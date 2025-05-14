De 12 bästa SaaS-programvarorna och plattformarna för vitmärkning

Trött på teknikens slit? Vill du erbjuda mjukvarulösningar utan kodningskaos? White label SaaS är svaret!

Tänk dig att lansera din egen märkesprogramvara utan att behöva bekymra dig om utvecklingen. Det är kraften i white label SaaS-plattformar. Dessa plattformar låter dig omprofilera och återförsälja färdig programvara, vilket sparar tid, pengar och otaliga sömnlösa nätter.

Alla hoppar på white label SaaS-tåget, från e-postmarknadsförare till sociala medier och projektledare till webbplatsbyggare.

Vi har sammanställt en lista över de 12 bästa white label-SaaS-plattformarna för att hjälpa dig att hitta den perfekta lösningen. Låt oss börja!

Vad är vitmärkt SaaS-programvara?

White label SaaS-programvara är en färdigutvecklad programvaruprodukt som utvecklats av ett företag och ommärkts av ett annat företag för att säljas som deras egen. Den är avsedd för företag som vill erbjuda programvarulösningar under eget varumärke utan att behöva göra stora investeringar i utveckling.

Dessa verktyg möjliggör vanligtvis ändringar av varumärket, såsom anpassade logotyper, färger och domäner, vilket gör det möjligt för företag att behålla sin unika identitet samtidigt som de snabbt kan skala upp sin verksamhet.

Genom att välja white label-SaaS-lösningar kan företag ta itu med kritiska problem såsom att minska tiden till marknaden, minimera utvecklingskostnaderna och möta kundernas efterfrågan med marknadsfärdiga, anpassningsbara lösningar.

De viktigaste fördelarna med SaaS-plattformar med vit etikett

Några av fördelarna med white label-programvara är:

Minskade utvecklingskostnader : Spara resurser genom att utnyttja färdiga white label-lösningar istället för att bygga programvara från grunden.

Snabbare time-to-market : Lansera white label SaaS-produkter snabbt för att möta kundernas behov.

Anpassningsbar branding : Anpassa med logotyper, anpassade domäner och unika teman för att återspegla din varumärkesidentitet.

Tillgång till avancerade funktioner : Erbjud toppmoderna verktyg som analysfunktioner, e-postmarknadsföring och samarbetsfunktioner.

Skalbara lösningar : Tillgodose växande affärsbehov utan att behöva oroa dig för infrastruktur eller kapacitet.

Fokusera på kärnkompetenser : Delegera teknikhanteringen till leverantörer och prioritera dina kunder och tjänster.

Ökad intäktspotential: Introducera nya white label-tjänster eller utöka ditt nuvarande utbud för att öka intäkterna.

Dessa fördelar gör det möjligt för digitala marknadsföringsbyråer, SaaS-leverantörer och entreprenörer att etablera starka marknadspositioner med minimal operativ risk.

Hur White Label SaaS fungerar

White label SaaS ger företag tillgång till färdigutvecklade mjukvarulösningar som de kan omprofilera och erbjuda som sina egna. Leverantören skapar mjukvaran och du fokuserar på att anpassa den så att den passar din varumärkesidentitet, från logotyper till teman, så att den känns helt och hållet din.

En digital marknadsföringsbyrå kan till exempel använda ett white label-verktyg för hantering av sociala medier. Istället för att utveckla programvara omprofilerar de den, erbjuder den till kunderna och hanterar deras sociala mediekonto under byråns logotyp.

Detta gör det möjligt för byrån att fokusera på att skapa strategier och innehåll, medan leverantören sköter hanteringen av programvaran.

White label SaaS gör det möjligt för företag att snabbt skala upp, erbjuda högkvalitativa lösningar och stärka kundrelationerna utan att behöva uppfinna hjulet på nytt.

Vad ska du leta efter i en vitmärkt SaaS-programvara?

När du letar efter den perfekta SaaS-programvaran med vit etikett bör du fokusera på några viktiga funktioner som passar dina affärsbehov och gör det enkelt för dina kunder att skala upp och byta varumärke.

Här är vad du bör prioritera:

Anpassning : Se till att plattformen låter dig helt och hållet anpassa programvaran – logotyper, färger och layouter – så att den känns som din egen. Leta efter dra-och-släpp-gränssnitt för att enkelt kunna anpassa upplevelsen.

Skalbarhet : En white label-lösning ska växa i takt med dig. Välj plattformar som stöder fler användare och funktioner i takt med att din kundbas växer.

Säkerhet : När känslig kunddata står på spel är säkerhet ett måste. Välj lösningar med förstklassig kryptering och robusta autentiseringsfunktioner.

Integrationsmöjligheter : Se till att programvaran fungerar bra med dina nuvarande verktyg, såsom CRM-, marknadsförings- och projektledningsplattformar.

Kundsupport: Leta efter responsiva supportteam som hjälper dig att snabbt lösa eventuella problem, särskilt om du har flera white label-konton.

Genom att fokusera på dessa faktorer kan du välja en white label SaaS-plattform som stöder din verksamhet och dina kunder.

De 12 bästa white label-plattformarna att använda

Här är de bästa alternativen att överväga för ditt företag:

1. ClickUp (Bäst för anpassningsbar projektledning med white label-branding)

ClickUp har snabbt blivit ett populärt val för företag av alla storlekar tack vare sina robusta funktioner och oöverträffade anpassningsmöjligheter.

Detta mångsidiga verktyg är verkligen en app som klarar allt för arbetet och erbjuder en omfattande lösning för uppgiftshantering, dokumentsamarbete, tidrapportering och mycket mer.

ClickUp Projektledning

Kom igång med ClickUp Snabba upp dina white label-projektplaner och genomförandet med hjälp av ClickUp Project Management.

ClickUps projektledning är idealisk för team som arbetar med white label SaaS-projekt, eftersom den gör det möjligt för företag att leverera varumärkeslösningar på ett effektivt sätt.

De anpassningsbara funktionerna gör att du kan skräddarsy plattformen efter dina specifika behov när det gäller varumärke och arbetsflöde, vilket garanterar en smidig upplevelse för dina kunder.

Med ClickUp kan du skapa dedikerade arbetsytor för varje projekt, tilldela uppgifter till teammedlemmar, följa framsteg och hantera deadlines på ett effektivt sätt.

ClickUp White Labelling

Anpassa verktyget efter dina varumärkesriktlinjer med hjälp av ClickUps White-Labeling.

ClickUps white label- funktioner gör det möjligt för företag att skapa en helt anpassad upplevelse för interna team och externa kunder.

Denna funktion gör det möjligt för dig att anpassa viktiga varumärkeselement såsom logotyper, färger och URL:er i arbetsytan.

Oavsett om du är värd för kundinriktade instrumentpaneler eller interna projekt, passar white labeling perfekt med din varumärkesidentitet och erbjuder ett polerat, professionellt utseende som tilltalar användarna.

ClickUp erbjuder en skalbar lösning för företag av alla storlekar. När ditt team och dina projekt blir mer komplexa kan ClickUp enkelt anpassas för att hantera den ökade arbetsbelastningen. Den flexibla infrastrukturen möjliggör smidig skalning, vilket säkerställer att din organisation kan hantera ökad användarbelastning och datavolymer utan att prestandan påverkas.

ClickUp Säkerhet

Säkerställ maximalt dataskydd med ClickUp Security

Dessutom är säkerhet en högsta prioritet för ClickUp. Med ClickUp Security krypteras känslig data både i vila och under överföring, vilket skyddar den från obehörig åtkomst. Plattformen följer branschstandarder och regler för att säkerställa dataintegritet och säkerhet, såsom GDPR och SOC 2 Type II.

ClickUps bästa funktioner

Organisera och prioritera arbetsbelastningen effektivt med ClickUp Tasks . Funktioner som deluppgifter, beroenden och förfallodatum gör att du kan dela upp komplexa projekt i hanterbara delar.

Utnyttja effektiv dokumentsamarbete i en centraliserad plattform för lagring och delning av filer med ClickUp Docs.

Övervaka noggrant den tid som läggs på olika uppgifter med ClickUps inbyggda tidsregistreringsfunktion . Dessa data kan användas för att generera detaljerade tidsrapporter, vilket ger värdefull information om teamets produktivitet och resursfördelning.

Visualisera viktiga mätvärden och projektets framsteg med ClickUp Dashboards . Genom att välja relevanta widgets och diagram kan teamen spåra slutförda uppgifter, nedlagd tid och andra viktiga data i realtid.

Integrera smidigt med ett brett utbud av populära verktyg, inklusive Google Kalender, Slack, Zoom och mycket mer, med ClickUp Integrations.

Begränsningar för ClickUp

På grund av dess omfattande funktioner och anpassningsbarhet kan nya användare uppleva att det tar lite tid att komma igång och konfigurera programmet.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

ClickUp hjälper oss att slutföra och leverera projekt i tid med hög precision. Vi är nu mer organiserade och redo att lägga till fler projekt i vår tidsplan, eftersom projektledning nu är en smidig process.

2. ActiveCampaign (Bäst för marknadsföringsautomatisering och kundrelationshantering)

via ActiveCampaign

ActiveCampaign lyfter företag med kundengagemang genom datadrivna strategier. Det integreras sömlöst i befintliga arbetsflöden, vilket gör det till ett bra val för byråer och entreprenörer som behöver skalbara, varumärkesanpassade lösningar.

Dess flexibilitet gör det möjligt för organisationer att snabbt anpassa sig till förändrade marknadsföringstrender samtidigt som de kan fokusera starkt på kundrelationer. ActiveCampaign förenklar leveransen av konsekvent, varumärkesanpassad kommunikation över alla kontaktpunkter, vilket hjälper företag att skapa effektfulla kundupplevelser.

ActiveCampaigns bästa funktioner

Automatisera arbetsflöden med triggers, åtgärder och villkor för att underlätta marknadsföringsinsatser och säkerställa snabba kundinteraktioner.

Designa responsiva e-postmeddelanden med drag-and-drop-byggare och mallar, som erbjuder personalisering och dynamiska innehållsalternativ.

Skapa anpassade kundresor med hjälp av detaljerad beteendespårning och engagemangsdata.

Synkronisera ActiveCampaign med CRM-system för att hantera leads, spåra interaktioner och effektivisera försäljningsprocesser.

Begränsningar för ActiveCampaign

Ett överflöd av funktioner kan överväldiga nybörjare eller företag med begränsad teknisk expertis.

Användare rapporterar ofta att det är svårt att bemästra avancerade automatiserings- eller segmenteringsverktyg.

Priser för ActiveCampaign

Starter: Från 15 USD/månad för upp till 1 000 kontakter

Plus: Från 49 $/månad för upp till 1 000 kontakter

Pro: Från 79 $/månad för upp till 1 000 kontakter

Enterprise: Från 145 dollar

ActiveCampaign-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 400 recensioner)

3. AgencyAnalytics (Bäst för digitala marknadsföringsbyråer som söker effektiv rapportering och analys)

via AgencyAnalytics

AgencyAnalytics är ett rapporteringsverktyg som är skräddarsytt för digitala marknadsföringsbyråer och som ger kunderna precisa insikter i realtid.

Den integreras sömlöst med olika marknadsföringsplattformar och ger centraliserad åtkomst till viktig kampanjdata. Oavsett om du spårar SEO-statistik, PPC-prestanda eller engagemang i sociala medier förenklar AgencyAnalytics datavisualisering med intuitiva instrumentpaneler, så att teamen kan fokusera mer på strategi och mindre på manuell rapportering.

AgencyAnalytics bästa funktioner

Skapa professionella rapporter med anpassad branding för en polerad, professionell touch.

Anslut till över 60 plattformar, inklusive Google Analytics, Facebook Ads och Mailchimp, för att samla all din data på ett ställe.

Schemalägg återkommande rapporter för att spara tid och säkerställa att kunderna får uppdateringar i rätt tid.

Begränsningar för AgencyAnalytics

Begränsade avancerade datahanteringsfunktioner jämfört med analysintensiva verktyg

Begränsad möjlighet att anpassa rapporter, särskilt när det gäller element som omslagsdesign.

Priser för AgencyAnalytics

Lansering : 79 $/månad

Grow : 239 $/månad

Perform: 479 $/månad

AgencyAnalytics betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

4. Simvoly (Bäst för att bygga anpassningsbara webbplatser och försäljningstrattar)

via Simvoly

Simvoly ger företag och byråer möjlighet att erbjuda en helt varumärkesanpassad plattform för webbplatsbyggande och försäljningstrattar. Det intuitiva gränssnittet gör att alla – från nybörjare till erfarna utvecklare – kan bygga responsiva webbplatser och effektiva försäljningstrattar till minimala webbutvecklingskostnader.

Plattformen gör det också möjligt för företag att återförsälja dessa lösningar under sitt eget varumärke, komplett med anpassade domäner och varumärkesalternativ, vilket gör den till en stark konkurrent på marknaden för white label SaaS.

Simvolys bästa funktioner

Skapa, testa och optimera konverteringskanaler med funktioner för upp- och nedförsäljning.

Sälj digitala och fysiska produkter utan extra transaktionsavgifter

Skapa webbplatser och konverteringskanaler med fördesignade element och mallar.

Simvolys begränsningar

Begränsat stöd för tredjepartsappar jämfört med större konkurrenter

Mindre omfattande supportforum och resurser

Simvolys prissättning

Personligt : 18 $/månad

Företag : 36 $/månad

Tillväxt : 69 $/månad

Pro: 179 $/månad

Simvoly-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 70 recensioner)

5. SocialPilot (Bäst för effektiv hantering av flera sociala mediekonto)

via SocialPilot

Om du är en digital byrå, marknadsförare eller ett litet företag som vill samla alla dina sociala medier under ett tak kan du prova SocialPilot. Den är utformad för att hantera utmaningarna med att administrera flera kundkonton, förenklar kampanjkoordinering och hjälper dig att stärka ditt varumärke på olika plattformar.

Med sina skalbara lösningar gör SocialPilot det möjligt för team att hantera komplexa projekt utan att kompromissa med hastighet eller kvalitet, vilket gör det till ett pålitligt val för växande byråer.

SocialPilots bästa funktioner

Leverera en personlig upplevelse genom att märka kundens instrumentpanel med ditt logotyp och design.

Få praktiska insikter för att mäta och förbättra prestandan på olika plattformar.

Tilldela roller, spåra uppgifter och upprätthåll effektiviteten i arbetsflödet inom ditt team.

SocialPilots begränsningar

Avancerade analyser saknar djup jämfört med dyrare verktyg.

Gränssnittet känns något föråldrat för vissa användare.

Priser för SocialPilot

Essential : 30 $/månad

Standard : 50 $/månad

Premium : 100 $/månad

Ultimate : 200 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

SocialPilot-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

6. Weblium (bäst för att snabbt och enkelt bygga white label-webbplatser)

via Weblium

Weblium är en avancerad webbplatsbyggare som är utformad för att skapa professionella webbplatser med vit etikett till minimala kostnader för webbutveckling. Den erbjuder ett snabbt och användarvänligt gränssnitt som förenklar processen att bygga webbplatser.

Med AI-drivna verktyg och anpassningsbara mallar gör Weblium det möjligt för sina kunder att skapa sina egna varumärken samtidigt som de behåller sin branding. Det är ett bra val för dem som behöver effektiva och skalbara webbdesignlösningar.

Webliums bästa funktioner

Förse kunderna med fantastiska, varumärkesanpassade webbplatser utan att visa Webliums namn.

Förenkla och automatisera webbplatsbyggande och designbeslut utifrån användarnas preferenser.

Skapa personliga webbadresser för att stärka varumärkesidentiteten

Skapa responsiva webbplatser utan avancerade tekniska kunskaper

Weblium-begränsningar

Saknar avancerade SEO-anpassningsalternativ jämfört med dedikerade SEO-verktyg.

Mallbiblioteket är elegant, men kanske inte tillräckligt omfattande för nischade företag.

Weblium-priser

Gratis plan

Pro-plan: 15 $/månad

Weblium-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

7. Akkio (bäst för AI-driven prediktiv analys med vit etikett)

via Akkio

Akkio är en intuitiv AI-plattform som förenklar prediktiv analys för företag utan att kräva avancerade tekniska kunskaper.

Akkio är perfekt för marknadsföringsbyråer, SaaS-leverantörer och företagare och integreras sömlöst med olika datamängder för att leverera användbara insikter. Dess white label-funktioner gör det möjligt för organisationer att erbjuda AI-driven analys under sitt eget varumärke.

Akkio bästa funktioner

Bygg och distribuera AI-modeller utan programmeringskunskaper med hjälp av en kodfri plattform.

Anslut till populära verktyg som Salesforce, HubSpot och Google Sheets.

Använd AI för att förutsäga trender, kundbeteende och affärsresultat.

Akkio-begränsningar

Begränsade funktioner för avancerad datavetenskap jämfört med traditionella analysplattformar

Det kanske inte passar så bra för företag som behöver djupgående datatillpassning.

Akkio-prissättning

Visa: Gratis

Grundläggande : 49 $ per månad

Professional : 99 $ per månad

Build-on-package : 999 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Akkio-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

8. Clinked (Bäst för säker kundsamverkan och dokumentdelning)

via Clinked

Clinked är en samarbetsplattform som är skräddarsydd för företag som behöver säkra kundportaler och white label-lösningar. Den kan vara till nytta för byråer, advokatbyråer och finansiella tjänsteleverantörer som prioriterar konfidentialitet och kundfokuserad varumärkesprofilering.

Clinked gör det möjligt för organisationer att skapa personliga portaler med anpassad branding, vilket förbättrar kundkommunikationen och dokumenthanteringen i en säker miljö.

Clinkeds bästa funktioner

Dela, lagra och hantera filer säkert med kryptering

Underlätta diskussioner, gruppchattar och uppgiftsfördelning direkt inom plattformen.

Använd Clinkeds mobilappar för kommunikation och uppdateringar när du är på språng.

Begränsningar för Clinked

Begränsade anpassningsmöjligheter för gränssnittet jämfört med konkurrenterna

Avancerade integrationer med verktyg från tredje part är relativt färre.

Clinked-prissättning

Lite : 119 $/månad

Standard : 299 $/månad

Premium : 599 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Klickade betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 90 recensioner)

9. PandaHR (Bäst för att effektivisera HR-processer med white label-anpassning)

via PandaHR

PandaHR är en plattform för personalhantering som är utformad för att förenkla HR-arbetet för företag av alla storlekar.

PandaHR:s white label-funktioner är skräddarsydda för HR-konsulter, SaaS-leverantörer och rekryteringsbyråer och gör det möjligt för företag att omprofilera plattformen och erbjuda HR-lösningar under sitt eget namn.

PandaHR:s bästa funktioner

Spåra onboarding, prestanda och offboarding med lätthet

Förenkla jobbannonsering, kandidatgallring och kommunikation

Övervaka PTO, frånvaro och tidsloggar med integrerad spårning

PandaHR:s begränsningar

Rapporteringsfunktionerna är grundläggande och kan kräva manuellt arbete för komplexa analyser.

Mindre kunskapsbas för användarutbildning och felsökning

PandaHR-priser

Betala efter användning: 1,03 dollar per anställd och månad

PandaHR-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

10. Mautic (Bäst för öppen källkodsbaserad marknadsföringsautomatisering med white label-funktioner)

via Mautic

Mautic är en robust öppen källkodsplattform för marknadsföringsautomatisering som passar företag och byråer som söker en skalbar, anpassningsbar lösning. Dess white label-funktioner gör det möjligt för företag att erbjuda skräddarsydda tjänster för marknadsföringsautomatisering under sitt eget varumärke.

Med Mautic kan användare skapa personliga kundresor, automatisera e-postkampanjer och analysera marknadsföringsresultat, samtidigt som de får full kontroll över varumärkesprofilering och distribution.

Mautics bästa funktioner

Omprofilera med din logotyp, dina färger och dina anpassade domäner för att erbjuda varumärkeslösningar.

Använd datadrivna verktyg för att gruppera kunder för riktade kampanjer.

Kör A/B-tester på dina kampanjer för att optimera prestandan baserat på realtidsdata.

Mautics begränsningar

Kräver teknisk expertis för initial installation och underhåll.

Jämfört med proprietära plattformar är supporten begränsad, såvida det inte rör sig om en tredjepart.

Mautic-priser

Gratis för alltid

Mautic-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

11. Invoice Ninja (Bäst för enkla och anpassningsbara faktureringslösningar)

via Invoice Ninja

Om du är ett företag eller frilansare som behöver en mångsidig och användarvänlig faktureringsprogramvara är Invoice Ninja ett utmärkt val. Den erbjuder anpassningsbara faktureringsmallar, integrerad betalningshantering och ett förenklat arbetsflöde för tidrapportering, projektledning och utgifter.

Invoice Ninjas multifunktionella plattform förenklar faktureringen för små och stora företag, vilket gör det enkelt att övervaka betalningar och förbättra kassaflödet.

Invoice Ninjas bästa funktioner

Skapa fakturor i över 100 valutor, vilket underlättar internationella affärstransaktioner.

Utnyttja stöd för flera betalningsalternativ, inklusive PayPal, ACH och kreditkort.

Dra nytta av integrationen med över 40 appar, inklusive Zapier och redovisningsverktyg.

Begränsningar för Invoice Ninja

Begränsade rapporteringsfunktioner i de lägre prisplanerna

Enstaka buggar eller fel som noterats av vissa användare

Priser för Invoice Ninja

Gratis för alltid

Ninja Pro : 12 $/månad

Enterprise: från 16 $/månad

Betyg och recensioner av Invoice Ninja

G2 : 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

12. Landingi (Bäst för white label-landningssideskapare med anpassningsfunktioner)

via Landingi

Oavsett om du bygger sidor för leadgenerering eller marknadsföringstrattar ger Landingi dig fullständig kontroll över design, varumärke och funktionalitet. Det är en kraftfull plattform för att skapa landningssidor.

Med enkla dra-och-släpp-funktioner och ett brett urval av mallar kan företag leverera högpresterande landningssidor som speglar sina kunders varumärken utan att behöva utveckla tekniken från grunden.

Landingis bästa funktioner

Designa och anpassa landningssidor utan några kunskaper i kodning.

Gör experiment med landningssidans prestanda för att optimera konverteringsgraden.

Anslut till CRM-system, e-postmarknadsföringsverktyg och andra appar för förbättrade arbetsflöden.

Landingi-begränsningar

Begränsade avancerade anpassningsalternativ jämfört med andra plattformar för erfarna användare.

Vissa integrationer är endast tillgängliga i högre prisnivåer.

Landingi-priser

Gratis

Lite : 29 $/månad

Professional : 69 $/månad

Obegränsad: 990 $/månad

Landingi-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Välj rätt white label SaaS-lösning för dina behov

White label-SaaS-plattformar är en game changer för företag som vill förbättra sitt serviceutbud samtidigt som de bevarar sin unika varumärkesidentitet.

Bland dessa är ClickUp det ultimata valet för organisationer som söker en mångsidig och anpassningsbar lösning.

Med sina robusta projektledningsverktyg, smidiga samarbetsfunktioner och produktivitetshöjande egenskaper gör ClickUp det möjligt för företag att leverera white label-lösningar som är både effektiva och slagkraftiga.

Genom att använda ClickUp slipper du den långa processen med mjukvaruutveckling och kan istället njuta av fördelarna med ett mycket skalbart och kundorienterat verktyg.

Registrera dig för ClickUp idag och utnyttja den fulla potentialen hos white label-lösningar som kommer att ta ditt varumärke till nya höjder!