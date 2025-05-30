11 bästa schemaläggningsverktyg för bättre personalplanering

Att hantera arbetsscheman kan kännas som ett pussel som ständigt förändras. Med förändrad tillgänglighet och teamets preferenser är det en tidskrävande uppgift.

En schemaläggningsgenerator förenklar denna syssla genom att automatisera processen, spara tid, minska fel och skapa balanserade scheman. Om du är trött på manuella schemaläggningsprocesser kan dessa verktyg effektivisera ditt arbetsflöde för en smidigare och mer effektiv process.

Låt oss utforska de 11 bästa schemaläggarna! 🎯

Vad ska du leta efter i ett verktyg för skiftplanering?

Att hitta rätt schemaläggningsverktyg kan göra ditt liv mycket enklare – inga fler sista minuten-stress, förväxlingar eller manuella schemaläggningsmardrömmar. Men med så många alternativ, hur väljer du det bästa?

Här är de funktioner du måste leta efter när du väljer ett verktyg för skiftplanering:

Anpassningsbar schemaläggning: Alla företag är olika, så ditt schemaläggningsverktyg bör låta dig anpassa skift, raster och rotationer efter ditt teams behov.

Uppdateringar och aviseringar i realtid: Planer ändras, och när det sker bör alla få veta det omedelbart. Leta efter verktyg som skickar omedelbara aviseringar om skiftinformation, ändringar, byten och godkännanden.

Kalenderintegrationer: Ett bra schemaläggningsverktyg bör kunna synkroniseras med populära kalenderappar så att anställda kan komma åt sina scheman var de än befinner sig.

Inbyggd kommunikation: Meddelandefunktioner hjälper alla att hålla sig informerade om sina kommande skift och eventuella uppdateringar i sista minuten.

Analys och rapportering: Inbyggda rapporter och insikter hjälper dig att hålla koll på arbetskraftskostnader, närvarotrender och schemaläggningseffektivitet.

Enkel drag-och-släpp-funktion: Schemaläggning ska vara enkelt. Ett verktyg med drag-och-släpp-funktion gör det enkelt att justera flera skift.

📮ClickUp Insight: Endast 7 % av yrkesverksamma förlitar sig främst på AI för uppgiftshantering och organisation. Detta kan bero på att verktygen är begränsade till specifika appar som kalendrar, att göra-listor eller e-postappar. Med ClickUp driver samma AI din e-post eller andra kommunikationsflöden, kalender, uppgifter och dokumentation. Fråga bara: ”Vilka är mina prioriteringar idag?”. ClickUp Brain söker igenom hela ditt arbetsområde och berättar exakt vad du har att göra baserat på hur brådskande och viktigt det är. På så sätt samlar ClickUp mer än fem appar åt dig i en enda superapp!

De bästa schemaläggarna

Att hantera medarbetarnas scheman kan vara en komplex och tidskrävande uppgift, men rätt schemaläggningsverktyg kan göra hela skillnaden.

Oavsett om du behöver AI-driven automatisering, smidig skiftbyte eller integrerad lönehantering och efterlevnadskontroll, hjälper de bästa schemaläggarna företag att spara tid, minska fel och förbättra personalens effektivitet.

Låt oss titta på de 11 bästa schemaläggarna. 👀

1. ClickUp (bäst för AI-driven schemaläggning och uppgiftshantering)

Dagens arbetsliv är kaotiskt. Våra projekt, vår kunskap och vår kommunikation är utspridda över olika verktyg som inte är kopplade till varandra, vilket bromsar oss. Men att planera arbetsskift för din organisation ska inte innebära att du drunknar i kalkylblad.

Få en gratis mall Få kontroll över ditt teams tid med ClickUps mall för 2-2-3-skiftschema.

ClickUp, appen som klarar allt på jobbet, löser enkelt detta kaos. Den kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

ClickUp Brain

AI tar det hela ett steg längre. Tänk dig att aldrig mer behöva jonglera scheman manuellt, hitta den bästa tiden för möten eller hantera konflikter i sista minuten. Det är där ClickUp Brain kommer in. Det gör skiftplaneringen smartare och effektivare. Du behöver inte längre spendera timmar på att justera tidslinjer och prioritera uppgifter; den här AI-drivna assistenten gör det åt dig.

Optimera ditt schema med AI-förslag för prioritering av uppgifter via ClickUp Brain.

De analyserar arbetsbelastningen, föreslår optimala mötestider och ändrar automatiskt scheman utifrån förändrade projektbehov.

Eftersom de integreras med Google Kalender, Outlook och andra externa kalendrar behöver du dessutom aldrig oroa dig för att missa en uppdatering – allt hålls synkroniserat.

Utöver schemaläggning hjälper ClickUps AI-drivna insikter teamen att hantera sin arbetsbelastning genom att prioritera brådskande uppgifter, sammanfatta projektuppdateringar och till och med skriva mötesanteckningar.

ClickUp-kalender

Om du letar efter en smart och flexibel kalender som går utöver grundläggande schemaläggning är ClickUp Calendar något för dig.

ClickUp Calendar är utformat för att samla uppgifter, evenemang och teamets tillgänglighet på ett ställe, vilket gör det enkelt att planera, uppdatera och ligga steget före utan att behöva växla mellan olika verktyg.

Oavsett om du samordnar teamets scheman, hanterar projektets tidsplaner eller planerar lanseringar, kan du med ClickUp Calendar dra, släppa, omplanera och omfördela utan problem. Allt synkroniseras i ditt arbetsutrymme, så att ingenting faller mellan stolarna.

Behöver du justera ett evenemang eller omfördela en uppgift? Flytta den bara – ClickUp Calendar uppdaterar den direkt, utan att du behöver göra några manuella ändringar.

ClickUp-mallar för schemaläggning

ClickUps många fördefinierade mallar hjälper dig att komma igång direkt när det gäller att schemalägga skift för ett stort team.

ClickUp Schedule Blocking Template är till exempel ett utmärkt verktyg för att hålla koll på dina uppgifter och slutföra projekt. Planera exakta scheman, förstå uppgiftsberoenden och organisera uppgiftsblock intuitivt, allt i en mall.

ClickUp Team Schedule Template är ett kraftfullt och flexibelt verktyg för effektiv hantering av arbetsscheman. Från att samordna skift och tilldela uppgifter till att spåra teamets tillgänglighet – denna mall ger en centraliserad översikt över hela din personalstyrka.

Få en gratis mall Spåra dina teammedlemmars scheman med ClickUp Team Schedule Template.

Användare kan anpassa scheman efter sina specifika arbetsflöden, oavsett om det gäller hantering av roterande skift, distansarbetande team eller projektbaserat arbete.

Och om det blir för överväldigande att organisera och hantera din personal? ClickUps mall för personalförteckning hjälper till med ledighetshantering och säkerställer att alla är tillgängliga när det behövs.

ClickUps bästa funktioner

Integrera med personalverktyg: Koppla ClickUp till löne-, HR- och kommunikationsplattformar för att anpassa skiftscheman efter medarbetarnas tillgänglighet och företagets policyer.

Spåra arbetstimmar utan ansträngning: Använd funktioner för tidsspårning och Använd funktioner för tidsspårning och tidsblockering för att övervaka skiftens längd, förhindra överbokning och säkerställa efterlevnad av arbetsrättsliga bestämmelser.

Automatisera skiftplaneringen: Ställ in återkommande scheman, tilldela skift automatiskt och justera för ledighetsansökningar med Ställ in återkommande scheman, tilldela skift automatiskt och justera för ledighetsansökningar med ClickUp Automations

Synkronisera med medarbetarnas tillgänglighet: Anpassa skiftscheman efter realtids tillgänglighet och ledighetsansökningar för att undvika konflikter och ändringar i sista minuten.

Aktivera mobil åtkomst: Låt anställda kontrollera scheman, byta skift och få uppdateringar var som helst med hjälp av ClickUps mobilapp.

Centralisera kommunikationen: Samla alla skiftrelaterade meddelanden, uppdateringar och feedback på ett ställe med Samla alla skiftrelaterade meddelanden, uppdateringar och feedback på ett ställe med ClickUp Chat

Begränsningar för ClickUp

Brant inlärningskurva

Dess anpassningsfunktioner kan vara överväldigande för nybörjare.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 040 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

🔍 Visste du att? 2017 drabbades American Airlines av ett schemaläggningsfel som av misstag gav för många piloter ledigt under julen, vilket nästan ledde till att tusentals flygningar ställdes in.

2. Deputy (Bäst för AI-driven automatisk schemaläggning och personalhantering)

via Deputy

Låt AI sköta din personalplanering med Deputys avancerade funktion för automatisk schemaläggning. Med ett enda klick skapar Deputy optimerade scheman för dina anställda genom att analysera efterfrågeprognoser, försäljningsdata och arbetskraftskostnader, så att rätt personal finns på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Plattformen ökar dessutom flexibiliteten för anställda, eftersom de kan synkronisera sina skift med sina personliga kalendrar, byta skift och begära ledighet via mobilappen. Uppdateringar och aviseringar i realtid håller alla informerade, vilket minskar antalet uteblivna skift och schemakonflikter i sista minuten.

Deputy bästa funktioner

Skapa arbetspass med hjälp av dra-och-släpp-verktyg eller schemamallar baserade på medarbetarnas tillgänglighet för att undvika fel.

Spåra arbetstimmar enkelt med närvarokontroll i realtid, vilket säkerställer korrekt lönehantering och efterlevnad av arbetsrättsliga bestämmelser.

Prognosera personalbehovet noggrant genom att förutsäga bemanningsbehovet baserat på efterfrågan för att kontrollera kostnaderna och optimera medarbetarnas scheman.

Ge medarbetarna självbetjäningsverktyg för att visa scheman, skicka in förfrågningar och ställa in tillgänglighetspreferenser för ökad flexibilitet.

Deputy-begränsningar

Du kan inte använda ett vanligt kalkylblad i Excel eller Google Sheets för att ladda upp skift.

Mobilappen kan ibland vara buggig, vilket kan orsaka förseningar vid incheckning eller åtkomst till scheman.

Deputy-priser

Premium: 6 $/månad per användare

Schemaläggning: 4,50 $/månad per användare

Tid och närvaro: 4,50 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Deputy-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

3. Homebase (bäst för enkel, användarvänlig schemaläggning och tidrapportering)

via Homebase

För företag som behöver ett lättanvänt schemaläggningsverktyg utan onödig komplexitet är Homebase ett bra val. Det erbjuder ett enkelt men kraftfullt schemaläggningsgränssnitt som gör det möjligt för chefer att skapa skift på några minuter, spåra anställdas arbetstider och hantera tillgänglighet utan ansträngning. Automatiska skiftpåminnelser och aviseringar säkerställer att anställda alltid vet när och var de ska vara.

Dessutom integreras tidsregistreringsfunktionen i denna programvara för skiftadministration sömlöst med lönehanteringen, vilket minskar manuella fel och gör löneutbetalningarna stressfria.

Homebases bästa funktioner

Förvandla vilken enhet som helst till en tidsklocka med enkla funktioner för in- och utstämpling, inklusive GPS-spårning för exakt tidsspårning.

Anställ och introducera nya medarbetare enkelt med inbyggda funktioner för jobbannonser, uppföljning av sökande och smidiga introduktionsverktyg.

Förenkla lönehanteringen genom att konvertera tidrapportmallar till lönerapporter och integrera dem smidigt med löneleverantörer.

Begränsningar för Homebase

Kalenderintegrationen är långsam och kan skapa flera instanser på samma dag för ett enda skift.

Det är inte lätt att be om en ledig dag efter att ha jobbat natten eller ett extra skift.

Priser för Homebase

Grundläggande: Gratis

Väsentligt: 24,95 $/plats

Plus: 59,95 $/plats

Allt-i-ett: 99,95 $/plats

Homebase-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

🧠 Kul fakta: I takt med att automatiseringen ökar experimenterar vissa företag även med schemaläggningsbotar och robotassistenter som drivs av AI!

4. ZoomShift (Bäst för anpassningsbara schemaläggningsmallar och spårning av arbetskraftskostnader i realtid)

via ZoomShift

ZoomShift är utformat för företag som behöver flexibla, anpassade schemaläggningsalternativ. Till skillnad från rigida schemaläggningsverktyg gör det möjligt för chefer att skapa och återanvända mallar för arbetsscheman, vilket gör det enkelt att planera scheman som är anpassade efter specifika behov. Detta är särskilt användbart för företag med roterande skift, kontraktsanställda eller icke-traditionella arbetsmönster.

Dessutom hjälper realtidsuppföljning av arbetskraftskostnader företag att hålla sig inom budgeten genom att övervaka lönekostnaderna när medarbetarnas scheman skapas.

ZoomShifts bästa funktioner

Spåra arbetskraftskostnader i realtid med prognosverktyg och löneintegration för att hålla dig inom budgeten.

Förenkla tidrapporteringen med webb- och mobilbaserade tidsklockor, GPS-verifiering och automatiserad hantering av incheckningar.

Förbättra teamkommunikationen med meddelanden i appen, gruppchattar och läskvitton för bättre samordning.

Öka ansvarstagandet genom automatiska påminnelser om arbetspass, vilket minskar frånvaron och problem med schemaläggning i sista minuten.

Begränsningar för ZoomShift

Saknar offlinefunktioner

Du kan inte automatiskt godkänna förfrågningar om skiftersättning.

Priser för ZoomShift

Viktigt: Gratis

Startpaket: 2,50 $/månad per användare

Premium: 5 $/månad per användare

ZoomShift-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

💡 Proffstips: Låt anställda byta skift inom appen, vilket minskar belastningen på cheferna. Vissa verktyg kräver chefens godkännande för att byta skift, medan andra tillåter automatiska byten baserat på fastställda regler.

5. Sling (Bäst för intuitiv schemaläggning och teamkommunikation)

via Sling

Sling gör schemaläggningen enkel och prioriterar tydlig kommunikation inom teamen. Chefer kan skapa, justera och tilldela skift samtidigt som alla hålls informerade med inbyggda meddelanden och aviseringar. Anställda kan begära ledighet, byta skift och få omedelbara uppdateringar om eventuella schemaändringar.

En viktig skillnad med Sling är dess uppgiftshanteringsfunktion, som gör det möjligt för chefer att tilldela specifika uppgifter till anställda under deras skift. Detta säkerställer att teammedlemmarna känner till sina ansvarsområden i förväg, vilket leder till smidigare arbetsflöden och färre missförstånd.

Slings bästa funktioner

Ge medarbetarna möjlighet att byta skift, självständigt planera scheman och automatisera skiftpåminnelser för att minska sista minuten-ändringar och förbättra arbetsfördelningen.

Säkerställ efterlevnad genom att hantera ledighetsansökningar och följa arbetslagstiftningen med inbyggda säkerhetsfunktioner för schemaläggning.

Förbättra prestationsutvärderingar med hjälp av 360-graders feedbackverktyg för att utvärdera anställda och stödja professionell utveckling.

Övervaka aktiviteten med en aktivitetsdashboard för omedelbara uppdateringar om närvaro, produktivitet och hela teamets prestanda.

Begränsningar för Sling

Det är svårt att integrera Sling med annan programvara, inklusive lönesystem som Gusto.

Verktyget saknar avancerade alternativ som detaljerad rapportering för mer komplexa organisationer.

Priser för Sling

Gratis

Premium: 2 $/månad per användare

Företag: 4 $/månad per användare

Sling-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 150 recensioner)

🔍 Visste du att? Globala företag kan skapa smidiga arbetsmodeller som följer solen med hjälp av schemaläggningsprogram. Team i olika tidszoner överlämnar uppgifter som i en oändlig stafett och arbetar dygnet runt.

6. When I Work (Bäst för robusta schemaläggningsfunktioner för anställdas tillgänglighet och skiftbyte)

via When I Work

When I Work fokuserar på att skapa scheman för företag och anställda. Plattformen gör det möjligt för anställda att ange sin tillgänglighet och sina preferenser, vilket ger cheferna bättre insikt i vem som är tillgänglig innan de tilldelar skift.

Denna funktion hjälper till att minska schemakonflikter och förbättrar medarbetarnas tillfredsställelse genom att säkerställa att skift överensstämmer med personalens önskemål när det är möjligt. Dessutom ingår skiftbyte, där medarbetare kan byta skift med kollegor, vilket minskar stressen vid sista minuten-problem med bemanning.

När jag arbetar bäst-funktioner

Visualisera medarbetarnas scheman tydligt med färgkodade kalendrar som hjälper chefer att organisera skift och upptäcka konflikter med ett ögonkast för bättre resursplanering.

Spåra tiden med en digital tidsklocka som stöder fotoklocka och automatiska påminnelser för att säkerställa korrekt närvaro.

Effektivisera lönehanteringen med integrationer för ADP, Gusto och Paychex, vilket garanterar smidiga löneberäkningar.

Begränsningar i When I Work

Chat-funktionen är långsam.

Det uppfyller inte kraven i Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

Priser för When I Work

Enkel plats eller schema: 2,50 $/månad per användare

Flera platser eller scheman: 4 $/månad per användare

Betyg och recensioner av When I Work

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

🧠 Kul fakta: Vissa schemaläggningssystem analyserar historiska data för att förutsäga vilka dagar anställda är mest benägna att sjukanmäla sig, särskilt efter en helgdag eller ett stort evenemang.

via Planday

För företag med komplexa schemaläggningsbehov erbjuder Planday en kraftfull lösning som integrerar personalplanering med lönehantering och HR-administration. Plattformen gör det enkelt att hantera komplicerade skiftmönster, inklusive variabla skift, övertid och efterlevnad av arbetsrättsliga bestämmelser.

Det inkluderar även HR-verktyg för att spåra medarbetardata, hantera ledighetsansökningar och övervaka prestationsmått.

Plandays bästa funktioner

Hantera HR-uppgifter effektivt genom att lagra kontrakt, tidrapporter och personalregister.

Utnyttja datadrivna insikter med avancerad rapportering om arbetskraftskostnader, intäkter och trender inom arbetskraften för att optimera personalbeslut.

Övervaka flera platser från en enda instrumentpanel och säkerställ smidig drift på olika platser.

Förenkla tidrapporteringen med mobila incheckningar, delade kiosker och geofencing för att säkerställa korrekta närvaroregistreringar och beräkna arbetade timmar.

Begränsningar för Planday

Att ändra sommartiden är en manuell uppgift som kräver extra arbete.

Du kan inte visa semesterkonton som har skapats för personalen utan att ändra datumintervall.

Planday-priser

Startpaket: 2,99 €/månad per användare (cirka 3,76 $/månad per användare)

Plus: 4,99 €/månad per användare (cirka 6,28 $/månad per användare)

Pro: Anpassad prissättning

Planday-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 50 recensioner)

🔍 Visste du att? Några högteknologiska personalhanteringssystem analyserar anställdas prestationsdata, närvaro och till och med tonen i e-postmeddelanden/meddelanden för att uppskatta arbetsglädjen, så att chefer kan förebygga utbrändhet innan den uppstår.

8. 7shifts (Bäst för optimering av arbetskraftskostnader och schemaläggning baserat på försäljningsprognoser)

via 7shifts

7shifts tar personaloptimering till nästa nivå genom att använda försäljningsprognoser och kundtrafikdata för att förutsäga arbetskraftsbehovet. Det analyserar historiska försäljnings- och kundtrafikmönster för att hjälpa chefer att skapa scheman för anställda som anpassar bemanningen efter verksamhetens behov. Denna funktion täcker rusningstider och undviker samtidigt onödiga arbetskraftskostnader under lugnare perioder.

Plattformen integreras med kassasystem (POS) för att samla in försäljningsdata i realtid, vilket ger en korrekt bild av personalbehovet. Automatiserad schemaläggning, arbetsprognoser och anställdas skiftpreferenser säkerställer att scheman är kostnadseffektiva och rättvisa.

7shifts bästa funktioner

Kontrollera arbetskraftskostnaderna med realtidsanalyser som ger insikter om personalnivåer och kostnadsoptimering.

Integrera smidigt med POS-system som Square och Toast för att anpassa försäljningsdata till löne- och personalbehov.

Spåra den dagliga verksamheten med en centraliserad Manager Log Book för att registrera viktiga händelser, anteckningar och uppgifter.

Anpassa dig efter väderförhållandena genom att använda prognosverktyg för att justera personalstyrkan utifrån förväntad kundtrafik.

7shifts begränsningar

Programmet sparar inte ändringarna förrän du stänger webbläsaren, vilket orsakar problem när flera personer redigerar ett schema.

Tipsfunktionen fungerar inte med poäng per skift, utan endast per timme.

7shifts prissättning

Gratis

Entré: 31,99 $/månad per plats

The Works: 69,99 $/månad per plats

Gourmet: 135 $/månad per plats

7shifts betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 100 recensioner)

🔍 Visste du att? Livsmedelsbutiker använder avancerade schemaläggningsverktyg för att analysera köpmönster, till exempel hur dåligt väder leder till en försäljningsökning, och schemalägga mer personal innan rusningen börjar.

9. Factorial (Bäst för integrerad schemaläggning, ledighetsregistrering och prestationsövervakning)

via Factorial

Factorial erbjuder en allt-i-ett-lösning för HR och personalhantering som går utöver ren schemaläggning. Chefer kan skapa och hantera skift samtidigt som de spårar medarbetarnas tillgänglighet och ledighetsansökningar, vilket säkerställer balanserade och regelkonforma scheman.

En av Factorials mest värdefulla funktioner är dess verktyg för prestationsövervakning. Med detta verktyg kan företag spåra anställdas produktivitet och engagemang tillsammans med schemaläggningsdata. Det hjälper chefer att identifiera trender och fatta datadrivna beslut om bemanning.

Factorials bästa funktioner

Effektivisera dokumenthanteringen genom att lagra HR-filer på ett säkert sätt och möjliggöra elektroniska signaturer för juridiska dokument.

Spåra tid och närvaro med QR-kodincheckning, geolokaliseringsspårning och övertidshantering för korrekt löneberäkning.

Optimera rekrytering och introduktion med hjälp av ett system för hantering av jobbsökande (ATS) som automatiserar granskning av CV och insamling av dokument.

Skala enkelt med hjälp av en centraliserad HR-plattform som integrerar schemaläggning, prestationshantering och dokumentlagring, och anpassar sig efterhand som ditt företag växer.

Faktoriella begränsningar

Begränsade rapporterings- och anpassningsalternativ

Den initiala installationen är överväldigande

Integrationen med tredjepartsapplikationer är långsam.

Faktoriell prissättning

Anpassade priser

Faktoriell betygsättning och recensioner

G2: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 250 recensioner)

10. Shiftbase (Bäst för flexibla schemaläggningsalternativ för medarbetarengagemang och feedback)

via Shiftbase

Shiftbase är utvecklat för företag som vill erbjuda sina anställda större flexibilitet samtidigt som de bibehåller sin operativa effektivitet. Anställda kan ange sin tillgänglighet och sina preferenser, vilket gör det enklare för chefer att skapa scheman som fungerar både för företaget och för personalen.

Verktyget uppmuntrar också till tvåvägskommunikation genom att låta anställda ge feedback på scheman, vilket ger chefer värdefull insikt i anställdas behov och preferenser.

Shiftbases bästa funktioner

Hantera HR-uppgifter med medarbetarprofiler, dokumentlagring och integration med HoorayHR för onboarding och kapacitetsplanering.

Spåra anställdas tid noggrant med hjälp av stämpelklockor, mobila incheckningar och platsbaserad spårning för att förhindra avvikelser.

Skapa veckoscheman på språng med en mobilvänlig app som gör det möjligt för anställda att spåra timmar, begära ledighet och hantera tillgänglighet.

Begränsningar för Shiftbase

Mobilapplikationen erbjuder inte samma funktioner som webbversionen.

Det har inga inbyggda alternativ för att hantera deltidsanställdas lediga dagar, vilket kräver manuell hantering genom tillgänglighetsinställningar.

Priser för Shiftbase

Gratis

Grundläggande: 4,25 $/månad per användare

Premium: 5,25 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Shiftbase-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,4/5 (över 190 recensioner)

11. Humanity (Bäst för avancerad schemaläggning med AI-driven insikt och stöd för regelefterlevnad)

via Humanity

Humanity kombinerar AI-driven schemaläggning med verktyg för regelefterlevnad för att skapa en kraftfull lösning för personalhantering.

Plattformen använder maskininlärning för att analysera arbetskraftsbehovet och automatiskt generera kostnadseffektiva scheman som uppfyller gällande regler. Detta hjälper företag att undvika schemakonflikter, överbemanning och underbemanning samtidigt som arbetsrättsliga regler och fackliga avtal följs.

Humanitys bästa funktioner

Automatisera dynamisk schemaläggning och skiftplanering för att eliminera personalfel, optimera arbetskraftskostnaderna och skapa en stressfri upplevelse för chefer och anställda.

Samordna dina personaladministrationssystem genom att integrera Humanity Schedule med stora löneadministratörer och ERP/HCM-leverantörer som ADP, Oracle, Workday och många fler.

Använd Staffing Checker för att identifiera och lösa luckor i bemanningen per timme och position, så att du säkerställer en optimal bemanning.

Mänskliga begränsningar

Det integreras inte med lönesystem som Dayforce och Ceridian.

Det är fördröjt med skiftavbokningar och kräver en inlärningskurva.

Humanity-prissättning

Anpassad prissättning

Humanity-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 290 recensioner)

💡 Proffstips: Istället för att stressa när någon sjukanmäler sig, kan du ha en lista över medarbetare som är villiga att ta lediga skift med kort varsel. Många schemaläggningsverktyg låter dig skapa ett jour-system för snabba ersättare.

Förflytta din schemaläggning mot framgång med ClickUp

Att skapa den perfekta arbetsschemaläggningen behöver inte vara en ständig kamp med tillgänglighet, byten och ändringar i sista minuten. Med rätt verktyg kan du skapa ett smidigare och effektivare schemaläggningssystem som gör ditt team nöjt och din verksamhet smidig.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, är det perfekta verktyget för AI-driven schemaläggning, smidiga integrationer och uppdateringar i realtid. Sluta stressa med schemaläggningen och fokusera på ditt teams framgång!

Registrera dig gratis för ClickUp idag! ✅