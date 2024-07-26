50 roliga jobbsnack för att skapa en rolig arbetskultur

Vem säger att arbete inte kan vara roligt?

Visst, vi har alla haft dagar när vi hellre skulle vilja ligga i sängen och binge-titta på vår favoritdokumentär, men att lägga till en gnutta humor och dela några skämt med kollegorna kan ta bort en del av måndagsdepressionen!

Ett bra skämt kan bryta isen på jobbet. Det kan lätta upp spända situationer och förbättra stämningen. Och det är ett särskilt bra sätt att stärka teamkänslan och främja sammanhållningen på arbetsplatsen, särskilt för team som arbetar på distans.

Oavsett om du vill höja energinivån vid nästa möte, behöver en snabb uppiggare under en lång eftermiddag eller bara vill sprida skratt, så finns dessa 50 arbetsplatsanpassade skämt här för att hjälpa dig. 👇

50 roliga skämt att dela på arbetsplatsen

Skämt på arbetsplatsen är ett bra sätt att knyta band mellan människor och föra dem samman. För att stärka denna gemenskap, välj arbetsvänliga skämt som är roliga, respektfulla och skapar en positiv och hälsosam arbetsmiljö.

Vi tillbringar nästan halva våra liv på jobbet, så några lättsamma skämt kan göra stor skillnad.

Enligt en studie från HBR är anställda som skrattar åt komediklipp 10 % mer produktiva än de som inte gör det.

Skämt för din chef

När du drar skämt framför din chef, satsa på lättsam humor som bevarar din professionella image.

Här är några roliga skämt som din chef kanske uppskattar:

Min dator har varit så långsam på sistone att jag tror att den behöver en kaffepaus. Varför tog den anställde med sig en stege till chefens kontor? För att de hade hört att jobbet behövde någon som kunde kliva upp. Jag tänkte sluta med alla mina dåliga vanor inför det nya året, men sedan kom jag ihåg att ingen gillar en som ger upp. Jag döpte min hårddisk till "Arbete". På så sätt kan jag säga "Tyvärr, jag kan inte, mitt arbete kraschade" när den kraschar. Jag tror att mitt jobb börjar påverka min hjärna. På sistone har jag känt ett behov av att organisera burkarna i kylskåpet efter utgångsdatum. Mitt e-postlösenord har hackats igen. Men det är okej, jag har ändrat det till ”fel”, så nu när jag glömmer det påminner datorn mig om det.

Skämt att dela med dina kollegor

Mellan all arbetsstress och snäva deadlines kan några skratt verkligen bryta spänningen. Nästa gång du tar en paus från jobbet för att dricka kaffe och hämta ett glas vatten, prova några av de arbetsvänliga skämten nedan för att vända de sura miner upp och ner och få vänner på jobbet. Eller kanske till och med på din nästa jobbintervju, om situationen tillåter det!

Kanske är jobben på vårt kontor så trygga eftersom ingen vill ha dem. Vad är en procrastinators favoritcitat? Vänta och se! Jag spillde kaffe på min rapport och nu måste jag göra om den. Jag pratar om mitt kaffe. (Det här kan fungera bra med kaffesnobben på kontoret. ) Varför slutade praktikanten? För att hen inte klarade av pressen att vara den enda som kunde använda kaffemaskinen! (Den här också!) Varje gång jag tror att mitt jobb blir lättare, skrattar min att göra-lista tillbaka åt mig.

Skämt som är lämpliga på jobbet

Humor på arbetsplatsen syftar till att föra teamet närmare varandra och göra arbetet roligare.

Det sista du vill är ett olämpligt eller olägligt skämt som kränker någon. Dina skämt bör undvika känsliga ämnen eller språk som kan göra människor obekväma.

Håll dig till respektfull, lättsam humor som alla kan njuta av. På så sätt bidrar du till att skapa en hälsosam arbetsplats och en välkomnande miljö där alla känner sig inkluderade och respekterade.

Här är några skämt som är lämpliga på jobbet och som garanterar att du knyter band med dina kollegor utan att överskrida några gränser. Ja, vi vet att några av dem är lite töntiga, men allt som får folk att må bättre fungerar!

Jag trodde att jag ville ha en karriär, men det visade sig att jag bara ville ha lönecheckar Chefen: Det finns en lucka i din inlämning! Jag: Åh, förlåt, jag måste ha tryckt på Enter två gånger. Om du inte lyckas första gången, omdefiniera framgång!

Chefen: Jag är mycket imponerad av dina prestationer. Jag vill befordra dig. Jag: Tack, chefen. Vad blir min nya befattning? Chefen: Kunden! Hur behåller en projektledare sitt lugn? Genom att hålla alla fönster öppna. Jag kan inte fatta att jag blev sparkad från kalenderfabriken; allt jag gjorde var att ta en ledig dag. Jag sa till min chef att jag skulle börja min presentation med ett skämt. Så jag satte min att göra-lista på den första bilden.

Vi är säkra på att du kommer att skratta åt dessa skämt.

💡Proffstips: Försök kombinera roliga skämt på jobbet med några virtuella teambuildingaktiviteter för att visa att du värdesätter dina teammedlemmar.

Skämt med torr humor

Torrt humor är utmärkt för att lätta upp stämningen på stressiga dagar. Det tenderar att vara subtilt och mindre benäget att förolämpa, så det är vanligtvis säkert i professionella sammanhang. Torrt humor visar också på snabb tänkande, vilket gör interaktioner roligare och bidrar till teambuilding.

Dessa skämt berättas bäst med ett allvarligt ansikte och en uttryckslös röst.

Min chef bad mig berätta ett skämt. Jag berättade min lön för henne. Jag vet inte varför hon är arg. Chef: Vad lärde du dig av det här mötet? Jag: Att batteriet i min bärbara dator håller länge och att jag kan sova med öppna ögon.

Ge mig tvetydighet eller ge mig något annat. Vad är en häftapparatens favoritintresse? Att skapa kontakter. Jag arbetar inte bra under press... eller under några andra omständigheter. När du är osäker, mumla. Jag har inget emot att gå till jobbet, det är de åtta timmarna jag måste vänta på att få gå hem som är jobbiga.

Knack-knack-skämt, pappaskämt och ordvitsar

Dessa är klassikerna i skämtuniversumet. De fungerar i nästan alla situationer, oavsett om det är ett möte som pågått i evigheter eller en efterjobbsfest där alla känner sig lite blyga. Dessa one-liners kommer garanterat att framkalla ett skratt eller åtminstone en ögonrullning från lyssnarna.

Prova dessa:

Knack, knack... vem är det? Leaf... leaf vem? ... lämna mig ifred. Knack, knack... vem är det? Cash... cash vem? ... nej tack. Jag gillar valnötter. Knack, knack... Vem är det? ... I-Wanda... I-Wanda vem? ... I-Wanda varför skrivaren alltid fastnar? Knack, knack... Vem är det? ... Lätt... Lätt vem? ... Lätt in, vi har jobb att göra! Knack, knack... Vem är det? ... Annie... Annie vem? ... Annie vet när chefen kommer tillbaka? Varför fick kaffekoppen ett pris? För att den var den mest ”brygg-vackra” medarbetaren. Vad sa bananen till den duktiga läkaren? Jag skalar inte bra. Varför vann fågelskrämman Nobelpriset? För att han var enastående inom sitt område.

Enradiga skämt och corny skämt för jobbet

Man säger att humor är ett tecken på intelligens, men har du någonsin provat ett corny skämt på någon?

Prova dessa skämt på jobbet och se hur corny humor får folk att skratta, även när de inte vill!

Jag är ingen trollkarl, men jag kan få dina försäljningsmål att försvinna! Vad kallar man en falsk nudel? En impasta. Jag har just fått sparken från mitt jobb på tangentbordfabriken. De sa att jag inte arbetade tillräckligt många skift. Varför började kontorsanställda bära med sig en pennvässare? För att hålla sig på topp. Jag funderade på att ta ett jobb som spegel, men jag kan inte se mig själv göra det. Vad hände när piraten försökte recitera alfabetet? Han fastnade på bokstaven "c".

Skämt för arbetsmöten och torsdagar och fredagar

Långa möten kan vara ansträngande vilken dag i veckan som helst. Men möten som är schemalagda i slutet av veckan kan få många av oss att stönande titta på våra kalendrar.

Prova dessa skämt för att göra torsdagens och fredagens möten roligare. De kan fungera lika bra på videokonferensmöten för att hålla distansanställda engagerade.

Vad har möten och kaffe gemensamt? Båda håller dig vaken, men bara det ena fungerar. Om varje dag är en gåva, vill jag ha ett kvitto för måndagen. Jag vill byta den mot en annan fredag (utan möten!). Jag nickar inte till sömns! Jag håller bara med om allt du säger. Knack, knack. Vem är det? ... Justin ... Justin vem? ... Justin, det är dags för mötet! Mitt största problem med möten är att de, trots namnet, sällan handlar om mig.

Skämt för olika avdelningar och roller

Vi kan alla må bra av lite skoj i våra liv. Din IT-ansvarige eller HR-representant är inte annorlunda. Prova dessa avdelningsspecifika skämt på dem!

Varför föredrar datorprogrammerare mörkt läge? För att ljus lockar till sig buggar. Jag sa till IT-killen att jag behövde ett lösenord på åtta tecken. Han föreslog Snövit och de sju dvärgarna. Varför är revisorer alltid så lugna? De vet hur man balanserar sina bekymmer. Jag berättade för mina kollegor att jag hade ett skämt om anställningstrygghet, men de sa att det kanske var för riskabelt. Hur festar byggarbetare? De lyfter taket. Hur många programmerare krävs det för att byta en glödlampa? Ingen. Det är ett hårdvaruproblem.

Förhoppningsvis har du själv skrattat lite efter att ha läst den här listan.

Även om detta bara är en lista med klassiska skämt som du kan dra på arbetsplatsen, slår ingenting originalitet. Så prova gärna några vitsiga kommentarer nästa gång du står vid vattenkylaren. Håll det respektfullt och lättsamt och få folk att le.

Skriva och dela skämt på arbetsplatsen

Skämt är ett sätt att hålla ditt team nöjt. Avancerade verktyg som hjälper dem att få ut det mesta av sin arbetsdag är ett annat.

ClickUp är en kraftfull programvara för medarbetarengagemang som hjälper organisationer att förbättra medarbetarnas tillfredsställelse, produktivitet och lojalitet. Med en omfattande uppsättning verktyg och mallar är ClickUp ett utmärkt val för organisationer som vill skapa en mer produktiv, nöjd och lojal personalstyrka.

Här är hur ClickUps funktioner kan utnyttjas för att tillföra en touch av humor och mer energi till arbetsplatsen.

ClickUp Brain är utformat för att hjälpa användare att bli mer produktiva och effektiva genom att tillhandahålla olika AI-drivna funktioner och möjligheter.

Använd ClickUp Brains skrivassistent för att skriva roliga skämt för arbetsplatsen.

Bestäm syftet, tonen och målgruppen för dina skämt och se till att de är relevanta och engagerande.

Skapa högkvalitativa skämt för jobbet med hjälp av avancerade språkmodeller, oavsett om du letar efter ordlekar, avdelningsspecifika skämt eller situationshumor.

Ge feedback och förbättringsförslag i realtid medan du skriver, så att dina skämt blir så roliga och polerade som möjligt.

Kontrollera stavning, grammatik och interpunktion, och föreslå synonymer, omformuleringar och tonjusteringar för att förbättra dina skämt.

Med ClickUp Brain kan du snabbt skapa kvick humor som passar ditt varumärke och som tilltalar ditt team, vilket ger arbetsdagen en lättsam stämning och främjar balansen mellan arbete och privatliv.

Dessutom är ClickUp Docs ett kraftfullt verktyg för att skapa och organisera dokument, wikis och kunskapsbaser inom ditt teams arbetsyta.

Inom ditt ClickUp-arbetsområde kan du:

Skapa en ny wikisida med titeln "Skämt för jobbet" som kan fungera som en central samlingsplats för ditt teams komiska innehåll.

Skapa undersidor eller avsnitt för olika typer av skämt, till exempel Kontorsklassiker, Ordlekar och oneliners, Pinsamheter och Semesterbus

Skapa undersidor i ClickUp Docs för att spara dina roligaste skämt och hålla kreativiteten igång.

Uppmuntra dina arbetskamrater att lägga till sina favoritskämt från arbetsplatsen, skapa nya sidor, redigera befintligt innehåll och lämna kommentarer för ytterligare kontext.

Använd kommentarer i ClickUp Docs för att dela skämt och samarbeta med ditt team för ännu mer skratt.

Inkludera bilder, memes eller animerade GIF-bilder för att fånga humorn visuellt.

Använd formatering för att markera poänger och viktiga detaljer

Gör dina corny skämt lite mer intressanta genom att använda formatering och slash-kommandon i ClickUp Docs.

Kategorisera skämt efter tema, avdelning eller bidragsgivare med hjälp av ClickUps taggningssystem och gör det enklare att söka och filtrera innehåll.

Genom att organisera skämt för jobbet i ClickUp Docs skapar du ett levande dokument som främjar en rolig och engagerande arbetsplatskultur.

Slutligen möjliggör ClickUps chatt konversationer och uppdateringar i realtid inom ditt team.

ClickUp Chat är ett perfekt ställe för att dela roliga skämt och ha trevliga konversationer som bygger kamratskap.

Denna funktion stöder:

Realtidsmeddelanden, @mentions, bifogade filer och avancerad formatering som emojis och kodblock

Använd /slash-kommandon i ClickUps chattvy för att få tillgång till en rad olika funktioner.

Lägg till chattvyer på plats-, mapp- eller listnivå för att skapa separata chattkanaler för olika team, projekt eller kunder.

Lägg upp roliga memes, GIF:ar eller bilder som ditt team kommer att gilla

Dela dina favoritmemes och oförargliga skämt i ClickUps chattvy och få dina kollegor att skratta.

Skapa en kanal för "dagens skämt" eller "roligaste historien" där människor kan bidra och rösta på de bästa.

Genom att hitta en balans mellan produktivitet och nöje kan Chat View vara ett kraftfullt verktyg för att stärka relationer och hålla alla engagerade.

ClickUp integreras också med teamkommunikationsappar som Slack, vilket gör att teamen kan komma åt allt de behöver från en enda plattform.

Integrera din ClickUp-arbetsyta med Slack för att få aviseringar varje gång en teammedlem delar ett skämt.

Integrationen mellan ClickUp och Slack hjälper till att effektivisera arbetsflöden och hålla allt arbete organiserat, så att ditt team kan vara produktivt och samtidigt ha lite kul.

Se till att humorn på arbetsplatsen är inkluderande och respektfull

Att berätta skämt på arbetsplatsen kan höja teamets moral, minska stressen och öka den allmänna arbetsglädjen. Det är dock viktigt att strikt undvika skämt som baseras på eller ens antyder någon form av diskriminering baserad på ålder, religion, ras, kön, nationalitet, etnicitet, sexuell läggning eller någon annan egenskap. Se till att din arbetsmiljö har en nolltoleranspolicy mot respektlöshet och diskriminering, även om den som berättar skämtet inte hade för avsikt att det skulle vara så.

Det kan förekomma godmodigt skämtande inom vissa professionella team, men det är aldrig okej att få någon att känna sig respektlöst behandlad eller obekväm med dina skämt.

Du vill inte bli ihågkommen som Micheal Scott från The Office, som drar högst olämpliga, vulgära skämt och är omedveten om sina kollegors reaktioner.

Humor på arbetsplatsen bör istället ena teamet snarare än skapa skillnader. Försök att utveckla en inkluderande humor som är lätt att ta till sig. Och om ett skämt går fel eller uppfattas negativt, be omedelbart om ursäkt, ta tillbaka det och förklara din avsikt. Det är viktigt att ha en lättsam och rolig arbetsmiljö, men det är lika viktigt att förstå skämtets inverkan.

Moderera humor på arbetsplatsen

Som organisation är det viktigt att moderera beteenden på arbetsplatsen på ett känsligt sätt. Här är några sätt att moderera humor på arbetsplatsen och uppmuntra en hälsosam miljö:

Se till att arbetsplatsens policy tydligt anger att diskriminering på grund av kön, genus, ras, religiös eller nationell bakgrund, etnicitet eller andra egenskaper är förbjuden och att överträdelser leder till stränga konsekvenser.

Håll en utbildning i arbetsplatsbeteende för nya medarbetare för att orientera dem om företagskulturen, och inkludera en omfattande lista över vad man ska och inte ska göra.

Skapa workshops om hur man använder humor på arbetsplatsen. Det kan hjälpa medarbetarna att förstå fördelarna med humor och lära sig att använda den effektivt.

Gör ledare medvetna om sin roll som förebilder. Om ledare använder positiv humor kommer deras handlingar sannolikt att fungera som sociala signaler för deras anställda.

Tänk på att anställda inte ska tvingas eller pressas att delta i humoristiska aktiviteter. Tanken är att främja teamkänsla och psykologisk trygghet, så ingen anställd ska någonsin känna sig tvingad eller pressad att delta.

Skratta dig till laganda med ClickUp

Att införa humor och komiska inslag på arbetsplatsen kan göra underverk. En livlig och positiv arbetsmiljö där människor skrattar tillsammans och respekterar varandra kan leda till oöverträffad produktivitet och lojalitet bland de anställda.

Dessa 50 roliga skämt för jobbet kan fungera som isbrytare och ge dig massor av material för att hålla energin uppe och skratten igång.

Och oroa dig inte för att hitta, organisera eller dela skämt med ditt team. ClickUps mångsidiga funktioner gör det till en idealisk plattform för att öka medarbetarnas engagemang genom humor och samarbete.

Du kan skapa en trevligare och mer sammanhållen arbetsmiljö genom att använda ClickUp Brain för att skriva skämt, ClickUp Docs för att lagra skämt och ClickUp Chat View för att dela skratt.

