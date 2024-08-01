Hur man implementerar disciplinerad agilitet för mjukvaruteam

Låt oss säga att du är ett litet team som utvecklar en mjukvarulösning. Du skulle kunna tro att traditionell agil mjukvaruutveckling är rätt väg att gå. Och varför inte? Den fokuserar på snabba iterationer och responsivitet.

Men ditt mjukvaruteam har vuxit nu. Och din agila metod kanske inte kompletterar komplexiteten i skalning och regelefterlevnad.

Det är här Disciplined Agile kommer in. Det är en hybridmetod som erbjuder en strukturerad men ändå anpassningsbar process och hjälper dig att överleva och blomstra i en komplex miljö.

I den här artikeln utforskar vi Disciplined Agile, dess fördelar, praktiska tillämpningar, hur det skiljer sig från Scrum-metodiken och hur du kan använda det för att förbättra din mjukvaruutveckling.

Förstå disciplinerad agilitet

Disciplined Agile (DA) eller Disciplined Agile Delivery (DAD) är ett verktyg som hjälper dig att skräddarsy agila och lean-metoder för mjukvaruutveckling efter dina specifika affärsbehov. Tänk på det som en skräddarsydd kostym – här finns inget som är standard.

DA utvecklades av Scott Ambler och Mark Lines när de introducerade konceptet för världen i sin bok från 2012, Disciplined Agile Delivery.

Ambler och Lines insåg hur rigida och generella vissa agila metoder kan vara, så de skapade DA, som är mer flexibelt. DA ger teamen valmöjligheter. Det gör att de kan välja de strategier som bäst passar deras projekt och bygga upp verklig affärsmässig agilitet.

Under årens lopp har Disciplined Agile Delivery utvecklats och fått fyra lager. Dessa lager är avsedda att guida dig genom införandet av agila metoder.

Grundlagarna lägger grunden med viktiga agila och lean-principer, vilket säkerställer att alla teammedlemmar förstår och kan tillämpa grundläggande metoder. Det disciplinerade DevOps-lagret bygger på grundlagslagret genom att integrera utveckling, drift och andra funktioner, vilket förbättrar leveranshastigheten och kvaliteten genom automatisering och kontinuerlig integration. Värdeflödeslagret fokuserar på att optimera processer för att direkt öka kundvärdet, identifiera och förfina steg i leveranscykeln som bidrar till målen. Företagsnivån skalar dessa metoder över hela organisationen, anpassar agila metoder till strategiska affärsmål och främjar en övergripande agil kultur.

Fyra synsätt på Disciplined Agile Delivery ger en detaljerad förståelse av ramverket och dess tillämpningar. De hjälper det agila teamet att navigera i DA:s komplexitet och implementera metoderna i olika scenarier. Här är en kort översikt:

Fyra synsätt på disciplinerad agil leverans Mindset främjar de grundläggande principer och kulturella attityder som är nödvändiga för agil framgång, såsom respekt, samarbete och kontinuerligt lärande.

Människor definierar roller och teamdynamik, med fokus på hur individer arbetar effektivt tillsammans i en agil miljö.

Flöde beskriver de processer och livscykler som styr leveransen av värde, med detaljerade beskrivningar av projekt- och arbetsflödeshanteringsstadier.

Praxis erbjuder en detaljerad verktygslåda med specifika agila metoder som team kan anpassa för att förbättra sina processer och projektresultat.

Det disciplinerade agila tankesättet

Disciplined Agile (DA) handlar inte bara om att följa en uppsättning regler, utan om att anamma ett sätt att tänka. Detta tankesätt uttrycks genom principer, löften och riktlinjer.

Åtta principer för disciplinerad agilitet

Dessa DA-principer är den filosofiska grunden för affärsmässig agilitet. De hjälper till att skräddarsy olika projekts agila metoder för att möta specifika behov och utmaningar vid utveckling av nya produkter.

De gör också följande:

Håll dina kunder nöjda och överraska dem genom att konsekvent överträffa deras förväntningar med innovation och förstklassig service. Hjälper dig att göra utmärkt arbete och skapa en miljö där alla kan utmärka sig och njuta av sina bidrag. Anpassa din strategi efter de specifika omständigheter du har att göra med. Hjälper dig att fokusera på strategier som tillför värde och är praktiskt meningsfulla för ditt projekt. Låt dig implementera feedbackloopar för att lära dig och förbättra varje komponent, från processer till slutprodukter. Dela idéer och ta itu med problem tillsammans med interna och externa intressenter för att säkerställa samstämmighet och tydlighet. Håll dina processer smidiga och effektiva. Fokusera på att eliminera flaskhalsar och säkerställa stadig framsteg utan förseningar. Anpassa dina projektmål efter de övergripande organisatoriska målen för att stödja den övergripande strategin och framgången.

Fördelarna med disciplinerad agilitet

Förutom att erbjuda dig en mer flexibel approach och frihet att justera strategier under resans gång, ger Disciplined Agile Delivery (DAD) en rad överraskande fördelar. Dessa inkluderar:

Snabbare time-to-market

Med DAD kan du påskynda processen att få ut dina produkter på marknaden. Nyckeln är hur ramverket förenklar ditt agila arbetsflöde.

Låt oss säga att du vanligtvis har flera långa godkännandesteg. Med Disciplined Agile kan du istället övergå till realtidsgranskningar med intressenterna.

Denna förändring kan hjälpa dig att hitta den enklaste vägen till att klara snäva deadlines och få ut dina innovationer på marknaden snabbare.

Bättre teamsamarbete och ökad tillfredsställelse

Disciplined Agile hjälper team att samarbeta bättre. Det uppmuntrar alla att dela med sig av idéer och samarbeta nära, vilket påskyndar processen och gör arbetet roligare.

I stället för att arbeta isolerat kan teammedlemmarna till exempel gemensamt utforma lösningar eller felsöka problem i realtid.

Som en allt-i-ett-lösning för projektledning underlättar ClickUp brainstorming för agila team. Den erbjuder en färdig ClickUp-mall för brainstorming som du kan använda för att samla idéer.

Ladda ner denna mall Samla in och organisera ditt teams idéer med hjälp av ClickUps mall för brainstorming.

Du kan också använda den här mallen för att:

Samla ditt team så att de kan stimulera nya idéer på ett strukturerat sätt.

Skapa en visuell representation av idéer

Organisera idéer på ett logiskt sätt

Spåra framstegen i uppgifterna

Mallen erbjuder också olika vyer: listvy, tidslinjevy, avdelningsvy, vy efter steg och prioriteringsvy. Dessa vyer säkerställer att alla kan komma åt informationen i ett format som passar dem.

Kontinuerlig förbättring

Disciplined Agile lägger stor vikt vid kontinuerlig förbättring. Denna metod innebär att man gör små justeringar i processerna och utvärderar vad som fungerar bäst.

Efter att ha slutfört en projektfas kan ditt team till exempel granska vad som gick bra och vad som inte gick bra och sedan justera din strategi för nästa omgång.

Denna kontinuerliga cykel av reflektion och förfining bidrar till att varje projekt löper smidigare än det föregående och ger ett praktiskt sätt att fortsätta utveckla och förbättra ditt arbete.

ClickUp Docs erbjuder ett samarbetsverktyg för att skapa och dokumentera processer i realtid. Du och ditt team kan arbeta tillsammans för att skapa inbäddade sidor som definierar varje process i arbetsflödet.

Dessutom kan dessa dokument länkas till specifika projektuppgifter, vilket ger ytterligare information om processen.

Skapa dokument för att dokumentera dina arbetsflödesprocesser i ClickUp Docs

Du kan redigera dokumenten efter behov när projektet når sin slutfas. För framtida projekt fungerar dessa dokument som en enda källa till sanning, vilket driver teamet mot framgång.

Scrum vs. Agile: Vilket kommer först?

Har du märkt att människor använder begreppen ”agile” och ”Scrum” omväxlande? Det är ett av de vanligaste missförstånden.

Sanningen att säga skapades Scrum i början av 1990-talet av Jeff Sutherland och Ken Schwaber. Å andra sidan myntades termen ”agile” 2001 i samband med publiceringen av Agile Manifesto.

Scrum föregick den formella konsolideringen av agila principer med ungefär ett decennium. Här är några fler skillnader mellan agila och Scrum-team:

Funktion Scrum Agile Definition Ett ramverk som används för att implementera agil projektledning En uppsättning principer för agil mjukvaruutveckling som uppmuntrar flexibla svar på förändringar. Fokus Specifika metoder och roller, såsom Scrum Master, Product Owner och Sprints. En bredare filosofi som kan omfatta olika metoder såsom Scrum, Kanban och Extreme Programming. Flexibilitet Strukturerat, mindre flexibelt Mycket anpassningsbar till förändringar Skala Används ofta för enskilda team eller flera små team som arbetar med samma produkt. Kan skalas upp till större projekt och organisationer med hjälp av agila modelleringsramverk som Scaled Agile Framework.

Vad är Disciplined Agile i Scrum?

En annan vanlig fråga är om Disciplined Agile är en del av Scrum-metodiken. Svaret är nej.

Tänk på DA som ett övergripande ramverk som kan införliva Scrum, bland andra metoder. Medan Scrum fokuserar snävt på specifika roller och sprintar för att hantera projekt, erbjuder Disciplined Agile ett bredare verktygslåda.

Det gör det möjligt för team att välja mellan olika agila strategier, inklusive Scrum, och förbättrar dem med ytterligare metoder som är anpassade till olika organisationsstorlekar och behov av ny produktutveckling.

Även om du kanske använder Scrum för dess strukturerade och raka tillvägagångssätt, ger DA dig flexibiliteten att skräddarsy och skala dessa agila mjukvaruutvecklingsprocesser i hela din organisation eller i mer komplexa scenarier.

Vill du veta mer om Agile Scrum? Läs den här artikeln från ClickUp för att lära dig beprövade Agile Scrum-tekniker.

Hur man implementerar disciplinerade agila principer

Att implementera principerna för disciplinerad agilitet kräver ett genomtänkt tillvägagångssätt, med tanke på ramverkets flexibilitet och anpassningsförmåga.

Här är en strukturerad men anpassningsbar metod som hjälper dig att komma igång:

1. Utbilda och anamma DA-tankesättet

Det börjar med att få alla att anamma DA-tankesättet. Genomför utbildningar och workshops för att hjälpa ditt team att förstå principerna om kundfokus, kontinuerlig förbättring och flexibiliteten att anpassa dessa till dina specifika behov.

2. Utvärdera och planera

Ta en ordentlig titt på dina nuvarande processer och se var DA passar bäst. Välj ett arbetssätt som passar ditt teams behov och dina övergripande mål.

Sätt upp agila mål för ditt team med ClickUp Goals

Du kan använda ClickUp Goals för att skapa och spåra dessa mål på ett och samma ställe. Använd det för att ställa in numeriska, monetära, sant/falskt- och uppgiftsmål. Det låter dig också skapa mappar för att spåra sprintcykler, OKR och veckovisa framsteg.

3. Börja i liten skala och iterera

Börja i liten skala – kanske med ett team eller ett projekt. Tillämpa DA-metoder i korta cykler och förfina dem utifrån den feedback och de resultat du får.

Spara tid, öka samarbetet och uppnå dina mål med ClickUp Sprints

ClickUp Sprints kan hjälpa dig här. Det är speciellt utformat för agila team som arbetar i iterativa cykler, vilket gör det till ett naturligt val för att hantera den kontinuerliga förbättringsprocess som är inneboende i DA.

Koordinera sprintscheman, tilldela poäng och prioritera uppgifter för att säkerställa tydlighet för ditt team. Använd ClickUp Automations för att automatisera överföring av arbete till nästa sprint och synkronisera utvecklingsaktiviteter smidigt med plattformar som GitHub, GitLab eller Bitbucket.

4. Förbättra samarbetet

Sträva efter öppen kommunikation och lagarbete. ClickUp Chat är det enklaste sättet att hålla kontakten med ditt team och andra intressenter. Du kan chatta med dina kollegor inom ramen för en uppgift, tilldela den till specifika ägare och dela projektlänkar, videor och kalkylblad. Det är också ett utmärkt verktyg för att ge och söka feedback.

5. Skala och optimera

När du väl har fått grepp om det hela kan du börja utvidga DA-metoderna till andra delar av din organisation. Håll ett öga på processeffektiviteten och leta alltid efter sätt att förbättra den.

6. Mät och justera

Använd nyckeltal för att mäta hur väl DA fungerar för dig. ClickUp Dashboards gör det enklare för dig att spåra nyckeltal.

Visualisera dina mål och följ framstegen på ClickUp Dashboards

Du kan följa teamets produktivitet, arbetsbelastning och tidsåtgång via instrumentpanelen. Visualisera data i form av diagram, grafer och tabeller, så att du lättare kan läsa och förstå informationen.

Baserat på mätvärdena kan du finjustera och anpassa dina metoder för att bättre uppfylla organisationens mål.

ClickUps agila projektledningsprogramvara

Hantera produktplaner, backloggar och sprints utan ansträngning med hjälp av ClickUp Agile Project Management Software

ClickUps agila projektledningsprogramvara erbjuder flera funktioner som underlättar implementeringen av DA.

Dessa inkluderar:

Samarbetsverktyg, såsom ClickUp Whiteboards (för visuellt samarbete), ClickUp Chat och ClickUp Email (för att skicka och ta emot e-post inom ClickUp). De för samman teammedlemmar och intressenter.

Rapportering och analys via ClickUp Dashboards som spårar KPI:er och visualiserar data

ClickUps integrationsfunktioner för att ansluta till över 1000 verktyg för att öka produktiviteten

Mobil tillgänglighet så att teammedlemmarna kan hålla sig uppdaterade med den senaste informationen när de är på språng

Om du behöver lite hjälp för att komma igång passar ClickUps mall för agil projektledning perfekt. Denna mall är idealisk för team som inte arbetar med mjukvaruutveckling och som vill införa agila metoder som Scrum.

Ladda ner denna mall Använd agila metoder för att optimera flödet i ditt projekt med hjälp av ClickUps mall för agil projektledning.

Mallen hjälper också till:

Team som inte arbetar med mjukvaruutveckling implementerar agila metoder

Disciplinerade agila team för att skapa och prioritera backloggar

Du markerar dina uppgifter som "Pågående", "Klar" eller "Att göra".

Roller och ansvar i disciplinerad agilitet

DA omfattar vanligtvis primära roller och stödjande roller. Var och en av dem har en specifik uppgift i den agila processen.

Här är en översikt över några centrala roller:

Teamledare (Disciplined Agile Scrum Master) : Säkerställer smidiga processer, undanröjer hinder och håller teamet fokuserat.

Produktägare : Definierar kundernas behov och prioriterar uppgifter för att maximera värdet.

Arkitektuägare : Vägleder tekniska beslut så att de överensstämmer med både projektets och organisationens mål.

Teammedlem : Deltar i leveransen av produkten, vilket kan innefatta kodning, testning eller design.

Intressent: Ger extern feedback och påverkar projektets inriktning.

Processmål i disciplinerad agilitet

Processmålen i Disciplined Agile ger en övergripande bild av vad varje roll bör fokusera på under ett projekt.

Dessa mål fungerar som anpassningsbara beslutspunkter som guidar Disciplined Agile-teamen i förfinandet av sina processer.

Några viktiga processmål är:

Inkrementell leverans : Dela upp uppgifter i mindre segment för snabbare slutförande och regelbundna justeringar.

Hantera förändrade behov hos intressenter : Ha en kontinuerlig dialog med intressenterna för att förfina projektets inriktning.

Förbättra kvaliteten : Upprätthåll höga standarder för att säkerställa värdefulla, felfria resultat.

Riskhantering : Identifiera och minska risker tidigt för att säkerställa projektets framgång.

Optimering av arbetsflödet : Förbättra processernas effektivitet och ändamålsenlighet

Samordning av aktiviteter : Håll arbetet samordnat och integrerat inom teamet och med externa grupper.

Skapa en trygg miljö: Främja en kultur där teammedlemmarna kan vara innovativa och lära sig av sina misstag.

Disciplined Agile i praktiken Panera Bread, en populär bageri- och kafékedja, kände verkligen av nackdelarna med att hålla fast vid traditionella IT-processer. För att komma vidare införde de ramverket Disciplined Agile, som inleddes med en grundlig genomgång av deras befintliga verksamhet följt av fokuserad utbildning för både ledningen och projektteamen. De testade vattnet med två pilotprojekt och finjusterade metoderna efter sina specifika scenarier. Denna förändring ledde till ett mycket bättre samarbete mellan IT- och affärspersonalen, vilket ökade deras förmåga att snabbt svara på affärsbehov. Denna mer samarbetsinriktade och agila approach gjorde skillnad när det gällde att hålla jämna steg med förändringarna. ​

Bör du använda Disciplined Agile?

DA erbjuder övertygande fördelar för att optimera produktiviteten i ditt företag. Det fokuserar på:

Flexibilitet: DA erkänner att en storlek inte passar alla. Det erbjuder ett flexibelt ramverk som anpassar sig till olika sammanhang, vilket gör det möjligt för team att skräddarsy sina agila metoder utifrån sina unika behov. Oavsett om du hanterar storskaliga projekt, regelverksbegränsningar eller äldre system uppmuntrar DA till pragmatiska val.

Förstå kunderna: Kundfokus är kärnan i DA. Det lägger tonvikt på att förstå kundernas behov, preferenser och feedback. Genom att införliva kundinsikter i dina processer kan du leverera värde på ett mer effektivt sätt.

Förbättrad samverkan: DA främjar samverkan mellan olika roller, team och avdelningar. Metoden utgår från att framgångsrika resultat är beroende av effektiv kommunikation, gemensam förståelse och tvärfunktionellt samarbete. Oavsett om ni arbetar på samma plats eller är utspridda uppmuntrar DA till samverkan.

Kontinuerligt lärande: DA uppmuntrar en kultur av kontinuerlig förbättring. Team lär sig av sina erfarenheter, anpassar sina metoder och utvecklas. Denna inställning till lärande hjälper organisationer att förbli relevanta och responsiva i en dynamisk affärsmiljö.

Om du värdesätter anpassningsförmåga, kundfokus, samarbete och ett engagemang för lärande kan Disciplined Agile vara ett utmärkt val för din organisation.

Implementera disciplinerad agilitet enkelt med ClickUp

På grund av dess komplexitet kan det ofta vara en utmaning att införa Disciplined Agile (DA). För att lyckas måste processen anpassas precis rätt för varje projekt och team.

Det kräver en djupdykning i agila metoder och en flexibel approach till projektledning.

ClickUp kan förenkla denna process. Funktionerna för uppgiftshantering och anpassningsbara arbetsflöden stämmer väl överens med DA-principerna, vilket underlättar anpassningen och förbättrar uppföljningen av iterativa framsteg, vilket hjälper teamen att effektivt tillämpa och hantera DA-ramverket.

Registrera dig för ClickUp idag och implementera DA utan ansträngning!