De 11 bästa alternativen och konkurrenterna till Lark för 2025

Om du har hamnat här är det förmodligen för att du letar efter ett projektledningsverktyg och en samarbetsplattform som är utformad för att effektivisera dina arbetsflöden, öka produktiviteten och få ditt team att fungera som en väloljad maskin.

Visst, Lark har vad som krävs för att förenkla affärsverksamheten – men uppfyller det verkligen alla krav för ditt teams unika behov? Kanske längtar du efter bättre funktioner, starkare integrationer eller något som är enklare att använda och skalbart.

Det perfekta verktyget finns där ute, men det krävs lite letande för att hitta det.

Vi har gjort grovjobbet och sammanställt 11 av de bästa alternativen till Lark. Oavsett om du driver ett nystartat företag eller ett stort företag kommer denna lista med projektlednings- och arbetsflödesverktyg att hjälpa dig att hitta rätt lösning.

Vad ska du leta efter i Lark-alternativ?

När du utforskar alternativ till Lark måste du leta efter lösningar som erbjuder samma eller bättre funktioner och funktionalitet än Lark. Här är några viktiga funktioner som du kan ta hänsyn till när du väljer det verktyg som bäst passar ditt företags behov:

Projektledning : Leta efter lösningar med funktioner som Kanban-tavlor, Gantt-diagram, tidsspårning och anpassningsbara arbetsflöden.

Samarbete : Hitta ett verktyg som kan förbättra teamsamarbetet genom uppdateringar i realtid.

Skalbarhet : Välj plattformar som kan skalas och anpassas i takt med att ditt företag utvecklas.

Användarvänlighet : Välj en lösning som är intuitiv och användarvänlig.

Integrationer : Välj ett verktyg som kan integreras med de andra applikationer du använder i dina dagliga arbetsflöden.

Kundsupport: Välj en plattform med ett snabbt, lyhört och pålitligt supportteam.

De 11 bästa alternativen till Lark

Lark är ett pålitligt verktyg för att öka produktiviteten på arbetsplatsen och förbättra kommunikationen inom teamet. Om du dock är ute efter avancerade integrationer, större anpassningsmöjligheter eller förbättrade samarbetsfunktioner finns här några av de bästa alternativen till Lark som du kan överväga.

1. ClickUp (Bäst för omfattande projektledning och samarbete)

ClickUp är ”allt-i-ett-appen för arbetet” som centraliserar uppgiftshantering och kommunikation på arbetsplatsen.

Oavsett om du är konsult som arbetar med mindre projekt eller ett företag som hanterar komplexa, storskaliga projekt är ClickUps projektledningsverktyg ett utmärkt val.

Det är allt-i-ett-appen för arbete som ger dig flexibiliteten och verktygen du behöver för att hantera projektrelaterade aktiviteter, effektivisera teamkommunikationen, skapa anpassningsbara arbetsflöden, hantera uppgifter, följa upp framsteg och använda intelligent AI för att få arbetet gjort snabbare.

Välj mellan över 100 färdiga ClickUp-automatiseringar eller skapa ditt eget arbetsflöde för att hantera rutinuppgifter. Automatisera uppdateringar av uppgifter och e-postutskick, eller aktivera AI-sammanfattningar för projekt så att du kan rikta din uppmärksamhet dit den behövs.

Automatisera repetitiva uppgifter med ClickUp Automations

Kommunicera med teammedlemmar i realtid med ClickUp Chat. @nämn helt enkelt en teammedlem för att bjuda in dem till en konversation. Förbättrat med AI-superkrafter, föreslår det automatiskt svar på frågor, sammanfattar konversationstrådar och skapar automatiskt uppgifter från meddelanden.

Dela uppdateringar med teammedlemmar i realtid med ClickUp Chat.

Du kan till och med skapa åtgärdspunkter för dig själv eller teammedlemmar direkt från en kommentar med hjälp av ClickUp Assigned Comments. Oavslutade kommentarer visas i den tilldelade personens uppgiftslista som en påminnelse om uppföljning och kan avslutas när åtgärdspunkten är klar.

ClickUps bästa funktioner

Centraliserad dokumentation : Skapa snyggt formaterade hjälpartiklar, SOP:er, företagswikis etc. med : Skapa snyggt formaterade hjälpartiklar, SOP:er, företagswikis etc. med ClickUp Docs – en smidig lösning för dokumenthantering. Bjud in teammedlemmar att redigera dokument i realtid, skapa resurser för kunskapshantering och länka dokument till uppgifter för enkel referens.

Uppgiftshantering : Dela upp komplexa projekt i genomförbara uppgifter och tilldela dem till teammedlemmar med hjälp av : Dela upp komplexa projekt i genomförbara uppgifter och tilldela dem till teammedlemmar med hjälp av ClickUp Tasks . Lägg till uppgiftsbeskrivningar, prioritetsnivåer, anpassade fält och förfallodatum för att effektivt hålla deadlines.

Rapportering och instrumentpaneler : Spåra projektets framsteg, få insyn i flaskhalsar och förbättra prestandan med : Spåra projektets framsteg, få insyn i flaskhalsar och förbättra prestandan med ClickUp Dashboards . Omvandla rådata till visuellt tilltalande diagram och grafer så att det blir lättare att ta till sig informationen.

Intelligent AI: Få saker gjorda snabbare med ClickUps egen AI – : Få saker gjorda snabbare med ClickUps egen AI – ClickUp Brain . Automatisera vardagliga uppgifter som projekt- och uppdateringar, statusändringar etc. Få svar på dina arbetsrelaterade frågor på några sekunder och använd Brain som din personliga skrivassistent. Skapa övertygande e-postmeddelanden, sammanfatta mötesanteckningar, skapa mallar och mycket mer.

Begränsningar för ClickUp

Det finns en viss inlärningskurva på grund av ClickUps omfattande funktionsuppsättning.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

💡Proffstips: Förenkla projektplaneringen och hantera ditt arbete utan att behöva börja om från början varje gång med hjälp av ClickUps projektledningsmallar.

2. Zoom (Bäst för videokonferenser och virtuellt samarbete)

via Zoom

Zoom är en videokonferensplattform som företag över hela världen använder för virtuellt samarbete, distansarbete och möten. Den hjälper hybridteam att samarbeta smidigt genom chatt i realtid, skärmdelning och flera tredjepartsintegrationer.

Zoom bästa funktioner

Videokonferenser : Ordna enkelt möten med kunder, partners och andra intressenter med HD-ljud och -video, brusreducering och virtuella bakgrunder.

AI-kompanjon : Få automatiskt genererade mötesreferat och transkriptioner av mötesinspelningar. AI-kompanjonen kan också identifiera viktiga diskussionspunkter under möten och omvandla dem till åtgärdsbara punkter för uppföljning.

Konferensrum: Gör det möjligt för deltagare på plats och distansarbetare att delta i möten och interagera i realtid med Zoom Rooms.

Zoom-begränsningar

Svaren från kundsupporten är ofta försenade.

Betalning och fakturering är inte särskilt enkelt, och många användare rapporterar att de måste betala för funktioner som de inte använder.

Zoom-priser

Gratis för alltid

Pro : 15,99 $/månad per användare

Företag: 21,99 $/månad per användare

Zoom-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 55 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 14 000 recensioner)

3. Microsoft Teams (Bäst för teamkommunikation inom Microsoft-ekosystemet)

via Microsoft Teams

Microsoft Teams effektiviserar teamkommunikation och realtidssamarbete med fildelning, realtidskommunikation och videomöten.

Det kommer också med säkerhet i företagsklass, komplett med end-to-end-kryptering och efterlevnadsfunktioner. Dessutom låter Teams dig skapa anpassade bots för att automatisera rutinuppgifter.

Microsoft Teams bästa funktioner

Video- och röstsamtal : Starta gruppsamtal, röstmeddelanden och samtalsöverföringar till dina teammedlemmar direkt från Microsoft Teams-appen.

Chatt i realtid : Dela uppdateringar en-till-en eller i grupp, förbättra meddelanden med emojis och rich text-redigering och dela filer via : Dela uppdateringar en-till-en eller i grupp, förbättra meddelanden med emojis och rich text-redigering och dela filer via Teams-appen för företagsmeddelanden

Telefonliknande konversationer: Få alla funktioner som din fasta telefon har med Teams Phone – en molnbaserad telefontjänst.

Begränsningar i Microsoft Teams

Teams-appen kan endast användas av företag som har investerat i Microsofts ekosystem.

Tekniska problem uppstår ofta, vilket gör att appen "hänger sig" mellan mötena.

Priser för Microsoft Teams

Essentials : 4 $/månad per användare

Business Basic : 6 $/månad per användare

Business Standard: 12,50 $/månad per användare

Recensioner av Microsoft Teams

G2 : 4,5/5 (över 15 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9 000 recensioner)

4. Slack (Bäst för dynamisk teamkommunikation och organiserad kommunikation på arbetsplatsen)

Slack, en populär chattapp för team, erbjuder en säker, centraliserad plattform för direktmeddelanden med interna och externa intressenter och integreras med flera tredjepartsapplikationer för ett smidigt arbetsflöde.

Det låter dig skapa kanaler för ämnesbaserade diskussioner och erbjuder funktioner för teammöten, video- och röstsamtal.

Slacks bästa funktioner

Externt samarbete : Diskutera, dela och samarbeta med externa intressenter utan att behöva förlita dig på e-posttrådar.

AI-assistans : Få en snabb översikt över pågående konversationer i valfri kanal med Slack AI:s trådöversikt.

Uppgiftsplanering: Skapa och hantera projekt med Slack Lists – ett : Skapa och hantera projekt med Slack Lists – ett verktyg för uppgiftshantering . Tilldela uppgifter till teammedlemmar, lägg till deadlines och omvandla viktiga samtal till åtgärdspunkter.

Slacks begränsningar

Användare rapporterar att de har svårt att navigera till äldre meddelanden, även med sökfunktionen.

Meddelanden kan ibland bli ganska överväldigande, särskilt på livliga kanaler.

Priser för Slack

Pro : 8,75 $/månad per användare

Business +: 15 $/månad per användare

Enterprise Grid: Kontakta oss för prisuppgifter

Slack-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 33 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 000 recensioner)

5. Google Workspace (bäst för centraliserad filhantering och molnbaserad produktivitet)

via Google Workspace

Om du letar efter en omfattande svit av molnbaserade produktivitetsverktyg kan Google Workspace vara ett bra alternativ. Den innehåller robusta verktyg för kommunikation, dokumentation, filhantering och lagring.

Företag kan anpassa Google Workspace, inklusive e-postdomäner, behörigheter och säkerhetsinställningar, efter sina organisatoriska behov.

De bästa funktionerna i Google Workspace

Samarbetsdokumentation : Använd Google Docs som ett samarbetsverktyg för att skapa och dela dokument i realtid. Bjud in flera teammedlemmar att redigera, lämna feedback och granska information samtidigt.

Filhantering : Hantera alla dina filer i molnet med Google Drive. Begränsa åtkomst och behörigheter efter behov, synkronisera mellan flera enheter och se till att viktiga data aldrig går förlorade.

Kalender och schemaläggning: Ställ in din tillgänglighet i Google Kalender och använd påminnelser och aviseringar för viktiga deadlines eller möten.

Begränsningar i Google Workspace

Det finns begränsningar om du vill skapa sekundära domäner eller domänalias.

Störningar i internetuppkopplingen kan göra det svårt för team att arbeta offline, eftersom Google Workspace är helt molnbaserat.

Priser för Google Workspace

Business Starter : 7,20 $/månad per användare

Business Standard : 14,40 $/månad per användare

Business Plus: 21,60 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Google Workspace

G2 : 4,6/5 (över 42 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 16 000 recensioner)

6. Monday.com (Bäst för effektiv projektuppföljning och samarbetsinriktad teamhantering)

Monday.com hjälper team att effektivisera sina arbetsflöden och få översikt över allt arbete som behöver göras. Du kan skapa anpassningsbara tavlor för att spåra dina projekt, brainstorma och automatisera rutinmässiga uppgifter för att spara tid.

Monday.com bästa funktioner

Rapportering : Få en översiktlig bild av de projektmått som är viktiga för dig.

Automatisering av uppgifter : Använd Monday AI för att automatisera förfrågningar, tilldela uppgifter till teammedlemmar och tilldela sentimentnivåer till textdata.

Anpassade arbetsflöden: Skapa kodfria arbetsflöden för att samordna uppgifter mellan flera avdelningar.

Begränsningar för Monday.com

Plattformen saknar detaljerade rapporteringsfunktioner, vilket gör det svårt att få en detaljerad bild av viktiga mätvärden.

Det är ganska komplicerat att konfigurera verktyget och det är inte särskilt intuitivt att använda.

Priser för Monday.com

Gratis för alltid

Basic : 9 $/månad per användare

Standard : 12 $/månad per användare

Pro : 19 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Monday.com betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

7. Notion (Bäst för projektledning och kreativt samarbete)

via Notion

Notion gör det möjligt för team att bygga sofistikerade system för att hantera projekt, effektivisera arbetsflöden och centralisera viktig information.

Du kan skapa omfattande databaser på Notion för att spåra projektets framsteg, hantera försäljningspipelines, planera blogginlägg och mycket mer. Plattformen erbjuder också ett brett utbud av mallar för att förbättra din produktivitet och effektivitet.

Notions bästa funktioner

Ansluten arbetsyta : Dela upp komplexa projekt i genomförbara uppgifter och tilldela dem till lämpliga medlemmar i ditt team med deadlines, uppgiftsbeskrivningar och beroenden. Visa viktiga milstolpar på en tidslinje, organisera information med hjälp av tabeller och visualisera framsteg med diagram.

Integrerad AI-assistent : Få svar på dina arbetsfrågor, analysera PDF-filer och chatta om bokstavligen vilket ämne som helst med Notion AI.

Webbplatsbyggare: Välj bland över 10 000 mallar för att bygga webbplatser om vilket ämne som helst med hjälp av ”Sites” – inga kodningskunskaper krävs.

Notions begränsningar

När projektens komplexitet ökar kan organisering av anteckningar och dokument leda till en mycket rörig arbetsmiljö.

Att dela anteckningar med icke-användare kan vara utmanande och komplicera arbetsflöden, som är starkt beroende av externa intressenter.

Notion-priser

Gratis för alltid

Plus : 12 $/månad per användare

Företag : 18 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

Notion AI: Kan läggas till i valfri plan för 10 USD/månad per användare.

Betyg och recensioner av Notion

G2 : 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

💡Proffstips: Om ditt team fokuserar mycket på dokumentrelaterade processer kan det vara en bra idé att skapa ett heltäckande arbetsflöde för dokumenthantering för att undvika ineffektivitet och fel.

8. Bitrix24 (Bäst för avancerad CRM och uppgiftshantering)

via Bitrix24

Bitrix24 är en plattform för företagsledning som erbjuder CRM-funktioner tillsammans med funktioner för samarbete, uppgiftshantering, webbplatsbyggande, HR-hantering och automatisering av arbetsflöden.

Med molnbaserade och lokala lösningar är plattformen väl lämpad för små och medelstora företag som vill hantera sin dagliga verksamhet på ett och samma ställe.

Bitrix24:s bästa funktioner

Hantering av försäljningspipeline : Hantera leads, kontakter, kundinformation, affärer och pipelines i Bitrix24 CRM.

Webbplatsbyggare : Skapa landningssidor utan kodning, fånga leads med anpassade formulär och hosta dina webbplatser på ett gratis CMS.

Personalhantering: Effektivisera HR-arbetet och håll reda på dina anställdas profiler, företagsstruktur, prestationer och policyer.

Bitrix24:s begränsningar

Verktyget erbjuder begränsade integrationer med tredjepartsföretagssystem.

Att hantera affärer och försäljningskanaler är ganska komplicerat jämfört med andra CRM-system.

Bitrix24-priser

Gratis för alltid

Basic : 49 $/månad för 5 användare

Standard : 99 $/månad för 50 användare

Professional : 199 $/månad för 100 användare

Enterprise: 399 $/månad för 250 användare

Bitrix24-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 900 recensioner)

9. Asana (Bäst för uppgiftsorganisation och projektledning)

via Asana

Asana är ännu en kraftfull projektledningsplattform som kan användas för kampanjhantering, organisationsplanering, målhantering, onboarding etc.

Funktioner som regler, mallar, formulär för förfrågningar och massuppdateringar gör arbetsflödeshanteringen i Asana enkel och smidig.

Asanas bästa funktioner

Uppgiftssynlighet : Lägg till uppgifter och deluppgifter för projekt med flera steg, milstolpar för kritiska kontrollpunkter och effektivisera godkännanden.

Resurshantering : Använd kapacitetsplanering och arbetsbelastningsfunktioner för att säkerställa att ditt team arbetar med optimal kapacitet.

Asana AI: Få hjälp med att sortera inkommande förfrågningar och tilldela dem som uppgifter. Skriv utkast, prioritera arbete och optimera resursfördelningen med intelligent AI.

Asanas begränsningar

Vissa användare uppgav att det var svårt att få hjälp i tid, varken via chatt eller onlinehjälp.

Uppgiftsstatus i ett projekt måste ofta uppdateras manuellt, och det blir ganska utmanande när det finns flera uppgifter och deluppgifter.

Asanas prissättning

Gratis för alltid

Starter : 13,49 $/månad per användare

Avancerat: 30,49 $/månad per användare

Asana-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)

💡Proffstips: Skapa mallar för uppgiftslistor för återkommande processer som veckorapporter eller onboarding-projekt. Duplicera dem varje gång så att ditt team förblir organiserat och effektivt.

10. Coda (Bäst för dokumentsamarbete och effektivisering av arbetsflöden)

Coda:s mångsidiga plattform samlar dokument, kalkylblad och applikationer på ett och samma ställe.

Det låter dig ta anteckningar, skapa tabeller och samla information med hjälp av interaktiva dokument och anpassningsbara element. Team kan använda Coda för att rensa upp i digitala arbetsytor och främja samarbetsflöden för att underlätta det dagliga arbetet.

Coda bästa funktioner

Interaktiv dokumentation : Samla viktig information i dokument som efterliknar det välbekanta gränssnittet i ett ordbehandlingsprogram, men med interaktiva tabeller, infogade textrutor, hopfällbart innehåll och layout med flera kolumner.

Anslutna tabeller : Organisera data logiskt med hjälp av kalkylblad och använd anpassade vyer för att visualisera data på det sätt du föredrar.

Arbetsassistent: Skapa tabeller, generera innehåll automatiskt och få omedelbar insikt i arbetet med Coda AI.

Coda-begränsningar

Coda kan vara ganska långsamt när det används för stora och komplexa projekt.

Att skapa dokument kräver viss kodningskunskap, vilket gör det svårt för icke-tekniska användare.

Coda-priser

Gratis för alltid

Pro : 10 $/månad per användare

Team : 30 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Coda-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

11. Flock (Bäst för realtidskommunikation och uppgiftskoordinering)

via Flock

Flock erbjuder funktioner som snabbmeddelanden, ljud- och videosamtal, chatt, uppgiftshantering och kanaler för effektivt samarbete med teammedlemmar. Det är enkelt att använda och passar bra för team som föredrar ett produktivitetsverktyg utan komplexiteten hos verktyg i företagsklass som Slack eller Microsoft.

Flock bästa funktioner

Videokonferenser : Kommunicera med kollegor via röst eller video när som helst och dela din skärm för att ge diskussionerna mer kontext.

Uppföljning av uppgifter : Skapa delade att göra-listor direkt i appen för dig och ditt team, och använd påminnelser för att hålla koll på uppgifterna.

Sök: Hämta all information som är viktig för dig – filer, länkar, bilder eller specifika meddelanden med den integrerade sökfunktionen.

Flock-begränsningar

Sökfunktionen är inte särskilt användbar när du vill spåra äldre meddelanden.

Ibland försenas eller uteblir aviseringar helt, vilket leder till att viktiga meddelanden missas.

Flock-priser

Gratis för alltid

Pro : 6 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Flock-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

ClickUp: Allt du behöver för bättre projektledning

Lark är ett bra verktyg för team som letar efter ett projektledningsverktyg som möjliggör samarbete, dokumentation och uppgiftsuppföljning. Även om det fungerar bra kan du också överväga Lark-alternativ om du vill ha något mer avancerat.

ClickUp erbjuder en allt-i-ett-arbetsyta berikad med AI – perfekt för att automatisera uppgifter och förbättra produktiviteten. Dess omfattande verktygssvit inkluderar avancerad uppgiftshantering med hjälp av anpassade fält, Kanban-tavlor, listor och anpassningsbara vyer för datahantering.

Lägg till ClickUps integrerade lösningar för dokumentation, teamkommunikation och tidshantering, så har du en vinnare. 🏆

Med ClickUp får du en funktionsrik och skalbar lösning för alla dina projektledningsbehov. Registrera dig gratis på ClickUp.