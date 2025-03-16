Gratis mallar för dagliga rapporter i Excel för effektiv uppföljning av framsteg

”Hur går det med det här?” ”Kan jag få en snabb uppdatering vid dagens slut?”

Låter det bekant? Dessa till synes harmlösa frågor kan förvandla en lugn dag till panik och stress i sista minuten. Även när arbetet är klart kan det kännas som en uppgift för ditt team att sammanställa en tydlig och koncis daglig lägesrapport.

Det är där mallarna för dagliga rapporter i Excel kan hjälpa till.

Oavsett om du spårar teamets prestationer, projektstatusrapporter eller till och med en inventarielista kan dessa mallar förvandla en potentiellt rörig rapporteringsprocess till något lika enkelt som att hälla upp din första kopp kaffe.

I den här artikeln undersöker vi hur dessa mallar förenklar dagliga uppdateringar och hur de kan spara tid för ditt team (och kanske också några huvudvärk).

Vad kännetecknar en bra mall för dagliga rapporter i Excel?

En daglig rapportmall i Excel är ett kalkylblad för att dokumentera, följa upp och dela uppdateringar om uppgifter, framsteg eller aktiviteter som slutförts under en dag. Den innehåller vanligtvis avsnitt för viktiga detaljer som datum, uppgiftsbeskrivningar, status och anteckningar, vilket ger rapporteringsmyndigheten ett strukturerat format.

En bra mall för dagliga rapporter bör innehålla följande: Fält för datum och tid: Avsnitt för att spåra dag och tid för exakta uppdateringar

Uppgiftslista: En tydlig uppdelning av uppgifter, med kolumner för beskrivningar, prioriteringar och deadlines.

Statusindikatorer: Enkla fält för att markera framsteg (t.ex. Ej påbörjat, Pågår, Slutfört)

Detektering av anteckningar/kommentarer: För att lägga till extra detaljer eller sammanhang till varje uppgift

Mätvärden och KPI:er: Relevanta KPI:er som mäter prestanda för en specifik roll

9 gratis mallar för dagliga rapporter i Excel

Låt oss vara ärliga: de flesta företag, inklusive ditt, har alldeles för många onödiga möten.

Ett av de enklaste sätten att eliminera dem är att ha dagliga offline-statusuppdateringar.

Det finns gratis, anpassningsbara mallar som täcker allt från projektuppföljning till teamuppdateringar, så att du kan undvika fler statusmöten!

Bläddra nu igenom några mallar för dagliga rapporter i Excel och välj den som bäst passar dina behov.

1. Mall för daglig rapport från Template.net

Tänk om ditt säljteam avslutade en viktig försäljningspresentation igår men stötte på problem med uppföljningen idag? Mallen för dagliga rapporter från Template.net är det perfekta verktyget för att prioritera uppgifter, prestationer och eventuella hinder som ditt team står inför. Med den här mallen kan du snabbt logga dagens framgångar och notera utmaningarna.

Mallen innehåller:

En strukturerad layout som gör dina rapporter tydliga, konsekventa och lätta att granska – perfekt för yrkesverksamma som värdesätter visuella uppdateringar.

Spåra viktiga nyckeltal för försäljning, produktivitet eller projektframsteg, så att du snabbt kan mäta prestandan.

Utrymme för att beskriva nästa steg för att hantera problem

✨ Perfekt för: Säljare som behöver följa upp sitt dagliga arbete.

2. Mall för daglig framstegsrapport från Template.net

Ditt QA-team skickar över en lång lista med buggar, och utvecklingsgruppen tillbringar dagen med att släcka en massiv systemkrasch som stör deras planer.

Istället för att drunkna i spridda e-postmeddelanden och oändliga pingar använder de mallen för daglig framstegsrapport från Template.net för att logga problemet, redogöra för hur de löste det och sätta upp tydliga prioriteringar för att komma tillbaka på rätt spår nästa dag.

Med denna mall för framstegsrapport kan du:

Fokusera på att anpassa det dagliga arbetet till kvartalsmålen med hjälp av inbyggda att göra-listor.

Håll koll på ditt teams dagliga arbete samtidigt som du får en överblick över helheten.

Dokumentera utmaningar och samla lösningar, vilket gör det till en bra mall för projektsammanfattningar.

✨ Perfekt för: Team som arbetar med långsiktiga projekt som kräver regelbundna avstämningar.

3. Mall för daglig försäljningsrapport från Template.net

Att leda ett säljteam, särskilt ett med fler än två säljare, kan vara utmanande, framför allt när det gäller att följa upp prestationer och kommunicera uppdateringar till intressenter.

Mallen Daily Sales Report Form Template från Template.net förenklar denna process genom att organisera viktiga detaljer som transaktioner, intäkter och försäljningsmål i ett enda, tydligt och lättläst format.

Med denna kostnadsfria mall för dagliga rapporter kan du:

Få snabb tillgång till mätvärden som antal försäljningar, sålda produkter och total omsättning.

Bestäm enkelt individuella säljares prestationer och framsteg mot målen.

Eliminera behovet av komplexa kalkylblad och manuell datainsamling.

Ge en tydlig översikt över dagliga försäljningsaktiviteter

✨ Perfekt för: Försäljningschefer som vill säkerställa att teammedlemmarna uppnår sina mål och identifierar möjligheter till förbättringar.

4. Mall för daglig arbetsrapport från Template.net

För byråer och konsulter, där tidsrapportering är ett måste, är mallen Daglig arbetsrapport det ultimata verktyget för att hålla koll på dina uppgifter och se till att arbetsflödet flyter smidigt.

Det hjälper dig att logga dagliga arbetsuppgifter samtidigt som:

Dela upp uppgifter, spåra timmar och förenkla kundfakturering

Övervaka utmaningar och håll koll på den övergripande utvecklingen

Lyft fram enastående prestationer från teammedlemmar med en snabb shoutout

Anteckna feedback som kan vara värdefull under prestationsutvärderingar

✨ Perfekt för: Frilansare, byråer och konsulter som behöver spåra tiden som läggs på varje uppgift.

5. Mall för daglig uppgiftsrapport från Template.net

I mallen för daglig uppgiftsrapport från Template.net kan dina teammedlemmar markera de uppgifter de arbetar med varje dag och mycket mer. De kan till exempel förklara varför årsrapporten fortfarande är under arbete genom att ange skälen i fältet ”Kommentarer”.

Detta minskar den tid du behöver lägga på uppföljning, och du kan:

Spåra tiden som läggs på varje uppgift

Lägg till anteckningar och förklaringar om uppgiftens framsteg.

Prioritera arbetet med anpassningsbara prioritetslistor

✨ Perfekt för: Chefer som leder många teammedlemmar och behöver enhetlig rapportering.

👀 Visste du att? Multiplan var Microsofts första kalkylblad 1982, men det kunde inte konkurrera med Lotus 1-2-3 på MS-DOS. Det misslyckandet ledde till att Excel skapades!

6. Daglig rapport över lagerin- och utgångar av WPS Template

via WPS Template

Mallen Daglig rapport över inkommande och utgående lager hjälper dig att spåra inkommande och utgående lagernivåer, så att du får en tydlig bild av ditt lager. Om du till exempel säljer skor i butiker och just har fått en ny leverans av produkter kan du:

Registrera produktkvantiteter och beskrivningar

Identifiera när det är dags att fylla på lagret

Förstå vilka produkter som säljer bra

Upptäck och åtgärda snabbt avvikelser i lagret

💡Proffstips: Dela detta dokument med ditt marknadsföringsteam. De kan välja ut de minst sålda produkterna och marknadsföra dem för att öka försäljningen.

✨ Perfekt för: Detaljhandelsföretag, lagerchefer och småföretagare som behöver spåra dagliga lagerrörelser.

7. Mall för daglig rapport om utgående samtal från WPS Template

via WPS Template

Oavsett om du hanterar ett lager eller driver en e-handelsverksamhet hjälper mallen för daglig rapport om utgående leveranser från WPS Template dig att spåra alla utgående leveranser och se till att leveranserna går enligt plan.

Om du till exempel ska skicka 50 bärbara datorer till kunder över hela landet kan du med den här mallen:

Logga leveransdetaljer som datum, destination, produkt och kvantitet.

Övervaka leveransscheman och mottagarinformation

Identifiera och åtgärda förseningar eller avvikelser

✨ Perfekt för: Logistikteam, lagerchefer, e-handelsföretag och alla som hanterar dagliga leveranser.

8. Mall för daglig rapport om företagets anställdas hälsa och närvaro från WPS Template

via WPS Template

Anta att en av dina teammedlemmar rapporterar att hen känner sig sjuk och behöver ta ledigt. Du kan enkelt logga hens hälsotillstånd och orsak till frånvaron i mallen för daglig rapport om företagets anställdas hälsa och närvaro från WPS Template.

Du kan använda den här mallen för att:

Spåra daglig närvaro och hälsorelaterade frågor

Få insikt i mönster för frånvaro

Identifiera potentiella problem som återkommande hälsoproblem eller utbrändhet.

✨ Perfekt för: HR-chefer, teamledare eller företagare som vill ha koll på sina anställdas hälsa och närvaro.

9. Mall för daglig projektstatusrapport från Coefficient

via Coefficient

Låt oss säga att ditt fraktteam just har fått två stora beställningar. Medan de bearbetar dessa får de in ytterligare en leverans. Vad ska de göra nu? Mallen för daglig projektstatusrapport från Coefficient löser detta. Den gör att du kan:

Dokumentera slutförda uppgifter, utmaningar och kommande mål.

Ge en tydlig översikt över projektets dagliga status.

Nämn och tagga ad hoc-uppgifter till teammedlemmar

Prioritera ad hoc-uppgifter efter behov

✨ Perfekt för: Projektledare, teamledare och alla som övervakar komplexa projekt.

Begränsningar vid användning av Excel för dagliga rapporter

Excel är ett mycket använt verktyg för daglig rapportering, men det har vissa begränsningar. Här är några problem du kan stöta på:

Manuella uppdateringar : Om dina rapporteringsbehov är dynamiska kan det snabbt bli överväldigande och felbenäget att manuellt uppdatera Excel varje dag.

Samarbetsutmaningar : Att dela rapporter och göra samtidigt redigeringar kan leda till problem med versionshantering och förseningar.

Begränsad automatisering : Excel erbjuder grundläggande automatisering, men saknar mer avancerade funktioner som automatisk generering av rapporter, skickande av påminnelser eller synkronisering av data, vilket innebär att du måste utföra dessa uppgifter manuellt.

Skalningsproblem : När dina data växer kan Excel ha svårt att hantera stora informationsmängder, vilket gör det svårare att hålla reda på : När dina data växer kan Excel ha svårt att hantera stora informationsmängder, vilket gör det svårare att hålla reda på dagliga logguppdateringar över flera avdelningar eller projekt.

Bristande integration: Excel integreras inte sömlöst med andra verktyg som du kanske använder, såsom projektledningsprogram eller CRM-system, vilket gör det svårare att samla in data eller : Excel integreras inte sömlöst med andra verktyg som du kanske använder, såsom projektledningsprogram eller CRM-system, vilket gör det svårare att samla in data eller automatisera arbetsflöden.

👀 Visste du att? I Excel kan du klämma in 32 767 tecken i en formel. Bör du göra det? Förmodligen inte!

Alternativa mallar för dagliga rapporter i Excel

Idag letar du efter mallar för projektstatusrapporter. I morgon kanske din prioritet är att skapa projektdashboards. När ditt företag växer, idéer utvecklas och teamen expanderar behöver du ett verktyg som växer med dig.

ClickUp är en app för allt som rör arbete som kombinerar uppgiftsuppföljning, framstegsövervakning och kommunikationsfunktioner i ett gränssnitt, så att du har all viktig information du behöver för att hålla koll på ditt arbete.

Hör vad vår användare Alexis Valentin, chef för global affärsutveckling på Pigment, har att säga.

Med ClickUp har vi minskat tiden det tar att skicka ut och utföra uppgifter från ett par dagar till ett par timmar. Nu vet alla vilka uppgifter som väntar på dem och vad de måste göra – något som är en mardröm att försöka organisera via e-post. Tack vare mallarna kan cheferna med ett enda klick skapa introduktionstavlor för varje nyanställd. Det har förändrat allt.

Med ClickUp har vi minskat tiden det tar att skicka ut och utföra uppgifter från ett par dagar till ett par timmar. Nu vet alla vilka uppgifter som väntar på dem och vad de måste göra – något som är en mardröm att försöka organisera via e-post. Tack vare mallarna kan cheferna med ett enda klick skapa introduktionstavlor för varje nyanställd. Det har förändrat allt.

Låt oss utforska åtta ytterligare mallar för dagliga rapporter i ClickUp som utgör attraktiva alternativ.

1. ClickUp-mallen för dagliga rapporter

Hämta gratis mall Spåra och rapportera dina dagliga aktiviteter utan ansträngning med ClickUp-mallen för dagliga rapporter.

Oavsett om du leder ett team eller arbetar ensam har ClickUp-mallen för dagliga rapporter allt du behöver för att ha kontroll och ligga steget före dina mål. Med den här mallen kan du snabbt se gårdagens prestationer, dagens planer och morgondagens att göra-lista – allt på ett och samma ställe.

Så här hjälper mallen team att vara produktiva och hålla kontakten:

Prioritetsfält och uppgiftsbeskrivningar fångar upp viktiga detaljer om varje aktivitet, inklusive vem som är ansvarig och hur mycket tid som har lagts ner, vilket ger dig en fullständig bild av det dagliga framsteget.

Flera vyer, såsom dagssammanfattning och veckovis översikt, hjälper dig att analysera mönster och upptäcka flaskhalsar, så att du kan fatta datadrivna beslut om arbetsbelastning och resurser.

Automatiseringsfunktionerna sköter rutinmässiga rapporteringsuppgifter, vilket frigör tid för ditt team att fokusera på meningsfullt arbete samtidigt som enhetlig dokumentation säkerställs.

✨ Perfekt för: Projektledare, teamledare och alla som övervakar enkla projekt.

👀 Visste du att? Över hälften (52 %) av anställda världen över tror att AI kommer att gynna deras karriärer under de kommande fem åren, där 31 % förväntar sig en produktivitetsökning och 27 % ser en möjlighet att lära sig nya färdigheter.

2. ClickUp-mallen för dagliga rapporter

Hämta gratis mall Öka teamets samordning och produktivitet med ClickUps mall för dagliga genomgångar.

Du har varit där – ännu en morgon som går åt till att bläddra igenom olika appar och verktyg för att försöka få en överblick över vad ditt team arbetar med. ClickUps mall för dagliga rapporter sätter stopp för det kaoset genom att samla alla dina dagliga uppdateringar på ett och samma ställe.

Här är vad som gör denna mall användbar:

Anpassad statusuppföljning: Ställ in olika statusar som "Pågår", "Blockerad" eller "Klar" för att övervaka briefings framsteg. Lägg till anpassade fält för att registrera viktiga detaljer som projektnummer, deltagarlistor och briefingplatser – allt i en vy.

Kommunikationscenter i realtid: Teammedlemmarna kan lägga in snabba uppdateringar direkt på uppgifterna, svara på kommentarer och spåra tiden som läggs på olika aktiviteter. Detta skapar en tydlig dokumentation av det dagliga arbetet som är lätt att referera till senare.

Smart mötesplanering: Använd Använd kalendervyn för att schemalägga möten och skapa dagordningar i Docs. På så sätt hålls allt mötesrelaterat innehåll organiserat och tillgängligt på ett och samma ställe.

✨ Perfekt för: Projektledare, teamledare och distansarbetande team som har dagliga stand-up-möten.

3. ClickUp-mallen för dagliga aktivitetsrapporter för anställda

Hämta gratis mall Spåra framsteg utan ansträngning och håll ditt team informerat med ClickUps mall för dagliga aktivitetsrapporter för anställda.

Låt oss säga att en teammedlem vill ta ledigt med kort varsel och du vill förstå om detta skulle störa ditt arbetsflöde innan du godkänner deras begäran. ClickUps mall för dagliga aktivitetsrapporter för anställda ger dig en snabb överblick över allt de arbetar med dagligen. Du kan förstå det väntande arbetet och väga in hur brådskande det är.

Här är vad som gör denna mall så speciell:

Flera vyer ger dig nya perspektiv på det dagliga arbetet. Prova aktivitetsöversikten för att spåra slutförda uppgifter, sortera uppgifter efter prioritetsvy för att hitta brådskande ärenden och vyen för slutförda uppgifter för att mäta produktiviteten.

Inbyggda statusar som "Pågår" och "Väntar på godkännande" gör det enkelt att följa upp var uppgifterna befinner sig. Teammedlemmarna kan snabbt uppdatera uppgifternas framsteg, medan cheferna får realtidsöverblick över de dagliga aktiviteterna.

Smarta automatiseringsfunktioner skickar påminnelser i rätt tid om att fylla i dagliga rapporter. Detta gör att alla tar ansvar och säkerställer att inga viktiga uppdateringar missas.

✨ Perfekt för: HR-chefer, teamledare och arbetsledare som följer upp enskilda teammedlemmars framsteg.

📮ClickUp Insight: Kunskapsarbetare skickar i genomsnitt 25 meddelanden per dag för att söka efter information, sammanhang och uppdateringar. Detta tyder på att en hel del tid går åt till att bläddra, söka och tolka fragmenterade konversationer i e-postmeddelanden och chattar för att få reda på hur arbetet fortskrider. 😱 Om du bara hade en smart plattform som kopplar samman uppgifter, projekt, chatt och e-post (plus AI!) på ett och samma ställe. Men det har du, den produktiva kraftpaketet-appen – ClickUp!

4. ClickUp-mallen för dagsrapport

Hämta gratis mall Håll projekten på rätt spår med ClickUps mall för dagsrapport.

Du behöver en mall för projektuppdateringar för att snabbt kunna följa upp framstegen. Låt oss säga att en teammedlem har arbetat med en rapport, men att det har uppstått en oväntad försening.

Med ClickUps mall för dagsrapport kan dina teammedlemmar snabbt fylla i sina framsteg, utmaningar och mål för nästa dag.

Här är vad som gör denna mall effektiv för dina dagliga rapporteringsbehov:

Håll alla uppdaterade med anpassade fält för uppgiftsöversikter, avdelningsuppdateringar och anteckningar från chefer.

Spåra framsteg med hjälp av flera vyer som "För granskning", "Daglig rapport" och "Daglig sammanfattning".

Spara tid med inbyggda automatiseringar och påminnelser för daglig rapportering.

Förbättra kommunikationen genom samarbetsfunktioner och uppdateringar i realtid.

Få en tydlig översikt över teamets aktiviteter med hjälp av anpassningsbara instrumentpaneler.

Mallen har 12 specialiserade anpassningsbara fält, inklusive ”Frågor och kommentarer”, ”Sammanfattning av slutförda uppgifter” och ”Direkt överordnad”, som hjälper dig att samla in all viktig information.

✨ Perfekt för: Chefer, ledande befattningshavare och projektledare som behöver snabba dagliga projektuppdateringar.

5. Mallen för daglig produktionsrapport från ClickUp

Hämta gratis mall Påskynda produktionsflödet och håll ditt team synkroniserat med ClickUps mall för daglig produktionsrapport.

Låt oss säga att du skapar flera YouTube-videor för en ny produktlansering och att teamet arbetar med ett tight schema. Du har fem olika team som arbetar med olika aspekter av videorna.

ClickUps mall för daglig produktionsrapport samlar alla dessa rörliga delar på ett ställe och ger dig en realtidsöversikt över din dagliga verksamhet.

Håll koll på dina produktionsmått och teamets prestanda med dessa inbyggda funktioner:

Anpassade statusar och anpassade fält hjälper dig att övervaka olika stadier av produktionsuppgifterna – från ”Pågår” till ”Slutfört” till ”Väntar på granskning”. Lägg till specifika datapunkter som produktionskvantiteter, driftstoppstid och kvalitetsmått för att få en fullständig bild av din dagliga produktion.

Flera alternativ för datavisualisering omvandlar rådata till användbara insikter genom produktionskvantitetsdiagram, tabeller för driftstoppanalys och kalendrar för personalanvändning. Dessa vyer hjälper dig att upptäcka mönster och fatta välgrundade beslut om resursfördelning.

Samarbetsverktyg i realtid håller alla synkroniserade med omedelbara uppdateringar, kommentarer och omnämnanden.

✨ Perfekt för: Produktionschefer, kreativa team och tillverkningsledare som vill säkerställa smidiga arbetsflöden.

6. Mallen för daglig försäljningsrapport från ClickUp

Hämta gratis mall Öka försäljningsframgångarna med tydlighet och snabbhet med hjälp av ClickUps mall för daglig försäljningsrapport.

Siffror berättar historier – och för säljteam är det dessa historier som formar affärsbesluten. ClickUps mall för daglig försäljningsrapport omvandlar spridda försäljningsdata till tydliga insikter som ditt team kan agera på.

Här är vad denna mall tillför din försäljningsprocess:

Realtidsuppföljning av försäljningsresultat: Lägg till anpassade fält för att övervaka viktiga mått som affärsstorlek, leadkälla och säljares resultat.

Smart pipelinehantering: Vill du veta exakt var varje affär står? Använd anpassade statusar som "Väntande", "Avslutad" och "Uppföljning krävs" för att spåra försäljningsframstegen.

Datadrivet beslutsfattande: Använd Använd Gantt-diagram för att planera försäljningsmål och kalendervyer för att schemalägga uppföljningar. När du behöver rapportera till intressenterna är det bara att öppna försäljningsprestandadashboarden för att få en tydlig översikt över dina resultat.

✨ Perfekt för: Försäljningschefer, kundansvariga och affärsutvecklingsteam som följer upp prestationer

7. ClickUp-mallen för daglig byggrapport

Hämta gratis mall Förbättra teamets samordning och byggarbetsplatsens framsteg med ClickUps mall för dagliga byggrapporter.

I stora byggprojekt arbetar vanligtvis flera entreprenörer med olika delar. Tidsplanen är tight och varje team måste följa de andras framsteg för att undvika överlappande arbete eller missade deadlines och möjligheter.

Med ClickUps mall för dagliga byggrapporter kan platschefen logga viktiga uppdateringar såsom mängden installerad gips, problem med underleverantörer, genomförda inspektioner, lagerbrist eller säkerhetsfrågor.

Här är vad som gör denna mall till ett måste för ditt byggprojekt:

Skapa anpassade statusar som "Öppen", "Pågående", "Slutförd" och "Försenad" för att övervaka varje uppgifts framsteg i realtid.

Registrera viktiga platsuppgifter med hjälp av anpassade fält – till exempel väderförhållanden, utrustningsloggar och säkerhetsobservationer – allt på ett och samma ställe.

Växla mellan flera vyer, inklusive "Daglig sammanfattning", "Utrustningslogg" och "Säkerhetschecklista", för att få olika perspektiv på projektets status.

Håll alla synkroniserade med inbyggda samarbetsverktyg och dokumentationsfunktioner i realtid som integreras smidigt med Google Docs.

✨ Perfekt för: Platschefer, entreprenörer och projektledare som övervakar byggnadsarbetets framskridande.

💡 Proffstips: Börja varje dag med att uppdatera mallen med slutförda uppgifter, använt material och närvarande personal. På så sätt skapas en tillförlitlig dokumentation som du kan referera till när som helst.

8. ClickUp-mall för kassaregisterrapport vid dagens slut

Hämta gratis mall Spåra ditt kassaflöde enkelt med ClickUps mall för kassarapport vid dagens slut.

Hur säkerställer du att varje krona i din restaurang redovisas i slutet av en hektisk dag? Med flera skift, betalningsmetoder, dricks och återbetalningar att hantera är det lätt att bli överväldigad. ClickUps mall för kassaregisterrapport vid dagens slut ger tydlighet och precision i din dagliga ekonomiska uppföljning.

Med den här mallen kan du:

Spåra varje krona med anpassade fält: Håll koll på kontantförsäljning, kreditkortstransaktioner, återbetalningar och total kontanträkning.

Håll koll på rapportstatus: Övervaka rapportens framsteg med statusalternativ som "Väntar på godkännande", "Slutförd" och "Inlämnad".

Arbeta bättre som team: Dela rapporter med teammedlemmar, schemalägg framtida rapporter med hjälp av kalendervyn och organisera kassadata i tabellvyn.

Få en fullständig ekonomisk översikt: Skapa detaljerade rapporter som omfattar total försäljning, kassaflöde, transaktioner och alla viktiga observationer.

✨ Perfekt för: Butikschefer, restaurangägare och ekonomiteam som hanterar dagliga transaktioner

Förenkla daglig rapportering med ClickUp

När det gäller daglig rapportering kan Excel-mallar kännas som ett pålitligt gammalt verktyg, men de lämnar ofta mycket att önska när det gäller anpassning och automatisering.

De innehåller grundläggande rader och kolumner för att följa projektets framsteg, men kan snabbt bli omständliga och förlorar kopplingen till helheten.

ClickUp arbetar lika hårt som ditt team – hämtar automatiskt uppdateringar, anpassar sig efter dina arbetsflöden och levererar realtidsinformation till alla som behöver den. Det handlar om mer än att bara spara tid; det handlar om att förändra hur ditt team samarbetar och håller sig informerat.

Registrera dig för ClickUp idag och slipp de tråkiga statusuppdateringsmötena. Ditt team kommer att tacka dig!