Hur man antecknar effektivt med stenografi

Om du ser en journalists handskrivna anteckningar är det troligt att du ser något som ser ut som sidor efter sidor med slumpmässiga klotter.

Det är inte dålig handstil. Det är stenografi, och det ska se ut så.

För korta anteckningar var en gång en nödvändig färdighet för studenter, reportrar, journalister och sekreterare överallt, men har blivit föråldrade med tillkomsten av digitala inspelningsmekanismer.

Men det är fortfarande praktiskt, särskilt när tekniken sviker och du bara har en pålitlig penna och papper att anteckna med. Dessutom, vore det inte häftigt att kunna en färdighet som mindre än 1 % av världens befolkning behärskar?

Så, hur går du tillväga för att skapa ditt eget stenografisystem? Låt oss börja med grunderna.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Stenografi är ett snabbt och effektivt sätt att anteckna med hjälp av symboler och förkortningar.

Det förbättrar din anteckningshastighet och minnesförmåga och minskar röran i anteckningarna.

Välj mellan de populära systemen – Gregg, Pitman och Teeline – eller skapa ditt eget.

Vanliga tekniker inkluderar att använda symboler för ord, förkorta standardtermer och fokusera på fonetisk stavning.

För att öva, välj ett stenografiskt skrivsystem, skapa en anpassad ordlista och förenkla förkortningar för snabbare skrivande.

Förbättra dina stenografikunskaper med ClickUps funktioner som hjälper dig att ta anteckningar och optimera ditt arbetsflöde.

Vad är stenografiska anteckningar?

Stenografinoteringar är ett snabbt och koncist sätt att registrera information, där symboler och förkortningar används för att snabbt fånga upp idéer istället för att skriva hela meningar.

Det hjälper dig att fokusera på viktig information istället för att skriva onödiga detaljer. Tänk på det som att Marie Kondo-styla dina anteckningar och bara behålla det som är relevant.

Att skriva stenografi handlar också om att hålla saker och ting enkla. Genom att använda symboler och förkortningar kan du spara tid och energi, vilket gör att du kan fokusera mer på innehållet än på själva skrivandet.

📌 Exempel Om du deltar i ett möte om en ny marknadsföringskampanj kan dina stenografiska anteckningar se ut så här. ”John: → på TMR senast fredag Emma: ? Bf för CL? scdl mtg för onsdag” Använda stenografisymboler: → = Uppföljning

TMR = Rapport om målmarknaden

Fri = fredag

? = Fråga

Bf = Kortfattad

CL = Kampanjstart

Scdl mtg = schemalägg möte

Wed = onsdag Här är vad dessa anteckningar betyder: ”Följ upp med John om rapporten om målmarknaden senast på fredag. Be Emma om en sammanfattning av kampanjlanseringen. Boka ett möte med henne på onsdag. ”

💡Proffstips: Ett av de bästa sätten att utnyttja stenografi är att lära sig ett stenografisystem som passar dig och skapa din egen strategi för anteckningar. Skriv stenografi på ett sätt som är begripligt för dig.

Varför stenografi är användbart för anteckningar

Om man skulle beskriva det i en mening är stenografi som en fuskkod för skrivande. Det förvandlar dina anteckningar från en långsam sköldpaddsrygg till en snabb hare – och i det här fallet vinner du!

Med stenografi överbryggar du klyftan mellan muntlig och skriftlig kommunikation, vilket gör transkriberingen snabbare och enklare, vilket är särskilt användbart vid möten och föreläsningar.

En annan anledning till att stenografi är ovärderligt är dess förmåga att förbättra koncentrationen. Istället för att fastna i att skriva varje ord tvingar stenografi dig att koncentrera dig på kärnbudskapet.

Tiro, sekreteraren till den berömda romerska talaren Cicero, skapade ett av de första stenografisystemen, kallat "Tironian Notes", för att snabbt kunna anteckna tal och debatter. Hans metod var så bra att den blev standard för romerska senatorer. Idag har stenografi utvecklats till system som Gregg och Teeline (vi kommer att prata om dessa om en stund!), perfekta för alla som någonsin har tänkt: " Det måste finnas ett snabbare sätt att skriva ner detta!"

Vem använder stenografi?

Stenografi är inte bara för domstolsreportrar och journalister, utan är tillgängligt för alla:

Till exempel: Studenter: Stenografi gör det möjligt för dig att hänga med i snabba föreläsningar. Din anteckningshastighet är viktig när du deltar i långa föreläsningar eller Stenografi gör det möjligt för dig att hänga med i snabba föreläsningar. Din anteckningshastighet är viktig när du deltar i långa föreläsningar eller gör anteckningar från en video

Professionella: Viktiga möten går ofta snabbt, och stenografi hjälper dig att hänga med. Det hjälper dig Viktiga möten går ofta snabbt, och stenografi hjälper dig att hänga med. Det hjälper dig att enkelt anteckna mötesprotokollet.

Entusiaster: Stenografi kan vara en fascinerande utmaning för dem som älskar att lösa språkliga pussel. Det är också ett utmärkt sätt att dokumentera kreativa processer, som kombinerar språklig konstnärlighet, lite historia och mycket roligt för hjärnan!

Fördelarna med att ta stenografiska anteckningar

Det finns många fördelar med stenografinoter. Här är vad du kan uppnå om du börjar idag.

Hastighet: Skriv upp till 200+ ord per minut med tillräcklig övning. Hastighet är särskilt viktigt när du behöver fånga detaljerad information på kort tid.

Tydlighet: Lär dig att skriva med färre ord, vilket leder till mindre röriga och tydligare anteckningar. Stenografi tvingar dig att destillera informationen till dess essens, vilket innebär att dina anteckningar blir mer precisa och fokuserade.

Professionell fördel: Var den som alltid fångar upp alla detaljer under möten. I alla professionella sammanhang kan det vara skadligt att missa viktiga detaljer. Stenografi säkerställer att du fångar upp all viktig information.

Minneförbättring: Stenografi hjälper dig att behålla information bättre genom att fokusera på det som är viktigt.

Lågteknologiskt: Allt du behöver är penna och papper för att komma igång – praktiskt när en Allt du behöver är penna och papper för att komma igång – praktiskt när en anteckningsapp inte är lättillgänglig.

Populära stenografisystem

Stenografi har utvecklats genom århundradena och gett upphov till flera system som är utformade för snabbhet och effektivitet. Låt oss titta närmare på dem:

1. Gregg-stenografi

Gregg-stenografi, som skapades av John Robert Gregg, är en anteckningsmetod som använder flytande, kursivliknande symboler. Den är särskilt användbar för studenter och yrkesverksamma som behöver transkribera talade ord snabbt.

📌 Exempel: Att skriva ordet ”fotografi” i Gregg-stenografi kan översättas till symbolerna ”f-t-o-g-r-f”, med fokus på ljud, inte stavning.

2. Pitman-stenografi

Detta system, som utvecklats av Sir Isaac Pitman, använder olika strecktjocklekar för olika ljud. Tjockare streck används för tonande konsonanter och tunnare streck för tonlösa konsonanter.

Pitman Shorthand är ofta populärt bland dem som behöver precision.

📌 Exempel: Tonande konsonanter som "b" skrivs med tjocka streck, medan icke-tonande konsonanter som "p" skrivs med tunnare streck.

3. Teeline-stenografi

Teeline är utformat för journalister och förenklar alfabetet för snabbare skrivande. Det är särskilt användbart för dem som behöver ta anteckningar snabbt och effektivt.

📌 Exempel: Ordet ”möte” kan skrivas som ”mtg”, med fokus endast på väsentliga ljud och bokstäver.

Varje stenografisystem har sin egen unika stil, men alla har ett gemensamt mål – att förenkla anteckningsprocessen.

Grundläggande tekniker och symboler i stenografi

Här är några grundläggande tekniker du behöver för att komma igång med stenografi: Symboler: Representera hela ord med symboler för att undvika att skriva för mycket. Bekanta dig med vanliga symboler, som att använda en enkel linje eller kurva för att representera ett vanligt ord som "the" eller "and" 🔣

Förkortningar: Förkorta vanliga ord som "w/" för "with" eller "b/c" för "because". Förkortningar hjälper dig att minska tiden du lägger på att skriva, vilket är särskilt användbart i snabba miljöer 🖊️

Fonetik: Fokusera på hur orden låter, inte på hur de stavas. ”Night” kan till exempel bli ”nyt”. Fonetik handlar om att förenkla stavningen, vilket hjälper till att snabba upp skrivprocessen 🎶

Hastighetstekniker: Det ultimata målet är att bygga upp en snabb stenografihastighet. Lista alla dina symboler i ett dokument så att du kan kopiera och klistra in dem när det behövs. Om du väljer den gamla skolan med handskrivna anteckningar, öva på handrörelser för snabba streck 🏃

Hur man övar stenografi effektivt

För att behärska stenografi behöver du rätt tillvägagångssätt och verktyg. Här är en steg-för-steg-guide:

Steg 1: Välj ditt system

Välj ett system som passar dina behov. Om du använder det för journalistik kanske du vill använda Teeline-systemet. Som student kanske du vill använda det relativt enklare Gregg- eller Pitman-systemet.

Steg 2: Lär dig grunderna

Bekanta dig med de viktigaste teknikerna och symbolerna. Övning är nyckeln till att lära sig stenografi. Du kan till och med samarbeta med en partner för att öva i realtid, vilket gör inlärningen mer interaktiv.

Använd resurser som en Gregg-stenografisk ordbok eller övningsguider för att lära dig grunderna. Om du planerar att skapa ditt eget stenografisystem måste du lära dig grunderna ordentligt.

Stenografi är snabbt, men verktyg som ClickUp gör det ännu effektivare. Oavsett om du vill använda AI för anteckningar eller samarbeta med dina kollegor har ClickUp allt du behöver!

🗒️ Ta anteckningar med Anteckningar

Dina anteckningar blir så småningom uppgifter och handlingsplaner – så varför inte förenkla processen? ClickUp Notepad hjälper dig att smidigt organisera dina anteckningar i checklistor eller valfritt anpassat format.

Organisera dina anteckningar och förvandla dem till spårbara uppgifter med ClickUp Notepad.

Vill du sätta igång en åtgärd? Förvandla dina snabba anteckningar till spårbara uppgifter med deadlines, ansvariga och prioriteringar.

Dessutom gör ClickUps redigeringsfunktioner dina anteckningar tydliga och visuellt tilltalande. Tillgängligt när som helst, var som helst – på mobilen eller datorn – detta är det perfekta verktyget för smartare anteckningar!

📃 Strategisera och samarbeta med Docs

Låt oss vara ärliga: samarbete gör allt enklare! Men är det inte ett problem att avkoda andras klotter när man använder stenografi? Inte med ClickUp!

Skapa och dela ett teamomfattande stenografiskt lexikon eller fusklapp med ClickUp Docs, så att det inte längre råder förvirring kring symboler eller förkortningar.

Förenkla stenografiskt teamarbete och strategi med ClickUp Docs.

Anpassa poster, samarbeta i realtid och länka anteckningar till uppgifter så att alla är på samma sida.

Rolig fakta: Bland stenograferna innehade G. D. Bist, en indisk stenograf och maskinskrivare född 1920, världsrekordet för att vara den snabbaste och skrev 250 ord per minut.

Samarbeta med hjälp av visuella anteckningar med whiteboardtavlor

Vill du ta samarbetet ett steg längre? ClickUp Whiteboards -funktionen är en virtuell tavla där ditt team kan brainstorma stenografistrategier visuellt. Kartlägg arbetsflöden, koppla ihop idéer och omvandla koncept till genomförbara uppgifter direkt utan att behöva gå fram och tillbaka.

Brainstorma strategier med ditt team med hjälp av ClickUp Whiteboards.

Automatisera ditt arbetsflöde med Brain

Tror du att AI och stenografi fungerar tillsammans? Ja, de kompletterar varandra perfekt!

ClickUp Brain är ditt personliga AI-verktyg som du kan fråga vad som helst och som kopplar samman dina uppgifter, dokument och teamets kunskap för att ge omedelbara svar och automatisera repetitiva arbetsuppgifter.

Behöver du en sammanfattning av förra månadens mötesanteckningar? Klart. Vill du konvertera innehållet i ett dokument till en tydlig disposition för en rapport? Dubbelkolla! Allt du behöver göra är att fråga.

Få omedelbara svar på alla dina frågor om arbetsflödet med ClickUp Brain.

Koppla ihop Brain med ClickUp Automations så behöver du inte oroa dig för att missa uppgifter eller glömma bort uppföljningar. Inga detaljer går förlorade, ingen tid slösas bort!

Använd ClickUp Automations för uppföljningar

ClickUp hjälper dig inte bara med stenografiska anteckningar utan förbättrar också ditt arbetsflöde. Omvandla stenografinoter till spårbara uppgifter

Förvandla mötesanteckningar till tydliga, praktiska sammanfattningar

Redigera, uppdatera och förfina delade anteckningar i realtid

Förvara alla dina anteckningar, uppgifter och uppdateringar på ett organiserat ställe.

Steg 4: Sätt upp mål för förbättring

Disciplin är viktigt när man lär sig stenografi, särskilt av professionella skäl. Sätt upp tydliga, mätbara mål för att följa dina framsteg inom stenografi.

Oavsett om det handlar om att öka hastigheten eller lära sig nya symboler, gör dina mål till ett spel och utvärdera dem regelbundet för att hålla fokus och motivationen uppe.

💡Proffstips: Fokusera på att bemästra ett stenografisystem i taget för att undvika förvirring. När du känner dig bekväm med det kan du experimentera med att kombinera flera system till din egen unika blandning för ännu bättre effektivitet.

Bästa metoder för effektiv stenografisk anteckning

För att få ut mesta möjliga av stenografi bör du tänka på följande bästa praxis:

📝 Öva regelbundet

Som med alla färdigheter gäller att övning ger färdighet! Regelbunden övning hjälper dig att befästa det du har lärt dig. Ägna tid varje dag åt att öva stenografi, även om det bara är 15 minuter.

Ju mer du övar, desto snabbare och mer exakt blir du.

📝 Skapa en personlig ordlista

En personlig ordbok är ovärderlig, särskilt när du arbetar med specialiserad vokabulär. Skapa en stenografisk ordbok med anpassade symboler för vanliga termer och namn som är specifika för dina behov. Detta gör det enklare att ta anteckningar och din stenografi blir mer personlig och effektiv.

📝 Håll det enkelt

Undvik att komplicera dina anteckningar med överdrivna förkortningar. Enkelhet är nyckeln till effektiv stenografi.

Vanliga misstag att undvika när man antecknar med stenografi

Stenografi kan vara otroligt användbart, men det är lätt att falla i dessa fällor:

❌ Att göra anteckningar för täta

Komplicera inte stenografin med för många förkortningar. Håll det enkelt för tydlighetens skull, eftersom täta anteckningar är svåra att tyda senare. Målet är att skriva information snabbt och inte skapa en topphemlig kod. Detta underlättar professionellt samarbete.

❌ Att bara förlita sig på minnet

Det är lätt att glömma stenografisymboler, särskilt om du är nybörjare. Ha alltid din stenografiska ordbok till hands.

❌ Att inte gå igenom anteckningar

Ogranskade stenografinoter kan bli ett pussel senare. Genom att granska stenografinoterna omedelbart säkerställer du att du inte glömmer viktiga detaljer.

Förbättra dina stenografikunskaper med ClickUp

Oavsett om du väljer Gregg-, Pitman- eller Teeline-systemet eller skapar ditt eget, handlar stenografinoteringar om övning, enkelhet och att använda rätt verktyg.

ClickUp tillför en ny dimension till stenografi som dokumenthanteringsprogramvara som hjälper dig att anteckna, omvandla anteckningarna till genomförbara uppgifter och enkelt följa upp dem.

Nämnde vi att allt detta är gratis? Bättre än så blir det inte!

Är du redo att kombinera anteckningar med produktivitet? Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto nu!