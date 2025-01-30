Typer av roller inom mjukvaruutveckling

En uppskattning från 2022 visar att det finns 26,3 miljoner professionella mjukvaruutvecklare i världen! Sedan datorprogrammeringens tidiga dagar på 1960-talet har yrket utvecklats mycket.

Inom datavetenskap betraktades mjukvara tidigare som en enklare undergren och delegerades ofta till kvinnor, medan männen hade de prestigefyllda jobben inom hårdvara. Historiska studier tyder på att vissa typer av mjukvaruutveckling betraktades som ”en lågkvalificerad kontorsfunktion, liknande arkivering, maskinskrivning eller telefonväxling”.

Kvinnor som sköter ENIAC-maskinen på 1940-talet (källa: The Clayman Institute )

Mycket har förändrats sedan dess. Idag är roller inom mjukvaruutveckling några av de mest eftertraktade i världen. Yrket har blivit mycket prestigefyllt och erbjuder några av de högsta lönerna.

Framför allt är arbetet inom mjukvaruutveckling idag otroligt varierat och mångfacetterat. Från dataingenjörer som skapar arkitekturen för företagsapplikationer till hackare som testar perimetersäkerhet – det finns alla möjliga typer av mjukvaruutvecklare!

Innan vi går in på de viktigaste rollerna och hur du kan utmärka dig i dem, låt oss först förstå vad mjukvaruutveckling omfattar idag.

Förstå omfattningen av mjukvaruutveckling

Mjukvaruutveckling omfattar allt som har med planering, design, utveckling, testning och underhåll av digitala applikationer att göra. Detta sträcker sig över olika parametrar.

Enheter eller operativsystem: Du kan vara iOS- eller Android-utvecklare.

Typ av applikation: Det du programmerar kan vara en HR-applikation för företag, en konsumentinriktad matleveranstjänst eller det senaste multiplayer-spelet.

Programmeringsspråk: Beroende på enhet och applikationstyp kan du behöva behärska ett mindre antal språk, såsom Java, Kotlin, Swift etc.

Affärsprocess: När man talar om apputveckling tänker man ofta på kodning av webbplatser eller mobilappar. Programvaruutveckling kan dock omfatta arbetsflöden, data, samarbete och mycket mer.

Livscykelstadium: Ingenjörer är inte bara personer som skriver kod för att "bygga" mjukvara. Som mjukvaruutvecklare kan du arbeta med arkitekturdesign, UX, programmering, testning, distribution, infrastrukturhantering, datasystem, säkerhet, övervakning etc.

Var och en av dessa roller är unik och avgörande för mjukvarans användbarhet, prestanda och säkerhet. Ditt val har stor betydelse för hur din karriär kommer att utvecklas. Innan du fattar ett beslut är detta en bra utgångspunkt.

Det finns två typer av ingenjörer: generalister och specialister.

En generalist är ofta skicklig inom en rad olika tekniker och språk. De kan utveckla, distribuera och underhålla appar. De kan också ha erfarenhet av att samla in krav, hantera projekt eller coacha team.

Specialister, å andra sidan, fokuserar djupt på ett arbetsområde. Man kan till exempel specialisera sig på AI-apputveckling för en specifik bransch, såsom hälso- och sjukvård eller finans. Specialister har djup kunskap och kan lösa komplexa problem.

Här är några av de vanligaste allmänna och specialiserade rollerna inom mjukvaruutveckling.

Olika typer av mjukvaruutvecklare

Alla roller inom mjukvaruutveckling är inte likadana. Kompetens, ansvar och ersättning varierar kraftigt mellan olika roller. Låt oss ta en titt på de tio mest populära rollerna inom mjukvaruutveckling.

1. Frontend-ingenjör

En frontend-ingenjör bygger det användargränssnitt som vi ser och interagerar med. De tar de design som UX-teamet har skapat och förverkligar dem som en funktionell mjukvara.

Deras ansvarsområden omfattar:

Utveckling av gränssnitt med tekniker som HTML, CSS och JavaScript

Omvandla designerns vision till fungerande programvara

Skriva högpresterande återanvändbara UI-komponenter

Möjliggör sömlösa backend-integrationer

Förväntat lönespann

Enligt Glassdoor ligger den genomsnittliga lönen för en frontend-ingenjör mellan 113 000 och 183 000 dollar. Med erfarenhet kan denna siffra stiga till 260 000 dollar för ledande ingenjörer.

2. Backend-ingenjör

En backend-ingenjör bygger upp företagets serversida. De sköter allt under huven, inklusive arkitekturen, affärslogiken, databaserna och applikationsprogrammeringsgränssnitten (API:er).

Ansvaret för en backend-ingenjör omfattar:

Bygga skalbara infrastrukturer för appen i molnet eller lokalt

Säkerställa hög prestanda, låg latens och hög tillgänglighet

Förbereda applikationen för distribution som mikrotjänster i containrar

Förväntat lönespann

Indeed uppskattar att en backend-utvecklare tjänar mellan 111 000 och 217 980 dollar, med ett genomsnitt på 155 800 dollar.

3. Fullstack-ingenjör

Vid det här laget har du kanske förstått att fullstack-mjukvaruutvecklare, som namnet antyder, vanligtvis kan ta hand om både frontend och backend. Det är viktigt att veta att fullstack är mer än summan av dess delar.

En fullstack-ingenjör är en generalist som tar ett helhetsansvar för applikationsutveckling. De är skickliga i frontend-språk och bibliotek, såsom HTML, CSS och JavaScript, samt backend-teknik, såsom Java, Python, Ruby, PHO, etc.

I sitt arbete gör fullstack-ingenjörer följande:

Designarkitektur

Bygg datastrukturer

Implementera skalbara webbtjänster, API:er och andra integrationer.

Skriv frontend- och backend-kod

Felsöka och åtgärda buggar

Skriv teknisk dokumentation

Förväntat lönespann

Fullstack-ingenjörer tjänar i genomsnitt 125 600 dollar, och erfarna utvecklare tjänar så mycket som 192 325 dollar. Inom startup-branschen vill företagen bygga mer med små team, vilket ökar efterfrågan på fullstack-ingenjörer. Detta innebär att deras ersättning också kan inkludera prestationsbonusar eller aktieoptioner.

4. DevOps-ingenjör

En DevOps-ingenjör ansvarar för att allt fungerar smidigt under hela mjukvaruutvecklingscykeln. Det innebär att de sätter upp de processer och verktyg som ingenjörsteamen behöver för att gå från att skriva kod till fungerande applikationer.

En DevOps-ingenjör är en generalist som ansvarar för:

Välja verktyg för automatisering och hantering

Utforma effektiva processer för mjukvaruutveckling

Välja, tillhandahålla och underhålla CI/CD

Distribuera och underhålla servrar, lagringsenheter, virtualiseringsmaskiner, programvara och mer

Förväntat lönespann

En DevOps-ingenjör tjänar i genomsnitt 133 750 dollar, och erfarna arbetstagare tjänar över 171 000 dollar.

5. AI-ingenjör

Som namnet antyder utvecklar en AI-ingenjör applikationer för artificiell intelligens eller maskininlärning. Som en del av denna roll skulle en AI-ingenjör:

Designa och utveckla skalbara AI-pipelines

Implementera AI-modeller som optimeras för prestanda och stabilitet på molnplattformar som AWS/Azure/Google Cloud.

Hantera versionskontroll

Vissa AI-ingenjörer utformar och utvecklar även statistiska modeller med hjälp av olika tekniker för datamining och maskininlärning.

Förväntat lönespann

AI-teknik är en mycket eftertraktad kompetens idag. En AI-ingenjör tjänar i genomsnitt 155 900 dollar, med löner som kan gå upp till 338 000 dollar med erfarenhet och exponering.

6. Spelutvecklare

En av de mest eftertraktade tjänsterna inom mjukvaruutveckling är spelutvecklare, som arbetar med att designa och utveckla dator-/konsolbaserade spel. Spelutvecklare är vanligtvis generalister inom sitt område och arbetar med frontend/backend/AI etc.

Deras KPI:er för mjukvaruutveckling inkluderar:

Översätt fantasifulla visuella idéer till fungerande kod med hjälp av språk som C++, C# och Java.

Kontinuerligt testa UX och optimera spelupplevelsen

Integrera element som grafik, ljud och animation i spelmiljön

Säkerställa stabilitet och hastighet över olika plattformar

Med erfarenhet kan spelutvecklingsingenjörer även utforma spelsystem, hantera infrastruktur, driva innovation och mycket mer.

Förväntat lönespann

Spelutvecklare tjänar i genomsnitt 116 189 dollar. Med erfarenhet och specialisering kan lönen stiga till 214 000 dollar.

7. Kvalitetssäkringsingenjör

En kvalitetssäkringsingenjör är, som namnet antyder, ansvarig för att upprätthålla standarderna för programvara. De ser till att programvaran klarar alla nödvändiga tester – därav det alternativa namnet ”testare” – innan den släpps.

Deras ansvarsområden omfattar:

Fastställa standarder för kvaliteten på mjukvarusystem

Genomföra manuella och automatiserade tester

Analysera testresultat för att identifiera buggar och kommunicera med utvecklingsteamet.

Spåra kvalitetsproblem och upprätthålla nödvändig dokumentation

Identifiera processbrister och bidra till att skapa en strategi för kontinuerlig förbättring

Förväntat lönespann

En QA-ingenjör tjänar i genomsnitt cirka 107 235 dollar per år. Nybörjarpositioner börjar på 89 000 dollar, och med erfarenhet kan du tjäna upp till 140 000 dollar.

8. Dataingenjör

En dataingenjör bygger system som gör det möjligt för organisationer att samla in, lagra, använda och dra slutsatser från data. De ansvarar för att sätta upp den datorkraft och lagringskapacitet som dataforskare behöver för att utföra sina analyser och skapa sina algoritmer.

En dataingenjörs arbetsuppgifter omfattar:

Att skaffa rätt data och konsolidera den effektivt

Utveckling av dataströmningssystem

Automatisera datarensning och -bearbetning för att få snabbare insikter

Bygga, testa och underhålla datapipelines

Säkerställa efterlevnad av styrnings- och säkerhetsprotokoll

Förväntat lönespann

Lönespannet för en datatekniker är mellan 82 278 och 196 879 dollar. Genomsnittslönen är cirka 127 275 dollar.

9. Utvecklare av mobila applikationer

Mobilutvecklare bygger mjukvara som fungerar på mobila enheter, inklusive telefoner och surfplattor. De två mest populära jobben inom mobilutveckling är Android och iOS. Detta mjukvaruutvecklingsjobb innefattar:

Skriva programvara med Java/Kotlin (för Android) eller Swift (för iOS)

Skapa plattformsoberoende funktioner

Hantera dataanalys och serversidekomponenter med Python

Säkerställa appers säkerhet och dataintegritet

Integrering med tredjepartsbibliotek för olika behov

Genomföra tester och andra kvalitetssäkringsprocesser

Förväntat lönespann

En mobilutvecklares lön varierar mellan 80 643 och 203 794 dollar.

10. Cybersäkerhetsingenjör

En av de mest efterfrågade yrkena inom alla branscher och företagstyper är cybersäkerhetsingenjör. De ansvarar för applikations-, nätverks- och datasäkerhet i organisationen. Deras dagliga arbetsuppgifter omfattar:

Säkra mjukvarusystemet

Hantera säkerhetsprotokoll för identitets- och åtkomstkontroll, autentisering och auktorisering

Utveckla strategier för incidenthantering för att hantera säkerhetshot

Genomföra regelbundna risk- och sårbarhetsbedömningar

Håll dig uppdaterad om nya hot och bästa praxis

Säkerställa säkerhetsstandarder för nätverk och tredje part

Förväntat lönespann

En cybersäkerhetsingenjör kan tjäna i genomsnitt 154 000 dollar. Med erfarenhet kan du tjäna så mycket som 333 000 dollar.

Ovanstående lista är bara början. Allteftersom din karriär som mjukvaruutvecklare växer kan du ta dig an någon av de hundratals olika roller som finns tillgängliga. Här är en snabb överblick över hur du kan bygga din karriärväg.

Karriärvägar och utvecklingsmöjligheter inom mjukvaruutveckling

Som mjukvaruutvecklare sker karriärutvecklingen oftast på ett av två sätt:

Du blir teamledare och leder personer som levererar projekt. Du blir en högt specialiserad tekniker som bidrar individuellt

Som teamledare har du en överblick över helheten. Du får samarbeta med olika personer, handleda teammedlemmar, lösa problem och driva saker framåt. Mål för mjukvaruutvecklare som klättrar på karriärstegen inkluderar beteendemässiga och ledarskapsmässiga färdigheter utöver teknisk expertis.

Om du till exempel börjar din karriär som frontend-utvecklare kan du skaffa dig ytterligare erfarenhet av backend, bli en fullstack-mjukvaruutvecklare och leda apputvecklingsteam. Du kan också ta på dig roller som projektledare eller scrum master.

Som enskild medarbetare har du möjlighet att utföra några av de mest nischade uppgifterna, lösa komplexa problem och hantera innovativa/unika krav. Båda är fantastiska vägar som erbjuder olika typer av fördelar och möjligheter.

Detta är den typ av arbete som många stjärntekniker ofta väljer. Shigeru Miyamoto, en ledande person på Nintendo, började till exempel som mangatecknare och utvecklade sedan det ikoniska spelet Super Mario Bros 1985.

De trivs med att ta sig an komplexa utmaningar, lösa dem och sedan gå vidare till nästa uppgift. Med ökningen av distansarbete och frilansande har enskilda medarbetare fler möjligheter än någonsin tidigare.

Om du vill byta till mjukvaruutveckling från en annan bransch har vi några råd:

Skaffa relevanta färdigheter. Börja med valfritt programmeringsspråk, lär dig det och börja bygga något, hur litet det än är. Du kan också skaffa programmeringscertifieringar eller genomgå en bootcamp.

Var tålmodig. Det kan ta mellan 3 och 9 månader att skaffa sig de nödvändiga färdigheterna och hitta ett jobb på nybörjarnivå eller en praktikplats. Om du vill påskynda övergången kan du överväga att delta i konferenser om mjukvaruutveckling och nätverka med kollegor.

Skapa en portfolio: Mjukvaruutveckling är ett praktiskt yrke. Visa potentiella rekryterare att du kan koda genom att skapa en portfolio med projekt, även om det inte är betalda projekt. Följ trenderna inom mjukvaruutveckling och skapa produkter för att visa att du är uppdaterad med vad som finns på marknaden.

Differentiera: Som en Reddit-användare föreslår: ”Marknaden för nybörjare blir alltmer överfylld, så om du väljer att lära dig på egen hand eller gå en bootcamp måste du sticka ut från konkurrenterna.”

Lär dig verktygen: Programvaruteam använder en rad olika verktyg för olika ändamål. Att kunna hantera dem kan vara avgörande. Prova några teknikmallar och lär dig att anpassa dem efter dina behov.

Skaffa en mentor: Att navigera i den dynamiska och komplexa världen av mjukvaruutveckling kan vara en utmaning. En mentor är ett säkert sätt att underlätta din väg framåt. Hitta en mentor inom mjukvaruutveckling och be om konkreta, praktiska råd.

Vet du inte var du ska börja? Prova några av de bästa sidoinkomsterna för mjukvaruutvecklare.

Varje team använder ett flertal verktyg för mjukvaruutveckling för kravinsamling, ärendehantering, testning, automatisering, arbetsflödeshantering etc. Att vara bekant med dessa verktyg kan vara avgörande för din framgång. Ett av de viktigaste verktygen du kommer att använda är en projektledningsprogramvara som ClickUp.

Med ClickUp delar teamen upp stora projekt i hanterbara uppgifter för funktioner eller buggar. De skriver användarberättelser, lägger till acceptanskriterier och samarbetar i realtid kring sina uppgifter.

Utvecklare ser alla uppgifter som tilldelas dem. De uppskattar den tid som behövs för varje uppgift, planerar sitt arbete och levererar effektivt. De spårar också tiden och skapar tidrapporter.

Testteam har fullständig insyn i den arbetsbelastning som väntar dem, uppdelad efter deadline. De kan planera testschemat. Med ClickUp Automations kan du automatiskt ändra status när utvecklaren är klar, vilket påskyndar arbetsflödet.

Automatisera rutinuppgifter som att tilldela leads och uppdatera status med ClickUp Automations.

Du kan också låta användare skicka in bugg-/problemrapporter med ClickUp Forms. Konvertera dem till spårbara uppgifter, prioritera, länka relaterade problem och hantera din backlog, allt på ett och samma ställe.

Spara tid genom att omedelbart omvandla buggar till åtgärdsbara uppgifter med ClickUp Forms.

Är du ny som mjukvaruutvecklingschef? Ingen fara! Använd ClickUps mjukvaruprojektmall för att skapa projektstruktur, lägga till uppgifter, spåra framsteg, övervaka måluppfyllelse och förbättra teamsamarbetet.

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för mjukvaruprojekt

För mer information om hur det är att arbeta inom detta område, läs om en dag i livet för en mjukvaruutvecklare.

Stärk din karriär inom mjukvaruutveckling med ClickUp

Mjukvaruutveckling är ett av de mest dynamiska områdena i världen idag. Det bidrar med över 1,9 biljoner dollar till USA:s BNP, vilket är mer än 10 % av den nationella ekonomin.

Arbetsmarknaden för mjukvaruutvecklare förväntas växa med 25 % under decenniet 2022–2032, vilket är mycket snabbare än den genomsnittliga tillväxten inom alla branscher. Med framväxten av tekniker som blockchain, generativ AI, wearables och augmented reality befinner sig mjukvarubranschen på en brant tillväxtbana.

Men med stor efterfrågan följer också stor konkurrens. Det finns många nyutexaminerade och personer som byter karriär som vill skapa sig en karriär inom mjukvarubranschen. För att sticka ut från mängden krävs det att man lägger särskild uppmärksamhet på små detaljer, som att lära sig använda ett populärt verktyg för mjukvaruutveckling som ClickUp.

Förstå mjukvaruutvecklingens livscykel, utforska processerna, prova mallarna och skala upp din karriär med ClickUp.

Prova ClickUp gratis idag.