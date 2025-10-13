De 10 bästa AI-verktygen för mötesreferat

Låt oss vara ärliga – att ta anteckningar under möten kan vara en balansakt. Du försöker hålla fokus på en viktig diskussion samtidigt som du kämpar för att anteckna så att du inte glömmer bort något.

Men tänk om du inte behövde välja mellan att vara uppmärksam och att fånga upp varje viktig detalj?

Tack vare AI-verktyg för mötesreferat behöver du inte göra det. Med dessa verktyg kan du fokusera helt på samtalet, med vetskapen om att AI:n samlar in och sammanfattar mötesanteckningarna åt dig. 🤖

Från att registrera åtgärdspunkter till att skapa tydliga sammanfattningar – AI-verktyg för mötesreferat eliminerar behovet av manuella anteckningar, vilket gör att du kan vara mer närvarande och produktiv under dina möten.

Vad bör du leta efter i ett AI-verktyg för mötesreferat?

Att välja rätt AI-verktyg för mötesreferat handlar om mer än att bara hitta ett verktyg som ”fungerar”. Det bör vara högpresterande, lättanvänt och responsivt. Utöver detta finns det några viktiga egenskaper du bör leta efter:

Noggrannhet: Välj ett AI-verktyg för mötesreferat som genererar korrekta mötesprotokoll. Det underlättar anteckningsarbetet och garanterar maximal tillförlitlighet

Anpassningsbarhet: Välj ett verktyg som erbjuder anpassningsalternativ. Ett bra AI-verktyg för mötesreferat bör till exempel låta dig anpassa olika mötesanteckningar utifrån längd, detaljer, nyckelpunkter osv.

Integrationsmöjligheter: Välj ett sammanfattningsverktyg som kan integreras med verktyg och programvara från tredje part. Detta inkluderar populära videokonferensappar och verktyg som Zoom och Google Meet, samarbetsplattformar som Microsoft Teams och kalenderverktyg som Calendly

Språkstöd: Hitta ett verktyg som stöder olika globala och regionala språk. Detta underlättar transkribering i realtid och hjälper dig att spela in möten mer effektivt

Säkerhet: Välj ett AI-verktyg för mötesreferat som erbjuder robusta säkerhetsåtgärder och följer dataskyddsbestämmelser, så att informationen du delar i dina videoinspelningar är skyddad mot obehörig åtkomst

De 10 bästa AI-verktygen för mötesreferat

Här är en snabb jämförelse av de bästa verktygen på marknaden för att hjälpa dig att välja rätt AI-verktyg för mötesreferat som passar just dina behov. Vi har delat in dem utifrån deras bästa användningsområden, viktigaste funktioner, priser och om de erbjuder ett gratisabonnemang. På så sätt kan du enkelt hitta det verktyg som passar ditt arbetsflöde och din budget.

Verktyg Bäst för Gratis plan Betald plan från Viktiga funktioner ClickUp AI-driven sammanfattning av mötesanteckningar Ja 7 $/månad Transkription i realtid, omvandling av uppgifter, dokumentlagring Fireflies.ai Skapa automatiska mötesanteckningar Ja 18 $/månad Sammanfattar videomöten och webbläsartillägg för enkel användning Otter.ai Sammanfatta online-möten Ja 16,99 $/månad Skapar mötesreferat, mobilapp, lyfter fram viktiga punkter Avoma Få insikter från möten Ja 24 $/månad Ger insikter om möten, redigerar transkriptioner, CRM-integration Fathom Sammanfatta mötesvideor Ja 19 $/månad Sammanfattar videomöten, webbläsartillägg för enkel användning Fellow Skapa mötesdagordningar Ja 11 $/månad Anteckningar i realtid, uppgiftsfördelning, aviseringar i realtid Sembly AI Spela in möten Ja 29 $/månad per användare Taggar: viktiga ögonblick, stöd för 48 språk, sökning på nyckelord Laxis Utdrag av anteckningar från möten Ja 13,33 $/månad Sammanfattar kundmöten och genererar praktiska insikter Jamie AI Sammanfatta möten (virtuella och fysiska) Ja 26,31 $/månad Översätter mötesprotokoll till över 20 språk och markerar viktiga ögonblick Se om Anteckningsvideor Ja 23,75 $/månad Organiserar möten efter kanal, tillhandahåller analyser, delar sammanfattningar

Nu när du har sett en snabb jämförelse av de bästa AI-verktygen för mötesreferat ska vi dyka djupare in i vad som utmärker varje verktyg. Från transkription i realtid till smidiga integrationer och automatiseringsfunktioner – vi utforskar dessa verktygs unika fördelar och begränsningar så att du kan fatta ett välgrundat beslut om vilket som bäst passar ditt teams behov.

1. ClickUp (Bäst för AI-driven sammanfattning av mötesanteckningar)

Vill du ha en AI-assistent för arbetsplatsen som är robust, mångsidig och högpresterande? Då behöver du inte leta längre – ClickUp är den ultimata lösningen för dig. 🏆

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning som erbjuder alla verktyg och funktioner du behöver för att förenkla alla aspekter av ditt arbete – och anteckningar är inget undantag.

Vad gör ClickUp till det bästa verktyget på marknaden? Hemligheten är välkänd – dess omfattning! Till skillnad från andra verktyg erbjuder ClickUp lösningar för att optimera anteckningstagandet vid både synkrona och asynkrona möten.

Tänk dig en helhetslösning för att skapa mötesdagordningar, sammanfatta mötesinnehåll och få automatiska mötesanteckningar. Välkommen till ClickUp Meetings.

En heltäckande möteshantering som är en räddning för alla dina teamutmaningar i realtid.

Men vänta – det är inte ens hälften av vad ClickUp har att erbjuda.

Skapa sammanfattningar och anteckningar i realtid för varje möte med ClickUp Brain

Förbättrad transkription av videomöten med ClickUp Brain och Clips

ClickUp Brain hjälper dig att skapa mötesdagordningar, mötesutskrifter i realtid, sammanfattningar, viktiga insikter och dokument – allt med några få kommandon. Det hjälper dig också att analysera diskussioner och automatiskt markera åtgärdspunkter. Därefter omvandlar det dem till uppgifter och tilldelar dem till respektive intressenter.

Verktygets sammanfattningsfunktion genererar också en kort översikt över de viktigaste besluten, åtgärdspunkterna och slutsatserna med bara några få klick.

Det är inte allt! Kombinera ClickUp Brain med ClickUp Clips för att transkribera alla asynkrona videomöten perfekt!

Organisera dina mötesanteckningar, dagordningar, diskussioner osv. på ett och samma ställe med ClickUp Docs

Välordnade dokument med ClickUp Docs

En stor nackdel med vanliga AI-verktyg för mötesreferat är skalbarheten. När ditt team växer blir det svårt att hålla reda på de viktiga punkter som diskuteras vid varje möte. Men inte med ClickUp Docs.

Med det här verktyget kan du samla alla dina tidigare mötesanteckningar, transkriptioner, sammanfattningar och videor på ett och samma ställe.

Dessutom erbjuder ClickUp två färdiga, anpassningsbara mallar för hantering av möten och anteckningar.

Mötesmallar du kan använda

Med ClickUps mall för mötesanteckningar kan du fastställa tydliga riktlinjer och strukturer för ditt möte, dess dagordning, anteckningar, diskussioner, åtgärdspunkter och så vidare. Den skapar dessutom automatiskt uppgifter utifrån mötesåtgärderna, centraliserar mötesdokument för enkel åtkomst och effektiviserar samarbetet med uppdateringar och kommentarer i realtid.

Dessutom erbjuder ClickUps mall för mötesprotokoll en grundstruktur för att dokumentera mötesprotokoll på ClickUp-plattformen. Den hjälper dig att dokumentera mötesprotokoll, organisera diskussioner, beslut och uppföljningar i ett strukturerat format samt enkelt dela och uppdatera mötesprotokoll med ditt team.

✅ Perfekt för: Projektledare och team som hanterar flera projekt samtidigt och behöver detaljerade mötesreferat, uppgiftsfördelning och smidig integration med andra verktyg för arbetshantering.

ClickUps bästa funktioner

Omvandla anteckningar och åtgärdspunkter direkt till uppgifter och tilldela ansvar i realtid

Ställ in automatiska påminnelser för uppföljningsuppgifter så att inga åtgärder missas efter mötet

Samarbeta live på mötesdokument med teammedlemmarna, så att alla kan bidra samtidigt

Använd formateringsalternativ som fetstil, rubriker och punktlistor för att formatera och organisera dina mötesanteckningar på ett överskådligt sätt

Sök enkelt igenom tidigare mötesanteckningar och diskussioner och få snabb tillgång till viktig information

Synkronisera med de största mötesplattformarna och kalendrarna, som Google Meet och Outlook, för att boka möten och koppla anteckningar till specifika händelser

Begränsningar i ClickUp

Nya användare kan behöva en viss inlärningskurva

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $ per medlem och månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Fireflies.ai (Bäst för att ta mötesanteckningar)

Fireflies.ai är en intuitiv AI-mötesassistent som genererar automatiska mötesanteckningar.

Verktyget låter dig filtrera och lyssna på viktiga ämnen, lägga till kommentarer, markera teammedlemmar, spåra talartid och mycket mer. Det är perfekt för att skapa korta sammanfattningar som skär igenom röran i långa möten.

✅ Perfekt för: Distans- eller distribuerade team som behöver snabba, kortfattade sammanfattningar av långa möten och vill dela anteckningar enkelt över plattformar som Slack eller Asana.

Fireflies.ai:s bästa funktioner

Sök igenom tidigare möten och mötesprotokoll med hjälp av nyckelord och fraser med AI-driven sökfunktion

Fånga upp och sammanfatta åtgärdspunkter från diskussioner med hjälp av konversationsintelligens

Dela mötesanteckningar direkt med ditt team via Slack, Notion, Asana osv.

Integrera med kalenderappar som Google Kalender för att schemalägga och synkronisera möten

Begränsningar för Fireflies.ai

Höga kostnader för avancerade funktioner

Kräver omfattande manuell konfiguration för anpassade arbetsflöden

Minimal offline-support

Priser för Fireflies.ai

Gratis för alltid

Pro: 18 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 29 $/månad per användare (faktureras årligen)

Enterprise: 39 $/månad per användare (faktureras årligen)

Betyg och recensioner för Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (över 490 recensioner)

Capterra: NA

3. Otter.ai (Bäst för att sammanfatta online-möten)

Otter.ai är ett välkänt AI-verktyg för mötesreferat som är utformat för att underlätta samarbetet mellan team som arbetar på distans.

Verktyget automatiserar alla aktiviteter i mötesrummet helt och hållet. Det genererar mötesreferat, tilldelar åtgärder till teammedlemmar, tillhandahåller undertexter för fysiska och virtuella möten, etc.

✅ Perfekt för: Team som behöver skapa tydliga mötesreferat när de är på resande fot, med starkt stöd för mobilappar och integration med verktyg för videokonferenser.

Otter.ai:s bästa funktioner

Spara tid genom att lyssna på 30 sekunders sammanfattningar av mötesprotokoll som varar i en timme

Använd mobilappen för att delta i möten och skapa mötesprotokoll när du är på språng

Få direkt inblick i de viktigaste ämnena som diskuteras under ett möte med Otter AI Chat-funktionen

Begränsningar för Otter.ai

Begränsade exportalternativ

Gratisversionen har begränsningar

Begränsad integration med verktyg från tredje part

Priser för Otter.ai

Basic: Gratis för alltid

Pro: 16,99 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Otter.ai

G2: 4,3/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

4. Avoma (Bäst för att få insikter från möten)

Avoma är en AI-mötesassistent som är känd för att automatisera hela mötescykeln – från planering till genomförande.

Det hjälper dig att skapa mötesdagordningar, transkribera möten, få exakta mötesreferat och anteckningar, och mycket mer. Avoma fokuserar på att förbättra försäljnings- och marknadsföringsresultaten och ger praktiska nyckelinsikter från kundmöten som visar sig värdefulla för att avsluta en affär.

✅ Perfekt för: Säljteam som vill få fram användbara insikter från kundmöten, spåra samtalsmönster och förbättra möteseffektiviteten för att avsluta affärer snabbare.

Avomas bästa funktioner

Redigera och anpassa mötesutskrifter i realtid för att justera sammanfattningar eller lägga till ytterligare anteckningar

Spåra insikter om konversationen, såsom talfördelning, talarens tempo och interaktionsmönster, för att förbättra möteseffektiviteten

Integrera med en rad olika verktyg för CRM, kalender, konferenser och uppringning

Begränsningar för Avoma

Högre inlärningskurva

Dyrt för små team

Inte idealiskt för transkribering av möten som inte hålls på engelska på grund av noggrannhetsproblem

Priser för Avoma

Basic: Gratis för alltid

Startpaket: 24 $/månad per användare

Plus: 59 $/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Enterprise: 109 $/månad per användare

Avoma-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 320 recensioner)

Capterra: NA

5. Fathom (Bäst för att sammanfatta mötesvideor)

Om du letar efter ett AI-verktyg för mötesreferat som underlättar interna möten i din organisation, kolla in Fathom. Det är omfattande men ändå ganska lätt att navigera i.

Fathom gör allt – från att spela in mötesvideor till att transkribera dem. Det hjälper dig att skapa mötesreferat, synkronisera uppgifter med ditt CRM-system och dela mötesanteckningar med dina kollegor. Dessutom erbjuder Fathom färdiga mallar för mötesanteckningar för att påskynda processen.

✅ Perfekt för: Organisationer som ofta håller videomöten och vill ha lättöverskådliga sammanfattningar och åtgärdspunkter, utan att behöva gå igenom timmar av videomaterial.

Fathoms bästa funktioner

Få kortfattade sammanfattningar efter varje möte så att du slipper gå igenom långa mötesprotokoll

Tagga viktiga diskussioner för att säkerställa att viktiga insikter och åtgärdspunkter lyfts fram och är lättillgängliga

Använd Fathoms webbläsartillägg för att spela in och transkribera möten utan att installera en datorapp

Förstå begränsningarna

Stöder endast videosamtal

Begränsade export- och delningsfunktioner i gratisversionen

Priser för Fathom

Gratis för alltid

Premium: 19 $/månad per användare

Team Edition: 29 $/månad per användare

Team Edition Pro: 39 $/månad per användare

Fathom-betyg och recensioner

G2: 5/5 (över 3 270 recensioner)

Capterra: 5/5 (över 490 recensioner)

6. Fellow (Bäst för att skapa mötesdagordningar)

Förutom att vara ett populärt AI-verktyg för mötesreferat är Fellow mest känt för att skapa välplanerade, AI-drivna mötesdagordningar.

Verktyget är perfekt för att ta mötesanteckningar och hjälper dig att få fullständiga transkriptioner, markera viktiga ögonblick, bläddra bland AI-mötesanteckningar och sammanfattningar för att få sammanhang.

Trots det kan det vara svårt att hitta rätt, särskilt om du aldrig har använt något liknande tidigare.

✅ Perfekt för: Team som behöver strukturerade, dagordningsstyrda möten där alla viktiga diskussionspunkter dokumenteras och uppföljningsuppgifter definieras tydligt.

De bästa funktionerna

Anteckna mötesinnehåll under live-samtal på Zoom, Google Meet osv. för att säkerställa att alla viktiga punkter dokumenteras i realtid

Få realtidsnotiser om åtgärder som kommer fram under möten

Tilldela uppgifter och åtgärder från mötesprotokoll till teammedlemmar direkt från plattformen

Begränsningar

Begränsade automatiseringsfunktioner

Dyrt för större team

Priser för Fellow

Gratis för alltid

Pro: 11 $/månad per användare

Företag: 10 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner från användare

G2: 4,7/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)

7. Sembly AI (Bäst för att spela in möten)

Sembly är ett AI-verktyg för möten som skapar automatiska mötesanteckningar och korta, smarta sammanfattningar.

Verktyget låter dig dela hela transkriptet från ett inspelat möte med ditt team. Dessutom integreras Sembly med flera verktyg för att optimera samarbete och arbetsflöden och stödjer 48 språk.

✅ Perfekt för: Globala team som behöver ett verktyg som erbjuder flerspråkigt stöd och automatisk transkribering av mötesanteckningar, vilket underlättar samarbetet mellan olika språk.

Sembly AI:s bästa funktioner

Markera viktiga ögonblick under mötesdiskussionerna så att du senare enkelt kan hitta viktiga diskussionspunkter i transkriptet

Sök igenom mötesreferat med hjälp av nyckelordsfilter för att snabbt hitta specifika diskussioner eller åtgärdspunkter

Synkronisera mötesanteckningar automatiskt med verktyg som Asana, Trello och Slack för bättre samarbete

Begränsningar för Sembly AI

Ingen redigering i realtid

Transkriptioner kan vara felaktiga

Brant inlärningskurva för att använda verktyget

Priser för Sembly AI

Personligt: Gratis för alltid

Professional: 15 $/månad (faktureras årligen)

Team: 29 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Sembly AI

G2: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: NA

8. Laxis – Bäst för att extrahera anteckningar

Letar du efter AI-verktyg för mötesreferat som kan extrahera viktiga insikter från långa kundsamtal? Kolla in Laxis.

Detta AI-verktyg för anteckningar bygger på mottot ”från konversationer till konverteringar” och skapar kortfattade sammanfattningar av mötesprotokoll. På så sätt får du tillgång till viktiga åtgärdspunkter som du kan arbeta med för att uppnå resultat. Dessutom integreras Laxis med CRM-verktyg för att hjälpa dig att organisera mötesanteckningar och ha dem nära till hands.

✅ Perfekt för: Kundframgångs- och säljteam som snabbt behöver omvandla kundsamtal till praktiska insikter, med fokus på att driva fram resultat från möten.

Laxis bästa funktioner

Sammanfatta möten med AI-drivna insikter för att automatiskt generera åtgärdspunkter, nyckelpunkter och uppföljningssteg

Fånga upp viktiga punkter och fraser under mötena så att du enkelt kan komma åt dem senare

Begränsningar i Laxis

Grundläggande alternativ för utdrag av anteckningar

Begränsat stöd för live-möten och samarbete

Priser för Laxis

Basic: Gratis för alltid

Premium: 13,33 $/månad

Företag: 24,99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Laxis betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: NA

9. Jamie AI (Bäst för att sammanfatta möten)

Jamie är en AI-app för anteckningar som automatiskt genererar anteckningar på plattformar som Google Meet. Men det är inte allt.

Även om du deltar i ett fysiskt möte kan Jamie hjälpa dig att ta fram kortfattade mötesreferat, transkriptioner och åtgärdspunkter. Du kan också titta på mötesreferat eller tidigare möten för att få insikter och tillgång till viktig information.

✅ Perfekt för: Team som arbetar både virtuellt och fysiskt, eftersom verktyget effektivt fångar upp och sammanfattar viktiga diskussionspunkter från både fysiska och online-möten.

Jamie AI:s bästa funktioner

Använd Jamies AI för att identifiera åtgärdspunkter och nästa steg för snabb handling

Markera automatiskt viktiga ögonblick i realtid för att återkomma till viktiga punkter

Översätt mötesprotokoll till över 20 språk för att säkerställa smidig kommunikation

Begränsningar för Jamie AI

Begränsade integrationer med plattformar

Minimala formateringsalternativ

Gratis för alltid

Standard: 26,31 $/månad (omräknat den 7/10/24)

Pro: 51,53 $/månad (omräknat den 7/10/24)

Executive: 108,54 $/månad (omräknat den 10 juli 2024)

Betyg och recensioner för Jamie AI

G2: NA

Capterra: NA

10. Rewatch (Bäst för att anteckna från videor)

Rewatch är ett annat ganska populärt AI-verktyg för anteckningar som även fungerar som en skärminspelare för team och yrkesverksamma.

Få mötesreferat, transkriptioner, åtgärdspunkter – allt med Rewatch. Verktyget är samarbetsinriktat och heltäckande och fungerar som en helhetslösning för alla behov inom online-möten.

✅ Perfekt för: Team som spelar in och förlitar sig på videoinnehåll, och som erbjuder detaljerade sammanfattningar, analyser av teamets engagemang och välorganiserade mötesarkiv för enkel åtkomst.

Se de bästa funktionerna igen

Skapa kanaler för att organisera möten efter team eller projekt,

Dela automatiska sammanfattningar eller specifika klipp från mötet med ditt team

Få analyser av teamets engagemang, videovisningar, sökningar osv.

Begränsningar för återuppspelning

Dyrt för regelbunden användning

Kräver stor bandbredd

Transkriberar inte telefonsamtal

Se priser igen

Gratis: Gratis för alltid

Team: 23,75 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Se betyg och recensioner igen

G2: 4,5/5 (över 190 recensioner)

Capterra: NA

