Gratis mind map-mallar för Google Slides

Oavsett om du planerar ett projekt, arbetar med ett team eller pluggar inför en tentamen kan det vara överväldigande att hantera spridda tankar.

Det är där mind maps kommer till hjälp. De omvandlar diffusa idéer till tydliga, visuella format som ökar produktiviteten. De organiserar information på ett sätt som speglar hur våra hjärnor fungerar naturligt, vilket gör det lättare att upptäcka kopplingar mellan idéer.

I det här inlägget utforskar vi mångsidiga mallar för tankekartor i Google Slides som hjälper dig att förbättra ditt tänkande och din organisation. Vi lyfter också fram kraftfulla alternativ som kan lyfta din kreativa process.

Låt oss sätta igång!

Vad kännetecknar en bra mall för tankekartor i Google Slides?

En effektiv mind map-mall är mer än ett visuellt hjälpmedel – det är ditt hemliga vapen för att omvandla komplexa idéer till genomförbara planer. Den organiserar tankar, processer och data samtidigt som den effektiviserar ditt arbetsflöde.

Här är de viktigaste egenskaperna du bör leta efter i effektiva mind map-mallar:

Tydlig och intuitiv : Välj mallar med tydliga grenar som bryter ner komplexa begrepp och fångar upp alla idéer. En balanserad, överskådlig design förenklar organiseringen av idéer.

Logisk hierarki: Välj mallar som gör det enkelt att specificera detaljer. De bör skapa en struktur som visar huvudidén, underämnen och deras kopplingar.

Samarbetsredo : Leta efter mallar som gör att du kan dela uppdateringar och samla in feedback på ett smidigt sätt, så att alla kan vara delaktiga. Detta möjliggör delning och feedback i realtid för ett smidigt teamarbete.

Visuellt tilltalande: Välj design som hjälper dig att hålla fokus. Mallar med tydliga etiketter, livfulla färgkoder och ritningar guidar dina tankar från idé till genomförande.

Anpassningsbar: Prioritera mallar där du kan justera alla element – färger, teckensnitt, ikoner och former – efter dina behov. Oavsett om du utformar en marknadsföringsplan eller organiserar en forskningsplan, kan en mångsidig mall enkelt anpassas utan att du blir begränsad till ett format.

Läs mer: 25 fantastiska exempel på mind maps

De 7 bästa mind map-mallarna för Google Slides

Är du redo att förvandla dina idéer till levande bilder? Dessa färdiga mallar ger dina presentationer tydlighet och inspiration, så att varje koncept kommer till sin rätt.

Låt oss utforska de sju bästa mind map-mallarna som finns tillgängliga i Google Slides:

1. Mall för brainstorming-mindmaps från Slidesgo

via Slidesgo

Mallen Brainstorming Mind Maps hjälper dig att förbättra dina brainstorming-sessioner med sin flexibla och intuitiva design som främjar innovativt tänkande. Den är perfekt för teamsamarbete, integreras smidigt med Google Slides och erbjuder över 35 engagerande bildlayouter som håller din kreativitet igång.

De livfulla färgerna och det eleganta bredbildsformatet 16:9 garanterar ett professionellt utseende på alla enheter, från bärbara datorer till projektorer. Dessutom ger iögonfallande illustrationer och ikoner som glödlampor stil och förbättrar idéflödet.

Här är varför du kommer att älska det:

Anpassa alla objekt, från färger, former och layouter, för en skräddarsydd upplevelse.

Använd visuella verktyg som grafer, bilder, tabeller och mockups för att förtydliga komplexa detaljer.

Få tillgång till över 500 ikoner för att förbättra dina presentationer och engagera din publik.

Idealisk användningDenna mall är idealisk för kreativa team som vill väcka nya idéer. Du kan använda den i workshops för att brainstorma nya koncept och uppmuntra gruppdiskussioner.

2. Mall för mind map för möten och rapporter från Slidesgo

via Slidesgo

Trött på möten som spårar ur eller lämnar oklara åtgärdspunkter? Mall för mötes- och rapportmindmap är den perfekta lösningen för dig. Den organiserar dina diskussioner och hjälper dig att skissa upp dagordningar, spåra ansvar och fånga upp uppföljningar – allt på ett och samma ställe.

Med sin rena design kommer dina poänger att framträda tydligt, vilket gör det enkelt att presentera oavsett om du leder ett internt teammöte eller pitchar för kunder.

Här är varför du kommer att älska det:

Håll ordning och organisera information för effektiv kommunikation

Säkerställ produktiva diskussioner med särskilda utrymmen för åtgärdspunkter och uppföljningar.

Anpassa färgschema, teckenstorlek och diagramform så att de passar ditt varumärke eller din personliga stil.

Idealisk användningDenna mall hjälper teamledare och projektledare att förbättra produktiviteten under möten. De kan använda den för att organisera diskussioner och markera åtgärdspunkter, vilket säkerställer att varje möte är produktivt och att viktiga uppgifter tydligt beskrivs.

3. Mind Maps-mall för studier av Slidesgo

via Slidesgo

Mallen Mind Maps Template for Studying hjälper dig att hantera kaoset när du jonglerar med flera ämnen. När dina anteckningar är spridda och din fokus är splittrad blir det svårt att koppla ihop idéer, vilket kan bromsa dina framsteg och påverka din minnesförmåga.

Mallen är speciellt utformad för studenter och lärare. Den omvandlar komplexa ämnen till tydliga, engagerande avsnitt, vilket gör studietimmarna mer effektiva och förbättrar förståelsen.

Här är varför du kommer att älska det:

Dela upp svåra begrepp i mindre, lättsmälta bitar för bättre förståelse.

Använd färgkodade grenar, diagram eller diagram för att visualisera kopplingar bättre och förbättra inlärningen.

Håll fokus på kärnkoncepten utan att distraheras av onödiga detaljer.

Idealisk användningDenna mall är ett utmärkt hjälpmedel för både studenter och lärare. Den förvandlar studietimmarna till engagerande upplevelser, förbättrar förståelsen och säkerställer tydlighet.

Bonus: Mindmap-exempel för studenter!

4. Mindmap-mall för filmkonstruktion av Template.net

Mallen för tankekarta för filmproduktion hjälper dig att strukturera den komplexa processen att göra film, från idé till produktion. Med element som karaktärer, scener, handlingar och tidslinjer organiserar den visuellt alla aspekter av filmproduktion och hjälper dig att fånga alla viktiga detaljer.

Här är varför du kommer att älska det:

Återge viktiga scener och handlingstrådar och skapa en tydlig färdplan för din film.

Hantera manusfördelningar och inspelningsscheman i ett organiserat visuellt utrymme

Dela dina tankekartor med ditt team för att få feedback och synpunkter i varje steg av filmproduktionen.

Idealisk användningDenna mall är perfekt för filmskapare, YouTubers och influencers som vill förenkla sin produktionsprocess.

💡Proffstips: Om Google Workspace inte riktigt uppfyller dina behov kan du överväga att utforska andra lösningar som kanske passar dig bättre. Leta efter alternativ till Google Workspace som passar din budget och erbjuder fler funktioner för att förbättra ditt arbetsflöde och din produktivitet.

5. Mindmap-mall för tillverkningsprocesser från Template.net

Mallen Manufacturing Process Mind Map Template underlättar processkartläggning och ger ett tydligt ramverk för att visualisera varje steg i din produktionsprocess.

Den är utformad för tillverkningsteam, ingenjörer och chefer och hjälper dig att optimera verksamheten, eliminera flaskhalsar och se till att allt fungerar som en väloljad maskin.

På så sätt förbättras inte bara effektiviteten utan också samarbetet mellan teammedlemmarna, vilket säkerställer att alla är överens om produktionsmålen.

Här är varför du kommer att älska det:

Kartlägg hela produktionscykeln från råvaror till slutleverans

Identifiera områden som kan optimeras och förbättras, vilket gör det enklare att effektivisera processer.

Förbättra teamets samordning genom att delegera uppgifter och hantera tidsplaner

Idealisk användningDenna mall är värdefull för tillverkningsteam, supply chain-chefer och kvalitetssäkringspersonal. Den hjälper dem att effektivisera processer, förbättra kommunikationen och säkerställa en jämn kvalitet genom hela produktionen.

6. Mall för tankekarta för forskningsprocessen från Template.net

Forskningsprojekt innefattar olika komplicerade steg – litteraturgenomgångar, hypotesbildning, datainsamling och analys. Utan ett tydligt system kan hanteringen av dessa steg snabbt bli överväldigande.

Mallen Research Process Mind Map är en anpassningsbar och lättredigerad lösning för att skissa upp mål, effektivisera datahanteringen och dra korrekta slutsatser.

Det hjälper dig att förenkla komplexa processer och säkerställer att du fångar upp alla viktiga element samtidigt som du behåller tydlighet och fokus genom hela projektet.

Här är varför du kommer att älska det:

Systematisera hela processen – från att definiera forskningsfrågor till att sammanfatta resultaten.

Kartlägg och koppla samman komplexa forskningselement till tydliga, hanterbara segment.

Se till att du håller dig till schemat genom att visuellt hantera viktiga milstolpar och deadlines i din forskning.

Idealisk användningDenna mall är idealisk för forskare, doktorander och lärare som arbetar med stora projekt. Den hjälper dig att organisera olika datakällor och säkerställer att all viktig information ingår, oavsett om du skriver en avhandling eller arbetar med en litteraturöversikt.

7. Enkel mall för tankekarta för försäljning från Template.net

Med mallen för enkel försäljningsmindmap kan du visualisera varje steg i försäljningsprocessen, inklusive strategi, timing och genomförande. Den bryter ner hela processen på ett tydligt och organiserat sätt.

Med dess strukturerade layout kan du enkelt identifiera viktiga milstolpar, följa framsteg och justera din strategi efter behov. Denna tydlighet förbättrar inte bara kommunikationen inom ditt team, utan hjälper också alla att hålla motivationen uppe och fokusera på det gemensamma målet.

Här är varför du kommer att älska det:

Dela upp försäljningstrattar och kundresor i tydliga, genomförbara steg

Håll ditt team samstämmigt med tydligt definierade försäljningsmål

Se till att inga leads eller möjligheter förbises genom att visuellt kartlägga varje kontaktpunkt.

Idealisk användningDenna mall är perfekt för säljare, marknadsförare och företagsledare som vill optimera försäljningsprocesserna. Den hjälper till att spåra kundinteraktioner och skissa upp strategier, visualisera försäljningsprocessen för att öka fokus och resultat.

Läs mer: Gratis mallar för Google Slides för effektfulla presentationer

Begränsningar vid användning av Google Sheets/Docs/Slides för mind map-mallar

Google Docs, Sheets och Slides är en bra utgångspunkt för grundläggande mind mapping och datahantering, men de kan vara otillräckliga om du behöver mer dynamiska funktioner och flexibilitet.

Här är några skäl till varför en mind map-mall för Google Slides kanske inte är idealisk:

Brist på dedikerade visuella objekt

Dessa plattformar saknar de specialverktyg som krävs för smidig konceptkartläggning. I Google Docs och Sheets måste du justera olika former, textrutor och kopplingar, vilket kan förvandla en kreativ process till en tråkig syssla.

Även om Google Slides erbjuder fler visuella alternativ saknar det fortfarande de intuitiva funktionerna som finns i specialiserad mind mapping-programvara. Det kan leda till att du spenderar mer tid på formatering än på brainstorming.

Oflexibla anpassningsalternativ

Mind maps mår bra av anpassningsbarhet, men Google Sheets och Docs erbjuder lite utrymme för omorganisering eller styling av element. Google Slides kan erbjuda viss anpassning, men har svårt med mer komplexa mind maps.

Till skillnad från specialiserade verktyg som automatiskt justerar noder och grenar, tvingar Google Workspace-verktyg dig att göra manuella uppdateringar för varje liten förändring.

Begränsande layouter som hämmar kreativiteten

Mind mapping-verktyg behöver utrymme för att blomstra! Det rigida rutnätet i Google Sheets hindrar dig från att sprida ut dina idéer på ett naturligt sätt.

Google Docs tvingar fram ett linjärt flöde, vilket begränsar det fria tänkande som gör mind maps så effektiva. Även Google Slides bromsar dig med ständiga justeringar, vilket bryter flödet i din kreativa process.

För att övervinna dessa utmaningar bör du överväga att söka efter mer flexibla och dynamiska lösningar. Låt oss utforska alternativ till Google Slides-mallar för tankekartor som kan ge en mer effektiv och kreativ upplevelse.

Alternativa mallar för tankekartor i Google Slides

I takt med att kreativt tänkande och organisering av idéer blir allt viktigare har behovet av innovativa, effektiva verktyg aldrig varit större. Det är här AI-drivna mind mapping-lösningar kommer in i bilden. De hjälper dig att skapa mind maps, automatisera arbetsflöden och ge nya perspektiv.

För en robust lösning som uppfyller alla dina behov, överväg ClickUp Mind Maps. Med dess AI-drivna funktioner och möjligheter till samarbete i realtid blir det enkelt och intuitivt att organisera dina idéer.

Men det är inte allt!

ClickUp erbjuder också ett omfattande bibliotek med anpassningsbara mind map-mallar som är utformade för att tillgodose olika projekt och teamkrav, vilket effektiviserar din planeringsprocess som aldrig förr.

Låt oss utforska några av dessa mallar som kan förbättra din brainstorming och organisation:

1. ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Template

Ladda ner den här mallen Arbeta tillsammans med ditt team i realtid och gör komplexa idéer lättförståeliga med ClickUps mall för tomt mind map-whiteboard.

ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Template är perfekt för dig som vill börja om på nytt och erbjuder exceptionell flexibilitet för att uttrycka dina idéer. Whiteboard-konfigurationen gör att du kan skapa flera mind maps och förbättra dem med olika element.

Visualisera dina kärnkoncept med relevanta grafik och bilder för att verkligen få dem att sticka ut. För att ge mer djup och engagemang kan du bädda in videoklipp och skriva ner snabba tankar eller påminnelser med hjälp av klisterlappar.

Dessa visuella element berikar din mind map och ger tydlighet utan att skapa oordning. Skissa, lägg till former och anpassa färgschemat efter din egen unika stil!

Här är varför du kommer att älska det:

Lägg enkelt till, ordna om och anpassa noder så att de passar just ditt tankesätt.

Arbeta tillsammans med ditt team i realtid, så att alla kan bidra och dela med sig av sina insikter direkt.

Förbättra din mind map med färger, former och bilder, så att komplexa idéer blir mer lättförståeliga och engagerande.

Idealisk användningDenna mall är perfekt för kreativa proffs, lärare och alla som vill skapa en ny, flexibel mind map. Grafiska formgivare kan brainstorma och skissa kampanjidéer, medan projektledare effektivt kan visualisera projektets omfattning och tidsplan.

2. ClickUp enkel mind map-mall

Ladda ner den här mallen Omorganisera dina tankar med ett enkelt dra-och-släpp-meny för ett smidigt flöde med denna mall från ClickUp.

ClickUp Simple Mind Map Template är ditt verktyg för att omvandla idéer till tydliga, praktiska bilder. Som namnet antyder är det en framstående konceptkartmall, perfekt för snabba brainstorming-sessioner och detaljerad planering.

Med den här mallen är din centrala idé roten, medan underämnena grenar sig ut som livfulla noder. Använd färgkodade kopplingar för att markera relationer och lägga till djup, så att dina diagram blir levande!

Här är varför du kommer att älska det:

Fånga upp och utveckla idéer tillsammans under teammöten

Skissera uppgifter, mål och milstolpar i ett visuellt format för bättre projektledning.

Organisera viktiga begrepp och teman för akademiska ändamål eller forskningsprojekt

Idealisk användningDenna mall är perfekt för marknadsföringsteam, strateger och frilansare som vill kartlägga innehållsstrategier, utveckla kampanjidéer och planera scheman för sociala medier, så att ingen idé förbises.

3. ClickUp-mall för projektkartläggning

Ladda ner den här mallen Övervinna projektkaos genom att få klarhet och kontroll med ClickUps mall för projektkartläggning.

ClickUp Project Mapping Template hanterar utmaningar som överbelastning av uppgifter, snäva deadlines och komplexa beroenden genom att dela upp uppgifterna i hanterbara segment.

Med idévisningen kan du sammanfatta och filtrera viktiga uppgifter som status, ansvariga och kommentarer. Du kan också växla till mind map-visningen för att se färgglada noder och kopplingar som indikerar uppgiftsstatus, vilket gör det enkelt att identifiera vad som behöver din uppmärksamhet.

Här är varför du kommer att älska det:

Skissa upp projektfaser, uppgifter och resultat i ett visuellt format.

Identifiera flaskhalsar och effektivisera processer för ökad effektivitet

Se till att alla teammedlemmar är överens om uppgifter, deadlines och projektmål.

Få en heltäckande bild av hur varje uppgift hänger ihop med det centrala projektmålet, vilket hjälper dig att förstå beroenden.

Idealisk användningDenna mall är idealisk för projektledare, driftsspecialister och produktägare som behöver tydlighet i uppgiftshanteringen. Den delar upp projekt i hanterbara delar och säkerställer att alla teammedlemmar förstår sina ansvarsområden och deadlines.

💡Proffstips: Undrar du hur du kan hjälpa team att utvärdera områden som behöver omformas för att öka effektiviteten och transparensen? Använd verktyg för processförbättring för att få värdefulla insikter och strömlinjeformade arbetsflöden. Dessa verktyg identifierar inte bara flaskhalsar utan ger också praktiska strategier för att optimera processer.

4. ClickUp-mall för tankekarta för byråhantering

Ladda ner den här mallen Behärska kundhantering och arbetsflöden med ClickUps mind map-mall för byråhantering.

ClickUp Agency Management Mind Map Template hjälper dig att kombinera idéer, uppgifter och strategier i ett dynamiskt ramverk, vilket ökar din produktivitet. Med en färdig layout fullspäckad med mappar avsedda för viktiga byråfunktioner kan du hålla fokus och organisera dig på nolltid!

Dessutom har den åtta fördefinierade automatiseringar av arbetsflöden som hjälper dig att arbeta smartare. Anpassa dessa automatiseringar eller skapa egna som passar din byrås unika rytm.

Här är varför du kommer att älska det:

Visualisera dina arbetsflöden med anpassningsbara instrumentpaneler som lyfter fram viktiga mätvärden och projektstatus.

Håll koll på fakturerbara timmar och projektets tidsplaner för att öka effektiviteten och lönsamheten.

Spåra kundinteraktioner och projektuppdateringar för att förbättra relationer och tjänsteleverans

Optimera teamets resurser genom att tilldela uppgifter baserat på tillgänglighet och expertis.

Idealisk användningDenna mall är idealisk för byråägare, kundansvariga och kundtjänstteam. Den effektiviserar kommunikationen och säkerställer att varje kundförfrågan hanteras snabbt på lång sikt.

5. ClickUp-mall för användarflödesmindmap

Ladda ner den här mallen Få värdefulla insikter om användarbeteende och skapa engagerande upplevelser med ClickUps mall för användarflödesmindmap.

Med ClickUp User Flow Mind Map Template kan du visualisera hur din målgrupp interagerar och kartlägga varje steg i deras resa. Du kan använda livfulla former, ikoner och grafik för att representera terminaler, aktiviteter och beslutspunkter, vilket ger en tydlig översikt över användarens väg. Denna tydlighet hjälper dig att identifiera problemområden och optimera arbetsflöden för bättre engagemang.

Dessutom handlar den här lösningen om flexibilitet – du kan enkelt infoga element och byta stil utifrån dina önskemål för att förstärka effekten.

Här är varför du kommer att älska det:

Få en djupare förståelse för hur användarna interagerar med ditt företag

Spåra vilka vägar användarna tar genom din produkt eller webbplats för ökad tydlighet.

Upptäck möjligheter att förbättra användarupplevelsen och driva framgången för ditt företag

Dela insikter och samla feedback från teamet för att förfina dina designer.

Idealisk användningDenna mall är perfekt för UI/UX-designers och produktchefer som vill kartlägga användarresor och förbättra produktupplevelser. Den visualiserar interaktioner, identifierar problemområden och optimerar arbetsflöden för maximalt engagemang.

6. ClickUp Bug and Issue Tracker Mind Map-mall

Ladda ner den här mallen Förenkla felspårning och problemhantering med ClickUps mall för mind map för fel- och problemspårning.

ClickUp Bug and Issue Tracking Template är utformad för att hjälpa utvecklingsteam att effektivt hantera och lösa buggar och problem under hela programvarans livscykel. Den erbjuder en strukturerad metod för att spåra fel, så att ingenting faller mellan stolarna.

Denna mall, med ett inbyggt formulär för felrapportering, hjälper dig att enkelt samla in feedback från användare. Dessutom kan du konvertera valfri lista till en mind map för att tydligt beskriva processen för felrapportering och lösning.

Här är varför du kommer att älska det:

Logga och kategorisera buggar enkelt och uppmuntra ditt team att prioritera och hantera problem systematiskt.

Omvandla felrapporter till åtgärdsbara uppgifter automatiskt

Dokumentera och övervaka testresultat för att förbättra produktkvaliteten

Optimera användarrapporterade problem för snabbare lösning och ökad kundnöjdhet

Idealisk användningDenna mall är idealisk för mjukvaruutvecklare, kvalitetssäkrare och supportteam.

7. ClickUp Impact Mapping Whiteboard-mall

Ladda ner den här mallen Formulera dina mål och säkerställ att teamet är samstämt med ClickUps mall för whiteboard för effektkartläggning.

Med ClickUp Impact Mapping Whiteboard Template kan du se hur dina åtgärder hänger ihop med dina önskade resultat, så att ditt team kan hålla sig samstämt och fokuserat.

Denna mångsidiga mall delar upp övergripande mål i genomförbara steg och kopplar samman uppgifter och strategier med konkreta resultat. Den strukturerade layouten uppmuntrar till produktiva diskussioner, främjar samarbete och smartare beslutsfattande.

Här är varför du kommer att älska det:

Anpassa teamets insatser efter projektmålen så att alla är på samma sida.

Kartlägg produktmål och koppla dem till genomförbara uppgifter för en effektivare utveckling.

Uppmuntra produktiva samtal som leder till smartare beslutsfattande och bättre teamsamarbete.

Övervaka dina initiativ och anpassa planerna utifrån feedback i realtid.

Idealisk användningDenna mall är idealisk för produktchefer, marknadsföringsstrateger och teamledare, eftersom den förbättrar samarbetet, underlättar beslutsfattandet och möjliggör justeringar i realtid baserat på feedback.

Optimera ditt arbetsflöde med ClickUp

Det är viktigt att ha ett tydligt sätt att organisera dina idéer, oavsett om du är en erfaren proffs eller precis har börjat. Rätt presentationsmall kan ge klarhet åt dina tankar och förbättra kommunikationen.

Projektledare använder ofta teman för Google Slides eller mallar för Powerpoint för mind mapping, men dessa har sina begränsningar. Vi har något bättre – mallar för mind maps i ClickUp.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för produktivitet som hjälper dig att hantera allt på ett ställe och förenkla ditt arbetsflöde. Med ClickUps mind map-mallar kan du enkelt visualisera dina idéer, bryta ner komplexa projekt och skapa tydliga handlingsplaner. Dessa mallar sparar inte bara tid utan förbättrar också samarbetet mellan teammedlemmarna.

Är du redo att förbättra din brainstorming och projektledning? Registrera dig på ClickUp och förverkliga dina idéer redan idag!