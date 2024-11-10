20 statistikuppgifter om medarbetarengagemang som driver organisationens tillväxt

Engagerade medarbetare är ryggraden i ett framgångsrikt företag. En motiverad, proaktiv och engagerad personalstyrka är en tillgång som sätter ditt företag på rätt spår för långsiktig framgång.

Trots den senaste tidens fokus på medarbetarcentrering och engagemang missar många företag fortfarande målet. Ofta beror detta på att de förbiser poängen med aktiviteter för medarbetarengagemang.

Vi låter siffrorna tala för sig själva. Här är några ögonöppnande statistikuppgifter om medarbetarengagemang som kan hjälpa dig att skapa en positiv arbetskultur med motiverade och engagerade medarbetare. ?

Vad är medarbetarengagemang?

Medarbetarengagemang är den emotionella lojalitet som medarbetarna känner gentemot sin organisation, dess mission, mål, värderingar och sina roller inom organisationen.

Engagerade medarbetare arbetar inte bara för lönen, utan är genuint intresserade av att bidra till företagets framgång.

Ett sådant engagemang leder till förbättrad moral, högre produktivitet och samarbete.

Exempel: Maya, produktutvecklingschef på ett apputvecklingsföretag, märker att hennes teams moral sjunker efter månader av pressade deadlines. För att åtgärda detta inför hon regelbundna möten för öppna diskussioner, startar "Peer Recognition Fridays" och erbjuder flexibla arbetstider för att hjälpa teamet att ladda batterierna och arbeta i sin egen takt. Dessa initiativ höjer snabbt moralen, förbättrar samarbetet och minskar utbrändhet. Mayas proaktiva strategi för att främja en positiv och engagerande arbetskultur leder till högre produktivitet och bättre personalbehållning, vilket visar att verkligt engagemang uppstår när man skapar en miljö där medarbetarna känner sig uppskattade. ?

Fördelarna med högt medarbetarengagemang

Ett förbättrat medarbetarengagemang har flera fördelar. Låt oss titta på några av dem:

Ökat fokus: Ökar produktiviteten och hjälper dessa medarbetare att prestera bättre än sina kollegor eftersom de kan fokusera bättre på sitt arbete.

Minskad utbrändhet : Minskar känslan av överbelastning, främjar positiva känslor och sänker stressnivån. Nästan : Minskar känslan av överbelastning, främjar positiva känslor och sänker stressnivån. Nästan 40 % av engagerade medarbetare upplever mindre utbrändhet jämfört med övriga, eftersom de har högre nivåer av positiva känslor.

Positivt varumärkesimage : Odlar motivation, främjar en stödjande miljö och förbättrar företagets rykte.

Effektivt samarbete: Ökar innovationen, uppmuntrar idéutbyte och stärker lagarbetet.

20 statistikuppgifter om medarbetarengagemang

Låt oss dyka in i de 20 viktigaste statistiska uppgifterna om medarbetarengagemang som hjälper dig att fatta välgrundade beslut, så att du kan dra maximal nytta av dess fördelar! ?

1. 77 % av alla anställda världen över känner sig oengagerade på jobbet

Detta indikerar att endast cirka 23 % av medarbetarna är engagerade eller inte aktivt oengagerade på jobbet. Ett så lågt antal aktivt engagerade medarbetare leder till minskad produktivitet, sämre arbetsmoral och ökar sannolikheten för att medarbetare lämnar företaget ofta.

Här är ett sätt för dig att minska den procentandelen i ditt företag.

Ladda ner den här mallen Använd en strukturerad metod för att öka medarbetarnas engagemang med ClickUps mall för medarbetarengagemang.

Det finns flera sätt att ta itu med detta problem, men företag måste söka efter effektiva lösningar för att effektivisera engagemanget. ClickUps mall för medarbetarengagemang är ett utmärkt verktyg för att mäta och förbättra medarbetarnas engagemangsnivåer på ett mer effektivt sätt.

Några av de viktigaste funktionerna i denna mall är:

Spåra engagemangsmätvärden för att identifiera medarbetarnas styrkor och förbättringsområden.

Anpassa engagemangsundersökningar för att fånga upp specifika parametrar relaterade till arbete, kultur etc.

Analysera resultaten med inbyggda rapporteringsfunktioner för att utveckla målinriktade handlingsplaner.

Mallar som dessa ger struktur åt hur företag engagerar sin personal och vinner över de aktivt oengagerade medarbetarna.

2. HR-ledda strategier för medarbetarengagemang förbättrar resultaten med 49 %

Bristande medarbetarengagemang är ett utbrett problem inom organisationer, och för att lösa detta krävs en samordnad, top-down-strategi. Här är anledningen till att HR-ledda initiativ för medarbetarengagemang har en exponentiell inverkan: se hur engagemangsnivån kan höjas med 49 %!

HR-team använder plattformar för personalanalys för att genomföra en SWOT-analys för hela företaget.

Samtidigt använder de mjukvarulösningar för medarbetarengagemang för att skräddarsy engagemangsprogram som tillgodoser medarbetarnas behov och företagets kultur. Denna dubbla strategi gör det möjligt för HR-avdelningen att identifiera problemområden och ta itu med dessa utmaningar på ett proaktivt sätt.

Som ett resultat har de större inverkan än sporadiska, isolerade försök på team- eller avdelningsnivå!

3. Företag med en mycket engagerad personalstyrka noterar en ökning av lönsamheten 3. Företag med en mycket engagerad personalstyrka noterar en ökning av lönsamheten med 21 %

En mycket engagerad personal bidrar direkt till företagets framgång. Detta samband är logiskt, eftersom engagerade medarbetare är mer investerade i sitt arbete och bidrar på ett meningsfullt sätt till att skapa en positiv arbetsmiljö.

Det leder till förbättrad organisatorisk prestanda, vilket maximerar lönsamheten och förbättrar resultatet.

Statistiken över medarbetarengagemang visar faktiskt att det har blivit en viktig faktor för vinst per aktie (EPS) sedan den ekonomiska återhämtningen 2009. Företag med engagerade medarbetare ökade och växte sin EPS i snabbare takt än motsvarande företag i branschen.

Sådana vinster är endast möjliga med en effektiv effektivisering av engagemangsprocessen. Ett förstahandsval här är ClickUp, ett mångsidigt verktyg som ökar organisationens vinster genom att förändra ditt sätt att arbeta.

Spåra medarbetarnas prestationer och effektivisera informationen med ClickUp för personalavdelningen

ClickUp har flera funktioner, men att använda det för personaladministration är nyckeln till högt medarbetarengagemang. Skapa en centraliserad hubb för att följa medarbetarnas prestationer och engagemang för att bättre samordna din personalstyrka.

Effektivisera ditt företags ansökningsprocess med mallar, automatisering och anpassade statusar för att spara tid. Sådana engagemangslösningar ger dina nyanställda och befintliga medarbetare förutsättningar för framgång, vilket leder till högre vinster för företaget!

4. Engagerade medarbetare ökar produktiviteten på arbetsplatsen med 22 %

Högt engagerade affärsenheter bidrar till en 22-procentig ökning av personalens produktivitet. Detta sker när medarbetarna känner sig engagerade i sitt arbete och företagets mission. Som ett resultat kommer du att märka att de lägger ner mer energi på sitt arbete och visar högre effektivitet i sina dagliga uppgifter.

Spåra och mät framstegen för ett mycket engagerat team med ClickUp

Företag kan utnyttja denna produktivitetsökning med hjälp av verktyg för att mäta medarbetarnas produktivitet, såsom ClickUp. Använd det för att sätta upp tydliga mål, mäta dagliga framsteg och upprätthålla transparens i alla uppgifter. Det resulterande systemet för ansvarstagande och samarbete ger en ytterligare boost till personalens produktivitet och engagemang.

5. Bristande medarbetarengagemang kostar den globala ekonomin uppskattningsvis 8,8 biljoner dollar årligen

Oengagerade medarbetare bidrar ofta minimalt samtidigt som de förbrukar resurser. När man tar hänsyn till deras bristande entusiasm, minskade prestanda, förlorad produktivitet och frånvaro kan den sammanlagda förlusten till följd av medarbetarnas bristande engagemang uppgå till svindlande 8,8 biljoner dollar per år!

Den ekonomiska belastningen påverkar företag av alla storlekar. Organisationer kan dock vända denna trend genom att implementera strategier för medarbetarengagemang, såsom regelbunden feedback, nöjdhetsundersökningar, program för erkännande av medarbetare och initiativ för professionell utveckling.

Samtidigt måste företag skapa en arbetskultur som prioriterar medarbetarnas välbefinnande och en bättre balans mellan arbete och privatliv.

6. Högt engagerade team har 81 % lägre frånvaro

Företag med starkt medarbetarengagemang upplever en minskning av frånvaron med 81 %. När allt kommer omkring handlar medarbetarengagemang om att stödja dina medarbetares fysiska och mentala hälsa.

Strategier för medarbetarengagemang kan omfatta effektiv arbetsbelastningshantering, flexibla arbetstider, fokus på balans mellan arbete och privatliv, samarbete etc. för att hjälpa medarbetarna att bli bättre på att hantera arbetsbelastning och stress utan att drabbas av utbrändhet.

En sådan holistisk approach till deras välbefinnande förbättrar arbetsglädjen och närvaron. Anställda är mindre benägna att ta sjukdagar och mer engagerade i att komma till jobbet regelbundet.

7. Personalomsättningen är 43 % lägre i företag som prioriterar medarbetarengagemang

Högt engagerade medarbetare är 87 % mindre benägna att säga upp sig, vilket är nästa punkt på vår lista över statistik om medarbetarengagemang – att förbättra medarbetarengagemanget minskar personalomsättningen med upp till 43 %. Detta beror på att engagerade medarbetare känner en större lojalitet och samhörighet med företagets mål.

Den resulterande arbetsglädjen gör det mindre troligt att de säger upp sig, vilket gör att ditt företag kan behålla talangerna längre. Att behålla medarbetarna sparar organisationer en hel del pengar som annars skulle gå till rekrytering, introduktion och utbildning av nyanställda.

? Proffstips: Använd statistik om medarbetarengagemang för att fastställa realistiska riktmärken som återspeglar branschstandarder. På så sätt kan du följa din organisations framsteg över tid och sätta upp mätbara mål för förbättringar. ?

8. 33 % av medarbetarna anger tristess som den främsta anledningen till att de slutar ett jobb

Tråkighet är en av de främsta faktorerna som leder till personalomsättning. Faktum är att 33 % av de anställda anger detta som den främsta anledningen till att de lämnar ett jobb! Att lägga till nya utmaningar då och då kan göra att de anställda känner sig engagerade och inspirerade.

På så sätt håller du dina medarbetare på tårna och förhindrar att de känner sig oinspirerade eller underutnyttjade. Nya och spännande arbetsuppgifter väcker deras intresse, vilket gör dem mindre benägna att söka liknande utmaningar eller överväga möjligheter på ett nytt jobb.

Överväg att investera i programvara för medarbetarundersökningar för att mäta medarbetarnas nöjdhetsnivå. Verktyg som ClickUp gör det möjligt för dig att bättre förstå dina medarbetare, vilket hjälper dig att skapa en miljö präglad av förtroende och tillväxt.

Ladda ner den här mallen Skapa utmaningar som medarbetarna kommer att älska med ClickUps mall för medarbetarfeedback.

Med ClickUps mall för medarbetarfeedback kan du ta reda på vad dina medarbetare tycker om sina tjänster eller uppmuntra dem att föreslå förändringar som de skulle vilja se.

Här är några av dess viktigaste egenskaper:

Ger en plattform där medarbetarna kan lägga fram sina idéer så att cheferna kan se och förstå dem.

Förbättrar kommunikationen mellan medarbetarna för bättre samarbete och erkännande på arbetsplatsen

Få en tydlig bild av medarbetarnas inställning och främja en kultur präglad av förändring och positivitet.

Sådana mallar gör det möjligt för medarbetarna att lämna in sina idéer, och utifrån deras feedback kan du integrera utmaningar som de kommer att tycka om.

9. Arbetstagare som tar regelbundna pauser har 13 % högre produktivitet

Regelbundna pauser gör det möjligt för medarbetarna att återhämta sig, ladda om batterierna och återgå till arbetet med förnyad energi. Med tanke på detta är det inte konstigt att pauser ökar medarbetarnas produktivitet med 13 %!

Pomodoro är en utmärkt teknik för att arbeta i intervaller. Den uppmuntrar användarna att ta korta, strukturerade pauser efter intensiva arbetsperioder för att nå en ny nivå av produktivitet.

Prova Pomodoro Work Intervals med ClickUp Brain för att hantera din tid effektivt. Planera dessa arbets- och pausintervall utifrån dina preferenser och arbetsstil för att upprätthålla optimal koncentration utan att bli utbränd.

10. Snabb feedback förbättrar medarbetarnas prestationer och motivation med nästan fyra gånger

Snabb, konstruktiv feedback förbättrar medarbetarnas prestationer och motivation med nästan fyra gånger (3,6 gånger om du är noggrann). För att underlätta detta måste företag investera i utbildning av chefer som fokuserar på att ge feedback på ett empatiskt och objektivt sätt.

Dessutom måste detta kombineras med omedelbar, tydlig och kontextuell feedback för att minska osäkerheten och möjliggöra snabba korrigeringar.

För det senare kan du överväga att använda ClickUp som din feedbackprogramvara. ClickUp gör det möjligt för chefer och medarbetare att inleda meningsfulla samtal över flera kanaler.

Delta i engagerande och meningsfulla konversationer eller ge feedback med hjälp av ClickUp

ClickUp Chat är till exempel ett utmärkt sätt att dela direkt feedback i realtid. Håll kontakten med dina team med ClickUp, som integrerar projekt, uppgifter och dokument för detaljerad feedback när du är på språng.

Alternativt kan du använda kommentarfunktionen eller @mentions-funktionen för att kommunicera asynkront och med sammanhang.

Försäkra medarbetarna om att deras åsikter är viktiga ? Denna statistik om medarbetarengagemang fungerar som en bra påminnelse för ledare och avdelningschefer om att skapa rätt förutsättningar för ökat medarbetarengagemang. Det börjar med att förstå om dina teammedlemmar känner sig uppskattade och stödda. När du har samlat in feedback, visa dina medarbetare att deras feedback direkt påverkar positiva förändringar, så att de känner sig sedda och uppskattade som viktiga bidragsgivare till företagets tillväxt.

11. 6 av 10 medarbetare känner sig mer engagerade och motiverade när de får erkännande av sina chefer

Nästan 60 % av medarbetarna söker erkännande från organisationens ledare eller chefer. Att erkänna teamets eller individens prestationer och bidrag bidrar i hög grad till att så frön till motivation.

Ett enkelt meddelande om uppskattning av medarbetarna gör skillnad när det gäller att utveckla lojalitet och höja moralen.

ClickUp gör det enkelt för företag att driva ett effektivt program för medarbetarerkännande. Med funktionen för uppgiftshantering kan du ställa in automatiska påminnelser som uppmanar chefer och ledande befattningshavare att dela uppmuntrande meddelanden och fira milstolpar, så att inga insatser eller prestationer går obemärkta förbi!

Fira små framgångar ?Att uppmärksamma små framgångar hjälper medarbetarna att känna sig uppskattade och erkända. Fira individuella eller gemensamma framgångar regelbundet för att stärka en positiv arbetskultur där varje insats räknas.

12. 94 % av medarbetarna är mer engagerade om företagen investerar i deras professionella utveckling

Detta är en av de statistiska uppgifterna om medarbetarengagemang som känns mer intuitivt uppenbar. Företag som investerar i sina medarbetares professionella och personliga utveckling upplever högre medarbetarengagemang och lägre personalomsättning.

Ladda ner den här mallen Stärk ditt teams tillväxt med hjälp av ClickUps mall för medarbetarutvecklingsplan.

Överväg att använda ClickUps mall för medarbetarutvecklingsplan, som har en mer holistisk approach till medarbetarutveckling. Den gör det möjligt för chefer att:

Skapa personliga utvecklingsplaner som stämmer överens med medarbetarnas mål

Följ framstegen och planera regelbundna avstämningar

Koppla professionell utveckling till företagets mål

Skapa en kultur för karriärutveckling och kontinuerligt lärande

Med mallen kan du erbjuda karriärmöjligheter och uppfylla medarbetarnas förväntningar.

Uppmuntra personlig utveckling ? Stöd medarbetarnas karriärmål med utbildningsmöjligheter, workshops eller mentorprogram. Genom att hjälpa dem att utvecklas inom företaget visar du att du satsar på deras framgång som individer, inte bara som medarbetare.

13. Engagerade medarbetare får 10 % högre kundnöjdhetsbetyg

Ett företags framgång mäts inte bara i intäkter eller lönsamhet. Det inkluderar även externa variabler som hur kunderna uppfattar organisationen.

Företag som fokuserar på att bygga engagerade team upplever en 10-procentig ökning av kundnöjdheten. Engagerade medarbetare är mer benägna att leverera överlägsen kundservice, upprätthålla positiva kundrelationer och reagera proaktivt på problem.

De identifierar sig med företagets mission och vision, vilket återspeglas i deras kundkommunikation. Resultatet blir bättre kundservice, präglad av omtanke, komfort och engagemang. Detta stärker varumärkets värde och lojaliteten och ger en konkurrensfördel på marknaden.

14. Anställda som har en ”bästa vän” på jobbet är 2,5 gånger mer benägna att vara engagerade

Även om vi kanske skiljer på vårt arbete och privatliv behöver vi alltid någon form av kamratskap på jobbet. I detta avseende är anställda som har en bästa vän på jobbet 2,5 gånger mer benägna att förbli engagerade och hängivna sin roll.

Detta illustrerar hur starka sociala band på arbetsplatsen är en avgörande faktor för medarbetarnas engagemang.

Att odla kamratskap på arbetsplatsen förbättrar samarbetet och arbetsmoralen. Att föra samman team är ännu viktigare i en distans- och hybridarbetsmiljö, som är mer benägen att leda till isolering.

Bygg teamkänsla ? Statistik om medarbetarengagemang som denna visar hur viktigt det är med teamkänsla! Du kan främja teamkänslan genom att anordna teambuildingaktiviteter, virtuella kaffepauser eller fysiska träffar. Starkare teamkänsla kan öka samarbetet och få medarbetarna att känna sig mer rotade i företagskulturen.

15. 77 % av medarbetarna uppger att de är mer produktiva när de arbetar hemifrån

Imponerande 77 % av distansarbetare uppvisar högre produktivitet än anställda på plats. Produktivitetsökningen kan bero på färre distraktioner på kontoret, flexibla arbetstider och bättre balans mellan arbete och privatliv.

En hybrid arbetskultur är här för att stanna, och företag bör göra distansarbete till en del av sin kultur.

Det sagt, är problemet med bristande engagemang större bland distansarbetare, på grund av den isolering och brist på mänsklig kontakt som följer med det. Det är därför du bör utrusta teamen med plattformar som ClickUp. ClickUp samlar helt distansarbetande och på plats arbetande medarbetare på samma sida.

16. 95 % av medarbetarna upplever trötthet vid videomöten

Den alarmerande ökningen av virtuella möten har resulterat i att 95 % av medarbetarna upplever trötthet på videomöten. Den ständiga strömmen av digital kommunikation, särskilt när deltagarna måste ha sina kameror påslagna, påverkar deras mentala hälsa negativt.

Detta leder till utmattning, utbrändhet och bristande engagemang. Låt oss inte heller glömma att frekventa virtuella möten hindrar produktiviteten, särskilt när medarbetarna inte får tillräckliga pauser eller flexibilitet. Företag bör göra medvetna ansträngningar för att hålla distansmedarbetarna engagerade.

Verktyg som kalendervyn i ClickUp hjälper dig att hålla ordning på scheman, sätta tydliga förväntningar och ställa in påminnelser så att virtuella möten inte blir så överväldigande.

17. 85 % av medarbetarna känner sig engagerade när den interna kommunikationen är effektiv

Effektiv intern kommunikation är avgörande för ett högt medarbetarengagemang. En effektiv plan för intern kommunikation underlättar ett transparent informationsflöde, stärker förtroendet, skapar samarbete och odlar en känsla av tillhörighet.

Ladda ner den här mallen Effektivisera den interna kommunikationen och öka engagemanget med ClickUps mall för intern kommunikation.

Använd ClickUps mall för internkommunikation för att effektivisera denna process. Den hjälper dig med:

Skapa enhetliga kommunikationskanaler mellan team och avdelningar

Upprätta kommunikationsscheman och regelbundna uppdateringar

Spåra kommunikationsuppgifter och uppdrag

Förbättra teamets samordning och minska informationssilos

En väl genomtänkt intern kommunikationsplan håller alla anställda på plats och på distans informerade.

18. Organisationer som fokuserar på DEI har 31 % gladare medarbetare

Att förbinda sig till principerna om mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI) förstärker medarbetarnas röst. När dina medarbetare känner sig hörda och uppskattade kommer de att känna sig mer engagerade och belöna dig med innovation.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps handlingsplanmall för DEI för att skapa en mer inkluderande och medarbetarcentrerad arbetsplats.

Använd ClickUps handlingsplanmall för DEI för att utveckla en praktisk plan för att uppnå dina DEI-mål. Med den här mallen kan teamen:

Utveckla detaljerade DEI-strategier och milstolpar

Övervaka framstegen med tidslinjer och uppgiftsfördelning

Uppmuntra inkluderande metoder i hela organisationen

Skapa ett mångsidigt och samarbetsinriktat ekosystem

Ett sådant engagemang för DEI-värden stärker företagskulturen.

19. Företag med en blomstrande arbetskultur uppnår 33 % högre intäktstillväxt

Eftersom vi är inne på ämnet arbetskultur, låt oss också diskutera hur den påverkar ett företags ekonomiska framgång. Företag som har en stark, positiv kultur upplever 33 % högre intäktstillväxt än de som inte har det.

En sund arbetskultur driver medarbetarnas engagemang, produktivitet och tillfredsställelse, vilket bidrar till företagets resultat.

En företagskultur som sätter människor i första rummet främjar en stark relation mellan arbetsgivare och anställda, vilket leder till positiva resultat.

20. 71 % av cheferna anser att medarbetarnas engagemang bidrar till organisationens framgång

Vid det här laget bör det inte komma som någon överraskning att medarbetarengagemang är avgörande för organisationens framgång. Engagerade medarbetare är mer proaktiva och motiverade att göra sitt bästa.

ClickUps handlingsplan för medarbetarengagemang omfattar en mer strategisk approach till medarbetarengagemang. Den hjälper dig att sätta upp mätbara mål, följa upp initiativ för medarbetarengagemang och involvera ledningen i erkännandet av medarbetarna.

Läs mer: Hur man blir en bra mentor på jobbet: En guide

Öka medarbetarnas engagemang för bättre tillväxt på arbetsplatsen

Högt medarbetarengagemang har en starkt positiv inverkan på alla arbetsplatser. Organisationer som prioriterar att analysera statistik om medarbetarengagemang och vidtar åtgärder baserat på dessa insikter upplever märkbara förbättringar i prestanda, personalbehållning och övergripande framgång, vilket ovanstående data visar.

Medarbetarengagemang kräver strategisk planering och en tydlig förståelse för dina medarbetares känslor. Verktyg som ClickUp hjälper dig att tydligt identifiera ditt teams förväntningar så att du kan fatta beslut och genomföra förändringar som motiverar dina medarbetare att arbeta bättre. Du kommer att upptäcka att ClickUp hjälper dig att uppnå målen för medarbetarengagemang på flera sätt. Registrera dig för ClickUp idag för att ta del av dina medarbetares åsikter! ✨