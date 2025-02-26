Topp 10 alternativ och konkurrenter till Threads för 2025

När Meta lanserade Threads positionerade man sig som ett nytt alternativ till X (tidigare Twitter) med målet att locka användare som sökte nya sätt att kommunicera. Threads byggde på Instagram och betonade realtidsuppdateringar och närmare kontakter, men var i slutändan inte något för alla.

Andra plattformar har tagit över för dem som ville ha en kronologisk tidslinje eller en mer nischad attraktionskraft. Reddit erbjuder riktade diskussioner, medan Discord hjälper till att bygga gemenskaper. Dessa alternativ kanske passar dina behov bättre.

Låt oss utforska de bästa Threads-alternativen och konkurrenterna för kreatörer, proffs och alla som vill hålla kontakten med ett syfte.

👀Visste du att? På bara fem dagar efter lanseringen nådde Threads över 100 miljoner användare – ett rekord som gjorde det till den snabbast växande onlineplattformen i historien.

⏰60-sekunders sammanfattning Här är 10 alternativ till Threads som kan inspirera dina digitala konversationer: Slack: Bäst för professionell teamkommunikation

Discord: Bäst för att bygga anpassade communityn

Reddit: Bäst för nischdiskussioner

Bluesky: Bäst för decentraliserade sociala nätverk

X (tidigare Twitter): Bäst för globala diskussioner och uppdateringar

Mastodon: Bäst för decentraliserad integritet

Facebook-grupper : Bäst för privata communityn

Mattermost: Bäst för teamkommunikation på företagsnivå

Circle: Bäst för att bygga varumärkesgemenskaper

TikTok: Bäst för kreativ viralitet

Bonusverktyg : ClickUp . ClickUp är visserligen inte en plattform för sociala medier, men kan fungera som ett alternativ till Threads för team och communityn som behöver strukturerade diskussioner i realtid.

Med inbyggd chatt, trådade kommentarer, uppgiftsbaserade konversationer och dokument för långa uppdateringar håller ClickUp kommunikationen organiserad och handlingsbar – till skillnad från Threads flyktiga natur.

Det fungerar också som ett verktyg för marknadsföring i sociala medier med möjlighet att skapa innehållskalendrar, använda mallar för att hantera innehållsflöden och samarbeta med ditt team om marknadsföringshantering.

Vad ska du leta efter i alternativ till Threads?

Flera plattformar syftar till att bygga gemenskaper och skapa meningsfulla kontakter online. Men det finns ingen universallösning. Du kan inte förvänta dig samma engagemang överallt.

Så när du letar efter ett alternativ till Instagram Threads är det här du måste tänka på:

Användargränssnitt : Ett rent, intuitivt gränssnitt kan avgöra om din upplevelse blir bra eller dålig. Leta efter plattformar som känns naturliga och lätta att navigera.

Communityfunktioner : Stöder plattformen skapandet av riktade communityn eller främjar den meningsfulla kontakter kring gemensamma intressen?

Alternativ för delning av innehåll : Oavsett om du vill dela foton, videor eller snabba statusuppdateringar, kontrollera om plattformen har de funktioner som gör det möjligt.

Kronologiska tidslinjer : Om du saknar tiden med realtidsuppdateringar utan algoritmisk inblandning, prioritera plattformar som erbjuder denna funktion.

Sekretess- och datapolicy : Tänk på hur plattformen hanterar dina data och om den ger dig kontroll över sekretessinställningarna.

Integration med andra plattformar: Vissa plattformar fungerar bättre när de är kopplade till appar du redan använder, som Instagram eller Facebook.

💡Proffstips: Prioritera en plattform som bäst passar dina mål. Om du vill ha uppdateringar i realtid kan X (tidigare Twitter) vara rätt val för dig. Om du vill ha en dedikerad plats för teamsamarbete kan du prova kommunikationsverktyg för företag som ClickUp Chat.

De 10 bästa alternativen till Threads

Här är de 10 bästa alternativen till Threads, med liknande funktioner och individuella USP:er, för olika användningsområden.

1. Slack (bäst för professionell teamkommunikation)

via Slack

Slack har genom åren blivit synonymt med professionell kommunikation.

Den kan göra allt från teamsamarbete till att skapa slutna community-torg. Plattformen är en chattapp som är utvecklad för att förbättra gruppkommunikationen genom meddelanden. Men den kan också fungera som ett arkiv för alla dina filer – även om de kan vara ganska svåra att hitta!

Slacks bästa funktioner

Skapa separata kanaler för olika ämnen för att hålla konversationerna organiserade och lätta att följa.

Integrera med Google Drive, Trello och över 2 600 andra samarbetsverktyg.

Njut av röst- och videomeddelanden för enkel kommunikation.

Slacks begränsningar

Den kostnadsfria planen tillåter endast 10 integrationer.

Företagsabonnemang kan vara dyra för större organisationer.

Slack-priser

Gratis för alltid

Pro: 8,75 $/månad per användare

Business+: 15 $/månad per användare

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 33 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 500 recensioner)

📮ClickUp Insight: Cirka 41 % av yrkesverksamma föredrar snabbmeddelanden för teamkommunikation. Även om det erbjuder snabba och effektiva utbyten, sprids meddelanden ofta över flera kanaler, trådar eller direktmeddelanden, vilket gör det svårare att hämta information senare. Med en integrerad lösning som ClickUp Chat kopplas dina chattråd till specifika projekt och uppgifter, så att dina konversationer hålls i sitt sammanhang och är lättillgängliga. Till skillnad från traditionella chattverktyg som ofta blir en distraktion, säkerställer ClickUp att diskussionerna förblir handlingsbara, vilket minskar kontextväxlingar och hjälper teamen att driva arbetet framåt istället för att bara prata om det.

2. Discord (bäst för att bygga anpassade communityn)

via Discord

Discord har funnits sedan 2015, men blev först populärt 2020 tack vare unga vuxna och studenter som spelar tillsammans.

Med röst-, text- och videochatt är det rätt plats att umgås, dela och samarbeta på. Oavsett om du koordinerar en spelkampanj med vänner eller organiserar en bokklubb kan Discord ge dina gruppchattar en rolig touch.

Discords bästa funktioner

Skapa och gå med i olika servrar utifrån dina intressen.

Använd kraftfulla verktyg för moderering av communityn med olika nivåer av åtkomst och anpassning av behörigheter.

Integrera bots för olika ändamål, till exempel för att spela musik, moderera konversationer och tillhandahålla information.

Prova Discord-hackar som att aktivera Push-to-Talk för att minska bakgrundsljudet och hålla konversationerna flytande i röstkanalerna.

Begränsningar med Discord

Gränssnittet kan verka överväldigande till en början.

Direktmeddelanden är inte begränsade till specifika servrar, vilket kan göra gränsen mellan professionell och personlig kommunikation oklar.

Priser för Discord

Gratis för alltid

Nitro Basic: 2,99 $/månad per användare

Nitro: 9,99 $/månad per användare

Discord-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (450+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Discord?

Det är en fantastisk app för att bygga upp och engagera sig i en community och samtidigt vara produktiv. Det finns gott om funktioner för att förbättra engagemanget med din publik, vare sig det är i chattar eller röstkanaler. Det kan ta lite tid att vänja sig vid förändringarna i användbarheten på grund av frekventa uppdateringar, men funktionaliteten hos viktiga funktioner påverkas inte av detta.

🧠Rolig fakta: Discord skapades som ett kommunikationsverktyg för gamers. Men det blev så småningom en fantastisk plattform för att bygga nischade communityn och hålla kontakten med uppdateringar i realtid.

4. Reddit (bäst för nischdiskussioner)

via Reddit

Reddit är internetets vilda västern, där varje hobby, fråga och impopulär åsikt hittar sin plats. Det kallas inte internets förstasida för ingenting!

Du kan göra precis vad du vill – från att fördjupa dig i diskussioner med främlingar om gemensamma intressen till att bara bläddra och skratta högt åt nischade memes. Detta omfattande nätverk av communityn (kallade subreddits) är dedikerat till ett brett spektrum av ämnen, från astronomi till dammsugare.

Reddits bästa funktioner

Hitta relevant innehåll och de bästa diskussionerna tack vare systemet med upp- och nedröster.

Delta i live-frågestunder med experter, kändisar och andra intressanta personligheter.

Belöna andra användare för värdefulla bidrag, uppmuntra positiva interaktioner och engagera användarna.

Reddits begränsningar

Kvaliteten på modereringen kan variera kraftigt mellan olika subreddits, vilket leder till inkonsekventa upplevelser.

Framsidan påverkas starkt av Reddit-algoritmen, vilket ibland kan begränsa exponeringen för olika perspektiv.

Reddit-priser

Gratis för alltid

Reddit Premium: 5,99 $/månad

Reddit-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Reddit?

Reddit är en enastående social medieplattform som gör det möjligt för användarna att gå med i en community, publicera innehåll och delta i diskussioner med andra användare... Det är en bra plattform för både privat och professionellt bruk. Att publicera på Reddit kan vara lite knepigt för nya användare, eftersom vissa inlägg snabbt tas bort. Dessutom finns det många bots och spamkonton på Reddit som ofta trakasserar andra användare.

4. Bluesky (Bäst för decentraliserade sociala nätverk)

via Bluesky

Bluesky kan anses vara ett av de starkaste alternativen till Twitter. Tack vare sin decentraliserade approach till communitybyggande erbjuder det mycket mer kontroll över ditt innehåll, flöde och onlineidentitet – till skillnad från Twitter.

Bluesky omdefinierar vad en social medieplattform kan vara, med fokus på användarkontroll och öppen utveckling.

Bluesky bästa funktioner

Bygg vidare på AT-protokollet för transparens och interoperabilitet mellan sociala appar.

Länka konton till anpassade domäner för en unik, verifierbar identitet

Välj dina preferenser och skapa dina flöden – här finns inga algoritmiska överraskningar.

Ställ in dina egna modereringsregler genom ett öppet märkningssystem.

Bluesky-begränsningar

Bluesky har en mindre användarbas, vilket leder till en begränsad kontaktkrets.

Eftersom det är en relativt ny programvara kan det ibland uppstå tekniska problem, såsom serveravbrott eller långa laddningstider.

Bluesky-prissättning

Gratis för alltid

Bluesky-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

👀Visste du att? Bluesky skapades av Jack Dorsey (ja, medgrundaren av Twitter!). Det började som ett forskningsinitiativ inom Twitter 2019 för att utforska decentraliseringsalternativ för sociala medier.

via X

X (tidigare Twitter) är platsen där världen samlas för att diskutera, skratta och ibland lära sig något på 280 tecken eller mindre. Det började kanske som en mikrobloggtjänst, men har sedan utvecklats till en hubb för uppdateringar i realtid. Under det senaste decenniet har världshändelser utspelat sig på plattformen, vilket har format dess roll i globala samtal.

Från trendiga ämnen till heta debatter – X formar hur människor kommunicerar och interagerar online i den moderna digitala världen.

X bästa funktioner

Håll dig uppdaterad med realtidsuppdateringar om globala händelser och trender.

Håll koll på tidslinjerna i kronologisk ordning så att du aldrig missar något från de konton du följer.

Skapa viralt innehåll och bygg enkelt en engagerande community.

Använd livevideo- och ljudfunktioner för omedelbara röstdiskussioner i realtid.

X begränsningar

Begränsningen på 280 tecken kan göra det svårt att förmedla komplexa idéer.

Tidslinjen påverkas av en algoritm, som ibland kan prioritera engagemang framför relevans.

X-prissättning

Gratis för alltid

Grundläggande nivå: 3 $/månad

Premiumnivå: 8 $/månad

Premium+ nivå: 22 $/månad

X-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om X?

Jag gillar möjligheten att identifiera influencers, övervaka varumärken, få en djup förståelse för marknader, samt spåra hashtags, kommunicera enkelt, snabbt och korrekt med flera personer, snabba svar och engagemang mellan människor och platser. Det dåliga är att det finns mycket reklam, och det bidrar också till spridningen av falska nyheter...

👀Visste du att? 48 % av X-användarna säger att de använder plattformen för att få nyheter och uppdateringar, medan samma procentandel också använder den för underhållning. Snacka om mångsidighet!

6. Mastodon (bäst för decentraliserad integritet)

via Mastodon

Mastodon är en öppen källkodsbaserad och decentraliserad social nätverkssajt som prioriterar användarkontroll, integritet och en reklamfri upplevelse.

Allt fler söker alternativ till traditionella sociala medieplattformar, och Mastodons unika approach till communityengagemang och innehållsdelning har vunnit mark.

Mastodons bästa funktioner

Välj en oberoende server (instanser) som fungerar med sin egen community, regler och kultur, beroende på dina intressen och värderingar.

Visa inlägg i kronologisk ordning från konton du följer, utan algoritmisk inblandning.

Njut av en renare användarupplevelse utan påträngande annonser.

Använd funktionen "federation" för att interagera med olika servrar och skapa ett sammankopplat nätverk som kallas "fediverse".

Mastodons begränsningar

Användarna kan möta en brant inlärningskurva.

Att hitta nya människor och innehåll kan vara svårare jämfört med andra plattformar med kraftfulla sökalgoritmer.

Priser för Mastodon

Gratis för alltid

Mastodon-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. Facebook-grupper (bäst för privata communityn)

via Facebook

Du har ägnat timmar åt att finslipa ditt inlägg, men kommer någon att se det? Den tanklösa scrollningen i Facebook-flödet kan snabbt begrava ditt innehåll, vilket gör det lätt för din publik att missa det.

Grupper erbjuder en dedikerad plats för att komma i kontakt med likasinnade och bygga en mysig och interaktiv gemenskap med människor som bryr sig om vad du har att säga.

Facebook-gruppers bästa funktioner

Skapa privata grupper för exklusiv tillgång till medlemmar gratis

Organisera och marknadsför evenemang inom gruppen och skicka ut meddelanden genom att nämna alla.

Gå live i din grupp för att skapa engagemang och enkelt dela foton, dokument och videor inom gruppen.

Få tillgång till Facebooks enorma användarbas för att nå en bredare publik.

Begränsningar för Facebook-grupper

Direktförsäljning eller erbjudande av premiuminnehåll är i allmänhet inte genomförbart med begränsade intäktsmöjligheter.

Begränsad kontroll över den övergripande användarupplevelsen inom gruppen på grund av det i stort sett standardiserade gränssnittet och funktionerna.

Priser för Facebook-grupper

Gratis för alltid

Meta Verified Standard för kreatörer och Business Standard: 14,99 $/månad

Meta Verified Business Plus: 44,99 $/månad

Betyg och recensioner av Facebook-grupper

G2: 4,3/5 (över 650 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Facebook-grupper?

Facebook-grupper är ett utmärkt sätt att gå med i små eller stora communityn på Facebook, som består av likasinnade personer med liknande intressen. Facebook-grupper är otroligt enkla att använda och ger mig regelbundna aviseringar om aktiviteter från de grupper jag har gått med i, så att jag kan hålla mig uppdaterad om inlägg.

8. Mattermost (Bäst för teamkommunikation på företagsnivå)

via Mattermost

Mattermost är som ett slickat alternativ till Slack – praktiskt, säkert och helt inriktat på att få saker gjorda.

Mattermost är en öppen källkodsplattform som är perfekt för team som behöver avancerade samarbetsfunktioner och bättre funktionalitet. Den erbjuder också säker meddelandehantering, fildelning, Markdown och integrationer med andra verktyg – perfekt för företag och utvecklare!

Mattermorts bästa funktioner

Kombinera företagsmeddelanden , fildelning och automatisering av arbetsflöden på ett och samma ställe.

Ring ljud- och videosamtal med ditt team

Skapa strukturerade arbetsflöden med playbooks och integrationer

Prioritera säkerhet och efterlevnad med funktioner som end-to-end-kryptering och datakontroller.

Mattermorts begränsningar

Kräver dedikerade IT-resurser för egenhosting.

Den kostnadsfria versionen har begränsningar vad gäller funktioner, lagringsutrymme och antal användare.

Mattermost-priser

Gratis för alltid

Professional: 10 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Mattermost-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 150 recensioner)

9. Circle (bäst för att bygga varumärkesgemenskaper)

via Circle

Tänk dig att din gruppchatt och ditt arbetshanteringsverktyg fick ett barn. Det är Circle.

Det är den perfekta mötesplatsen online för kreatörer, communityn och team som är trötta på kaoset med oändliga aviseringar och förlorade trådar. Oavsett om du brainstormar med ditt team eller diskuterar om ananas hör hemma på pizza, så håller Circle dina konversationer fokuserade.

Circle bästa funktioner

Kombinera diskussioner, evenemang och kurser på en enda plattform.

Få tillgång till livestreams, gruppchattar och organiserade diskussioner för att skapa engagemang.

Skapa betalda medlemskap, kohortbaserade grupper och exklusiva masterclasses.

Anpassa plattformen efter din varumärkesidentitet

Begränsningar för cirklar

Bristen på gratisabonnemang kan göra det svårare att avgöra om detta är rätt plattform för dig.

Cirkelprissättning

Professionell: 89 $/månad

Företag: 199 $/månad

Företag: 360 $/månad

Plus Branded App: Anpassade priser

Cirkelbetyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (35+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Circle?

Jag älskar att jag kan lägga till kurser, blogginlägg, videor och PDF-filer. Det är också superenkelt att anpassa utseendet på min community. Plattformen gör det också möjligt för medlemmarna att interagera med innehållet och ställa frågor, vilket är jättebra!

10. TikTok (Bäst för kreativ viralitet)

via TikTok

TikTok är platsen där en 10 sekunders video kan göra dig till en viral sensation eller få dig att ifrågasätta dina livsval klockan 2 på natten och fråga: ”Varför tittar jag på någon som bakar en krokodilformad tårta?”

Älska det eller hata det, TikTok har omdefinierat hur vi konsumerar och delar innehåll.

Även om debatter om att förbjuda det i USA dyker upp då och då, har det varit en knutpunkt för allt som är kreativt. Olika typer av innehållsskapare bidrar med danstrender, riktade communityn och tvivelaktiga livshacks för att skapa den perfekta blandningen av underhållning och kreativitet.

Och ja, till och med din mormor kan bli populär – välkommen till kaoset!

TikToks bästa funktioner

Använd lättnavigerade verktyg för att skapa engagerande videor med filter, effekter och musik.

Utforska en personlig For You-sida (FYP) för att upptäcka trendigt innehåll som är skräddarsytt efter dina intressen.

Gå med i en trenddriven community som lever på viralitet och skapar en känsla av delade upplevelser.

Skapa användargenererat innehåll med funktioner som Duets och Stitches.

TikToks begränsningar

Innehållsmättnad kan bli en utmaning för nyare kreatörer som vill sticka ut.

Framgången beror i hög grad på din förståelse av TikTok-algoritmen.

Priser för TikTok

Gratis för alltid

TikTok-betyg och recensioner

G2: Recensioner finns inte tillgängliga

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

ClickUp är kanske inte det första namnet du tänker på när det gäller sociala kontakter, men dess samarbetsfunktioner gör det till en stark konkurrent som alternativ till Threads.

Den är utformad för att vara den ultimata appen för arbete och erbjuder även inbyggd chatt, dokument och whiteboards, vilket gör det möjligt för team – arbetsgrupper, D&D-team och alla andra däremellan – att kommunicera och samarbeta effektivt på ett och samma ställe.

Med oändliga anpassningsmöjligheter kan du göra mycket mer än bara chatta med din community.

Arbeta som ett enda marknadsföringsteam

Marknadsföringsprojektledningsprogrammet ClickUp är särskilt attraktivt för sociala medier och marknadsföringsteam, eftersom det erbjuder verktyg som går utöver enkel kommunikation.

Från AI-driven innehållsidéer till uppgiftshantering och framstegsspårning – allt som ditt social media-marknadsföringsteam behöver finns här.

Prova ClickUp Chat Hantera enkel teamkommunikation och uppgiftshantering med ClickUp Chat.

Kronjuvelen? ClickUp Chat! Du får alla kommunikationsfunktioner utan att behöva leta efter den "rätta" kanalen. Konversationer kopplas automatiskt till rätt utrymme, lista och uppgift inom ClickUp, så att sammanhanget alltid finns till hands. Bonus: Om du har en text som du behöver konvertera till en åtgärdsbar uppgift kan du göra det med ett enda klick från chatten!

Sammanfatta diskussionstrådar med AI CatchUps i ClickUp Chat

Dessutom kan du genom integreringen av ClickUps egen AI, ClickUp Brain, i Chat:

Sammanfatta långa konversationer så att du snabbt kan fånga upp viktiga punkter utan att behöva bläddra igenom oändliga meddelanden.

Föreslå svar för att påskynda svaren och hålla konversationerna igång på ett effektivt sätt.

Automatisera statusuppdateringar genom att sammanfatta de senaste projektframstegen i chatten.

Förbättra tydligheten genom att skriva om eller förfina meddelanden för bättre kommunikation.

Översätt meddelanden i realtid för att bryta språkbarriärer i globala team.

Titta på den här videon för att förstå alla möjligheter som uppstår när dina uppgifter och chattar samlas på ett och samma ställe!

Men vad händer i situationer där ord inte räcker till? Visualisera och samarbeta kring dina idéer med ClickUp Whiteboards. Kom på idéer, planera och kartlägg dina kampanjer i sociala medier tillsammans med visuella bidrag från teamet i realtid.

Förverkliga dina bästa idéer genom att samarbeta i realtid med ClickUp Whiteboards.

Och om du behöver detaljerad dokumentation för dina planer? ClickUp Docs har allt du behöver. Lägg till ett i ditt projekt för att skapa och redigera dokument tillsammans i realtid samtidigt som du kontrollerar behörigheter för att skydda känslig information.

Det största problemet som ClickUp löste för oss var marknadsföring och planering av sociala medier. Förut planerade vi i Excel och arkiverade innehållet i mappar, vilket snabbt blev väldigt rörigt. Med ClickUp kan jag ha planeringen och marknadsföringen (texter, videor och foton) på ett ställe, enkelt!

Anpassa och automatisera din arbetsyta

Till skillnad från Threads erbjuder ClickUp en serie avancerade verktyg som är utformade för att öka din produktivitet och organisation. Dess funktioner för uppgiftshantering gör att du kan dela upp stora projekt i hanterbara, spårbara uppgifter, tilldela ansvar, sätta deadlines och enkelt justera kursen baserat på framsteg i realtid.

ClickUp Automations sparar också timmar varje vecka genom att eliminera repetitiva uppgifter. Ställ in anpassade triggers med if-then-satser och se hur dina statusuppdateringar skrivs automatiskt, teammedlemmar automatiskt meddelas om viktiga förändringar och uppgifter flyter smidigt genom arbetsflödena. Från automatisk tilldelning av arbete till prioritering av brådskande förfrågningar, ClickUp Automations håller projekten igång smidigt medan du fokuserar på det som verkligen betyder något.

Utför repetitiva uppgifter automatiskt och spara tid med ClickUp Automations.

Skapa din egen sociala mediebas

Att bygga en gemenskap handlar om mer än bara kommunikation. Det handlar också om att utforma en solid strategi.

Att installera en hel programvara för hantering av sociala medier är dock mycket arbete. Kan en mall för innehåll på sociala medier hjälpa dig? Självklart!

ClickUp Social Media Template gör det enklare (och snabbare!) att lansera din närvaro på sociala medier genom att samla allt du behöver – från brainstorming till skapande, schemaläggning och analys – på ett och samma ställe.

Håll koll på alla dina teamuppgifter med ClickUp Calendar View.

Vill du ha något mer avancerat? ClickUp Social Media Advanced Template innehåller över 15 anpassade statusar och fem anpassade vyer, inklusive listvy, tavelvy i Kanban-stil och mycket mer för omfattande hantering.

Spåra uppgiftsförloppet enkelt med ClickUp Custom Statuses

Behöver du en mall specifikt för engagerande communityn? ClickUp Community Management Template hjälper dig att planera, strategisera, spåra och mäta framgång, så att din community förblir aktiv och sammankopplad.

Byt till ClickUp för att:

Arbeta med det kompletta paketet för projektledning i sociala medier , inklusive uppgifts- och händelsehantering, automatisering av arbetsflöden och projektuppföljning.

Använd integrationer som Instagram-analysverktyg för säker dataflöde utan att byta verktyg.

Få tillgång till ett stödjande globalt ClickUp-community med andra ClickUp-användare för att knyta kontakter, lära dig nya saker och dela idéer.

Sammantaget är ClickUp ett måste för team som vill öka sin närvaro och samarbete på sociala medier. Det håller dina sociala medier igång utan problem!

Effektiv kommunikation med ClickUp

Oavsett om du letar efter professionellt samarbete, nischdiskussioner eller kreativ viralitet finns det många plattformar att välja mellan. ClickUp sticker dock ut som den ultimata lösningen för projektledning på sociala medier.

Sociala medier sover aldrig. Med omfattande funktioner som enkel samverkan, uppgiftshantering och automatiserade arbetsflöden gör ClickUp det heller inte. Dessutom samlar det alla dina pågående idéer, publiceringsklara innehåll, viktiga mätvärden och viktiga uppdateringar på ett och samma ställe.

På så sätt kan du skapa effektiva strategier, följa framsteg och uppnå dina mål på sociala medier utan att behöva oroa dig för verktygströtthet. Låter det bra? Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto nu!