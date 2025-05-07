10 alternativ till Apple Notes för digital anteckning 2025

Anteckningsappar hjälper dig att fånga dina briljanta idéer, skapa påminnelser och organisera dina tankar så att du kan använda dem när rätt tillfälle uppstår – och mycket mer.

Med avancerade funktioner som AI-sammanfattning, smidig samverkan och mycket mer kan de bli ditt andra hjärna. Men om du bara använder Apple Notes för att ta anteckningar kanske du går miste om några avancerade funktioner som finns i andra anteckningsappar.

För att hjälpa dig att välja ett kraftfullt alternativ till Apple Notes som går utöver grundläggande anteckningar har vi sammanställt en lista med 10 intressanta appar. Dessa appar går utöver enkla anteckningar och är utmärkta alternativ till Apple Notes.

Låt oss utforska dessa alternativ till Apple Notes och hitta det som passar dig bäst!

Vad ska du leta efter i alternativ till Apple Notes?

Att hitta alternativ till Apple Notes handlar inte bara om att ersätta anteckningsappen på Mac med ett annat alternativ, utan du måste också titta på de finare detaljerna. Den bästa anteckningsappen idag har alla följande funktioner:

Enkel organisering: Om du har för vana att skriva ner saker slumpmässigt kommer dina anteckningar att se röriga ut om de inte organiseras ordentligt. Därför bör anteckningsappen ha möjlighet att organisera anteckningar i en logisk struktur, inklusive mappar på flera nivåer, avancerade taggningsalternativ eller till och med projektledningsfunktioner om det är tillämpligt.

Medierika anteckningar: Vi behöver mer än bara text i våra anteckningar; vi kanske vill lägga till tabeller, checklistor, diagram, bilder eller annan multimedia. Överväg därför Apple Notes-alternativ som stöder inbäddning av bilder, ljudinspelningar eller till och med videoklipp för att förbättra dina anteckningar.

Samarbetsnoteringar: Välj en app med en robust samarbetsfunktion, särskilt om du arbetar i ett team. Du kan dela samarbetsnoteringar, skapa uppgifter eller att göra-listor för teammedlemmar, lägga till påminnelser och lämna kommentarer för en tydlig förståelse.

Plattformsoberoende funktioner : Alla gillar inte att vara begränsade till Apples ekosystem. Till skillnad från Apple Notes, som bara fungerar med iOS-enheter, kanske du föredrar : Alla gillar inte att vara begränsade till Apples ekosystem. Till skillnad från Apple Notes, som bara fungerar med iOS-enheter, kanske du föredrar anteckningsappar som fungerar på flera enheter och olika plattformar.

AI-fördel: De senaste anteckningsapparna : De senaste anteckningsapparna utnyttjar nu AI för anteckningar för att effektivisera ditt arbetsflöde. Utforska funktioner som smarta sammanfattningar som automatiskt sammanfattar viktiga punkter, verktyg för att generera innehåll som hjälper dig att brainstorma idéer eller möjligheten att automatiskt generera åtgärdspunkter från dina anteckningar och uppgifter.

De 10 bästa alternativen till Apple Notes

Nu när du vet vilka funktioner du ska prioritera kan vi utforska 10 utmärkta alternativ till Apple Notes, som alla erbjuder unika funktioner för olika behov:

1. ClickUp

För användare som letar efter en robust, samarbetsinriktad, funktionsrik och kraftfull anteckningsapp är ClickUp det perfekta valet. Plattformen går utöver enkla anteckningsfunktioner och erbjuder en kraftfull arbetsyta som enkelt kan integrera all din produktivitet, anteckningar och projektplanering i en enda plattform.

Kom igång med ClickUp Notepad Fånga upp idéer när du är på språng, var som helst och när som helst med ClickUp Notepad.

ClickUp Notepad är det perfekta stället för dig att skriva ner dina anteckningar – fånga idéer, brainstorma koncept och organisera dina anteckningar med lätthet. Det hjälper dig att tilldela anteckningar till ditt team och omvandla dina anteckningar till spårbara uppgifter som du kan komma åt var som helst. Skriv bara ner en idé och omvandla den till åtgärdspunkter med checklistor.

Med dra-och-släpp-funktioner kan du enkelt flytta objekt inom checklistan och organisera dem efter förfallodatum, prioritet, ansvariga och mer. Dessutom kan dina anteckningar formateras med avancerade redigeringsfunktioner, inklusive bilder, GIF-filer, videor och mer.

Tilldela enkelt uppgifter och lägg till kommentarer med ClickUp Docs

Med ClickUp Docs kan du dessutom integrera dina anteckningar och enkelt lägga till dokument eller bilagor. Med realtidssamarbete, avancerad formatering, sekretesskontroller och AI-drivna dokument kan du hålla koll på dina idéer och göra mer med dina anteckningar.

Sammanfatta dokument och text på några sekunder med ClickUp AI

ClickUp Brain hjälper dig att kombinera kraften i mänskliga idéer med kraften i AI. Det är världens första neurala nätverk som kopplar samman uppgifter, dokument, människor och all din företags kunskap med AI.

Använd den för att konvertera ljudanteckningar eller mötesanteckningar till genomförbara uppgifter, sammanfatta detaljerade dokument till koncisa anteckningar och till och med skapa innehåll med hjälp av enkla uppmaningar.

Ladda ner den här mallen Skapa och hantera enkelt dagliga anteckningar med hjälp av ClickUp Daily Notes Template.

Med mallen ClickUp Daily Notes kan du dessutom enkelt hålla ordning på alla dina anteckningar och koppla dem till dina mål. Mallen är idealisk för nybörjare och innehåller lättanvända standardinställningar som hjälper dig att skriva detaljerade anteckningar, schemalägga uppgifter och följa upp framsteg.

Det är alltså mer än en enkel anteckningsapp och kan vara din kompletta assistent för produktivitet och projektledning.

ClickUps bästa funktioner

Skapa, organisera och samarbeta kring anteckningar tillsammans med uppgifter, scheman och dokument – allt på en och samma plattform.

Använd ClickUp Universal Search , en robust sökfunktion som hjälper dig att hitta anteckningar i hela ditt arbetsområde, oavsett hur du kategoriserar dem.

Fånga tankar och inspiration när som helst med hjälp av ClickUp-mobilappen och Chrome-tillägget för att skriva anteckningar, komma åt befintliga anteckningar och alltid vara produktiv.

Håll dina anteckningar noggrant organiserade med ClickUp Task Tags , ett flexibelt taggningssystem. Tilldela taggar för att kategorisera dina anteckningar efter ämne, projekt eller andra relevanta kriterier för enkel informationshämtning.

Lär dig ClickUps intuitiva slashkommandon för att formatera text, skapa uppgifter eller tilldela anteckningar på språng.

Konvertera dina anteckningar till fullfjädrade ClickUp Docs, så att du kan integrera media, tilldela uppgifter och utnyttja funktioner för samarbete i realtid.

Ta anteckningar även när du är offline, med funktioner för att komma åt och redigera befintliga anteckningar, skapa nya och synkronisera ändringar när du får en stabil internetanslutning.

Bädda in bilder, filer och länkar direkt i dina anteckningar för att lägga till ytterligare kontext.

Integrera dina anteckningar med ClickUp Mind Maps eller brainstorma med dina team med hjälp av ClickUp Whiteboards , så att du kan visualisera dina idéer och organisera dina projekt på ett smidigt sätt.

Utnyttja ClickUp Brain för att skapa högkvalitativt innehåll, skapa uppgifter och andra användningsområden.

Få tusentals färdiga mallar för att dokumentera dina idéer, skriva snabba anteckningar och skapa åtgärdslistor.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp har överlägsna funktioner, men kan ha en brant inlärningskurva jämfört med en enkel anteckningsapp.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Notion AI

Via Notion

Notion är en anpassningsbar arbetsyta med flera funktioner, såsom att skapa dokument och wikis, hantera projekt och till och med enkla anteckningar. Med Notion AI är anteckningar enkla – du kan hitta anteckningar och annan information i din arbetsyta, konvertera anteckningar till dokument eller andra insikter med hjälp av AI-skrivaren och använda den som din personliga assistent.

Notion AI:s bästa funktioner

Skriv anteckningar och lagra dem i en centraliserad arbetsyta tillsammans med andra tillgångar som wikis, dokument och projekt.

Använd kraften i AI för att skapa anteckningar, spela in röstmemon och konvertera dem till flera format.

Organisera anteckningar i dokument och andra sidor för att strukturera din information på ett sätt som passar dig.

Berika dina anteckningar med bilder, videor, ljudinspelningar och till och med inbäddade kodsnuttar för en mer dynamisk anteckningsupplevelse.

Samarbeta med ditt team med hjälp av redigering, kommentarer och uppgiftsfördelning i realtid.

Begränsningar för Notion AI

Notion AI:s flexibilitet kan också vara ett tveeggat svärd. Det stora antalet anpassningsalternativ kan ta lite tid att lära sig och behärska.

Notions gratispaket är visserligen funktionellt, men de flesta viktiga funktionerna är låsta bakom betalda prenumerationer.

Notions prissättning

Gratis

Plus : 10 $/månad per användare

Företag : 18 $/månad per användare

Företag : Anpassad prissättning

Notion AI finns som tillägg för 10 dollar per medlem och månad.

Notion AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 5000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2000 recensioner)

3. OneNote

via Microsoft OneNote

Microsoft OneNote är en Office 365-produkt som låter dig smidigt ta anteckningar och integrera dem med andra Microsoft 365-appar, såsom Word, Excel och mer. Detta gör det till ett bekvämt val för dem som redan har investerat i Microsofts ekosystem. OneNote ingår i de flesta Microsoft 365-prenumerationer, vilket gör det till ett kostnadseffektivt alternativ för dem som redan använder sviten.

Dessutom har OneNote några kraftfulla funktioner som gör att du kan ta ljudanteckningar, sammanfatta diskussioner i ett teammöte i mötesanteckningar och skapa att göra-listor från dina enkla anteckningar.

OneNotes bästa funktioner

Skriv anteckningar och integrera dem med andra Microsoft Office 365-produkter, vilket gör det till det perfekta valet för ditt företags behov.

Organisera dina anteckningar med hjälp av digitala anteckningsböcker och sektioner, som efterliknar den välbekanta strukturen hos en fysisk anteckningsbok.

Kom åt dina anteckningar på olika enheter med OneNote, som finns tillgängligt för Windows, Mac, Android och iOS.

Begränsningar i OneNote

Inte det idealiska alternativet som fristående app, eftersom den riktar sig till dem som redan använder Office 365-ekosystemet.

OneNote erbjuder visserligen grundläggande samarbetsfunktioner, men är kanske inte lika robust som vissa konkurrenter när det gäller komplexa teamprojekt.

Priser för OneNote

Tillgängligt gratis med ett Microsoft 365-abonnemang

Utan Microsoft 365, 6,99 $/månad eller 69,99 $/år för 1 TB

Betyg och recensioner för OneNote

G2: 4,5/5 (över 1800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1500 recensioner)

4. Evernote

via Evernote

Nästa på vår lista över alternativ till Apple Notes är Evernote, en etablerad aktör som är känd för sina robusta funktioner och mångsidighet. Det började som en primär anteckningsapp för Android och iOS. Men med åren har den kommit att tillgodose ett brett spektrum av användare, från studenter som hanterar forskning till yrkesverksamma som organiserar komplexa projekt.

Evernotes bästa funktioner

Skriv anteckningar med kraftfulla funktioner, inklusive webbklippning, handskriftsigenkänning, kraftfull sökfunktion och integration med olika produktivitetsverktyg.

Ta anteckningar och få tillgång till befintliga anteckningar även utan internetuppkoppling och synkronisera dem senare, vilket gör Evernote praktiskt för användare som är på språng.

Organisera dina anteckningar med hjälp av anteckningsböcker och ett flexibelt taggningssystem för effektiv informationshämtning.

Kom åt dina anteckningar på alla enheter med Evernote som finns tillgängligt för Windows, Mac, Android och iOS.

Evernotes begränsningar

Den kostnadsfria versionen har begränsat lagringsutrymme och vissa funktioner, med endast en anteckningsbok och upp till 50 anteckningar, vilket kan vara ett hinder för avancerade användare.

Evernotes många funktioner kan vara överväldigande för nya användare som kan behöva lite tid för att vänja sig.

Priser för Evernote

För alltid gratis

Personligt : 14,99 $/månad

Professional: 17,99 $/månad

Evernote-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8000 recensioner)

5. Obsidian

via Obsidian

Obsidian är en privat och flexibel anteckningsapp som inte bara är en enkel app för att skriva och organisera anteckningar, utan också för att skapa tankekartor. Obsidian är en konkurrent till Notion och andra visuella organisationsappar och passar kunskapsarbetare, studenter och alla som vill koppla sina idéer till sina resurser. Den utnyttjar ett koncept som kallas ”länkade anteckningar” för att främja ett nätverk av sammankopplad information.

Obsidians bästa funktioner

Skriv och formatera dina anteckningar med Markdown, ett lättviktigt markup-språk som erbjuder flexibilitet och kontroll över textformatering.

Skapa ett nätverk av sammankopplade anteckningar som gör att du kan utforska relationer mellan idéer och bygga upp en omfattande kunskapsbas.

Lagra dina anteckningar lokalt på din enhet, så att du har fullständig kontroll över dina data.

Använd Discord och dess diskussionsforum för support, felrapportering och hjälp med dina frågor från andra Obsidian-användare.

Länka allt möjligt – från idéer, personer, platser, böcker och till och med wikis, vilket gör det till ett utmärkt alternativ till Notion.

Obsidian-begränsningar

Har en brant inlärningskurva på grund av sin unika approach som kräver en viss investering i att lära sig dess grundläggande koncept och funktioner.

Obsidian-priser

Personligt bruk : Gratis för alltid

Kommersiellt bruk: 50 $/år per användare

Obsidian-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,9/5 (20+röster)

6. Bear

via Bear

Bear är en enkel anteckningsapp med Markdown-funktion som låter dig skriva anteckningar, bädda in text, foton, tabeller och att göra-listor i samma anteckning och organisera allt. Denna anteckningsapp har ett vackert användargränssnitt och fokuserar på enkelhet utan att offra viktiga funktioner.

Bear bästa funktioner

Använd Markdown för grundläggande formatering och behåll kontrollen över strukturen på dina anteckningar.

Använd sökfunktionen för att snabbt hitta specifik information i dina anteckningar.

Organisera dina anteckningar med ett flexibelt taggningssystem för effektiv informationshämtning.

Exportera anteckningar till format som PDF, HTML, DOCX, JPG och mer för enkel åtkomst på flera enheter.

Begränsningar

De flesta avancerade funktionerna är endast tillgängliga med Pro-planen.

Bear har visserligen en desktop-app, men känns mer hemma på mobila enheter.

Bear-prissättning

Gratis för alltid

Bear Pro: 2,99 $/år

Bear-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (10 recensioner)

7. Simplenote

via Google Play

Simplenote är en enkel och distraktionsfri anteckningsapp som prioriterar grundläggande anteckningar framför allt annat. Den är gratis, erbjuder samarbetsfunktioner och hjälper dig att organisera dina anteckningar med hjälp av taggar för snabb sökning.

Simplenotes bästa funktioner

Ladda alla anteckningar direkt, eftersom appen kontinuerligt synkroniserar dina data med alla dina enheter och appar.

Få smidig åtkomst till dina anteckningar på alla enheter med Simplenote, som finns tillgängligt för Windows, Mac, Android, iOS och till och med webben.

Använd grundläggande Markdown-formatering för viktig textstrukturering i dina anteckningar.

Samarbeta på anteckningar med grundläggande funktioner som delad åtkomst och versionshistorik.

Simplenotes begränsningar

Simplenote prioriterar medvetet enkelhet och offrar avancerade funktioner som multimediasupport eller komplexa organisationsalternativ.

Ingen offlineåtkomst, vilket innebär att du alltid behöver en internetanslutning för att komma åt och redigera dina anteckningar.

Simplenote-priser

Gratis för alltid

Simplenote-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (35+recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. Supernotes

via Supernotes

Supernotes är en kraftfull anteckningsapp som är speciellt utvecklad för iPad och andra Apple-enheter. Dess avancerade anteckningsfunktioner gör att du kan använda Apple Pencil för att rita, klottra och efterlikna upplevelsen av handskrivna anteckningar på dina enheter.

Supernotes bästa funktioner

Skriv handskrivna anteckningar och skissa dina idéer med hjälp av Supernotes naturliga pennskrivningsfunktion.

Kommentera PDF-filer, e-böcker och andra dokument med en omfattande uppsättning verktyg.

Anpassa din anteckningsupplevelse med en mängd olika pennstilar, mallar och färgteman.

Organisera dina anteckningar med hjälp av mappar och ett taggningssystem för effektiv informationshämtning.

Begränsningar för Supernotes

Begränsat till Apples ekosystem, eftersom det främst är utvecklat för iPad med senaste uppdateringar för att göra det tillgängligt på Mac, Linux och Windows.

Kräver ett betalt abonnemang för att få tillgång till avancerade anteckningsfunktioner.

Priser för Supernotes

Starter : Gratis

Obegränsat: 10 $/månad

Betyg och recensioner av Supernotes

G2: NA

Capterra: NA

9. Boost Note

via Boost Note

Boost Note är ett dokumentbaserat projektledningsverktyg som fokuserar på att göra det möjligt för DevOps-team och programmerare på distans att samarbeta smidigt i projekt. Dess fokus på ren kodformatering och utvecklarcentrerade funktioner gör det till ett starkt alternativ för programmerare.

Boost Notes bästa funktioner

Skriv anteckningar med syntaxmarkering, eftersom Boost Notes är utmärkt på att hantera kod med syntaxmarkering, vilket gör det enkelt att skriva, läsa och dela kodsnuttar i dina anteckningar.

Integreras sömlöst med Git, ett populärt versionshanteringssystem som används av utvecklare, vilket möjliggör versionsspårning och samarbete på kodsnuttar inom anteckningar.

Minimera distraktioner med det minimalistiska gränssnittet som låter dig fokusera på din kod och dina anteckningar.

Boost Notes begränsningar

Boostnotes funktioner är kraftfulla för utvecklare, men kanske mindre attraktiva för användare utanför kodningsområdet.

Den kostnadsfria planen begränsar lagringsutrymmet och samarbetsfunktionerna.

Priser för Boost Note

Gratis för alltid

Standard: 6 $/månad per användare

Pro: 10 $/månad per användare

Förbättra anteckningarnas betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Polynote

via Polynote

Polynote är en experimentell anteckningsmiljö byggd på Scala, ett högnivåprogrammeringsspråk för allmänna ändamål. Detta verktyg riktar sig främst till dataforskare och ingenjörer som i hög grad integrerar kodning och andra element i sin anteckningsprocess.

Polinocts unika försäljningsargument är att det stödjer blandning av flera språk i en anteckningsbok och möjliggör smidig datadelning mellan dem.

Polinoets bästa funktioner

Kör kod i dina anteckningar med hjälp av olika kärnor som Python och Scala, vilket gör det idealiskt för dataanalys och visualisering.

Integrera dina anteckningar och koder sömlöst med Apache Spark för att utforska, analysera och visualisera större datamängder direkt i dina anteckningar.

Skriv kodsnuttar på olika språk (Scala, Python, SQL) i dina anteckningar, med variabel delning för ett sammanhängande arbetsflöde.

Polynote-begränsningar

Mycket komplex för användare som vill ha enkla alternativ till Apple Notes.

Att köra kod i en anteckningsmiljö kan ha säkerhetsimplikationer. Det är tillrådligt att vara försiktig och endast använda Polynote på en betrodd dator.

På grund av sin experimentella karaktär har Polynote en mindre användarbas och begränsad support jämfört med andra anteckningsappar.

Priser för Polynote

Gratis

Polynote-betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: NA

Förvandla dina idéer till kraftfulla åtgärder med ClickUp

Är du redo att överge Apple Notes och ta del av en mer kraftfull anteckningsupplevelse? Börja utforska de alternativ vi presenterat och upptäck den app som bäst passar ditt arbetsflöde!

Hantera anteckningar på flera enheter och plattformar med ClickUp Notes

Om vi skulle välja ett bra alternativ till Apple Notes från denna lista som vår primära anteckningsapp, skulle vi välja ClickUp. Den utmärker sig genom sin robusta produktivitet och projektledningsfunktioner, och erbjuder exceptionella funktioner och en AI-assistent.

Förenkla anteckningar och använd påminnelser för att skapa uppgifter med ClickUp Brain

Med ClickUp Brain, en AI-driven assistent (tillgänglig i betalda abonnemang), kan du skapa kreativa textformat, sammanfatta anteckningar och extrahera åtgärdspunkter, vilket ytterligare effektiviserar dina antecknings- och dokumentationsprocesser.

Den innehåller också färdiga produktivitetsmallar som hjälper dig att enkelt börja använda dem för dina anteckningar och till och med skapa att göra-listor, spåra mål och hantera uppgifter i allmänhet.

Registrera dig och kom igång med ClickUps gratisplan redan idag för att ta dina anteckningar till nästa nivå.