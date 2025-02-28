Gratis mallar för samordningsdiagram och memes

Föreställ dig ett möte på måndag morgon: du ska just starta ett nytt projekt, ingen vet vad de andra gör och luften är fylld av outtalade frågor och allmän obekvämhet.

Föreställ dig nu att du bryter isen med ett enkelt meme för samordningsdiagram som fångar ditt teams unika personligheter. Det är en liten detalj, men den kan förändra atmosfären och göra konversationerna mer relaterbara och roliga.

Alignment-diagram är inte bara till för skojs skull, utan ett smart sätt att visualisera teamdynamiken och ta itu med utmaningar tillsammans.

I den här bloggen undersöker vi hur mallar för samordningsdiagram kan förbättra arbetsplatskulturen och främja starkare band mellan teammedlemmarna. 🫱🏽‍🫲🏾

Vad är mallar för samordningsdiagram?

Mallar för samordningsdiagram är visuella verktyg som kartlägger och klargör hur olika personer eller grupper samordnar sig kring olika frågor, mål eller värderingar.

Dessa mallar har ofta ett rutnät eller en matrislayout, där du kan plotta olika objekt baserat på två axlar – bra vs. dåligt (hur moralisk någon är) och laglydig vs. kaotisk (hur mycket man följer etablerade lagar).

Varje axel har tre olika parametrar som korsar varandra för att definiera nio olika personlighetsdrag.

Ta en titt på tabellen nedan.

Axel ett → Bra 😇 Neutral 😐 Ond 👿 Axel två ↓ Lagligt Lagligt gott Laglig neutralitet Lagligt ont Neutral Neutralt bra Sann neutralitet Laglig neutralitet Kaotiskt Kaotiskt gott Neutral Evil Kaotiskt ont

Alignment charts blev först populära genom bordsspelet Dungeons and Dragons (D&D), där de användes för att beskriva karaktärernas personligheter.

Sedan dess har de fått en bredare användning inom populärkultur, utbildning, underhållning och till och med forskning. Dessutom har de blivit en succé som mememallar! Du kan använda dem för att jämföra olika personer, vilket ofta leder till ett gott skratt för alla som ser dem.

Med lite fantasi och kreativitet kan du också använda dem i professionella sammanhang. De kan vara användbara för att utvärdera teammedlemmarnas personligheter och beslutsfattandestilar, samt för att beskriva deras ledarskapsmetoder.

Tänk på hur roligt det är att matcha kollegornas personligheter med välkända alignment-typer – till exempel laglydig god för den regelbundna kollegorna eller kaotisk neutral för den oförutsägbara kreatören. Det bästa är att det får alla att skratta och fungerar som en rolig isbrytare och virtuell teambuilding-aktivitet.

Vad kännetecknar en bra mall för samordningsdiagram?

En bra mall för samordningsdiagram måste vara tydlig, visuellt organiserad och anpassningsbar. Här är de viktigaste egenskaperna hos en bra mall för samordningsdiagram:

Tydlig layout: Se till att mallen har tydligt definierade axlar och kategorier som inte överlappar varandra, med tillräckligt med utrymme för att lägga till de personer eller egenskaper du vill inkludera.

Enkelhet: Håll diagrammen enkla, eftersom de är avsedda att vara underhållande. Varje ruta i tabellen bör ha en kort, tydlig etikett som gör det enkelt att tilldela personligheter.

Anpassningsförmåga: Anpassa en stark mall så att den passar olika sammanhang, från arbetsplatsdynamik till personlig reflektion.

Engagemang: Designa en visuellt tilltalande mall som fångar uppmärksamheten och väcker diskussioner, vilket gör den mer effektiv för att engagera din publik.

6 mallar för samordningsdiagram

En mall för samordningsdiagram kan se enkel ut, men alla är inte lika. Men oroa dig inte – vi har valt ut de sex bästa mallarna som du kan välja mellan!

1. ClickUp-mall för samordningsdiagram

Ladda ner denna mall Skapa en roligare arbetsmiljö och håll ordning med ClickUps mall för samordningsdiagram.

Humor på arbetsplatsen behöver inte gå ut över produktiviteten, och ClickUps mall för samordningsdiagram skapar en perfekt balans mellan dessa två aspekter.

Denna nybörjarvänliga mall är idealisk för att organisera uppgifter, strategier och ansvarsområden på ett sätt som är både engagerande och effektivt. Med en färdig whiteboard som sorterar insatser efter etisk och moralisk anpassning kan du planera initiativ, tilldela ansvar och hålla koll på deadlines.

Se bara till att diskussionen förblir lättsam och avslappnad. Du vill inte att någon ska ta illa upp för att ha placerats i en viss kategori.

Så här använder du ClickUp-mallen för samordningsdiagram:

Få alla att delta: Börja med att samla ditt team. Lite deltagande kan göra mycket för att alla ska känna sig delaktiga.

Välj dina kategorier:Bestäm vilka aspekter du vill kartlägga. Du kan anpassa samordningsdiagrammet efter ditt unika sammanhang, oavsett om det handlar om att samordna teamroller, projektmål eller till och med roliga ämnen som favorit snacks. Denna flexibilitet gör att du kan anpassa mallen för olika diskussioner, från seriösa strategimöten till lättsamma teambuildingövningar.

Planera: Använd rutnätet för att placera dina objekt eller teammedlemmar. Mallen ger ett tydligt, strukturerat format för att visualisera var varje teammedlem eller idé passar in i det större sammanhanget. Uppmuntra till en lättsam debatt – varför är Linda den kaotiskt goda i din grupp? Vem är den laglydiga neutrala teammedlemmen som håller alla i schack?

Visualisera bidrag:När du fyller i diagrammet får du en visuell representation av hur alla passar in i teamstrukturen. Detta kan hjälpa till att identifiera luckor i kompetens eller roller och öppna upp för samtal om samarbete.

Använd samarbetsverktyg:Dra nytta av de integrerade funktionerna för samarbete i realtid, så att teammedlemmarna kan bidra med sina insikter och förslag direkt i mallen. Detta främjar en inkluderande miljö där allas röster kan höras.

Spåra framsteg:Länka mallen till ClickUps funktioner för uppgiftshantering så att du kan spåra framstegen för de initiativ som kartlagts i samordningsdiagrammet. Denna funktion hjälper till att säkerställa ansvarsskyldighet och håller alla på samma sida när det gäller deadlines och ansvarsområden.

Gör dina diskussioner mer lekfulla:Genom att införa roliga kategorier (som Chaotic Evil för okonventionella idéer) tillför mallen ett element av lekfullhet till dina diskussioner, vilket gör dem mer engagerande och minnesvärda. Detta kan förbättra teamets moral och uppmuntra kreativt tänkande.

Dela och diskutera: När du har fyllt i diagrammet kan du dela det med teamet. Det är ett utmärkt samtalsämne och kan leda till roliga diskussioner om hur era personligheter passar ihop (eller krockar) på arbetsplatsen!

Det är ett praktiskt verktyg för att upptäcka luckor, förstå hur enskilda roller bidrar till större mål och öka teamsamarbetet – samtidigt som det tillför lite humor med det du placerar i den ”onda” sektionen.

🌟 Exempel: Du kan använda den här mallen för att kategorisera teammedlemmar utifrån deras inställning till projektets deadlines: Laglydig god för dem som alltid håller deadlines, Kaotisk neutral för dem som kanske lämnar in saker i sista minuten och Laglydig ond för dem som håller deadlines men tar genvägar.

Läs också: 10 appar och program för teambuilding för distansarbetande team

2. Miro-mall för samordningsdiagram

Skapa struktur i ditt teams organisation och mål med Miro-mallen för samordningsdiagram.

Miro-mallen för samordningsdiagram är perfekt för att tillföra glädje och personlighet i teamdiskussioner.

Du kan använda den för att organisera nästan vad som helst, inklusive teamets personligheter, projektidéer eller till och med snacks på kontoret. Ger cafeterians lasagne dig magproblem? Den hör definitivt hemma i den kaotiska onda sektionen!

Mallen kan också användas som en isbrytare för att uppmuntra teamets deltagande. Det är enkelt att komma igång! Välj ett ämne, välj några roliga bilder för kategorierna och låt mallen automatiskt sortera allt åt dig. Så enkelt är det!

🌟 Exempel: Tänk dig att du organiserar kontorssnackspreferenser där Chaotic Evil representerar den teammedlem som tar med sig de mest bisarra snacksvalen, och Lawful Good är den kollega som alltid håller sig till hälsosamma alternativ.

👀 Bonus: Utforska mallar för att bryta isen som främjar teambuilding, uppmuntrar till öppen dialog och skapar en mer bekväm atmosfär för samarbete.

3. Kapwing-mall för mem med anpassningsdiagram

Bryt mönstret med den helt anpassningsbara Kapwing I’d Die For You Alignment Chart Meme Template.

Kapwings mall för justeringsdiagrammeme "I'd Die For You " bryter med det traditionella rutnätformatet för att krydda tillvaron.

Denna mall lutar åt det humoristiska hållet, vilket gör den perfekt för att lätta upp stämningen i alla situationer. Även om detta kan minska dess relevans på arbetsplatsen något, kan du fortfarande använda den i olika sammanhang om du tror att ditt team kommer att känna sig bekväma med det.

Den kategoriserar svar på någon som säger "Jag skulle dö för dig", från hälsosamma svar som "Jag skulle dö för dig först" till sarkastiska svar som "Då kan du dö".

Du kan gärna redigera exempeltexten och lägga till bilder som speglar din teams dynamik för att skapa en lättsam stämning på kontoret.

🌟 Exempel: Föreställ dig ett scenario där ditt team brainstormar om sätt att visa uppskattning för varandra. Du kan använda den här mallen för att visualisera svaren på den lekfulla frågan ”Jag skulle dö för dig. ” Så här kan du kategorisera olika reaktioner: Lagligt gott: ”Jag skulle ta med kaffe till dig varje morgon!”: Ett svar som speglar pålitlighet och vänlighet. Neutralt gott: ”Jag stöttar dig alltid!”: Visa stöd utan några förbehåll. Kaotiskt gott: ”Jag skulle baka en tårta åt dig... med en överraskningsingrediens!”: Ett roligt och oväntat sätt att visa omtanke. Laglig neutral: ”Jag skulle följa reglerna och hjälpa dig med projekt.”: Visar engagemang för arbetsetik. Sann neutralitet: ”Jag ska fundera på saken!”: Ett lekfullt, icke-bindande svar. Kaotiskt neutralt: ”Jag kanske drar ett eller två skämt!”: Speglar spontanitet och oförutsägbarhet. Lagligt ont: ”Jag skulle planera ditt nästa drag för maximal effekt!”: Lyfter fram en listig strategi för att ge stöd. Neutral Evil: ”Jag skulle utnyttja dina färdigheter för min egen vinning.”: En humoristisk syn på egenintresse. Kaotiskt ondskefullt: ”Då får du gå under, du har ingen aning om vad som väntar!”: Ett lekfullt och fräckt svar som tillför humor till sammanhanget.

4. Edrawmind-mall för samordningsdiagram

Släpp loss din konstnärliga sida med den visuella estetiken i EdrawMind-mallen för justeringsdiagram.

EdrawMind-mallen för samordningsdiagram är ett fantastiskt sätt att visualisera och dela dina åsikter – oavsett om det gäller filmer, politik eller till och med teamkultur.

Med den här återvänder vi återigen till det enkla 3×3-rutnätet, som gör att du enkelt kan kategorisera idéer med hjälp av de klassiska axlarna.

Det som utmärker denna mall är att den är helt anpassningsbar. Du kan lägga till färger, grafik och typsnitt som passar din unika stil. Den är idealisk för att skapa något roligt eller seriöst, vilket gör den perfekt för att väcka samtal och debatt.

🌟 Exempel: Du kan använda den här mallen för att kategorisera teamets feedback på ett nyligen genomfört projekt, där Lawful Good kan representera konstruktiv feedback och Chaotic Neutral speglar udda förslag som kanske inte passar in i projektets omfattning.

5. Tiermaker D&D Alignment Chart Generator

Visualisera karaktärsdrag och väck diskussioner med Tiermakers D&D Alignment Chart Generator.

Tiermaker D&D Alignment Chart Generator är ett enkelt verktyg för att skapa aligneringsdiagram. Det gör det enkelt att visualisera karaktärsdrag eller gruppdynamik.

Denna generator erbjuder fantastiska anpassningsalternativ, så att du kan ladda upp bilder i var och en av de nio platserna och skräddarsy textetiketter som passar dina valda teman. När du har skapat det perfekta diagrammet kan du enkelt ladda ner det genom att klicka på knappen "Exportera bild".

🌟 Exempel: Använd denna generator för att kategorisera dina teammedlemmar utifrån deras problemlösningsstilar, där Lawful Good representerar de som följer processer och Chaotic Evil de som bryter mot reglerna.

6. Imgflip Alignment Chart Meme Generator

Skapa anpassade diagram i precis den stil du önskar med Imgflips Alignment Chart Meme Generator.

Imgflip Alignment Chart Meme Generator är ett mångsidigt verktyg för att skapa roliga och relaterbara memes för din arbetsplats.

Oavsett om du sorterar fiktiva karaktärer, kontorsvanor eller idéer för företagsretreat, erbjuder denna mall ett rutnätbaserat system där du kan placera vad som helst längs det klassiska 3×3-rutnätssystemet.

Imgflip är, precis som Tiermaker, ett webbaserat verktyg. Du kan därför enkelt anpassa färger, rutnätstorlek och text i ditt justeringsdiagram. Du kan också lägga till roliga ikoner som solglasögon och hattar för att göra det ännu mer personligt.

🌟 Exempel: Du kan skapa ett meme som jämför olika typer av möten, till exempel Lawful Good för välorganiserade, effektiva möten och Chaotic Evil för möten som verkar pågå i evigheter utan någon tydlig agenda.

👀 Bonus: Prova mallar för att lära känna varandra för att skapa kontakter, uppmuntra delning och bygga en vänlig teamatmosfär.

Nya exempel på samordningsdiagram som inspirerar dig

Letar du efter inspiration till dina egna anpassningsdiagram? Kolla in dessa andra exempel som visar kreativa sätt att kategorisera egenskaper och personligheter!

Obs! Dessa exempel kan inte redigeras.

Vängruppschema

Denna vänskapsgruppstabell från Pinterest kategoriserar dina kollegor eller vänner utifrån ett personlighetstest relaterat till deras beteende på en sushirestaurang med rullband, vilket hjälper er att förstå varandra bättre.

Du kan till exempel ha kategorier som Äventyraren, som alltid provar nya sushirullar, Den kräsna, som håller sig till sina favoriter som California-rullar, och Den sociala, som spenderar mer tid på att prata med vänner än på att äta.

Läs också: Hur man får vänner på jobbet och bygger meningsfulla relationer

PM-justeringsdiagram

PM-justeringsdiagrammet är ett värdefullt verktyg för att utforska olika produktchefers (PM) stilar samtidigt som det tillför en touch av humor till arbetsplatsen.

Denna tabell kategoriserar olika PM-roller längs de klassiska axlarna laglydig-kaotisk och god-ond, från den regelbundna laglydiga goda (visionären) till den oförutsägbara kaotiska neutrala (pivotören) och till och med den sluga neutrala onda (opportunisten).

Du kan till exempel kategorisera projektledare som laglydiga goda (visionären), som har en tydlig plan för projektet, kaotiskt neutrala (pivotaren), som snabbt anpassar sig till förändringar, och neutralt onda (opportunisten), som strategiskt utnyttjar situationer för att gynna sina mål.

Det skapar en positiv arbetsmiljö, uppmuntrar till reflektion över teamdynamiken och främjar lättsamma diskussioner mellan kollegor om deras ledarstilar.

Hur man hanterar människor som inte håller med dig – diagram

Diagrammet ”Hur man hanterar människor som inte håller med dig” är ett kreativt och underhållande sätt att kategorisera olika sätt att hantera meningsskiljaktigheter. Denna mall illustrerar på ett humoristiskt sätt olika reaktioner, från den lugna, öppna inställningen ”deras åsikt är lika giltig som min” till mer reserverade eller indirekta metoder.

Den illustrerar på ett humoristiskt sätt svar som ”Deras åsikt är lika giltig som min” för den lugna förhandlaren, ”Låt oss vara överens om att vi är oense” för den taktfulla undvikaren och ”Jag har rätt, och här är varför” för den assertiva utmanaren.

Det är ett utmärkt exempel på hur man kan infoga arbetsrelaterade skämt i diskussionerna för att skapa en mer engagerande atmosfär.

Gör arbetet roligare med samordningsdiagram och ClickUp

Alignment charts är ett både roligt och insiktsfullt verktyg för att utvärdera dynamiken på arbetsplatsen.

Med dessa mallar kan du utforska olika personligheter och beteenden inom dina team, vilket i slutändan förbättrar samarbetet och kommunikationen.

Oavsett om du använder dem för teambuildingövningar eller lättsamma memes kan anpassningsdiagram förbättra din arbetskultur, stärka teamkänslan och göra kontoret till en mer engagerande och trevlig plats.

Vill du ta till dig humor och kreativitet på jobbet? Registrera dig på ClickUp idag!