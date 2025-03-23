Topp 10 Budibase-alternativ och konkurrenter 2025

Oavsett om du vill utveckla mobilappar, webbapplikationer eller interna verktyg blir det allt enklare att utveckla anpassade appar tack vare framväxten av plattformar utan kod och med lite kod.

Istället för en dyr utvecklare behöver du en idé och rätt low-code-plattform för att skapa engagerande appar.

Budibase är ett populärt val för att snabbt skapa interna verktyg och anpassade webbapplikationer samt automatisera processer utan att behöva dyka in i tung kodning. Det gör det möjligt för företag att enkelt bygga anpassade lösningar.

Men varje team är unikt, och Budibase kanske inte alltid uppfyller alla dina specifika krav. Därför är det värt att utforska alternativ till Budibase.

Denna guide granskar de 10 bästa konkurrenterna till Budibase och presenterar andra plattformar som ger nya perspektiv på low-code-landskapet.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en lista över några av de bästa alternativen till Budibase: ClickUp (Bäst för projektledning och anpassade arbetsflöden) (Bäst för projektledning och anpassade arbetsflöden)

Airtable (Bäst för anpassningsbara databaser och samarbete)

Zoho Creator (Bäst för snabb apputveckling)

Appsmith (Bäst för utveckling av mobila och webbaserade appar med öppen källkod)

Retool (Bäst för att bygga interna verktyg)

Bubble (Bäst för utveckling av webbappar utan kod)

Caspio (Bäst för databasdrivna applikationer)

OutSystems (Bäst för apputveckling på företagsnivå)

AppSheet (Bäst för apputveckling baserad på kalkylblad)

Kintone (Bäst för teamsamarbete och arbetsflödeshantering)

Vad är Budibase?

Budibase är en öppen källkodsplattform med låg kodnivå för att snabbt och effektivt bygga anpassade appar. Den gör det möjligt för användare att automatisera arbetsflöden, skapa eleganta och interaktiva gränssnitt och distribuera appar på några minuter – även utan kodnings- eller programmeringskunskaper.

Verktyget gör det möjligt för icke-tekniska team att utveckla fullt funktionella anpassade webb- och mobilappar utan att behöva förlita sig på utvecklare.

Budibase kopplar samman team med olika datakällor, inklusive databaser och API:er. Denna flexibilitet gör att appen kan anpassas till andra användningsfall. Dess intuitiva design och förmåga att snabbt generera interna verktyg gör den till en utmärkt lösning för team som vill minska utvecklingstiden utan att kompromissa med funktionaliteten.

Med sin öppna källkod främjar Budibase gemenskapsdriven innovation, vilket gör det till ett populärt val för utvecklare, nystartade företag och företag som vill påskynda den digitala omvandlingen samtidigt som de behåller kontrollen över sina applikationer.

Varför välja alternativ till Budibase?

Även om Budibase erbjuder kraftfulla funktioner för att skapa och hantera appar är det inte en mirakelkur. Här är varför användare letar efter alternativ till Budibase:

Begränsad anpassning : Budibase saknar den flexibilitet som krävs för att skapa mycket nischade anpassade appar och arbetsflöden.

Brant inlärningskurva : Även om det är tänkt att göra apputveckling tillgängligt för alla, tycker vissa användare att gränssnittet är svårt att använda.

Prestandaproblem : Flera Budibase-användare har rapporterat långsammare och buggig prestanda vid hantering av större datamängder eller vid skapande av komplexa applikationer.

Oflexibel design : Anpassningsalternativen för att skräddarsy UI/UX är ganska begränsade, särskilt jämfört med andra verktyg.

Integrationsbrister : Budibase stöder begränsade tredjepartsintegrationer jämfört med sina konkurrenter. Detta hindrar sömlös anslutning mellan de olika verktygen.

Mobil responsivitet : Vissa användare rapporterar att utvecklingen av mobilappar på Budibase är mycket begränsad eftersom slutprodukten inte är lika responsiv.

Support och dokumentation: Trots den blomstrande gemenskapen känns tillgången till detaljerad dokumentation och responsiv kundsupport bristfällig.

De 10 bästa alternativen till Budibase

Som nämnts finns det ingen brist på alternativ i världen för utveckling utan kod och med lite kod. Och med tanke på Budibases begränsningar är här några av de bästa alternativen till Budibase som du kan överväga:

1. ClickUp (bäst för projektledning och anpassade arbetsflöden)

ClickUp är perfekt för team som vill bygga interna verktyg eller hantera apputvecklingsprocesser på ett effektivt sätt. ClickUp är den ultimata appen för allt som har med arbete att göra och kombinerar projektledning, databashantering och kodfri automatisering i en och samma plattform.

Med sina mångsidiga funktioner och smidiga integrationer ger ClickUp team möjlighet att skapa och hantera effektiva arbetsflöden. Det intuitiva gränssnittet och de kodfria funktionerna gör det tillgängligt för både tekniska och icke-tekniska användare.

Uppgiftshantering

Visualisera ditt projekt på ditt sätt med ClickUp

ClickUp Tasks erbjuder avancerade funktioner för uppgiftshantering, så att du kan skapa detaljerade uppgiftslistor, tilldela prioriteringar, ange deadlines och länka beroenden för smidig projektgenomförande.

Uppgiftsvyn är bara ett av många sätt att visualisera ditt projekt. Du kan också växla mellan Kanban-tavlor, Gantt-diagram, listor, tabellvyer och andra format beroende på ditt teams preferenser och vad som passar bäst.

ClickUp Whiteboards

Brainstorma visuellt med ditt team på ClickUp Whiteboards

Du har också ClickUp Whiteboards – en digital whiteboard med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt, vilket gör den lämplig för både tekniska och icke-tekniska användare.

Använd detta utrymme för att brainstorma idéer, skapa interaktiva flödesscheman, illustrera idéer visuellt och mycket mer.

Anpassade arbetsflöden

Skapa anpassade arbetsflöden och automatiseringsrecept för att hålla utvecklingsaktiviteterna på rätt spår

Anpassningsmöjligheterna i ClickUp sträcker sig till hur du planerar dina arbetsflöden. Med ClickUp kan du ställa in anpassade arbetsflöden för att finjustera utvecklingsprocessen beroende på appspecifika behov. Skräddarsy hela SDLC, från idé till distribution, med bara några få klick.

Håll koll på dina apputvecklingssprintar med ClickUp Dashboards

Denna funktion, i kombination med de omfattande ClickUp-instrumentpanelerna, gör att du kan utöva detaljerad kontroll över utvecklingsprocessen. Den ger en översikt i realtid över projektet och dess framsteg, vilket gör att du kan vidta åtgärder som att snabbt sätta in ytterligare resurser.

Automatisering utan kod

Ställ in intuitiva automatiseringar utan att skriva en enda rad kod

ClickUps automatiseringsfunktion hjälper till att eliminera repetitiva uppgifter och manuella arbetsflöden. Med enkel triggerbaserad logik kan du automatisera uppdrag, statusuppdateringar och aviseringar, vilket säkerställer smidig samordning inom ditt utvecklingsteam.

Det bästa av allt? Ingen kodningskunskap krävs för att konfigurera dessa automatiserade arbetsflöden, vilket gör dem tillgängliga för alla.

Andra projektledningsverktyg som den inbyggda tidsspåraren och automatisering utan kod stöder också utvecklingsprocessen och dess styrning.

Tidsspårning

Beräkna automatiskt den tid det tar att slutföra varje uppgift med det inbyggda verktyget för tidrapportering

ClickUp har en integrerad funktion för tidrapportering som låter dig se hur mycket tid som läggs på varje uppgift. Tidrapporteringsfunktionen gör projektgenomförandet transparent, vilket hjälper teamen att hålla deadlines och maximera produktiviteten utan att behöva använda externa verktyg.

ClickUp-integrationer

Integrera med plattformar som GitHub för snabb och enkel utveckling

Även om ClickUp täcker alla områden, finns det integrationer som kan kompensera om du saknar någon funktion eller möjlighet. ClickUp integrerar flera appar, inklusive men inte begränsat till Slack, Google Workspace (Google Sheets, Docs, Calendar, etc.), GitHub, GitLab och Microsoft Teams. Du kan använda Zapier för att ansluta och bygga interna verktyg.

ClickUps bästa funktioner

Automatisera arbetsflöden med ClickUp Automation för att minska manuellt arbete och förbättra effektiviteten.

Övervaka apputvecklingen med interaktiva och innehållsrika ClickUp-instrumentpaneler

Organisera uppgifter effektivt med ClickUp Tasks , som gör det möjligt för användare att ställa in återkommande uppgifter och identifiera uppgiftsberoenden.

Visualisera data tydligt med ClickUp Table View , som är perfekt för att spåra projektets framsteg och hantera databaser.

Samarbeta smidigt med ditt team med hjälp av ClickUp Chat , som täcker allt från chattråd i realtid, kommentarer, @mentions och mycket mer.

Spåra tiden enkelt med det inbyggda tidsspårningsverktyget så att ditt team håller sig till schemat.

Begränsningar med ClickUp

Den stora mängden avancerade funktioner kan kännas överväldigande för nya användare.

Begränsade funktioner och funktionalitet i mobilappen

ClickUp-priser

Gratis plan för alltid : 0 $

Obegränsad plan : 7 $/månad per användare

Affärsplan : 12 $/månad per användare

Enterprise Plan : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain (tillägg): 7 $/månad per användare

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

ClickUp gör det inte bara möjligt för oss att vara effektiva – det gör det också möjligt för oss att hålla oss informerade, leverera innovation och skapa mervärde för våra kunder.

2. Airtable (bäst för anpassningsbara databaser och samarbete)

via Airtable

Airtable är en kodfri appplattform som accelererar kritiska affärsprocesser genom att kombinera flexibiliteten hos kalkylblad med kraften hos databaser.

Det gör det möjligt för team att skapa anpassade applikationer utan några kodningskunskaper, vilket leder till bättre projektledning, marknadsföring och produktutveckling.

Med funktioner som AI-drivna arbetsflöden, anpassningsbara vyer och starka datahanteringsfunktioner är Airtable ett av de bättre alternativen till Budibase för organisationer som vill effektivisera sin verksamhet.

Dessutom är det intuitiva gränssnittet skräddarsytt för specifika behov, oavsett om det gäller att hantera innehållskalendrar, spåra projektsprints eller automatisera uppgifter.

Airtables bästa funktioner

Skapa anpassade arbetsflöden med hjälp av interaktiva dra-och-släpp-element.

Automatisera repetitiva uppgifter med de inbyggda automatiserings- och skriptfunktionerna.

Visualisera data i olika vyer, såsom Kanban, Grid, Calendar och Gallery.

Bädda in Airtable-baser i webbplatser och dela dem externt via säkra länkar.

Airtables begränsningar

Prestandan börjar sjunka när databasens storlek ökar i volym.

Desktopversionerna har funktioner som saknas i apparna för mobila enheter.

Airtables prissättning

Gratis : 0 $

Team : 24 $/månad per användare

Företag : 54 $/månad per användare

Enterprise : Anpassad prissättning

Airtable AI (tillägg): 7 $/månad per användare

Airtable-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (2 740+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 120 recensioner)

3. Zoho Creator (bäst för snabb apputveckling)

via Zoho Creator

Zoho Creator är en low-code-plattform från Zoho som gör det möjligt för företag att snabbt bygga, distribuera och hantera anpassade applikationer. Detta Budibase-alternativ gör det möjligt för användare att digitalisera och automatisera affärsprocesser inom olika funktioner, inklusive försäljning, kundservice, drift och ekonomi.

Plattformen är utformad för skalbarhet och dess dra-och-släpp-gränssnitt, fördefinierade mallar och funktion för automatisering av arbetsflöden förenklar skapandet av formulär, rapporter, sidor och arbetsflöden.

Dess unika försäljningsargument ligger i dess sömlösa integration med de otaliga Zoho-apparna, såsom Zoho Customer Relationship Management (CRM)-plattformen och Zoho Mail.

Zoho Creators bästa funktioner

Testa applikationer utan att påverka liveversionen genom utvecklarens sandlådemiljö.

Få tillgång till appar var som helst tack vare plattformsoberoende kompatibilitet för mobiler och webben.

Analysera data med hjälp av datadrivna instrumentpaneler och avancerade rapporteringsverktyg.

Använd AI för förutsägelser och sentimentanalys utan omfattande kodning.

Begränsningar för Zoho Creator

Ger mer värde endast om du arbetar inom Zoho-ekosystemet.

Brant inlärningskurva för skriptning i Deluge (Zoho:s egenutvecklade språk)

Priser för Zoho Creator

Standard : 8 $/månad per användare

Professional : 20 $/månad per användare

Enterprise : 25 $/månad per användare

Flex: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Zoho Creator

G2 : 4,3/5 (170+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

Användarvänlighet, flexibilitet att skapa prototyper med en enda användare och därefter släppa dem på marknaden, samt möjligheten att skala upp och ner kontonivåer, gediget community-stöd och kompetenta professionella supportteam är alla önskvärda egenskaper. Jag uppskattade de inbyggda mallarna som vi kan använda som grund, hur de fungerar med flera wireframes och hur vi kan bygga plattformar för kunder utan krångel eller skriptning.

4. Appsmith (Bäst för utveckling av mobila och webbaserade appar med öppen källkod)

via Appsmith

Appsmith är utformat med utvecklare i åtanke och är en öppen källkodsplattform med låg kodnivå som gör det möjligt för företag att snabbt utveckla anpassade interna verktyg, såsom instrumentpaneler, administratörspaneler och CRUD-appar. Det gör det möjligt för apputvecklare att sömlöst ansluta API:er, databaser och tredjepartstjänster för en integrerad apputvecklingsupplevelse.

Med sina förbyggda widgets och fokus på anpassning är Appsmith ett av de bästa alternativen till Budibase för att utveckla appar i en öppen och samarbetsinriktad miljö. Dess community-drivna karaktär främjar också kontinuerlig förbättring och ger tillgång till rika resurser.

Appsmiths bästa funktioner

Anslut till valfri datakälla med REST API:er, GraphQL eller SQL-databaser.

Använd färdiga funktioner som tabeller, formulär och diagram för att anpassa appgränssnitt.

Skriv anpassad kod med det inbyggda JavaScript för att skräddarsy appens funktioner och funktionalitet för affärslogik.

Samarbeta och hantera applikationsversioner effektivt med Appsmiths versionskontroll genom Git-integration.

Appsmiths begränsningar

Brist på avancerade analys- och rapporteringsverktyg

Begränsade designalternativ för webb- och mobilappar

Appsmiths priser

Gratis : 0 $

Företag : 15 $/månad per användare

Enterprise: 2 500 USD/månad för 100 användare

Appsmith-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 60 recensioner)

Capterra: N/A

📮 ClickUp Insight: Cirka 43 % av arbetstagarna skickar 0–10 meddelanden per dag. Även om detta tyder på mer fokuserade eller genomtänkta konversationer, kan det också indikera en brist på smidig samverkan, där viktiga diskussioner sker någon annanstans (t.ex. via e-post). För att undvika onödigt byte av plattformar och kontext, behöver du en app som hanterar allt för arbetet, som ClickUp, som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta mer effektivt.

via Retool

Retool använder visuell automatisering av arbetsflöden, förkonfigurerade komponenter samt databas- och API-integrationer för att påskynda utvecklingen av interna affärsapplikationer såsom administratörspaneler, instrumentpaneler och kundsupportverktyg.

Med denna plattform kan team bygga och köra applikationer på Retools molntjänst eller distribuera dem på sin egen infrastruktur, vilket ger flexibilitet för att uppfylla olika säkerhets- och efterlevnadskrav.

Retools styrka ligger i dess förmåga att konsolidera olika datakällor, vilket gör det idealiskt för företag som behöver omfattande anpassningsalternativ i sina appar utan att behöva ägna sig åt kodning.

Dessutom förbättrar Retool samarbetet genom funktioner som staging-miljöer och versionskontroll, vilket optimerar utvecklingsprocessen och ökar produktiviteten.

Retools bästa funktioner

Anslut till valfri databas eller API, inklusive Postgres, MongoDB och REST.

Håll omfattande revisionsloggar som ger insyn i användarnas åtgärder inom plattformen för att bättre kunna övervaka efterlevnaden.

Säkra data och använd valfri AI-modell för att snabbt leverera skräddarsydda AI-verktyg till ditt företag samtidigt som du kontrollerar hur du delar data med LLM:er.

Få smidig autentisering och centraliserad användarhantering genom integration med olika Single Sign-On-leverantörer (SSO).

Begränsningar för Retool

Prissättningen, som baseras på standard- och slutanvändare, är dyr för större team eller organisationer med ett stort antal användare.

Begränsat stöd för mobilappar, vilket hindrar tillgängligheten för mobilinriktade team.

Priser för Retool

Gratis : 0 $ per standardanvändare + 0 $ per slutanvändare

Team : 12 USD/månad per standardanvändare + 7 USD/månad per slutanvändare

Företag : 65 USD/månad per standardanvändare + 18 USD/månad per slutanvändare

Enterprise: Anpassad prissättning

Retool-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (310+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Retool har helt förändrat mitt sätt att bygga appar. Drag-and-drop-gränssnittet är superintuitivt, vilket gör det enkelt att sätta ihop komplexa applikationer utan att skriva massor av kod. Jag älskar hur smidigt det ansluter till alla typer av datakällor och API:er – oavsett om det är en SQL-databas eller ett REST API, Retool hanterar allt utan problem. Dessutom sparar de förbyggda mallarna mig så mycket tid när jag startar nya projekt.

6. Bubble (bäst för utveckling av webbappar utan kod)

via Bubble

Bubble är en kodfri plattform som gör det möjligt för icke-utvecklare att skapa fullt funktionella webbapplikationer med anpassad logik, responsiv design och databasfunktioner. Den responsiva designmotorn säkerställer att apparna ser bra ut och fungerar väl på olika enheter, vilket gör dem mer mångsidiga i sina användningsfall.

Bubble stöder skalbarhet och integration, vilket gör det idealiskt för nystartade företag och småföretag som vill växa. Oavsett om du vill skapa en webbapp för att implementera din kommunikationsplan eller använda specifika SaaS-appar, kommer Bubble att få jobbet gjort.

Bubbles bästa funktioner

Förenkla vägen från idé till publicering med hjälp av distributionsverktyg som hjälper dig att lansera direkt på anpassade domäner.

Fokusera och samarbeta på anpassade arbetsflöden med flera användare som arbetar samtidigt.

Använd plugins från marknadsplatsen för att utöka och bygga vidare på appens funktionalitet.

Integrera med externa API:er med hjälp av API Connector för ökad flexibilitet.

Bubble-begränsningar

Begränsad skalbarhet för appar med mycket hög trafik

Kräver kontinuerlig internetanslutning, vilket begränsar användningen offline.

Bubble-prissättning

Gratis : 0 $

Starter : 32 $/månad

Tillväxt : 134 $/månad

Team : 399 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Bubble-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (320+ recensioner)

🧠 Kul fakta: Plattformar utan kod och med låg kod minskar apputvecklingstiden med hela 90 %!

7. Caspio (bäst för databasdrivna applikationer)

via Caspio

Caspio är en molnbaserad utvecklingsplattform med låg kodnivå som fokuserar på att skapa datadrivna applikationer. Som ett alternativ till Budibase erbjuder Caspio ett användarvänligt gränssnitt med dra-och-släpp-verktyg, vilket möjliggör snabb utveckling av webbapplikationer anpassade efter specifika affärsbehov.

Det som verkligen utmärker Caspio är de robusta säkerhets- och efterlevnadsfunktionerna som du får. Detta gör det särskilt användbart för starkt reglerade branscher som finans, hälso- och sjukvård och försäkring.

Caspios bästa funktioner

Eliminera behovet av externa databashanteringssystem tack vare den inbyggda molndatabasen.

Skapa detaljerade rapporter med inbyggda verktyg för datavisualisering

Få omfattande kontroll över användaråtkomst och behörigheter inom applikationer genom rollbaserad autentisering.

Uppfyll olika branschstandarder, inklusive HIPAA och GDPR, och säkerställ att applikationer uppfyller nödvändiga lagkrav.

Caspios begränsningar

Mycket beroende av molnhosting, vilket kanske inte passar organisationer med lokala krav.

Begränsad designflexibilitet för att skapa moderna och visuellt tilltalande gränssnitt

Caspios priser

Starter : 100 dollar per månad

Professional : 600 dollar per månad

Enterprise: 2 250 dollar per månad

Caspio-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 210 recensioner)

Vi har kunnat skapa system som vida överstiger våra möjligheter. Vi är inte ett IT-företag, men vi har använt Caspio för att skapa system som många stora operatörer skulle älska att ha. Kort sagt har Caspio gett oss en konkurrensfördel.

8. OutSystems (bäst för apputveckling på företagsnivå)

via OutSystems

OutSystems är en högpresterande, low-code-plattform för utveckling av mobila och webbaserade applikationer och affärsverktyg i företagsklass. Dess visuella utvecklingsmiljö gör det möjligt för utvecklare att effektivt designa användargränssnitt, arbetsflöden och datamodeller.

Samtidigt förenklar dess funktion för distribution med ett klick överföringen av applikationer från utveckling till produktion.

Utöver sina utvecklingsmöjligheter erbjuder OutSystems utvecklare funktioner som prestandaövervakning i realtid och insamling av feedback i appen, vilket möjliggör kontinuerlig förbättring och användarcentrerad utveckling.

OutSystems bästa funktioner

Få tillgång till detaljerade analyser för att spåra appens prestanda

Enkel distribution och skalning i molnmiljöer med stöd för molnbaserad arkitektur.

Använd AI för att optimera utvecklingsprocessen och genomföra kvalitetskontroller.

Bygg generativa AI-agenter (GenAI) i dina appar

OutSystems begränsningar

Endast lämpligt för etablerade organisationer med stora budgetar.

Begränsad anpassning för vissa förkonfigurerade komponenter

Priser för OutSystems

OutSystems Personal Edition : 0 dollar

OutSystems Developer Cloud: Från 36 300 USD/år

Betyg och recensioner av OutSystems

G2 : 4,6/5 (1 110+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (370+ recensioner)

🔎 Visste du att? Lösningar utan kod förbrukar 70 % mindre resurser än konventionella plattformar för apputveckling!

9. AppSheet (bäst för apputveckling baserad på kalkylblad)

via AppSheet

AppSheet är en kodfri plattform från Google som gör det möjligt för apputvecklare att konvertera kalkylblad till fullt fungerande mobil- och webbapplikationer. Skapa appar med hjälp av kalkylbladsmallar för att automatisera affärsprocesser, samla in insikter och öka teamets produktivitet.

Sedan AppSheet förvärvades av Google i januari 2020 har det fortsatt att utvecklas, med funktioner som AppSheet Automation som hjälper användare att automatisera affärsprocesser utan teknisk expertis.

Plattformen integreras också med Google Workspace, vilket förbättrar samarbetet och produktiviteten genom att användarna kan skapa appar som interagerar sömlöst med verktyg som Gmail och Google Drive.

AppSheets bästa funktioner

Skapa appar direkt från Google Sheets, Microsoft Excel, SQL och andra datakällor.

Skapa säkra appar med rollbaserad åtkomst och användarautentisering

Aktivera offlinefunktionalitet för appar så att de kan användas utan internetåtkomst.

Inkorporera AI-funktioner, såsom Googles Gemini, för att underlätta apputveckling och förbättra funktionaliteten.

AppSheets begränsningar

Begränsade designmöjligheter och brist på avancerade funktioner för högt anpassade appar

Beroende av Google Workspace, vilket kanske inte passar alla organisationers ekosystem.

AppSheet-priser

Starter : 5 $/månad per användare

Core : 10 $/månad per användare

Enterprise Plus: 20 $/månad per användare

AppSheet-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (540+ recensioner)

AppSheet är ett utmärkt verktyg för produktchefer som vill skapa anpassade applikationer utan kodning. Dess intuitiva, kodfria plattform gör det möjligt för användare att snabbt bygga och distribuera appar, vilket ökar produktiviteten och möjliggör snabb prototyputveckling. Integrationen med olika datakällor som Google Sheets, Excel och SQL-databaser är kraftfull.

10. Kintone (Bäst för teamsamarbete och arbetsflödeshantering)

via Kintone

Kintone har en ny approach till teamsamarbete och arbetsflödeshantering genom att skapa en anpassningsbar arbetsyta för att bygga appar och spåra projektets framsteg. Detta ramverk gör det möjligt för team att samla uppgifter, data och kommunikation på ett enda ställe, vilket minskar deras beroende av flera verktyg.

Plattformen erbjuder detaljerade styrningsfunktioner som möjliggör precis kontroll över användarbehörigheter och datatillgång. Eftersom Kintone lägger stor vikt vid teamsamarbete är det ett utmärkt val för apputvecklare som arbetar på distans.

Det stöder också integration med olika tredjepartstjänster, vilket ökar dess mångsidighet i olika affärsmiljöer.

Kintones bästa funktioner

Centralisera teamdata med anpassade arbetsytor och databaser

Automatisera repetitiva uppgifter för att eliminera redundans och förenkla arbetsflöden.

Samarbeta med ditt team med hjälp av inbyggda verktyg för meddelanden och fildelning.

Integrera sömlöst med verktyg från tredje part som Zapier och Salesforce.

Kintones begränsningar

Beroende av plugins för att integrera vissa funktioner

Brist på offlineåtkomst, vilket kan begränsa appens användbarhet

Kintone-priser

Professional : 24 $/månad per användare

Anpassat: 28 $/månad per användare

Kintone-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Ersätt Budibase med ClickUp

Det här är en sammanställning av de bästa alternativen till Budibase.

Det finns många alternativ att välja mellan. Men om du vill ha något som kombinerar den bästa projektledningen, anpassade arbetsflöden och smidig samverkan för att driva apputvecklingsprocessen är ClickUp ett utmärkt val.

Från att hålla koll på alla apputvecklingsstadier till att generera rapporter om appanvändning och prestanda – ClickUp är den kompletta appen för arbete, en app som ersätter alla dina olika tekniska verktyg.

