omfattande kompatibilitet.

Calendlys integrationer är tillräckliga för att schemalägga arbetsflöden, men det totala antalet och variationen av integrationer är mer begränsat än hos ClickUp.

🏆 Vinnare: ClickUp för ett bredare utbud av integrationer som stöder olika arbetsflöden.

7. Användargränssnitt

ClickUps gränssnitt hjälper dig att hantera din webbplats på rätt sätt – oavsett om det gäller projektets tidsplaner, teamsamarbete eller kalenderhändelser – allt hålls samlat på ett ställe. Även om denna mångsidighet är en styrka kan den också göra att användargränssnittet känns överväldigande för förstagångsanvändare. Den passar bäst för användare som är villiga att investera tid i att lära sig plattformen.

Calendlys gränssnitt är överskådligt och användarvänligt, vilket gör det idealiskt för nybörjare. Att skapa evenemang, ange tillgänglighet och dela schemaläggningslänkar är intuitiva processer som kräver minimalt med inlärning.

🏆 Vinnare: Calendly för sin enkelhet. Användargränssnittet gör det lättare för användarna att komma igång snabbt.

8. Användarvänlighet

På grund av sin omfattande uppsättning funktioner har ClickUp en brantare inlärningskurva. Men dess omfattande handledningar, schemamallar och supportresurser gör det lättare för motiverade användare att komma igång.

Calendly är utformat för att vara enkelt att använda, så att även förstagångsanvändare kan skapa evenemang och dela schemaläggningslänkar på några minuter. Dess enkelhet gör det tillgängligt för icke-tekniska användare.

🏆 Vinnare: Calendly, tack vare dess användarvänlighet och enkla funktionalitet, vilket gör den idealisk för snabb implementering.

ClickUp vs. Calendly på Reddit

När Redditors diskuterar ClickUp och Calendly handlar diskussionen ofta om de specifika problem som varje verktyg löser och hur väl det passar in i det dagliga arbetsflödet.

För dem som behöver en projektledningslösning är ClickUp ofta ett populärt val.

Reddit-användare som använder ClickUp lyfter fram dess anpassningsmöjligheter och säger att den är perfekt för team som jonglerar med flera uppgifter och deadlines. Många användare uppskattar dess flexibilitet – med vyer som Gantt-diagram, Kanban-tavlor och tidslinjer – tillsammans med inbyggda funktioner som tidrapportering och rapportering.

Vi har använt Clickup i minst fyra år nu och ärligt talat är det ett av de bästa projektledningsverktygen som finns. Vi provade Asana, Monday.com och Trello innan vi bestämde oss för ClickUp. Det bästa valet någonsin! Jag har aldrig haft några större problem och kundtjänsten har varit till stor hjälp. Jag har ett betalt abonnemang och med den nya versionen blir det bara bättre och bättre. Sammantaget har Clickup definitivt överträffat alla mina förväntningar med tanke på priset och den stora mängden verktyg. Jag fick definitivt nya perspektiv på våra arbetsflödesprocesser efter att ha lärt mig att använda Clickup effektivt.

Vi har använt Clickup i minst fyra år nu och ärligt talat är det ett av de bästa projektledningsverktygen som finns. Vi provade Asana, Monday.com och Trello innan vi bestämde oss för ClickUp. Det bästa valet någonsin! Jag har aldrig haft några större problem och kundtjänsten har varit till stor hjälp. Jag har ett betalt abonnemang och med den nya versionen blir det bara bättre och bättre. Sammantaget har Clickup definitivt överträffat alla mina förväntningar med tanke på priset och den stora mängden verktyg. Jag fick definitivt nya perspektiv på våra arbetsflödesprocesser efter att ha lärt mig att använda Clickup effektivt.

Jag fick definitivt nya perspektiv på våra arbetsflödesprocesser efter att ha lärt mig att använda Clickup effektivt.

Ett vanligt klagomål på Reddit är fortfarande ClickUps omfattande funktionsuppsättning, som kan kännas överväldigande, särskilt för enskilda användare eller små team som kanske inte behöver alla dess funktioner.

Calendly är samtidigt ett självklart val för dig som vill förenkla schemaläggningen.

Redditors som har provat Calendly berömmer ofta dess användarvänlighet och tidsbesparande funktioner, särskilt för att samordna möten över olika tidszoner.

Den beskrivs som ”ställ in och glöm bort”, och många uppskattar att den eliminerar det tråkiga fram och tillbaka med att hitta tillgänglighet.

Jag använder Calendly. Det sparar verkligen tid när jag ska boka möten. Som de flesta andra lägger jag bara till en text med en länk i min e-postsignatur (något i stil med ”Boka ett möte med mig”). Det fungerar jättebra!

Jag använder Calendly. Det sparar verkligen tid när jag ska boka möten. Som de flesta andra lägger jag bara till en text med en länk i min e-postsignatur (något i stil med ”Boka ett möte med mig”). Det fungerar jättebra!

Vissa Redditors påpekar dock dess begränsningar och framhåller att Calendly inte går utöver schemaläggning – den är inte utformad för att hantera uppgifter eller arbetsflöden.

🧠Rolig fakta: Med ClickUps veckoplaneringsmall kan du dela upp dina mål efter dag och tidsblockera dina uppgifter, så att du kan vara produktiv hela veckan.

Vilket planeringsverktyg är bäst?

Att kalla både ClickUp och Calendly för ”planeringsappar” belyser deras olika tillvägagångssätt när det gäller planering. Calendly är utmärkt för att planera möten och automatisera schemaläggningsprocessen. ClickUp är utmärkt som ett alternativ till Calendly för att planera arbete – uppgifter, projekt, mål och deadlines – samtidigt som det tillhandahåller verktyg för att hantera tiden och mötena runt det arbetet.

För team som behöver en omfattande plattform för att hantera uppgifter och projekt, samarbeta, följa upp mål och hantera intern planering och schemaläggning är ClickUp den klara vinnaren. Dess mångsidighet och integrerade funktioner ger ett mycket större totalt värde och eliminerar behovet av flera separata verktyg.

Om ditt enda behov är att automatisera bokningen av externa möten och enkelt dela din tillgänglighet är Calendly fortfarande en utmärkt lösning som är bäst i sin klass. Den gör en sak exceptionellt bra.

För holistisk arbetsplanering, projektgenomförande och teamsamarbete erbjuder ClickUp dock en djup och flexibilitet som Calendly, på grund av sin utformning, inte har. Det ger dig möjlighet att hantera inte bara din kalender utan hela ditt arbetsflöde.

