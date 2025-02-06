De 11 bästa mobilapparna för internkommunikation och teamsamarbete

Har du någonsin känt att kommunikationen i ditt team är som en kaotisk telefonkedja, där meddelanden går förlorade i översättningen och uppgifter faller mellan stolarna? Vi har alla varit där!

Oavsett om du jonglerar med distansarbete eller leder globala team är appar för internkommunikation avgörande för att alla ska vara på samma sida (och hålla sig vid sina sinnens fulla bruk).

Vi har sammanställt de 11 bästa mobila apparna för internkommunikation som kommer att förändra ditt teams samarbete.

Tänk dig färre e-posttrådar, snabbare uppdateringar och kanske till och med färre "brådskande" meddelanden sent på kvällen. Dessa appar kommer att få dig att undra hur du någonsin kunde arbeta utan dem.

Det handlar om att hitta det perfekta verktyget för internkommunikation. Låt oss kommunicera!

Vad ska du leta efter i mobila appar för internkommunikation?

Att välja rätt app för internkommunikation är avgörande för att förbättra teamets produktivitet. Men med otaliga alternativ på marknaden, hur bestämmer du vilken app som passar bäst för din organisation?

Här är vad du bör prioritera när du utvärderar dina alternativ:

Funktioner för kommunikation i realtid : Leta efter snabbmeddelanden, videosamtal och gruppchattar som gör kommunikationen smidig. Verktyg som stöder ljudmeddelanden och skärmdelning är särskilt värdefulla för distans- eller : Leta efter snabbmeddelanden, videosamtal och gruppchattar som gör kommunikationen smidig. Verktyg som stöder ljudmeddelanden och skärmdelning är särskilt värdefulla för distans- eller hybridteam

Integration av uppgifts- och projektledning : Hitta appar som integrerar uppgiftshantering och Kanban-tavlor, vilket hjälper teamen att synkronisera målen samtidigt som de hanterar uppgifterna effektivt.

Enkel gränssnitt : Välj en app som är tillräckligt intuitiv för att alla ska kunna navigera i den. Ett enkelt gränssnitt minimerar inlärningstiden och säkerställer att appen blir en produktivitetshöjare snarare än ett hinder.

Säkerhet och efterlevnad : Leta efter appar för teamkommunikation med avancerad kryptering, säkra inloggningar som Azure Active Directory och efterlevnad av branschstandarder.

Anpassningsbara funktioner: Använd appar som erbjuder fildelning, skärmdelning, att göra-listor eller andra kommunikationsverktyg som du kan behöva för dina distansanställda eller frontlinjepersonal.

Så, var kan du hitta alla dessa funktioner på ett och samma ställe?

De 11 bästa mobila apparna för internkommunikation

Här är en omfattande lista över appar för internkommunikation som uppfyller ditt teams behov, främjar samarbete och stöder långsiktiga affärsmål:

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-appen för projektledning och samarbete)

ClickUp är mer än bara ett projektledningsverktyg; det är en allt-i-ett-meddelandeapp för arbetet som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

ClickUp Chat är ditt teams inbyggda superstjärna inom meddelanden. Till skillnad från chattverktyg från tredje part håller den alla projektrelaterade diskussioner direkt kopplade till uppgifterna.

Det innebär att du inte längre behöver leta igenom e-postmeddelanden eller växla mellan olika plattformar för att hitta viktig information.

Prova ClickUp Chat Gör din teamkommunikation centraliserad och kopplad till arbetsflödena med ClickUp Chat.

Med Chat kan du diskutera projektuppdateringar, brainstorma idéer eller dela snabba uppdateringar, samtidigt som du länkar meddelanden direkt till relevanta uppgifter eller projekt.

Fäst viktiga meddelanden för enkel referens och håll konversationerna flytande på ett och samma ställe.

Vill du dokumentera diskussionspunkterna någonstans? ClickUp Docs förbättrar dokumentsamarbetet. Användare kan skapa, redigera och dela dokument direkt i ClickUp och länka dem till uppgifter eller projekt för enkel åtkomst.

Skapa, redigera och dela med några få klick med ClickUp Docs

Redigering i realtid gör det möjligt för teammedlemmarna att bidra samtidigt, och möjligheten att bädda in uppgifter i dokument överbryggar klyftan mellan planering och genomförande.

Oavsett om du utarbetar ett förslag eller skissar på ett projekt, ser ClickUp Docs till att ditt team arbetar smartare tillsammans, med versionshistorik som gör allt transparent.

När ord inte räcker till kommer ClickUp Clips till undsättning. Med denna skärminspelningsfunktion kan du spela in din skärm, berätta om processer eller ge visuella arbetsinstruktioner.

Dela och spela in din skärm för enkelt samarbete med ClickUp Clips

Den är perfekt för att dela uppdateringar, förklara komplexa arbetsflöden eller introducera nya teammedlemmar utan långa e-postmeddelanden eller möten. Spela in, dela och låt dina bilder tala för sig själva.

ClickUp Collaboration Detection håller ditt team synkroniserat i realtid. Denna funktion meddelar användarna när någon annan redigerar samma uppgift eller dokument, vilket förhindrar konflikter och förbättrar samordningen.

Redigera dokument och samarbeta kring innehåll i realtid med ClickUp Collaboration Detection.

Oavsett om det är en projektplan eller ett delat dokument vet du alltid vem som arbetar med vad, vilket främjar teamwork och transparens.

Flexibilitet är en annan viktig faktor som bidrar till effektiv projektledning, och ClickUps anpassade vyer erbjuder just det. Välj mellan lista, tavla, kalender, tidslinje och mer för att visualisera uppgifter på det sätt som fungerar bäst för ditt team.

Samarbeta med dina teammedlemmar genom att dela information på det sätt du vill med ClickUp Views.

Tavlorna erbjuder ett arbetsflöde i Kanban-stil, medan Gantt-vyerna hjälper till att spåra beroenden och tidslinjer. Möjligheten att växla mellan vyerna säkerställer att alla i ditt team håller sig synkroniserade, oavsett deras arbetsstil.

Tiden med långa, osammanhängande e-postkedjor är förbi. Med ClickUps funktioner @Mentions och Assign Comments kan du tagga teammedlemmar direkt i uppgifter, tilldela ansvar eller uppmärksamma uppdateringar.

Kommunicera smartare och samarbeta bättre med ClickUp Comments och Mentions

Använd trådade kommentarer för att hålla diskussionerna organiserade och genomförbara, så att alla vet exakt vad som krävs av dem utan förvirring.

Oavsett om ditt team behöver chatta, planera eller brainstorma, samlar ClickUp allt på ett ställe för smidigt samarbete.

ClickUps bästa funktioner

Hantera repetitiva arbetsuppgifter enkelt med enkelt med ClickUps återkommande uppgifter . Oavsett om det handlar om veckovisa teammöten, månadsrapporter eller årsplanering kan du automatisera uppgifter för att spara tid och minska risken för missade deadlines.

Definiera, spåra och visualisera teamets och individernas mål direkt i plattformen via teamets och individernas mål direkt i plattformen via ClickUp Goals . Dela upp större mål i mindre delmål, koppla dem till uppgifter och övervaka framstegen i realtid.

Integrera med över 1 000 verktyg , inklusive Slack, Zoom, Google Drive och Microsoft Teams, via , inklusive Slack, Zoom, Google Drive och Microsoft Teams, via ClickUp Integrations . Dessa integrationer gör att du kan föra in dina favoritappar i plattformen, vilket förbättrar arbetsflödena och minskar behovet av att växla mellan flera verktyg.

Visualisera och hantera uppgiftsrelationer med med ClickUps uppgiftsberoenden . Du kan markera uppgifter som "blockerande", "väntande" eller "länkade", så att alla vet vad som måste slutföras innan de går vidare till nästa steg.

Mät tiden som läggs på uppgifter direkt i plattformen med direkt i plattformen med Time Tracking i ClickUp . Oavsett om du hanterar fakturerbara timmar eller optimerar produktiviteten ger den här funktionen insikter om var tiden läggs.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp har en stor inlärningskurva. Dess breda utbud av funktioner kan därför ibland vara överväldigande för nya användare, och det kan ta lite tid att vänja sig vid det.

Mobilappen är fullt funktionell, men vissa funktioner som finns i desktopversionen saknas ännu.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/användare per månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

🧠 Visste du att: ClickUp nyligen utnämndes till den bästa mjukvaran i 18 kategorier i G2 2024 Winter Report! Två av de 18 kategorierna som den toppade var projektsamarbete och arbetsflödeshantering.

2. Slack (bäst för snabbmeddelanden och teamkommunikation)

via Sla ck

Slack är en ledande app för internkommunikation som är känd för sina funktioner för meddelanden i realtid och omfattande integrationer. Den är idealisk för team som vill förbättra kommunikationen och samarbetet mellan medarbetarna.

Mobilappen Slack erbjuder användarvänlig navigering med en flikrad som ger snabb åtkomst till viktiga funktioner. Du kan alltså läsa meddelanden, svara på direkta omnämnanden och hantera uppgifter via din mobil.

Slacks bästa funktioner

Organisera konversationer i dedikerade utrymmen för specifika projekt och team, så att all teamkommunikation blir strukturerad

Underlätta privata, personliga samtal mellan teammedlemmarna

Delta i enkla ljud- eller videosamtal via Huddles och dela förinspelade videomeddelanden med Clips.

Dela dokument, bilder och andra filer direkt i konversationer

Slacks begränsningar

Det stora utbudet av kanaler och meddelanden kan leda till överdrivna aviseringar.

End-to-end-kryptering är inte alltid tillgänglig, vilket medför datarisker.

Priser för Slack

Gratis

Pro: 8,75 $/månad per användare

Business+: 15 USD/månad per användare

Enterprise grid: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Slack

G2: 4,5/5 (över 33 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 500 recensioner)

➡️ Läs också: Hur du överbryggar kommunikationsklyftor på din arbetsplats

3. Workvivo (Bäst för att öka medarbetarnas engagemang och förbättra företagskulturen)

via Workvivo

Kombinera traditionella verktyg med funktioner som främjar medarbetarnas engagemang via Workvivo.

Med mobilappen Workvivo kan du hålla dig uppdaterad genom ett personligt aktivitetsflöde, dela inlägg med bilder och videor och uppmärksamma kollegors prestationer med hjälp av shout-outs.

Den är utvecklad för att hjälpa medarbetarna att känna sig mer kopplade till sitt arbete och organisationens uppdrag, oavsett var de befinner sig.

Workvivos bästa funktioner

Publicera uppdateringar, dela nyheter och delta i diskussioner på Central Hub.

Kombinera traditionella intranätfunktioner med sociala funktioner så att medarbetarna kan komma åt dokument och applikationer.

Skapa grupper baserade på intressen eller projekt för att främja samarbete

Mät medarbetarnas engagemang, inställning och beteende

Workvivos begränsningar

Prissättningen kan vara förvirrande för vissa användare.

Vissa användare rapporterar svårigheter med att integrera med appar från tredje part, vilket kan störa arbetsflödena.

Workvivo-priser

Affärsplan: Anpassad prissättning

Företagsplan: Anpassad prissättning

Workvivo-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

via Microsoft

Microsoft Teams erbjuder en mobilapp för internkommunikation som integreras sömlöst med Microsoft Office-paketet. Den ger en enhetlig plattform för teamkommunikation, samarbete och videokonferenser med några riktigt bra funktioner.

Med mobilappen Microsoft Teams kan användarna delta i möten med ett enda tryck, dela innehåll direkt från sin mobil och samarbeta med andra Office-appar i realtid.

Appen stöder även push-meddelanden, som snabbt informerar användarna om viktiga meddelanden.

De bästa funktionerna i Microsoft Teams

Skapa och dela dokument, kalkylblad och presentationer enkelt i Microsoft Office

Organisera konversationer efter kanaler och team

Håll högkvalitativa videosamtal och möten med funktioner som skärmdelning och mötesinspelningar.

Delta i privata chattar eller gruppchattar med denna app för företagsmeddelanden , med funktioner som omnämnanden och trådade konversationer.

Begränsningar i Microsoft Teams

Team kan ställa höga krav på enheter, vilket påverkar prestandan på äldre system.

Det kan ta tid för nya användare att förstå alla funktioner fullt ut.

Priser för Microsoft Teams

Gratis

Microsoft Teams Essentials: 4,00 $/månad per användare (årsprenumeration)

Microsoft 365 Business Basic: 6,00 $/månad per användare (årsprenumeration)

Microsoft 365 Personal: 6,99 $/månad

Microsoft 365 Family: 9,99 $/månad

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/användare per månad (årsprenumeration)

Observera: Microsoft Teams ingår i Microsoft 365-paketet. Priserna gäller för Microsoft 365-paketet.

Betyg och recensioner för Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (över 15 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9 700 recensioner)

💡 Proffstips: Undvik överbelastning av aviseringar genom att anpassa aviseringarna så att du bara får de mest relevanta uppdateringarna. Ställ till exempel in Slack eller Microsoft Teams så att du bara får aviseringar om direkta omnämnanden eller viktiga kanaluppdateringar.

5. Trello (bäst för visuell uppgiftshantering med Kanban-tavlor)

via Trello

Letar du efter en användarvänlig app för internkommunikation som är utmärkt för visuella uppgifter och teamhantering? Trello erbjuder en stabil lösning med sina intuitiva Kanban-tavlor.

Det gör det möjligt för team att organisera projekt och uppgifter visuellt, vilket främjar samarbetsinriktad kommunikation.

Med mobilappen Trello kan du skapa nya kort, ange förfallodatum och bifoga filer direkt från dina mobila enheter. Appen stöder synkronisering i realtid, vilket säkerställer att ändringar omedelbart återspeglas på alla enheter och för alla teammedlemmar.

Trellos bästa funktioner

Skapa tavlor med listor och kort som representerar uppgifter och visualiserar arbetsflödet på ett tydligt sätt.

Integrera med verktyg som Slack, Google Drive och Jira för att förbättra funktionaliteten.

Automatisera repetitiva uppgifter utan att behöva koda med Butler-automatisering

Trellos begränsningar

Förlitar sig i hög grad på Power-Ups för extra funktioner, vilket kan bli kostsamt

Saknar avancerade funktioner som beroenden, vilket behövs för komplexa projekt.

Priser för Trello

Gratis

Standard: 6 $/användare per månad

Premium: 12,50 $/användare per månad

Företag: Från 17,50 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 300 recensioner)

📮ClickUp Insight: Kunskapsarbetare skickar i genomsnitt 25 meddelanden per dag för att söka efter information och sammanhang. Detta tyder på att en hel del tid går åt till att bläddra, söka och tolka fragmenterade konversationer i e-postmeddelanden och chattar. 😱 Om du bara hade en smart plattform som kopplar samman uppgifter, projekt, chattar och e-postmeddelanden (plus AI!) på ett och samma ställe. Men det har du: Prova ClickUp!

6. Chanty (Bäst för småföretag som söker en prisvärd allt-i-ett-kommunikationsapp)

via Chanty

Chanty är en app för internkommunikation som är skräddarsydd för småföretag som söker en prisvärd, allt-i-ett-lösning för teamsamarbete.

Chantys mobilapp, tillgänglig för iOS och Android, ser till att teammedlemmarna håller kontakten och hanterar uppgifter effektivt, även när de är på resande fot.

Appens intuitiva gränssnitt gör det möjligt att navigera mellan chattar och uppgifter, vilket underlättar effektivt samarbete och smidiga arbetsflöden i enlighet med din kommunikationsstrategi.

Chantys bästa funktioner

Kommunicera i realtid med ditt team genom offentliga och privata chattar

Gör högkvalitativa ljud- och videosamtal med skärmdelning

Skapa uppgifter från meddelanden och följ framstegen med hjälp av en Kanban-tavla.

Chantys begränsningar

Färre tredjepartsintegrationer jämfört med konkurrenterna

Vissa användare har rapporterat tekniska problem under videosamtal.

Priser för Chanty

Gratis

Företag: 4 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Chanty-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

7. Connecteam (Bäst för effektiv hantering av fältarbetare och frontlinjepersonal)

via Connecteam

Om du arbetar mycket med frontlinjeteam eller personal på fältet är Connecteam ett måste. Det är en allt-i-ett-kommunikationsapp som erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för att optimera verksamheten och stärka teamkommunikationen.

Mobilappen Connecteam ger medarbetarna tillgång till viktiga verktyg och möjliggör uppgifter som stämpling, åtkomst till scheman och kommunikation med teammedlemmar direkt från deras smartphones.

Connecteams bästa funktioner

Håll alla dina medarbetare i frontlinjen synkroniserade med realtidskommunikation via chatt, uppdateringar och aviseringar.

Skapa och dela scheman och automatisera tidrapporter snabbt med alla dina anställda

Tilldela och följ upp uppgifter för medarbetarna, ge insyn i ansvarsområden och överbrygga kommunikationsklyftor.

Begränsningar för Connecteam

Högre prisklass jämfört med konkurrenterna, och mer avancerade funktioner är endast tillgängliga i dyrare abonnemang.

Färre tredjepartsintegrationer jämfört med konkurrenterna

Priser för Connecteam

Small Business-planen: Gratis för upp till 10 användare

Operations Basic: 35 $/månad för de första 30 användarna (0,6 $/månad för varje ytterligare användare)

Operations Advanced: 59 $/månad för de första 30 användarna (1,8 $/månad för varje ytterligare användare)

Operations Expert: 119 USD/månad för de första 30 användarna (3,6 USD/månad för varje ytterligare användare)

Connecteam-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 340 recensioner)

👀 Visste du att? För medarbetare som inte sitter vid ett skrivbord säkerställer Connecteams geofencing-funktion korrekta incheckningar genom att endast tillåta medarbetare att checka in när de befinner sig inom ett specifikt område.

8. RingCentral (Bäst för stabila videokonferenser och molnbaserad kommunikation)

via RingCentral

RingCentral är en pålitlig kommunikationsapp som kopplar samman ditt team genom robusta videokonferenser och molnbaserade verktyg. Den är idealisk för företag som behöver en skalbar lösning.

Denna mobilapp är utvecklad för användare som är på språng och ger dig och ditt team ett sammanhängande och uppkopplat arbetsflöde. Appanvändarna kan delta i videomöten, skicka och ta emot meddelanden och hantera telefonsamtal direkt från sina mobiler.

RingCentrals bästa funktioner

Gör högupplösta videosamtal med stöd för upp till 500 deltagare

Använd den molnbaserade privata telefonväxeln (PBX) för obegränsade samtal i USA och Kanada.

Arbeta med över 300 integrationer med populära applikationer

RingCentrals begränsningar

Det kan ta tid att lära sig och anpassa sig till de omfattande funktionerna.

Vissa användare rapporterar problem med supportens responsivitet.

RingCentrals prissättning

Kärnfunktioner: 30 USD/månad per användare (upp till 100 användare)

Avancerad: 35 USD/månad per användare (upp till 100 användare)

Ultra: 45 USD/månad per användare (upp till 100 användare)

RingCentrals betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1 200 recensioner)

via Staffbase

Skicka ut företagsomfattande uppdateringar och interna nyhetsbrev och se till att medarbetarna hålls informerade och engagerade med Staffbase.

Staffbase-appen säkerställer att medarbetarna har omedelbar tillgång till företagsnyheter, uppdateringar och resurser, även om de arbetar på distans.

Medarbetarna kan komma åt viktiga dokument via mobilappen och delta i interaktiva funktioner som enkäter och feedbackmekanismer.

Staffbases bästa funktioner

Leverera viktig nyheter och information direkt till medarbetarnas mobila enheter

Skapa automatiserade och visuellt tilltalande nyhetsbrev med detaljerade mätvärden

Utnyttja en centraliserad hubb för teamkommunikation och åtkomst till företagets resurser

Begränsningar för Staffbase

Det kan vara svårt att skapa en åtskillnad mellan landningssidor och nyhetssidor.

Skräddarsydd för företag på företagsnivå, vilket kan vara kostsamt för mindre organisationer.

Priser för Staffbase

Anpassad prissättning

Staffbase-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 220 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

10. monday.com (Bäst för projektledning och anpassning av arbetsflöden)

monday. com är en dynamisk plattform som erbjuder projektledningsverktyg och anpassning av arbetsflöden. Den är idealisk för team som vill optimera processer, visualisera uppgifter eller samarbeta effektivt.

Med mobilappen monday. com kan du skapa och redigera tavlor, tilldela uppgifter, ställa in viktiga händelser och övervaka ditt teams framsteg i realtid.

Appen stöder alla vyer som finns i desktopversionen, inklusive Kanban och Kalender, så att du kan visualisera dina arbetsflöden efter dina behov.

monday.com bästa funktioner

Utforma arbetsflöden som matchar dina tvärfunktionella teams projektkrav

Använd perspektiv som Kanban-tavlor, Gantt-diagram och kalendrar för visuellt samarbete

Minska manuellt arbete genom att automatisera repetitiva uppgifter

monday.com begränsningar

Begränsade funktioner i mobilversionen jämfört med webbversionen

Kräver betalning för ett fast antal användare, vilket kanske inte är kostnadseffektivt för mindre team.

monday. com prissättning

Gratis

Grundläggande: 12 USD/månad per plats (minst tre användare)

Standard: 14 USD/månad per plats (minst tre användare)

Pro: 24 USD/månad per plats (minst tre användare)

Företag: Anpassad prissättning

monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 300 recensioner)

💡 Proffstips: Spara tid genom att skapa uppgiftsmallar för ofta återkommande arbetsflöden, som introduktion av nya medarbetare eller planering av veckosprints. De flesta appar låter dig duplicera uppgifter med fördefinierade deluppgifter och deadlines.

11. Troop Messenger (Bäst för säker kommunikation i team som behöver enkla gränssnitt)

via Troop Messenger.

Läckor av interna företagsdiskussioner och meddelanden (oavsett om de är oavsiktliga eller avsiktliga) är varje chefs och ledningspersonals värsta mardröm. Men förebyggande åtgärder är bättre än att åtgärda problemet i efterhand, och Troop Messenger finns där för att hjälpa till att förhindra att ett sådant scenario blir verklighet.

Det är en säker mobilapp för internkommunikation som är skräddarsydd för team som prioriterar säkerhet och enkla gränssnitt.

Du kan använda den för enskilda chattar eller gruppchattar, dela filer i olika format och ringa ljud- och videosamtal direkt från dina mobila enheter.

Mobilappen Troop Messenger stöder också funktioner som skärmdelning och platsspårning i ett mobilt format, vilket förbättrar ditt teams samarbetsinsatser.

Troop Messengers bästa funktioner

Använd funktionen för utbrändhet som ger en "självförstörande timer" för konfidentiella meddelanden

Skicka meddelanden eller bilagor till flera användare eller grupper samtidigt med forkout-funktionen, vilket förbättrar kommunikationseffektiviteten.

Dela skärmar under videosamtal för effektiva presentationer och diskussioner

Begränsningar för Troop Messenger

Erbjuder färre tredjepartsintegrationer jämfört med konkurrenterna

Mobilappens gränssnitt är mindre användarvänligt jämfört med webbversionen.

Priser för Troop Messenger

Premium: 2,50 $/månad per användare

Företag: 5 $/månad per användare

Superior: 9 $/månad per användare (kommer snart)

Betyg och recensioner av Troop Messenger

G2: 4,6/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Inga betyg tillgängliga

Kommunicera med ditt team med ClickUp

Minns du analogin med telefonleken från början? På samma sätt kan missförstånd lamslå ett team.

Varje verktyg som vi har diskuterat ovan erbjuder unika funktioner som passar olika arbetsflöden och prioriteringar. Men om du letar efter en app för arbetet som integrerar uppgiftshantering, projektarbetsflöden, AI och automatisering med teamkommunikation, är ClickUp det rätta verktyget för dig. Det är mångsidigt, lätt att använda och utformat för att anpassas efter ditt teams behov.

Skapa ett mer intelligent och sammankopplat teamnätverk – registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag.