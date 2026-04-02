150 bästa WhatsApp-statuscitat som inspirerar och underhåller

Med över 2,78 miljarder användare är WhatsApp ett av världens mest populära sätt att hålla kontakten. Och det finns inget bättre sätt att göra ett snabbt intryck än med en inspirerande och underhållande status. 💫

Från motiverande WhatsApp-statusar till lättsam humor – bra WhatsApp-statuscitat kan sätta tonen för din dag och för de som ser dem. Oavsett om du vill sprida lite positivitet, reflektera över en livslärdom eller helt enkelt visa din tillgänglighet eller ditt humör, kan ett kraftfullt citat göra din status meningsfull.

I denna samling med 150 citat hittar du de bästa sätten att uttrycka dig på WhatsApp. Så dyka in och välj WhatsApp-citat till din status som talar till dig och de omkring dig!✨🌟

Typer av WhatsApp-statuscitat

Utforska olika typer av WhatsApp-statuscitat för att hitta de perfekta orden som passar ditt humör, din stil och ditt budskap.

🌱 WhatsApp-statuscitat om inspiration

Inspirerande WhatsApp-statusmeddelanden, som citat om lagarbete, kan lyfta humöret. Välj bland dessa inspirerande citat för att börja dagen på ett positivt sätt:

1. Du måste vara den förändring du vill se i världen. — Mahatma Gandhi

2. Håll alltid ansiktet vänt mot solskenet, så faller skuggorna bakom dig. — Walt Whitman

3. Du hittar inte ett lyckligt liv. Du skapar det. — Camilla Eyring Kimball

4. Den dåliga nyheten är att tiden flyger iväg. Den goda nyheten är att du är piloten. — Michael Altshuler

5. Din talang avgör vad du kan göra. Din motivation avgör hur mycket du är villig att göra. Din inställning avgör hur bra du gör det. — Lou Holtz

6. Börja där du är. Använd det du har. Gör vad du kan. — Arthur Ashe

7. Framgång är inte slutgiltig, misslyckande är inte ödesdigert: Det är modet att fortsätta som räknas. — Winston Churchill

8. Titta inte på klockan; gör som den gör. Fortsätt framåt. — Sam Levenson

9. Tro att du kan, så är du halvvägs där. —Theodore Roosevelt

10. Agera som om det du gör gör skillnad. Det gör det. — William James

11. Man är aldrig för gammal för att sätta upp ett nytt mål eller drömma en ny dröm. — C. S. Lewis

12. Du missar 100 % av de skott du inte tar. — Wayne Gretzky

13. Gör vad du kan, med det du har, där du är. — Theodore Roosevelt

14. Framgång är summan av små ansträngningar, upprepade dag efter dag. — Robert Collier

15. Om du vill ha något du aldrig haft måste du vara beredd att göra något du aldrig gjort. — Thomas Jefferson

16. Du behöver inte vara fantastisk för att börja, men du måste börja för att bli fantastisk. — Zig Ziglar

17. Vänta inte. Det kommer aldrig att finnas ett perfekt tillfälle. — Napoleon Hill

18. Det är ingen idé att gå tillbaka till igår, för då var jag en annan person. ― Lewis Carroll

19. Du kan inte leva ditt liv för andra människors skull. Du måste göra det som är rätt för dig, även om det sårar vissa människor du älskar. ― Nicholas Sparks

20. Gör det du i ditt hjärta känner är rätt – för du kommer ändå att kritiseras. ― Eleanor Roosevelt

21. Hoppet är det som har vingar, som sätter sig i själen och sjunger en melodi utan ord, och aldrig slutar alls. ― Emily Dickinson

22. Möjligheterna mångdubblas när man tar vara på dem. — Sun Tzu

23. Gå inte dit vägen leder, gå istället dit det inte finns någon väg och lämna ett spår efter dig. — Ralph Waldo Emerson

24. Var anledningen till att någon ler. Var anledningen till att någon känner sig älskad och tror på det goda i människor. ― Roy T. Bennett

😂 Roliga citat

Att lägga till lite humor i dina WhatsApp-statuscitat, till exempel ett roligt meme eller en video, får folk att le stort.

Här är några roliga WhatsApp-statuscitat som kommer att få dina WhatsApp-vänner att komma tillbaka för fler skratt:

25. De säger: ”Följ dina drömmar”, så jag gick tillbaka till sängen.

26. Om du tror att ingen bryr sig om du lever, prova att missa ett par bilbetalningar.

27. Jag önskar att jag var lika smal som mitt tålamod.

28. Jag tar en kaffepaus – för resten av mitt liv.

29. Jag snubblar inte. Jag gör slumpmässiga tyngdkraftskontroller.

30. Man säger att pengar talar, men mina vinkar bara adjö.

31. Jag önskar att jag hade en GPS för livet som kunde säga ”Gör en U-sväng” varje gång jag fattar ett dåligt beslut.

32. Oroa dig inte om plan A misslyckas. Det finns 25 bokstäver till i alfabetet.

33. Jag önskar att det fanns en app som höll reda på alla appar jag har laddat ner och glömt bort.

34. Förut brukade jag bara skjuta upp saker. Men jag blev så bra på det att jag blev proffs.

35. Jag är riktigt bra på saker tills folk ser mig göra dem.

36. Jag är inte lat; jag är i energisparläge.

37. Sunt förnuft är som deodorant. De som behöver det mest använder det aldrig.

38. Jag bråkar inte; jag förklarar bara varför jag har rätt.

39. Ett äpple om dagen håller alla borta om du kastar det tillräckligt hårt.

40. Jag är på en skaldjursdiet. Jag ser mat, och jag äter den.

🤝 Citat om kärlek och vänskap

Citat om kärlek och vänskap fångar värmen i nära relationer och det band som förenar människor. Dessa citat kan hjälpa dig att uttrycka dina känslor:

41. En vän är någon som gör det lätt att tro på sig själv.

42. Vänskap handlar inte om vem du har känt längst, utan om vem som kom och aldrig lämnade din sida.

43. Vissa människor kommer in i ditt liv och lämnar ett så vackert avtryck att du knappt kan minnas hur livet var utan dem.

44. Sanna vänner är som stjärnor; du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.

45. Bästa vänner är de människor i ditt liv som får dig att skratta högre, le bredare och leva bättre.

46. En vän är någon som känner till sången i ditt hjärta och kan sjunga den för dig när du glömmer texten.

47. Bästa vänner gör de goda tiderna bättre och de svåra tiderna lättare.

48. Vänner hjälper oss upp när vi faller, och om de inte kan hjälpa oss upp, lägger de sig ner och lyssnar en stund.

49. Vänner är de sällsynta människor som frågar hur vi mår och sedan väntar på svaret.

50. En god vän är som ett fyrklöver: svår att hitta och en lycka att ha.

51. En god vän känner till alla dina bästa historier; en bästa vän har upplevt dem tillsammans med dig.

52. Vänskap präglar livet ännu djupare än kärlek. Kärlek riskerar att urarta till besatthet; vänskap är aldrig något annat än delaktighet. ― Elie Wiesel

🌸 WhatsApp-statuscitat om livet

Livscitat handlar om livets upp- och nedgångar, de lärdomar vi drar och de ögonblick som formar oss. Att lägga upp ett tankeväckande livscitat i din WhatsApp-status påminner dina kontakter om att utmaningar och segrar är en del av livets resa.

Dessa hjärtliga och coola WhatsApp-statuscitat fungerar också som god morgon-meddelanden 🌞

53. Med tre ord kan jag sammanfatta allt jag har lärt mig om livet: Det går vidare. – Robert Frost

54. Acceptera det som ödet förbinder dig med, och älska de människor som ödet för dig samman med, men gör det av hela ditt hjärta. — Marcus Aurelius

55. Låt dina planer vara mörka och ogenomträngliga som natten, och när du agerar, slå till som en blixt. — Sun Tzu

56. Gör det som är rätt, inte det som är lätt eller populärt. ― Roy T. Bennett

57. Livet handlar inte om att vänta på att stormen ska blåsa över, utan om att lära sig dansa i regnet.

58. Den som har ett varför att leva för kan uthärda nästan vilket hur som helst. ― Friedrich Nietzsche

59. Vi kan inte ändra de kort vi får, bara hur vi spelar handen. ― Randy Pausch

60. Att leva är det mest sällsynta som finns i världen. De flesta människor existerar bara, det är allt. — Oscar Wilde

61. Livet är en rad lärdomar som måste upplevas för att förstås. – Ralph Waldo Emerson

62. Livet blir vad du gör det till. Oavsett vad, kommer du att göra bort dig ibland, det är en universell sanning. Men det positiva är att du får bestämma hur du ska göra bort dig. — Marilyn Monroe

63. Just när du tror att det inte kan bli värre, så kan det det. Och just när du tror att det inte kan bli bättre, så kan det det. ― Nicholas Sparks

64. Dessa skogar är vackra, mörka och djupa, men jag har löften att hålla och mil att gå innan jag kan sova. — Robert Frost

65. Var och en av oss förlorar något som är värdefullt för oss. Förlorade möjligheter, förlorade chanser och känslor som vi aldrig kan få tillbaka. Det är en del av vad det innebär att leva. ― Haruki Murakami

🔥 Motiverande citat för WhatsApp

När du behöver ge din WhatsApp-status lite extra energi är motiverande citat det rätta valet.

Titta på några exempel på motiverande WhatsApp-statuscitat:

66. Vårt liv är vad våra tankar gör det till. ― Marcus Aurelius

67. Pressa dig själv, för ingen annan kommer att göra det åt dig.

68. Om du strävar efter att vara något du inte är, kommer du alltid att misslyckas. Sträva efter att vara dig själv. Sträva efter att se ut, agera och tänka som du själv. Sträva efter att vara den mest äkta versionen av dig själv. — Matt Haig

69. Det enda sättet att uppnå det omöjliga är att tro att det är möjligt.

70. Hemligheten med att komma framåt är att komma igång – Mark Twain

71. Ju hårdare du arbetar för något, desto större blir känslan när du uppnår det.

72. Fokusera på dina styrkor, inte dina svagheter. Fokusera på din karaktär, inte ditt rykte. Fokusera på dina välsignelser, inte dina motgångar. ― Roy T. Bennett

73. Sluta inte när du är trött. Sluta när du är klar.

74. Var så bra att de inte kan ignorera dig. — Steve Martin

75. Det enda som begränsar vår förverkligande av morgondagen är våra tvivel idag. — Franklin D. Roosevelt

76. När du känner för att ge upp, kom ihåg varför du började.

77. Alla experter har en gång varit nybörjare.

78. Låt inte bruset från andras åsikter överrösta din egen inre röst. — Steve Jobs

79. Kämpa på tills du inte längre behöver presentera dig själv.

80. Disciplin är bron mellan mål och prestation. — Jim Rohn

81. Vänta inte. Det kommer aldrig att finnas ett perfekt tillfälle. — Napoleon Hill

82. Varje dag kanske inte är bra, men det finns något bra i varje dag.

83. Fortsätt. Ditt framtida jag kommer att tacka dig.

84. Var inte rädd för att börja om. Det är en chans att bygga upp något bättre den här gången.

85. Du behöver inte ha allt klart för dig för att gå vidare.

86. Tro på kraften i ”ännu”. Du har inte bemästrat det ännu.

87. Framgång är att tycka om sig själv, tycka om det man gör och tycka om hur man gör det.

88. Du har just nu inom dig allt du behöver för att hantera vad världen än kastar på dig.

🌟 Säsongsbetonade och trendiga citat

Årstiderna handlar inte bara om väderförändringar – de är en hel stämning. Här är några WhatsApp-statuscitat för varje årstid och varje sinnesstämning:

89. Låt våren påminna dig om att tillväxt tar tid.

90. Precis som blommor blommar efter vintern, så gör vi det efter utmaningar.

91. Jorden ler i blommor, och det borde vi också göra.

92. De vackraste förändringarna sker långsamt, precis som vårens första blomning.

93. Våren är beviset på att även de hårdaste vintrarna kan leda till de ljusaste början.

94. När solen skiner, låt dina bekymmer smälta bort.

95. Låt varje soluppgång vara en påminnelse om nya möjligheter.

96. Löven faller, men träden står starka – det kan vi också.

97. De mörkaste nätterna ger de ljusaste stjärnorna.

98. Ögonblick passerar, men minnen som bygger på meningsfulla handlingar kvarstår.

99. Även de starkaste stormarna följs av stunder av lugn.

100. I vinterns djupa tystnad, lyssna till hoppets viskningar.

101. Precis som höstlöv måste vi ibland släppa taget för att kunna växa.

102. Mysiga dagar, varma drycker och god stämning – hej, höst!

103. Varje solnedgång är en inbjudan att börja om och starta på nytt imorgon.

104. Låt tacksamhet vara din hjärtas skörd denna säsong.

105. Med vintern kommer värmen från nära och kära.

106. Andas in den friska luften; andas ut bekymren.

107. Må din semester lysa av glädje och skratt.

108. Låt vinterns lugn ge dig frid och ny klarhet.

109. Livet är som årstiderna – varje årstid har sin skönhet och sina lärdomar.

110. Skål för varma tröjor och hjärtan lika öppna som himlen.

111. På våren blommar vi; på hösten släpper vi taget. Livet behöver båda delarna.

112. Låt din själ blomstra i takt med varje årstids rytm.

113. Precis som vintersnön är det ibland de tystaste ögonblicken som är de mest kraftfulla.

114. Omfamna förändring; det är lika naturligt som löv som skiftar färg.

115. Sommarnätter och stjärnklara himlar påminner oss om livets enkla glädjeämnen.

116. Vårens magi ligger i de färger som vintern dolde.

117. Lev i solskenet, simma i havet, andas in den friska luften.

118. Starka ljus och kalla nätter – vinterns skönhet ligger i kontrasten.

119. En ny start är alltid bara en säsong bort.

120. När världen saktar ner, hitta glädje i livets små bekvämligheter.

🌈 Upplyftande citat

Du vet aldrig om någon i din kontaktlista känner sig nere. Dessa upplyftande WhatsApp-citat kommer att vara en kraftfull påminnelse om att solskenet är precis runt hörnet:

121. Varje storm tar slut på regn.

122. Läkning tar tid, men det gör även de bästa sakerna.

123. Du är starkare än du känner dig just nu.

124. Även den mörkaste natten slutar med gryningen.

125. Smärta idag, styrka imorgon.

126. Krossade hjärtan slår fortfarande.

127. Ett litet steg är ändå ett framsteg.

128. Släpp taget om det som gör ont, gör plats för det som läker.

129. Ibland är känslan av att vara trasig det första steget mot läkning.

130. Stjärnor behöver mörker för att lysa.

131. Smärtan kommer inte att vara för evigt; ljusare dagar är på väg.

132. Fortsätt; det är okej att ta det lugnt.

133. Sorg är ett kapitel, inte hela historien.

134. Styrkan växer i de tysta stunderna.

135. Du får vila, men inte ge upp.

136. Molnen kan inte skymma solen för evigt.

137. Läkningsprocessen är rörig, men du är på väg dit.

138. Ditt hjärta lär sig att växa av detta.

139. Sår förvandlas till visdom med tiden.

140. Den smärta du känner idag bygger upp din motståndskraft.

141. Låt ditt hjärta ta den tid det behöver för att läka.

142. Varje ärr berättar en historia om överlevnad.

143. Ljusare dagar börjar med tålamod.

144. Du lär dig att bli starkare genom detta.

145. Det är okej att inte må bra – läkningen kommer i vågor.

146. Hoppet viskar även i tystnaden.

147. En dag kommer denna tyngd att förvandlas till frid.

148. Låt dagens tårar vattna morgondagens styrka.

149. Solen går ner, men den går upp igen.

150. Även i sorg sker utveckling.

Hur man väljer rätt statuscitat

Med hundratals citat att välja mellan kan det vara svårt att hitta det rätta.

Okej, det här är vad vi menar 👇

1. Anpassa efter ditt humör

Din WhatsApp-status avgör din stämning. De bästa WhatsApp-statuscitat är de som passar stämningen.

Ett citat bör spegla din inställning 🧠 → För en motiverande dag: ”Dröm stort, arbeta hårt och sluta aldrig tro på dig själv.”

För en lättsam dag: ”Dagens stämning: kaffe, avkoppling och ett gott skratt!”

Men den verkliga utmaningen ligger i att planera det, särskilt om du vill kombinera ditt citat med en bild, en GIF eller en video.

2. Anpassa ditt citat efter din målgrupp

Använd olika typer av citat för att nå ut till olika människor i din kontaktlista.

Till exempel passar känslomässiga citat och gulliga statusuppdateringar bra för människor som känner dig personligen. Men motiverande citat gör underverk om din publik består av kollegor, produktivitetsexperter och chefer.

3. Se till att det är relevant

Istället för att publicera liknande citat i din status på WhatsApp, fokusera på olika trender utan att tappa kontakten med din USP.

Det är enkelt att uppdatera statusen på WhatsApp. Så här gör du 👇

Öppna WhatsApp-appen Gå till fliken ”Uppdateringar” Tryck på pennikonen för att skapa en textstatusuppdatering på WhatsApp Tryck på smiley-knappen för att lägga till emojis eller GIF:ar Tryck på T-alternativet för att välja typsnitt Tryck på färgpalettikonen för att välja bakgrundsfärg Tryck och håll ned mikrofonikonen för att spela in en röststatusuppdatering Om du istället vill dela en bild eller video trycker du på kameraikonen Tryck på smiley-knappen för att lägga till emojis eller GIF:ar Tryck på alternativet ”T” för att välja typsnitt Tryck på färgpalettikonen för att välja en bakgrundsfärg Tryck och håll ned mikrofonikonen för att spela in en röststatusuppdatering Om du istället vill dela en bild eller en video trycker du på kameraikonen Redigera eller lägg till en bildtext till din bild, video eller GIF efter behov Tryck på klistermärkesikonen för att lägga till ett klistermärke, en plats eller en tid på WhatsApp När din statusuppdatering är klar trycker du på skicka-knappen för att publicera den

Interagera med vänner genom statuscitat

Att publicera WhatsApp-statuscitat kan bjuda in vänner till din värld och leda till intressanta samtal, skratt och stilla eftertanke.

Kreativa sätt att använda WhatsApp-statuscitat

Gör mer med WhatsApp-statuscitat än att bara skriva och publicera! Du kan inleda konversationer, dela interna skämt och skapa minnen. Här är några sätt att göra det på:

1. Kombinera citat med personliga foton eller videor

Istället för att ladda upp en bild med ett citat på kan du ge ditt meddelande mer djup med en egen tagen bild eller en video du spelat in.

📌Exempel: Om du delar ett resefoto, använd en text som speglar stämningen i ögonblicket, till exempel ”På jakt efter solnedgångar och stora drömmar.”🌅

Tematiska statusuppdateringar är berättande innehåll som följer ett specifikt tema under en viss tidsperiod. Här är några exempel:

Motiverande måndagar : Lägg upp motiverande citat tillsammans med en bild på morgonkaffet och skriv: ”Stora drömmar börjar med ett enda steg!”

Roliga fredagar : Dela roliga WhatsApp-statuscitat med en lekfull meme. Ett citat som ”Officiellt i energisparläge i helgen!” kan hjälpa till att skapa stämning för en avslappnad helg

Throwback Thursdays: Lägg upp ett gammalt foto med ett livsvisdomsord. Det är ett utmärkt sätt att väcka nostalgi i din WhatsApp-krets

