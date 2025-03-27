De 10 bästa CRM-programvarorna för callcenter för effektiviserad kundsupport

Med 86 % av köparna villiga att betala mer för en bra kundupplevelse står mycket på spel.

Att välja den bästa CRM-programvaran för callcenter är avgörande för att kunna leverera enastående kundupplevelser och förbli relevant.

Vi har gjort grovjobbet åt dig – här är en lista över de 10 bästa CRM-programvarorna (customer relationship management) som används i callcenter. Dessa kontaktcenterprogramvarulösningar hjälper callcenter att optimera arbetsflöden och skala upp kundsupportteamet på ett smidigt sätt.

Oavsett om du letar efter ett omfattande betalt alternativ eller ett gratis CRM-program är dessa verktyg utformade för att hjälpa dig uppnå exceptionella resultat.

Här är en snabb översikt över de bästa CRM-programvarorna för callcenter och deras användningsområden! ClickUp : Bäst för strömlinjeformade CRM-lösningar för callcenter Bäst för strömlinjeformade CRM-lösningar för callcenter Zendesk Talk: Bästa Bästa molnbaserade CRM -lösningen RingCentral Contact Center: Bästa allt-i-ett-kommunikationssystemet Freshdesk Contact Center: Bäst för supportärenden Aircall: Bästa plattformen för kundkommunikation och kundengagemang Five9: Bästa leverantör av call- och kontaktcenter som tjänst (CCaaS) Dialpad: Bästa AI-drivna plattformen för kundkommunikation Convoso: Den bästa lösningen för utgående samtal för att öka försäljningen och effektiviteten Bitrix24: Bäst för att optimera molnbaserade kundinteraktioner HubSpot CRM: Bäst för gratis grundläggande CRM-funktioner

Vad ska du leta efter i CRM-programvara för callcenter?

Att välja rätt CRM-programvara för kontaktcenter är viktigare än någonsin. Med så många alternativ tillgängliga är det viktigt att noggrant utvärdera dina behov.

Här är de viktigaste faktorerna att tänka på när du väljer den bästa CRM-lösningen för ditt serviceföretag:

Funktioner för samtalshantering : Leta efter samtalsdirigering, köhantering, IVR och klicka-för-att-ringa för att minska kundernas väntetider.

Användarvänlighet : Välj ett CRM-system med ett intuitivt, enhetligt gränssnitt för att minimera systembyten och öka agenternas produktivitet.

Självbetjäningsalternativ : Supportverktyg som kunskapsbaser och interaktiva FAQ:er som hjälper kunderna att lösa mindre problem på egen hand, vilket minskar antalet samtal.

Verktyg för personaloptimering : Se till att CRM-systemet har funktioner för personalhantering så att du kan följa agenternas tillgänglighet, prestanda och hur väl de följer scheman.

Skalbarhet : Välj programvara som växer med ditt företag och anpassar sig efter förändringar i din kundbas, dina servicekanaler och din teamstorlek.

CRM-integrationer : Koppla samman kunddata mellan avdelningar och eliminera hinder för agenter som hanterar komplexa processer.

Analys och rapportering : Leta efter mätvärden som samtalsvolym, väntetider och kundnöjdhetsbetyg för att övervaka prestanda och identifiera områden som kan förbättras.

Efterlevnad: Se till att CRM-programvaran följer dataskyddsförordningar som GDPR eller HIPAA för hantering av känslig information.

Slutligen bör du ta hänsyn till leverantörens rykte och övergripande servicekvalitet, AI-funktioner, automatiseringsalternativ, kundsupport och prissättning. En väl genomtänkt CRM-process kan förändra ditt kontaktcenters effektivitet och förbättra den övergripande upplevelsen för både agenter och kunder.

🧠 Obs: Callcenteragenter hanterar i genomsnitt 50–100 samtal per dag, vilket gör det avgörande för dem att snabbt kunna komma åt kunddata via CRM-verktyg.

De 10 bästa CRM-programvarorna för callcenter

Visste du att? Kunder som har de bästa upplevelserna med ett varumärke spenderar 140 % mer per år jämfört med dem som har en dålig eller medioker upplevelse. Därför är det avgörande att välja rätt callcenterprogramvara med CRM-funktioner för att kunna leverera exceptionell kundservice.

Här är våra bästa val!

1. ClickUp (bäst för strömlinjeformade CRM-lösningar för callcenter)

Hantera och spåra alla dina kundinteraktioner enkelt på ett och samma ställe med ClickUp CRM.

När du planerar att skala upp dina callcenter är en sak klar: en bra kundupplevelse bygger på rätt verktyg. För att lösa kundfrågor snabbare och mer effektivt behöver du kraftfull CRM-programvara som hjälper dig att hantera interaktioner på ett smidigt sätt.

ClickUp, appen för allt som rör arbete, kombinerar CRM, teamarbetsyta, kundtjänstfunktioner och desk-funktioner. Den är utformad för att hjälpa supportteam att hålla ordning och vara responsiva.

Låt oss gå igenom hur ClickUp CRM fungerar.

CRM i ClickUp samlar kundärenden, interaktioner och detaljer på ett ställe, vilket skapar en smidig och effektiv supportprocess. Det är ett affärsverktyg som ger ditt team allt de behöver inom räckhåll.

Du kan visa konton, försäljningspipelines och ärenden i format som listor, tavlor och tabeller. Chefer kan se både en översikt på hög nivå och detaljerade uppgifter om aktiva ärenden.

Se kundens livscykel i detalj och få en översikt över hur frågor löses med ClickUp Dashboards.

Med ClickUp Dashboards kan du prioritera ärenden genom att spåra brådskande ärenden, väntetid, kundnöjdhet och agenters prestationsmått. All denna data visas på en enda instrumentpanel utan manuella uppdateringar.

Konfigurera din instrumentpanel, ange dina mål och du är redo.

Välj bland över 100 automatiseringar i ClickUp för att förenkla arbetsflöden, uppgifter, projektöverlämningar och mycket mer.

Med ClickUp Automations kan du förenkla repetitiva uppgifter. Du kan till exempel automatiskt tilldela uppgifter baserat på specifika kriterier eller trigga e-postsvar när en kund skickar in en felrapport.

ClickUp erbjuder över 1 000 integrationer med verktyg som Zendesk, Intercom och SupportBee. Dessa integrationer gör det möjligt att automatisera arbetsflöden och flytta data mellan CRM-systemet och andra appar i din teknikstack.

Skapa uppgifter automatiskt med integrationen mellan ClickUp och Intercom.

ClickUp Brain, den inbyggda AI-funktionen i plattformen, hjälper ditt callcenter-team att hantera kundinteraktioner mer effektivt.

Med detta neurala nätverk kan dina agenter snabbt generera svar på supportärenden, kundmejl och förfrågningar från andra plattformar.

Spara tid på att skriva svar, säkerställa enhetliga kommunikationsstandarder och öka kundnöjdheten med ClickUp AI.

AI Knowledge Manager hämtar snabbt svar från din databas för att besvara vanliga kundfrågor. Samtidigt hjälper AI Writer agenterna att skriva e-postmeddelanden och innehåll i rätt ton och stil.

Behöver du komma igång snabbt? Använd ClickUps mallar för CRM-programvara för callcenter för att hantera kundrelationer mer effektivt.

ClickUp CRM-mallen innehåller till exempel allt du behöver för att spåra leads, konton, affärer och kontakter.

ClickUp CRM-mall Spåra leads, affärer, konton och kundinteraktioner på ett och samma ställe med hjälp av ClickUp CRM-mallen.

Genom att använda CRM-mallen kan du också:

Organisera alla dina kunddata på ett ställe för enkel åtkomst

Automatisera repetitiva uppgifter och frigör tid för viktigare aktiviteter.

Spåra viktiga kundservicemätvärden för att identifiera områden med tillväxtpotential.

Ge insikter från kunddata som stödjer bättre beslutsfattande

Med ClickUp kan dina kundsupportteam leverera en smidigare, snabbare och effektivare upplevelse.

ClickUps bästa funktioner

Anpassa din ClickUp-arbetsyta med flexibla datavyer

Integrera e-post för att förbättra kommunikationen och eliminera silos

Få tillgång till ClickUp på vilken enhet som helst, var som helst

Använd CRM-mallar för organiserade försäljningsflöden och leveranser

Skapa försäljningsprognoser med hjälp av historiska data för att förutsäga trender

Begränsningar i ClickUp

Anpassningsalternativen kan kännas överväldigande för vissa användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

"Vårt team är mycket nöjt med ClickUp eftersom de på plattformen kan hitta allt de behöver för att utföra sitt arbete, och den är extremt enkel att använda jämfört med andra verktyg."

”Vårt team är mycket nöjt med ClickUp eftersom de på plattformen kan hitta allt de behöver för att utföra sitt arbete, och den är extremt enkel att använda jämfört med andra verktyg.”

2. Zendesk Talk (Bästa molnbaserade CRM-lösningen)

via Zendesk Talk

Zendesk Talk är en molnbaserad CRM-lösning som är integrerad i Zendesk Support-plattformen. Den gör det möjligt för team att hantera telefonsamtal tillsammans med andra supportkanaler. För att komma igång måste du bekräfta att numret är tillgängligt, följa gällande riktlinjer, förstå de kostnader som är förknippade med tjänsten och förbereda ditt nätverk och din hårdvara för optimal prestanda.

När du har aktiverat Talk och konfigurerat inställningarna kan ditt team omedelbart börja ringa och ta emot samtal. Zendesk Talk integreras sömlöst med olika programvaruplattformar, vilket gör det möjligt för företag att erbjuda enhetlig support över flera kanaler.

Zendesk Talks bästa funktioner

Integrera röst-, e-post- och textkanaler i en enda plattform

Automatisera samtalsdirigering, svar och transkription med AI-drivna verktyg.

Anpassa kundinteraktioner med omfattande kundprofiler

Samla in kundinformation och dirigera samtal effektivt med hjälp av IVR-systemet.

Spåra samtalshanteringen och få användbara insikter med realtidsanalyser.

Begränsningar för Zendesk Talk

Kräver ytterligare tillägg för att få tillgång till vissa funktioner.

Kostnaden kan vara en utmaning för mindre team.

Priser för Zendesk Talk

Supportteam : 25 USD/månad per agent

Suite Team : 69 $/månad per agent

Suite Professional: 149 USD/månad per agent

Suite Enterprise: Anpassad prissättning

Zendesk Talk – betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 6 900 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 4 000 recensioner)

via RingCentral Contact Center

RingCentral Contact Center kombinerar videosamtal, meddelanden och telefontjänster för inkommande callcenter i en enda plattform. Den integreras smidigt med verktyg som Slack och Microsoft Teams, vilket gör den till ett flexibelt alternativ för callcenter.

Plattformen erbjuder djupgående analyser för att spåra callcentrets prestanda och servicekvalitet, användaraktivitet och engagemang. Dessa insikter hjälper teamen att identifiera problem och förbättra processerna.

För callcenter inkluderar RingCentral viktiga funktioner som automatisk samtalsfördelning, interaktiv röstsvarstjänst (IVR) och avancerad analys för att öka den operativa effektiviteten och förbättra kundupplevelsen.

Skapa transkriptioner och undertexter för detaljerade sammanfattningar efter möten

Få tillgång till möten på datorn, i mobila webbläsare eller i appen

Samarbeta i realtid med interaktiva whiteboardtavlor och delade anteckningar

Använd värdkontroller, väntrum och end-to-end-kryptering för säkra möten.

Tidskrävande installationsprocess för telefonapplikationen

Långsammare integrationshastigheter vid synkronisering med Salesforce

RingCX : 69 $/månad per agent

RingCentral Contact Center Enterprise: Anpassad prissättning

G2 : 4,0/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

🧠 Kul fakta: Callcenteragenter kan i genomsnitt spendera över 6 minuter per kundsamtal, inklusive tid som läggs på att söka efter kunddata. Med ett integrerat CRM-system kan den tiden minskas avsevärt, vilket leder till snabbare lösningar och nöjdare kunder!

via Freshdesk Contact Center

Freshdesk Contact Center hjälper callcenter att leverera smidig, personlig service och prioriterar kundsupport och ärendehantering med robusta funktioner. Dess kunskapsbas gör det möjligt för team att effektivt lagra, komma åt och dela information, vilket förenklar lösningen av kundfrågor.

Artiklarna är grupperade i mappar för enkel organisering och snabb åtkomst. Mapparnas synlighet kan anpassas för plattformar som webbwidgets eller mobilappar, så att rätt användare ser relevant innehåll.

Dessutom förbättrar metabeskrivningar för externa mappar sökmotorernas prestanda, vilket gör innehållet mer tillgängligt.

Skapa flerspråkiga kunskapsbaser för att betjäna olika kundgrupper

Exportera lösningsartiklar i bulk och uppdatera dem med Freshdesk API.

Kommunicera med kunder via e-post, telefon, livechatt och sociala medier från en och samma plattform.

Automatisera rutinuppgifter och hantera vanliga frågor med inbyggda AI-verktyg.

Åtgärda begränsad förfining i analyserna, vilket gör det svårare att övervaka feedback om lösningar.

Hantera långsammare prestanda vid hantering av flera ärenden eller stora dokumentredigeringar

Gratis

Tillväxt : 18 USD/användare per månad

Pro : 59 $/användare per månad

Företag: 95 $/användare per månad

G2 : 4,1/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Freshdesk?

"Det är enkelt och lätt att använda. Du kan använda det på vilken PC eller mobil enhet som helst. Det är billigare än andra leverantörer och det finns praktiskt taget ingen driftstopp. Kvaliteten på samtalen är enastående."

”Det är enkelt och lätt att använda. Du kan använda det på vilken PC eller mobil enhet som helst. Det är billigare än andra leverantörer och det finns praktiskt taget ingen driftstopp. Kvaliteten på samtalen är enastående.”

5. Aircall (Bästa plattformen för kundkommunikation och kundengagemang)

via Aircall

Aircall är ett molnbaserat telefonsystem utformat för små och medelstora företag. Det erbjuder en robust kommunikationsplattform och är ett utmärkt val för kundtjänst-, försäljnings- och IT-team som behöver ett pålitligt och användarvänligt CRM-system. Plattformen integreras sömlöst med populära helpdesk- och produktivitetsverktyg och stöder både inkommande och utgående samtal.

Plattformen är attraktiv för callcenter tack vare sitt enkla gränssnitt och avancerade funktioner för samtalshantering. Trots kritik kring prissättningen uppväger dess starka prestanda och funktionalitet ofta dessa farhågor.

Aircalls bästa funktioner

Håll livekonferenser med upp till fem deltagare

Vidarebefordra samtal direkt till specifika agenter eller team för snabbare problemlösning.

Skicka och ta emot SMS och MMS för att tillgodose kunder som föredrar textkommunikation.

Erbjud köfunktioner och återuppringningsalternativ för att minska väntetiden och förbättra kundnöjdheten.

Växla mellan parallella samtal eller hantera flera samtal samtidigt

Aircalls begränsningar

Tillfälliga problem med samtalskvaliteten, såsom avbrutna samtal och fördröjningar, särskilt i mobilappar.

Avbrott från popup-meddelanden under samtal

Aircall-priser

Essentials : 40 $/licens

Professionell : 70 $/licens

Anpassad : Ring för prisuppgift

Aircall-tillägg : 9 $/licens

Aircall Analytics + tillägg: 15 $/licens

Aircall-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 400 recensioner)

via Five9

Leverera exceptionella kundupplevelser med Five9, en molnbaserad CCaaS-plattform som stöder omnikanalskommunikation via röst, SMS, e-post, chatt och sociala meddelanden.

Five9 erbjuder avancerade verktyg för Workforce Engagement Management (WEM) för effektiv bemanning, övervakning i realtid och noggrann schemaläggning. Dess AI-drivna funktioner, inklusive virtuella agenter, transkription i realtid och sammanfattning av samtal, ökar produktiviteten och påskyndar lösningar.

Fem9 bästa funktioner

Hantera röstsamtal, SMS, e-post, chatt och sociala meddelanden på en och samma plattform.

Utnyttja Workforce Engagement Management (WEM) för prognoser, schemaläggning och övervakning i realtid.

Optimera bemanningen med intradagshantering och kompetensbaserad uppgiftsmatchning.

Utnyttja AI-funktioner som virtuella agenter, transkription i realtid och samtalssammanfattningar.

Five9:s begränsningar

Tillfälliga laddningsfördröjningar och problem med att programmet fryser

Problem med samtalsavbrott, inloggningsfel och oväntade avbrott

Priser för Five9

Digital : 119 $/månad (36-månaderskontrakt med enkla månadsbetalningar)

Core : 119 $/månad (36-månaderskontrakt med enkla månadsbetalningar)

Premium, Optimum & Ultimate: Anpassad prissättning

Five9-betyg och recensioner

G2 : 4,0/5 (450+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (465+ recensioner)

Vad verkliga användare säger om Five9

"Sammantaget gillar jag verkligen att använda Five9, det är effektivt för det mesta och navigeringen är ganska enkel när man väl vant sig vid systemet. Ibland uppstår det problem med inloggningen, men jag skulle ändå rekommendera programvaran till alla som är intresserade av att köpa den."

”Sammantaget gillar jag verkligen att använda Five9, det är effektivt för det mesta och navigeringen är ganska enkel när man väl vant sig vid systemet. Ibland uppstår det problem med inloggningen, men jag skulle ändå rekommendera programvaran till alla som är intresserade av att köpa den.”

7. Dialpad (Bästa AI-drivna plattformen för kundkommunikation)

via Dialpad

Dialpad är en robust CRM-programvara för callcenter som är utvecklad för moderna callcenter och kombinerar avancerade AI-funktioner med en enhetlig kommunikationsplattform för att förbättra försäljning, support och teamsamarbete.

Dess AI-drivna funktioner, såsom realtidstranskription, live-coaching och automatiserad anteckning, eliminerar repetitiva uppgifter och optimerar arbetsflöden.

Dialpads bästa funktioner

Skapa AI-transkriptioner i realtid för omedelbara samtalsanteckningar och uppföljningar.

Integrera sömlöst med CRM- och produktivitetsverktyg för att förenkla arbetsflödena.

Skapa anpassade strategier för att förbättra teamets prestanda och förbättra samtalsresultaten.

Begränsningar för Dialpad

Enstaka transkriptionsfel med komplex terminologi

Ljudkvaliteten kan bero på nätverkets stabilitet.

Priser för Dialpad

Essentials : 95 USD/användare per månad

Avancerad : 135 USD/användare per månad

Premium: 170 USD/användare per månad

Betyg och recensioner av Dialpad

G2 : 4,4/5 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 530 recensioner)

8. Convoso (Bästa lösningen för utgående samtal för att öka försäljningen och effektiviteten)

via Convoso

Om du vill effektivisera leadgenerering och konverteringar kan du prova Convoso. Denna molnbaserade kontaktcenterplattform erbjuder verktyg som prediktiv uppringning, power dialing och preview dialing, tvåvägskommunikation via SMS, utgående e-post, röstmeddelanden och dynamisk IVR för att engagera leads över flera kanaler.

Dess prediktiva uppringningsfunktion optimerar agenternas tillgänglighet för maximalt samtalsvolym, medan den dynamiska IVR automatiserar kundinteraktioner och kombinerar automatiserade svar med mänsklig support för en smidig och effektiv upplevelse.

Convosos bästa funktioner

Säkerställ en smidig process för överföringar, manuell uppringning och kö för inkommande återuppringningar.

Få anpassningsbara instrumentpaneler för detaljerad, personlig rapportering.

Öka kontaktfrekvensen och effektiviteten med den prediktiva uppringaren

Aktivera tvåvägskommunikation via SMS, utgående e-post och röstmeddelanden för att nå ut till fler.

Convoso-begränsningar

Uppdateringar kan orsaka fel som påverkar systemets prestanda.

Komplexa konfigurationer är antingen begränsade eller omöjliga.

Convoso-priser

Anpassad prissättning

Convoso-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Convoso

"Jag gillar det användarvänliga gränssnittet, convoso var enkelt och lätt att navigera. Jag gillar också hur det visade olika data, till exempel min konverteringsfrekvens, vilket hjälpte mig att hålla koll på utvecklingen."

”Jag gillar det användarvänliga gränssnittet, convoso var enkelt och lätt att navigera. Jag gillar också hur det visade olika data, till exempel min konverteringsfrekvens, vilket hjälpte mig att hålla koll på utvecklingen.”

9. Bitrix24 (Bäst för att optimera molnbaserade kundinteraktioner)

via Bitrix24

Letar du efter en allt-i-ett-lösning? Bitrix24 kombinerar CRM- och affärshanteringsverktyg med AI-drivna funktioner för att effektivisera verksamheten. Med över 35 anpassningsbara verktyg hanterar det kommunikation, samarbete, försäljning och projektledning, vilket eliminerar behovet av flera system.

Plattformen förenklar datamigrering, integreras med befintliga appar och inkluderar CoPilot, en gratis AI-assistent som automatiserar rutinuppgifter och ökar produktiviteten.

Bitrix24:s bästa funktioner

Skapa ett virtuellt kontor för smidig samarbete på distans

Utnyttja ett robust CRM-system med marknadsföringsautomatisering och kundsupport

Använd telefoni och livechatt för effektiva kundinteraktioner

Skapa webbplatser och onlinebutiker med hjälp av en intuitiv byggare med mallar

Integrera med verktyg som Zoom, Dropbox och QuickBooks för ett sammankopplat arbetsflöde.

Automatisera rutinuppgifter och öka produktiviteten med CoPilot

Bitrix24:s begränsningar

Oöverskådligt, ointuitivt gränssnitt som gör navigeringen svår för nya användare

Komplexa rapporteringsverktyg komplicerar dataanalys och beslutsfattande

Begränsad funktionalitet i mobilappen minskar användbarheten

Priser för Bitrix24

Basic : 23,20 $/månad per 5 användare

Standard : 58,18 $/månad per 50 användare

Professional : 116,48 $/månad per 100 användare

Enterprise: 233,07 $/månad per 250 användare

Bitrix24-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 540 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (920+ recensioner)

10. HubSpot CRM (bäst för gratis grundläggande CRM-funktioner)

via HubSpot CRM

HubSpot erbjuder en allt-i-ett-plattform med verktyg för CRM, försäljning, marknadsföringsautomatisering och kundservice. Deras CRM-paket hjälper företag att effektivt hantera kundrelationer med funktioner som organiserad kunddata, kommunikationsspårning och förbättrat teamsamarbete.

HubSpot CRM erbjuder försäljningsspårning, kundsupportadministration och automatiserade arbetsflöden i ett användarvänligt system. Genom att integrera interaktioner mellan olika kanaler möjliggör det snabb och personlig support. Anpassningsbara instrumentpaneler visar data i realtid, vilket håller ditt team samordnat och informerat.

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Hantera försäljning och marknadsföring med integrerade verktyg för leadgenerering

Förbättra kundservicen med hjälp av ärendehanteringssystem, livechatt och feedbackverktyg.

Spåra interaktioner, försäljning och kampanjer med avancerad analys

Automatisera uppgifter för att effektivisera processer och spara tid

Begränsningar för HubSpot CRM

Höga kostnader för marknadsföringstillägg kan vara ett hinder för småföretag.

Saknar visuell attraktionskraft i användargränssnittet, vilket påverkar användarengagemanget.

Begränsad API-täckning och funktionalitet för integrationer

Priser för HubSpot CRM

Gratis

Starter Customer Platform: 20 USD/månad per användare

Professionell kundplattform : 1 170 USD/månad per 5 användare

Enterprise Customer Platform: 4 300 USD/månad per 7 användare

HubSpot CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 12 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot?

"Vi implementerade HubSpot i vårt företag för ungefär sex månader sedan. Det har varit fantastiskt för våra sälj-, marknadsförings- och serviceteam att ha en central plats för att samla data. Tidigare var alla våra kontakter utspridda mellan Gmail, vår webbplats, olika kalkylblad och post-it-lappar... ja, vi behövde det."

”Vi implementerade HubSpot i vårt företag för ungefär sex månader sedan. Det har varit fantastiskt för våra sälj-, marknadsförings- och serviceteam att ha en central plats för att samla data. Tidigare var alla våra kontakter utspridda mellan Gmail, vår webbplats, olika kalkylblad och post-it-lappar... ja, vi behövde det.”

💡 Proffstips: Börja med grunderna när du konfigurerar ett CRM-system. Fokusera på viktiga funktioner som stöder dina affärsmål och implementera dem gradvis. Erbjud omfattande utbildning för att hjälpa ditt team att ta till sig och utnyttja systemets fulla potential.

Kom igång med ett CRM-program för callcenter

I ett callcenter är det sällsynt att man kan fokusera oavbrutet på kundhanteringsuppgifter. Traditionella CRM-system kräver ofta tidskrävande steg för att komma åt viktig data.

Med rätt integration mellan callcenter och CRM finns allt från kundförfrågningar till teamsamarbete på ett och samma ställe. Detta gör det enkelt att hitta viktig information och undvika att upprepa uppgifter.

ClickUps CRM erbjuder kraftfulla verktyg och integrationer som hjälper dig att skapa effektiva processer. Det är en plattform för allt du behöver, från rutinuppgifter till komplexa kundinteraktioner.

