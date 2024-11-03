Topp 10 CRM-system för föreningar som förbättrar effektiviteten och samarbetet

Medlemmarna är hjärtat i alla föreningar.

Men för att hålla pulsen stark krävs mer än goda intentioner. Du måste medvetet spåra medlemskap, automatisera insamling av medlemsavgifter och planera evenemang och webbseminarier samtidigt som du förblir trogen din organisations syfte.

Jag har ägnat mycket tid åt att testa CRM-system (Customer Relationship Management) och det sista du vill ha är ett CRM-system som arbetar mot dig istället för med dig. Du bör kunna lagra och analysera all din data – såsom strategier för kundbevarande, försäljningsmöjligheter och marknadsföringskampanjer – på en central plats.

Den goda nyheten?

Många CRM-programvaror är särskilt utformade för att hantera de unika utmaningar du står inför när det gäller hantering av kundrelationer.

I det här blogginlägget går vi igenom de verktyg som faktiskt fungerar. Låt oss dyka in i ämnet.

Vad ska du leta efter i ett CRM-system för föreningar?

Alla CRM-system är inte lika. Om du vill ha ett verktyg som verkligen hjälper dig att göra ditt jobb bra behöver du något som uppfyller de unika behoven som finns när man driver en förening.

Men vad ska du leta efter?

Anpassningsalternativ: Din CRM-programvara bör göra det möjligt att anpassa fält, arbetsflöden och rapporter så att de passar din förenings unika struktur och kan anpassas i takt med att den växer eller ändrar inriktning.

Medlemshantering: Välj ett verktyg som gör det möjligt att hantera detaljerade medlemsprofiler, inklusive kontaktinformation, medlemsstatus, avgifter, evenemangsdeltagande och andra preferenser.

Mobil tillgänglighet: Det CRM-system du väljer bör ha ett mobilvänligt gränssnitt eller en dedikerad app så att du kan komma åt medlemsinformation, uppdatera register eller svara på förfrågningar när du är på språng.

Rapportering och analys: Välj en plattform som erbjuder robusta rapporteringsfunktioner och ger dig insikter om medlemstrender, evenemangsdeltagande, ekonomisk hälsa och mycket mer.

Integration med andra verktyg: Ditt CRM-system bör integreras sömlöst med din befintliga teknikplattform, såsom din webbplats, bokföringsprogram och betalningssystem.

Integration av evenemangshantering: De flesta föreningar anordnar evenemang som konferenser, webbseminarier och utbildningar – välj ett CRM-verktyg som gör det möjligt att hantera anmälningar, spåra deltagarnas närvaro och hantera uppföljningar efter evenemanget.

De 10 bästa CRM-systemen för föreningar

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-CRM- och projektledningssystem)

Bygg och vårda medlemsrelationer på ett effektivt sätt ClickUp CRM

ClickUp är inte ett vanligt CRM-system, utan ett kraftfullt projektledningsverktyg som ger dig flexibilitet att skapa arbetsflöden som passar din förenings behov.

Med ClickUp CRM kan du enkelt visualisera medlemsrelationer och leda pipelines. Jag använder dess över 10 visningsalternativ, som Kanban Board och Table View, för att hantera allt från potentiella medlemmar till förnyelser. Jag kan snabbt se var varje konto står utan att behöva gräva igenom flera kalkylblad eller verktyg. Allt jag behöver finns på ett ställe.

ClickUp låter dig eliminera silos och snabba upp kommunikationen genom e-postintegration. Att skicka projektuppdateringar, följa upp med potentiella medlemmar och till och med samarbeta med ditt team blir enkelt på en enda plattform.

Dessutom är ClickUp CRMs prestandadashboards till stor hjälp när du analyserar medlemmarnas engagemang och nöjdhet.

De över 50 dashboard-widgetarna hjälper dig att visualisera trender och övervaka KPI:er över olika avdelningar. Du kan använda dessa insikter för att fatta mer välgrundade beslut om var du ska fokusera dina insatser för att öka föreningens genomslagskraft, skaffa kapital för aktiviteter eller kontrollera kundengagemanget.

Plattformens rapportering kompletteras av en annan värdefull funktion: Anpassade fält. Dessa gör det möjligt för dig att fånga unika detaljer om varje medlem eller projekt, från geografiska data till bakgrundshistoria.

Det bästa med att använda ClickUp är att du inte behöver uppfinna hjulet på nytt.

ClickUps CRM-mall erbjuder ett färdigt ramverk för att hantera kontakter, förnyelser och evenemangsaktiviteter på ett och samma ställe. Sju statusar ger insyn i uppgiftsförloppet och fem funktionella vyer effektiviserar arbetet.

Ladda ner denna mall Förbättra ditt föreningshanteringssystem med ClickUps CRM-mall.

För en enklare approach, kolla in ClickUps enkla CRM-mall. Den är nybörjarvänlig, men erbjuder dessutom ytterligare statusar, vyer och anpassningsbara fält som hjälper dig att få ut det mesta av din CRM-konfiguration.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Docs hjälper till att upprätthålla konsekvens i alla interna processer. Du kan använda det för att utarbeta medlemsförslag, skapa SOP:er och bygga wikis för att strukturera viktig föreningsdata.

Tilldela kommentarer på ClickUp och meddela teammedlemmarna så att de omedelbart kan vidta åtgärder för tidsbegränsade uppgifter, såsom leverantörsförfrågningar eller evenemangslogistik.

Brainstorma strategier och skapa färdplaner med ClickUp Whiteboards ; lägg till bilder, webblänkar och spårbara uppgifter för en rikare och mer interaktiv upplevelse.

Använd uppgiftsberoenden för att definiera arbetsflöden och markera uppgifter som innehållsgodkännanden eller schemaläggning som "väntar på" eller "blockerar" för att säkerställa en smidig projektgenomförande.

Skapa tabeller med omfattande data och insikter med hjälp av ClickUp Brain , som organiserar komplex information – såsom leverantörskontrakt eller evenemangsscheman – i lättillgängliga format.

Sätt upp numeriska mål med ClickUp Goals för att analysera framstegen och dela upp mätbara mål (t.ex. kontaktpunkter för förvaltning eller evenemangsdeltagande) i genomförbara steg.

Begränsningar för ClickUp

Det kan ta lite tid att lära sig alla de över 100 kraftfulla funktionerna, men lyckligtvis erbjuder ClickUp hjälpdokument, demonstrationer och kurser för snabb inlärning och användning.

ClickUp Brain ingår inte i planen Free Forever.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

2. WildApricot (Bäst för automatisering av småskaliga medlemskap)

via WildApricot

WildApricot är en mjukvarulösning för medlemshantering som förenklar medlemsförnyelser, evenemangsregistreringar och betalningar med minimal installation. Det är en välsignelse för små föreningar där tiden är knapp.

En sak jag gillade med verktyget är dess e-postintegrationsfunktion – det är enkelt att skicka förnyelsepåminnelser eller evenemangsinbjudningar på denna plattform.

Dessutom lagras alla dina föreningsdata säkert i molnet, så att du kan söka, uppdatera och dela din medlemsdatabas med kollegor från vilken enhet som helst.

WildApricots bästa funktioner

Anpassa din medlemsansökningsblankett med flera medlemsnivåer, rabatträkning och administratörsgodkännanden.

Använd den avancerade kontaktsökningen för att hitta exakt den information du söker om dina medlemmar.

Ställ in olika försäljningsskatter eller moms – beroende på var dina medlemmar befinner sig – och få korrekta betalningar.

WildApricots begränsningar

Det finns inget enkelt sätt att skapa och skicka ut en enkät till deltagarna efter evenemanget, vilket är obekvämt.

Kundsupporten kan vara inkonsekvent, där vissa agenter är kunniga medan andra kräver upprepade förklaringar.

Priser för WildApricot

Personligt: 60 $/månad för 100 kontakter

Grupp: 75 $/månad för 250 kontakter

Community: 140 $/månad för 500 kontakter

Professional: 240 $/månad för 2 000 kontakter

Network: 440 $/månad för 5 000 kontakter

Enterprise: 530 $/månad för 15 000 kontakter

Globalt: 900 USD/månad för 50 000 kontakter

WildApricot-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

3. MemberClicks (bäst för förenklade förnyelseprocesser för medlemmar)

via MemberClicks

MemberClicks, som är utvecklat för föreningar, handelskammare och ideella organisationer, har en stor USP: personliga förnyelsekampanjer som anpassas efter medlemmarnas engagemang.

Det innebär att denna medlemshanteringsprogramvara kan ta fram meddelanden och erbjudanden baserat på hur aktiv eller inaktiv en medlem har varit.

Vill du automatisera kvitton, evenemangsbekräftelser och påminnelsemejl? Du kan antingen skicka ett generellt mejl eller riktade meddelanden. MemberClick är PCI-kompatibelt, vilket gör onlinebetalningar säkra och trygga.

MemberClicks bästa funktioner

Skapa medlemsansökningar för din webbplats

Få omedelbar insyn i evenemangsdeltagande och resultat i realtid med inbyggda instrumentpaneler.

Definiera ett arbetsflöde för påminnelser om medlemsavgifter som skickar automatiska påminnelser och e-postmeddelanden till dina medlemmar när deras förnyelsedatum närmar sig.

MemberClicks begränsningar

Plattformen är inte särskilt användarvänlig och kräver utbildning för att kunna navigera.

Det accepterar inte alla betalningsformer, vilket kan vara frustrerande.

Priser för MemberClicks

MC Professional: Anpassad prissättning

MC Trade: Anpassad prissättning

MemberClicks betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (45+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 450 recensioner)

4. YourMembership (Bäst för molnbaserad design och automatisering av föreningshantering)

via YourMembership

Se inte YourMembership som bara ännu ett CRM-verktyg för föreningar. Det ger dig möjlighet att hantera medlemsdatabaser, evenemang och e-postkampanjer samt bygga en medlemsinriktad webbplats utan att behöva anlita en webbutvecklare.

Detta skulle vara en utmärkt funktion om webbplatser var centrala för ditt medlemsengagemang. Behöver du marknadsföra ett evenemang eller vill du skapa en specialkampanj för dina yrkes- och branschorganisationer? Med YourMembership är det enkelt att skapa en intuitiv webbupplevelse.

YourMemberships bästa funktioner

Skapa och skicka fakturor automatiskt eller med ett enda klick

Konfigurera flerstegsmedlemskapsmodeller, inklusive individuella och organisatoriska medlemskap.

Skapa en anpassad registreringsväg för deltagare, talare och sponsorer, där endast relevanta biljetter och evenemangssessioner visas.

Begränsningar för YourMembership

API:et är icke-standardiserat, vilket gör integrationer med tredje part svåra och dyra.

Terminologin är förvirrande, eftersom verktyget använder icke-standardiserade namn för vanliga branschfunktioner.

Priser för YourMembership

Anpassad prissättning

YourMembership-betyg och recensioner

G2: 3,3/5 (22+ recensioner)

Capterra: 3,8/5 (170+ recensioner)

5. Cvent (Bäst för logistikhantering och evenemang i stor skala för föreningar)

via Cvent

Om din förening är stor på evenemang är Cvent den klara vinnaren. Det som var riktigt intressant var hur det hanterar alla aspekter av ett evenemangs livscykel, från anpassade registreringsformulär till analyser efter evenemanget.

Du kan checka in deltagare för fysiska möten eller automatiskt registrera deltagare för virtuella möten. Med denna programvara för föreningshantering kan du också automatiskt synkronisera nya leads och befintliga kontakter till din CRM-plattform.

Dessutom garanterar det kompatibilitet och konsistens baserat på din teknikstack och CRM-process.

Cvents bästa funktioner

Underlätta möten mellan deltagare, sponsorer, anställda och utställare med hjälp av mötesbokning.

Dela medlemsdata mellan teamen genom en omfattande lista över integrationer av försäljnings- och marknadsföringsprogramvara.

Samla in aktuell feedback för att öka den totala affärsframgången med ett förstklassigt verktyg för att skapa enkäter.

Cvents begränsningar

Anpassning för unika evenemang kan vara komplicerat på grund av Cvents begränsningar.

Det finns inget centralt system för hantering av arbetsorder, vilket gör det svårt när flera användare är inblandade.

Cvent-priser

Professionell: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Cvent-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 950 recensioner)

6. Naylor Association Solutions (bäst för att tillgodose omfattande kommunikationsbehov)

via Naylor Association Solutions

Om din förening producerar mycket innehåll (som tidskrifter eller medlemsblad) och du vill övervaka dess prestanda, kommer Naylor inte att göra dig besviken.

CRM-marknadsföringsprogramvaran synkroniseras med dina nyhetsbrev, publikationer och till och med reklamprogram, och visar hur dina medlemmar interagerar med ditt innehåll. Naylor integreras också med de bästa marknadsföringsverktygen som MailChimp, MonkeySurvey och Zoom.

Naylor Association Solutions bästa funktioner

Generera intäkter utanför medlemsavgifterna från sponsorer och annonsörer med evenemangsaktiviteter och marknadsföringskampanjer.

Positionera din förening som en opinionsbildare med Naylors bloggplattform och online-användargemenskap.

Visualisera och förstå data snabbt med dynamiska fördefinierade rapporter

Begränsningar för Naylor Association Solutions

Det finns ingen möjlighet att slå samman dubbla poster, vilket är ett problem med tanke på att det är oundvikligt att dubbletter kommer in i alla system.

Rapporterings- och organisationsinställningsfunktioner begränsar datahanteringen

Priser för Naylor Association Solutions

Viktigt: Upp till 2 500 poster

Go: Upp till 5 000 poster

Pro: Upp till 15 000 poster

Premier: Upp till 45 000 poster

Priserna börjar på 195 dollar/månad.

Naylor Association Solutions betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. Salesforce (Bäst för fullständig anpassning med djupgående datainsikter)

via Salesforce

När man tänker på CRM-strategi för försäljning är det svårt att inte tänka på Salesforce.

Men du kommer att bli förvånad över att det kan vara till stor hjälp för föreningar när det gäller att bygga relationer med medlemmarna.

Dess anpassade instrumentpaneler är ovärderliga. Du kan hämta realtidsdata om medlemsaktivitet, evenemangsdeltagande eller till och med insamlingar och visa allt på ett ställe. Det passar för föreningar med komplexa databehov och stora medlemsbaser.

Salesforces bästa funktioner

Skapa anpassade ledningssystem för din förening med avancerade funktioner som rapportering av medlemsdata och medlemsportaler.

Använd Salesforces dra-och-släpp-gränssnitt och instrumentpaneler för att enkelt navigera i CRM-systemet, även om du inte är tekniskt kunnig.

Anpassa dina meddelanden till medlemmarna med e-postmallar och enkätformulär med din organisations varumärke.

Begränsningar i Salesforce

Låga hastigheter och tillfälliga driftstopp stör verksamheten, särskilt när det gäller hantering av stora datamängder.

Mobilversionen saknar viktiga funktioner för hantering av medlemskap, vilket gör det svårt att göra snabba uppdateringar och ändringar när du är på språng.

Priser för Salesforce

Enterprise: 60 $/månad per användare

Obegränsat: 100 $/månad per användare

Einstein 1 for Sales: 300 USD/månad per användare

Einstein 1 for Service: 300 USD/månad per användare

Salesforce-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 22 700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 500 recensioner)

8. iMIS® (Bäst för prioritering av realtidsdata och enhetliga medlemsvyer)

iMIS® är ett engagemangshanteringssystem som stöder hantering av föreningar, fackföreningar och medlemskap.

Du kan skapa en samlad bild av varje medlem, med allt från deras deltagande i evenemang till donationshistorik. Den inbyggda engagemangspoängsättningen hjälper dig att identifiera vilka medlemmar som är mycket engagerade och vilka som riskerar att lämna föreningen.

Jag tror att det är den typen av verktyg som ger dig praktiska insikter på ett ögonblick – utan krångel.

iMIS® bästa funktioner

Hantera alla din förenings ekonomi- och redovisningsuppgifter direkt via systemet.

Skapa oförglömliga medlemsupplevelser med flexibla prisalternativ, mikrosajter och mobila funktioner.

Ge dina medlemmar fördelar inom utbildning och utveckling med effektiviserad certifiering, licensiering och CRM-certifieringar.

Begränsningar för iMIS®

Även om data är lättillgängliga krävs en extern rapportskrivare för att skapa formaterade rapporter.

Att hitta vissa funktioner och utföra uppgifter kan vara svårt i början.

iMIS®-priser

iMIS® Professional: Anpassad prissättning

iMIS® Enterprise: 7 200 USD/år (för minst 3 användare)

iMIS®-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

9. Aptify (Bästa skalbara CRM-systemet för föreningar med flera avdelningar)

via Aptify

Om din förening är spridd över olika regioner bör du prova Aptify. Det har alla rätt verktyg, instrumentpaneler och rapporter som hjälper dig att driva din komplexa verksamhet smidigt.

Aptifys flexibla medlemsavgiftshantering är särskilt användbar. Oavsett om du hanterar differentierade medlemskap, olika priser för avdelningar eller komplexa avgiftsstrukturer, hanterar Aptify det med lätthet.

Aptifys bästa funktioner

Stöd din medlemsorganisation, oavsett var du befinner dig, med funktioner för flera språk, valutor och tidszoner.

Anpassa dina medlemsportaler, uppgradera och lägg till moduler – utan att behöva bygga om kärnsystemet.

Njut av branschledande molnbaserad säkerhet, skalbarhet och prestanda från Microsoft Azure.

Aptifys begränsningar

Det levererar extremt långsam prestanda, där uppgifter som att köra listor, synkronisera kampanjer och generera rapporter tar lång tid.

Det fryser ofta, vilket leder till dataförlust om programmet stängs av.

Aptify-priser

Anpassad prissättning

Aptify-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Personify ThreeSixty (Bäst för långsiktig uppföljning av medlemmarnas engagemang)

via Personify ThreeSixty

Personify ThreeSixty ger din förening en otrolig lösning för samarbetsinriktad CRM. Jag blev förvånad över att se hur systemet samlar in data från varje interaktion – en evenemangsanmälan, en nedladdning av innehåll eller en donation – och kopplar det till medlemmens profil.

Personify360 ger dig den djupgående insikt du behöver för att förstå dina medlemmar.

Personify ThreeSixty bästa funktioner

Spåra enkelt framstegen i insamlingskampanjer och insamlade och bidragna medel.

Hantera transaktioner, utbetalningar, uppskjutna intäkter, återföringar och mycket mer med hjälp av GAAP-standarder.

Skapa nya enkla mötesprodukter utan kostnad och hantera mötesanmälningar.

Personify ThreeSixty begränsningar

Det kräver användning av e-handelskontroller som är förvirrande och irrelevanta för föreningsadministration.

Felmeddelanden är frustrerande; ändringar måste återställas manuellt innan man lämnar en sida, vilket kan bromsa arbetsflödet.

Personify ThreeSixty-priser

Anpassad prissättning

Personify ThreeSixty betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 3,7/5 (25+ recensioner)

Skapa kontakter, ge stöd och utveckla din förening med robust CRM-programvara

Din förenings framgång beror på de kontakter du bygger, inte på den teknik du kämpar med.

Rätt CRM-system ska smälta in i bakgrunden och tyst göra sitt jobb så att du kan fokusera på ditt: att engagera dina medlemmar och driva din mission framåt. Förhoppningsvis kommer de mjukvarulösningar vi har diskuterat att visa dig hur smidigt din verksamhet kan bli.

ClickUp tar naturligtvis föreningshanteringen till nästa nivå med sina omfattande funktioner och möjligheter. Allt du behöver – projekt, uppgifter, mallar, AI och automatisering – finns på ett och samma ställe. Men lita inte bara på mitt ord. Upplev det själv – registrera dig för ClickUp gratis idag.