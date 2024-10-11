Varför är process mining viktigt + de 5 bästa verktygen

Tänk dig att du leder ett team på ett växande företag som säljer direkt till konsumenter. Plötsligt börjar du märka flaskhalsar i din produktionslinje. Orderna staplas på hög, deadlines passerar och du behöver hjälp med att hitta var ineffektiviteten ligger.

Det är här process mining blir viktigt. Det hjälper dig att visualisera varje steg i ditt arbetsflöde, upptäcka dolda ineffektiviteter och hitta den bästa vägen framåt.

Enligt forskning har över 40 % av ledarna rapporterat att process mining har hjälpt dem att minska kostnaderna.

Oavsett om du hanterar en leveranskedja eller effektiviserar affärsprocesser, erbjuder process mining datadrivna insikter som hjälper dig att arbeta smartare, inte hårdare. Den här artikeln förklarar varför process mining är viktigt och lyfter fram de bästa verktygen för att ta din verksamhet till nästa nivå. Nu kör vi. 🚀

Vad är process mining?

Process mining är en samling tekniker som utnyttjar datavetenskap för att analysera flödet i affärsprocesser. Det innebär att man extraherar faktiska data från händelseloggar i informationssystem för att visuellt visa hur processer fungerar i verkligheten.

Denna teknik överbryggar klyftan mellan traditionella processanalysmetoder och datadrivna insikter, och erbjuder en mer exakt och användbar bild av affärsverksamheten.

Process mining vs. data mining vs. affärsprocesshantering

Låt oss förstå skillnaden mellan process mining, data mining och affärsprocesshantering (BPM) – de är relaterade men inte helt samma sak.

I denna tabell jämförs deras viktigaste aspekter för att belysa skillnaderna och bättre förstå hur de kompletterar varandra.

Aspect Process mining Datagruvning Affärsprocesshantering (BPM) Definition Analysera affärsprocesser med hjälp av systemhändelseloggar för att upptäcka, övervaka och förbättra verkliga processer. Analysera stora datamängder för att upptäcka mönster och samband i data. En disciplin som innefattar modellering, hantering och optimering av affärsprocesser. Fokus Fokuserar på själva processerna och hur de flödar mellan systemen. Fokus ligger på data och att upptäcka insikter eller mönster. Fokuserar på att utforma och förbättra arbetsflöden och processer. Primär användning Identifiera ineffektivitet, flaskhalsar och möjligheter till förbättringar i arbetsflöden Extrahera meningsfulla mönster, trender och relationer från stora datamängder Strukturera, automatisera och optimera processer för bättre effektivitet och prestanda Använda tekniker Algoritmer för processupptäckt, överensstämmelsekontroll och förbättring Statistisk analys, maskininlärning och mönsterigenkänning Processmodellering, automatisering och tekniker för kontinuerlig förbättring (t.ex. Six Sigma, Lean) Resultat Ökad transparens om hur processer fungerar och var förbättringar kan göras Djupare förståelse för datamönster som stöd för beslutsfattande Förbättrad processeffektivitet, kostnadsminskning och efterlevnad av affärsmål

Genom att kombinera process mining med data mining och BPM får du ett verktyg för att förstå och förbättra dina verksamheter. Det hjälper dig dessutom att undvika vanliga fallgropar så att verksamheten kan fungera smidigt.

Typer av process mining

Process mining är inte en universallösning – det finns olika varianter, var och en utformad för att hantera specifika utmaningar i din verksamhet.

1. Upptäckt

Upptäckten är utgångspunkten. Det är där du kartlägger hur dina processer fungerar baserat på aktuell data. Du kommer att upptäcka dolda flaskhalsar, förseningar och ineffektiviteter, vilket hjälper dig att skapa en tydligare bild av det aktuella arbetsflödet.

Under upptäcktsfasen kan du till exempel upptäcka oväntade förseningar i din orderhanteringsprocess.

2. Överensstämmelse

Att följa fastställda rutiner i starkt reglerade branscher som finansiella tjänster är inte bara en bra idé – det är ett krav. Process mining för regelefterlevnad använder teknik för att säkerställa att dina affärsprocesser följer föreskrivna steg eller regler.

Avvikelser kan flagga potentiella efterlevnadsrisker, vilket hjälper organisationen att undvika höga böter.

Enligt en studie från PwC kunde organisationer som använde teknik i sina processer minska sina revisionskostnader med upp till 30 %.

3. Förbättring

Förbättring innebär att man tar din befintliga processmodell och fyller den med verkliga data för optimering. Det hjälper till att finjustera arbetsflöden genom att anpassa dem till hur saker och ting bör ske, vilket leder till bättre effektivitet och mindre driftstopp.

Ett exempel kan vara att förfina din produktionslinje för att minska avfallet baserat på faktiska driftsdata.

4. Variantanalys

Denna typ jämför olika versioner av samma process. Den är utmärkt för organisationer med flera team eller platser, eftersom den gör det möjligt att se vilken metod som fungerar bäst och standardisera den därefter.

5. Prediktiv process mining

Prediktiv mining hjälper dig att förutse och förebygga framtida problem genom att analysera aktuella datatrender. Det ger dig förvarning om potentiella förseningar eller störningar, så att du kan göra proaktiva justeringar.

Det kan till exempel förutsäga potentiella störningar i leveranskedjan baserat på historiska mönster.

Varför är process mining viktigt?

Process mining hjälper dig att söka igenom stora mängder data för att upptäcka ineffektivitet, missade möjligheter och områden som är mogna för förbättring.

Här är varför det är så viktigt:

Upptäck dolda flaskhalsar : Har du någonsin känt att dina affärsprocesser har kört fast och inte kommer vidare? Process mining identifierar var flaskhalsarna finns och hjälper till att minska processtiderna. En : Har du någonsin känt att dina affärsprocesser har kört fast och inte kommer vidare? Process mining identifierar var flaskhalsarna finns och hjälper till att minska processtiderna. En studie från Deloitte visade att företag som började använda process mining upplevde en minskning på 25 % av störningar i leveranskedjan.

Säkerställa efterlevnad : I branscher där efterlevnad är avgörande säkerställer process mining att varje steg i din process följer reglerna, vilket sparar dig från kostsamma böter och minskar revisionskostnaderna.

Drivkraft för kontinuerlig förbättring : Process mining hittar inte bara problem – det hjälper dig att lösa dem.

Förbättrad beslutsfattande : Genom att tillhandahålla en datadriven, realtidsvy av processprestanda ger process mining beslutsfattare möjlighet att fatta välgrundade och snabba beslut som har en positiv inverkan på affärsresultaten.

Minska driftskostnaderna : Organisationer som utnyttjar process mining kan sänka kostnaderna och öka lönsamheten.

Prioritera automatisering: Identifiera och prioritera automatiseringsinitiativ för att effektivisera verksamheten och öka effektiviteten. Identifiera och prioritera automatiseringsinitiativ för att effektivisera verksamheten och öka effektiviteten. Processdesignprogramvara kan hjälpa till att skapa optimerade arbetsflöden och integrera automatiseringslösningar på ett effektivt sätt.

Läs också: Hur man använder AI för verksamhetsstyrning

Hur fungerar process mining?

Process mining innebär att man gräver igenom data för att hitta dolda insikter om hur dina affärsprocesser fungerar. Så här fungerar det:

Steg 1: Samla in händelsedata

Det första steget är att samla in händelseloggar från dina informationssystem. Dessa loggar spårar varje steg i en process, från det ögonblick en order läggs till dess att den levereras. Dessa data inkluderar tidsstämplar, aktiviteter och resurser som är involverade i processen.

Steg 2: Skapa en processkarta

När du har fått fram dina data analyserar process mining-verktygen dem för att skapa en visuell processkarta. Denna karta visar exakt hur dina processer flyter och belyser varje steg och beslutspunkt.

Steg 3: Analysera för effektivitet

Med processkartan i handen kan du börja identifiera var framsteg görs och var problem uppstår.

Genom att analysera effektiviteten kan du gräva djupare i dina data så att du kan kontrollera: Finns det flaskhalsar eller loopar som inte hör hemma där?

Tar vissa steg längre tid än de borde?

Process mining hjälper dig att upptäcka dessa ineffektiviteter så att du kan göra datadrivna förbättringar.

Steg 4: Kontroll av överensstämmelse

Slutligen kontrollerar process mining om dina processer följer den avsedda vägen (överensstämmelsekontroll). Den jämför det faktiska flödet av aktiviteter med den ideala modellen och markerar eventuella avvikelser.

Detta är avgörande för branscher med strikta regler, eftersom det säkerställer efterlevnad och minskar riskerna.

När ska man använda process mining?

Använd process mining när du står inför utmaningar när det gäller att förstå och förbättra dina arbetsflöden. Här är några scenarier som hjälper dig att förstå det bättre:

Optimering av försäljningspipeline

Om ditt säljteam inte når sina mål kan process mining identifiera var leads faller bort. Det belyser engagemangsminskningar och stadier med hög leadförlust, vilket gör att du kan förfina din pipeline och förbättra strategier.

Till exempel optimerade säljteamet på Deutsche Telekom sin inköps- och betalningsprocess med hjälp av process mining, vilket sparade över 66 miljoner euro genom att minska dubbla betalningar och minimera förlusterna på kontantrabatter.

Effektivitet i finansiella transaktioner

Inom finanssektorn kan process mining avslöja förseningar i transaktionsprocesser. Genom att identifiera flaskhalsar bidrar det till att effektivisera betalningsgodkännanden och fakturering.

Kraft Heinz använde process mining för att minska försenade betalningar med 30 % och förbättra kassaflödet.

Förbättring av processer inom hälso- och sjukvården

Inom hälso- och sjukvården kan process mining avslöja ineffektiviteter i patientvården. Genom att analysera patientflödesdata säkerställer det att varje steg – från incheckning till diagnos och behandling – optimeras för snabbhet och kvalitet i vården. Detta datadrivna tillvägagångssätt gör det möjligt för vårdgivare att leverera patientvård mer effektivt, vilket säkerställer att deras kassaflöde inte blockeras.

Sysmex, ett företag inom hälso- och sjukvårdssektorn, använde process mining för att återvinna 3,4 miljoner dollar i förfallna betalningar på bara 30 dagar, vilket ökade företagets kassaflöde med 10 miljoner dollar. Det sänkte också andelen försenade betalningar från 61 % till 44 %.

Låt oss nu utforska verktyg som underlättar process mining för din organisation.

Läs också: De 10 bästa verktygen för processförbättring för ditt arbetsflöde 2024

Den enorma potentialen för automatisering understryker behovet av effektiv programvara för hantering av affärsprocesser som kan effektivisera verksamheten och upptäcka ineffektiviteter.

Låt oss dyka djupare in i de 5 bästa verktygen för process mining som kan hjälpa organisationer att uppnå denna transformation.

1. UiPath

via UiPath

UiPath utmärker sig inom process mining genom att erbjuda avancerade analys- och automatiseringsfunktioner. Det kartlägger processer i detalj och hjälper företag att identifiera ineffektiviteter och automatisera repetitiva uppgifter. Med sitt användarvänliga gränssnitt gör UiPath det enklare att visualisera och förbättra arbetsflöden, vilket leder till betydande produktivitetsvinster.

UiPaths bästa funktioner

Analysera processernas digitala fotavtryck i system som SAP, Salesforce, ServiceNow, Oracle och anpassade plattformar.

Övervaka nyckeltal (KPI) med hjälp av dashboards som spårar processer som inköp-till-betalning, order-till-kontant och incidenthantering.

Förbättra leverantörernas prestanda genom att minska antalet inköp som inte uppfyller kraven, cykeltiderna för inköpsorder och dubbla betalningar.

Utnyttja Automation Cloud™ för att få tillgång till hela UiPath-plattformen, vilket garanterar snabba uppdateringar, skalbarhet och flexibilitet.

Begränsningar för UiPath

Kan vara dyrt för mindre företag

Kan kräva en inlärningskurva för avancerade funktioner.

Anpassningsmöjligheterna kan vara begränsade jämfört med andra verktyg.

Priser för UiPath

Gratis : Begränsad funktionalitet

Pro: Från 420 $/månad

2. Automation Anywhere

Automation Anywhere kombinerar process mining med intelligent automatisering och ger djupgående insikter om ineffektivitet i verksamheten. Använd avancerad datorseende och AI för att fånga upp komplexa användardetaljer i alla applikationer, inklusive VDI och mainframe-fönster.

Denna teknik gör det möjligt att visualisera dina affärsprocesser på en detaljerad nivå.

Automation Anywhere – de bästa funktionerna

Implementera på några minuter utan att störa medarbetarnas arbetsflöden. Kartlägg snabbt processer och variationer för optimering eller robotiserad processautomation.

Skapa en korrekt och objektiv bild av affärsprocesserna i hela företaget för att identifiera ineffektiviteter, upptäcka optimala processvägar och minska automatiseringstiderna.

Utöka transformationen i hela organisationen med molnarkitektur som samlar in och bearbetar big data samtidigt på alla datorer och för alla användare, samtidigt som integritetskontroller säkerställs.

Få en tydlig och säker bild av var du ska prioritera processautomatisering med hjälp av AI och molnskala för att leverera datadrivna insikter .

Identifiera dina bästa möjligheter till processoptimering och automatisering med högst avkastning med Process Discovery.

Begränsningar för Automation Anywhere

Verktygens komplexitet kan vara överväldigande för nya användare.

Höga kostnader för fullständiga paket

Implementering och installation kan vara tidskrävande.

Priser för Automation Anywhere

Gratis : 30 dagars provperiod

Pro: Från 9 000 dollar/år

3. Celonis

via Celonis

Celonis erbjuder en dynamisk och realtidsbaserad digital visualisering av dina affärsprocesser från början till slut genom process mining. Deras plattform är systemoberoende och opartisk och ger en tydlig bild av hur din verksamhet fungerar.

Celonis process mining-teknik hjälper dig att analysera, optimera och övervaka processer, så att dina team kan frigöra dolda värden.

Celonis bästa funktioner

Validera och visualisera processflöden som bygger på din Process Intelligence Graph.

Förbättra analysen genom att fylla dashboards med anpassade paket och diagram med hjälp av Celonis Studios dra-och-släpp-gränssnitt.

Samarbeta kring processanalys och dela insikter med ditt team med bara några få klick med hjälp av Business Miner.

Omvandla naturliga språkförfrågningar till processinsikter med Process Copilot, ett AI-verktyg som drivs av Celonis processkunskap och stora språkmodeller (LLM).

Celonis begränsningar

Kan vara dyrt, särskilt för små företag.

Överdriven beroende av datakvaliteten på grund av automatiseringens avancerade roll

Komplexitet i anpassning och avancerade funktioner

Celonis prissättning

Gratis : Begränsad funktionalitet

Pro: Från 90 000 dollar för ett 3-årigt kontrakt

4. Software AG ARIS

ARIS driver din prestanda och positionerar dig för att utmärka dig i din bransch. Det är en omfattande svit för processhantering och process mining.

Det ger djupgående insikter i din dagliga verksamhet, hjälper dig att fastställa rätt processer och säkerställer precis kontroll över din verksamhet.

ARIS går utöver grundläggande analys och levererar avancerad processinformation genom en enhetlig svit. Med hjälp av GenAI hanterar ARIS hela processens livscykel och erbjuder lösningar för analys av affärsprocesser, automatisering, risk och efterlevnad samt process mining.

Software AG ARIS bästa funktioner

Integreras sömlöst med dina befintliga system för att eliminera silos och öka den totala effektiviteten.

Sammanför affärsanalys, process mining, risk och efterlevnad i en enda svit, vilket främjar samarbete och minskar fel.

Kombinerar och utökar de fyra huvudsakliga produktområdena i ARIS Suite utifrån dina behov och mognadsnivå.

Begränsningar för Software AG ARIS

Höga kostnader, särskilt för mindre företag

För att hålla sig à jour med uppdateringar och nya funktioner kan det krävas fortlöpande utbildning och anpassning.

Priser för Software AG ARIS

Gratis : Grundläggande plan i 3 månader

Pro: Från 125 €/månad per användare

5. IBM Process Mining

IBM Process Mining gör det möjligt för företag att fatta snabbare, datadrivna beslut för processförbättring. Process Mining är en av de 25 IBM-produkter som har fått utmärkelsen Top Rated Distinction från TrustRadius.

Du får tillgång till en faktabaserad processmodell med insikter från intressenter och datakällor som visar hur ditt företag fungerar. Automatiseringsmöjligheter identifieras med hjälp av process mining-verktyget, som hjälper till att prioritera efter påverkan och förväntad avkastning.

IBM Process Mining – de bästa funktionerna

Uppnå processgenomskinlighet genom att analysera data från ERP- och CRM-system, identifiera ineffektiviteter och prioritera automatisering baserat på påverkan och avkastning på investeringar.

Driver kontinuerlig förbättring med korrigerande åtgärder och RPA-bot-stödstrukturer

Underlättar snabb implementering med automatiserad RPA-botgenerering

Begränsningar för IBM Process Mining

Brant inlärningskurva för nya användare

Att integrera data från flera system kan vara utmanande och kräva betydande insatser.

Priser för IBM Process Mining

Gratis : 30 dagars provperiod

Plattform (SaaS) : Från 3 200 USD/månad

Plattform (lokalt): Från 2 885 USD/månad

Effektivisera processhanteringen med ClickUp

Process mining ger en tydlig bild av dina arbetsflöden. Men för att effektivt hantera och förbättra dessa processer behöver du mer än bara data – du behöver ett robust projektledningsverktyg.

ClickUp är ett mångsidigt projektledningsverktyg som kan förbättra dina process mining-insatser. Dess mallbibliotek kan hjälpa dig att effektivisera dina process mining-insatser. Låt oss titta på ett tillsammans.

ClickUp-mall för processkartläggning

Du kan till exempel använda ClickUp Process Mapping Template för att visualisera och förbättra dina processer. Du kan använda mallens intuitiva dra-och-släpp-gränssnitt för att skapa detaljerade processkartor, visualisera varje steg i dina arbetsflöden, identifiera potentiella flaskhalsar och mycket mer.

Ladda ner den här mallen Eliminera flaskhalsar och svaga punkter i ditt system med ClickUps mall för processkartläggning.

Så här kan den här mallen förbättra ditt processhanteringsarbete:

Centraliserad processdokumentation: Organisera alla dina processkartor, arbetsflöden och relaterad dokumentation på ett centralt ställe med Organisera alla dina processkartor, arbetsflöden och relaterad dokumentation på ett centralt ställe med ClickUp Docs . Detta gör det enkelt att komma åt, uppdatera och hantera din processinformation på ett effektivt sätt.

Samarbete och feedback: Förbättra teamsamarbetet med delade Förbättra teamsamarbetet med delade ClickUp Spaces . Teammedlemmarna kan lämna kommentarer, ge feedback och samarbeta i realtid, vilket säkerställer att alla är samordnade och informerade om processförbättringar.

Integration med projektledning : Integrera processkartor sömlöst med ClickUps projektledningsverktyg. Spåra processrelaterade uppgifter, automatisera arbetsflöden och säkerställ att processförbättringar implementeras effektivt.

Rapportering och analys: Använd Använd ClickUp Dashboards för att generera rapporter och visualisera viktiga processmått. Övervaka processprestanda, spåra förbättringar och fatta datadrivna beslut för att öka effektiviteten. Det bästa är att du kan anpassa mallen efterhand som dina processer utvecklas. Oavsett om du skalar upp verksamheten eller förfinar befintliga arbetsflöden kan ClickUps mall växa med ditt företag och anpassas efter förändrade behov.

Läs också: 10 verktyg för automatisering av affärsprocesser som du måste prova 2024

Begränsningar för process mining

Process mining erbjuder många fördelar, men det finns också utmaningar. Att förstå dessa begränsningar är avgörande för organisationer som vill implementera dem på ett effektivt sätt.

Databeroende: Process mining är starkt beroende av datatillgänglighet och datakvalitet. Ofullständiga eller felaktiga data kan leda till missvisande insikter. För att undvika detta bör du säkerställa robusta metoder för datainsamling och regelbundna utvärderingar av datakvaliteten.

Komplexitet vid implementering: Att identifiera och implementera automatiseringsmöjligheter kan vara komplicerat och kräva specialiserade kunskaper. Effektiva strategier för förändringshantering och utbildning kan underlätta denna övergång.

Integrationsutmaningar: Att integrera process mining-verktyg med befintliga system kan vara utmanande och kräva betydande insatser. Genom att använda flernivåtekniker för mining och utnyttja integrationsstöd kan dessa utmaningar mildras.

Optimera dina affärsprocesser med ClickUp

Process mining hjälper dig att hitta och åtgärda ineffektiviteter i dina arbetsflöden och visar var det finns flaskhalsar så att du kan förbättra och arbeta mer effektivt.

ClickUp är ditt projektledningsverktyg för att omsätta dessa insikter i handling. Det låter dig visualisera och hantera dina processer enkelt, vilket hjälper dig att genomföra förbättringar utan att behöva komplicerad programvara.

Registrera dig för ClickUp nu för att effektivisera din processhantering och öka organisationens effektivitet.