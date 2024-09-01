Intäkter och inkomster: Förstå skillnaden (+ exempel)

Du är inte ensam om du någonsin har undrat över skillnaden mellan intäkter och inkomster. Båda ger en djupare inblick i ditt företags finansiella hälsa och resultatmått.

Även om de ofta används omväxlande representerar de olika aspekter av din ekonomiska prestation.

Är du redo att reda ut förvirringen mellan dessa två termer inom företagsfinansiering?

Låt oss undersöka vad som skiljer intäkter från inkomster så att du med självförtroende kan navigera i dina finansiella diskussioner och fatta välgrundade beslut för ditt företag.

Vad är intäkter?

Intäkter är den totala summan pengar som ett företag tjänar på att sälja varor eller tjänster. Det är en viktig indikator på ett företags finansiella resultat och ger en bild av dess övergripande hälsa och tillväxtpotential. Dessutom kallas det för ”top-line” eftersom det står först i företagets resultaträkning.

Intäkter klassificeras i fyra typer:

Bruttointäkter: Även kallat bruttoförsäljning, detta är det totala belopp som ett företag genererar från all sin verksamhet. Om ett bageri till exempel tjänar 10 000 dollar på att sälja kakor, bröd och bakverk under en månad, är detta totala belopp bruttointäkterna.

Nettointäkter: Det belopp som återstår efter avdrag för rabatter, avdrag och returer från bruttointäkterna kallas nettointäkter eller nettoförsäljning. Det ger en tydligare bild av ett företags inkomster från försäljning och verksamhet. Av de 10 000 dollar som intjänats, om 1 000 dollar ges som rabatter och 500 dollar återbetalas för returnerade varor, är bageriets nettointäkter 8 500 dollar.

Rörelseintäkter: Detta inkluderar totala kassaflöden från företagets kärnverksamhet, exklusive intäkter från icke-kärnverksamhet som investeringar eller försäljning av tillgångar. 8 500 dollar representerar bageriets rörelseintäkter, eftersom det kommer från deras huvudsakliga verksamhet.

Icke-operativa intäkter: Detta är inkomster från sekundära källor, såsom ränteintäkter från investeringar, utdelningar från aktieinnehav eller hyresintäkter från fastighetsuthyrning. Bageriet tjänar också 500 dollar genom att hyra ut en liten lokal i sin butik till en lokal konstnär. Dessa 500 dollar är icke-operativa intäkter.

Vad är inkomst?

Inkomst är det belopp som återstår efter att alla utgifter, skatter och kostnader har dragits av från den totala intäkten. Den återspeglar företagets lönsamhet och kallas ofta för ”resultatet”.

Det finns huvudsakligen fyra typer av inkomst:

Bruttoinkomst: Även kallad bruttovinst, och omfattar företagets totala intäkter från dess kärnverksamhet före avdrag för kostnader. Till exempel tjänar en klädbutik 50 000 dollar på att sälja kläder under en månad. Innan avdrag för kostnader görs är dessa 50 000 dollar bruttoinkomsten.

Rörelseintäkter: Detta är det belopp som återstår efter avdrag för rörelsekostnader såsom löner, hyra och allmänna kostnader, men före skatt och ränta. Av de 50 000 dollar som butiken tjänar spenderar den 20 000 dollar på löner, hyra och allmänna kostnader. De återstående 30 000 dollarna är rörelseintäkterna.

Nettoinkomst: Detta är den slutliga vinsten efter att alla utgifter, skatter, räntor och andra kostnader har dragits av från den totala intäkten. Efter att ha dragit av 5 000 dollar i skatter och räntor från rörelseintäkterna på 30 000 dollar är butikens nettoinkomst 25 000 dollar.

Icke-rörelserelaterade intäkter: Detta inkluderar intäkter från aktiviteter som inte är relaterade till kärnverksamheten, såsom ränteintäkter, utdelningar eller vinster från försäljning av tillgångar. Klädbutiken tjänar också 1 000 dollar på ränta på sparande och 2 000 dollar på försäljning av gammal utrustning. Dessa 3 000 dollar är icke-rörelserelaterade intäkter.

Beräkna intäkter kontra inkomster

Innan vi går in på beräkningarna är det viktigt att förstå skillnaden mellan intäkter och inkomster för att kunna göra en effektiv finansiell analys och fatta välgrundade beslut.

Skillnad Intäkter Inkomst Omfattning Den omfattar alla intäkter från affärsverksamheten utan några avdrag. Den speglar vad som återstår efter att alla utgifter, skatter och kostnader har dragits av från intäkterna. Placering i finansiella rapporter Den visas högst upp i företagets resultaträkning. Den visas längst ner i företagets resultaträkning. Konsekvenser Den hjälper dig att bedöma företagets förmåga att generera försäljning och visar marknadens utveckling. Den ger insikt i verksamhetens faktiska lönsamhet och finansiella hållbarhet. Ledningens fokus Den fokuserar på att öka försäljningen, utöka marknadsräckvidden och förbättra kundförvärvet. Den fokuserar på kostnadshantering, effektivitet och maximering av vinstmarginaler. Indikator för finansiell hälsa Höga intäkter indikerar stark försäljning, men garanterar inte lönsamhet. En positiv nettoinkomst indikerar lönsamhet och effektiv kostnadshantering i förhållande till intäkterna. Skattekonsekvenser Intäkter i sig påverkar inte skatterna direkt. Inkomst används för att beräkna beskattningsbar inkomst och skattskyldighet.

Hur beräknar man intäkter?

Det är enkelt att beräkna intäkter. Så här gör du:

1. Identifiera den totala sålda kvantiteten: Bestäm det totala antalet sålda enheter för en produkt eller tjänst inom en given period.

2. Bestäm enhetspriset: Ta reda på det genomsnittliga försäljningspriset per enhet för produkten eller tjänsten.

3. Beräkna bruttointäkter: Multiplicera den totala sålda kvantiteten med enhetspriset för att få fram bruttointäkterna.

Bruttointäkter = Antal sålda varor X Försäljningspris

Tänk dig att du äger en bokhandel. Under en månad säljer du 800 böcker till ett genomsnittspris på 20 dollar per styck. Din bruttointäkt skulle då vara:

800 böcker x 20 dollar per bok = 16 000 dollar

4. Dra av avdrag: Dra av eventuella rabatter, avdrag och returer från bruttointäkterna för att få fram nettointäkterna.

Nettointäkter = Bruttointäkter – Rabatter – Avdrag – Returer

Låt oss fortsätta med föregående exempel och säga att du erbjuder:

Rabatter: 500 dollar (vid köp av större partier)

Ersättning: 200 dollar (för skadade böcker)

Returer: 300 dollar (för returnerade böcker)

Din nettointäkt blir:

16 000 $ – 500 $ – 200 $ – 300 $ = 15 000 $

Hur beräknar man inkomst?

Beräkningen av inkomst, eller nettovinst, omfattar följande steg:

1. Beräkna den totala intäkten: Börja med den totala intäkten eller försäljningen som företaget har tjänat in. Detta inkluderar alla inkomster från affärsverksamheten och andra källor, inklusive:

Försäljning av tillgångar

Avgifter och serviceavgifter

Prenumerationer

Hyresintäkter

Annonsering

2. Beräkna totala kostnader: Lägg samman alla företagskostnader, som vanligtvis inkluderar:

COGS (kostnad för sålda varor): Direkta kostnader relaterade till produktion eller inköp av sålda produkter.

Driftskostnader: Kostnader förknippade med att driva verksamheten, såsom hyra, el, vatten, löner och marknadsföring.

Avskrivningar och amorteringar: Värdeminskningen av materiella och immateriella tillgångar över tid.

Räntekostnader: Kostnader för lånade medel

Skatter: Inkomstskatter som ska betalas till staten

3. Beräkna nettoinkomsten: Subtrahera de totala utgifterna från de totala intäkterna för att få fram nettoinkomsten.

Nettoinkomst = Totala intäkter − Totala kostnader

Låt oss säga att din bokhandel har följande finansiella uppgifter för månaden:

Totala intäkter: 15 000 dollar

COGS: 5 000 dollar

Driftskostnader: 4 000 dollar (inklusive hyra, el, vatten, löner)

Avskrivning: 500 dollar

Räntekostnader: 200 dollar

Skatter: 800 dollar

Nettoinkomsten för månaden är:

15 000 $ − 10 500 $ (5 000 $ + 4 000 $ + 500 $ + 200 $ + 800 $) = 4 500 $

Effektiv ekonomisk förvaltning hjälper dig att skilja mellan intäkter och inkomster, vilket ger dig en tydlig bild av ditt företags verkliga ekonomiska hälsa.

Vad är viktigast: intäkter eller inkomst?

Även om inkomst kommer från intäkter anser de flesta finansiella experter att inkomst är viktigare. Här är varför:

Kostnadshantering: Inkomsten speglar hur effektivt ett företag kontrollerar sina kostnader och maximerar sina intäkter för att generera vinst.

Reinvesteringspotential: En stark inkomstsiffra indikerar företagets förmåga att återinvestera i sig själv, finansiera tillväxtinitiativ och förbättra affärsverksamheten.

Operativ hälsa: Inkomsten visar om ett företag kan täcka sina driftskostnader, betala utdelning eller investera i framtida tillväxt.

Attraktivitet för investerare och långivare: Ett företag med starka inkomster är mer attraktivt för investerare och långivare, eftersom det visar på lönsamhet och finansiell stabilitet.

Intäkter ger värdefull information om ett företags försäljningsresultat, men inkomst är ett mer talande mått när man bedömer den övergripande finansiella hälsan, den operativa effektiviteten och den långsiktiga hållbarheten.

Kan inkomsten vara högre än intäkterna?

Under normala omständigheter kan inkomsten inte överstiga intäkterna, eftersom inkomsten beräknas efter att kostnaderna har dragits av från intäkterna. Det finns dock vissa situationer där detta kan inträffa:

1. Icke-rörelserelaterade intäkter: Ett företag kan uppvisa en nettovinst som är högre än intäkterna om det har betydande intäkter från icke-rörelserelaterade källor, såsom ränteintäkter, vinster från försäljning av tillgångar eller avkastning på investeringar.

2. Engångsintäkter: Ibland leder redovisningsjusteringar eller engångsintäkter – som försäkringsutbetalningar eller förlikningar i rättstvister – till att nettoresultatet överstiger företagets intäkter. Ovanliga finansiella händelser, som stora skatteåterbäringar eller försäljning av tillgångar, som inte ingår i den löpande verksamheten, kan också bidra till denna situation.

3. Problem med intäktsredovisning: Ibland kan aggressiva metoder för intäktsredovisning, såsom att redovisa intäkter från långsiktiga kontrakt innan arbetet är slutfört eller att bokföra intäkter från försäljning innan produkten har levererats, tillfälligt blåsa upp den redovisade inkomsten.

Exempel på intäkter och inkomster

Låt oss titta på hur intäkter och inkomster skiljer sig åt i verkligheten:

1. Microsoft: Under räkenskapsåret 2023 genererade Microsoft intäkter på cirka 211 miljarder dollar från olika affärssegment, inklusive molntjänster som Azure, mjukvaruprodukter som Windows och Office samt hårdvaruförsäljning från enheter som Surface. Å andra sidan uppgick rörelseresultatet för samma period till cirka 88 miljarder dollar.

Skillnaden mellan dessa siffror belyser Microsofts operativa effektivitet och förmåga att omvandla en betydande del av intäkterna till vinst.

2. Netflix: Netflix genererade cirka 33,7 miljarder dollar i intäkter under 2023, främst tack vare sin stora globala kundbas och sitt innehållsutbud. Företagets nettoresultat för samma period var dock cirka 5,4 miljarder dollar.

Netflix nettoinkomst är betydligt lägre än dess intäkter eftersom företaget investerar stort i att skapa eget innehåll, förvärva licenser och underhålla sin streamingteknik. Dessutom påverkar de betydande utgifterna för marknadsföring och kampanjer för att attrahera och behålla abonnenter lönsamheten.

