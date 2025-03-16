Guru vs. Glean: Vilket AI-verktyg för kunskapshantering passar dig bäst?

Sir Francis Bacon sa 1597: ” Kunskap är makt”. Över 400 år senare har detta aldrig varit mer sant.

Ta till exempel cookies – inte de som fyller ditt kök med doften av smör, utan de som du vanligtvis accepterar på varje webbplats utan att läsa villkoren.

Cookies spårar dina data, analyserar ditt beteende och kommer ihåg dina preferenser. Och det gäller inte bara webbplatser. Netflix förutsäger vad du kommer att binge-titta på härnäst. Google läser praktiskt taget dina tankar efter bara två eller tre ord. Den gemensamma nämnaren? Data.

Företag är besatta av data, och AI trivs med det. När data är strukturerad, indexerad och tillgänglig blir den ännu mer värdefull: kunskap.

Det är därför företag idag kämpar för att implementera AI-driven kunskapshantering – eftersom omedelbar tillgång till rätt information är en game changer.

Så, hur väljer du kunskapsbaser som fungerar för ditt företag? Låt oss bryta ner de bästa AI-drivna alternativen genom att jämföra Guru och Glean och avgöra vad som fungerar bäst för ditt företag.

🌻 Bonus: Vi presenterar också det bästa alternativet till Glean och Guru: ClickUp! Och vi går igenom hur ClickUps kunskapshanteringsfunktioner fyller alla luckor som dessa två verktyg lämnar efter sig.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Letar du efter det perfekta AI-drivna kunskapsverktyget? Här är en snabb översikt som hjälper dig att välja mellan Glean och Guru: Guru organiserar verifierad information i kunskapskort , vilket säkerställer att teamen har korrekt och uppdaterad kunskap till hands.

Glean är ett AI-driven sökverktyg för företag som skannar e-postmeddelanden, Slack-meddelanden och dokument för att leverera omedelbara svar utan att manuell innehållsskapande krävs.

Guru vinner över Glean med sin strukturerade, verifierade kunskap , vilket gör den idealisk för team som hanterar företagsomfattande dokumentation och som föredrar noggrannhet.

Glean vinner över Guru med AI-driven sökning i realtid , som hämtar information från över 100 affärsappar , vilket gör det till det bättre valet för dataupptäckt i hela företaget.

Guru erbjuder transparenta priser per användare, från 10 dollar per månad, medan Glean följer en företagsprismodell som varierar beroende på företagets storlek och datavolym.

AI-driven kunskapshantering , automatisering och sökning i ett arbetsutrymme , vilket eliminerar behovet av flera verktyg. ClickUp kombinerar, automatisering och, vilket eliminerar behovet av flera verktyg.

ClickUps Connected Search hämtar data direkt från Google Drive, Slack och Salesforce, vilket minskar den tid som går åt till att söka efter information.

Vad är Guru?

GetGuru (eller Guru) är en AI-driven kunskapsplattform som kopplar samman appar, dokument och chattar för att ge omedelbara svar. Den fungerar i huvudsak som en centraliserad kunskapshub och en enda källa till sanning för organisationer.

Guru gör det enkelt att snabbt hitta högkvalitativa kunskapskort, det är mycket användarvänligt, enkelt att uppdatera befintlig information, smidigt att skapa nya kort och dess SEO-funktioner inom vår organisation är fantastiska.

Guru gör det enkelt att snabbt hitta högkvalitativa kunskapskort, det är mycket användarvänligt, enkelt att uppdatera befintlig information, smidigt att skapa nya kort och dess SEO-funktioner inom vår organisation är fantastiska.

Det här är vad Guru ger dig: Lagrar företagets kunskap på ett ställe så att användarna snabbt kan komma åt policyer, rutiner och viktiga dokument.

Fungerar som en självbetjäningshub och minskar repetitiva frågor genom att göra relevant information omedelbart tillgänglig.

Använder AI-driven sökning och webbläsartillägg för att ge snabba svar utan att byta app.

Organiserar innehåll med kunskapskort, vilket gör det enklare att hitta information och hålla data strukturerad .

Integreras med populära verktyg så att teamen kan komma åt den information de behöver utan att störa sitt arbetsflöde.

via Guru

Guru-funktioner

Guru gör det enkelt att hitta företagsinformation. Istället för att slösa tid på att söka igenom gamla e-postmeddelanden eller ställa samma fråga för tionde gången kan teamen hämta relevant information direkt – så här gör du:

Funktion nr 1: AI-driven svar när du behöver dem

Har du någonsin upplevt att du vet att svaret finns någonstans, men att det känns som en omöjlig skattjakt att hitta det? Guru löser det problemet. Skriv bara in en fråga så hämtar den verifierade svar från hela företagets kunskapsbas.

via Guru

Ingen vill hoppa mellan olika appar bara för att hitta ett enkelt svar. Guru integreras med Slack, Microsoft Teams, Google Workspace och andra populära verktyg, så att anställda inte behöver lämna sitt arbetsflöde för att söka efter det de behöver.

💡 Proffstips: AI tar redan bort det tråkiga arbetet från din agenda, upptäcker trender innan du gör det och hjälper dig att arbeta smartare istället för hårdare. Här är en guide om hur du använder AI för att öka produktiviteten.

Långrandiga dokument tenderar att ignoreras. Guru delar upp informationen i kunskapskort, så att anställda får snabba, strukturerade svar istället för att behöva öppna en stor fil.

🍪 Bonus: Dessa kort uppdateras automatiskt, så alla är alltid på samma sida – bokstavligen.

Funktion nr 4: Svar som visas innan du ens har ställt frågan

Har du någonsin fyllt i ett formulär eller läst igenom en process och önskat att instruktionerna bara skulle dyka upp som genom ett trollslag? Det är precis vad Guru gör.

Det känner igen vad som finns på din skärm och levererar relevant information automatiskt – du behöver inte söka efter den.

Funktion nr 5: Insikter om vad människor faktiskt söker efter

Detta är en av Gurus bästa funktioner: den hjälper team att ta reda på vad som saknas. Den inbyggda analysfunktionen visar vad människor söker mest efter, vilka frågor som återkommer och var kunskapsbasen kan behöva uppdateras.

Istället för att gissa vilken information anställda behöver får företag verkliga data om vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Guru-priser

Guru erbjuder flexibla prisplaner som passar företag av alla storlekar:

Gratis provperiod

Allt-i-ett : 15 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

📮 ClickUp Insight: Nästan hälften av din personal går miste om viktig information. Enligt ClickUps undersökning förlitar sig cirka 42 % av kunskapsarbetare på e-post för teamkommunikation, men det har sina nackdelar. Eftersom e-postmeddelanden endast når utvalda teammedlemmar blir viktig information isolerad, vilket bromsar samarbetet och beslutsfattandet. För att öka synligheten och effektivisera teamarbetet kan du använda en allt-i-ett-arbetsplattform som ClickUp, som omvandlar e-postmeddelanden till genomförbara uppgifter på några sekunder!

Vad är Glean?

Glean är en AI-plattform för arbete som hjälper företag att hitta, skapa och automatisera uppgifter genom att ansluta till och förstå deras företagsdata, och erbjuder AI-driven sökning, agenter och assistenter.

Enligt Gartner-recensioner fungerar Glean av följande skäl:

Hittar relevant information direkt , oavsett var den är lagrad

Prioriterar direkta svar framför att bara visa sökresultat

Erbjuder sömlös integration med företagsappar

Hjälper anställda att få tillgång till företagets samlade kunskap

via Glean

Glean var ursprungligen utformat för att samla länkar och dokument från olika applikationer, men Glean-användare delar ständigt med sig av funktioner som förbättrar den interna kunskapshanteringen.

Här är några av dessa användningsfall: Håller medarbetarna på rätt spår med en personlig startsida som visar senaste dokument, kommande möten och populärt företagsinnehåll.

Använder ett avancerat verifieringssystem för att säkerställa att informationen förblir korrekt och förhindra föråldrade eller vilseledande svar.

Introducerar AI-driven appar som gör det möjligt för ämnesexperter (SME) att bygga upp och underhålla en kunskapsbas, vilket säkerställer tillgång till tillförlitlig information dygnet runt.

Erbjuder personersökning, vilket gör det enkelt att söka efter kollegor, rapporteringskedjor och anställningsinformation för snabba organisatoriska insikter.

via Glean

Glean-funktioner

Istället för att bara visa en lista med sökresultat ger Glean kontextuella insikter. Utöver detta finns det några funktioner i Glean som kan hjälpa dig:

Funktion nr 1: AI-driven svar som går rakt på sak

Ingen har tid att öppna 15 flikar för att hitta ett svar. Gleans AI-drivna system hämtar omedelbart relevant information, oavsett om den finns gömd i ett Google Doc-dokument, en Slack-konversation eller ett JIRA-ärende.

Funktion nr 2: Smarta samlingar för att organisera företagets kunskap

Istället för spridda dokument och förlorade länkar låter Glean team skapa strukturerade samlingar av viktig data, vilket gör det enklare att spåra projekt.

via Glean

Med Gleans Go Links-funktion kan anställda skapa korta URL:er för ofta besökta företagsresurser. Istället för att söka efter ett gömt dokument skriver du in en anpassad Go Link (som "go/performance-reviews") i din webbläsare, som tar dig direkt till det du letar efter.

💡 Proffstips: Ett svagt kunskapshanteringssystem skapar kostsamma ineffektiviteter – utforska de bästa alternativen till Glean för att överbrygga informationsluckor.

Funktion nr 4: Verifieringssystem för att hålla kunskapen korrekt

En kunskapsbas är bara användbar om uppgifterna är korrekta. Gleans verifieringssystem säkerställer att viktiga dokument och svar hålls uppdaterade.

Funktion nr 5: Människor söker efter experter inom företaget

Behöver du veta vem som ansvarar för ett projekt? Gleans personsökningsfunktion hjälper anställda att söka efter kollegor efter namn, arbetsflöde, avdelning eller expertis. Genom att använda AI på arbetsplatsen blir det enklare att hitta rätt person att fråga istället för att gissa vem som kan ha svaret.

Gleans prissättning

Anpassade priser

Kolla in dessa alternativ till Glean!

📖 Läs också: Gratis mallar för kunskapsbaser i Word och ClickUp

Guru vs. Glean: Jämförelse av funktioner

Guru och Glean syftar till att lösa samma problem – att hjälpa team att snabbt hitta information och visa dem hur de kan arbeta snabbare – men de gör det på olika sätt.

Nedan går vi igenom de viktigaste funktionerna för att se var varje verktyg utmärker sig.

Funktion nr 1: AI-driven sökning och svar

Glean erbjuder en kraftfull AI-driven sökmotor som hämtar information från e-post, Slack, dokument och andra företagsverktyg för att leverera direkta svar istället för sökresultat. Den använder naturlig språkbehandling (NLP) för att förstå frågor och ge kontextuella insikter.

Guru utnyttjar AI-funktioner, men fokuserar mer på kunskapskort. Anställda måste skapa och verifiera information innan AI kan visa den, vilket garanterar noggrannhet men lägger till ett extra steg i processen.

🏆 Vinnare: Glean leder vägen här

📖 Läs också: Hur uppkopplad AI eliminerar silos och sparar tid för verkligt arbete

Funktion nr 2: Kunskapsorganisation och noggrannhet

Guru är framgångsrikt inom kunskapshantering genom att strukturera information i kunskapsbaser med verifieringsarbetsflöden. Detta säkerställer att anställda alltid har tillgång till korrekt och uppdaterad data.

Glean är mer av en aggregator som hämtar information från befintliga källor utan strikta verifieringssystem, vilket innebär att föråldrad eller felaktig information ibland kan dyka upp.

🏆 Vinnare: Guru för sin kunskapshantering och sina strukturer

Funktion nr 3: Integrationer och kompatibilitet med arbetsflöden

Glean integreras med över 100 företagsverktyg, inklusive Google Workspace, Slack, Microsoft 365 och JIRA, vilket gör det idealiskt för företag som söker en smidig integrationsupplevelse.

Guru erbjuder även webbläsartillägg, Slack-integrationer och Microsoft Teams-integrationer. Det fokuserar dock på att integrera verifierad kunskap i arbetsflöden snarare än att bara samla information från olika verktyg.

🏆 Vinnare: Glean vinner över Guru när det gäller integrationer och kompatibilitet med arbetsflöden.

Funktion nr 4: Onboarding och användarvänlighet

Gleans Google-liknande gränssnitt gör sökningen intuitiv. Nya användare kan helt enkelt skriva in en sökfråga och hitta information utan någon installation. Det erbjuder också en personlig startsida med senaste dokument, kommande möten och populära ämnen, vilket hjälper nya medarbetare att komma igång snabbare.

Guru är visserligen användarvänligt, men kräver aktivt deltagande från teamen för att skapa, verifiera och underhålla innehåll. Nya användare kan behöva mer vägledning om kunskapskort och arbetsflöden innan de kan utnyttja systemet fullt ut.

🏆 Vinnare: Glean

Funktion nr 5: Personersökning och identifiering av experter

Glean har en effektiv personsökning som gör det möjligt för anställda att söka efter kollegor efter namn, expertis, plats eller rapporteringsstruktur. Detta hjälper teamen att snabbt hitta rätt person för sina frågor istället för att söka igenom dokumentation.

Guru fokuserar på dokumenterad kunskap snarare än på att upptäcka människor. Det gör det möjligt för team att lagra verifierad kunskap, men har inte samma organisatoriska sökfunktioner som Glean erbjuder.

🏆 Vinnare: Glean

📖 Läs också: Hur uppkopplad AI eliminerar silos och sparar tid för verkligt arbete

Guru vs. Glean på Reddit

Reddit, den eviga testaren för åsikter om programvara, har mycket att säga om Guru och Glean.

I r/sales har Guru några högljudda fans.

En säkerhetsarkitekt på Reddit berömde det för strukturerad dokumentation med behörighetskontroll:

Vårt företag använder getguru.com och det är jättebra. Du kan skapa samlingar och kontrollera behörigheter så att du kan lägga in känslig information som kontraktspriser och hålla den endast tillgänglig för IT-avdelningen.

Vårt företag använder getguru.com och det är jättebra. Du kan skapa samlingar och kontrollera behörigheter så att du kan lägga in känslig information, till exempel kontraktspriser, och hålla den endast tillgänglig för IT-avdelningen.

Alla recensioner var dock inte positiva. En Redditor klagade på den komplicerade prisstrukturen:

Getguru har så många onödiga och förvirrande funktioner.

Getguru har så många onödiga och förvirrande funktioner.

Glean-användare verkar däremot lite mer övertygade om sitt val av verktyg. En Slack-administratör noterade dess sökeffektivitet:

Vi använder Glean för att indexera vår kunskapsbas och våra företagsdokument, och sedan använder vi Glean-botten för att söka efter objekt i Slack. Det fungerar smidigt och Glean är ett fantastiskt företag att samarbeta med.

Vi använder Glean för att indexera vår kunskapsbas och våra företagsdokument, och sedan använder vi Glean-botten för att söka efter objekt i Slack. Det fungerar smidigt och Glean är ett fantastiskt företag att samarbeta med.

En Redditor lyfte dock fram potentiella integritetsproblem och farhågor kring AI-träning:

Jag har inte gett mitt samtycke till att mina föreläsningar spelas in och används av detta företag, och jag samtycker absolut inte till att mitt arbete används för att träna AI.

Jag har inte gett mitt samtycke till att mina föreläsningar spelas in och används av detta företag, och jag samtycker absolut inte till att mitt arbete används för att träna AI.

För företag som söker AI-driven sökning får Glean poäng för hastighet och djup. Men för dem som föredrar lokal kontroll är det kanske inte det bästa alternativet.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Guru och Glean

Om Guru och Glean slogs samman för att skapa ett verktyg med alla dess fördelar, skulle det bli ClickUp. ClickUp kombinerar projektledning, kunskapshantering och AI-driven sökning i ett verktyg, vilket gör det till den ultimata lösningen för team som drunknar i spridd information.

Låt oss bryta ner det.

ClickUps fördel nr 1: ClickUp Brain

ClickUp Brain är en AI-driven kunskapsassistent som inte bara hämtar svar – den förstår ditt arbete. Medan Glean kämpar med att hitta viktiga sökresultat och Guru förlitar sig på manuell kurering, kopplar ClickUp Brain samman uppgifter, dokument, personer och projekt i realtid.

Med Brain får du alltså: ✅ Omedelbara svar : Fråga ClickUp Brain vad som helst, så hämtar det de mest relevanta resultaten från uppgifter, dokument, kommentarer och anslutna appar.

✅ Projektöversikter och automatiska uppdateringar : Få automatiska statusuppdateringar, standups och framstegsrapporter utan att lyfta ett finger.

✅ AI-genererat innehåll: Använd ClickUps : Använd ClickUps AI-verktyg för innehållsskapande för att skriva e-postmeddelanden, skapa projektbeskrivningar och generera uppdateringar av uppgifter på några sekunder.

Hämta information från Google Drive, Slack, Salesforce, GitHub och mer utan att byta app med ClickUp Brain

👉 Varför ClickUp slår Guru och Glean: Guru är beroende av manuell inmatning, och Glean missar ofta viktig data. ClickUp Brain vet vad du letar efter – redan innan du själv vet det.

ClickUps fördel nr 2: ClickUp Connected Search

Låt oss nu tala om ClickUps Connected Search – den ultimata sökprogramvaran för företag som gör det enkelt att hitta kunskap inom företaget.

Sök i Slack, Notion, Google Docs och din arbetsyta på en gång med ClickUps Connected Search

Till skillnad från Glean, som ibland misslyckas med att visa den mest relevanta informationen, erbjuder ClickUp en enhetlig, intelligent sökmotor som ansluter till alla dina arbetsappar.

Så här gör du: Enhetlig sökning över olika verktyg : Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce – du namnger det, ClickUp söker det.

Realtidskontext : ClickUp indexerar inte bara filerna utan också konversationerna kring dem, vilket gör det möjligt för användarna att söka efter resultat som inkluderar viktiga diskussioner.

Åtkomst till kommandocentralen: Hitta vad som helst med ett enda tangenttryck, oavsett om det är i ClickUp eller ett anslutet verktyg.

👉 Varför ClickUp slår Guru och Glean: Guru kräver manuell taggning och Gleans AI är osäker. ClickUp centraliserar kunskap automatiskt och ser till att de bästa resultaten visas först.

ClickUps fördel nr 3: ClickUps kunskapshantering

Med ClickUp Knowledge Management kan du dokumentera, dela och hantera företagets kunskap – utan de begränsningar som finns i Guru eller Glean.

Här är varför ClickUps kunskapshantering är så bra för team:

AI-driven wiki : Förvandla vilket dokument som helst till en strukturerad, lättnavigerad wiki.

Versionskontroll och behörigheter : Spåra varje redigering och kontrollera åtkomsten med precision.

Sömlöst samarbete: Arbeta i realtid med teamkommentarer, uppgiftslänkar och AI-driven skrivhjälp.

Inga fler föråldrade SOP:er – ClickUp uppdaterar automatiskt kunskapsbaser med AI-drivna sammanfattningar och förslag

👉 Varför ClickUp slår Guru och Glean: Gurus wiki behöver ofta uppdateras manuellt, och Glean saknar kraftfulla AI-samarbetsverktyg. ClickUp integrerar både kunskapskuration och teamwork i en smidig upplevelse.

ClickUps fördel nr 4: ClickUp Automations och ClickUp Docs

Du kan också helt automatisera repetitiva uppgifter som att tilldela biljetter, uppdatera status och utlösa aviseringar med hjälp av AI-arbetsflödesautomatisering med ClickUp Automations.

📌 Exempel: HR-team kan ställa in en automatisering som omedelbart tilldelar avdelningscheferna granskningar av policyuppdateringar när ett nytt dokument om efterlevnad laddas upp. På samma sätt kan kundsupportteam automatisera eskalering av ärenden baserat på sentimentanalys, vilket säkerställer att brådskande ärenden prioriteras utan mänsklig inblandning.

Eftersom kunskapshantering är beroende av bra programvara för dokumentsamarbete kan du lita på att ClickUp Docs gör mer än bara anteckningar – de fungerar som en dynamisk arbetsyta.

Skapa, redigera och samarbeta i realtid med avancerad formatering, kapslade sidor och versionshantering med ClickUp Docs

Marknadsföringsteam kan använda Docs för att samarbeta kring kampanjstrategier med inbäddade uppgiftsfördelningar, vilket säkerställer att projekten håller sig på rätt spår utan att behöva byta verktyg.

Dessutom kan produktchefer omvandla funktionsdokumentation till interaktiva roadmaps genom att länka användarberättelser, kommentarer och designmodeller, vilket gör planering och genomförande sömlöst sammankopplade.

📖 Läs också: Hur man använder AI för dokumentation

Guruer behöver följare – ClickUp skapar ledare

Det bästa med att börja använda ClickUp? Snart behöver du bara ha en flik öppen för att spåra projekt, hitta svar och automatisera operationer – inget mer hoppande mellan appar.

Åtminstone var det så det fungerade för TravelLocals produktchef Thomas Clifford, som sa:

Vi använder ClickUp för all vår projekt- och uppgiftshantering, samt som kunskapsbas. Det har också antagits för övervakning och uppdatering av vårt OKR-ramverk och flera andra användningsfall, inklusive flödesscheman, semesteransökningsformulär och arbetsflöden. Det är fantastiskt att kunna hantera allt detta inom ett och samma produkt, eftersom saker och ting mycket enkelt kan kopplas samman.

Vi använder ClickUp för all vår projekt- och uppgiftshantering, samt som kunskapsbas. Det har också antagits för övervakning och uppdatering av vårt OKR-ramverk och flera andra användningsfall, inklusive flödesscheman, semesteransökningsformulär och arbetsflöden. Det är fantastiskt att kunna hantera allt detta inom ett och samma produkt, eftersom saker och ting mycket enkelt kan kopplas samman.

Med AI-driven sökning, automatiserade arbetsflöden, inbyggda dokument, smidiga integrationer och projektledningsverktyg under ett och samma tak är ClickUp det enda arbetsverktyg du någonsin kommer att behöva.

Registrera dig gratis på ClickUp och upplev magin själv!