De bästa Obsidian-mallarna för produktivitet och arbetsflödeshantering

Tänk på den känslan när du brainstormar ett nytt projekt och idéerna börjar flöda.

Men då får du kämpa för att hitta ett sätt att fånga upp allt. Du skriver anteckningar överallt – på servetter, i marginalerna på anteckningsböcker – bara för att senare tappa bort dem.

Obsidian-mallar kan förvandla kaoset till ett välorganiserat system.

I den här bloggen utforskar vi mallar som ökar produktiviteten och ser till att dina kreativa tankar aldrig går förlorade igen. 📝

Vad kännetecknar en bra Obsidian-mall?

En Obsidian-mall förenklar ditt arbetsflöde genom att ge en tydlig struktur för anteckningar och uppgiftsorganisation. Den ska hjälpa dig att organisera dina anteckningar eller uppgifter utan att slösa tid på repetitiva åtgärder, såsom att formatera anteckningar för att få dem att se ut och kännas på ett visst sätt.

Här är vad du ska leta efter i en bra Obsidian-mall:

Användarvänlighet: Enkel att implementera utan extra installation eller ansträngning

Flexibilitet: Anpassningsbar för olika typer av innehåll – anteckningar, projekt eller uppgifter

Fördefinierad struktur: Avsnitt för viktig information som rubriker, underrubriker och metadata

Kompatibilitet: Utformad för att fungera sömlöst med Obsidians kärn- och community-plugins.

Effektivitet: Organiserad för att minska tiden som läggs på repetitiva uppgifter, med fält för snabb åtkomst eller standardinmatningar som användarna kan fylla i eller redigera efter behov.

Läsbarhet: Genomtänkt formatering för att förbättra det visuella intrycket

🔍 Visste du att? I Obsidian är en mallvariabel en platshållare som automatiskt fylls i med specifika data när mallen används för att skapa en ny anteckning. Du kan till exempel ställa in en variabel som {{date: yyyy mm dd}}. När du skapar en ny anteckning med den här mallen ersätter Obsidian automatiskt variabeln med det aktuella datumet i det angivna formatet.

7 Obsidian-mallar

Vi har handplockat sju Obsidian-mallar för anteckningar, produktivitet och arbetsflödeshantering. Alla anteckningar har tydliga kodblock och mallvariabler som du kan ändra.

Se nedan. 👇

1. Grundläggande mall för dagbok

Vill du börja skriva dagbok men är osäker på hur du ska sätta upp dagliga mål? Denna mall för dagliga anteckningar är rätt val. Den gör det möjligt för dig att samtala med dig själv varje dag – följ ditt humör, lista vad du är tacksam för och skriv ner dina tankar.

Denna Obsidian-mall passar både för morgontankar och kvällsreflektioner. Dessutom fungerar den inbyggda prioritetssektionen på samma sätt som din favoritapp för att-göra-listor och hjälper dig att fokusera på det som är viktigt varje dag.

Perfekt för: Personer som börjar skriva dagbok och vill dokumentera sina dagliga upplevelser, reflektera över sina känslor och odla tacksamhet.

2. Mall för projektplanering

Obsidian-mallen för projektplanering fungerar som en ritning för ditt projekt. I grunden innehåller den ett system för att spåra leveranser som är kopplat till Obsidians plugin för datavisning för automatiska projektuppdateringar.

Mallen delar upp projektledningen i fyra huvudområden: Mål (med tydliga framgångsmått), Resultat (kategoriserade och märkta med deadline), Resurser/Team-allokeringstabeller och en dynamisk Tidslinje -sektion som anpassas efterhand som projektet utvecklas.

Perfekt för: Projektledare och teamledare som behöver ett strukturerat sätt att övervaka projektmål, tidsplaner och leveranser samtidigt som alla resurser samordnas.

3. Avancerad mall för mötesanteckningar

Om du är trött på att leka detektiv med dina gamla mötesanteckningar och frustrerad över traditionella anteckningsmetoder är den här mallen något för dig. Den förvandlar röriga konversationer till användbara insikter.

Mallen har en noggrant planerad struktur, automatiska tidsstämplar och en hopfällbar deltagarspårare som sparar en historik över deltagarna.

Avsnittet med åtgärdspunkter fungerar även som en att göra-lista, komplett med spårning av ansvariga, förfallodatum och statustaggar. Anpassade kommentarer markerar de beslut som fattats, medan uppföljningsavsnittet automatiskt genererar dagordningspunkter för nästa möte.

Perfekt för: Yrkesverksamma som deltar i många möten och vill förbättra sina anteckningsfärdigheter genom att organisera diskussioner, följa upp åtgärder och upprätthålla ansvarsskyldighet.

4. Mall för litteraturnoter

Varje avsnitt i denna Obsidian-mall för litteraturanteckningar är skapad för att hjälpa dig att extrahera mening från din läsning – oavsett om du analyserar akademiska uppsatser eller fördjupar dig i den senaste bästsäljaren.

Mallens konceptkartläggningsdel använder inbäddade punktlistor och dubbelriktade länkar för att koppla samman idéer i hela ditt bibliotek. Dess citathanteringssystem är också användbart, med särskilda utropstecken för citat med sidnummer och kontextanteckningar.

Denna mall balanserar noggrann analys med utrymme för dina intellektuella tankar i läsläget. Citat, begrepp och aha-upplevelser hittar alla sin plats här.

Perfekt för: Studenter, forskare och ivriga läsare som vill fördjupa sin förståelse av texter genom att organisera sina anteckningar.

5. Koncis produktivitetsmall

Ibland är mindre mer. Denna mall är idealisk för personer som vill ha struktur utan röriga detaljer. Den är uppbyggd kring ett tredelat dagligt ramverk:

Fokusområden (med tydliga framgångsmått för dina tre viktigaste prioriteringar)

Uppgiftshantering (uppdelad i kategorierna ”Viktigt” och ”Vanligt”)

Energispårning (poäng för morgon/eftermiddag/kväll med handlingsinriktade insikter)

Funktionen för energispårning är praktisk. Den hjälper dig att upptäcka när du är som mest effektiv och planera därefter. Inga oändliga konfigurationer, inga komplicerade system, bara en ren och fokuserad metod för att ta itu med din dag.

Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma och entreprenörer som söker ett enkelt och effektivt sätt att prioritera uppgifter och hantera dagliga mål utan onödig komplexitet.

6. Smart mall för dagliga uppgifter

Denna mall förändrar den vanliga att göra-listan för alltid med principer för energihantering och tidsblockering.

Dess mest utmärkande funktion är det hierarkiska uppgiftsorganisationssystemet som delar upp uppgifterna i kategorierna "Måste göras", "Arbete" och "Personligt". Energistatusmätaren hjälper dig att anpassa uppgifterna efter din energinivå under dagen.

Med tidsblockeringssektionen kan du dela upp din dag i tre huvuddelar, medan funktionen för uppgiftsstatistik ger dig dagliga mätvärden för uppgiftsslutförande och överföringsgrader. Sektionen "Förhandsgranskning av morgondagen" är också användbar eftersom den säkerställer kontinuitet i ditt arbetsflöde genom att uppmana dig att planera i förväg.

Perfekt för: Personer som har flera ansvarsområden och vill anpassa sina dagliga uppgifter efter sin energinivå och optimera sin produktivitet under dagen.

📖 Läs också: Hur man skapar en checklista i Obsidian

7. Zettelkasten-anteckningsmall

Denna mall är en ny tolkning av den klassiska Zettelkasten-metoden för den digitala tidsåldern och går långt utöver enkel anteckning.

Zettelkasten-metoden skapar ett nätverk av sammankopplade atomiska anteckningar (var och en innehåller en huvudidé) som är länkade till varandra genom meningsfulla kopplingar. Den passar bäst för organisation på flera nivåer: omedelbar kontext högst upp, atomisk huvudidé i mitten och framtida utvecklingsvägar längst ner.

Mallens mest kraftfulla funktion är hur den hanterar idéförbindelser: varje länkad anteckning kräver en kort förklaring av relationen, vilket uppmuntrar dig att formulera skälen bakom kopplingarna mellan nya anteckningar och idéer.

Perfekt för: Akademiker, författare och kunskapsarbetare som vill ha ett systematiskt tillvägagångssätt för att fånga upp och koppla samman idéer för forskning och kreativa projekt.

Begränsningar vid användning av Obsidian för anteckningar

Obsidian är fantastiskt för personliga anteckningar och erbjuder många kraftfulla funktioner. Dess begränsningar gör det dock mindre lämpligt för projektledning och samarbete. Låt oss titta på några av dem:

1. Ingen inbyggd uppgiftshantering

En stor nackdel är avsaknaden av inbyggd uppgiftshantering. Till skillnad från dedikerade projektverktyg erbjuder Obsidian inte funktioner som uppgiftsfördelning, förfallodatum eller framstegsspårning, utan kräver manuella lösningar med plugins eller mallar.

2. Begränsade samarbetsalternativ

Obsidian saknar inbyggda samarbetsverktyg eftersom det främst är ett verktyg för personlig kunskapshantering. Det finns ingen realtidsredigering eller arbetsyta för team, vilket gör det besvärligt att dela och skriva anteckningar tillsammans. Detta gör det svårt för team att arbeta smidigt tillsammans på samma projekt.

3. Ingen djupgående datavisualisering

Obsidian erbjuder inte avancerade visualiseringsverktyg som tidslinjer, kalendrar eller Kanban-tavlor, som ofta är nödvändiga för att organisera komplexa arbetsflöden eller projekt. Om du vill hantera uppgifter, deadlines och teamansvar kan du uppleva detta som begränsande och behöva använda andra appar för att fylla luckorna.

Obsidians beroende av markdown-filer innebär också att du måste hantera din lokala lagring, vilket ofta blir besvärligt för omfattande anteckningssamlingar.

Intressant nog utmärkte sig ClickUp i nästan alla områden där Obsidian har svårt, inklusive de brister vi just nämnt, i vår jämförelse mellan ClickUp och Obsidian. Låt oss utforska ClickUp, en app för allt som har med arbete att göra, ytterligare.

Obsidian-alternativa mallar

Puh! Obsidian har sina begränsningar. Alla, särskilt nybörjare, kanske inte vill använda (eller lära sig att använda) plattformen.

Om du tycker att Obsidian inte är något för dig har vi ett alternativ. ClickUp är en allt-i-ett-app. Den innehåller massor av fantastiska mallar för anteckningar och kraftfulla funktioner som chatt, uppgiftshantering och målsättning.

Det gör det till ett passande alternativ till Obsidian, och kanske till och med bättre, eftersom det kan göra så mycket mer.

Här är några användbara ClickUp-mallar och hur du får ut mesta möjliga av dem. 📋

1. ClickUp-mall för dagliga anteckningar

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för dagliga anteckningar är utformad för att hjälpa dig att hålla reda på dagliga anteckningar och uppgifter på ett och samma ställe.

Om du har svårt att effektivisera dina uppgifter är Clickups mall för dagliga anteckningar precis vad du behöver. Den håller reda på dina dagliga tankar, uppgifter och framsteg samtidigt som du kan skriva snabba anteckningar och åtgärdspunkter i realtid, vilket hjälper dig att hålla fokus på det som är viktigast.

Funktioner som anpassade statusar och fält hjälper dig att organisera och prioritera dina dagliga uppgifter på ett effektivt sätt. Mallen innehåller också olika vyer, såsom dagliga anteckningar, en introduktionsguide och en anteckningslista, för att säkerställa att all din information är välorganiserad och lättillgänglig.

Perfekt för: Nybörjare och proffs som letar efter ett enkelt och organiserat sätt att ta dagliga anteckningar.

💡 Proffstips: Hitta en lugn plats för att minimera avbrott under aktiva anteckningssessioner. Använd verktyg som blockerar aviseringar för att behålla fokus på innehållet.

2. ClickUp-mall för projektanteckningar

Ladda ner den här mallen ClickUps projektanteckningsmall är utformad för att hjälpa dig att fånga upp och organisera idéer för ett projekt.

Utan projektanteckningar kommer varje projekt du arbetar med att förvandlas till ett kaotiskt röra. Men att organisera och lagra alla dessa projektanteckningar från olika källor är i sig en utmaning.

ClickUp Project Note Template löser detta problem med ett enhetligt utrymme för att organisera projektanteckningar under hela projektets livscykel. Det låter team lagra anteckningar och skapa ett effektivt system för insamling av feedback.

En annan viktig funktion i denna mall är att den dokumenterar all projektrelaterad information på ett konsekvent sätt. Det innebär att alla team enkelt kan följa och analysera projektets framsteg utan problem.

Perfekt för: Samarbetande team som behöver en centraliserad, strukturerad metod för att hantera projektanteckningar och feedback under hela projektets livscykel.

Jag brukade leva efter mina skriftliga anteckningar, men efter två dagars utvärdering av ClickUp visste jag att det var lösningen för mig.

Jag brukade leva efter mina skriftliga anteckningar, men efter två dagars utvärdering av ClickUp visste jag att det var lösningen för mig.

3. ClickUp-mall för releaseanteckningar

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för releaseanteckningar är utformad för att hjälpa dig att registrera och dela viktiga ändringar i varje produktrelease.

ClickUp Release Notes Template gör vad den ska – hantera release notes – bara bättre. Den dokumenterar varje förändring i en produktrelease och hjälper team att spåra nya funktioner, korrigeringar och felrapporter samtidigt som varje version kommenteras med användbar metadata.

Denna mall säkerställer effektiv kommunikation med projektets intressenter genom att tillhandahålla tydliga sammanfattningar av ändringar och informera dina användare om nya funktioner.

Perfekt för: Produkt- och utvecklingsteam som behöver ett tydligt och organiserat sätt att dokumentera uppdateringar och kommunicera dessa förändringar på ett effektivt sätt.

4. ClickUp-mall för mötesprotokoll

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för mötesprotokoll effektiviserar processen med att organisera deltagare, dagordning och åtgärdspunkter, spåra viktiga lärdomar och resultat för intressenter och tilldela nya uppgifter till teammedlemmar.

ClickUp-mallen för mötesprotokoll är ett mångsidigt verktyg för alla typer av möten – från teammöten till styrelsemöten. Den hjälper dig att samla anteckningar från flera möten på en sida – perfekt för snabba stand-ups – eller använda separata undersidor för längre sessioner.

Mallen listar deltagare, dokumenterar dagordningspunkter och spårar diskussionspunkter. Med ClickUps samarbetsfunktioner kan deltagarna till och med uppdatera sina framsteg före mötet, vilket sparar tid för alla.

Du kan logga åtgärdspunkter, länka till mötesinspelningar och samla alla viktiga resurser på ett ställe. När mötet är slut omvandlar ClickUps AI-notatsammanfattare dina detaljerade mötesanteckningar till koncisa protokoll och lyfter fram viktiga punkter och åtgärdspunkter.

Perfekt för: Team som vill effektivisera mötesanteckningar och snabbt samla viktiga slutsatser och åtgärdspunkter på ett ställe.

5. ClickUp-mall för återkommande mötesanteckningar

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för återkommande mötesagendor är det perfekta verktyget för att effektivisera ditt teams återkommande möten och se till att viktiga ämnen tas upp varje gång.

ClickUps mall för återkommande mötesagendor ökar produktiviteten och organisationen för dina återkommande möten.

Med den här mallen kan du skapa en strukturerad agenda som säkerställer att alla viktiga ämnen tas upp. Det är också enkelt att sammanfatta viktiga diskussionspunkter, granska mål och tilldela åtgärdspunkter för att alla ska vara samsynta och ansvarstagande.

Denna mall förenklar förberedelserna inför möten. Den erbjuder ett tydligt ramverk som styr diskussionerna och hjälper dig att undvika att missa viktiga ämnen. Du kan tilldela specifika tidsintervall för varje punkt på dagordningen, vilket hjälper dig att behålla fokus och momentum under mötet.

Denna mall förbättrar också teamets kommunikation och samarbete. Tydligt definierade dagordningspunkter och tilldelade ansvarsområden främjar en känsla av ägarskap bland teammedlemmarna.

Perfekt för: Team som vill hålla återkommande möten smidiga och organiserade.

6. ClickUp-mall för 1-mot-1-samtal mellan anställd och chef

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för 1-mot-1-samtal mellan medarbetare och chef är utformad för att hjälpa chefer och medarbetare att föra meningsfulla och produktiva samtal.

Enskilda möten med direktunderställda uppmuntrar till öppen kommunikation. De gör det möjligt för dina teammedlemmar att dela med sig av sina bekymmer, ställa frågor och ge feedback i en vänlig miljö. ClickUps mall för enskilda möten mellan anställda och chefer ger struktur åt dessa möten.

Det sätter tydliga förväntningar för meningsfull kommunikation, beskriver hur ni ska arbeta tillsammans och håller fokus på att få saker gjorda.

Som uppgiftsmall gör detta ramverk det enkelt att schemalägga möten med jämna mellanrum – vare sig det är veckovis eller månadsvis – genom att ställa in återkommande uppgifter.

Perfekt för: Chefer och deras direktunderställda som vill främja öppen kommunikation och hålla 1-mot-1-möten strukturerade, fokuserade och produktiva.

7. ClickUp-mall för klassanteckningar

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för anteckningar effektiviserar studenternas studier genom att organisera anteckningar från lektioner, läxor och länkar, och möjliggör anpassning för olika projekt, lektioner eller terminer.

Mötesanteckningsmallar är otroligt användbara för att organisera, dokumentera och följa upp möten, men de är lika praktiska för skolarbetet. ClickUp-mallen för klassanteckningar hjälper dig att samla allt ditt studiematerial på ett ställe – från föreläsningsanteckningar och länkar till resurser till hemuppgifter.

Med den inbyggda innehållsförteckningen blir det snabbt och enkelt att navigera i dina anteckningar. Du kan också formatera dina anteckningar, bädda in länkar och tabeller eller skapa uppgifter för att hålla koll på dina uppdrag och aldrig missa något.

Perfekt för: Studenter som vill ha alla sina studiematerial samlade på ett ställe för att enkelt hålla koll på sina uppgifter.

8. ClickUp-mall för mötesrapport

Ladda ner den här mallen Hantera kundfeedback och avsluta kundloopar med ClickUp-mötets rapportmall.

ClickUp-mallen för mötesrapporter är ursprungligen skapad för organisationer som fokuserar på kundfeedback, men fungerar bra för alla typer av möten.

Den innehåller avsnitt för att fånga viktiga detaljer som facilitator, antecknare, tidtagare, mötes typ, plats och varaktighet. Ett särskilt fält låter dig logga det totala antalet deltagare. Du kan sedan dokumentera mötesanteckningar och utarbeta dagordningen för nästa session.

Mallen innehåller också en checklista efter mötet för att säkerställa att alla deltagare får de slutliga mötesanteckningarna. Dessutom uppmanar den dig att spåra uppföljningsuppgifter, som att avsluta feedback-looparna med ditt team, företagsledningen och till och med kunden.

Perfekt för: Team som vill ha ett strukturerat sätt att dokumentera mötesinformation, spåra närvaro och säkerställa uppföljningar, samtidigt som anteckningarna hålls organiserade och tillgängliga.

9. ClickUp-mall för dagliga uppgifter

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för daglig att göra-lista är utformad för att hjälpa dig att hålla ordning och motivationen uppe.

En enkel mall för dagliga uppgifter hjälper dig att fånga upp alla viktiga uppgifter som du planerar att ta itu med varje dag. Clickups mall för dagliga uppgifter är ett enkelt men kraftfullt verktyg för att hantera dagliga uppgifter effektivt.

Om du använder programvara för uppgiftshantering kan den här mallen enkelt synkroniseras med dina befintliga uppgiftslistor. Med ClickUp kan du uppdatera statusen för varje objekt, skapa deluppgifter för högprioriterade uppgifter och hålla koll på dina dagliga ansvarsområden.

Du kan visa din att göra-lista i olika format, till exempel listvy, Kanban-vy, tabellvy och mer, så att du kan se dina uppgifter på det sätt som passar dig bäst.

Jag har blivit mer produktiv eftersom jag kan samla alla mina anteckningar på ett och samma ställe.

Jag har blivit mer produktiv eftersom jag kan samla alla mina anteckningar på ett och samma ställe.

Perfekt för: Personer som vill ha ett enkelt sätt att hantera dagliga uppgifter, hålla allt organiserat och anpassningsbart efter sitt arbetsflöde.

10. ClickUp-kalender med mall för att-göra-lista

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för att göra-lista i kalendern är utformad för att hjälpa dig organisera dina uppgifter och händelser på ett ställe.

Att vara organiserad är mer än bara en god vana – det är ett måste för att nå dina mål och slutföra uppgifter effektivt. Men att hantera flera uppgifter samtidigt kan snabbt bli överväldigande.

ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista hjälper dig att behålla kontrollen och effektivisera ditt arbetsflöde. Den ger dig en tydlig, samlad översikt över alla dina uppgifter, vilket möjliggör effektiv planering för hela dagen eller veckan.

Mallen hjälper dig också att organisera uppgifter i väl definierade kategorier. Den detaljerade uppgiftsvyn ger dig djupgående insikter i varje uppgifts framsteg, vilket gör det enkelt att övervaka och justera efter behov.

Perfekt för: Personer som vill hålla ordning och effektivisera sina uppgifter, så att det blir enkelt att planera och följa upp framstegen i sin fullspäckade kalender.

💡 Proffstips: Innan du börjar skriva en ny anteckning, definiera vad du vill uppnå. Oavsett om du sammanfattar en föreläsning eller brainstormar idéer, kommer ett tydligt mål att vägleda din anteckningsprocess.

Förenkla din anteckningsprocess med ClickUp

För dig som uppskattar Obsidian eller överväger andra alternativ för anteckningar rekommenderar vi starkt att du utforskar ClickUp-mallarna. De är otroligt enkla att använda.

Det som gör dem riktigt användbara är dock att de ingår i den större ClickUp-plattformen. På ClickUp har du allt ditt arbete, dina medarbetare, uppgifter, mål, anteckningar och mycket mer på ett och samma ställe.

Mallarna gör det ännu bättre och mer systematiskt. Är du redo att bli organiserad och produktiv?

Registrera dig för ClickUp nu och se själv!