Kodare och dataanalytiker har haft det svårt med ChatGPT tidigare.

Verktyget erbjöd många textbaserade funktioner, såsom forskning, idégenerering, skrivande och sammanfattning, men kunde inte tillgodose behov som skriptskapande och dataanalys – tills nyligen!

Med introduktionen av plugins har ChatGPT:s mångsidighet ökat, särskilt när det gäller kodning. Tack vare ChatGPT Code Interpreter kan du nu manipulera datamängder för att få önskade resultat.

I den här bloggen tittar vi på hur du kan använda Code Interpreter för att förbättra ditt arbetsflöde och dina projektledningsfärdigheter.

Vad är ChatGPT Code Interpreter?

ChatGPT Code Interpreter, nu känt som Data Analyst, är ett GPT-plugin från OpenAI som utökar ChatGPT-plattformens kärnfunktioner.

Verktyget analyserar data, hittar kodningsfel för att förbättra effektiviteten och genererar kodsnuttar för befintliga arbetsflöden. Det förbättrar till och med dina projektledningsfärdigheter med automatisering av uppgifter, datavisualiseringar och skriptgenerering för verktyg för teamsamarbete!

Medan ChatGPT ger svar, sammanfattar text eller skriver vad du vill att det ska skriva (inklusive kod), utför Data Analyst mer komplexa AI-baserade funktioner, som dataparsning eller ljudtranskribering på dina media- eller textfiler. 🧩

📌 Observera: Ursprungligen var Code Interpreter en premiumfunktion som endast var tillgänglig för ChatGPT Plus-abonnenter. Men efter att den bytt namn till Data Analyst är den nu tillgänglig för alla. Vi kommer dock fortfarande att referera till den som Code Interpreter i denna artikel, eftersom namnet fortfarande är populärt bland användarna.

Kärnfunktioner och användningsfall för Code Interpreter från ChatGPT

De flesta användningsområdena för ChatGPT Code Interpreter kan grupperas i fyra huvudsakliga användningsfall, som beskrivs nedan:

1. Dataanalys och visualisering

Du behöver inte lägga ut stora summor på dataanalytiker när du har ChatGPT Code Interpreter-plugin. Den kan analysera dina data och ge lättförståeliga förklaringar, komplett med visualiseringar och grafer, för att hjälpa dig att förstå dina datamängder. 🧠

Om du till exempel är aktiehandlare kan du ta en dataset som sammanställer volymdata och marknadsrörelser för S&P 500-aktier under en månad i en CSV-fil. Ladda upp filen till ChatGPT Code Interpreter och be den att hitta mönstren i dina data. Den kommer att upptäcka alla mönster mellan marknadsrörelser och volym och dela dem med dig i klartext och grafer.

2. Kodfelsökning och testning

Om du är utvecklare och undrar hur du kan använda AI för mjukvaruutveckling är ChatGPT Code Interpreter ett bra ställe att börja på. Du kan använda det för att felsöka och testa din kod.

Du kan ladda upp dina kodfiler och be programmet identifiera alla buggar som kan orsaka fel i din kod.

En öppen parentes här och där, en felaktig variabel som anropas någonstans, eller kanske en funktion som du glömt att definiera – Code Interpreter kan upptäcka och åtgärda allt detta genom precisa uppmaningar och hjälpa dig att bli en bättre programmerare. Det är dags att slutföra inställningarna för AI-aktiverad kodgranskning.

3. Filhantering

Förutom att hjälpa dig med dataanalys och mjukvaruutveckling kan du med ChatGPT Code Interpreter konvertera, beskära och till och med redigera dina filer.

Du kan till exempel ladda upp en bild i ett format och skriva en prompt där du ber plugin-programmet att:

Konvertera till ett annat format

Beskär eller ändra storlek (med eller utan komprimering)

Tillhandahåll en gråskalig version av den

Detsamma gäller även textfiler – du kan ladda upp din fil i ett textformat, begära en utdata i ett annat format eller be Code Interpreter att göra ändringar i filen. 📝

4. Lösa matematiska ekvationer

ChatGPT Code Interpreter kan också lösa komplexa matematiska ekvationer som du annars skulle ha svårt att lösa med den grundläggande versionen av ChatGPT. När du stöter på ett komplext problem i din matematikbok kan du klicka på en bild av det, ladda upp den till Code Interpreter och be den lösa ekvationen i din bild.

Den ger dig inte bara rätt svar, utan förklarar också i detalj hur den kom fram till svaret. En mardröm för matematiklärare som är skeptiska till sina elever, eller hur? 😉

Denna funktion kan vara användbar inom utbildning, kryptografi, datamodellering och byggbranschen.

Hur aktiverar man ChatGPT Code Interpreter-plugin?

Nu när du vet vad du kan åstadkomma med ChatGPT Code Interpreter undrar du säkert hur du kommer igång med det, eller hur? Det är faktiskt ganska enkelt.

Innan du kan använda den måste du dock aktivera den. Följ stegen nedan:

Steg 1: Gå till Utforska GPT:er

Logga in på ChatGPT med ditt konto om du inte redan har gjort det. Om du inte har ett konto, skapa ett. När du har loggat in ser du alternativet Utforska GPT:er i sidofältet. Klicka på det för att öppna listan över ChatGPT-plugins som är tillgängliga för användning.

via ChatGPT

Steg 2: Hitta Data Analyst GPT

Nästa steg är att hitta Data Analyst GPT. För att göra det kan du antingen bläddra nedåt och navigera till avsnittet "By ChatGPT" eller helt enkelt söka efter det i sökfältet. När du har hittat det klickar du på det.

I popup-fönstret Data Analyst kan du se att dess funktioner inkluderar ”Code Interpreter and Data Analysis”. Klicka på knappen ”Start Chat” för att aktivera Data Analyst GPT istället för standardversionen av ChatGPT.

Steg 3: Klicka på knappen Starta chatt

Steg 4: Börja chatta och arbeta

Nu hamnar du i ett nytt chattfönster i Data Analyst. Här kan du arbeta med dess AI-drivna Code Interpreter och ladda upp dina filer för dataanalys och bearbetning.

Hur använder man Code Interpreter?

Det är ganska enkelt att använda ChatGPT Code Interpreter. Bifoga den fil du vill arbeta med och skicka den sedan med önskad prompt. 📎

Det kan vara en kodfil, en bild, ett textdokument, ett Excel-kalkylblad eller någon annan typ av fil (förutom körbara filer).

Code Interpreter analyserar det åt dig, utför önskad åtgärd och returnerar ett resultat. Därefter kan du ladda ner resultatfilen eller be om ytterligare ändringar om du inte är nöjd med resultatet. Låt oss utforska processen i detalj.

Steg 1: Ladda upp dina data eller filer

Det första steget är att ladda upp de data eller filer som du vill att ChatGPT Code Interpreter ska analysera:

Hur laddar man upp filer till ChatGPT med Code Interpreter?

Du kan ladda upp dina filer till ChatGPT Code Interpreter på samma sätt som du laddar upp dem till ett e-postmeddelande eller ett textmeddelande på WhatsApp. Klicka på gemikonen bredvid textrutan för att lägga till din datafil som en bilaga med din prompt/instruktioner.

Flera val är tillåtna, så du kan hålla ned Ctrl-tangenten på tangentbordet medan du väljer filerna om du vill ladda upp flera filer. 📚

Steg 2: Tolka dina data

När dina data har laddats upp bör du be ChatGPT Code Interpreter att analysera dem så att den kan tolka filens innehåll. Du kan skicka en prompt som denna tillsammans med din uppladdade fil:

”Tolka dessa data.”

När du har skickat din fil tillsammans med denna uppmaning kommer Code Interpreter att analysera den och meddela dig vad den har hittat i filen.

Du kan kontrollera om tolkningarna är korrekta eller inte. Om något är fel kan du skicka en ny prompt för att påpeka felet, och då kommer datatolkningen att korrigeras i bakgrunden.

Steg 3: Rensa dina data

Nästa steg är att rensa dina data för att ta bort tomma rader, dubbletter eller andra problem som kan påverka resultatet av din dataanalys. För att göra detta skickar du följande prompt till ChatGPT Code Interpreter:

”Rensa dessa data och ta bort alla fel som kan påverka utskriftskvaliteten. ”

När du har skickat denna prompt kommer Code Interpreter att rensa dina data och sammanfatta ändringarna och orsakerna till dem. Den kan upptäcka datatypen och vanliga fel och rensa dem utan att du behöver ge några instruktioner. 🙌

Steg 4: Extrahera trender och gör ändringar

Beroende på vad du vill lära dig av dina data kan du börja skicka kommandon för att extrahera den informationen. Du kan extrahera trender, mönster, avvikelser, buggar och andra typer av information från dina data eller filer. Du kan också göra ändringar i filen genom att skicka ett redigeringskommando.

🌟 ChatGPT-promptmallar för att extrahera resultaten och göra ändringar i dina data ”Analysera mönstren som döljer sig i dessa data”

”Analysera trenderna i dessa data”

”Identifiera avvikelserna i denna dataset”

”Identifiera avvikelserna i denna dataset”

”Dela med mig de 10 viktigaste lärdomarna från dessa data”

”Tillhandahåll individuella grafer för varje trend/mönster/inlärning”

”Hitta buggarna i den här koden”

”Redigera den här filen för att ta bort alla förekomster av [det du vill ta bort]”.

”Felsök denna kod”

Detta är bara några exempel. Om du vill utföra andra åtgärder kan du ändra dessa uppmaningar eller till och med skriva nya efter dina behov.

Steg 5: Ladda ner dina resultat

Slutligen, baserat på de kommandon du skickat, kommer ChatGPT Code Interpreter att utföra önskad analys och ge ett resultat.

Om du hade frågat om trender eller mönster skulle det ge en förklaring av identifierade trender med grafer och visualiseringar. Om du hade bett om att felsöka din kod eller redigera en fil skulle det ge en utdatafil efter att ha gjort de ändringar du begärt.

Sedan kan du ladda ner filen och använda den som du vill. 🤩

Hur laddar man ner filer från ChatGPT med Code Interpreter?

Att ladda ner utdatafilerna från ChatGPT Code Interpreter är lika enkelt som att ladda ner dem från ett e-postmeddelande eller ett chattmeddelande. Du kan ladda ner dem genom att klicka på den nedladdningsbara länken som medföljer utdatafilen.

Om det inte finns någon länk till filen (vilket ofta är fallet med trender och mönster) kan du be Code Interpreter att generera en nedladdningsbar fil som innehåller den informationen. Här är kommandot för att göra det:

”Lägg denna information i en nedladdningsbar doc/pdf-fil och dela nedladdningslänken. ”

När du har skickat denna prompt kommer resultatet att delas med dig i det filformat du har begärt. Du kan klicka på länken för nedladdning och ladda ner filen.

Säkerhetsaspekter för Code Interpreter

Hittills så bra. Funktionen för att exekvera kod medför dock vissa säkerhetsrisker, såsom risken för kodinjektioner och opatchade brister. ChatGPT Code Interpreter är inget undantag.

Dess förmåga att exekvera Python-kod och komma åt tredjepartswebbplatser har gjort det sårbart för promptinjektionsattacker, som gör det möjligt för angripare att exekvera skadliga skript från en annan webbplats.

Dessa skript kan be pluginet att utföra valfri åtgärd på servern. Det kan till exempel be om att extrahera innehållet i filer i en specifik mapp.

Tom’s Hardware undersökte denna sårbarhet i detalj och visade hur ChatGPT Code Interpreter luras att köra skadliga skript från en tredjepartsserver. När jag frågade Code Interpreter specifikt om dess AI är sårbar för promptinjektionsattacker, svarade den följande:

Det är uppenbart att ingen accepterar sina egna brister! Inte ens AI. 😄

Denna sårbarhet upptäcktes först i november 2023. OpenAI har dock ännu inte lämnat några direkta bevis på att problemet har åtgärdats.

Dessutom är dessa attacker komplexa att utföra – de kräver att användarna skickar en begäran om åtkomst till en skadlig webbplats. Även om människor kan luras att skicka sådana kommandon med social manipulation är sannolikheten för detta ganska låg.

Begränsningar för Code Interpreter

Code Interpreter är en av de mer avancerade funktionerna i ChatGPT, men den har också sina begränsningar. Det finns flera restriktioner för vad du kan och inte kan göra med den, bland annat:

Begränsningar för filstorlek: Du kan inte ladda upp filer som är större än 100 MB.

Tidsbegränsningar: Det finns en begränsning för hur lång tid en uppgift får ta. Om en uppgift tar längre tid än 60 sekunder kommer den att avslutas.

Begränsningar för filtyper: De flesta populära text- och bildfilformat (PNG, JPEG, CSV, JSON) stöds, men videofiler, animerade GIF-filer och andra proprietära filformat stöds inte.

Samtidighet: Förfrågningar utförs sekventiellt, så flera processer kan inte utföras samtidigt.

Dessa begränsningar finns för att säkerställa att ChatGPT Code Interpreter förblir användbart för användarna.

Om du vill komma runt dem och bearbeta större filer som kräver mer beräkningstid kan du försöka dela upp dem i flera mindre filer innan du laddar upp dem till Code Interpreter. 🙌

Hur ClickUp förbättrar ditt arbetsflöde med ChatGPT Code Interpreter

Om du är mjukvaruutvecklare eller dataanalytiker och vill öka din produktivitet med ChatGPT Code Interpreter är du på rätt väg.

Men du kan verkligen ta det till nästa nivå om du kombinerar ClickUp med Code Interpreter.

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete med robusta funktioner för uppgiftshantering, samarbete och AI som gör att du kan hantera alla aspekter av ditt arbete från ett och samma ställe.

Genom att kombinera ClickUps styrkor inom projektledning med avancerad dataanalys och automatiseringsfunktioner i AI-verktyg som Code Interpreter uppnår du en överlägsen effektivitet.

Låt oss utforska hur du kan använda ChatGPT Code Interpreter med ClickUp.

1. Slutför din kod snabbare

ClickUps inbyggda AI-assistent, ClickUp Brain, hjälper dig att slutföra dina kodningsprojekt snabbare genom att ge kodförslag medan du skriver din kod (ungefär som GitHub Copilot ).

Det fungerar perfekt med alla populära programmeringsspråk, så du får förslag oavsett vilket språk du kodar i. Det gör det till ett robust ChatGPT-alternativ för kodare.

Få kodningsförslag med ClickUp Brain

Men ClickUps genialitet för mjukvaruutvecklare slutar inte där.

Github-integrationen för ClickUp möjliggör inbyggd versionskontroll utan att behöva hoppa mellan olika plattformar. Du kan se hela din Github-aktivitet i ClickUp-flödet och agera på pull-förfrågningar från ClickUp-miljön.

Detsamma gäller för uppdatering av ditt arbetsförlopp i ClickUp från Github – uppdatera uppgiftsstatus från Github genom att ange uppgifts-ID eller beskrivning i dina commit-meddelanden. När du har slutfört din kod med hjälp av dessa funktioner kan du använda ChatGPT Code Interpreter för att felsöka och testa den. 🧪

2. Effektivisera teamsamarbetet

När det gäller teamsamarbete har ClickUp ingen konkurrens från ChatGPT.

Dess kraftfulla samarbetsfunktioner gör att du kan arbeta med dina teammedlemmar på kodningsfiler. Du kan dela kodningsfiler med teammedlemmar inom ClickUp-miljön och diskutera nödvändiga ändringar i uppgiftskommentarerna eller ClickUp Chat, plattformens integrerade chattfunktion.

Chefer kan också tilldela olika kodfiler till enskilda teammedlemmar baserat på deras arbetsbelastning. När du är klar markerar du helt enkelt ditt arbete som klart i ClickUp Tasks, vilket automatiskt uppdaterar projektets totala framsteg. ✅

Tilldela kommentarer till teammedlemmar i ClickUp Tasks för att förbättra ansvarstagandet och samarbetet.

💡Proffstips: Om ditt team använder Slack för kommunikation kan du också använda ClickUps Slack-integration för att effektivisera kommunikationen och fildelningen.

3. Organisera dina kodningsprojekt

Slutligen kan du också spåra framstegen i alla dina kodningsprojekt med hjälp av anpassade ClickUp-instrumentpaneler.

Visualisera teamets arbetsbelastning, individuell produktivitet, sprinthastighet och mer på dina instrumentpaneler och dela dem med dina kunder om det behövs.

Skapa flera instrumentpaneler för att hålla koll på olika projekt eller parametrar, och hämta enkelt information från valfri instrumentpanel genom att ställa frågor till ClickUp Brain.

Få en översikt över arbetsbelastning, uppgiftsframsteg, milstolpar och sprints med ClickUp Dashboards.

Maximera dina dataanalysmöjligheter med ClickUp

Att öka produktiviteten med AI har blivit norm, särskilt för mjukvaruutveckling och dataanalysprojekt.

Genom att använda AI-drivna projektledningsplattformar som ClickUp tillsammans med verktyg som ChatGPT Code Interpreter kan du öka din effektivitet och produktivitet och se till att du alltid ligger steget före.

Prova ClickUp gratis och få det bästa av AI-funktioner och projektledningsfunktioner samlat på en och samma plattform.