25 kreativa idéer för företagsretreat för att ladda batterierna och fylla på energin

Vi har alla varit där: instängda mellan de fyra grå väggarna i våra kontorsbås, där vi mekaniskt går igenom våra arbetsuppgifter. Oändliga möten präglar vår monotona vardag, och till och med skvallret vid vattenkylaren har förlorat sin charm. Och det är inte bara du – hela ditt team känner sig nedstämda.

En vältajmad företagsresa kan få din personal att komma ur denna trötthet! Det återuppväcker passionen, laddar produktiviteten och hjälper anställda att varva ner. Så samla ihop ditt team och packa ryggsäckarna, för vi ska guida dig genom 25 idéer för företagsresor.

Varför ska du planera din nästa företagsresa?

Undrar du om det är värt besväret att planera en företagsresa? Tänk på följande fördelar när du bildar dig en uppfattning:

Bygga starkare team genom personliga relationer: Att lämna sin vanliga arbetsmiljö gör det möjligt för medarbetarna att knyta personliga band till varandra. Sådana band främjar starkare interpersonella relationer och förbättrar kommunikationen och samarbetet, vilket i sin tur förbättrar teamarbetet både utanför och inom kontoret.

Föryngrande för kreativitet och innovation: En miljöombyte och avkoppling från den ständiga stressen med arbete, deadlines, kvoter etc. gör att medarbetarna kan fokusera sin energi på nytt. Denna lediga tid fungerar som en återställning och ger dem nya perspektiv som väcker kreativitet och innovation genom nya idéer och problemlösningsmetoder.

Att uppmärksamma och uppskatta medarbetarna: Företagsretreater kan markera slutförandet av ett gigantiskt projekt eller vara en enkel paus från den dagliga stressen. Oavsett vilket är de välförtjänta. Detta väcker en känsla av tillfredsställelse och höjer medarbetarnas moral.

Stärka företagskulturen : Gemensamma upplevelser utanför arbetet stärker företagskulturen och värderingarna. Genom att belöna dina medarbetare eller erbjuda dem en paus skapar du en känsla av tillhörighet och visar samtidigt att du bryr dig om deras välbefinnande.

Förbättrad intern kommunikation: Företagsretreater skapar mycket sammanhållna och produktiva team. Andra fördelar, såsom förbättrad : Företagsretreater skapar mycket sammanhållna och produktiva team. Andra fördelar, såsom förbättrad kommunikation och samarbete inom teamet , höjer moralen och det allmänna välbefinnandet, vilket i sin tur får en trickle-down-effekt.

25 roliga idéer för företagsretreat

Att planera en företagsresa är ett utmärkt sätt att höja medarbetarnas moral, återuppliva lagandan, stärka företagskulturen och uppnå företagets mål. Oavsett om du vill koppla av och återhämta dig eller testa din fysiska uthållighet har vi idéer för företagsresor som passar dina olika behov.

Här är en sammanställning av 25 roliga och intressanta idéer för en företagsreträtt:

Avkopplande och givande retreats

Har ditt team just avslutat ett pressat projekt med snäva deadlines? Känner du att de är på gränsen till utbrändhet? Då är det nog dags att ge dem en välförtjänt paus! Avkopplande och givande retreats lyfter teamets moral och ger dem ny energi.

Genom att skapa en bekväm, stödjande och inbjudande miljö uppmuntrar du dem att stressa av, koppla av och fokusera på det som är viktigast – deras välbefinnande.

1. Spa- och wellness-retreat

Koppla av och varva ner på en spa- och wellness-retreat via Unsplash

Prisklass: $$$

Denna lyxiga retreat fokuserar på att minska stress och prioritera medarbetarnas välbefinnande. Den kan inkludera spabehandlingar, hälsosamma och balanserade måltider och guidade yogapass. Retreaten kan också ha faciliteter som pooler, jacuzzier, lerbad och bastur där du kan koppla av.

En sådan avkopplande paus hjälper dig att sakta ner från det snabba tempo du är så van vid, öka energinivåerna, minska kortisol och förbättra den allmänna mentala och fysiska hälsan.

Tips för att få ut det mesta av det

Välj en rad olika spabehandlingar som tillgodoser olika individers varierande behov och preferenser.

Planera in gruppyoga eller fitnessklasser tidigt på morgonen och följ upp med social samvaro för att främja gemenskapskänslan.

Välj hälsosamma matalternativ som tillgodoser särskilda kostönskemål

Se till att det finns tid för avkoppling och socialt umgänge under pauserna mellan aktiviteterna.

2. Naturretreat

Fördjupa dig i din naturliga omgivning via Unsplash

Prisklass: $ – $$

Bli ett med naturen. Andas in den friska luften, njut av det milda solljuset, lyssna på fåglarna eller vågorna, känn på gräset och mycket mer. Sådana uppslukande upplevelser gör det möjligt för anställda att koppla bort sig från tekniken och titta på något annat än sina starkt upplysta skärmar.

Aktiviteter som vandring, camping eller helt enkelt en dag på stranden är utmärkta sätt att föra medarbetarna samman, eftersom de delar en djup uppskattning för naturen.

Tips för att få ut det mesta av det

Välj en retreatplats med vacker natur, beroende på ditt teams preferenser.

Planera utomhusaktiviteter som passar teammedlemmarnas olika konditionsnivåer

Dela en packningsguide för att säkerställa att medarbetarna är väl förberedda inför retreaten.

Organisera evenemang som berättande runt lägerelden, stjärnskådning eller mysiga stunder med varm choklad och s'mores.

3. Mindfulness-retreat

Öva mindfulness i naturen via Unsplash

Prisklass: $$ – $$$

Mindfulness-retreat syftar till att odla inre frid och fokus. Mindfulness-workshops och aktiviteter gör det möjligt för anställda att hantera sina känslor, hantera stress och arbeta tillsammans som ett team. Vissa kan till och med låsa upp kreativa blockeringar och erbjuda nya perspektiv. Guidad meditation och mindful walking ger klarhet i tankarna, vilket hjälper både individer och team.

Tips för att få ut det mesta av det

Bjud in en kvalificerad mindfulness-coach eller facilitator för att leda dessa workshops och aktiviteter.

Välj en lugn, fridfull och stämningsfull plats för att genomföra mindfulness-sessioner.

Skapa en lugn atmosfär med bekväma sittplatser, aromaterapidiffusorer och lugnande musik för att lugna sinnena.

Tillhandahåll förvaringsskåp för telefoner och uppmuntra deltagarna att koppla bort sig från tekniken under sessionerna.

4. Konstkurs

Släpp loss kreativiteten genom konstkurser via Unsplash

Prisklass: $$

Få igång teamets kreativitet med en konstreträtt. Oavsett om det handlar om måleri, teckning, keramik eller någon annan kreativ sysselsättning, lovar en konstnärlig endagsreträtt en rolig och givande upplevelse för teamet. Du kommer att upptäcka dolda talanger samtidigt som medarbetarna hittar nya sätt att uttrycka sig på. I slutet av reträtten kommer du att märka ökat självförtroende och innovativ problemlösning under grupprojekt.

Tips för att få ut det mesta av det

Välj en konstkurs som passar teamets intressen och som alla kan prova på, även om det är första gången för dem.

Organisera en utställning i galleristil i slutet av retreaten, så att medarbetarna kan visa upp sina skapelser och beundra andras verk.

Erbjud konstmaterial att ta med hem så att deltagarna kan fortsätta utforska sin nyfunna kreativitet.

Kombinera uppiggande musik med lättare förtäring och drycker (vin och måleri, någon?) för att skapa en trevlig atmosfär.

5. Volontärarbete

Plogging längs strandkanten är ett sätt att kombinera volontärarbete med roliga aktiviteter via Unsplash

Prisklass: $ – $$

Att ge tillbaka till samhället är ett utmärkt sätt att främja sammanhållningen i teamet. Volontärarbete uppmuntrar teamen att arbeta mot ett gemensamt mål kopplat till socialt ansvar samtidigt som det höjer medarbetarnas moral. Volontäraktiviteter kan vara allt från att genomföra en städkampanj, arbeta på ett lokalt soppkök och anlägga en gemensam trädgård till att tillbringa tid på hospice, samla in pengar till ett djurhem och mycket mer.

Tips för att få ut det mesta av det

Välj en volontäraktivitet som stämmer överens med ditt företags och ditt teams värderingar, etik och övertygelser.

Dela upp större volontärprogram i mindre uppgifter för att maximera deltagandet och koppla mindre bidrag till större åtaganden.

Ta foton och filma ditt teams volontärarbete och dela dem på sociala medier för att hylla dem offentligt.

Planera en sammankomst efter aktiviteten, till exempel en happy hour på den lokala baren, för att fira teamets prestation.

Teambuilding-retreater

Har ditt team svårt att fungera som den väloljade maskin det en gång var? Då är det dags för några teambuildingaktiviteter. Dessa företagsretreater är utformade för att föra teamen samman, förbättra kommunikationen och förbättra samarbetet vid problemlösning.

Vi har några roliga och innovativa idéer för att få team att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål, bygga förtroende, uppskatta individuella styrkor och talanger och fira framgångar.

6. Escape room-utmaning

Kan ditt team samarbeta för att fly från låsta rum? via Unsplash

Prisklass: $$

Escape rooms är en klassisk teambuilding-aktivitet. De erbjuder en spännande och engagerande upplevelse som stimulerar lagarbete, problemlösning och kommunikation, särskilt under press. Hela teamet måste samarbeta för att dechiffrera ledtrådar, lösa pussel och fly från det temainredda rummet innan tiden går ut. Man kan säga att det inte är så långt ifrån verkligheten.

Tips för att få ut det mesta av det

Låt dina teammedlemmar välja tema för escape room gemensamt och enhälligt

Dela upp stora grupper i mindre team och låt dem tävla mot varandra

Överväg att erbjuda priser eller belöningar till det vinnande teamet som flyr snabbast.

Fira vinster och förluster tillsammans och reflektera över teamets prestationer samtidigt som ni diskuterar viktiga lärdomar, till exempel vad de skulle ha gjort annorlunda för att uppnå bättre resultat.

7. Skattjakt

Skattjakter får fram det bästa i teamsamarbetet via Unsplash

Prisklass: $ – $$

Skattjakter är ett annat sätt att stimulera teamsamarbetet. De uppmuntrar till lagarbete, utforskande och kollektiv problemlösning för att komma först i mål. Du kan organisera en skattjakt som täcker en viss våning eller avdelning, specifika mötesrum, hela kontorslokalerna eller till och med hela staden! Allt handlar om dina förmågor att planera retreaten.

Tips för att få ut det mesta av det

Utforma en skattjakt som utnyttjar de naturliga elementen på arbetsplatsen eller i staden för att skapa en känsla av upptäckt mitt i det välbekanta.

Inför teknik genom QR-koder, förstärkt verklighet etc. för en mer interaktiv retreatupplevelse.

Erbjud flera rutter eller svårighetsgrader för att tillgodose team med olika färdigheter, tempo och preferenser.

Dela ut priser i kategorier som "snabbaste till fem fynd", "mest hjälpsamma team", "mest kreativa lösningar", "vinnare, vinnare, kycklingmiddag" etc.

8. Teambuilding-spel

Spel som dragkamp fokuserar på lagarbete via Unsplash

Prisklass: $$

En klassisk teambuilding-retreat innehåller flera lekar och aktiviteter som gör teambuilding roligt, engagerande och underhållande. Dessa lekar fungerar som möjligheter till teambuilding och socialisering, vilket gör att teammedlemmarna kan arbeta tillsammans för att kommunicera, samarbeta och lösa problem i en informell miljö så att de kan tillämpa det i arbetet också.

Dessa teambuilding-retreater har också en stressreducerande effekt. Oavsett om det är ett isbrytande spel som Two Truths, One Lie eller ett fysiskt krävande spel som The Floor is Lava, så håller teambuilding-evenemang alla på tårna!

Tips för att få ut det mesta av det

Utse en facilitator som leder lekarna, sammanfattar teamens insatser och maximerar inlärningen och teambuildingen.

Uppmuntra medarbetarna att delta i teambuildingaktiviteter och prova nya saker

Erbjud priser för att främja en lättsam tävling samtidigt som du lämnar utrymme för skoj och skratt.

Varva roliga aktiviteter med tillräckliga pauser för förfriskningar och personliga interaktioner.

9. Sportiga utmaningar

Utmana teamen till en basketmatch via Unsplash

Prisklass: $$ – $$$

Sportaktiviteter är en av de vanligaste teambuildingaktiviteterna utomhus. De främjar fysisk aktivitet, vänskaplig tävlan och teambuilding. De erbjuder också en utmärkt möjlighet att lämna konferensrummet och gå ut på spelplanen för att stretcha musklerna och räta på ryggen.

Du kan välja mellan allt från en vänskapsmatch i fotboll till spännande äventyr som forsränning. Glöm inte att ta hänsyn till olika nivåer av kondition och atletisk förmåga. Dessutom bör modifieringar eller alternativ erbjudas för dem som har skador eller begränsningar.

Tips för att få ut det mesta av det

Prioritera lagarbete framför att vinna med spel som uppmuntrar samarbete. När du gör det, bilda blandade team över projekt eller avdelningar och sätt upp gemensamma mål.

Tillhandahåll säkerhetsutrustning och utrustning för olika sportaktiviteter

Planera in tid efter retreaten för att dela erfarenheter, fira framgångar och äta eller dricka något tillsammans.

Överväg att anlita en guide eller instruktör för mer specialiserade sporter som bågskytte, bergsklättring, forsränning och mycket mer.

10. Team-potluck

Potlucks gör det möjligt för team att knyta band över mat via Unsplash

Prisklass: $

God mat är ett utmärkt verktyg för att föra människor samman. Potlucks är en utmärkt teamretreat eftersom de är budgetvänliga och hyllar teamets kultur och mångfald. Oavsett om du har en utomhusgrillfest eller en företagspicknick, så odlar potlucks en känsla av gemenskap och tillhörighet.

Om du undrar hur en potluck kan vara en gemensam aktivitet kommer du att bli förvånad över den omfattande planeringsprocess som krävs. Från att tillgodose särskilda kostbehov till att skapa en genomtänkt och kompletterande buffé kommer en potluck att få ditt team att samarbeta.

Tips för att få ut det mesta av det

Uppmuntra teammedlemmarna att ta med en rätt som speglar deras egen kultur eller familjetradition.

Skapa en festlig stämning med bekväma sittplatser, musik och dekorationer

Anordna en potluck-tävling i kategorier som "mest kreativa rätt", "bästa presentation" osv.

Spela brädspel eller frågesport efter potlucken för att hålla igång umgänget.

Äventyrs- och aktivitetsretreater

Trött på att alltid sitta vid skrivbordet eller gå från ett konferensrum till ett annat? Ta med ditt team på ett äventyr! Dessa idéer för företagsretreat ger ditt team energi och skapar samtidigt minnen för livet. Bryt rutinen och ge dig ut på en spännande resa.

Att arbeta tillsammans, övervinna utmaningar och dela erfarenheter kommer att odla förtroende och en kamratskaps känsla som ingen annan, vilket ger upphov till starkare och mer sammanhängande team.

11. Resa och äventyr

Aktiviteter som bergsklättring är spännande för adrenalinjunkies i ditt team via Unsplash

Prisklass: $$$ – $$$$

Ge dig ut på en resa i den vackra naturen och upplev adrenalinkickar med en äventyrs- och aktivitetsresa. De unika miljöerna ger upphov till minnen för livet som knyter samman teamen. Oavsett om du hoppar från en klippa ner i det azurblå havet eller bevittnar vilda djur i deras naturliga miljöer på en djungelsafari, finns det flera sätt att göra denna företagsresa spännande och upplevelserik.

Tips för att få ut det mesta av det

Välj ett äventyr som passar ditt teams intressen och konditionsnivå. Erbjud vid behov olika alternativ för deltagande.

Dela en broschyr eller guide om äventyret så att alla teammedlemmar är väl förberedda inför resan.

Överväg att ta ledigt för avkoppling och reflektion över gemensamma upplevelser

Ta foton och filma under resan och skapa ett minne som teamen kan vårda.

12. Tema-park-retreat

Nöjesparker väcker en känsla av nostalgi och barnslig förundran via Unsplash

Prisklass: $$ – $$$

Släpp fram ditt inre barn och släpp loss på en nöjespark! En sådan företagsutflykt är ett utmärkt tillfälle att lindra stress, skapa minnen och återuppleva nostalgi. Du kan ta med ditt team på olika åkattraktioner, shower och attraktioner på en nöjespark eller besöka en marknad som erbjuder karnevalsspel som cornhole och äppelbobbing.

Flyktiga alternativ som en resande cirkus och säsongsbetonade verksamheter som spökhus eller pumpafält under Halloween kan också ena team.

Tips för att få ut det mesta av det

Skapa en gruppresplan som gör det möjligt för alla teammedlemmar att uppleva och utforska sina favoritattraktioner samtidigt som du planerar in pauser för umgänge, vila och förfriskningar.

Köp gruppbiljetter för attraktiva rabatter på biljetter eller måltider

Lägg till en extra dimension av glädje genom vänskapliga tävlingar eller lekar under dagen.

Spela in en teamvlogg eller ta bilder med engångskameror för att dokumentera upplevelsen i nöjesparken.

13. Kulinariskt äventyr

Att laga mat tillsammans innebär också lagarbete via Unsplash

Prisklass: $ – $$

Bra samtal uppstår kring god mat. Så varför inte använda mat som ett medel för att göra företagsreträtten trevlig? Vi har redan pratat om hur potluck är ett bra sätt att koppla av med ditt team. Men hur kan du göra mat till ett äventyr? Tänk på att organisera en matlagningskurs, en chilikokartävling eller en bakningsworkshop!

Tips för att få ut det mesta av det

Börja företagsreträtten på den lokala bondmarknaden eller i mataffären, uppmuntra teammedlemmarna att planera sina måltider, lista ingredienserna och förbereda hela måltiden.

Fokusera på att utforska olika maträtter, såsom regionala specialiteter och internationella rätter, eller följ ett tema.

Efter matlagningskursen är det dags för potluck och att fira era kulinariska framgångar med en gemensam måltid.

Anordna en matlagningstävling med ”mystery box” där lagen måste laga läckra rätter med slumpmässiga ingredienser för att främja kreativitet och uppfinningsrikedom.

14. Lokal stadsrundtur

Utforska de dolda delarna av din stad via Unsplash

Prisklass: $$ – $$$

Att utforska din stad i grupp ger en ny perspektiv – det är som att se din omgivning i ett helt nytt ljus! Du kan följa en tematisk utforskning, till exempel den tidigare nämnda matvandringen, eller fördjupa dig i stadens historia, konst och kultur.

Alternativt kan teamet åka på en spontan resa där ni gör en lek av att utforska staden. Ni kan göra det till fots, cykla runt eller till och med skaffa ett turistkort eller en biljett till en HOHO-buss (hop on, hop off). Det tar bara några timmar att njuta av nya omgivningar och nya upplevelser, även inom er bekväma stad.

Tips för att få ut det mesta av det

Boka biljetter till populära attraktioner, museer etc. i förväg för att undvika köer och förseningar.

Förbered en checklista över stadens landmärken och omvandla dem till skattjakter eller bucket lists för att göra utforskningen interaktiv.

Delta i lokala evenemang eller aktiviteter för att fördjupa dig i din stads kultur och festligheter.

Låt teammedlemmarna agera guider när ni utforskar vissa områden som de kanske är bekanta med.

15. Företagsresa

Företagsresor kan vara en weekendresa eller en internationell resa via Unsplash

Prisklass: $$$ – $$$$$

En företagsresa är den bästa belöningen för allt hårt arbete som anställda lägger ner. Det är en allomfattande lyxupplevelse där du kan koppla bort jobbet och tillbringa kvalitetstid med dina kollegor utanför kontorsmiljön.

Beroende på företagets budget kan du planera en resa till en ny stad – eller till och med ett nytt land! En sådan givande upplevelse för teamet närmare varandra, höjer moralen och stärker teamdynamiken.

Tips för att få ut det mesta av det

Anpassa företagsresan efter teamets intressen och preferenser

Dela tydliga riktlinjer om tillgänglighet under företagets semester för att säkerställa att alla verkligen kopplar bort.

Organisera unika upplevelser, lokala utflykter, kulturella turer eller äventyrliga aktiviteter för att göra semestern verkligen minnesvärd.

Balansera schemalagda aktiviteter med fritid, så att teammedlemmarna kan utforska sina individuella intressen eller koppla av som de vill.

Retreater för lärande och utveckling

Tänk om det fanns ett sätt att göra lärande och kompetensutveckling roligt? Vi har idéer för företagsretreater även för det! Retreater för lärande och utveckling ger ditt team möjlighet att förvärva nya färdigheter eller förbättra befintliga.

De tillgodoser deras inneboende behov av professionell utveckling och sätter dem på vägen mot kontinuerlig förbättring. Att förse ditt team med verktyg och kunskap för att ligga steget före ökar också deras chanser att lyckas.

16. Branschseminarier och konferenser

Delta i seminarier för att komma ut ur kontorsmiljön via Unsplash

Prisklass: $$ – $$$$$

Anmäl teamen till branschseminarier och konferenser för att hålla dem uppdaterade om de senaste trenderna. Det ger dem också möjlighet att nätverka med kollegor från andra företag och interagera med branschledare och experter. Sådan exponering kan vara avgörande för att förbättra deras prestationer som team och åtgärda eventuella kompetensbrister.

Tips för att få ut det mesta av det

Uppmuntra deltagarna att undersöka talarnas ämnen, huvudtalarnas profiler och sessionerna för att maximera inlärningsmöjligheterna.

Planera in många teammöten för att diskutera viktiga lärdomar och slutsatser, samt potentiella tillämpningar inom ditt kontor och din bransch.

Underlätta professionellt nätverkande genom grupppresentationer med kollegor eller motsvarigheter från andra företag.

Utveckla ett konferenskompissystem genom att para ihop kollegor med olika bakgrund och expertis för att delta i sådana evenemang och underlätta utbyte av idéer.

17. Gästtalare

Bjud in gästtalare till företagets retreat via Unsplash

Prisklass: $$ – $$$

Om du inte kan skicka dina team till företagsevenemang, ta evenemanget till ditt team! Att bjuda in gästtalare till en företagsreträtt kan vara inspirerande. Etablerade experter och företagsledare kan dela med sig av sina åsikter om relevanta branschämnen, praktiska strategier och personliga anekdoter för att motivera ditt team och främja fokuserat lärande.

Tips för att få ut det mesta av det

Välj gästtalare med relevant erfarenhet och dokumenterade meriter

Efter expertföreläsningen öppnar du för frågor, diskussioner och gruppdiskussioner för att ytterligare utforska de ämnen som gästföreläsaren har behandlat.

Spela in gästföreläsningen för anställda som inte kunde delta i sessionen eller för framtida referens.

Erbjud möjligheter till möten och fotosessioner efter presentationen för att göra upplevelsen mer minnesvärd.

18. Kompetensutvecklingsworkshops

Workshops för kompetensutveckling har en berikande effekt på teamet via Unsplash

Prisklass: $$ – $$$

Workshops för kompetensutveckling kan vara allt från ett bootcamp i kodning till en kurs i cocktailblandning. Oavsett vilket ger de teamet möjlighet att skaffa sig nya färdigheter som är relevanta för deras professionella eller individuella utvecklingsmål.

Företag kan också anordna workshops om de senaste trenderna inom mjukvaruutveckling, marknadsföring, projektledning eller kommunikation för att teamen ska kunna ligga steget före och förbli konkurrenskraftiga.

Tips för att få ut det mesta av det

Gör en kompetensanalys för att identifiera vad ditt team saknar och välj en workshop som tar itu med dessa brister.

Erbjud olika workshopformat (personligt, online, i egen takt osv.) för att tillgodose olika inlärningsstilar.

Uppmuntra teamen att tillämpa sina nyförvärvade eller förfinade färdigheter på arbetsplatsen eller genom verkliga projekt.

Samla in feedback från deltagarna för att utvärdera workshopens effektivitet och hur du kan förbättra den ytterligare.

19. Brainstorming-retreater

Koppla bort, varva ner och låt idéerna komma till dig via Unsplash

Prisklass: $$ – $$$

Känner du att ditt team har fastnat i ett kreativt dödläge? Lägger ni för mycket tid på ett problem till den grad att det känns olösligt? Då är det nog dags för en brainstorming-session, men med en twist. En brainstorming-företagsretreat erbjuder dedikerad tid och utrymme för team att lösa komplexa problem, generera kreativa idéer och utveckla innovativa lösningar.

Tanken är att koppla bort från arbetsrelaterade aktiviteter och välbekanta konferensrum för att tänka utanför boxen. Du kan komma på nya idéer under valpyoga eller över en omgång snooker, och det handlar om att bryta de välbekanta mönstren.

Tips för att få ut det mesta av det

Använd brainstormingtekniker och ramverk för en lyckad retreat

Fastställ tydliga mål och syften för att behålla fokus och riktning samtidigt som du övar på att tänka fokuserat och fritt.

Dokumentera alla idéer som ditt team genererar under brainstorming-sessionen för vidare utvärdering och för att säkerställa att inga bra idéer går förlorade.

Uppmuntra alla teammedlemmar att delta och skapa en positiv upplevelse med öppen kommunikation som utgångspunkt för att bygga vidare på idéer.

20. Mentorprogram

Mentorskap i formella och informella sammanhang driver medarbetarnas engagemang via Unsplash

Prisklass: $$$

Om du känner att ditt team behöver en extern knuff kan du starta ett mentorprogram. Det är en kontinuerlig investering som främjar kunskapsdelning, karriärutveckling och starkare laganda.

Erfarna mentorer från företaget eller utanför blir en del av teamet och arbetar med dem för att erbjuda stöd, vägledning och råd. Denna företagsreträtt kan pågå under helgen, men tillgången till nätverket av erfarna yrkesverksamma ger avkastning för livet!

Tips för att få ut det mesta av det

Matcha mentorer och adepter utifrån kompletterande färdigheter, personligheter, karriärmål och ambitioner.

Skapa ett strukturerat mentorprogram med tydliga riktlinjer för kommunikation, möten under fritiden och förväntade resultat.

Organisera workshops och teamaktiviteter för att bygga relationer mellan mentorer och adepter

Ge mentorer utbildning, resurser och material och lär dem effektiva mentormetoder så att de kan vägleda teamet på bästa sätt.

Fjärrvänliga företagsretreater

Vi förstår att inte alla team är samlade på samma plats för att kunna delta i en skattjakt eller lokal sightseeing. Men att vara geografiskt spridda är inget hinder för att delta i företagsretreater! Vi har roliga och interaktiva alternativ för att engagera distansanställda. Från att bekämpa känslor av isolering till att främja en känsla av tillhörighet – våra idéer för företagsretreater förenar distansbaserade team, även om de befinner sig milsvitt ifrån varandra!

21. Online-spelkväll

Planera spelkvällar med samarbetsbaserade spel som Fortnite eller Mario Kart via Unsplash

Prisklass: $

Online-spelkvällar är ett måste för alla företag med distansanställda. Det samlar teamen på samma virtuella plan och uppmuntrar dem att tävla i en vänskaplig anda. Det är ett kostnadseffektivt alternativ som möjliggör rolig och vänskaplig tävling i en avslappnad och informell miljö.

Flera plattformar erbjuder anpassningar av brädspel, samarbetsbaserade spel och frågesportskvällar där dina team kan träffas och umgås trots det fysiska avståndet. Kolla in webbplatser som Tabletopia, Jackbox Party Pack eller Board Game Arena för att anordna din egen spelkväll!

Tips för att få ut det mesta av det

Välj spel som lämpar sig för deltagande på distans, från klassiska brädspel till virtuella mordmysterier.

Tilldela olika spelkvällar olika teman och uppmuntra deltagarna att klä sig enligt det angivna temat för extra kul.

Erbjud e-presentkort och virtuella belöningar till vinnarna för att maximera den entusiastiska deltagandet.

Investera i videokonferensplattformar med skärmdelnings- och snabbmeddelandefunktioner så att alla kan kommunicera.

22. Virtuell talangshow

Låt teammedlemmarna visa upp sina talanger via Unsplash

Prisklass: $

Fira dina distansarbetsgruppers kreativitet och mångfald och ge dem en möjlighet att visa upp sina dolda talanger. Oavsett om någon nynnar på sin favoritlåt under karaokekvällen eller visar upp sin förmåga att knyta körsbärsstjälkar, skapa en stödjande och underhållande miljö som applåderar alla deltagare. Den kamratskapskänsla som uppstår kommer att stärka teamets sammanhållning och individernas självförtroende.

Tips för att få ut det mesta av det

Marknadsför talangjakten i förväg för att väcka intresse och skapa buzz kring den för maximal deltagande.

Uppmuntra anställda att skicka in sina bidrag i olika talangkategorier så att du kan förbereda ett program.

Välkomna publikens deltagande genom virtuella applåder, liveomröstningar och chattar för att heja på din favoritperson.

Bjud in en gäst eller använd publikröstning för att rösta på de bästa prestationerna och belöna dem

23. Okonferens

Samtal runt en virtuell lägereld via Unsplash

Prisklass: $

Unconferences är en deltagardriven typ av möte som främjar innovation, idéutbyte och informellt lärande mellan team på distans. Detta informella socialiseringsarrangemang hålls i virtuella konferenscenter, och diskussionsämnena växer fram organiskt ur samtalen och deltagarnas intressen. På så sätt får det igång konversationerna och gör det möjligt för teamen att komma samman.

Tips för att få ut det mesta av det

Uppmuntra deltagarna att dela med sig av idéer och ämnen före evenemanget som kan användas som samtalsämnen och diskussionsunderlag.

Underlätta gruppdiskussioner med tydliga riktlinjer och tidsbegränsningar för varje ämne så att olika ämnen kan behandlas för maximal deltagande.

Erbjud samarbetsverktyg som dokumentredigerare och digitala whiteboardtavlor för att berika fokuserade diskussioner.

Genomför virtuella omröstningar och undersökningar för att mäta deltagarnas intresse för olika ämnen och prioritera de som genererar högre engagemang.

24. Bokklubbar

Dela dina favoritböcker med en onlinebokklubb via Unsplash

Prisklass: $ – $$

Virtuella bokläsningsretreater odlar en kultur av lärande och självförbättring. De fungerar som en plattform där läsarna delar sina intressen och diskuterar litterära verk. Den intellektuella stimulansen ger möjlighet att utforska olika perspektiv och tolkningar samtidigt som den underlättar utbytet av idéer, vilket gör det till ett utmärkt sätt för team att knyta band.

Och du behöver inte alltid prata om tunga böcker om produktivitet, du kan också nörda ner dig i de senaste manga- eller mandalaböckerna.

Tips för att få ut det mesta av det

Dela en läslista i början av varje år eller månad för att odla en hälsosam läsvana. Se till att den sammanställda listan innehåller en variation av genrer och stilar.

Förbered ett schema i förväg och skicka eller posta kopior av böckerna till deltagarna.

Planera virtuella frågestunder och diskussioner med författare och gästtalare som kan kasta nytt ljus över de utvalda böckerna.

Främja kreativt uttryck genom att anordna onlineaktiviteter inspirerade av boken – från att skapa fan art till att prova recept.

25. Prenumerationsboxar

Skicka paket till dina distansarbetande team och uppmuntra dem att umgås över dem via Unsplash

Prisklass: $$$

Prenumerationsboxar kan vara ett bra månatligt evenemang för team att knyta band över gemensamma upplevelser på distans. Skapa prenumerationsboxar med ett tema – konst och hantverk, kaffekännare, självvårdssöndagar, rejäla måltider osv. – och låt ditt team njuta av dem. Anställda kan ha virtuella uppackningssessioner och njuta av innehållet eller släppa loss sin kreativitet.

Tips för att få ut det mesta av det

Om det är för mycket arbete att skapa prenumerationsboxar, investera i befintliga företag som redan gör det.

Skapa dedikerade gruppchattar där teammedlemmarna kan dela sin entusiasm över prenumerationsboxen och schemalägga videokonferenser för att packa upp den.

Dela foton och videor av ditt team som njuter av innehållet i prenumerationsboxen på personalanslagstavlor och sociala medier.

Anordna vänskapliga tävlingar, till exempel virtuella matlagningstävlingar eller konstutställningar, och belöna vinnarna.

ClickUp för att kicka igång företagsretreater

Att planera en företagsresa är utan tvekan en svår uppgift. Du måste hantera anmälningarna samtidigt som du tar hänsyn till oväntade kostnader och planerar aktiviteterna samtidigt som du balanserar logistiken – det är så mycket att hålla reda på att det känns överväldigande.

Men så behöver det inte vara när du har ClickUp vid din sida. Du kan behandla företagsresan som vilket annat projekt som helst och använda ClickUp för att:

Centralisera dokumentationen

Dokumentera allt i ClickUp Docs och dela det med teammedlemmarna

Släng e-postkedjorna och kalkylbladen. ClickUp Docs är en one-stop-shop för allt som har med retreaten att göra. Oavsett om det är en packlista som ska cirkulera bland resande team eller en lista över vad man ska och inte ska göra vid ett virtuellt spelevenemang – ClickUp Docs samlar allt och gör det delbart. Dessutom kan du enkelt konvertera dessa dokument till uppgifter för att säkerställa att ingenting faller mellan stolarna!

Samarbetsplanering

Planera din nästa semester eller spelkväll med interaktiva whiteboardtavlor

Samarbetsplanering har aldrig varit enklare! ClickUp erbjuder en rad olika verktyg för live-samarbete som gör att du kan arbeta med ditt team för att brainstorma idéer, planera resplaner, slutföra logistiken eller till och med arrangera ett evenemang på distans.

Föreställ dig en gemensam arbetsyta där alla kan bidra till diskussioner genom att lägga till klisterlappar, ritningar och bilder. ClickUp Whiteboards är en digital duk som gör det möjligt för team att brainstorma idéer, planera projekt visuellt och samarbeta i realtid.

ClickUps chattfunktion i appen håller teamen sammankopplade och främjar omedelbar kommunikation. Diskussioner kan ske parallellt med uppgifterna, vilket eliminerar behovet av att växla mellan olika appar för uppdateringar och förtydliganden.

Om du vill slippa långa textbeskrivningar kan du spela in din skärm och berätta dina tankar med ClickUp Clips. Detta förklarar komplexa processer visuellt, lyfter fram specifika funktioner i programvaran eller demonstrerar en designidé – allt i en tydlig och koncis videoklipp.

Hantera budget och tidsplaner

Listvyn i ClickUp erbjuder en omfattande översikt över uppgiftsframsteg och tillhörande kostnader

Att hantera budgetar och tidsplaner är den mest stressande delen av att planera företagsretreataktiviteter. Men ClickUp tar bort allt det tråkiga arbetet och reducerar uppgiften till bara några få klick. Använd ClickUp List View för att skapa en detaljerad budgetfördelning för lokalhyra, cateringkostnader, transportbiljetter etc.

Du kan sätta gränser, definiera budgetkategorier och spåra utgifter i realtid. På samma sätt visar ClickUps Gantt-diagram de olika uppgifterna över en tidslinje samtidigt som det belyser eventuella beroenden och milstolpar. Dessutom hjälper kalendervyn i ClickUp dig att hantera din och ditt teams scheman.

Spåra anmälningar och svar

Skapa anpassade formulär för att ta emot anmälningar och svar på företagsevenemang

Inget mer jagande efter anmälningar och svar! ClickUps kraftfulla formulärvy fångar upp svaren direkt och vidarebefordrar informationen till rätt team vid rätt tidpunkt. Den levereras med en mycket anpassningsbar formulärbyggare som du kan använda för att fånga upp relevanta detaljer och omvandla dem till spårbara uppgifter.

Använda mallar

Äntligen har du ClickUp-mallar där du inte behöver uppfinna hjulet på nytt. Du hittar flera mallar för kommunikationsplaner, evenemangshantering, marknadsföring, möten och genomgångar och mycket mer.

Överväg att börja med följande alternativ:

Ladda ner den här mallen Förbered en omfattande agenda med denna mall för retreatmöten för att diskutera dina krav på företagets retreat.

ClickUp Retreat Meeting Agenda Template : Denna mall effektiviserar planeringen av företagsretreat genom att erbjuda en strukturerad mall för att organisera agendan för företagsretreaten. Diskutera frågor, logistik, definiera mål och brainstorma aktiviteter för att få ut det mesta av dina retreats.

Ladda ner den här mallen Mallen för evenemangsplanering på ClickUp gör det enkelt att planera och organisera evenemang.

ClickUp-mall för evenemangsplanering : Detta är en central plats för att organisera din företagsresa. Med fördefinierade vyer som list- och kalendervyer kan du skapa uppgifter, följa framsteg och mäta resans totala framgång. Den har ytterligare funktioner som dokument och anpassad status för samarbetsplanering och effektiv hantering.

Ladda ner den här mallen Planera evenemang och samarbeta för att genomföra dem med mallen för evenemangsplanering och samarbete på ClickUp.

ClickUp Event Planning and Collaboration : Detta fokuserar på teamets engagemang under hela företagsresan. Du kan acceptera aktivitetsförslag eller följa en detaljerad checklista för att säkerställa att allt är planerat och organiserat i en samarbetsmiljö.

Klara, färdiga, återställ!

Vi hoppas att vår lista med 25 idéer för företagsretreat kommer att inspirera dig att planera din nästa teamutflykt. Kom ihåg att anpassa företagsretreaten efter ditt teams intressen och mål är hemligheten bakom en garanterad succé. Och det finns inget bättre sätt att göra det på än att använda verktyg som ClickUp!

ClickUp erbjuder enorm flexibilitet när det gäller att organisera, planera och hantera företagsretreater för flera företag och branscher, team av olika storlek, olika typer av retreater och för varierande budgetar. Dessutom kan du integrera det med dina befintliga verktyg och plattformar som Google Kalender för att säkerställa att ingen missar de roliga aktiviteterna som du har planerat. Det är verkligen allt du behöver!

Så, vad väntar du på? Registrera dig för ClickUp och se ditt team återvända till kontoret med förnyad entusiasm!