Gratis CRM-mallar för Google Sheets som förbättrar din försäljningsprocess

Enligt McKinsey kan ledare öka försäljningen med 2–5 % genom att implementera datadrivna beslut. ✨

Många organisationer har dock fortfarande svårt att implementera denna metod på ett effektivt sätt på grund av ineffektiv datahantering. Bristen på lämpliga verktyg för att samla in, organisera och analysera data leder till att säljteam går miste om tillväxtmöjligheter.

Det är här Google Sheets CRM-mallar kan göra en betydande skillnad.

Dessa mallar hjälper företag att centralisera och hantera sina försäljningsdata i ett enkelt, tillgängligt format, så att teamen kan spåra leads, kundinteraktioner och försäljningsframsteg i realtid för datadrivna beslut.

I den här artikeln går vi igenom några av de bästa gratis CRM-mallarna som är utformade för att förenkla din försäljningsprocess och skala upp din försäljningsverksamhet.

Vad kännetecknar en bra CRM-mall för Google Sheets?

En bra CRM-mall för Google Sheets hjälper dig att organisera och hantera din försäljningspipeline på ett effektivt sätt.

En CRM-mall för Google Sheets bör vara:

🌟 Lätt att navigera: Den ska ha en tydlig struktur och etiketter, så att säljteamet lättare kan spåra data, även för dem som inte har omfattande kunskaper om kalkylblad.

🔧 Anpassningsbar: Den bör ha anpassningsbara försäljningsfält för att passa dina specifika affärsbehov och försäljningsprocesser.

📋 Omfattande: En gratis CRM-mall bör innehålla viktiga fält som kontaktinformation, affärsstadium, bransch, beräknad intäkt, provision etc. för att förbättra datatillgängligheten.

📊 Intuitivt: Välj en mall som erbjuder en intuitiv CRM-instrumentpanel eller försäljningsanalysfunktioner för datadrivna beslut.

🔗 Kompatibel: En gratis CRM-kalkylbladsmall bör enkelt kunna integreras med din försäljningsteknik så att du kan samla in och hantera försäljningsdata från flera plattformar.

CRM-mallar för Google Sheets

Oavsett om du övervakar kundrelationer, spårar försäljning eller organiserar leads är Google Sheets CRM-försäljningsmallar en bra utgångspunkt för att hantera ditt företags data och förbättra kundrelationshanteringen.

Låt oss titta på sex populära CRM-mallar för kalkylblad som du kan integrera i ditt arbetsflöde.

1. CRM-mall från Salesflare

via Salesflare

CRM-mallen från Salesflare är ett robust verktyg som är utformat för att ge småföretag och nystartade företag viktiga CRM-funktioner i Google Sheets. Mallen har en lättnavigerad layout som organiserar kundinteraktioner, spårar försäljningsstadier och hjälper till med leadhantering – alla viktiga aspekter för att öka intäkterna.

Med avsnitt dedikerade till kontaktinformation, affärsstatus och viktiga aktivitetsanteckningar låter Salesflare CRM-mallen dig samla allt på ett ställe, vilket minimerar behovet av flera verktyg och komplexa CRM-system.

En utmärkande funktion i denna kostnadsfria mall är dess intuitiva system för att spåra pipeline. Denna funktion kategoriserar leads visuellt efter stadium (t.ex. initial kontakt, förhandling, avslutad), vilket ger en snabb inblick i var varje lead befinner sig i försäljningstratten.

Perfekt för: Säljare och specialister som vill samla all leadinformation på ett och samma ställe.

2. Mini CRM-verktygsmall från HubSpot

via HubSpot

Mini CRM Tool Template från HubSpot erbjuder ett enkelt men strukturerat sätt att spåra kundrelationer och försäljningsdata. Den finns tillgänglig för både Excel och Google Sheets och guidar dig genom installationen med fliken "Start Here" och gör det möjligt att enkelt anpassa rullgardinsmenyerna efter unika försäljningsstadier.

De viktigaste avsnitten är Organisationer, Kontakter, Möjligheter och Interaktioner, där du kan logga och organisera kunduppgifter, affärer och kommunikationshistorik. Fliken Dashboard ger en översiktlig bild av försäljningspipeline, öppna affärsmöjligheter och antal kontakter.

Perfekt för: Säljteam som vill visualisera kundtrender.

via HubSpot

Du kan använda kontaktlistmallen från HubSpot för att hantera viktiga kontaktuppgifter för potentiella kunder, såsom namn, e-postadresser, telefonnummer och företagsuppgifter, för smidig kommunikation.

Det hjälper dig att lägga till anteckningar och kategorisera kontakter utifrån deras relationsstatus eller försäljningsstadium för att segmentera och rikta kommunikationen effektivt.

Google Sheet-mallen möjliggör snabb datainmatning och enkla uppdateringar, vilket säkerställer att all kontaktinformation förblir aktuell och tillgänglig.

Perfekt för: Säljsupportteam som behöver hantera kontaktuppgifter till potentiella kunder.

4. Mall för månatlig försäljningsöversikt från HubSpot

via HubSpot

Mallen Monthly Sales Dashboard från HubSpot ger en samlad bild av dina månatliga försäljningsmål och resultat. Den hjälper dig att spåra nya konton, provperioder och intäkter per månad. Du kan använda dess grafer och diagram för att analysera försäljningstrender och mönster över tid, vilket möjliggör bättre beslutsfattande.

Börja med att gå igenom fliken Instruktioner för att lära dig hur du matar in data och använd denna Google Sheets-mall för att kartlägga dina försäljningsaktiviteter. Sedan kan du ange månatliga försäljningsmål i fliken Inställningar och använda flikarna Data-Försäljning och Data-Konton för att mata in leads, provperioder och konverteringsdata.

Perfekt för: Försäljningschefer som vill få en heltäckande bild av månatliga försäljningsaktiviteter och måluppfyllelse.

5. CRM-mall för kalkylblad från SalesTable

via SalesTable

Spreadsheet CRM Template från SalesTable är ett anpassningsbart verktyg för företag som vill hantera kundrelationer och försäljningsaktiviteter på ett effektivt sätt.

Det ger en tydlig översikt över dina leads, möjligheter och affärer, så att du kan visualisera din försäljningstratt och identifiera potentiella flaskhalsar. Med anpassningsbara fält, automatiserade beräkningar och en visuell instrumentpanel hjälper denna kostnadsfria CRM-mall för kalkylblad dig att effektivisera din försäljningsprocess, förbättra effektiviteten och öka din försäljningsprestanda.

Perfekt för: Försäljningschefer som behöver visualisera försäljningstratten och identifiera hinder.

6. Google Sheets CRM-mall för diagram och grafer från Tipsographic

via Tipsographic

CRM-mallen från Tipsographic hjälper dig att visualisera och analysera dina försäljningsdata. Du kan enkelt identifiera försäljningstrender, mönster och möjligheter i dina CRM-data med hjälp av grafer och diagram. Denna mall är användbar för att förstå försäljningsresultat, spåra viktiga mätvärden och fatta datadrivna beslut.

Perfekt för: Försäljningschefer som vill analysera försäljningsdata för att fatta välgrundade beslut.

Begränsningar vid användning av Google Sheets/Docs för CRM

Google Sheets erbjuder en mångsidig plattform för hantering av kundrelationer, men har flera begränsningar som kan påverka dess effektivitet som CRM-verktyg, bland annat:

🚫 Brist på avancerade funktioner: Google Sheets-mallarna saknar de avancerade funktionerna som finns i dedikerad CRM-programvara, såsom automatiserade arbetsflöden, intelligent lead-poängsättning och prediktiv analys.

✍️ Manuell datainmatning: Repetitiv datainmatning i Google Sheets kan vara tidskrävande och benägen för mänskliga fel, vilket kan leda till felaktiga försäljningsbeslut.

📈 Begränsad skalbarhet: När ditt företag växer kan det bli besvärligt och ineffektivt att hantera stora försäljningsdatamängder i ett kalkylblad.

🛠️ Komplex integration: Att integrera Google Sheets med andra verktyg och plattformar kan vara utmanande och kan kräva anpassade lösningar.

🔒 Säkerhetsfrågor: Även om Google Sheets erbjuder säkerhetsåtgärder kan lagring av känslig kunddata i ett kalkylblad väcka farhågor, särskilt för större företag.

📍Och det är därför du behöver dessa alternativ till Google Sheets. ✨

Alternativ till Google Sheets CRM-mallar

Google Sheets kan vara ett praktiskt verktyg för att hantera kunddata i början, men bristen på automatisering och begränsade analysalternativ kan göra att du får problem med inkonsekventa data.

Företag med komplexa försäljningsprocesser och stora datamängder kan dra nytta av dedikerad CRM-programvara för CRM-processer som går utöver grunderna i Google Sheets.

Det är här anpassningsbar CRM-programvara, som ClickUp, kommer in i bilden.

ClickUp erbjuder intuitiva CRM-mallar som förenklar din försäljningsprocess, ökar produktiviteten och driver tillväxt. Här är några av de bästa försäljningsmallarna som du kan använda för att skapa ditt eget CRM med ClickUp.

1. ClickUp CRM-mall

Ladda ner den här mallen Förenkla din försäljningsprocess, hantera leads och spåra affärer enkelt med ClickUp CRM-mallen.

Datasilo är en stor utmaning för CRM-team. Det leder till fragmenterade kundinsikter, ineffektivt samarbete och dåliga beslut, vilket i slutändan påverkar din affärsintäkt. Du kan lösa detta problem genom att integrera en avancerad CRM-plattform som centraliserar försäljningsdata.

ClickUp CRM-mallen kan vara en bra utgångspunkt för att få fullständig insyn i dina försäljningsaktiviteter. Den hjälper dig att konfigurera och övervaka hela försäljningssystemet. Från att skapa en genomtänkt försäljningsprocess till att skapa ett ramverk för kvalificering av leads och övervaka leads – den här mallen hjälper dig att hantera allt.

Du kan använda den här mallen för att:

Centralisera kunddata

Få uppdateringar om affärer i realtid, vilket möjliggör datadrivna beslut.

Prioritera uppgifter efter försäljningsstadium för bättre hantering.

Perfekt för: Säljteam som kämpar med oorganiserade data och ineffektiva arbetsflöden.

2. ClickUp enkel CRM-mall

Ladda ner den här mallen Ta ditt CRM-arbete till nästa nivå med ClickUps enkla CRM-mall.

Att uppdatera nya affärer, spåra leadsstatus och hantera föränderliga kundpreferenser kan bli överväldigande, särskilt för små team. Lyckligtvis kommer ClickUp Simple CRM Template till din undsättning.

Denna nybörjarvänliga mall erbjuder enkla format för att spåra leads. I list- och tabellvyerna kan du snabbt se viktiga detaljer som prioritetsnivå, stadium, uppskattat affärsvärde och telefonnummer. Om du vill kontrollera den detaljerade statusen för varje lead växlar du bara till pipelinevyn.

Perfekt för: Småföretagare och nystartade företag som söker enkla lösningar för försäljningshantering.

➡️ Läs mer: Lär dig hur du omvandlar kunder till klienter.

3. ClickUp-mall för spårning av provisioner

Ladda ner den här mallen Automatisera din provisionsspårningsprocess och spara tid med ClickUps mall för provisionsspårning.

Ingenting driver prestanda som att erbjuda konkurrenskraftiga provisioner till ditt säljteam. Så om du vill motivera dina säljare, prova ClickUp Commission Tracking Template. Den hjälper dig att spåra alla affärer och automatiserar provisionsberäkningar, vilket sparar dig värdefull tid och ansträngning.

Du kan också använda den här mallen för att visualisera prestationer och övervaka varje anställds måluppfyllelse. På så sätt vet du när du behöver ingripa och erbjuda vägledning eller utbildning till ditt säljteam.

Använd den här mallen för att:

Håll tydliga och korrekta register över varje försäljning för exakta provisionsberäkningar.

Spåra provisioner i realtid och motivera dina teammedlemmar att sträva efter att nå sina mål.

Övervaka affärers och provisioners framsteg med anpassade statusar som "Ny lead", "Prisförhandling" och "Provision betald".

Perfekt för: Försäljningschefer och ekonomiteam som vill förenkla spårningen av provisioner.

🔮 Visste du att? År 2025 kommer 60 % av B2B-försäljningsorganisationerna att övergå från erfarenhets- och intuitionsbaserad försäljning till datadriven försäljning.

4. ClickUp-mall för försäljningspipeline

Ladda ner den här mallen Visualisera din försäljningspipeline och avsluta fler affärer med ClickUp Sales Pipeline Template.

Du måste spåra din försäljningspipeline i realtid för att genomföra denna förändring. För detta behöver du verktyg som ClickUp Sales Pipeline Template. Det möjliggör smidig hantering av kunddata för välgrundade försäljningsbeslut.

Med den här mallen kan du:

Hantera och optimera leads i varje steg av försäljningsprocessen

Hantera kunddata med ett dra-och-släpp-gränssnitt

Prioritera leads utifrån kriterier som brådskandehet, värde och potential.

Prognosera försäljningsintäkter

Perfekt för: Säljare, säljchefer och affärsutvecklingsteam som vill ha realtidsinsyn i affärsförloppet och teamets prestationer.

5. ClickUp-mall för försäljnings-CRM

Ladda ner den här mallen Förändra din försäljningsprocess med ClickUp Sales CRM-mallen.

ClickUp Sales CRM Template förenklar hanteringen av leads och spårningen av konton, vilket gör det enkelt för säljteam att organisera kontakter och visualisera försäljningsmöjligheter i tratten, så att inga leads förbises.

Med den här mallen kan du:

Få bättre överblick över kundkommunikation och uppföljningar.

Centralisera kunddata för bättre åtkomst

Automatisera uppdateringar av leads för att öka produktiviteten.

Få försäljningsanalyser i realtid för bättre beslutsfattande.

Perfekt för: Säljteam, affärsutvecklingschefer och kundansvariga som vill hantera leads effektivt, förbättra kundinteraktioner och driva tillväxt.

6. ClickUp-mall för försäljningsrapport

Ladda ner den här mallen Spåra viktiga mätvärden, analysera prestanda och fatta välgrundade beslut med ClickUps mall för försäljningsrapporter.

Även de mest effektiva säljteam kan ha svårt med försäljningsrapportering på grund av spridda data och brist på standardiserade mått. ClickUp Sales Report Template möjliggör smidig spårning och rapportering av försäljningsresultat.

Du kan använda det för att spåra viktiga mätvärden i alla steg i försäljningsprocessen, såsom total försäljning, genomsnittlig affärsstorlek och försäljningscykelns längd.

Denna mall ger en omfattande översikt över dina försäljningsaktiviteter. Den sammanställer data från flera källor i en enda, välorganiserad rapport som ger insikter om trender, konverteringsfrekvenser och teamets totala prestanda.

Perfekt för: Försäljningschefer, affärsanalytiker och teamledare som vill effektivisera försäljningsrapporteringen.

7. ClickUp-mall för försäljningsspårning

Ladda ner den här mallen Håll koll på dina försäljningsframsteg utan ansträngning med ClickUp Sales Tracker Template.

ClickUp Sales Tracker Template är den perfekta lösningen för att hjälpa säljteam att hantera och analysera alla aspekter av sin försäljningsprocess. Från övervakning av försäljningsresultat till spårning av leadkonverteringar och prognoser för säljprocessen – den här mallen klarar allt.

Med mallen Sales Tracker kan du:

Sätt upp och granska försäljningsmål för ditt team

Identifiera trender och möjligheter för att öka försäljningen

Spåra prestanda och framsteg mot försäljningsmål

Perfekt för: Säljteam som vill effektivisera och optimera sina processer och förbättra teamets prestanda.

8. ClickUp-mall för säljsamtal

Ladda ner den här mallen Hantera och analysera dina säljsamtal med ClickUp-mallen för säljsamtal.

Har ditt säljteam svårt att konvertera leads trots att de lägger timmar på att interagera med potentiella kunder? Ett sätt att hantera detta är att analysera säljsamtal och identifiera potentiella faktorer som kan förstöra affären.

ClickUp Sales Calls Template kan hjälpa dig att spåra säljsamtal och analysera deras resultat. Den säkerställer att alla kundinteraktioner är professionella och följer samma budskap.

Försenade uppföljningar är en av de vanligaste orsakerna till att företag har svårt att avsluta leads. Den här mallen hjälper dig att lösa det också. Du kan överskåda säljsamtal och tilldela uppgifter till dina teammedlemmar så att de kan vidta snabba åtgärder. Detta hjälper till att bygga varaktiga kundrelationer.

Med den här mallen kan du:

Visualisera din försäljningspipeline och spåra framstegen för varje affär.

Lagra och få tillgång till förskrivna försäljningsmanus för olika scenarier.

Uppnå försäljningsmål

Perfekt för: Säljteam som vill förbättra kundkommunikationen.

9. ClickUp-mall för försäljningsprocess

Ladda ner den här mallen Spåra smidigt leads framsteg genom olika stadier med ClickUp-mallen för försäljningsprocessen.

Kundfokuserad försäljning är nyckeln till långsiktig framgång för alla organisationer. Det kräver en strategisk försäljningsprocess som gör det möjligt för teamen att fokusera på kundernas behov och underlätta mer meningsfulla engagemang.

ClickUp Sales Process Template hjälper dig att hantera hela din försäljningsprocess och samtidigt anpassa den för specifika leads. Den fungerar som en färdplan som hjälper dig att visualisera varje steg i din försäljningstratt. Du kan använda den för att anpassa dina försäljningsstadier, spåra framsteg och hantera uppgifter som är kopplade till varje lead.

Det är perfekt för att organisera dina försäljningsaktiviteter så att ditt team kan hålla sig samordnat och fokusera på sina mål.

Denna mall hjälper dig att:

Effektivisera försäljningsflödet

Förbättra konsekvensen och teamets ansvarstagande

Utbilda nya säljare

Perfekt för: Företag som vill förbättra eller skala upp sin försäljningsverksamhet.

10. ClickUp-mall för försäljnings-KPI

Ladda ner den här mallen Ställ in och hantera KPI:er för att förbättra teamets prestanda och uppnå försäljningsmål med ClickUp Sales KPI Template.

Att odla och motivera högpresterande talanger är en nyckelfaktor för att hjälpa företag att överträffa sina försäljningsmål. Detta kräver strategiska KPI:er. Med ClickUp Sales KPI Template kan du hålla koll på ditt säljteams prestationer, identifiera möjligheter och öka intäktsgenereringen.

Du kan använda den här mallen för att sätta upp mätbara mål och spåra nyckeltal (KPI) i alla steg i försäljningsprocessen.

Använd den här mallen för att:

Definiera och övervaka viktiga KPI:er

Öka synligheten och förståelsen för viktiga försäljningsmått

Ge säljteamet tydlighet och transparens

Perfekt för: Företag som vill uppnå sina försäljningsmål och förbättra teamets prestanda.

Förbättra din försäljningsprocess med ClickUp

Gratis CRM-mallar för Google Sheets är en bra utgångspunkt för alla säljteam. De saknar dock skalbarhet och automatiseringsfunktioner, vilket leder till ineffektiva beslut.

ClickUps avancerade CRM-mallar kommer till undsättning genom att göra det möjligt för dig att skapa ditt eget CRM-system. De ger bättre insyn i dina försäljningsprocesser och automatiserar försäljningsverksamheten för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna.

Oavsett om det är ett litet företag eller ett stort företag kan rätt CRM-mall hjälpa dig att hantera din försäljningspipeline effektivt och fatta datadrivna beslut. Så, vad väntar du på?

Registrera dig gratis på ClickUp idag och se dina försäljningsinsatser blomstra!