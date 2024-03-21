Github Copilot vs. ChatGPT: Vilket är det bästa verktyget för utvecklare?

AI-revolutionen skakar om världen av mjukvaruutveckling och medför många verktyg som påstår sig vara utvecklarens bästa vän. Från kodgenerering till att säkerställa högsta kvalitet – dessa AI-verktyg lovar allt.

Men som man säger i Highlander: ”Det kan bara finnas en.” I utvecklarnas värld handlar det ofta om en kraftmätning mellan GitHub Copilot och ChatGPT – en kamp för att avgöra vem som är bäst.

Så, vilket av dem hjälper mest i kodningsprocessen? Vilket genererar bättre kod och anpassar din kodningsstil bättre? Vilket möjliggör bättre samarbete vid mer komplexa uppgifter, och vilket har det bästa användargränssnittet?

Men vänta – kan det finnas en outsider i denna tävling? Finns det en tredje aktör som är redo att stjäla rampljuset inom mjukvaruutveckling?

Gör dig redo, för vi ska nu dyka ner i detaljerna kring GitHub Copilot och ChatGPT när vi fördjupar oss i AI-baserad kodning och utveckling.

Copilot vs ChatGPT – och var ClickUp passar in i utvecklarens arbetsflöde

Kategori GitHub Copilot ChatGPT ClickUp Primärt användningsfall AI-parprogrammering, kodkomplettering Chatbaserad kodningshjälp, förklaringar, felsökning Heltäckande projekt- och utvecklingsarbetsflödeshantering med AI Kodgenerering Kraftfull autofullständning, kontextmedvetna förslag i IDE:er Genererar kod från uppmaningar; utmärkta förklaringar Skriver standardkod + genererar dokumentsträngar, testfall via ClickUp Brain IDE-integration Djup integration med VS Code, JetBrains, Azure Ingen inbyggd IDE-integration; API krävs Integreras med GitHub, GitLab, Bitbucket; bäddar in AI i uppgifter/dokument Samarbete Bäst för team som använder GitHub + IDE Chatupplevelse för en användare; API för teamverktyg Dokument, uppgifter, kommentarer, inbyggd AI och sprintarbetsflöden i realtid Lär dig din kodningsstil Ja – anpassar sig medan du kodar i IDE Begränsat; anpassar sig konversationellt, inte kontextuellt Lär sig arbetsmönster för att automatisera uppdateringar och sammanfattningar av uppgifter Arbetsflödesintegration Stark inom GitHub-ekosystemet Kräver anpassade API-anslutningar Hela projektets livscykel: sprintar, dokument, uppgifter, spårning, releaser Felupptäckt Inline-förslag; hjälper till att fixa kod i IDE Upptäck fel när koden visas Automatiserade sammanfattningar + arbetsflöden för felspårning via mallar Bäst för Utvecklare som kodar heltid i IDE:er Utvecklare som vill ha brainstorming, förklaringar, arkitekturidéer Team som behöver kodning + planering + dokumentation + AI i ett och samma centrum Priser* 10 $/användare/månad (enskild person) Gratis; Betalt från 7 $/användare/månad Gratis; Betalas från 7 $/användare/månad + AI-tillägg (5 $/användare/månad)

Vad är GitHub Copilot?

Via GitHub

GitHub Copilot är av en anledning ett av de bästa produktivitetsverktygen för mjukvaruutveckling. Det är ett kraftfullt verktyg som kan skriva kod med relativt minimal ansträngning. Det är därför också ett utmärkt verktyg för att förbättra centrala utvecklingsprocesser.

Som man kan förvänta sig av en leverantör som GitHub är detta ett avancerat verktyg för mjukvaru- och applikationsutveckling med många avancerade funktioner. Låt oss gå igenom de mest relevanta av dessa funktioner.

GitHub Copilot-funktioner

GitHub introducerade Copilot i slutet av 2021 och gjorde det snabbt till det som man nu hävdar är det mest använda AI-verktyget för mjukvaruutveckling. Med rätt uppmaningar kan det skriva även den mest komplexa koden, tack vare förmågan att skapa hela funktioner och klasser baserat på enkla uppmaningar.

1. Kodgenerering

Via GitHub

Naturligtvis måste all AI-teknik som är utformad för kodning först utvärderas utifrån sin förmåga att hjälpa utvecklare att generera kod. Det är bra att GitHub Copilot utmärker sig just på detta område.

Låt oss börja med mångsidigheten. Copilot erbjuder naturligt stöd för flera programmeringsspråk, inklusive några av de viktigaste, som Python, C#, C+ och JavaScript. På sin webbplats hävdar man till och med att man är ”utbildad i alla språk som förekommer i offentliga arkiv”.

Dess specialisering på förmågan att generera kod är en annan avgörande fördel. Allt i verktyget är utformat för nästa kodningsprojekt, vilket gör det möjligt för utvecklare att hitta avancerade funktioner som kodkomplettering för befintliga kodsnuttar och till och med bygga kod utifrån utvecklarkommentarer.

Samtidigt är det fortfarande baserat på naturlig språkbehandling, vilket innebär att det kan generera svar och exempelkod baserat på mänskligt språk. Det resulterar i en smidig kodningsupplevelse och utvecklingsprocess för alla utvecklare.

2. Samarbete

Många verktyg för mjukvaruutveckling är utformade för isolerade utvecklingsprojekt. Det är svårare att hitta alternativ som, förutom att hjälpa dig att skriva kod, också hjälper större team med olika uppgifter relaterade till större projekt.

Det bygger dessa samarbetsfunktioner genom direkt integration med olika integrerade utvecklingsmiljöer (IDE) som Visual Studio, JetBrains och Azure Data Studio. Det säkerställer att ni alltid kan arbeta tillsammans och gå från en isolerad kodningsmiljö till ett kraftfullt samarbetssystem som hela teamet kan utnyttja.

3. Användargränssnitt

Via GitHub

Copilots förmåga att generera kodsnuttar är välkänd, men hur du kommer dit är lika viktigt. För att förbättra effektiviteten i kodningen krävs ett verktyg som är enkelt att hantera på alla nivåer.

I sig själv är detta inte en stark sida hos verktyget. Det blir dock mer relevant när man överväger integrationer. Genom att skapa Visual Studio-kod med Copilot-tillägget kan du till exempel dra nytta av verktygets användarvänlighet utan att kompromissa med de kraftfulla funktionerna du får när du skriver kod i Copilot.

Och så finns GitHub Copilot chat, en nyligen lanserad funktion som gör det ännu enklare att skapa offerter. Chattfunktionen bygger på en medfödd förmåga att förstå mänskligt språk och möjliggör en mer naturlig konversation för att besvara frågor och skapa mänskliga svar. Du kan till och med tillhandahålla exempel på kodsnuttar och be om utvärdering eller verkliga exempel på den kod du försöker skapa.

4. Arbetsflödesintegrationer

Copilot försöker integreras i ett bredare utbud av funktioner utöver kodgenerering. Förutom IDE-integrationerna integreras det naturligt i den mer omfattande sviten av GitHub-verktyg – inklusive GitHub Codespace, en av de bästa kodredigerarna på marknaden.

Låt oss vara tydliga: Copilot är inte ett av de verktyg som syftar till att hjälpa till med hela mjukvaruutvecklingsprocessen. Det innehåller inte funktioner som uppgiftshantering eller säkra databaser för att skydda känslig data. Men det försöker åtminstone skapa ett ekosystem av kodningsverktyg för att optimera din process från dess tidiga stadier.

Priser för GitHub Copilot

Copilot Individual: 10 dollar per månad

Copilot Business: 19 $/månad per användare

Vad är ChatGPT?

Via ChatGPT

Du kanske känner till ChatGPT som verktyget som gjorde AI populärt. Men utöver sin förmåga att ge överraskande mänskliga svar på nästan alla frågor är ChatGPT:s svar också tillräckligt bra för att ge det en plats på listan över de bästa AI-kodverktygen.

Som namnet antyder är detta ett helt chattbaserat gränssnitt. ChatGPT:s prestanda beror helt på de frågor, uppmaningar och uppföljningsfrågor du ställer. Denna avsiktligt breda approach gör ChatGPT:s svar till ett perfekt verktyg för allt från att skriva artiklar till källkod.

ChatGPT-funktioner

På grund av dess breda lista över potentiella tillämpningar, och till skillnad från Copilot, går ChatGPT:s funktioner långt utöver kodning. Det ger vissa fördelar och nackdelar jämfört med andra, mer kodspecifika verktyg. I denna guide kommer vi att fokusera specifikt på de funktioner som är relevanta för att jämföra Copilot och ChatGPT.

1. Kodgenerering

Via ChatGPT

För att vara ett verktyg som inte är avsett för kodgenerering eller kodkomplettering är ChatGPT förvånansvärt kraftfullt inom båda dessa områden. Det ger svar på olika programmeringsspråk, inklusive Python, Java och JavaScript.

Tack vare sin förståelse för naturligt språk hjälper ChatGPT också till att fördjupa sig i förklaringarna bakom koden. Till skillnad från många andra kodverktyg kan du helt enkelt fråga vad ett kodavsnitt betyder och få omedelbar bakgrundsinformation. Om du tillhandahåller kodavsnitt kan detta verktyg också hjälpa till att påpeka eventuella fel eller ineffektiviteter som kan hindra det från att fungera korrekt.

Det är inte säkert att koden alltid är tillförlitlig. Felaktiga svar från ChatGPT har blivit något av ett meme bland programmerare, främst eftersom verktyget inte kvalitetskontrollerar sina svar. Det kommer alltid att behövas en extra mänsklig kontroll efter varje kodgenerering.

2. Samarbete

ChatGPT integreras sömlöst i alla externa mjukvaruplattformar via sitt öppna API. Vi förväntar oss också anpassade integrationer med samarbetsverktyg som Slack, vilket kommer att göra det enklare att arbeta med andra.

Men i grund och botten är detta fortfarande en enkel chattbot framför en kraftfull AI-motor.

I sig själv har det inga samarbetsfunktioner. Det kan också bli ett problem vid integrationer, eftersom ChatGPT tenderar att anpassa sig efter dina frågor över tid – det vänjer sig vid din kodningsstil och ändrar sina resultat därefter. Inmatningar från flera användare eller frekventa ändringar i kodningsstil kan förvirra verktyget.

3. Användargränssnitt

Som med många verktyg som är specifikt utformade för en enda typ av användning (i detta fall chattfunktionen) är ChatGPT:s användargränssnitt enkelt. Det finns inte många ställen där man kan göra fel när man skriver in en kodningsprompt.

Det förvalda mörka läget är skonsamt för ögonen och känns omedelbart bekant för kodare. Dessutom är det enkelt att använda på mobila enheter, vilket skapar en naturlig upplevelse när du skriver, modifierar, dubbelkollar eller slutför kod.

4. Arbetsflödesintegrationer

Det enda sättet ChatGPT kan integreras med större arbetsflöden är via dess API, även om det är ett mycket kraftfullt alternativ. Några av världens största varumärken, från Microsoft till Salesforce, utnyttjar denna integration för att förbättra funktionaliteten i sina egna verktyg.

Men ChatGPT integreras inte automatiskt i ditt större arbetsflöde. Alla anslutningar måste skapas manuellt, vilket gör detta kraftfulla kodningsverktyg lite svårare att integrera i den större processen för mjukvaruutveckling.

Priser för ChatGPT

Gratis

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

GitHub Copilot vs. ChatGPT: Jämförelse av funktioner

Båda är kraftfulla verktyg som kan stödja flera programmeringsspråk. Låt oss därför jämföra GitHub Copilot och ChatGPT när det gäller specifika funktioner som kodbyggande, samarbete, användargränssnitt och arbetsflödesintegrationer.

1. Kodgenerering

Via GitHub

I vad som kanske är den viktigaste kategorin på denna lista är det svårt att utse en vinnare. Båda potentiella lösningarna har sina fördelar, från bredare språkstöd för Copilot till mer kontext och ChatGPT:s tydliga språkstil.

Ett område där Copilot utmärker sig är anpassningsbarhet. Verktyget erbjuder utmärkta anpassningsalternativ för kodning, vilket gör dess förmåga att stödja komplexa projekt mer tillförlitlig än ChatGPT.

I slutändan ligger ChatGPT och Copilot på samma nivå när det gäller deras grundläggande kodningsförmåga.

2. Samarbete

Copilot vinner på detta område tack vare sin omfattande integration med de mest populära IDE:erna. Möjligheten att anpassa uppmaningar och svar hjälper också vid mer komplexa, kollaborativa projekt. Till skillnad från Copilot är ChatGPT mer specifikt utformat för isolerade kodningsövningar som inte kräver input från flera källor.

3. Användargränssnitt

Via ChatGPT

Det är svårt att argumentera mot ChatGPT:s användarvänlighet inom detta område. Copilot strävar efter att hålla sina funktioner enkla, men faller i slutändan kort jämfört med det enkla ChatCPT-gränssnittet som kan hantera allt från nya kodsnuttar till enhetstester och till och med förmågan att hitta buggar i befintlig kod.

4. Arbetsflödesintegrationer

Om du trivs med att stanna kvar i det större GitHub-ekosystemet kommer du att uppskatta Copilots integrering i arbetsflödet. För allt annat är ChatGPT:s öppna och enkla API förmodligen det bättre valet och mer tillförlitligt jämfört med det slutna systemet inom GitHub.

GitHub Copilot vs. ChatGPT på Reddit

Dags att vända sig till verkliga användare för att jämföra dessa två AI-kodningsverktyg. Sök på ChatGPT vs. GitHub Copilot på Reddit så hittar du användare som har en nyanserad syn där vinnaren beror på dina behov:

”Github Copilot fungerar mycket bra om du använder det från projektets början. Det kan snabbt fylla i funktioner, tilldela variabelnamn, välja algoritmer för sortering och urval och få en allmän uppfattning om hur du kodar... ChatGPT är mer som en AI-assistent där du kan ge den en kodbit och be den att optimera den.”

En användare påpekade att det inte nödvändigtvis är överflödigt att använda båda:

”Jag tycker att ChatGPT och Copilot kompletterar varandra. När du skriver kod vill du inte behöva växla mellan din IDE och ChatGPT. Men när du kommer på idéer och utforskar olika möjliga implementeringar eller arkitekturer är ChatGPT ett mycket bättre gränssnitt som efterliknar den typ av konversationer du skulle ha med en kollega, med den extra fördelen att du också kan få ut exempelkodblock som du kan använda som utgångspunkt för den faktiska utvecklingen. ”

Andra användare håller med när det gäller förmågan att generera kod:

”De kompletterar varandra, de utesluter inte varandra. Det ena fungerar i din IDE med din befintliga kod som kontext, och det andra låter dig ställa frågor på engelska och ställa följdfrågor. Helt olika.”

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till GitHub Copilot och ChatGPT

ClickUps allt-i-ett-programvara för projektledning är ett användbart komplement till alla kodningsprogram.

Tänk om dina AI-kodningsbehov inte behöver begränsas av vare sig Copilot eller ChatGPT?

Tänk om en omfattande produktivitetsplattform kunde konkurrera med och överträffa båda?

Prova ClickUp. Det är ett av de bästa programvarualternativen för kvalitetssäkring och projektledningsplattformar som finns – mer om det senare. Det råkar också vara en robust AI-plattform som kan vara perfekt för dina kodningsbehov.

Ett omfattande AI-verktyg för att utveckla programvara

Organisationer kan använda ClickUp AI för att redigera, sammanfatta, förenkla eller parafrasera material för alla typer av projekt.

Det handlar om ClickUp Brain, en AI-funktion som kopplar samman uppgifter, dokument, människor och företagskunskap. Ännu bättre – funktionen kan hjälpa till med alla delar av mjukvaruutvecklingen, från att skriva ny kod till att säkerställa samarbete i teamet och hålla projektet på rätt spår. Du kan skapa mallar automatiskt för att förenkla de mest komplexa projekten och processerna.

Från kodskrivning till arbetsflödesintegration

ClickUp Docs erbjuder dynamiska funktioner för att skapa dokument, listor, kalendrar och koddokumentation.

Med denna plattform behöver du inte nöja dig med kodning. Istället är ClickUp Docs den perfekta starten för att integrera koden i ditt större arbetsflöde och skapa allt från SOP:er till wikis som hjälper ditt team att hålla sig på samma sida under hela processen.

Och det är innan vi ens börjar prata om IT-mallar som är utformade för att effektivisera arbetsflödet över tid. Lägg ihop allt detta och du får en omfattande utvecklingsplattform som hjälper till i varje del av processen.

Avancerade integrationer, inklusive GitHub

Letar du efter en mer dedikerad kodningsplattform? Du behöver inte lämna ClickUp för det. Det breda utbudet av ClickUp-integrationer inkluderar GitHub, vilket gör att du kan utnyttja Copilots förmåga att generera kod i din favoritproduktivitetsprogramvara.

GitHub är trots allt oerhört populärt bland utvecklare och programmerare av en anledning. Att kombinera det bästa av två världar är ytterligare ett skäl att byta till ClickUp för din utvecklingsprocess.

Avancerad projektledning för agila team

Sist men inte minst kan vi inte prata om ClickUp utan att åtminstone nämna dess kraftfulla projektledningsfunktioner. ClickUps agila projektledningsmetod är skräddarsydd för utvecklingsteam som vill förbättra sina processer och arbetsflöden.

Från sprintrapportering till Kanban-tavlor och från automatiserade arbetsflöden till integrerad intern chatt – allt i ClickUp är utformat för effektivitet. Lägg till mallar för mjukvaruutveckling och teknik som en del av standardutbudet, så kan du komma igång ännu snabbare med att optimera dina processer.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Förbättra din mjukvaruutveckling med ClickUp

Chansen är stor att du behöver mer än bara ett chattgränssnitt som GitHub Copilot och ChatGPT för att skriva några rader kod. Om du letar efter en mer omfattande plattform för kodning och utvecklingsoptimering kan ClickUp vara rätt val. Skapa ditt gratis konto idag och börja testa programvaran som kan revolutionera hur du bygger programvara.