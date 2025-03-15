Trello vs. Monday: Vilket verktyg passar bäst för ditt arbetsflöde?

”Projekt, precis som tid och tidvatten, väntar inte på någon.”

Du vet hur sant detta är om du någonsin har hanterat flera projekt. Deadlines väntar inte, uppgifterna hopar sig och att hålla alla på samma sida kan kännas som en oändlig jongleringsakt. När kommunikationen brister eller saker blir oorganiserade börjar projekten falla sönder.

För att förhindra att det händer behöver du en projektledningsprogramvara. Enkelt uttryckt kan rätt projektledningsverktyg se till att allt fungerar smidigt, så att du inte ständigt behöver jaga uppdateringar eller släcka bränder. Det är där Trello och Monday.com kommer in i bilden.

Båda verktygen hjälper till att effektivisera arbetsflöden, förbättra samarbetet och öka effektiviteten – men de gör det på olika sätt. I det här inlägget går vi igenom deras användbarhet, funktioner och priser för att hjälpa dig att avgöra vilket som passar ditt arbetsflöde bäst.

Och om du undrar om det finns ett alternativ som ger dig det bästa av två världar (och lite till), så häng kvar till slutet. 😉

Vad är Trello?

via Trello

Trello, som förvärvades av Atlassian 2017, är ett kraftfullt projektledningsverktyg som hjälper team att enkelt organisera projekt och följa upp framsteg. Trellos tavlor är uppbyggda kring ett Kanban-liknande system och erbjuder ett flexibelt sätt att planera, hantera uppgifter och samarbeta effektivt.

Förutom sitt intuitiva tavelsystem erbjuder Trello en rad funktioner, inklusive automatisering, integrationer, power-ups och mallar. Dessa verktyg förenklar arbetsflöden och förbättrar teamets produktivitet, vilket underlättar projektledning i alla storlekar.

Trellos funktioner

Låt oss utforska Trellos viktigaste funktioner och möjligheter i detalj.

Funktion nr 1: Kanban-tavlor

Trello förvandlar spridda idéer till handling med en enkel, strukturerad Kanban-tavla. Inuti den hittar du tavlor, listor och kort som gör visuell uppgiftshantering enkel.

En Trello-tavla är din projekts bas, som ger dig en översikt över allt på ett och samma ställe. Inom varje tavla hjälper listor till att strukturera uppgifter i olika steg, såsom Att göra, Pågående och Slutfört. Denna uppställning gör det enkelt att följa framstegen och hålla igång arbetet utan att tappa fokus på vad som behöver göras.

Det är på korten som det verkliga arbetet sker. Varje kort representerar en uppgift, en idé eller ett arbete. För att effektivisera ditt arbetsflöde kan du lägga till beskrivningar, förfallodatum, bilagor, checklistor och till och med automatisering.

Till listan kan du lägga kortomslag med iögonfallande bilder eller livfulla färger för snabb kategorisering.

Funktion nr 2: Kartvy

Trello erbjuder flera vyer som hjälper dig att visualisera dina projekt på ett sätt som passar ditt arbetsflöde. Bland dessa sticker kartvyn ut som en game changer, särskilt för platsbaserade uppgifter.

Det gör det möjligt för användare att koppla kort till specifika geografiska platser, integreras med Google Maps och låter användare lägga till specifika adresser eller koordinater till sina kort.

Du kan lägga till platser genom att skriva in dem manuellt eller söka efter en adress via Google Maps. Detta gör det idealiskt för personliga möten och hantering av uppgifter mellan kontor eller platser.

Funktion nr 3: Automatisering

Trellos inbyggda automatiseringsverktyg, Butler

Butler, Trellos inbyggda automatiseringsverktyg, låter dig automatisera återkommande uppgifter så att du kan fokusera på de viktigare uppgifterna. För att gå rakt på sak:

Ställ in regler som automatiskt utlöser åtgärder baserat på händelser. Till exempel att automatiskt flytta ett kort till en "Klar"-lista när alla punkter på checklistan är avbockade.

Skapa personliga knappar som aktiverar flera åtgärder på dina kort eller hela tavlan med ett enda klick.

Butler kan koppla Trello till andra verktyg, skicka e-postmeddelanden eller utlösa åtgärder i annan programvara när specifika händelser inträffar i Trello.

Priser för Trello

Gratis för alltid

Standard: 5 USD per användare och månad, faktureras årligen

Premium: 10 dollar per användare och månad, faktureras årligen

Enterprise: Anpassad prissättning

🔍Visste du att? Gantt-diagrammet, ett standardverktyg inom projektledning för att visualisera scheman, utvecklades av Henry Gantt på 1910-talet. Det är otroligt att tänka på hur mycket av det vi ser idag ursprungligen tänktes ut för flera decennier sedan!

Vad är Monday.com?

Monday.com, ett viktigt alternativ till Trello, är en flexibel arbetshanteringsprogramvara som erbjuder mycket anpassningsbara arbetsflöden, automatisering och integrationer.

Det är en molnbaserad plattform som hjälper team med projektplanering, arbetsflöden och anpassade applikationer. Den lanserades ursprungligen som Dapulse 2012 och bytte namn till Monday.com 2017.

Med detta verktyg kan du visualisera framsteg med tavlor, tidslinjer och Gantt-diagram, vilket gör det enkelt att spåra milstolpar och deadlines.

Monday.com-funktioner

Låt oss gå djupare in i vår jämförelse mellan Trello och Monday och utforska de viktigaste funktionerna i Monday.com. 👇

Funktion nr 1 Skapa och anslut tavlor

Monday.com erbjuder flera sätt att organisera och visualisera ditt arbete, med Boards som kärna. Dessa flexibla arbetsytor låter dig strukturera uppgifter, projekt och arbetsflöden med anpassade fält som prioritetsnivåer, deadlines, ägare och budgetuppskattningar.

Det som gör det ännu kraftfullare är dess flera vyer. Du kan växla mellan tabell, Kanban, Gantt, kalender och mer för att få den bästa överblicken över ditt arbete.

Dessutom kan du med funktionen Boards Search snabbt hitta uppgifter, uppdateringar eller teammedlemmar på alla dina tavlor. Connect Boards låter dig länka samman flera tavlor, och Mirror Column synkroniserar uppdateringar i realtid mellan dem.

Funktion nr 2: WorkForms och WorkDocs

WorkForms är Monday.com:s inbyggda formulärskapare som hjälper dig att samla in och organisera information utan ansträngning. Oavsett om du behöver samla in kundfeedback, behandla jobbansökningar eller hantera interna förfrågningar kan du enkelt anpassa fält och ställa nödvändiga frågor med hjälp av WorkForms.

Svaren omvandlas automatiskt till strukturerade data på dina tavlor, så du slipper sortera igenom oändliga e-postmeddelanden eller kalkylblad.

På samma sätt erbjuder det också WorkDocs, ett samarbetsutrymme där ditt team kan brainstorma, planera och dokumentera idéer i realtid. Till skillnad från vanliga dokument ansluter WorkDocs direkt till dina tavlor, så att du kan bädda in live-data, tagga teammedlemmar och omvandla anteckningar till åtgärdspunkter utan att byta verktyg.

Funktion nr 3: AI och automatisering

Monday.com för in AI i hjärtat av arbetet med inbyggd automatisering, intelligenta insikter och AI-drivna assistenter.

Kärnan är AI Assistant, som hanterar allt från att generera innehåll till att automatisera rutinuppgifter. Sedan finns AI Workflows, som automatiserar komplexa processer som att flagga brådskande meddelanden eller dirigera sentimentbaserade uppgifter.

För ännu djupare automatisering låter AI Blocks dig extrahera viktiga detaljer, förfina text och få fram insikter utan att lyfta ett finger. Det innehåller också flera andra funktioner inom AI och automatisering, såsom:

AI-digitala medarbetare

Projektanalysator

Försäljningsrådgivare

AI-servicemedarbetare

Priser för Monday.com

Gratis för alltid

Grundläggande: 9 $/plats/månad

Standard: 12 $/plats/månad

Pro: 19 $/plats/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Trello vs. Monday: Jämförelse av funktioner

Låt oss nu se hur Trello står sig mot Monday.com i en direkt jämförelse av funktioner.

Funktion Trello Monday Användarvänlighet Enkelt, intuitivt användargränssnitt med minimalistisk design Kräver lite mer inlärning på grund av dess avancerade funktioner. Uppgiftshantering Fokuserar på tavlor, listor och kort; saknar funktioner som tidslinjer, uppgiftsberoenden, tidsspårning eller komplexa arbetsflöden. Erbjuder sofistikerade alternativ för uppgiftshantering, inklusive anpassningsbara kolumner, beroenden, tidsspårning och statusuppdateringar. Samarbete Gör det möjligt för teammedlemmar att tagga personer, kommentera kort och bifoga filer, men saknar chatt i realtid. Erbjuder kraftfullare samarbetsfunktioner, inklusive kommentarer till uppgifter, omnämnanden eller uppdateringar. Automatisering Erbjuder automatiseringsfunktioner genom Butler. Har automatiseringsfunktioner som gör det möjligt för användare att ställa in triggers och åtgärder i olika delar av plattformen. Integrationer Integrationer med andra verktyg via Power-ups Erbjuder ett brett utbud av integrationer, inklusive Slack, Google Drive, Microsoft Teams, Zoom och Zapier. Rapportering och analys Grundläggande rapporteringsverktyg genom Power-Ups Anpassningsbara instrumentpaneler, rapporter i realtid och analyser Mallar Enkla, färdiga mallar Branschspecifika, anpassningsbara mallar AI Hjälper till med att skriva uppgiftsbeskrivningar och korrigera stavning och grammatik. Hjälper till med dataextrahering, kategorisering, sentimentanalys, skrivande och omformulering av e-postmeddelanden.

Låt oss gräva lite djupare och kolla in de finare detaljerna för att hjälpa dig att välja rätt ⬇️

Funktion nr 1: Uppgiftshantering

Trello förenklar uppgiftshanteringen med tavlor, listor och kort. Varje kort är en uppgift, och du kan enkelt dra det mellan listorna allteftersom arbetet fortskrider.

Det är mycket visuellt, men saknar vissa avancerade funktioner som uppgiftsberoenden, tidslinjer och komplexa projektarbetsflöden. Om du behöver dessa måste du använda Power-Ups från tredje part för att fylla luckorna.

Monday.com erbjuder däremot mycket mer sofistikerade alternativ för uppgiftshantering, inklusive anpassningsbara kolumner, beroenden, tidsspårning och statusuppdateringar.

Detta möjliggör mer detaljerade arbetsflöden, uppgiftsberoenden och deluppgifter, vilket gör det bättre lämpat för alla typer av projekt.

🏆Vinnare: Här vinner Monday.com klart tack vare sin förmåga att erbjuda en helhetslösning med uppgiftshanteringsfunktioner, särskilt för komplexa, stora projekt som kräver detaljerad spårning.

Funktion nr 2: Automatisering

Trellos automatisering, som drivs av Butler, låter dig ställa in regler, utlösare och schemalagda åtgärder – perfekt för att hantera repetitiva uppgifter som att flytta kort och skicka aviseringar.

Samtidigt erbjuder Monday.com:s automatisering fördefinierade mallar och anpassade arbetsflöden för att effektivisera uppgiftsfördelning, statusuppdateringar och integrationer.

🏆Vinnare: Det är oavgjort! Både Trello och Monday.com går på djupet och erbjuder automatisering efter dina behov!

Funktion nr 3: AI

Trello har förbättrat sitt spel genom att integrera Atlassian Intelligence (AI) och erbjuder funktioner som sammanfattning av uppgifter, hantering av förfallodatum och skapande av deluppgifter för att hjälpa användarna att hålla ordning. Det är ett bra tillskott, särskilt för dem som vill ha lite automatisering utan att komplicera sitt arbetsflöde.

Monday.com tar dock AI ett steg längre. Dess AI Blocks-funktion erbjuder kraftfull automatisering och hanterar dataextraktion, kategorisering, sentimentanalys och uppgiftsammanfattning.

🏆 Vinnare: Monday.com tar hem segern här med sitt bredare AI-verktygsset, som gör automatiseringen mer kraftfull och inbyggd istället för att bara vara ett tillägg.

Trello vs. Monday på Reddit

Vi gick till Reddit för att se vad folk tyckte om Trello och Monday. När man söker på Trello vs. Monday på Reddit är många användare överens om att Trello passar bäst för små team och personlig uppgiftshantering.

En användare skrev:

Trello är en plattform som låter dig hålla koll på projekt i Kanban-vy och är ganska enkel men mycket effektiv. Om du vill ha något enkelt som fungerar perfekt och inte kräver mycket underhåll, välj då Trello.

En annan Reddit-användare tycker att

Trello är ett bättre alternativ för att hantera uppgifter och små projekt för små organisationer.

När det gäller Monday.com och Trello, konstaterar samma Reddit-användare att Monday.com är det bättre valet om du letar efter avancerade projektledningsfunktioner.

Han säger:

Ja, de har vissa liknande funktioner, men de är väldigt olika. Monday är ett CRM-system som låter dig följa projekt mer ingående än Trello, och en av de största fördelarna med Monday är det stora biblioteket med mallar för försäljning, HR, onboarding, marknadsföring, datarapportering etc. En annan bra sak med Monday är att du kan göra exakt samma sak med Trello (skapa kanban-tavlor för att se dina uppgifter med kort och listor i en pipeline).

En annan användare delar med sig av sina erfarenheter:

Trello har varit användbart för att spåra interna mål och uppgifter, men vi använde Monday för detaljerad projektspårning av kunduppdrag.

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till Trello och Monday.

Trello och Monday.com är båda bra val för att spåra projekt. De har dock båda begränsningar när det gäller omfattande arbetshantering.

Det är där du behöver ett genombrott; något som överbryggar klyftan mellan de båda verktygen.

ClickUp, den allt-i-ett-appen för arbete, förenklar projektledning genom att samla allt ditt team behöver på ett och samma ställe. Istället för att hoppa mellan olika verktyg håller den ordning på uppgifter, kommunikation, automatisering och AI och ser till att allt är synkroniserat.

ClickUps fördel nr 1: Projekt- och uppgiftshantering

Det som är så bra med ClickUp för projektledning är dess flexibilitet. Oavsett om du arbetar med ett stort projekt med flera rörliga delar eller bara hanterar några dagliga uppgifter, anpassar det sig efter dina arbetsflöden.

Här är vad du får med denna projektledningslösning 👇

Välj mellan mer än 15 ClickUp-vyer , såsom lista, tavla, Gantt och kalender, för att visualisera ditt projekt på det sätt som passar dig bäst.

Organisera uppgifter efter prioritet, lägg till anpassade fält, ange deadlines och följ enkelt upp framstegen med ClickUp Tasks

Sätt upp mätbara mål, följ framstegen och anpassa teamets insatser efter företagets mål med ClickUp Goals.

Visualisera all din projektdata på ett ställe med ClickUp Dashboards och få tillgång till över 50 anpassningsbara widgets för att spåra mål, milstolpar, tidslinjer, teamkapacitet, arbetsbelastning och mycket mer.

Spåra tid på valfri enhet med den inbyggda tidsspårningsfunktionen i ClickUp Time Tracker och koppla den direkt till dina uppgifter.

Med dessa avancerade funktioner erbjuder ClickUp en allt-i-ett-plattform för projektledning och förbättrad samverkan på arbetsplatsen.

ClickUps fördel nr 2: Samarbete i realtid

ClickUp är mer än bara uppgiftshantering. Det är utvecklat för att förbättra samarbetet i ditt team.

ClickUp Docs låter dig skapa, dela och samarbeta på dokument med ditt team i realtid. Det passar perfekt in i dina arbetsflöden och gör allt från planering till feedback till en barnlek.

Samla hela teamet och samarbeta på samma dokument med ClickUp Docs.

I korthet:

Arbeta samtidigt med samma dokument som dina teammedlemmar, med ändringar som visas direkt, så att du slipper vänta på uppdateringar eller förvirring kring olika versioner ✅

Lämna kommentarer på specifika avsnitt, tagga teammedlemmar med @mentions och föra konversationer direkt i dokumentet för att ställa frågor eller ge feedback utan att byta verktyg ✅

Spara tid med färdiga mallar för projektplaner, mötesanteckningar, SOP:er, kunskapsbaser och mycket mer (du behöver inte börja från scratch) ✅

Koppla dokument direkt till uppgifter, projekt eller arbetsflöden så att viktig information alltid är kopplad till praktiska åtgärder på ett och samma ställe ✅

Använd detta ClickUp Docs-cheatsheet som är skapat speciellt för dig: AI-support: /ai

Färgkodade banners : /banner

Rubriker för struktur : /h1, /h2, /h3

Textformatering : /fetstil, /kursivstil, /understrykning, /genomstrykning, /kod

Markera text : /highlight

Klickbara knappar : /button

Tabeller för strukturerade data : /table

Avdelare för att separera sektioner : /divider

Innehållsförteckning (fast) : /tableofcontents

Bokmärken för snabba hopp : /bookmark

Bädda in bilder eller filer : /attachment

Syntaxmarkerade kodblock : /codeblock

Snabba punktlistor och checklistor : /punktlista, /numrerad lista, /checklista

Citat för att betona: /quote

Dra nytta av en lista med praktiska verktyg med ClickUp Docs.

När du hanterar projekt är det sista du vill göra att hoppa mellan flera plattformar bara för att kommunicera. Att avbryta en uppgift för att kolla meddelanden i ett verktyg, uppdatera dokument i ett annat och spåra framsteg någon annanstans saktar ner allt.

📮ClickUp Insight: 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går åt till att växla mellan dessa verktyg och söka efter information. Med en app som ClickUp, som har allt du behöver för arbetet, samlas din projektledning, dina meddelanden, e-postmeddelanden och chattar på ett och samma ställe! Det är dags att centralisera och ge energi! Med ClickUp Chat vid din sida behöver du inte byta app för att uppdatera ditt team. Skicka meddelanden till ditt team utan att lämna plattformen och tappa inte bort sammanhanget.

ClickUp Chat, ett verktyg för realtidsmeddelanden inom ClickUp, låter dig kommunicera direkt med ditt team utan att lämna plattformen. Oavsett om du chattar en-mot-en eller i grupp underlättar det samarbete i realtid och håller alla synkroniserade.

Dela uppdateringar och meddelanden och chatta med ditt team utan att lämna appen med ClickUp Chat.

Kortfattat:

Meddela ditt team direkt, diskutera uppgifter, uppdateringar eller frågor du har på plats.

Skapa gruppchattar för team eller projekt, eller skicka direktmeddelanden till någon för mer fokuserade konversationer.

Använd emojis som 👍 eller 🔥 för att visa uppskattning, ✅ för att bekräfta en uppgift, 👀 för att visa att du granskar något och 🎉 för att fira en framgång.

Nämn uppgifter direkt i chatten så att alla vet vad ni diskuterar och enkelt kan komma åt uppgiften.

Dela filer, bilder eller länkar direkt i chatten för att underlätta samarbetet.

Hitta tidigare konversationer, beslut eller delade filer snabbt med ClickUp Connected Search

ClickUps fördel nr 3: Automatiseringar

Använd ClickUp Automations för att optimera arbetsflöden, hantera projektuppgifter, hantera projektöverlämningar och mycket mer.

Spåra alla dina automatiseringar på ett ställe och verifiera detaljer med ClickUp Automations.

Här är vad du kan göra med ClickUps automatiseringsfunktioner:

Automatisera repetitiva arbetsuppgifter med över 100 fördefinierade automatiseringsmallar. Från att tilldela uppgifter baserat på tillgänglighet till att uppdatera status och prioriteringar och till och med flytta listor – ställ in det en gång och låt ClickUp Automations sköta resten.

Håll koll på alla automatiseringar på ett och samma ställe. Revisionsloggar spårar varje åtgärd och visar automatiseringens namn, status, exekveringstid och mer, så att du kan verifiera detaljer och justera inställningar direkt.

Och om du tycker att det är för tidskrävande att skapa automatisering från grunden, fråga bara ClickUp Brain.

Hitta vad som helst på några sekunder. Fråga Brain vad som helst om dokument, wikis, uppgifter och arbetsflöden, så hämtar det precis det du behöver när du behöver det.

Få en översiktlig bild av dina uppgifter, dokument, arbetsflöden och mycket mer med ClickUp Brain.

Skriv bättre och snabbare. Oavsett om du skriver utkast, redigerar eller sammanfattar förstår Brain ditt arbetssammanhang och hjälper dig att skapa tydligt och koncist innehåll utan ansträngning.

Slutligen kan du integrera ClickUp Automations med din befintliga teknikstack, såsom HubSpot, GitHub och Twilio, för att automatisera uppgifter i hela ditt arbetsutrymme från ett och samma ställe.

Integrera till exempel ClickUp Automations med Gmail för att automatiskt skicka uppdateringar via e-post och hålla partners och leverantörer informerade.

Tidigare spenderade vi extra tid på att göra rutinmässiga saker manuellt, som att leverera projekt till vårt team, skapa uppgifter och klistra in länkar. Nu använder vi den tiden till att planera framåt och flytta mer av teamets arbetsflöden till ClickUp

Tidigare spenderade vi extra tid på att göra rutinmässiga saker manuellt, som att leverera projekt till vårt team, skapa uppgifter och klistra in länkar. Nu använder vi den tiden till att planera framåt och flytta mer av teamets arbetsflöden till ClickUp

Effektivisera dina arbetsflöden och förbättra produktiviteten med ClickUp

Som denna jämförelse mellan Trello och Monday.com visar är både Trello och Monday solida verktyg för att organisera uppgifter och samarbeta med team. De har dock sina egna begränsningar när det gäller omfattande arbetshantering.

Trellos enkelhet är perfekt för grundläggande projektledning, och Mondays mångsidighet passar för en rad olika arbetsflöden. ClickUp överträffar dock båda dessa för team som söker en allt-i-ett-lösning som kombinerar uppgiftshantering, dokumentation, samarbete och automatisering.

Med robusta funktioner som ClickUp Docs och ClickUp Chat för smidig samverkan och AI-driven automatisering av uppgifter är ClickUp det bästa valet för dig som vill ha ett effektivt arbetsflöde utan extra kostnader!

Prova ClickUp gratis idag och upplev varför det är det ultimata verktyget för att öka produktiviteten och hantera ditt arbete.