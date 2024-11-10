Executive Assistant vs Chief of Staff: Vilken är rätt för dig?

Bakom varje högpresterande chef finns ett starkt team – personer som låter chefen fokusera på de 20 % av uppgifterna som står för 80 % av resultatet.

Executive assistants (EA) och stabschefer (CoS) står i frontlinjen för denna grupp. De är två kraftfulla roller som ser till att arbetsplatserna fungerar som väloljade maskiner.

Men vad är de viktigaste skillnaderna mellan dessa roller, och vilken behöver din organisation?

Vi utforskar dessa frågor och ger insikter från dessa roller på ClickUp – så att du kan fatta ett väl avvägt beslut när du utvärderar rollerna som verkställande assistent och stabschef för ditt team.

Vad är en stabschef?

En stabschef är en betrodd strategisk partner till den högsta ledningen och ses ofta som högra handen till ledande befattningshavare som VD, CFO och COO. Denna roll går utöver traditionellt stöd och fokuserar på beslutsfattande på hög nivå, projektledning och samordning mellan avdelningar.

Visste du att stabschefens roll har sina rötter i militär strategi och statlig verksamhet? Detta beror på att en högt uppsatt general på slagfältet, omgiven av kaos, vanligtvis behövde någon som kunde hantera informationsflödet, sätta ordning på prioriteringar och se till att alla delar fungerade som de skulle.

I modern tid har rollen utvecklats från den politiska arenan, mest känt på platser som Vita huset, där stabschefen blev presidentens högra hand.

Idag är stabschefen lika viktig för sin strategiska vision i företagsvärlden.

👀 Kul fakta De flesta stabschefer ( 25,7 % ) arbetar inom teknikbranschen – en betydligt högre andel än inom något annat område. Bank- och investeringsbranschen kommer på andra plats med 17,6 %, vilket speglar behovet av personer som kan hålla stora organisationer synkroniserade.

via Chief of Staff Network

Detta säger oss något viktigt om rollen: stabschefer trivs i snabbrörliga miljöer där VD:ar behöver någon som hjälper till att omsätta visioner i handling samtidigt som de fungerar som ledningens betrodda ställföreträdare.

Vad är en verkställande assistent?

En verkställande assistent är en mästare på logistik och tidsplanering och ger administrativt stöd till ledande befattningshavare. Deras ansvarsområden omfattar schemaläggning, kommunikation och att fylla luckorna i projektledningen för att säkerställa en smidig daglig drift.

Rollens betydelse

👀 Rolig fakta Rollen som verkställande assistent (EA) uppstod i början av 1900-talet efter den industriella revolutionen när företagen växte. Den utvecklades från enkla kontors- och administrativa uppgifter till högt specialiserade positioner som innefattade att övervaka logistik och fungera som gatekeepers för kommunikation.

Dagens verkställande assistenter är viktiga för den dagliga driften, hanteringen av komplexa scheman och hanteringen av känslig information. Även om de vanligtvis inte ansvarar för bredare strategiska planer, skapar de utrymme för chefer att fokusera på ansvar på högre nivå, vilket gör dem oumbärliga för den övergripande affärseffektiviteten.

Roller och ansvarsområden

Både stabschefen och den verkställande assistenten ger viktigt stöd till ledningen, men deras ansvarsområden skiljer sig avsevärt åt i omfattning och inriktning.

Stabschef

Strategisk planering

En stabschef är starkt involverad i att forma företagets framtid. De hjälper till att utveckla och genomföra högnivåstrategier tillsammans med ledningsgruppen. Detta kan innefatta:

Utveckla och övervaka genomförandet av företagsomfattande initiativ

Leda årliga planeringsmöten och kvartalsvisa strategigranskningar

Översätta ledningens vision till genomförbara handlingsplaner

En stabschef kan till exempel arbeta tillsammans med en VD under en företagsfusion, hantera komplex logistik och samordna olika team för att uppnå en smidig övergång.

Samordning mellan avdelningar

Som en bro mellan avdelningarna löser stabschefen tvärfunktionella utmaningar och flaskhalsar, hjälper till att förhindra silos och ser till att alla avdelningar arbetar mot gemensamma mål.

Beslutsstöd på hög nivå

Stabschefer fungerar ofta som betrodda rådgivare och erbjuder insikter och analyser för att hjälpa chefer att fatta välgrundade beslut. De deltar i möten på hög nivå, sammanställer information och presenterar datadrivna, genomförbara rekommendationer för ledningen.

Även om varje roll är unik, kan stabschefens huvudsakliga arbetsuppgifter generellt delas in i tre kategorier, som var och en gör det möjligt för stabschefen att på ett unikt sätt öka organisationens effektivitet: 1. Process: Utvärdera, omforma och hantera viktiga företagsprocesser. 2. Personal: Ta pulsen på interna team och hantera eller ge råd om problem. 3. Portfölj: Ansvara för en portfölj med projekt som driver verksamheten framåt.

Verkställande assistent

Administrativt stöd

Den verkställande assistenten fokuserar på att hantera allt från dokumentförberedelser och arkiveringssystem till att ordna resor. Deras roll är avgörande för att hålla ledningens schema organiserat och fritt från distraktioner.

Läs också: De bästa AI-verktygen för verkställande assistenter

Schemaläggning och tidshantering

En viktig uppgift för en verkställande assistent är att se till att chefen utnyttjar sin tid på bästa sätt. De kan till exempel omorganisera möten för att skapa oavbruten tid för fokusarbete eller prioritera brådskande ärenden som kräver omedelbar uppmärksamhet.

En verkställande assistent gör skillnad genom att maximera ledningens tid, förbättra kommunikationen och organisera uppgifter, vilket ökar effektiviteten och hjälper hela teamet att hålla fokus. Vi förutser behoven, löser problem proaktivt och bygger starka relationer, vilket gör arbetet smidigare för alla. Dessutom stöder vi en hälsosam balans mellan arbete och privatliv, (försöker) minska stressen för ledningen och bidrar till en positiv, samarbetsinriktad teamkultur.

Kommunikation och korrespondens

Exekutiva assistenter hanterar ofta interna och externa intressenter på uppdrag av chefen. Oavsett om det handlar om att skriva e-postmeddelanden, ta emot samtal eller organisera informationsmöten, ser de till att viktiga meddelanden levereras tydligt och i tid.

✨ Tänk på det så här: Medan stabschefen fokuserar på ”vad som kommer härnäst” för organisationen, arbetar den verkställande assistenten för att säkerställa att ”det som händer nu” fungerar smidigt. Tillsammans skapar de ett kraftfullt stödsystem som gör det möjligt för ledande befattningshavare att arbeta med sin högsta potential.

Färdigheter och kvalifikationer

Viktiga färdigheter för en stabschef

En stabschef måste vara en strategisk tänkare med starka ledaregenskaper.

De måste se helheten, förutse utmaningar och utveckla planer för att hantera dem med hjälp av:

Hög nivå av problemlösningsförmåga

Politisk skicklighet och exceptionell hantering av intressenter

Projektledningskompetens på företagsnivå

Starka analytiska färdigheter och förmåga att tolka data

Ledningsförmåga att påverka utan direkt auktoritet

Utmärkt tvärfunktionell kommunikation

Vanligtvis har en stabschef en MBA eller relevant magisterexamen, med 8–10 års progressiv affärserfarenhet. Lönen varierar från 160 000 till 390 000 dollar per år i USA, med ytterligare bonusar på högre nivåer.

Viktiga färdigheter för en verkställande assistent

Som gatekeeper till sin chef måste en EA ha utmärkta organisatoriska och interpersonella färdigheter för att hantera interna och externa interaktioner. De ser till att rätt personer har tillgång till chefen vid rätt tidpunkt.

De mest framgångsrika verkställande assistenterna har också:

Exceptionella tidsplaneringsförmågor, inklusive förmågan att multitaska och prioritera

Avancerad kompetens inom affärskommunikation

Diskretion och omdöme vid hantering av konfidentiell information

Uppmärksamhet på detaljer

Kunskap om moderna produktivitetsverktyg och teknik för EA:er

Executive Assistants har vanligtvis en kandidatexamen i företagsekonomi eller ett relaterat område, med 3-5 års erfarenhet av att stödja ledande befattningshavare. Lönerna för senior executive assistants varierar vanligtvis mellan 60 000 och 110 000 dollar i USA, beroende på plats och erfarenhetsnivå.

Dagliga arbetsuppgifter

Har du någonsin undrat vad som egentligen händer bakom kulisserna när cheferna verkar vara överallt samtidigt, fatta beslut och driva initiativ framåt?

Låt oss ta en titt på en typisk dag för båda rollerna på ClickUp – du kommer kanske att bli förvånad över hur olika de är!

En dag i livet för en stabschef

En typisk dag för en stabschef kan variera kraftigt.

Ta till exempel Arjun Naskar, stabschef för COO på ClickUp.

Han föredrar att börja sin arbetsdag med att kolla sina meddelanden och granska statusen för pågående projekt. Han reserverar förmiddagen för djupgående arbete som kräver strategiskt tänkande eller analys. Möten och teamgenomgångar äger rum runt middagstid, medan eftermiddagarna vanligtvis ägnas åt enskilda samtal. Hans dag avslutas med att han granskar och rensar sina meddelanden.

För Mandy Mekhail, stabschef för personalavdelningen på ClickUp, ser det lite annorlunda ut. Hon föredrar att gå igenom sina ClickUp-meddelanden och aviseringar om uppdateringar tidigt på morgonen innan hon träffar ledningsgruppen och avdelningscheferna. Eftermiddagarna ägnas åt projektledning och genomförande – samordning med olika team, säkerställande av att projekten är på rätt spår och användning av ClickUps funktioner för uppgiftshantering för att uppdatera status och deadlines. Hon föredrar att ägna sig åt strategisk planering och analys sent på eftermiddagen, ofta med hjälp av ClickUps dashboards för att visualisera viktiga mätvärden och prestationsindikatorer. Hon avslutar sin dag med att gå igenom vad som har åstadkommits och planera för nästa dag.

Hon fortsätter med att förtydliga:

Det finns ingen typisk arbetsdag för en stabschef – du måste ständigt vara på tårna och hantera de mest kritiska behoven som uppstår. Om du inte är försiktig kan detta ofta göra att du enbart reagerar istället för att agera proaktivt. Hemligheten till framgång som stabschef är att strukturera din vecka i förväg för att förstå vilka kritiska proaktiva uppgifter eller projekt som måste övervakas eller genomföras, oavsett vilka brådskande ärenden som dyker upp under veckan. Även om tidpunkten för de proaktiva uppgifterna kan förändras, bör resultaten förbli desamma.

En dag i livet för en verkställande assistent

EA:s morgon börjar ofta tidigt för att förbereda dagen. De granskar brådskande e-postmeddelanden och organiserar chefens schema samtidigt som de gör plats för att hantera spontana mötesförfrågningar och omorganisera åtaganden för att tillgodose ändringar i sista minuten.

De kan samordna evenemangsarrangemang, resplaner, budgetar och utgifter samtidigt som de hanterar inkommande kommunikation under dagen.

Som verkställande assistent på ClickUp balanserar Faye en fullspäckad dag full av ansvarsområden.

Hennes morgnar börjar med att hon hanterar e-post och kalendern, där hon granskar brådskande meddelanden, uppdaterar chefens kalender och skickar påminnelser om dagens möten. Hon förbereder en daglig sammanfattning med viktiga punkter i schemat, viktiga e-postmeddelanden och kommande deadlines. Innan mötena bekräftar Faye bokningar av rum och ser till att allt material är klart.

Under dagen hanterar hon kommunikation, sorterar samtal, sköter korrespondens och samordnar schemaläggning. Hon ordnar resor, förbereder dokument och hjälper till med projektledning vid behov. På eftermiddagarna organiserar hon lunchmöten, följer upp utgifter och fungerar som kontaktperson mellan chefen och teammedlemmarna. Vid dagens slut går hon igenom uppgifter, markerar viktiga e-postmeddelanden och förbereder chefen för nästa dag.

Läs också: Projektledningsstrategier för verkställande assistenter

Användningen av teknik i båda rollerna

Både stabschefen och den verkställande assistenten är starkt beroende av teknik för att effektivisera sin dagliga verksamhet, och det är här produktivitets- och projektledningsverktyg som ClickUp kommer in i bilden.

ClickUp erbjuder en centraliserad plattform för att hantera ledningskalendrar, spåra viktiga leveranser i olika projekt och funktioner samt automatisera repetitiva administrativa uppgifter.

Uppgiftshantering med ClickUp

Stabschefer hanterar ofta komplexa projekt som involverar flera team.

Med hjälp av ClickUps funktioner för uppgiftshantering kan de tilldela uppgifter, ange förfallodatum och följa framstegen mellan avdelningarna.

Skapa, tilldela, hantera och följ upp framstegen i stora och små projekt med ClickUps funktioner för uppgiftshantering.

När man till exempel samordnar ett företagsomfattande initiativ som en strategisk översyn kan stabschefen använda ClickUp för att dela upp projektet i genomförbara uppgifter och deluppgifter och se till att varje team uppnår sina mål.

Schemaläggning med ClickUps kalender- och Gantt-diagramvyer

Eftersom en av mina huvudsakliga ansvarsområden på ClickUp är att se till att våra teamkalendrar är synkroniserade, brukar jag rutinmässigt kontrollera de kalendrar som tilldelats mig för att säkerställa att inga möten överlappar varandra och att eventuella oförutsedda händelser som uppstår till följd av den senaste utvecklingen kan hanteras och åtgärdas så snart som möjligt.

Schemaläggning är en viktig del av en EA:s roll, och ClickUps kalendervy och Gantt-diagram ger en översikt över möten, projektdeadlines och ledningens åtaganden.

Med den extra fördelen av anpassningsbara mallar, som ClickUps mall för schemaläggning, kan EA:er planera sina chefers dagar mer effektivt.

Ladda ner denna mall Planera scheman och förstå uppgiftsberoenden med ClickUps mall för schemaläggning.

Denna mall hjälper dem att avsätta specifika perioder för möten, koncentrerat arbete och pauser, så att prioriteringar uppfylls och ledig tid byggs in. Genom att visuellt kartlägga varje block och spåra slutförandet med hjälp av anpassade uppgiftsstatusar i ClickUp kan assistenterna:

Bättre balansera chefens arbetsbelastning

Minimera avbrott

Skapa en mer strukturerad och produktiv dag som är anpassad efter deras mål och energinivåer.

Kommunikation med ClickUp Docs och Chat

Båda rollerna bygger på smidig kommunikation.

Mandy svär vid ClickUps Docs-funktion för att ta anteckningar och spåra åtgärder under sina möten med ledningsgrupper.

Länka ClickUp Docs till dina arbetsflöden – spela in mötesanteckningar och konvertera dem till spårbara uppgifter – och mycket mer.

Arjun förlitar sig i hög grad på ClickUp Chat. ClickUp Chat samlar arbete och konversationer på en och samma plattform, vilket eliminerar behovet av att växla mellan flera verktyg för att få saker gjorda.

Använd ClickUp Chat för kontextuella konversationer i realtid – @nämn teammedlemmar i realtid, tilldela kommentarer för snabba uppföljningar och vidarebefordra omedelbar feedback.

ClickUps funktioner för tilldelade kommentarer och @mention gör det möjligt för stabschefen och den verkställande assistenten att ge sina team och chefer uppdateringar i realtid direkt i trådade diskussioner inom en ClickUp-uppgift, vilket gör att all kontext hålls centraliserad.

Oavsett om det handlar om att tagga marknadschefen i en projektuppdatering eller flagga ett brådskande kundklagomål för VD:n, ser dessa funktioner till att ingenting faller mellan stolarna.

Kunskapshantering med ClickUp Brain och Connected Search

ClickUp Brain är ClickUps inbyggda AI-assistent som förstår frågor i naturligt språk om ditt ClickUp-innehåll, genererar standup-rapporter och hjälper till att sammanfatta och analysera arbetsplatsdata. CoS och EA kan använda den för att ställa frågor i konversationsform och få relevanta svar direkt.

Med ClickUp Brain får du omedelbara svar på frågor, statusuppdateringar om uppgifter, påminnelser om deadlines, sammanfattningar av anteckningar och mycket mer.

ClickUps Connected Search erbjuder en enhetlig sökfunktion som gör det möjligt för team att hitta information i uppgifter, dokument, kommentarer och bilagor inom ClickUp och i anslutna externa appar som Google Drive, Slack och andra.

Tillsammans hjälper dessa verktyg EA:er och CoS att snabbt hitta relevant information och upprätthålla bättre organisatorisk kunskap.

Jag lever definitivt i ClickUp och utnyttjar vår inkorg, listor och påminnelser för att se till att jag håller koll på vad jag behöver veta och vad jag behöver göra. Ibland kan vissa detaljer missas i det stora hela, och de verktyg jag vanligtvis litar på är ClickUp Brain och vår funktion Connected Search. Detta sparar mig mycket tid som jag annars skulle ha spenderat på att gå igenom alla tillgängliga resurser eller läsa varje kommentar i en uppgift. Genom att använda vår inbyggda AI kan den generera hjälpsamma sammanfattningar åt dig, vilket sparar tid och ökar produktiviteten.

Karriärväg och avancemang

Karriärvägarna för stabschefer och verkställande assistenter erbjuder fascinerande vägar till ledarskap och specialisering. Du kommer att bli förvånad över hur dessa roller kan utvecklas och korsas.

Karriärutveckling för stabschefer

McKinseys analys av offentligt tillgängliga data om 250 stabschefer visade att två tredjedelar hade befordrats, medan 18 % använde sin erfarenhet för att byta till en likvärdig befattning.

via Chief of Staff Network

De flesta stabschefer stannar vanligtvis i sin roll i genomsnitt 2,3 år och använder den som språngbräda till ledande befattningar som COO, CFO och CEO.

Många stabschefer startar också egna företag, utrustade med ovärderliga insikter om ledarskap.

Karriärutveckling för verkställande assistenter

Moderna EA bryter med traditionella mönster och skapar olika karriärvägar baserade på sin omfattande affärsförståelse. Möjliga karriärvägar inkluderar:

Junior EA → Senior EA → Executive Business Partner → Operations Director

Specialiseringsspår: stabschef, projektledning eller operativt ledarskap

Många blir eftertraktade EA-konsulter eller utbildare.

Lås upp och följ karriärutvecklingen med ClickUp

Modern karriärutveckling kräver moderna verktyg. Så här använder yrkesverksamma i båda rollerna ClickUp för att avancera:

Skapa personliga utvecklingspaneler som spårar viktiga projekt och framgångar

Använd ClickUp Docs för att upprätthålla en dynamisk portfölj av prestationer.

Ställ in och övervaka karriärmål med ClickUp Goals-funktionen eller använd anpassningsbara mallar som ClickUp Career Development Goal Setting Template , som är idealisk för att lägga upp en plan för befordringar, kompetensutveckling eller rollspecifika prestationer.

Sätt upp ambitiösa karriärmål, dela upp dem i en hanterbar handlingsplan och följ dina framsteg med ClickUp Goals.

Nyckeln till avancemang i båda rollerna är kontinuerligt lärande, strategiskt tänkande och tydlig dokumentation av din påverkan. Med rätt inställning och verktyg erbjuder båda vägarna fantastiska möjligheter till utveckling.

Fallstudie: Överbrygga klyftan – från EA till stabschef

Övergången från EA till stabschef blir allt vanligare, särskilt i teknikföretag.

Varför? Exekutiva assistenter har ovärderlig institutionell kunskap och relationer som gör dem unikt kvalificerade för strategiska roller.

Ann Hiatt resa från verkställande assistent på Amazon till stabschef på Google ✈️ Efter att ha tagit examen från University of Washington 2002 fick Hiatt en tjänst som VD Jeff Bezos verkställande affärspartner på Amazon efter en krävande nio månader lång intervjurunda i tiden efter dotcom-kraschen. På Amazon utmärkte hon sig i logistikhantering, samordning av tvärfunktionella team och förberedelse av offentlig kommunikation, samtidigt som hon fick ovärderliga insikter i Bezos ledarstil och operativa strategier. Efter tre år på Amazon gick hon över till Google, där hennes prestationer under Marissa Mayer uppmärksammades av Eric Schmidt, Googles dåvarande VD, som rekryterade henne som stabschef. Som Googles första stabschef någonsin skapade hon rollens ramverk, som sedan dess har blivit en guldstandard. Hon hanterade Schmidts interna och externa kommunikation, strategiska planering och initiativ inom offentlig politik. Hennes innovativa tillvägagångssätt operationaliserade ”moonshot thinking” och etablerade nya standarder för ledningsstödjande roller inom teknikföretag. Efter att ha lämnat Google 2018 fortsätter Hiatt att påverka tekniklandskapet genom sin bästsäljande bok Bet On Yourself. Hon konsulterar nu VD:ar världen över om ledarskapsutmaningar och innovationsstrategier och förespråkar ambitiösa karriärbanor.

Stabschefers och verkställande assistenters inverkan på organisationens framgång

När chefer uppnår enastående resultat är det ofta tack vare det smidiga stödet från deras stabschef och verkställande assistent som arbetar tillsammans. Låt oss undersöka hur dessa roller driver organisatorisk excellens.

Stabschefens strategiska inflytande

Stabschefen fungerar som en strategisk kraftförstärkare för VD:n (eller andra ledande befattningshavare). Som en betrodd ställföreträdare:

Koordinera komplexa policyimplementeringar över affärsenheterna

Skapa feedbackloopar för att mäta policyernas effektivitet och driva iterationer

Fungera som ett tidigt varningssystem för friktionspunkter

Avkoda kulturella nyanser och oskrivna maktförhållanden

Förmedla lösningar på känsliga tvärfunktionella utmaningar innan de eskalerar.

Skydda chefen från onödiga politiska turbulenser samtidigt som du lyfter fram kritiska frågor.

De mest effektiva stabscheferna förstår att deras makt kommer från att förstärka deras chefs inflytande.

Operativ excellens genom verkställande assistenter

Executive Assistants bidrar direkt till resultatet genom att spara minst åtta timmar per vecka åt cheferna, vilket motsvarar 46 dagar i återvunnen ledningstid per år.

De fungerar som ett uppdragskritiskt operativt nervcentrum som förstärker ledarskapets effektivitet. De:

Omvandla kaotiska krav till strukturerade prioriteringar

Utforma och försvara ledningens fokus för maximal organisatorisk påverkan

Filtrera information på ett intelligent sätt för att hjälpa ledningen att fatta bättre beslut.

Säkerställ att viktiga leveranser genomförs med precision och målmedvetenhet.

Fungera som en sofistikerad kommunikationshub, sortera och vidarebefordra viktig information

Bevara organisationens minne och sammanhang mellan projekt och initiativ

Hantera känsliga interpersonella relationer med diplomati och diskretion.

Utnyttja ClickUp för maximal effekt

Moderna stabschefer och verkställande assistenter förlitar sig på ClickUps dashboards och målsättningsfunktioner för att driva på förbättrat teamsamarbete och strategisk samordning.

De anpassningsbara instrumentpanelerna fungerar som kommandocentraler där de kan övervaka flera arbetsflöden, teamets prioriteringar och ledningens initiativ i realtid. Genom att samla strategiska och operativa mått, projektstatus och teamaktiviteter i ett visuellt gränssnitt får de en omfattande översikt över organisationens framsteg.

Få en översikt över strategiska och operativa mätvärden, projektstatus och teamaktiviteter i ett visuellt gränssnitt med ClickUp Dashboards.

På samma sätt gör ClickUp Goals det möjligt för dem att bryta ner övergripande mål till mätbara delmål och spårbara milstolpar. Detta gör att de effektivt kan sprida ledningens prioriteringar i hela organisationen samtidigt som de har en tydlig överblick över framstegen. De kan snabbt identifiera flaskhalsar, omfördela resurser och se till att teamen håller fokus på de strategiska prioriteringarna.

Det bästa av allt? Med delade instrumentpaneler får teamen insyn i ömsesidiga beroenden och deadlines, samtidigt som automatiserad uppföljning av framsteg minskar behovet av statusuppdateringsmöten, vilket möjliggör ett mer effektivt samarbete mellan avdelningarna. Detta gör samarbetet mer naturligt och mindre betungande.

Utmaningar och lösningar

Även de mest erfarna yrkesverksamma i dessa roller står inför unika hinder.

Låt oss utforska vad de är och hur man kan övervinna dem, med hjälp av tips från EA:er och CoS:er på ClickUp.

Utmaningar och lösningar för stabschefer

Hantera auktoritet utan direkt underställda

En av de största huvudbrynen för en stabschef? De behöver ofta få saker gjorda över olika avdelningar utan att ha någon direkt auktoritet.

Som Arjun uttrycker det utifrån sin erfarenhet:

Det är en utmaning att upprätthålla OKR:er och prioriteringar för hela teamet. Utöver mitt eget team har även andra team prioriteringar som vi måste se till att följer rätt riktning.

Det är här ett visuellt samarbetsverktyg gör hela skillnaden. Genom att använda ClickUps whiteboards och dokument för strategimöten kan du få alla med på tåget och se till att alla är på samma sida.

Hantera konkurrerande prioriteringar

Som stabschef har du långsiktiga strategiska projekt som konkurrerar med de där ”behöver-det-igår”-förfrågningarna från ledningen.

Lösningen? Implementera tydliga prioriteringssystem. Allt som är viktigt behöver inte uppmärksammas omedelbart. Och allt som behöver uppmärksammas omedelbart är kanske inte tillräckligt viktigt.

Använd ClickUps uppgiftsprioriteringar för att markera brådskande, höga, normala och låga prioriteringar så att alla vet exakt vad de ska ta itu med först.

Ange exakta prioritetsnivåer för ditt arbete med ClickUps uppgiftsprioriteringar.

Personalhantering och förändringsarbete

Den mänskliga sidan av saken är en annan intressant utmaning.

Att implementera nya strategier och driva förändring kan möta motstånd. Jag hanterar detta genom att främja en kultur av samarbete och använda datadrivna insikter från ClickUp Dashboards, Workday och andra resurser för att visa fördelarna med föreslagna förändringar.

Arjun tillägger:

Mitt team växer och jag litar på att de kan arbeta självständigt. Jag förlitar mig på AI-sammanfattningar av dokument, uppgifter och chattar [i ClickUp] för att hålla mig uppdaterad under dagen.

Utmaningar och lösningar för verkställande assistenter

Informationsöverflöd

För verkställande assistenter är informationsöverflödet ett faktum! Tänk dig att försöka hantera en oändlig ström av e-postmeddelanden, förfrågningar och kalenderinbjudningar varje dag.

Emmanuel delar med sig av ett praktiskt perspektiv på hur man använder ClickUp Automations för att hantera arbetsintensiva uppgifter. Du kan använda if-then-villkor för att utlösa specifika åtgärder (t.ex. om uppgiftsstatusen ändras till "klar", ändra uppgiftsansvarig till "Klara") eller skapa anpassade automatiseringssekvenser med hjälp av naturliga språkkommandon via ClickUp Brain!

Att vara produktiv och effektiv i min vardag är en daglig utmaning, och det är här [ClickUp] automatiseringar och påminnelser är till stor hjälp! Genom att bygga upp våra automatiseringar är manuellt arbete ett minne blott och du kan fokusera på att ta itu med "varför" istället för att spendera tid på att fundera ut "vad".

Upprätthålla gränserna mellan arbete och privatliv

EA-rollens "alltid på" -karaktär kan vara särskilt krävande. För att uppnå en bättre balans mellan arbete och privatliv kan du skapa tydliga system och delegeringsprotokoll i ClickUp Docs som håller allt dokumenterat och organiserat.

Tänk på följande:

Svarsmallar eller AI-svar för vanliga förfrågningar

Standardiserade processer för brådskande ärenden

Tydliga eskaleringsrutiner

Effektiv kommunikation mellan team

Faye medger att det kan vara svårt att se till att meddelanden, uppdateringar och instruktioner kommuniceras korrekt mellan avdelningarna, särskilt när alla har fullspäckade scheman.

Hennes förslag?

Skapa tydliga kommunikationskanaler och använd centraliserade verktyg (som delade dokument eller uppgiftstavlor) för att hålla informationen tillgänglig och organiserad. Regelbundna uppföljningar och tydliga sammanfattningar i meddelanden hjälper till att säkerställa att alla förstår uppdateringar och ansvarsområden.

Emmanuel tillägger:

Med alla de verktyg vi använder för att få saker gjorda kan effektiv kommunikation vara en riktig utmaning. En stor fördel med ClickUp är att när vi utvecklade och lanserade ClickUp Chat kan jag nu samla allt mitt arbete på ett enda arbetsområde, vilket gör informationsdelningen mycket smidigare!

Välja rätt person

Skillnaden mellan rollerna stabschef och verkställande assistent handlar inte bara om titlar – det handlar om hur varje position på sitt unika sätt bidrar till organisationens framgång.

Valet mellan dessa roller beror på din organisations specifika behov: För större organisationer (som vår) ger de båda rollerna ofta en optimal stödstruktur när de arbetar tillsammans.

Behöver du strategiskt stöd och samordning mellan avdelningarna? En stabschef kan vara svaret.

Söker du operativ excellens och smidig daglig drift? En verkställande assistent kan vara idealisk.

Rätt teknik kan förstärka effekten av dessa viktiga roller, från automatisering av rutinuppgifter till uppföljning av strategiska initiativ. ClickUps omfattande uppsättning funktioner stöder strategisk planering och daglig drift, vilket gör det till en idealisk plattform för stabschefer och verkställande assistenter.

Varför vänta tills du anställer den som passar bäst? Prova ClickUp idag och planera för framgång!