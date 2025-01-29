De bästa programvaruverktygen för företagsundersökningar 2025

De flesta företag använder sina resultat för att mäta hur de presterar som företag. Men jag tror inte att det ger oss en fullständig bild.

Det bästa sättet att förstå hur ditt varumärke faktiskt fungerar är att se hur kunder och medarbetare upplever dig. Och det bästa sättet att mäta det? Feedbackenkäter!

Undersökningsverktyg hjälper dig att samla in feedback från intressenter och fatta datadrivna beslut. Jag håller dock med om att det är mycket svårare att genomföra i stora organisationer.

Lösningen ligger i programvaruverktyg för företagsundersökningar som erbjuder sofistikerade analyser för att omvandla insikterna till praktiska resultat.

I den här artikeln diskuterar jag de bästa programvarorna för företagsundersökningar för att genomföra sentimentanalyser och förbättra kundlojaliteten.

Om du har komplexa hierarkier och många kontaktpunkter måste ett verktyg för företagsundersökningar ha följande funktioner:

Anpassning av varumärke: Behåll verktyg som låter dig anpassa formulärets utseende och URL för att hålla ditt varumärke konsekvent på din lista.

Dataintegration: Kontrollera om verktyget kan anslutas smidigt till dina befintliga kunddata och stödjer din teknikplattform.

Datasäkerhet: Välj ett verktyg som upprätthåller datasäkerhet och integritet för att uppfylla GDPR, CASL, CCPA och andra dataskyddsprotokoll.

Automatisering: Leta efter verktyg som automatiserar ditt arbetsflöde genom att koppla enkätsvar till uppgifter och ansvariga personer.

Analys och instrumentpanel: Se till att processen för insamling av undersökningsdata gör det möjligt att köra avancerade analyser via en visuell instrumentpanel.

Användarvänlighet: Se till att den Se till att den programvara för medarbetarundersökningar som du har valt ut har en låg tröskel och ett enkelt gränssnitt för datainsamling. Detta kommer att spara dig massor av tid framöver.

Baserat på min grundliga forskning och många års erfarenhet av att samla in feedback är detta de bästa verktygen jag kan rekommendera:

1. ClickUp (bäst för att samla in och visualisera undersökningsdata)

ClickUp är ett utmärkt verktyg för företagsundersökningar eftersom det är utformat för skalbarhet. Stora organisationer har för många intressenter. Därför föredrar de ett verktyg som inte skapar ytterligare friktion och som håller feedbacken organiserad.

Samla in relevant data med hjälp av ClickUp Form-vyn.

ClickUp Forms är ett helt anpassningsbart modul för rapportering och datainsamling som effektiviserar arbetsflöden. Här är dess funktioner:

Skapa anpassade formulär: Skapa skräddarsydda formulär för olika ändamål, till exempel undersökningar, insamling av feedback eller inlämning av uppgifter. Denna anpassning säkerställer att formulären uppfyller specifika organisatoriska behov.

Dra-och-släpp-gränssnitt: Lägg till och ordna fält efter användarens behov. Denna enkelhet minskar inlärningstiden för nya användare och förbättrar enkäternas prestanda.

Villkorlig logik: Skapa mer relevanta och engagerande undersökningar med villkorlig logik, vilket innebär att vissa frågor kan visas eller ändras baserat på tidigare svar.

Olika fälttyper: Samla in omfattande data för olika scenarier, eftersom formulärvyn stöder olika fälttyper, inklusive uppgiftsfält och anpassade fält.

Alternativ för offentlig delning: Dela formulär offentligt eller bädda in dem på webbplatser, så att du enkelt når en bredare publik för undersökningar eller feedback.

Anpassningsalternativ: Anpassa formulärets utseende, inklusive färger och varumärke, så att det stämmer överens med företagets identitet.

Här är vad en kund har att säga om ClickUp:

ClickUp är väl lämpat för möten, ifyllande av formulär, insamling av data, hantering av dagliga uppgifter, hantering av teamets bandbredd, hantering av arbete när teammedlemmar är borta från kontoret på grund av semester eller sjukdom, historiska data och bra för att se hur mycket pengar och kampanjer vårt team har hanterat under året.

Analysera undersökningsdata och fatta beslut baserat på dessa med hjälp av ClickUp Dashboards.

När du har samlat in feedbacken kan du analysera den med hjälp av ClickUp Dashboards. Här är de viktigaste funktionerna:

Anpassningsbara widgets: Visualisera undersökningsresultat och mätvärden med hjälp av personliga instrumentpaneler med widgets som visar data i format som diagram, grafer och listor.

Uppdateringar av data i realtid: Få tillgång till de senaste undersökningsuppgifterna med uppdateringar i realtid så att du kan fatta snabba beslut baserade på feedback.

Dataintegration: Samla in undersökningsdata från flera källor i en enda översikt för omfattande analys.

Prestationsuppföljning: Följ upp nyckeltal (KPI) relaterade till enkätsvar, såsom svarsfrekvens och nöjdhetsbetyg, för att få bättre insikt i den övergripande prestationen.

Samarbetsverktyg: Gör det möjligt för teammedlemmarna att dela med sig av sina insikter och diskutera resultaten direkt på plattformen, vilket förbättrar teamarbetet.

ClickUp har ett annat sätt att underlätta ditt arbete: mallar! En av våra mest populära mallar för feedbackformulär är ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökningar.

Ladda ner den här mallen Samla in kundfeedback med ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökningar.

Denna mall hjälper företag att förstå vad kunderna tycker om deras produkter och tjänster. De flesta frågorna är redan färdiga – redigera bara beskrivningarna och lägg till logikflöden för att anpassa dem efter dina behov.

Använd anpassade fält för att redigera undersökningsparametrar och fyra anpassade vyer för att bearbeta data. Visualisera sedan data i en instrumentpanel för att kunna fatta välgrundade beslut.

För företag som riktar sig till olika branscher och kundsegment är en organiserad process för insamling av feedback det bästa sättet att spara tid och upprätthålla datakvaliteten.

Ladda ner den här mallen Förbättra medarbetarnas engagemang och minska personalomsättningen genom att segmentera medarbetarnas utmaningar och feedback med ClickUps mall för medarbetarfeedback.

Ett annat effektivt sätt att förbättra företaget är att be dina anställda om idéer. ClickUps mall för medarbetarfeedback kan skapa en kultur av öppenhet och ansvarstagande samtidigt som den får medarbetarna att känna sig uppskattade och hörda.

Samla in detaljerad, fokuserad feedback och skapa uppgifter i ClickUp utifrån åtgärdspunkterna. Organisera och följ upp dem med hjälp av ClickUp Board-vyer för att säkerställa att feedbacken följs upp.

Läs också: Effektiva exempel på medarbetarfeedback för att ge objektiv input och höja moralen

Du kan också utforska specifika frågor med hjälp av frågeformulärmallar. Till exempel är ClickUps mall för produktfeedbackundersökningar idealisk för produktteam som vill veta vad användarna tycker om funktioner och buggar.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för produktfeedbackundersökningar för att testa funktioner och genomföra målgruppsundersökningar.

De data som samlas in från kunderna kan användas för att definiera produktplaner och anpassa utvecklingsstrategier. Inkludera anpassade fält som produktanvändningsfrekvens, varaktighet och övergripande nöjdhet för att kvalificera användare.

ClickUps bästa funktioner

Villkorlig logik: Lägg till dynamiska användningsfall i ett enda formulär genom att inkludera villkorlig logik för varje fråga.

Dashboards: Filtrera undersökningsdata och visualisera slutsatser för bättre beslutsfattande.

AI-drivna påminnelser: Bearbeta data från instrumentpanelen med Bearbeta data från instrumentpanelen med ClickUp Brain för att få svar direkt och hitta insikter för nästa steg.

Tätt sammankopplat ekosystem: Använd uppgifter, Kanban-tavlor, dokument, kalendrar och andra ClickUp-verktyg utan att lämna din arbetsyta.

Automatisering: Skicka massutskick med förfrågningar om feedback och starta uppgifter baserat på svaren.

Begränsningar i ClickUp

Det finns många funktioner, och det kan ta tid att lära sig dem.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Jotform (bäst för förenklade undersökningar)

via Jotform

Jotform imponerade på mig med sin lättanvända, praktiska formulärskapare, som är idealisk för företag som vill börja samla in feedback. Du kan konvertera svaren till rapporter med ett enda klick och välja att dela PDF-filer eller bädda in dem på din webbplats för att få uppdateringar i realtid. Du kan också samla in svar offline.

Jotforms bästa funktioner

Visa enkätsvaren i en databas som liknar ett kalkylblad och andra kontorsverktyg.

Samla in feedback på mässor och konferenser med den egenutvecklade kioskläget.

Integrera betalningsgateways direkt i formulär för att ta emot pengar via undersökningar.

Jotforms begränsningar

Brist på anpassningsbara e-postmallar som kan användas som standard

Många viktiga funktioner ingår endast i dyrare paket, vilket hindrar mindre team från att utnyttja programvaran fullt ut.

Jotform-priser

Starter: Gratis för alltid

Brons: 39 $/månad per användare

Silver: 49 $/månad per användare

Gold: 129 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jotform-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

3. Qualtrics CoreXM (bäst för AI-driven bearbetning av undersökningsdata)

via Qualtrics CoreXM

Qualtrics CoreXM är ett verktyg för hantering av intressenters upplevelser och strategier som använder AI för att samla in data och förenkla intern forskning. Det är helt inriktat på företag som behöver kraftfulla verktyg för medarbetarfeedback som fungerar med deras befintliga teknikplattform.

Drag-and-drop-metoden för att utforma undersökningar och sammanfattningen av videofeedback genom generativ AI sparar dig värdefull tid på jobbet.

Qualtrics CoreXM:s bästa funktioner

Tillåt video- och ljudsvar i undersökningar för att ge respondenterna maximal flexibilitet.

Utnyttja verktyg för affärsanalys för dataanalys, sammanfattningar av feedback och bästa praxis för design.

Exportera undersökningsdata till instrumentpaneler på upp till 30 olika sätt.

Begränsningar för Qualtrics CoreXM

Kan vara komplicerat att använda om du inte har en Qualtrics-expert till ditt förfogande.

Priser för Qualtrics CoreXM

Strategisk forskning: Anpassad prissättning

Strategisk UX: Anpassad prissättning

Strategiskt varumärke: Anpassad prissättning

Qualtrics CoreXM-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

4. QuestionPro (bäst för undersökningspaneler)

via QuestionPro

QuestionPro är ett pålitligt program för kundundersökningar och enkäter för företag. Det hanterar utmaningar med skalbarhet för företag genom att erbjuda över 22 miljoner paneldeltagare som är redo att dela med sig av feedback om produkter och tjänster.

Verktyget säkerställer att paneldeltagarna har dubbelbekräftat sitt deltagande och kommer från olika bakgrunder. De autentiska och unika svaren är perfekta för att testa nya erbjudanden innan de lanseras till kunderna.

QuestionPros bästa funktioner

Genomför undersökningar i olika regioner och demografiska grupper med stöd för flerspråkiga undersökningar.

Aktivera e-postautomatisering för påminnelser och uppföljningar baserat på enkätsvaren.

Skydda svar och deltagardata med GDPR- och CCPA-efterlevnad.

Begränsningar för QuestionPro

E-post är det enda sättet att dela enkäter, medan de flesta andra enkätverktyg erbjuder funktioner för att dela länkar.

Beroende på dina tekniska kunskaper kan QuestionPro kräva en brant inlärningskurva.

Priser för QuestionPro

Essentials: Gratis för alltid

Avancerat: 99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Team Edition: 83 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Research Edition: Anpassad prissättning

QuestionPro-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

5. Birdeye (bäst för textbaserad insamling av enkäter)

via Birdeye

Birdeye är ett snyggt designat verktyg för hantering av kundfeedback som uppfyller alla krav på programvara för företagsundersökningar. Det är enkelt att använda, erbjuder visuella ledtrådar för interaktion mellan instrumentpaneler och har svarbaserade regler för uppföljningsfrågor.

Det utmärker sig dock för konversationstexter. Den textbaserade insamlingen av feedback förbättrar andelen öppna svar och andelen ifyllda enkäter samtidigt som det skapar minst möjliga friktion bland respondenterna i företaget.

Birdeyes bästa funktioner

Använd de specialutvecklade NPS-undersökningarna för att identifiera kunder som kan bli ambassadörer för ditt varumärke.

Bläddra igenom svaren och vidarebefordra negativ feedback till ärenden – allt i en samlad inkorg.

Förstå demografi med platsbaserad segmentering och insikter

Begränsningar för Birdeye

Användare har klagat på att nya funktioner ofta lanseras utan ordentlig implementering, vilket riskerar data- och systemstabiliteten.

Birdeye-priser

Startpaket: Anpassad prissättning

Tillväxt: Anpassad prissättning

Dominate: Anpassad prissättning

Birdeye-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

6. Typeform (bäst för undersökningsmallar)

via Typeform

Typeform är ett av de mest populära verktygen på listan, och jag måste säga att dess popularitet är välförtjänt. Typeform har från första början fokuserat på formulär och undersökningar, vilket har hjälpt företaget att förfina sina funktioner och befästa sin position inom segmentet.

Denna användarvänliga plattform har en växande kundbas tack vare sina arbetsflöden för formulärskapande och strategier för företagsundersökningar.

Den mest utmärkande funktionen är dock det otroliga antalet mallar. De färdiga mallarna är vackert utformade, lätta att anpassa och snabba att implementera.

Typeforms bästa funktioner

Välj en av många utvalda mallar, till exempel 360-graders feedback , undersökning om konsumentbeteende, försäljningsförfrågningsformulär, mall för undersökning om kundbortfall etc.

Prova på att använda verktyg för att skapa enkäter och formulär för att skapa feedbackkanaler som passar dina mål.

Integrera med över 300 andra verktyg för att förbättra ditt befintliga arbetsflöde.

Begränsningar för Typeform

Du måste svara på frågorna en efter en, eftersom respondenterna inte kan se alla frågor på en gång.

Priser för Typeform

Grundläggande: 29 $/månad per användare

Plus: 59 $/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

TypeForm-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 750 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 850 recensioner)

7. SurveyMonkey Enterprise (bäst för säkerhet på företagsnivå)

via SurveyMonkey Enterprise

SurveyMonkey Enterprise utnyttjar SurveyMonkeys kärnkompetens och förstärker den med datahantering på företagsnivå för att säkerställa att stora företag känner sig trygga med undersökningsdata. I grund och botten fungerar det som ett överlägset alternativ till det ursprungliga SurveyMonkey.

SurveyMonkey AI-assistenten ger förslag och tips om arbetsflöden som hjälper dig att skapa formulär. Du kan dela dessa undersökningar via länkar, e-post och till och med inbäddade webbplatser. Verktyget för undersökningsanalys hjälper dig att göra sentimentanalyser, skapa ordmoln och kategorisera svar.

SurveyMonkey Enterprises bästa funktioner

Skapa och skicka anpassade aviseringar när enkäter har fyllts i och ge omedelbara resultat för spelifierade enkäter som frågesporter.

Kryptera respondentdata och säkra undersökningspaneler med enkel inloggning (SSO) och efterlevnad av HIPAA och GDPR.

Utnyttja det interna IT-teamet för att övervaka SurveyMonkey Enterprise-konton genom att länka din identitetsleverantör.

Begränsningar för SurveyMonkey Enterprises

De avancerade analysfunktionerna kan överväldiga användare som inte är tekniskt kunniga eller vana vid SurveyMonkeys ekosystem.

Priser för SurveyMonkey Enterprises

Företag: Anpassad prissättning

SurveyMonkey Enterprises betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 22 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

8. Survicate (bäst för undersökningar i flera kanaler)

via Survicate

Har du någonsin velat skapa och distribuera undersökningar över produkter, e-postmeddelanden och appar på en gång? Survicate gör något liknande med sin multikanalautomatisering, som tillgodoser varje steg i användarens resa.

Survicate är perfekt för företag som vill genomföra storskaliga kampanjer för att samla in feedback från alla kontaktpunkter, från att mäta produktupplevelsen genom evenemangsutlösta undersökningar till att genomföra webbplatsundersökningar genom att konfigurera besöksegenskaper.

Survikates bästa funktioner

Lägg till spårningskod i appar, webbplatser och länkar för att distribuera och övervaka flera undersökningar.

Använd avancerad logik för att ställa relevanta frågor till respondenterna baserat på tidigare svar.

Locka användare av sociala medier till enkätkampanjer genom direktlänkar och QR-koder.

Begränsningar för Survicate

Trots att man främjar insamling av undersökningar via flera kanaler sammanställer instrumentpanelen inte undersökningsresultaten från olika kanaler, vilket begränsar insikterna.

Priser för Survicate

Gratis för alltid: 25 svar/månad

Företag: Från 99 $/månad

Skala: Från 299 $/månad

Survicate-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (35+ recensioner)

9. Qualaroo (bäst för att uppmuntra användare att lämna feedback)

via Qualaroo

Qualaroo löser ett stort problem när det gäller insamling av feedback: kontextualiserade frågor. Det använder en egenutvecklad funktion kallad ”Nudge” för att analysera skärminnehåll och användarens avsikt. Detta gör det möjligt för Qualaroo att ställa relevanta och unika frågor som förbättrar användarupplevelsen och svarsfrekvensen.

För att få ut mesta möjliga av Qualaroo måste du bädda in installationskoden i Google Tag Manager, redigera frågor och samla in insikter genom påminnelser.

Qualaroos bästa funktioner

Inkorporera avancerade målparametrar som underdomäner, regex-matchning, identiteter, scrollningsplats och exit-intention i formulär.

Kör Qualaroo Nudge i prototyperna Figma, Invision och Adobe XD för att förfina produktutvecklingen.

Få sentimentanalys och insikter genom IBM Watson.

Begränsningar för Qualaroo

Mallarna är organiserade efter mål snarare än efter avdelningar, vilket gör det svårt för teamen att hitta rätt mall.

Qualaroo-priser

Gratis: Upp till 50 svar

Företag: 39,99 $/100 svar per månad

Qualaroo-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

10. Suzy Insights (Bäst för avancerade undersökningsmetoder)

via Suzy Insights

Suzy Insights är ett AI-drivet forskningsverktyg som gör det enkelt att skapa frågeformulär om medarbetarnöjdhet och infoga varumärkeselement i formulären. Det omvandlar svaren till AI-slutsatser så att du kan implementera data direkt.

Som programvara för företagsundersökningar utmärker sig Suzy Insights dock genom sitt stöd för olika typer av undersökningar. Från monadiska tester till TURF-analyser och värmekartläggning – om du vill experimentera med olika metoder är Suzy Insights rätt verktyg för dig.

Suzy Insights bästa funktioner

Förvandla vanliga undersökningar till en kraftfull kanal för datainsamling med retargeting, undersökningslogik och profilering.

Automatisera exporten till PowerPoint och Excel för att spara tid och fortsätta arbeta med din befintliga stack.

Genomför undersökningar för fördefinierade användningsfall såsom koncepttestning, konkurrentanalys och konsumentprofilering.

Suzy Insights begränsningar

Till skillnad från resultatsammanfattningar måste du mata in korsreferensdata manuellt i PowerPoint.

Brant inlärningskurva för personer som just har börjat med konsumentundersökningar

Priser för Suzy Insights

Anpassad prissättning

Suzy Insights betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (125+ recensioner)

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

11. Sogolytics (Bäst för enhetlig hantering av undersökningar och feedback)

via Sogolytics

Sogolytics erbjuder en serie verktyg för undersökningar och erfarenhetshantering som fungerar tillsammans för att ge dig en omfattande lösning för datainsamling. SogoSurvey och SogoCore är två flaggskeppsprodukter som jag använde tillsammans för att få de bästa undersökningsresultaten.

SogoSurvey hjälper dig att skapa och dela enkla onlineundersökningar, medan SogoCore uppgraderar arbetsflödet med distribution via flera kanaler, AI-driven rapportering och datahantering.

Sogolytics bästa funktioner

Skapa omfattande men separata undersökningsrapporter för varje team och demografisk grupp.

Exportera data tillbaka till Sogolytics för vidare analys och för att få användbara insikter.

Automatisera enkäternas längd, inbjudningar och påminnelser för att hålla koll på dina enkätmål.

Sogolytics begränsningar

Det kan ta lite tid att vänja sig vid alla Sogos verktyg och funktioner.

Priser för Sogolytics

SogoCore: Anpassad prissättning

SogoCX: Anpassad prissättning

SogoEX: Anpassad prissättning

Sogolytics betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 700 recensioner)

12. SurveyLegend (bäst för visuellt tilltalande undersökningar)

via SurveyLegend

Medan flera andra programvaror för företagsundersökningar tyngs av komplexa arbetsflöden, har SurveyLegend en annan approach.

Det demokratiserar skapandet av enkäter genom att förenkla stegen och använda visuella tips som hjälper dig att utforma snygga formulär. Du får alla viktiga funktioner som branding, delning av länkar, inbäddning och förstklassig analys.

SurveyLegends bästa funktioner

Skapa och övervaka undersökningar på olika enheter med smidig plattformsoberoende support.

Lägg till logiska flöden och förgreningar för att dela upp undersökningarna i olika vägar för enkel segmentering.

Skapa undersökningar från höger till vänster med inbyggt stöd för RTL-språk, design och analys.

Begränsningar för SurveyLegend

Den kostnadsfria versionen har ingen möjlighet att exportera data.

Priser för SurveyLegend

Starter: Gratis

Pro: 19 $/månad

Företag: 39 $/månad

Legendary: Anpassad prissättning

SurveyLegend-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 900 recensioner)

Förenkla bearbetningen av företagsundersökningsdata med ClickUp

De flesta av de ovan nämnda programvarorna för företagsundersökningar hjälper till med forskning och analys, men förenklar sällan processen. ClickUp sticker ut eftersom du inte behöver ett separat verktyg för att be om feedback och bearbeta insamlade data.

ClickUp Forms är en del av en smart utformad plattform för företagsundersökningar som innehåller uppgifter, dokument, visuella instrumentpaneler och rapporter. Den ger dig ett användarvänligt gränssnitt för att skapa anpassade undersökningar, samla in svar och fatta datadrivna beslut baserade på detaljerade insikter.

Prova ClickUp för en allt-i-ett-lösning för att samla in, segmentera och analysera undersökningsdata från anställda, kunder och andra intressenter.

