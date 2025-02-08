20 idéer för intranätinnehåll som ökar medarbetarnas engagemang

Har du lagt ner mycket tid och resurser på att skapa intranätinnehåll, bara för att upptäcka att medarbetarnas engagemang är svagt? Du kanske har tänkt: ”Om vi delar rätt information kommer de att engagera sig.”

Liksom de flesta HR-proffs har du insett att det krävs mer än roliga uppdateringar för att fånga uppmärksamhet. Det krävs nytt, kreativt innehåll som väcker genklang.

Låt oss utforska några idéer för intranätinnehåll som kan motivera medarbetarna att engagera sig. 📑

⏰ 60-sekunderssammanfattning Öka engagemanget på intranätet med innehåll som skapar sammanhang, motiverar och stämmer överens med företagets mål. Så här gör du för att det ska bli effektivt: Fokusera på att skapa varierat och engagerande intranätinnehåll som tilltalar medarbetarna och stämmer överens med företagets mål. Inkorporera multimedia, interaktiva element, erkännandefunktioner och möjligheter till feedback för att hålla teamen sammankopplade och motiverade. Använd avancerade intranätverktyg som som ClickUps Dashboards, Docs och Brain för att organisera information, spåra prestanda och anpassa resursrekommendationer. Prioritera tydligt, koncist innehåll och mobilvänliga format för enkel navigering och tillgänglighet. Uppmuntra kontinuerlig feedback från medarbetarna för att förfina och förbättra företagets intranätinnehåll över tid.

Intranätinnehållets roll för medarbetarnas engagemang

Intranätinnehåll är avgörande för hur medarbetarna interagerar med sin arbetsplats. I grund och botten är syftet med intranätinnehåll att hålla medarbetarna informerade, engagerade och uppkopplade.

Genomtänkt innehåll främjar tillfredsställelse och stärker teamkänslan.

Uppmuntra kommunikation och samarbete

En av de viktigaste fördelarna med effektivt intranätinnehåll är förbättrad kommunikation. Det överbryggar klyftor och säkerställer att viktig information når alla utan förvirring. Det fungerar också som en plattform för att uppmuntra samarbete.

Intranätet förenar medarbetarna så att de kan arbeta mer effektivt genom uppdateringar om teamprojekt, delade resurser eller utrymmen för brainstorming.

🔍 Visste du att? Enligt forskningsrapporten State of the Intranet från Simpplr såg företag som använde moderna intranätlösningar en ökning på 50 % eller mer i intäkter, lönsamhet, kundlojalitet, produktivitet, kundnöjdhet och prestationsnivåer. Dessutom rapporterade 97 % av organisationerna en positiv effekt på medarbetarnas välbefinnande.

Stödja en positiv arbetsplatskultur

Ett välskött socialt intranät på bidrar till en positiv företagskultur. Att uppmärksamma medarbetarnas prestationer, dela med sig av framgångshistorier och fira milstolpar skapar en miljö där människor känner sig uppskattade och motiverade.

Innehåll som speglar dessa element främjar en djupare koppling mellan medarbetarna och organisationen.

Tillgodose olika medarbetares behov

Variation är nyckeln när det gäller engagerande intranätinnehåll.

Vissa anställda dras till aktuella nyhetsuppdateringar, medan andra fokuserar på utbildningsresurser eller tycker om att läsa artiklar som lyfter fram teamets framgångar. Genom att erbjuda innehåll som tillgodoser dessa olika preferenser blir intranätet en resursrik plats som stöder alla på alla nivåer.

🧠 Kul fakta: Ordet ”intranät” kommer från prefixet ”intra-” (som betyder ”inom”) och ”nät”, vilket speglar dess syfte som ett privat, internt nätverk inom organisationer.

Så här kan ClickUp Brain generera en snabb uppdatering för ditt företags intranät.

20 engagerande idéer för intranätinnehåll

Letar du efter sätt att hålla ditt intranät levande och engagerande? Nytt, kreativt innehåll kan göra hela skillnaden när det gäller att bygga en plattform som ditt team verkligen vill använda.

Här är 20 idéer som kan inspirera dig och förvandla ditt intranät till en knutpunkt för samarbete och kontakter. 📝

Håll dina medarbetare informerade med realtidsuppdateringar om företagets utveckling. Dela information om nya initiativ, produktlanseringar, partnerskap eller marknadsexpansioner. Genom att inkludera ledningens insikter eller en inblick bakom kulisserna blir dessa uppdateringar mer relaterbara.

via Oak Engage

💡 Proffstips: Använd infografik eller korta videoklipp för att hålla uppdateringarna koncisa och visuellt tilltalande, så att de snabbt fångar uppmärksamheten och engagerar medarbetarna.

2. Medarbetare i fokus

Avsätt en sektion för att presentera teammedlemmarna. Lyft fram deras bidrag, hobbyer eller karriärutveckling. Genom att lägga till roliga fakta eller korta intervjuer blir dessa presentationer engagerande och främjar starkare band inom teamet.

via Unily

💡 Proffstips: Använd ett roterande schema för att säkerställa att alla avdelningar representeras lika över tid, och använd medarbetarregistret för att hålla koll på teammedlemmarna.

3. Omröstningar och undersökningar

Uppmuntra deltagande med snabba omröstningar eller enkäter. Dessa kan fokusera på roliga ämnen som favoritgodis på kontoret eller samla in feedback om arbetsplatsens policyer. Svaren ger också värdefulla insikter som kan ligga till grund för beslutsfattande.

via Sharepoint Maven

4. Teamets hyllningar

Teamshoutouts är ett kraftfullt sätt att uppmärksamma medarbetare och lyfta fram teamets hårda arbete och prestationer inom organisationen. Att fira framgångar som att slutföra ett stort projekt, nå en viktig milstolpe eller övervinna utmaningar tillsammans främjar en känsla av stolthet och kamratskap. Genom dessa shoutouts uppmärksammas teamets insatser och andra inspireras att samarbeta och bidra till gemensamma mål.

Att offentligt uppskatta deras bidrag hjälper till att upprätthålla momentum och stärker den övergripande teamdynamiken.

via ThoughtFarmer

5. Frågestunder med ledningen

Medarbetarna kan komma i direktkontakt med ledningen genom live- eller förinspelade frågestunder. Detta främjar transparens, öppen kommunikation på arbetsplatsen och gör det möjligt för medarbetarna att dela med sig av sina tankar eller ställa frågor.

via Oak Engage

💡 Proffstips: Låt medarbetarna skicka in frågor anonymt för mer öppna och ärliga interaktioner.

6. Roliga utmaningar

Håll arbetsplatsen dynamisk med roliga och engagerande utmaningar. Exempel på detta är frågesporter, fototävlingar och fitnessutmaningar. För att öka motivationen kan du belöna deltagarna med små priser eller offentlig erkänsla.

7. Utbildningsresurser

HR-strategier betonar ofta medarbetarnas utveckling, så ditt intranätinnehåll bör lyfta fram utbildningsmöjligheter, karriärutvecklingsprogram och resurser för självförbättring. Detta kan inkludera e-lärandemoduler, videohandledningar eller länkar till externa kurser.

via Axero Solutions

💡 Proffstips: Integrera spelifieringselement, som märken eller intyg om avslutade kurser, för att göra inlärningen mer givande.

8. Kalender för sociala evenemang

Organisera alla kommande sociala evenemang i en lättillgänglig kalender. Från teamutflykter till välgörenhetskampanjer och företagsomfattande firanden – detta håller medarbetarna informerade och engagerade i vad som händer.

via Intranet Connections

9. Feedbackforum

Skapa en trygg plats där medarbetarna kan dela med sig av feedback, förslag eller farhågor. Använd omröstningar eller kommentartrådar för mer strukturerade synpunkter och visa att du agerar utifrån deras idéer för att bygga förtroende och öka medarbetarnas engagemang.

💡 Proffstips: Uppdatera forumet regelbundet med sammanfattningar av åtgärder som vidtagits baserat på feedback för att upprätthålla trovärdigheten.

via Qualtrics

10. Projektets höjdpunkter

Fira projektens framsteg och framgångar, oavsett om de är avslutade eller pågående. Genom att publicera uppdateringar, teamfoton och uppnådda milstolpar håller du alla informerade och i linje med organisationens mål.

11. Tips och knep

Dela praktiska tips och tricks för arbetsplatsen. Det kan vara produktivitetstips, genvägar i programvara eller till och med hälsotips för att öka effektiviteten och arbetsmoralen. Uppmuntra även medarbetarna att bidra med sina tips.

12. Hälsokörna

Avsätt ett avsnitt för mental hälsa och välbefinnande. Dela guidade meditationsvideor, tips för att minska stress eller fitnessutmaningar. Att inkludera resurser för stöd, som kontaktuppgifter till hjälplinjer, ger mervärde.

via Unily

13. Erkännandevägg

Skapa en särskild plats på företagets intranät för att hylla medarbetarnas prestationer och milstolpar. En erkännandevägg kan lyfta fram arbetsjubileer, framgångsrika projekt eller individuella insatser som går utöver det vanliga.

Uppmuntra kollegor och chefer att lägga till hälsningar eller tackmeddelanden för att främja en positiv och stödjande företagskultur. Integrera funktioner som foton, personliga meddelanden eller reaktioner för att göra det mer interaktivt och engagerande.

via Vantage Circle

14. Samarbete mellan avdelningar

Använd ditt intranät för att främja och stödja samarbete mellan avdelningar genom att skapa en dedikerad plattform för initiativ mellan team. Dela uppdateringar om gemensamma projekt, lyft fram framgångsrika exempel och tillhandahåll verktyg som diskussionsforum eller delade kalendrar för att effektivisera kommunikationen.

🧠 Kul fakta: Universiteten var bland de första institutionerna som införde intranät på 1990-talet. De använde dem för att dela forskning, distribuera kursmaterial och kommunicera internt.

15. Innehåll skapat av anställda

Uppmuntra medarbetarna att bidra med bloggar, foton eller till och med videoklipp. De kan dela med sig av sina dagliga rutiner, hobbyer eller tips för att uppnå balans mellan arbete och fritid. Detta ger plattformen en personlig touch och uppmuntrar till deltagande.

via Axero Solutions

💡 Proffstips: Skapa innehållsteman eller uppmaningar, till exempel ”En dag i mitt jobb” eller ”Lärdomar jag har dragit”, för att göra det lättare för medarbetarna att bidra.

Gör din intranätsida till en självklar resurs genom att inkludera en sektion med snabblänkar till ofta använda verktyg, policyer och formulär. Genom att organisera dessa länkar efter kategori säkerställer du enkel åtkomst och sparar tid.

via Digital Workplace Group

17. Berättelser om introduktion av nya medarbetare

Dela berättelser om nyanställda på intranätet för att välkomna nya teammedlemmar och inspirera andra. Lyft fram deras bakgrund, första intryck och vad som gör dem entusiastiska över sin roll.

Genom att inkludera foton eller korta videopresentationer kan berättelserna bli mer engagerande. Detta kan hjälpa nyanställda att känna sig uppskattade och bygga relationer mellan teamen genom att ge befintliga anställda en inblick i deras resa.

18. Festcenter

Skapa ett särskilt utrymme för att fira milstolpar som födelsedagar, arbetsjubileer, befordringar eller certifieringar. Genom att personifiera dessa meddelanden med foton eller citat blir de ännu mer meningsfulla.

via Empuls

19. Företagets värderingar i praktiken

Medarbetarna spelar en viktig roll när det gäller att dagligen visa upp företagets kärnvärden. Verkliga exempel visar hur individer eller team förverkligar dessa värden genom kundinteraktioner, innovativ problemlösning eller engagemang i samhället.

Att dela dessa berättelser lyfter fram värderingarnas betydelse och bidrar till att skapa en kultur präglad av ansvarstagande och stolthet.

När medarbetarna ser att deras kollegor får erkännande för att de lever efter företagets värderingar, motiveras de att anamma dessa principer i sina roller, vilket stärker hela organisationen.

20. Branschinsikter

Samla branschspecifika nyheter, bloggar och uppdateringar som ger mervärde till ditt teams kunskap. Detta förvandlar din intranätprogramvara till en pålitlig informationskälla samtidigt som medarbetarna hålls informerade om marknadstrender.

💡 Proffstips: Kombinera branschnyheter med interna kommentarer från ledare för att koppla dem till organisationens mål.

Avancerade intranätfunktioner för ökat engagemang

När du bygger ett intranät som håller ditt team engagerat räcker det inte med att bara dela information. Det verkliga värdet ligger i de funktioner som hjälper ditt team att kommunicera, samarbeta och arbeta mer effektivt.

Det är här ClickUp, appen som innehåller allt du behöver för arbetet, kommer in i bilden.

ClickUps HR-lösning kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta smartare och snabbare.

Låt oss ta en närmare titt på hur dessa funktioner kan hjälpa dig att förbättra engagemanget på ditt företags intranät. 👀

Mät innehållets effektivitet med ClickUp Dashboards

Genom att förstå hur medarbetarna interagerar med intranätinnehållet kan du identifiera vad som driver engagemanget.

Spåra innehållets prestanda för att förbättra engagemanget på intranätet med hjälp av ClickUp Dashboards.

ClickUp Dashboards gör det enkelt att spåra medarbetarnas engagemang och analysera prestationer för olika typer av innehåll.

Dashboards ger visuell insikt i:

Populariteten hos meddelanden, uppdateringar eller evenemang

Interaktionsfrekvens med omröstningar, undersökningar eller utmaningar

Användning av utbildningsmaterial och slutförandegrad

Om du till exempel märker att engagemanget ökar under månatliga hälsoutmaningar kan du skapa mer hälsorelaterat innehåll för att upprätthålla intresset.

Skapa organiserade wikis med ClickUp Docs

Skapa centraliserade och interaktiva wikis med ClickUp Docs

ClickUp Docs gör det möjligt för team att skapa och underhålla centraliserade wikis som fungerar som omfattande resurshubbar. Dessa wikis förenklar tillgången till företagets policyer, riktlinjer eller projektspecifika resurser, vilket främjar självständighet mellan teamen.

HR-avdelningen kan till exempel använda Docs för att lagra introduktionsmaterial som personalhandböcker, information om förmåner och utbildningsscheman, samt tydligt beskriv ens introduktionsmål för att säkerställa att nyanställda har allt de behöver för att komma igång.

Dessutom säkerställer samarbetsbaserad live-redigering att innehållet förblir uppdaterat och användbart för alla.

💡 Proffstips: För att förbättra din interna kunskapsbas i ClickUp Docs bör du regelbundet granska och uppdatera ditt innehåll så att det förblir relevant. Be teammedlemmarna att granska och lägga till nya insikter, så att kunskapsbasen blir en samarbetsresurs.

Leverera smartare insikter med ClickUp Brain

Skapa insikter med ClickUp Brain – helt gratis! Ge smartare resursrekommendationer med hjälp av ClickUp Brain.

ClickUp Brain tillför ett kraftfullt lager av intelligens till ditt intranät. Denna funktion använder AI för att på några sekunder visa insikter från valfri instrumentpanel, vilket gör det enkelt att få tillgång till viktig information utan att behöva söka igenom data manuellt.

Ställ bara en fråga till AI, så skannar ClickUp Brain data i alla dashboards i ditt arbetsområde för att ge ett omedelbart svar.

Men fördelarna slutar inte där. Du kan också använda ClickUp Brain för att skapa anpassade wikimallar i Docs, vilket effektiviserar skapandet av innehåll och säkerställer att dina resurser alltid är organiserade och lättillgängliga.

Om någon dessutom letar efter resurser om tidshantering kan Brain föreslå tekniker för att prioritera uppgifter eller relevanta mallar. Denna nivå av personalisering sparar tid och säkerställer att medarbetarna känner sig stödda i sina dagliga aktiviteter.

Tack vare ClickUps kunskapshanteringsfunktioner blir det enkelt att organisera och kontrollera företagets resurser.

Spåra varje ändring med avancerade behörigheter och versionshistorik i ClickUp Docs.

Avancerade behörigheter gör att du kan bestämma vem som kan visa eller redigera dina dokument. Automatisk versionsspårning sparar en historik över alla ändringar, så att du kan återställa om det behövs och alltid upprätthålla dataintegriteten.

Förenkla tillgången till information med ClickUp Docs Hub

Docs Hub samlar all din kunskap på ett ställe. Markera viktiga wikis för snabb åtkomst, skapa nya resurser enkelt med mallar och använd ClickUps sök-, sorterings- och filterfunktioner för att snabbt hitta exakt det du behöver.

🔍 Visste du att? En intranätshemsida fungerar som internet men är begränsad till en specifik organisation. Intressant nog var många tidiga intranät- och medarbetarportalsystem utformade efter offentliga webbplatser och använde liknande verktyg och tekniker.

Bästa praxis för effektivt intranätinnehåll

Intranätinnehåll är ryggraden i den interna kommunikationen och erbjuder medarbetarna en central plats för information, uppdateringar och samarbete. Här är fem bästa metoder för att skapa slagkraftigt intranätinnehåll och hur ClickUp kan stödja dessa insatser. 🤝

1. Se till att innehållet är strukturerat och lätt att navigera

En av de största frustrationerna som anställda upplever med intranätinnehåll är att hitta den information de behöver. När innehållet är oorganiserat eller rörigt slösar anställda tid på att söka efter svar, vilket leder till ineffektivitet och frustration.

För stora organisationer kan det vara bra att dela upp innehållet i kategorier eller teman (t.ex. HR, IT, marknadsföring). Genom att gruppera relaterade ämnen kan medarbetarna snabbare hitta det de behöver, vilket minskar onödig förvirring.

Genom att lägga till taggar fr s i ClickUp Docs kan du kategorisera innehållet, vilket gör det enklare för medarbetarna att söka och hitta relevanta dokument.

Ett team kan till exempel skapa en guide för IT-felsökning och tagga den med specifika nyckelord som ”nätverk”, ”programvaruproblem” eller ”systemfel”, så att medarbetarna enkelt kan hitta det de behöver utifrån sina söktermer.

💡 Proffstips: Använd särskilda kommunikationskanaler för specifika ämnen (t.ex. HR-uppdateringar, företagsnyheter, teamprojekt) för att hålla informationen organiserad och se till att medarbetarna enkelt kan hitta relevant innehåll utan att behöva söka igenom irrelevanta meddelanden.

2. Var tydlig, koncis och gå rakt på sak

Intranätinnehållet ska vara lättläst och lättförståeligt. Anställda har inte tid att läsa igenom långa stycken för att komma till poängen. Tydligt och koncist skrivande gör det möjligt för användarna att snabbt ta till sig informationen utan att känna sig överväldigade.

Använd korta stycken, punktlistor och ett enkelt språk för att betona enkelheten. Undvik jargong och onödiga detaljer som kan distrahera från huvudbudskapet.

Kortfattlighet är viktigt i policyer, guider eller instruktionsdokument – håll dig till det väsentliga och ta bort allt överflödigt.

3. Gör innehållet engagerande och interaktivt

Om ditt intranät är statiskt kommer medarbetarna snabbt att tappa intresset. Innehållet måste vara dynamiskt och interaktivt för att hålla medarbetarna engagerade. Använd multimedia som videor, infografik och poddar för att variera hur informationen presenteras.

Interaktiva element som omröstningar eller feedbackformulär kan också vara värdefulla verktyg för att uppmuntra medarbetarna att komma med synpunkter.

Dessutom kan samarbete kring innehållet öka engagemanget. Att låta medarbetarna lämna kommentarer, ställa frågor och föreslå ändringar uppmuntrar till kontinuerliga samtal och engagemang. Det säkerställer också att innehållet förblir relevant och aktuellt, eftersom medarbetarna kan bidra direkt.

ClickUp Docs stöder inbäddning av rich media, vilket gör att du kan lägga till videor, bilder och länkar för att göra innehållet mer engagerande.

Att till exempel bädda in en videohandledning om hur man använder ett internt verktyg i en dokumentationsguide kan ge tydligare och mer engagerande instruktioner än enbart text. ClickUp Assign Comments gör det möjligt för anställda att ställa frågor eller föreslå förbättringar, vilket gör innehållet samarbetsinriktat och interaktivt.

4. Prioritera mobilvänligt innehåll

I takt med att distansarbete och flexibla arbetsmiljöer blir allt vanligare är det viktigt att se till att ditt företags intranätinnehåll är mobilvänligt. Anställda besöker ofta intranätet från sina mobiler eller surfplattor, så att optimera innehållet för mindre skärmar bidrar till en smidig användarupplevelse.

Fokusera på koncist innehåll, använd större teckensnitt för bättre läsbarhet och tänk på hur visuella element kommer att visas på mobila enheter.

ClickUp Docs är optimerat för stationära och mobila enheter, vilket innebär att anställda kan komma åt dokument från vilken enhet som helst utan att kompromissa med användarupplevelsen. Eftersom formateringen i Docs är enkel och ren, fungerar den bra på olika skärmstorlekar.

5. Uppmuntra feedback från medarbetarna

Att samla in feedback från medarbetarna är viktigt för att göra intranätet riktigt värdefullt. De använder systemet dagligen, så deras synpunkter kan ge värdefulla insikter om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.

Det ger anställda ett enkelt och organiserat sätt att lämna feedback, vilket säkerställer att ditt intranät utvecklas för att möta deras behov och preferenser.

Uppmuntra feedback om innehåll, användbarhet och navigering för att förstå potentiella problem och göra välgrundade förbättringar. Regelbundna feedbackloopar hjälper till att säkerställa att ditt intranät förblir relevant och fortsätter att tillgodose företagets föränderliga behov.

Samla in synpunkter från medarbetarna och förbättra intranätets innehåll med ClickUp Forms.

ClickUp Forms är kraftfulla verktyg för att samla in feedback från anställda. Du kan skapa anpassade formulär som är skräddarsydda för att samla in synpunkter på intranätets innehåll eller dess allmänna användbarhet.

Efter att ha publicerat en ny företagspolicy eller riktlinje kan du till exempel använda ett formulär för att ställa frågor till anställda som ”Var informationen tydlig?” eller ”Har du några förslag på förbättringar?”. Denna feedback kan samlas in och organiseras direkt i ClickUp, vilket gör det enkelt att granska, analysera och agera på.

🔍 Visste du att? Enligt en undersökning från Gartner i juni 2023 med nästan 3 500 anställda känner mindre än en tredjedel av arbetstagarna sig verkligen engagerade och motiverade av sina jobb. Men här kommer det intressanta: de som är entusiastiska över sitt arbete är 31 % mer benägna att stanna kvar i företaget, 31 % mer benägna att gå utöver det vanliga och bidra 15 % mer totalt sett.

Se samarbetet blomstra med ClickUp

En strategisk, medarbetarcentrerad approach till intranätinnehåll förvandlar det till en dynamisk resurs som främjar engagemang, kunskapsdelning och gemenskapskänsla. När innehållet förfinas och diversifieras är det viktigt att komma ihåg att det slutgiltiga målet är att skapa en plats där medarbetarna känner sig delaktiga och inspirerade att bidra.

ClickUp tillhandahåller verktyg för att mäta effektivitet, anpassa innehåll och effektivisera samarbetet, vilket bidrar till att förbättra medarbetarnas upplevelse.

Med ClickUp Dashboards kan du analysera hur intranätinnehållet presterar. Funktioner som Docs, Brain och Knowledge Management gör det enkelt att skapa wikis och hubbar.

Registrera dig gratis på ClickUp idag!