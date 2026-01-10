Hur man tar anteckningar från en video som ett proffs

Det fanns en tid då det var normalt att delta i föreläsningar på plats och ta anteckningar från en tavla.

Men idag? Digitala skärmar, Zoom-lektioner och onlinevideor finns överallt omkring oss. Ändå fortsätter konsten att ta anteckningar att blomstra.

Som den amerikanske författaren Ben Casnocha så klokt sa: ”Om du inte skriver ner det du hör och lär dig, hur stor är chansen att du kommer ihåg det?”

Men saken är den att anteckningstekniken har förändrats avsevärt genom åren.

Idag kan AI-drivna verktyg automatiskt sammanfatta videor och hjälpa oss att skriva mer koncisa anteckningar.

Men vad skiljer bra anteckningar från fantastiska, och hur kan du utnyttja AI-verktyg för att få ut det mesta av videor? Låt oss utforska detta genom att först förstå hur man antecknar från en video på ett effektivt sätt och varför det fortfarande är en viktig del av inlärningen. ✍️

Varför är det fortfarande viktigt att göra anteckningar från videor för att lära sig?

Historiskt sett har anteckningar alltid setts som ett tecken på en uppmärksam och seriös elev eller lyssnare. Men förbättrar anteckningar verkligen inlärningen? Här är vad forskningen säger:

Enligt forskning av Audrey van der Meer och Ruud van der Weel vid Norges tekniska-naturvetenskapliga universitet (NTNU) tar människor anteckningar utan att tänka på det.

”Det är väldigt frestande att skriva ner allt som föreläsaren säger. Det går liksom in genom öronen och ut genom fingertopparna, men man bearbetar inte den information som kommer in”, konstaterade hon.

År 2022 släppte YouTube-kanalen Koi en video med titeln ” Varför dina usla anteckningar förstör dina betyg . ” I videon förklarar berättaren ett begrepp som kallas ”kognitiv belastning”.

Han jämför våra hjärnor med en telefon, där den kognitiva belastningen motsvarar batteriet. Han betonar att våra hjärnor inte är skapade för multitasking, vilket överbelastar dem.

Berättaren återger en personlig upplevelse från sitt andra år på läkarutbildningen, där hans besatthet av att ta anteckningar hindrade honom från att fokusera på patienterna. Istället för att ta till sig viktig information hade han svårt att ställa relevanta frågor. När han gick från att ta överdrivna anteckningar till att lyssna aktivt förbättrades hans förmåga att skapa kontakt med patienterna avsevärt.

Men hur fungerar anteckning med andra medier, till exempel videor? Kan du använda AI för att underlätta anteckningen medan du tittar på en video? (Tips: ja, ClickUp har lösningen!)

Hur kan du göra bättre anteckningar från vilken video som helst?

Att ta anteckningar från en video fungerar bäst när du förbereder dig i förväg, styr uppspelningen och strukturerar informationen efterhand – utan att försöka få med allt ordagrant.

Bestäm format, metod och videolängd innan du börjar titta

Använd undertexter, transkriptioner och uppspelningskontroller för att minska den kognitiva belastningen

Pausa, spola tillbaka och sammanfatta viktiga idéer med dina egna ord

Organisera anteckningar med rubriker, punktlistor, tidsstämplar och markeringar

Innan du börjar ta anteckningar från en video bör du göra följande för att förbereda dig:

Bestäm var anteckningarna ska sparas. Skriver du anteckningar på papper eller digitalt? Använder du en anteckningsapp eller bara ett dokument på din bärbara dator?

Välj den anteckningsmetod du föredrar. Du kan välja översiktsmetoden diagrammetoden eller kanske till och med använda en Cornell-anteckningsmall

Förhandsgranska videon som du ska göra anteckningar från. Bedöm hur lång den är och om det finns några befintliga transkriptioner eller bokmärken

Nu när du är redo, här är några beprövade strategier för att göra anteckningar från vilken video som helst:

1. Aktivera textning eller undertexter

Ett enkelt sätt att lösa anteckningsproblemet är att använda undertexter.

När du tittar på YouTube-videor, till exempel, aktiverar du funktionen för undertexter. Detta gör att du kan läsa texten på skärmen medan du tittar. Detta förbättrar din förståelse avsevärt och håller dig mer engagerad.

Kom ihåg att undertexter skiljer sig från textning. Textning inkluderar bakgrundsljud och icke-verbala signaler, vilket gör den idealisk för personer med hörselnedsättning, medan undertexter riktar sig till tittare som vill läsa med.

2. Leta efter videotranskriptioner

Vissa utbildningsvideor har transkriptioner, vilket kan vara till stor hjälp när du antecknar. Till skillnad från undertexter låter en transkription dig läsa innehållet i din egen takt.

👀 Här är en tidsbesparande teknik för YouTube-videor som har en transkription tillgänglig Gå till videons beskrivning Bläddra ner och klicka på ”Visa transkription”. En transkription med tidsangivelser visas till höger om videon Bläddra igenom de relevanta avsnitten och gör dina anteckningar

Om du är en upptagen student som jonglerar med flera kurser är detta en livräddare.

Istället för att titta om hela föreläsningar inför en tentamen kan du snabbt söka igenom transkriptet för att hitta och repetera de mest relevanta avsnitten. Detta sparar tid och säkerställer att du fokuserar på den viktigaste informationen.

Stress? Borta. 🙌

💡Proffstips: Med ClickUp Brain kan du automatiskt transkribera dina inspelningar med AI på bara några minuter. ClickUp tillhandahåller en sökbar transkription med tidsstämplar som du enkelt kan kommentera eller markera. Detta gör det enklare och effektivare att dokumentera viktiga punkter från videor.

Transkribera dina inspelningar utan ansträngning med ClickUp Brain

3. Justera videons uppspelningshastighet

Om innehållet går för fort, sänk videohastigheten till 0,75x (eller lägre om du föredrar det).

Detta ger dig mer tid att ta till dig informationen och göra anteckningar, till exempel mötesprotokoll, utan att känna dig stressad.

💡Proffstips: Använd Pomodoro-tekniken 🍅 När du tittar på längre videor (1–3 timmar långa videor eller föreläsningsserier som sträcker sig över dussintals timmar) kan du prova Pomodoro-tekniken för att behålla fokus. Titta på videon i 25 minuter, ta en paus på 5 minuter och upprepa. Detta hjälper dig att hålla dig pigg och behålla mer information.

4. Pausa videon för att göra anteckningar

När det gäller videoföreläsningar är det avgörande att aktivt lyssna efter nyckelord och begrepp för att kunna anteckna effektivt. Att använda textning eller undertexter kan förbättra din förståelse och ditt engagemang, vilket säkerställer att du tar till dig materialet mer grundligt.

Hänger du inte med i videon? Inga problem – pausa den så ofta som behövs för att anteckna viktig information.

💡Proffstips: Med ClickUp Clips kan du spela in din skärm, lägga till egna kommentarer för senare granskning och pausa inspelningen när som helst för att göra detaljerade anteckningar.

Dela dina idéer visuellt och auditivt med ClickUp Clips

🏷️ Exempel: Tänk dig att du är en student som förbereder dig inför tentorna. Istället för att kämpa för att hänga med i snabba videoföreläsningar kan du pausa och ta dig tid att se till att du fångar upp varje viktig punkt. Senare, när du går igenom materialet, kan du återvända till de specifika klippen och anteckningarna du skapade för att säkerställa att du inte missar något viktigt.

5. Spola tillbaka när något är oklart

Det kanske verkar självklart, men det är avgörande: om du inte förstår något, spola tillbaka videon och titta på den igen. Fortsätt spola tillbaka och spela upp den tills begreppet är klart.

Det är en av de bästa sakerna med inspelade videor – du kan ta till dig dem i din egen takt. Att förstå innehållet är avgörande för att kunna göra korrekta och effektiva anteckningar.

Även här kan ClickUp Clips vara otroligt användbart. Du kan spela in och spara viktiga delar av videon och titta på dem så många gånger som behövs medan du antecknar.

Konvertera enkelt dina ClickUp-klipp till praktiska uppgifter

6. Organisera anteckningar med rubriker och underrubriker

Skapa en disposition genom att lägga till rubriker och underrubriker baserade på de viktigaste ämnena som diskuteras i videon. Denna struktur hjälper dig att organisera dina tankar och gör det enklare att gå igenom dem senare.

Även om Google Docs eller andra digitala verktyg kan effektivisera anteckningsprocessen och minska tidskrävande redigeringar, erbjuder mer avancerade anteckningsverktyg uppgiftshantering, anpassningsbar formatering och möjligheten att bädda in videor och andra resurser direkt i dina anteckningar.

Du kan formatera dina anteckningar med rubriker, underrubriker och punktlistor samtidigt som du länkar direkt till uppgifter eller andra relevanta dokument i ditt arbetsflöde.

Anpassa dina dokument med formateringsalternativ, mallar samt inbäddade videor och tabeller

🏷️ Exempel: Yrkesverksamma med fullspäckade scheman kan använda ClickUp Docs för att organisera och enkelt komma åt sina projektanteckningar och viktiga dokument. När det är dags att förbereda sig inför ett möte eller hantera en projektdeadline kan du direkt sätta igång med de viktigaste uppgifterna utan att slösa tid på att söka igenom utspridda filer.

💡 Proffstips: Färgkoda dina anteckningar med olika markeringar för att återkomma till huvudkoncept, frågor och idéer. Detta skapar visuell ordning och underlättar vid genomgången. 🎨

7. Använd punktlistor för viktiga detaljer

När du antecknar, lista varje viktig detalj som en punkt. Ange också separata punkter för:

Nya ord eller termer som du inte känner till

Viktiga personer

Datum

Nyckelbegrepp

Punkter gör dina anteckningar tydligare och lättare att följa. Genom att fokusera på huvudkoncepten och organisera dem i punkter kan du effektivt omvandla dina anteckningar till kortfattade nyckelbudskap.

💡 Proffstips: Med digitala anteckningsverktyg kan du skapa punktlistor och organisera dina anteckningar på ett effektivt sätt, vilket gör dem lätta att granska och komma åt senare.

🏷️ Exempel: Ingenjörer som tittar på programvarudemonstrationer kan använda AI-sammanfattningar för att bryta ner komplicerade kodförklaringar till lättförståeliga punkter.

Skriv snabbt ner anteckningar, idéer och påminnelser med ClickUp Notepad

8. Håll dina meningar korta och enkla

Kom ihåg: du tar anteckningar, du skriver inte en detaljerad uppsats.

Använd korta fraser, fragment och förkortningar för att snabbt förmedla huvudidéerna utan att slösa tid på att skriva ut långa meningar.

Du kan alltid lägga in tidsstämplar i dina anteckningar för att senare återvända till relevanta delar av videon.

9. Använd dina egna ord

Skriv alltid anteckningar från videor med dina egna ord. Denna metod hjälper dig att befästa informationen och gör det lättare att komma ihåg den senare.

Undvik att kopiera talarens exakta ord – ta till dig informationen på ett sätt som passar dig bäst och anpassa ditt lärande efter dina behov.

Miniguide: Hur du håller fokus när du antecknar från en video 🔕 Eliminera distraktioner: Stäng flikar som inte är relevanta och stäng av aviseringar 🎯 Använd fokusläget: Om du antecknar i ClickUp Docs kan du använda fokusläget för att minimera distraktioner och koncentrera dig helt på anteckningarna ⏸️ Ta pauser: Pausa videon och ta korta pauser var 20:e minut för att behålla mer information. Studier visar att pauser förbättrar koncentrationen och produktiviteten 📝 Sammanfatta var 5:e minut: Stanna upp var 5–10:e minut för att sammanfatta det du just har lärt dig med dina egna ord

10. Markera nyckelord, personer och begrepp

Var uppmärksam på nyckelord, viktiga siffror, datum och centrala begrepp i videon. Dessa framhävs ofta både visuellt och verbalt.

Markera eller understryk dessa i dina anteckningar för att lyfta fram dem.

💡 Proffstips: AI-assistenter låter dig skapa AI-sammanfattningar av videor. Med detta kan du anpassa och omformulera texten för bättre förståelse.

ClickUp Brain söker igenom dina klipptranskriptioner efter svar på dina frågor

11. Skissa enkla diagram utifrån videon

Om videon innehåller viktiga diagram eller bilder, pausa och återge dem i dina anteckningar.

Om du tar digitala anteckningar kan du ta skärmdumpar och bädda in dem direkt i dina anteckningar.

För att ta detta ett steg längre, använd digitala whiteboards för att rita tankekartor och visualisera kopplingar mellan nyckelbegrepp.

Förverkliga dina idéer med ClickUp Mind Maps

Enligt en studie är visuellt antecknande en bättre inlärningsstrategi än traditionellt antecknande.

🏷️ Exempel: Om du tittar på ett webbinarium om trender inom innehållsmarknadsföring kan du använda ClickUps Whiteboard-funktion för att visuellt kartlägga idéer och iakttagelser. Detta gör att du kan brainstorma samtidigt som du antecknar, och omvandla insikter från videon till praktiska strategier.

12. Lägg märke till signaler som tonfall och bakgrundsmusik

Video har en unik fördel: icke-verbala signaler som tonfall, bakgrundsmusik och ljudeffekter understryker ofta viktiga punkter.

Med skärminspelningsverktyg kan du enkelt fånga upp dessa nyanser och spela in skärmen för att skicka tydliga meddelanden i hög kvalitet.

Dela skärminspelningar i hög kvalitet med vem som helst, var som helst via Clip by ClickUp

13. Använd tidsstämplar i videon för att strukturera dina anteckningar

Vissa videor har tidsmarkörer eller kapitel, vilket kan vara en utmärkt guide för att organisera dina anteckningar. Använd dessa tidsmarkörer som rubriker i dina anteckningar och lista de viktigaste detaljerna under varje rubrik.

Denna metod säkerställer att dina anteckningar följer videons logiska flöde.

Med AI-verktyg kan du automatiskt transkribera videoklipp med tidsstämplar. Senare kan du enkelt söka efter och organisera dina anteckningar utifrån viktiga ögonblick.

💡 Proffstips: Organisera dina anteckningar med taggar och etiketter I ClickUp Docs kan du lägga till taggar eller etiketter till specifika delar av dina anteckningar. Använd taggar som ”Viktigt”, ”Granska senare” eller ”Nyckelbegrepp” för att kategorisera dina anteckningar effektivt. Detta underlättar när du snabbt behöver återvända till vissa avsnitt.

Vilken inställning hjälper dig att göra bättre anteckningar från videor?

De tips vi har gått igenom hittills förbättrar effektiviteten och resultatet av anteckningsarbetet.

Tänk alltid på att anteckningar är din personliga dokumentation av det du har sett. De är till för att hjälpa dig att gå igenom och komma ihåg. De är inte transkriptioner!

Så här bör du gå tillväga när du tar anteckningar:

Fokusera på huvudkoncepten, inte på varje liten detalj

Använd punktlistor eller tankekartor

Inkorporera minnesutlösare

Gör dina anteckningar personliga

Skapa anteckningar som kommer att vara till hjälp (och begripliga) även månader senare

När du har tillämpat dessa strategier måste du granska och finslipa dina anteckningar.

Hur granskar och förbättrar du anteckningarna efter att ha tittat på en video?

Att gå igenom anteckningarna strax efter att du har tittat på videon hjälper dig att identifiera luckor, förtydliga idéer och stärka minnet. Att skriva om sammanfattningar, omorganisera punkter och förenkla språket säkerställer att anteckningarna förblir användbara veckor eller månader senare.

Att gå igenom dina anteckningar är den viktigaste delen av anteckningsprocessen (förutom att faktiskt titta på videon/delta i seminariet osv.).

Detta hjälper dig att identifiera luckor, felplacerad information eller områden som behöver förtydligas.

Här är stegen som kan hjälpa dig att förfina dina anteckningar från videon och behålla denna information på ett bra sätt:

1. Granska och kontrollera dina anteckningar

Gå igenom alla anteckningar du har gjort från videon. Kontrollera följande:

Saknad information

Punkter som du vill ha mer information om

Viktiga idéer och ord som du bör understryka eller markera

Saker som bör ändras till punktlistor

Punkter som bör placeras i ett separat avsnitt för att underlätta förståelsen

All information som du nu anser vara onödig

Avbrott i informationsflödet

Som vi föreslog ovan, prova AI-verktyg för att förfina dina anteckningar genom att automatiskt generera AI-sammanfattningar av ditt videoinnehåll.

🏷️ Exempel: tänk dig en projektledare som granskar ett inspelat teammöte. Med hjälp av ClickUp Brain transkriberar och sammanfattar hen diskussionen, samtidigt som viktiga åtgärder och beslut markeras. Detta gör att hen snabbt kan finjustera sina anteckningar och säkerställa att alla viktiga punkter fångas upp och kommuniceras effektivt till teamet.

2. Skriv om (eller skriv in) informationen igen för att komma ihåg den bättre

Ja, du hörde rätt. Att upprepa det du har lärt dig med egna ord kan hjälpa dig att förstå och komma ihåg det bättre.

Oavsett om du har gjort anteckningar på papper eller digitalt, skriv ner en sammanfattning av dem med dina egna ord för att befästa det du har lärt dig.

Om informationen innehåller komplexa idéer kan du prova att skapa en mindmap för att koppla samman olika ämnen.

Hur kan AI hjälpa dig att automatiskt göra anteckningar från videor?

Även om det är en färdighet vi alla måste ha att kunna ta bra anteckningar, önskar man ibland att man bara kunde lyssna på det som sägs utan att behöva stressa över anteckningarna.

Nu kan du det!

ClickUps AI-anteckningsfunktion ser till att varje punkt från diskussionen dokumenteras och omvandlas till ett användbart transkript och en att göra-lista.

Lägg bara till anteckningsverktyget i ditt Zoom-, Google Meet- eller Teams-samtal. Du får en sammanfattning och ett transkript i slutet av samtalet.

Dessutom sparas anteckningarna, så att du kan använda AI för att söka igenom dem och få svar på dina frågor när som helst, även flera veckor senare.

Och det är inte allt. Med bara ett klick kan du omvandla valfri del av anteckningarna till en uppgift med hjälp av AI. Med ytterligare ett klick kan du dela dem i en chattkanal så att alla som behöver informationen får tillgång till den.

Det råder ingen tvekan om saken. Anteckningar kan hjälpa oss alla att lära oss bättre. Men att ta anteckningar handlar inte bara om att klottra ner allt du hör i en video. Det är en färdighet som, om den används på rätt sätt, kan fungera som ett utmärkt minneshjälpmedel och tidsbesparande verktyg för framtida repetition.

AI-verktyg kan förenkla din väg till effektiv och smidig anteckning. Använd AI för att sammanfatta befintliga videor, skapa videoklipp för detaljerade anteckningar, bädda in videoklipp och formatera anteckningar, och visualisera koncept med whiteboards. Eller lägg bara till ett AI-anteckningsverktyg i samtalet och få anteckningar som är redo att användas direkt.

