Bästa konferenser inom mjukvaruutveckling för tillväxt under 2025

Som mjukvaruutvecklare vet du hur det fungerar: Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna inom branschen, annars hamnar du på efterkälken. ?

Ett sätt att göra detta är att delta i konferenser om mjukvaruutveckling.

Konferenser om mjukvaruutveckling är sammankomster där branschens ledande tänkare, experter och entusiaster diskuterar de senaste trenderna, teknikerna och bästa praxis inom mjukvaruutveckling. Dessa diskussioner hålls i olika format, inklusive föreläsningar, paneldiskussioner, workshops, företagsutställningar och nätverkssessioner.

Oavsett om du vill behålla din ledande position i din nuvarande roll, siktar på en ny tjänst eller bara brinner för teknik, är dessa evenemang rätt plats för dig att stimulera din utveckling och hålla din passion för mjukvaruutveckling levande. ?

Är du redo att utforska dessa möjligheter? Vi har valt ut de bästa konferenserna inom mjukvaruutveckling som inte bara håller dig i framkant, utan också garanterar att du har roligt medan du är där.

Låt det tekniska äventyret börja!

Lista över kommande konferenser om mjukvaruutveckling runt om i världen

Denna sammanställda lista över kommande globala konferenser under 2024 är din biljett till att få tillgång till det senaste inom teknik, bygga ett starkt nätverk av likasinnade individer och till och med bidra till ditt teams professionella utveckling genom att fördjupa dina tekniska kunskaper.

Vi har en blandning av fysiska och virtuella evenemang för mjukvaruutvecklare och mjukvaruingenjörer, som varar en eller flera dagar och är gratis eller kostar. ?

På så sätt kan du prioritera och delta i konferenser som passar din kalender, dina preferenser och din budget.

1. NDC London

NDC London är en mjukvaruutvecklingskonferens som täcker ett brett spektrum av ämnen, från databaser och JavaScript till webbutveckling och DevOps. De första två dagarna består av interaktiva workshops, följt av tre dagar med 60-minutersföreläsningar av över 110 teknikexperter.

Håll utkik efter intressanta föreläsningar som Laila Bougrias ”Debug your Thinking”, som gräver djupare i hur ditt tänkande påverkar ditt arbete. Om du leder ett team eller strävar efter att göra det har Nelly Sattari från Atlassian en tvådagars workshop om hur du kan öka produktiviteten hos dina utvecklarteam. ⚡

Kan du inte åka till London? Ingen fara. Dessa andra NDC-evenemang kanske ligger närmare hemmet:

NDC Sydney (12–16 februari)

NDC Oslo (10–14 juni)

NDC TechTown (9–12 september)

NDC Porto (14–18 oktober)

Plats och datum

Queen Elizabeth II Centre, London, Storbritannien (29 januari–2 februari)

Kostnad

All Access Pass: 2 290 £

3-dagars pass: 1 590 £

2-dagars pass: 1 490 £

1-dagars pass: 1 390 £

2. THAT-konferensen

THAT Conference är ett tre dagar långt teknikläger som hålls på det fantastiska Kalahari Resort and Waterpark. Keynotes och paneldiskussioner kommer att handla om webb-, mobil- och molnteknik.

Du får lyssna på talare som Shaundai Person från Netflix, Danny Thompson från AutoZone och Kelly Vaughn från Spot AI, samt delta i workshops och öppna forum.

Om datumet i Texas inte passar dig finns det ett andra evenemang i Wisconsin från 29 juli till 1 augusti som kanske passar bättre in i ditt schema. ?️

Plats och datum

Round Rock, Texas, USA (29–31 januari)

Online (29–31 januari)

Kostnad

Camper No Food: 599 dollar

Camper: 999 dollar

Familjekamper: 99 dollar

Online: Gratis

3. BASTA!

BASTA! är ett måste för .NET-utvecklare och alla som är intresserade av Microsoft-teknik. Det är fullspäckat med över 70 workshops, sessioner och föreläsningar som täcker allt från Agile och DevOps till .NET Framework och Azure.

Oavsett om du väljer att delta på plats eller hemifrån, ser BASTA! till att du får en smidig upplevelse. Via onlineplattformen kan du delta, titta på livesändningar och nätverka med andra. Och om du är på plats kan du få ta del av förmånliga hotellerbjudanden, måltider och ett deltagarintyg. ?‍?

Plats och datum

Frankfurt Marriott Hotel, Frankfurt, Tyskland (12–16 februari)

Online (12–16 februari)

Kostnad

5-dagars pass (på plats): 2 449 euro

5-dagars pass (på distans): 1 583 euro

4. DeveloperWeek

DeveloperWeek erbjuder en unik blandning av fysiska och virtuella evenemang med föreläsningar, konferenssessioner, öppna samtal, workshops och utställningar. Du får utforska en rad olika ämnen, inklusive virtuell verklighet, artificiell intelligens (AI), blockchain, IoT, API:er, serverlösa lösningar och mikrotjänster.

Dessutom kan du delta i hackathons med hundratals deltagare, där du kan visa upp dina färdigheter och kanske till och med vinna några priser. Om du väljer Premium-passet får du tillgång till det samlokaliserade ProductWorld-evenemanget.

Det här är ett perfekt tillfälle att träffa ledande produktchefer från företag i Silicon Valley, få tips om produktledning, lära dig bästa praxis för att samla in produktfeedback och få rekommendationer om de bästa böckerna om produktmarknadsföring. ?

Plats och datum

Oakland Convention Center, San Francisco Bay Area, USA (21–23 februari)

Online (27–29 februari)

Kostnad

Öppet pass (begränsad onlineåtkomst): 100 dollar

Pro-pass (fullständig onlineåtkomst): 990 dollar

Premiumpass (fullständig personlig och online-åtkomst): 1 590 dollar

5. ConFoo

ConFoo är den perfekta konferensen för dig som vill fördjupa dig i mjukvaruarkitektur, mjukvarukvalitet och säkerhet, AI och DevOps. Den täcker också det senaste inom programmeringsspråk som PHP, Java, . Net, JavaScript och Python.

Har du ett intressant teknikprojekt eller insikter att dela med dig av? Kolla in ConFoos Lightning talks. Det är fem minuters pass där du kan prata om allt som har med webbutveckling att göra. Det är ett roligt sätt att dela med sig av sina idéer och kanske till och med kickstarta sin karriär som talare. ?‍?

Plats och datum

Bonaventure Hotel, Montreal, Kanada (21–23 februari)

Kostnad

Konferensbiljett: 1 200 CA$

Workshops (valfritt): 700 till 1 200 kanadensiska dollar

6. JSWorld-konferensen

JSWorld Conference är rätt plats för JavaScript-fans! Detta tre dagar långa evenemang startar på Theater Amsterdam och avslutas på RAI Amsterdam, och samlar över 2 000 JavaScript-utvecklare från över 50 länder. ?

Bland talarna finns Evan You (skaparen av Vue och Vite), Ryan Dahl (skaparen av Node.js) och Scott Chacon (medgrundare av GitHub). Förutom att ta del av kunskap från dessa teknikledare får du chansen att delta i praktiska workshops, till exempel om hur man bygger decentraliserade appar med Web5.js.

Dessutom ger din tredagarsbiljett till JSWorld dig även tillgång till Vuejs Amsterdam, där du kan lära dig mer om Vue och Vite.

Plats och datum

Amsterdam, Nederländerna (28 februari–1 mars)

Kostnad

3-dagarsbiljett: 999 euro

1-dagsbiljett (1 mars): 399 euro

7. Visual Studio Live!

Om du vill ta dina kunskaper om Microsofts utvecklingsverktyg och plattformar till nästa nivå är VS Live! rätt plats för dig. Här får du lära dig allt om .NET-ramverket och det senaste inom Visual Studio, OpenAI, ChatGPT, GitHub Copilot och Azure.

Men det handlar inte bara om teknik och inget nöje. Arrangörerna av VS Live! kryddar till det hela med roliga nätverksevenemang som välkomstmottagning och frågesport, mingel, lunch med bordssamtal och utflykter i gamla Las Vegas.

Om du inte kan delta i denna konferens kan du kolla in deras andra evenemang som kommer att hållas i Chicago (29 april–3 maj), på Microsofts huvudkontor i Washington (5–9 augusti) och i Orlando (17–22 november).

Plats och datum

Paris Las Vegas Hotel & Casino, Las Vegas, USA (3–8 mars)

Kostnad

3-dagars pass: 1 775 dollar

4-dagars pass: 2 275 dollar

5-dagars pass: 2 775 dollar

6-dagars pass: 3 275 dollar

8. Oracle DevLive

Oracle DevLive är din biljett till att förbättra dina kunskaper inom data och AI. Konferensen är fylld med föreläsningar och laborationer av Oracles bästa utvecklare, som utforskar Java, MySQL, databaser och Oracle Cloud Infrastructure.

När du registrerar dig för DevLive får du också tillgång till CloudWorld Tour den 14 mars. Detta kostnadsfria evenemang är ett bra tillfälle att få praktiska insikter om hur man löser affärsutmaningar och nätverkar med potentiella partners. ?

Det bästa av allt? Varken DevLive eller CloudWorld Tour kostar något – registrera dig bara med ditt kostnadsfria Oracle-konto.

Förutom London kommer Oracle DevLive att hållas på tre andra platser: São Paulo, Brasilien (3 april), Bengaluru, Indien (3–4 april) och New York City, USA (9 maj).

Plats och datum

ExCeL London, London, Storbritannien (12–13 mars)

Kostnad

Gratis

9. Nvidia GTC AI-konferens

Nvidia GTC AI Conference är den hetaste platsen för diskussioner om framtiden för AI och teknik. Evenemanget täcker allt från generativ AI, djupinlärning, datorgrafik och robotik till accelererad databehandling. Nvidias VD Jensen Huang kommer att hålla ett keynote-tal.

Det kommer också att finnas över 40 talare, däribland Joelle Pineau från Meta, Bryan Goodman från Ford och Brad Lightcap från OpenAI, som kommer att dela med sig av sina insikter om de senaste framstegen inom AI. ?

Dessutom får du delta i sessionen ”Connect with Experts” för att träffa personerna bakom NVIDIAs produkter, lära dig mer om deras senaste tekniker och ställa alla frågor du har.

Plats och datum

San Jose McEnery Convention Center, San Jose, Kalifornien, USA (18–21 mars)

Online (18–21 mars)

Kostnad

4-dagars pass (konferens): 2 495 dollar

4-dagars pass (konferens och utbildning): 2 695 dollar

Online: Gratis

10. QCon London

QCon London är din inkörsport till att lära dig om nya mjukvarutrender, tekniker och bästa praxis, hur de tillämpas i verkligheten och hur du kan använda dem i din verksamhet. Det kommer att hållas över 60 tekniska föreläsningar, bland annat:

”Nya trender inom frontend- och mobilutveckling” av William Martins (webb-/TV-ingenjör på Netflix)

”Engineering Leadership for All” av Tanja Lichtensteiger (produktutvecklingschef på BBC)

”ChatGPT, Bard, Llama, Claude: Vad är nästa steg inom GenAI och stora språkmodeller (LLM)” av Hien Luu (senior teknikchef på DoorDash)

Om London inte finns på din radar finns alltid QCon San Francisco, som är planerad till 18–22 november.

Plats och datum

Queen Elizabeth II Centre, London, Storbritannien (8–10 april)

Kostnad

2 365 £

11. ICSE 2024

IEEE/ACM International Conference on Software Engineering (ICSE) lockar professorer och forskare inom mjukvaruutveckling att diskutera trender och dela med sig av sina erfarenheter inom området.

Under 2024 kommer det att finnas 18 spår som täcker forskning, workshops, posters, mjukvaruutveckling i praktiken, mentorsworkshops för studenter och forsknings tävlingar för studenter.

Det kommer också att finnas gott om roliga aktiviteter och evenemang, såsom välkomstmottagning, konferensmiddag, yoga, fotboll, padel och surfing. ?

Plats och datum

Centro Cultural de Belém, Lissabon, Portugal (14–20 april)

Kostnad

Studenter: Från 625 euro

Regelbundna deltagare: Från 1 000 euro

12. Open Source Summit North America

Open Source Summit North America, som organiseras av The Linux Foundation, är ett paraplyevenemang för 16 mikrokonferenser. Några av dessa är CD Con, CloudOpen, ContainerCon, Open AI + Data Forum och LinuxCon.

Tack och lov finns det också en massa roliga och sociala aktiviteter – lunch för kvinnor och icke-binära personer inom öppen källkod, lunch för mångfald under temat ”Better Together”, speed mentoring och nätverkande, frukost för förstagångsdeltagare och mycket mer. ?

Och om du inte kan ta dig till Nordamerika finns det också Open Source Summit Europe i Wien, Österrike, den 16–18 september.

Plats och datum

Seattle Convention Center, Seattle, USA (16–18 april)

Kostnad

TBD

13. LambdaConf

På LambdaConf får du delta i föreläsningar, workshops och paneldiskussioner om en rad olika ämnen, bland annat funktionell programmering, maskininlärning, WebAssembly och AI – allt ledt av branschexperter.

Förutom huvudkonferensen kan du delta i följande aktiviteter före och efter konferensen:

Hantverksölprovning och vandring (4–5 maj)

Hackathon (8 maj)

Rust-workshop för nybörjare (9–10 maj)

Plats och datum

The Ridgeline Hotel Estes Park, Colorado, USA (6–7 maj)

Kostnad

500 till 1 250 dollar

14. React Summit

React Summit är den årliga träffen för allt som har med React att göra. Den erbjuder en blandning av workshops, möten och träffar med talare, frågestunder och en JavaScript Art-utställning. Om du har slutfört ett open source-projekt kan du skicka in det till React Open Source Awards. ?

Dessutom kan du välja att delta i JS Nation 2024 (som fokuserar på JavaScript-utveckling) mot en extra avgift. Detta äger rum dagen före toppmötet, med det fysiska evenemanget den 13 juni och det virtuella evenemanget den 17 juni.

Plats och datum

De Kromhouthal, Amsterdam, Nederländerna (14 juni)

Online (18 juni)

Kostnad

React Summit Hybrid (ordinarie): 560 euro

React Summit + JSNation (ordinarie pris): 790 euro

React Summit + JSNation (VIP): 990 euro

React Summit + JSNation (Hospitality): 1 600 euro

Remote React Summit: 220 euro

Remote React Summit + JS Nation: 180 euro

15. GitHub Universe

GitHub Universe är en mötesplats för utvecklare, mjukvaruarkitekter och chefer. På detta evenemang får du den senaste informationen om GitHubs produkter och funktioner.

Dessutom kan du få svar på dina tekniska frågor av GitHub-teamet. Så om du vill hålla dig uppdaterad om GitHub, håll utkik efter när anmälan till Universe 2024 öppnar. ?️‍♂️

Plats och datum

Fort Mason, San Francisco, USA (29–30 oktober)

Online (29–30 oktober)

Kostnad

Personligt : TBD

Online: Gratis

Fördelar med att delta i konferenser om mjukvaruutveckling

Visst, mjukvaruteknikkonferenser kan ibland vara ganska dyra, men de är värda varje krona för din karriär. Här är varför:

Nätverksmöjligheter: Konferenser är utmärkta för att hitta mentorer, samarbetspartners och jobbmöjligheter. Om du är blyg eller osäker på var du ska börja, oroa dig inte – många konferenser anordnar sociala aktiviteter för att hjälpa dig att komma igång. De kontakter du knyter kan öppna nya dörrar och möjligheter för din karriär.

Håll dig uppdaterad om branschtrender och praxis: Teknikområdet utvecklas snabbt. Och om du vill få de senaste tekniska uppdateringarna och branschstandarderna innan de blir mainstream är konferenser rätt plats att vara på. Denna tidiga insikt ger dig ett försprång när det gäller att förbereda dig för eventuella förändringar, så att dina färdigheter och metoder förblir relevanta ?

Lär dig nya färdigheter och tekniker: Genom praktiska workshops och hackathons kan du lära dig nya färdigheter från grunden eller utforska nya sätt att tillämpa det du redan kan. Dessa praktiska sessioner fördjupar din expertis och ger dig nya perspektiv på befintliga och framtida projekt.

Karriärutvecklingsmöjligheter: Att presentera dig själv för konferensdeltagarna, hålla ett föredrag, delta i en hackathon eller delta i diskussioner är utmärkta sätt att visa upp dina färdigheter och fånga potentiella arbetsgivares uppmärksamhet. Och vem vet, kanske är ditt drömjobb bara ett visitkort bort.

Tips för att få ut det mesta av en konferens

För att få ut det mesta av din konferensupplevelse och dra maximal nytta av den behöver du ha en plan för dig själv och ditt mjukvaruteam. Här är några tips att ha i bakfickan.

Ha tydliga lärandemål

Identifiera vad du vill lära dig eller uppnå på konferensen. Oavsett om det handlar om att skaffa kunskap om en specifik teknik eller förbättra en viss färdighet, kommer detta att styra dina val av sessioner och interaktioner.

