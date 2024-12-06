11 gratis mallar för beställningsformulär för T-shirts

Alla älskar dina specialtryckta T-shirts och du är redo att ta ditt företag till nästa nivå. Men istället för att fokusera på tillväxt, drunknar du i en röra av klottrade T-shirtbeställningar och kaotiska kalkylblad.

Låt inte kaos i verksamheten hindra dig!

Mallarna för T-shirtbeställningar är till för att rädda dagen. De hjälper till att standardisera orderuppföljningsprocessen för att säkerställa leveranser i tid och, viktigast av allt, hålla dina kunder nöjda.

Låt oss titta på de 11 bästa mallarna för T-shirtbeställningsformulär som hjälper dig att skala upp ditt företag.

Vad är mallar för beställningsformulär för T-shirts?

Mallar för beställningsformulär för T-shirts är fördesignade formulär som förenklar insamling och hantering av T-shirtbeställningar. Dessa mallar innehåller relevanta fält som kundnamn, kontaktinformation, T-shirtstorlek, färg, antal och betalningsuppgifter, vilket eliminerar behovet av manuell spårning.

Oavsett om du organiserar ett skolevenemang, en insamling för ett lag eller beställningar av företagsprodukter, hjälper mallarna för beställningsformulär för T-shirts dig att hålla ordning och säkerställa smidig leverans av beställningarna.

Vad kännetecknar en bra mall för T-shirtbeställningsformulär?

Här är några saker som gör en bra mall för T-shirtbeställningsformulär:

Omfattande och tydliga fältalternativ: En bra En bra mall för T-shirtbeställningsformulär bör täcka all viktig information – kundens namn, kontaktuppgifter, leveransadress, beställningsinformation, storlek och designinformation. Extra poäng för ett extra fält där kunderna kan lägga till särskilda anteckningar.

Användarvänlig layout och design: Ingen vill kämpa med ett rörigt beställningsformulär. Mallen bör ha en ren, lättöverskådlig layout med tydliga rubriker och välorganiserade avsnitt där man kan fylla i relevanta uppgifter.

Integrerade priser och totalberäkningar: En beställningsblankett måste innehålla prisinformation och automatiskt beräkna det totala ordervärdet. Detta sparar tid för både kunden och ditt team, vilket gör hela beställningsprocessen enkel.

Funktioner för orderuppföljning och hantering: En bra mall för beställningsformulär bör också möjliggöra smidig orderuppföljning, antingen genom unika ordernummer eller referenskoder.

Letar du efter inspiration? Här är en tillbakablick på ClickUps välkomstpåsar från 2022.

11 mallar för beställningsformulär för T-shirts

Nu ska vi titta på de 11 bästa mallarna för beställningsformulär för T-shirts.

1. Mall för produktbeställningsformulär från ClickUp

Ladda ner denna mall Effektivisera orderläggningen och spårningsprocessen med ClickUps mall för produktbeställningsformulär.

Enligt en undersökning av Baymard överger 22 % av kunderna sina varukorgar på grund av komplexa eller långdragna betalningsprocesser. Detta påverkar företagets intäkter avsevärt.

Med ClickUp-mallen för produktbeställningsformulär kan du eliminera detta problem. Mallens formulärvy erbjuder ett enkelt, anpassningsbart beställningsformulär för att samla in beställningsinformation från kunder.

Med ny orderlista kan du hantera alla inkommande beställningar på ett ställe och fastställa fraktkostnaderna. Det bästa är att du kan spåra statusen för alla beställningar i realtid. Se vilka beställningar som är i packningsfasen, under transport eller levererade, och få fullständig insyn i din leveranskedja.

Denna mall hjälper dig att:

Håll din beställningsprocess organiserad och stressfri.

Hantera alla orderdetaljer på ett ställe och skicka uppdateringar i tid till dina kunder.

Få insikt i dina kunders köpvanor och preferenser

🌟 Perfekt för: Små till medelstora T-shirtföretag, produktchefer och logistikteam som vill effektivisera orderhanteringsprocessen.

2. ClickUp inköpsorder och lager

Ladda ner den här mallen Säkerställ optimala lagernivåer hela tiden genom automatiska aviseringar med ClickUps mall för inköpsorder och lager.

Utan ett effektivt system finns det alltid en risk för lagerbrist eller överlager, vilket kan påverka företagets intäkter. ClickUp-mallen för inköpsorder och lager möjliggör smidig lagerhantering och organiserar alla inköpsorder på ett ställe.

Du kan skapa uppgifter för varje inköpsorder och tilldela dem till specifika teammedlemmar för att säkerställa smidig lageruppföljning. Mallen hjälper dig också att övervaka lagerstatusen i realtid genom automatiska aviseringar och säkerställer smidig samordning med leverantörer.

Varför denna mall är användbar:

Ger en organiserad metod för att hantera lager och inköpsorder.

Ger en tydlig översikt över lagernivåer för att säkerställa smidig orderhantering.

Gör det enklare att prioritera e-post, samtal, uppgifter och att göra-listor relaterade till inköp.

🌟 Perfekt för: T-shirtföretagare, återförsäljare, inköpsteam och driftschefer som hanterar stora T-shirtbeställningar.

3. ClickUp-mall för ändringsorderformulär

Ladda ner den här mallen Hantera ändringsförfrågningar för T-shirtbeställningar enkelt med ClickUps mall för ändringsorderformulär.

Låt oss säga att en kund beställt 10 T-shirts i storlek medium och senare vill byta 4 av dem till storlek small. En annan kund vill byta sin T-shirt mot en annan design. En ny kund vill ändra leveransadressen för sin beställning.

Hur håller du reda på alla dessa förändringar och säkerställer korrekt leverans av beställningarna?

Med ClickUp Change Order Form Template kan du göra just det. Även om mallen i första hand är utformad för att spåra renoveringsändringar i byggprojekt kan du anpassa den och begära ändringar av T-shirtbeställningar från kunder.

Kunderna kan fylla i ändringsformuläret och du kan enkelt spåra statusen för varje ändringsbegäran i Change Order View för att öka kundnöjdheten. Du kan också använda Priority View för att prioritera ändringsorder baserat på brådskandehet och vikt.

Denna mall hjälper dig att:

Dokumentera orderändringar så att det inte uppstår förvirring kring orderdetaljerna.

Minska risken för beställningsfel

Säkerställ att modifierade beställningar hanteras i tid och korrekt, vilket ökar kundlojaliteten.

🌟 Perfekt för: T-shirtföretag som vill hantera och spåra kundorderändringar på ett effektivt sätt och säkerställa korrekt och punktlig leverans.

4. Mall för beställningsformulär för leveranser från ClickUp

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för leveransorder för att spåra T-shirtleveranser och hantera leverantörsrelationer.

Planerar du att skaffa nya anpassade T-shirts till ditt team? Att samordna med leverantörer kan kännas överväldigande, men ClickUp Supply Order Form Template förenklar processen.

Denna mall hjälper dig att organisera alla orderdetaljer på ett ställe. Den är perfekt för att hantera inte bara T-shirts utan alla dina kontorsmaterial. Du kan lägga till leverantörens kontaktuppgifter, betalningsvillkor och leveranstider för att säkerställa att allt går smidigt och med färre turer fram och tillbaka.

Med den här mallen kan du:

Effektivisera processen för beställningar och godkännanden av T-shirtbeställningar.

Håll koll på beställda T-shirts och förbrukningsvaror i olika avdelningar.

Minska risken för förbiseenden eller dubbla beställningar och säkerställ en smidig verksamhet.

🌟 Perfekt för: Kontorschefer, logistikkoordinatorer och teamledare som hanterar leveransförfrågningar och behöver ett pålitligt system för att hålla ordning.

5. ClickUp-mall för orderhantering

Ladda ner den här mallen Säkerställ att beställningarna levereras i tid och öka kundnöjdheten med ClickUps mall för orderhantering.

Effektiv orderhantering är mer än bara en process – det är grunden för kundnöjdhet och företagets rykte. ClickUp Order Fulfillment Template hjälper team att spåra statusen för varje T-shirtbeställning från det att beställningen läggs till dess att den levereras.

Board View gör det möjligt att visualisera orderhanteringsprocessen, vilket minskar fel och ökar kundnöjdheten. Du kan också hålla koll på produktbehovet med Product Demand View och optimera dina tillverkningsprocesser.

Med den här mallen kan du:

Få en tydlig, steg-för-steg-översikt över varje orders status.

Samordna uppgifter mellan team och undvik flaskhalsar i orderhanteringsprocessen.

Främja transparens så att alla inblandade känner till nästa steg och ansvar.

🌟 Perfekt för: Lagerpersonal, orderhanteringsspecialister och e-handelschefer som behöver ett strukturerat sätt att hantera orderbehandling och leverans.

6. ClickUp-mall för beställning av företagsprodukter

Ladda ner denna mall Hantera T-shirtbeställningar för personalutrustning eller giveaways med ClickUp Company Swag Orders Template.

Swag-beställningar kan göra mer än bara leverera roliga produkter – de bidrar till att stärka lagandan, skapa minnesvärda evenemangsupplevelser och få medarbetarna att känna sig uppskattade. Men låt oss vara ärliga – att hantera dessa beställningar, särskilt när flera avdelningar har olika önskemål, kan vara en utmaning.

Det är där ClickUp Company Swag Orders Template kommer till nytta. Den hjälper dig att organisera, spåra och hantera beställningar av T-shirts utan problem. Oavsett om det gäller giveaways för evenemang, specialdesignade kläder eller välkomstpaket för anställda, ser denna mall till att inga beställningar missas.

Varför denna mall är användbar:

Centraliserar T-shirtbeställningar och effektiviserar design- och produktionsprocessen.

Gör spårnings- och leveransprocessen enkel och stressfri.

Hjälper dig att hantera lagret så att du aldrig blir överraskad när lagret börjar ta slut.

🌟 Perfekt för: HR-team, kontorschefer och evenemangskoordinatorer som vill ha ett enkelt sätt att anpassa hanteringen av beställningar av företagsprodukter.

➡️ Läs mer: 10 gratis mallar för leverantörslistor

7. ClickUp-mall för försäljningsspårning

Ladda ner den här mallen Få detaljerad försäljningsinformation och förbättra T-shirtproduktionen med ClickUp Sales Tracker Template.

Med ClickUp Sales Tracker Template får du insikter om T-shirtförsäljningen i realtid så att du kan identifiera kundernas köpmönster och beteenden. Dessutom kan du med mallen spåra den månatliga försäljningen för olika typer av T-shirts och övervaka försäljningsmålen. Med den här kalkylbladsmallen kan du sätta upp tydliga månadsmål, bedöma vinstmarginaler och hålla koll på avkastningen utan att behöva växla mellan olika dokument.

Varför denna mall är användbar:

Analysera dina försäljningsdata för att optimera orderhanteringen.

Håll ditt team samordnat med gemensamma försäljningsmål och transparenta mätvärden.

Effektivisera rapporteringen så att du spenderar mindre tid på att gå igenom data och mer tid på att fatta strategiska beslut.

🌟 Perfekt för: Säljteam, T-shirtföretagare och företagsledare som vill optimera sin produktionsprocess.

8. Mall för betalningsformulär från ClickUp

Ladda ner denna mall Samla betalnings- och beställningsuppgifter och förbättra företagets effektivitet med ClickUps betalningsformulärmall.

Alla dina beställningsuppgifter finns på ett ark. Men när det gäller att beräkna det totala beloppet för varje beställning är du helt vilsen.

Det är därför du behöver ClickUp-betalningsformulärmallen. Den samlar alla orderdetaljer och betalningsuppgifter på ett ark, så att du inte behöver växla mellan flikar. Oavsett om du behöver spåra betalningsuppgifter eller övervaka orderstatus, hanterar den här mallen allt på ett ställe, vilket förbättrar företagets effektivitet.

Varför denna mall är användbar:

Ger ett enkelt sätt att registrera och hantera kundernas betalningsinformation.

Ger en tydlig översikt över utestående och slutförda betalningar så att du har full kontroll över din ekonomi.

Hjälper till att minska fram- och återkommande kontakter med kunder genom att centralisera registreringen av onlinebetalningar.

🌟 Perfekt för: Alla T-shirtföretag som vill effektivisera orderhantering och betalningsuppföljning.

➡️ Läs mer: 10 gratis mallar för arbetsorder i Excel och ClickUp

9. Excel/Google Sheets-mall för beställningsformulär för sportlagströjor från Bonfire

via Bonfire

Att samla in pengar och stärka lagandan går ofta hand i hand för idrottslag, och vad är bättre än att sälja T-shirts för att uppnå båda dessa mål? Mallen för beställningsformulär för T-shirts för idrottslag är utformad för att göra det enkelt att organisera dessa försäljningar.

Denna mall hjälper dig att samla alla beställningsuppgifter på ett ställe, från att samla in spelarnas namn och kontaktuppgifter till att ange T-shirtstorlekar och antal. Den säkerställer att ditt team smidigt kan samordna T-shirtförsäljningen utan den vanliga stressen i sista minuten.

Varför denna mall är användbar:

Ger en tydlig struktur för att samla in T-shirtbeställningar.

Håll koll på försäljningen av teamets merchandise så att inga beställningar missas.

Hjälper till att främja lagandan samtidigt som du samlar in pengar till utgifter som ny utrustning och resor.

🌟 Perfekt för: Idrottslag, lagledare och evenemangsarrangörer som vill hantera T-shirtbeställningar.

10. Excel/Google Sheets-mall för beställningsformulär för skol-T-shirts från Bonfire

via Bonfire

Ingenting fångar känslan av gemenskap och skolanda lika bra som elever klädda i matchande uniformer vid ett evenemang. Oavsett om du planerar en stor skolfest, en idrottsdag eller ett speciellt evenemang är det viktigt att säkerställa smidig samordning och leverans i tid av evenemangets T-shirts för att göra det minnesvärt. Det är där mallen för beställningsformulär för skol-T-shirts kommer till nytta.

Denna enkla men mycket effektiva Excel-mall gör att du effektivt kan samla in all information du behöver från elever och deras föräldrar. T-shirtförsäljare som samarbetar med skolor kan också använda denna mall för att spåra alla beställningar.

Varför denna mall är användbar:

Fångar upp alla nödvändiga detaljer för smidig T-shirtbeställning

Fungerar för en rad olika användningsområden – från individuella insamlingar till samhällsevenemang.

Hjälper till att effektivisera betalningsspårning och leveransförväntningar

🌟 Perfekt för: Föreningar, skolinsamlingar och småföretag som letar efter ett enkelt sätt att hantera T-shirtförsäljningen effektivt.

11. Mall för beställningsformulär för Field Day-T-shirts från PDFFiller

via pdfFiller

Organiserar du en friluftsdag för dina elever? Den blir inte komplett utan lagaktiviteter, och vad är bättre för att stärka lagandan än att varje grupp bär färgkodade T-shirts? Det är ett roligt sätt att göra evenemanget minnesvärt.

Men med olika storlekar, färger och kvantiteter att hantera kan det snabbt bli en logistisk mardröm. Det är här Field Day T-shirt Order Form Template kommer till nytta. Den har en enkel tabelllayout för att lägga T-shirtbeställningar. Fyll bara i antalet T-shirts du vill ha för varje storlek i respektive kolumn, så är du klar.

På så sätt kan du enkelt hålla koll på det totala antalet beställda T-shirts och det slutliga beloppet du behöver betala leverantören.

Varför denna mall är användbar:

Organiserar beställningar efter klass, vilket gör det enkelt att spåra och distribuera T-shirts.

Innehåller fält för elevens namn, klass och lärare, vilket förenklar dokumentationen.

Hjälper till att undvika förväxlingar och säkerställer att alla får rätt storlek och färg.

🌟 Perfekt för: Skoladministratörer, lärare och evenemangskoordinatorer som behöver ett organiserat sätt att hantera T-shirtbeställningar för evenemang eller skolaktiviteter.

Prova ClickUp för smidig hantering av T-shirtbeställningar

Mallarna för T-shirtbeställningar erbjuder ett strukturerat och pålitligt sätt att hantera alla dina beställningar, effektivisera arbetsflöden och förbättra kundnöjdheten. Oavsett om du hanterar bulkbeställningar för evenemang, anpassar design eller hanterar lager, sparar dessa mallar tid, minskar fel och säkerställer smidiga processer.

ClickUp erbjuder en rad olika kostnadsfria beställningsformulär för T-shirts som förenklar backend-processerna och skapar en smidigare och mer professionell upplevelse för dina kunder. Dessa formulär hjälper dig att skapa förutsättningar för långsiktig framgång för ditt företag.

Är du redo att skala upp din T-shirtverksamhet? Registrera dig för ClickUp idag!