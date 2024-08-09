Hur millenniegenerationens chefer förändrar vårt sätt att arbeta

En TikTok-video med titeln ”POV: Du har en millenniegenerationens chef” blev viral för några månader sedan.

Sketchen visar en chill chef som ber en anställd att inte arbeta när hen är sjuk och förespråkar att man använder sin fritid för att uträtta ärenden. Han betonar också vikten av att fokusera på mental och fysisk hälsa för att förebygga utbrändhet.

Videon väckte stor diskussion online (i nästan en vecka!) då tittarna berömde millenniegenerationens chefer för deras intresse av att skapa en bättre arbetsmiljö.

Även om det naturligtvis är en komisk överdrift, belyser sketchen några egenskaper hos millenniegenerationens chefer.

Så, vad är det som väcker respekt och beundran för millennials i ledande positioner? Vilka nya element introducerar de i arbetslivet som äldre generationer kanske inte behärskar?

Den här artikeln undersöker hur millenniegenerationens chefer förändrar arbetskulturen. Låt oss dyka in i ämnet!

Egenskaper hos millenniegenerationens chefer

”Millennials vill inte bli tillsagda vad de ska göra.”

”Millennials är för upptagna med sina sidoprojekt för att bry sig om 9-till-5-jobbet.”

”Millennials har en känsla av rättighet.”

Varje vecka kommer nya insikter om den generation som förväntas utgöra 75 % av arbetskraften år 2025.

Trots allt detta är det allt fler millennials (födda mellan 1981 och 1996) som tar sig an chefsroller i organisationer. Och de leder inte bara medarbetare från sin egen generation och generation Z, utan även medarbetare från generation X och babyboomers.

Millenniegenerationens inträde i ledarskap har definitivt gjort arbetsplatsen mer intressant. De tillför sina unika värderingar och kunskaper till ledarskapet, kanske mer än någon annan generation.

Så här beskriver en millenniegenerationens chefer sin ledarstil.

Låt oss ta en titt på några av de vanligaste egenskaperna hos millenniegenerationens chefer:

1. Sätt ribban högt

Millennials är kända för sina ambitiösa förväntningar. Om ett projekt eller en uppgift inte uppfyller deras höga krav kommer de att driva på för förbättringar eller sätta upp mer krävande mål.

I boken Youth, Jobs, and the Future: Problems and Prospects nämns att millenniegenerationen är unik; de tenderar att tro att hårt arbete är viktigare än vad babyboomergenerationen gör.

2. Tekniskt kunnig

Millennials har kritiserats för sin skärmbesatthet under alltför lång tid, men att ha vuxit upp med tekniken är faktiskt en fördel för dem. De är i en klass för sig och letar alltid efter nästa stora grej för att effektivisera processer och uppnå snabbare resultat.

PwC:s 14:e årliga globala VD-undersökning konstaterar: ”Ett av de utmärkande dragen hos millenniegenerationen är deras affinitet till den digitala världen. De har vuxit upp med bredband, smartphones, bärbara datorer och sociala medier som norm och förväntar sig omedelbar tillgång till information. Detta är den första generationen som kommer in på arbetsmarknaden med bättre kunskaper om viktiga affärsverktyg än äldre arbetstagare. ”

3. Ärlighet och öppenhet

Millenniegenerationens chefer värdesätter också ärlighet och ger rak feedback som syftar till förbättring snarare än kritik. Deras erfarenhet av omedelbar feedback hjälper dem att ge konstruktiva råd som är både direkta och stödjande.

4. Teamwork gör deras drömmar möjliga

Millennials värdesätter samarbete och lagarbete, även om de arbetar bra självständigt. De har vuxit upp med "deltagarmedaljer" och tar med sig denna inställning till arbetsplatsen, där de skapar system som uppmuntrar produktivt lagarbete. De tonar ner traditionella hierarkier för att kunna utnyttja sina kollegors olika kompetenser och fördela resurser därefter.

5. Optimister med ett syfte

Trots att de granskas noggrant är millennials fortfarande mycket motiverade och optimistiska när det gäller sitt arbete. Deras drivkraft hjälper dem att ta itu med utmaningar och sträva efter framgång. Millennials entusiasm tar sig uttryck i en stark arbetsmoral och en önskan att påverka positivt. Det är typiskt för dem att ta sig an ambitiösa projekt eller leda nya initiativ med en positiv inställning.

6. Värdedrivna visionärer

Millennials lägger stor vikt vid att utveckla sina personliga värderingar och ser på världen på ett annat sätt än tidigare generationer. De är mer öppensinnade och engagerade i acceptans, vilket bidrar till att skapa en inkluderande och positiv arbetsmiljö.

Enligt Randstads rapport Workmonitor 2022 skulle 43 % av millenniegenerationen inte vilja arbeta för en arbetsgivare vars sociala och miljömässiga värderingar inte stämmer överens med deras egna. Dessutom är 56 % av de unga anställda också villiga att säga upp sig från sitt jobb om det stör deras livsstil.

7. Allkonstnär

Millenniegenerationens chefer är proffs på multitasking och balanserar flera projekt med en jonglörs finess. De trivs i dynamiska miljöer och växlar skickligt mellan olika uppgifter. Men låt oss vara ärliga – denna talang leder ibland till att de distraheras, särskilt med den ständiga lockelsen från sociala medier och aviseringar.

Forskning tyder på att millenniegenerationens chefer ses som generalister snarare än specialister, eftersom de har en mångsidig utbildning och bred kunskap.

8. Nyfikenhet är en del av deras DNA

Sist men inte minst drivs millenniegenerationens chefer av nyfikenhet. Status quo räcker inte; de strävar ständigt efter att lära sig mer och förbättra sig. Denna omättliga nyfikenhet leder till innovation och bättre beslutsfattande, vilket gör dem ovärderliga på arbetsplatsen. De är den typen som utforskar nya färdigheter, antar nya utmaningar och uppmuntrar sina team att göra detsamma.

Hur lyckas man som millenniegenerationens chef?

Millennials har varit den största generationen på arbetsmarknaden sedan 2016. De bidrar med nya perspektiv och en positiv attityd som vitaliserar arbetsplatsen. Deras ungdomliga energi är perfekt för att öka produktiviteten och lyfta stämningen när det börjar kännas stagnerat.

Alla nya generationer av chefer står inför utmaningen att ta reda på vad det innebär att vara framgångsrik i sin roll, men millenniegenerationens chefer har några unika hinder att övervinna.

Ja, generationsklyftan är mycket påtaglig! Babyboomer-anställda har svårt att ta yngre chefer på allvar, och bristen på traditionell erfarenhet kan vara ett problem för roller som vanligtvis fylls av personer med fler år i yrket.

Att bygga upp och leda ett team kan också vara en utmaning för millenniegenerationens chefer när det finns olika åldersgrupper och arbetsstilar. Följande strategier och tips kan dock hjälpa millenniegenerationens chefer att lyckas:

1. Lita på att teamet levererar

Lita på att medarbetarna är produktiva, oavsett arbetsmiljö – fokusera på resultat snarare än arbetade timmar. De senaste åren har visat att medarbetare kan vara effektiva utanför den traditionella kontorsmiljön. Att tillåta distansarbete ger bättre balans och flexibilitet och bygger förtroende.

Verktyg för teamproduktivitet och samarbete som ClickUp kan hjälpa till att hantera hybrid- och distansarbetande personal. ClickUp är en allt-i-ett -programvara för projektledning som är utformad för att effektivisera verksamheten.

Med ClickUp Project Management-lösningen kan chefer visualisera arbetsflödet och tilldela uppgifter till teammedlemmar, organisera projekt och samarbeta effektivt. Det hjälper också till att planera projekt, automatisera uppgifter, identifiera flaskhalsar och mycket mer.

Tilldela uppgifter till ditt team och påskynda dina projekt med hjälp av ClickUp Project Management Solution

Förbättra arbetseffektiviteten genom att planera åtgärder med ClickUp Tasks

Dessutom ger ClickUp Dashboards realtidsinformation om projektets framsteg och medarbetarnas prestationer, vilket gör det enklare att följa produktiviteten.

Visualisera dagliga arbetsuppgifter och tid som läggs på varje uppgift med ClickUp Dashboard

2. Led med en strategi som ger frihet att experimentera

Att utöva självständighet på jobbet väcker ambitionerna hos dagens anställda. Chefen har i detta scenario rollen att undanröja hinder och ge vägledning och uppmuntran, inte detaljstyra. Att låta teamen ta ansvar för sina projekt väcker deras drivkraft att uppnå resultat.

Att ge ett team möjlighet att hitta sina egna lösningar leder ofta till ökad stolthet och en känsla av ägarskap i arbetet. Istället för att ge direkta svar kan du dela med dig av dina erfarenheter för att uppmuntra medarbetarna att tillämpa lärdomarna på egen hand. Denna strategi kan ge överraskande och innovativa resultat.

3. Uppskatta och belöna ditt team

För att upprätthålla hög moral är det viktigt att uppmärksamma och belöna teamets insatser. Ett sätt att göra detta är att sätta upp tydliga mål och följa upp framstegen.

Lyckligtvis kan mallar för målsättning vara ett sätt att definiera mål och tydliggöra vad framgång innebär för varje teammedlem. De gör det möjligt för chefer att sätta upp specifika, mätbara mål och sedan följa upp framstegen mot dessa mål.

Till exempel kan ClickUp Goals Signals Measures Template hjälpa till att beskriva viktiga prestationsindikatorer (KPI) och milstolpar, så att chefer kan se vem som når sina mål och var förbättringar behövs. Denna tydlighet hjälper till att övervaka prestationen, vilket gör det lättare att erkänna och belöna teamets insatser och prestationer.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp Goals Signals Measures Template för att definiera teamets mål och spåra KPI:er.

4. Tillhandahåll tydliga karriärutvecklingsvägar

Hjälp teammedlemmarna att utvecklas professionellt genom att sätta upp tydliga och uppnåbara karriärmål. Diskutera deras karriärambitioner och bestäm hur de kan anpassas till teamets mål.

När utvecklingsmålen är fastställda, genomför regelbundna avstämningar med teammedlemmarna för att se hur det går och erbjuda stöd. Detta säkerställer att teamet arbetar mot samma övergripande mål.

Använd ClickUp Goals för att skapa mätbara mål med tydliga tidsplaner och följ upp framstegen automatiskt. Funktioner som numeriska, monetära och sant/falskt-mål gör att du kan mäta framgång på specifika sätt.

Använd ClickUp Goals för att sätta upp mål för teamet och följa upp framstegen

💡Proffstips: Prova mallar för karriärkartor för att hjälpa ditt team att identifiera och följa upp personliga mål för lärande och professionell utveckling.

5. Dela med dig av helhetsbilden

Som millenniegenerationens chef är det viktigt att du kommunicerar den övergripande visionen till teamet eller avdelningen. Lyft fram den betydelsefulla påverkan som företaget vill skapa, vare sig det är genom samhällsbidrag, innovativa produkter eller genom att skapa värdefulla möjligheter inom företaget.

Dessa åtgärder hjälper dig att anpassa organisationens mål till värderingarna hos yngre generationer som prioriterar mening i sin karriär. Det börjar med gemensam brainstorming.

Använd ClickUp Whiteboards för att brainstorma idéer, samarbeta med teamet i realtid, koppla samman arbetsflöden och underlätta snabbare innovation. Bifoga filer, uppgifter och dokument till Whiteboards för att omvandla idéer till handling. Detta gör att teamet känner sig delaktigt, vilket uppmuntrar dem att fokusera på den större visionen.

Samarbeta med ditt team och brainstorma kreativa idéer med hjälp av ClickUp Whiteboards

6. Odla en stark teamkultur

För att skapa en kultur med öppen kommunikation, skapa en miljö där alla medarbetare kan uttrycka sina farhågor utan rädsla för att bli dömda. Håll regelbundna möten för att diskutera framsteg, utmaningar och nya idéer. Se till att dessa möten är strukturerade men samtidigt tillräckligt öppna för att möjliggöra fria gruppdiskussioner.

Att vidta omedelbara, mindre åtgärder kan också göra stor skillnad.

ClickUps mall för företagskultur kan hjälpa dig att skapa en effektiv företagskultur. Den hjälper chefer att visualisera och samordna teamets aktiviteter, förväntningar och värderingar.

Ladda ner den här mallen Samordna teamets värderingar och främja en effektiv teamkultur med ClickUps mall för företagskultur.

Börja med att brainstorma företagets värderingar och lista viktiga egenskaper. Identifiera sedan mål och initiativ för att odla dessa värderingar och implementera dem. Detta bidrar till att skapa en kultur av förtroende och motivation på arbetsplatsen.

💡Proffstips: Du kan också använda ClickUp Docs för att skriva företagspolicyer.

Hur förändrar millennials arbetskulturen till det bättre?

Millenniegenerationens chefer vet att kaffemaskiner och pingisbord i pausrummet inte ökar arbetsglädjen eller motiverar medarbetarna. Denna generation handlar om mening och framsteg, inte bara förmåner.

Unga medarbetare vill att företagets policyer, värderingar och utvecklingsprogram ska stämma överens med deras visioner, ideal och den ljusa framtid de planerar för sig själva. Så även om en cappuccinomaskin är trevligt, är det karriärutveckling som verkligen motiverar millennials!

Några anmärkningsvärda sätt på vilka millennials introducerar en generationsförändring på arbetsplatsen är:

1. Värdedrivet ledarskap framför gammaldags ledarskap

Traditionella ledare betonade vinstmarginaler och slutresultat, ibland på bekostnad av medarbetarnas välbefinnande eller samhällspåverkan. Millennials omdefinierar arbetskulturen med en värdedriven ledarstil som fokuserar på syfte, äkthet och transparens.

De gör en betydande skillnad inom följande områden:

Syfte före vinst

Företag som leds av millennials är mer benägna att genomföra gröna initiativ eller stödja sociala frågor. Millennials sätter upp affärsmål som sträcker sig bortom vinstmarginaler, med målet att ha en positiv inverkan på samhället. Detta är tydligt i deras stöd för ESG-investeringar (Environmental, Social, and Governance), som främjar hållbara och etiska affärsmetoder.

Äkthet och öppenhet

Genom att vara öppna om utmaningar och framgångar skapar millenniegenerationens chefer en kultur av ansvarstagande och stöd, vilket uppmuntrar deras team att vara lika ärliga och engagerade.

Enligt Deloittes undersökning Gen Z and Millennial Survey 2024 är miljömässig hållbarhet en högsta prioritet för millennials.

2. Samarbete framför konkurrens

Tidigare främjade arbetsplatser oavsiktligt konkurrens genom att lyfta fram individuella prestationsmått och rankningar. Detta ledde till en silo-mentalitet och kontorspolitik, där avdelningar eller anställda var mer inriktade på att överträffa varandra än att arbeta mot gemensamma mål.

Millennials förändrar teamledningen genom att sätta samarbete och inkludering före konkurrens på arbetsplatsen.

Det verkliga värdet av mångfald

För millennials är mångfald inte bara ett modeord, utan en verklig fördel. En millennial-chef vet att det kan leda till mer kreativa och effektiva lösningar att sammanföra människor med olika bakgrunder och åsikter. Istället för att vara auktoritär agerar en millennial-chef snarare som en facilitator och hjälper sina mångfaldiga team att samarbeta och hantera arbetsbelastningen på ett smidigt sätt.

Inkluderande ledarskap

Millenniegenerationens ledare anses vara inkluderande av naturen. De värdesätter allas åsikter och strävar efter att skapa en miljö där alla röster hörs. Denna inkludering bidrar till att bygga starkare och mer sammanhållna team. Genom att involvera alla i diskussioner och beslutsprocesser säkerställer de att teamet drar nytta av ett brett spektrum av insikter och erfarenheter.

3. Kontinuerlig feedback istället för årliga utvärderingar

Tidigare gavs feedback från chefen eller andra medarbetare vanligtvis under årliga utvärderingar, vilket kunde vara skrämmande och ofta för sent för att driva på förändringar. Idag, med övergången till plattare och mer teamorienterade strukturer, prioriterar millennials ständig kommunikation på arbetsplatsen.

Vikten av regelbunden feedback

Eftersom millennials har vuxit upp med snabbmeddelanden och sociala medier uppskattar de värdet av snabb feedback. Det beror på att de vill fortsätta utvecklas och se till att deras arbete stämmer överens med företagets mål.

Överbrygga kommunikationsklyftan

Millennials värdesätter regelbundna avstämningar och tydliga prestationsmål och använder ledningsmetoder som KPI:er (Key Performance Indicators) och OKR:er (Objectives and Key Results). De tror också på öppna dialoger, som skapar en transparent arbetsmiljö.

4. Produktivitet framför arbetstid

Millennials främjar nya koncept för balans mellan arbete och privatliv och bättre flexibilitet på arbetsplatsen. Pandemin påskyndade övergången från den traditionella 9-till-5-arbetsdagen till flexibla arbetstider, en förändring som millennials hade eftersträvat redan tidigare.

För dem handlar produktivitet inte om att stämpla in långa timmar på kontoret, utan om att skapa en flexibel arbetsmiljö som faktiskt kan öka prestationen.

Att navigera i det nya normala

Millennials går i spetsen för att främja distans- och hybridarbetsmodeller. De hävdar att dessa arrangemang inte bara minskar stressen utan också bidrar till en mer balanserad livsstil. En sådan approach ger anställda, särskilt arbetande föräldrar, större flexibilitet att hantera sitt privatliv och yrkesliv.

23 % av millenniegenerationen säger att distansarbete och hybridarbete ökar produktiviteten eftersom de kan fokusera på arbetet utan distraktioner från kontorsmiljön. Dessutom anser 69 % av millenniegenerationens föräldrar att hybridarbete har förbättrat deras mentala hälsa.

Optimera produktivitet och välbefinnande

Millenniegenerationens chefer är starka förespråkare för att balansera produktivitet med medarbetarnas välbefinnande. De prioriterar mental hälsa och stöder initiativ som främjar en positiv arbetsmiljö. Program som fokuserar på välbefinnande och engagemang blir alltmer populära.

Utnyttja tekniken

Att omfamna teknik är en viktig del av millenniegenerationens ledarskapsstil. Millennials är snabba att anamma och integrera nya tekniska verktyg, inklusive generativ AI, för att öka effektiviteten och produktiviteten. Deras vilja att använda den senaste tekniken effektiviserar arbetsflödena och bidrar till bättre resultat.

5. Kompetens framför strikta kontorsregler

Vem bryr sig om klädkoder när det egentliga fokuset borde ligga på talang och bidrag?

Millenniegenerationens chefer går bort från strikta klädkoder och lägger istället tonvikten på kompetens och arbetskvalitet. De bryr sig inte om någon bär kostym eller jeans, det som spelar roll är det värde personen tillför teamet.

Uppmuntra personlig uttrycksfullhet

Millenniegenerationens ledare tror på att låta medarbetarna uttrycka sig genom sina val. Oavsett om någon föredrar en kavaj, en avslappnad tröja eller till och med något mer okonventionellt, förstår dessa chefer att personlig uttrycksfullhet kan öka självförtroendet och arbetsglädjen.

Utmana könsnormer

Dessa framåtblickande chefer bryter också ner traditionella könsrollsförväntningar på arbetsplatsen genom att främja öppenhet och bättre policyer, såsom menstruationsledighet och pappaledighet.

Förbättra dina ledaregenskaper med ClickUp

Millennials är inte sådana som håller fast vid traditionella ledarstilar; de föredrar att göra saker på sitt eget sätt och fokuserar på att övervinna generationsskillnader, skapa positiva förändringar och se till att hela teamet gynnas.

Om du också är på väg att bli en millenniegenerationens chef har du förmodligen skaffat dig några gedigna färdigheter från den ekonomiskt osäkra tiden och den socialt dynamiska världen. Dessa färdigheter kan hjälpa dig att leda ditt team och ha en positiv inverkan.

Ett sätt att smidigt övergå till ledarroller är att använda nya och innovativa ledningsverktyg som ClickUp. ClickUp hjälper till att effektivisera projekt, förbättra kommunikationen och följa upp framsteg, vilket gör det enklare att leda ditt team effektivt och se till att alla är i linje med dina mål.

Registrera dig gratis på ClickUp idag och ta nästa steg i din ledarskapsresa!