De bästa bisysslorna för mjukvaruutvecklare

Hej, mjukvarugurus! 🧙‍♂️ Har du lite ledig tid mellan att knäcka kod och distribuera appar? Varför inte utnyttja dina färdigheter och passioner genom att dyka in i en bisyssla? Du kan inte bara stärka din bankkonto, utan också hålla hjärnan i trim.

Från extrajobb till att bygga snabba SaaS-lösningar har vi sammanställt en lista över de coolaste och mest lukrativa sidoprojekten som är skräddarsydda för mjukvaruutvecklare som du. Oavsett om du är intresserad av mentorskap eller vill börja blogga om teknik finns det något här för alla kodare som letar efter en lönsam lekplats. Låt oss börja utforska dessa möjligheter!

TL;DR—Det här är våra favoritbisysslor för alla utvecklare

Förvandla dina kunskaper inom mjukvaruutveckling till lönsamma projekt med dessa extrajobb:

Frilans

Konsultation

Onlinekurser

Micro SaaS

Bug bounty-jakt

Mentorskap

Sälja API:er

Skapa NFT:er

Teknikbloggning

Utveckla öppen källkodsprogramvara

Frilans eller extrajobb inom mjukvaruutveckling

Att börja frilansa eller ha ett extrajobb som mjukvaruutvecklare kan vara både lukrativt och tillfredsställande. Börja med att skapa en attraktiv profil på plattformar som Upwork eller Freelancer. Visa upp dina unika färdigheter och tidigare projekt för att locka potentiella kunder. Kom ihåg att nätverkande är A och O! Kontakta tidigare kollegor eller gå med i tekniska communityn online för att sprida budskapet. Börja med mindre projekt för att bygga upp trovärdighet och en solid portfölj, och ta sedan gradvis på dig mer komplexa och bättre betalda projekt allteftersom du växer.

Konsulttjänster inom mjukvaruutveckling

Att övergå till konsultverksamhet inom mjukvaruutveckling är ett bra steg för erfarna ingenjörer som vill dra nytta av sin expertis. Börja med att identifiera din nisch utifrån dina mest avancerade färdigheter och branschkunskaper. Etablera dig som en opinionsbildare genom att bidra till teknikforum, skriva insiktsfulla artiklar eller tala på konferenser. Skapa en professionell webbplats som beskriver dina tjänster och lyfter fram kundreferenser för att bygga förtroende. Börja lokalt eller utnyttja ditt professionella nätverk för att hitta dina första kunder, och utvidga sedan din räckvidd när du får mer konsultupplevelse och självförtroende.

Skapa och sälja onlinekurser

Kasta dig in i att skapa och sälja onlinekurser om du har talang för att undervisa och en djup förståelse för mjukvaruämnen. Välj först ett ämne där du har både expertis och en unik perspektiv. Använd plattformar som Udemy eller Teachable för att hålla din kurs. Skapa omfattande, engagerande innehåll inklusive videoföreläsningar, frågesporter och interaktiva kodningsövningar. Marknadsför din kurs via sociala medier, relevanta bloggar eller webbseminarier. Feedback är guld värt – använd studenternas recensioner för att kontinuerligt förfina din kurs och se till att den förblir relevant och pedagogisk.

Utveckla och sälja Micro SaaS-appar

Om du har en talang för att upptäcka luckor på marknaden kan utveckling och försäljning av Micro SaaS-appar vara din guldgruva. Börja med att identifiera ett specifikt problem som du kan lösa med en enkel mjukvarulösning. Se till att din app är fokuserad och användarvänlig. Utveckla den med hjälp av lean-metoder för att minimera initialkostnaderna. När du är klar kan du distribuera din app på plattformar som Shopify eller WordPress som plugins eller tillägg, beroende på var den passar bäst. Marknadsför den på ett smart sätt med hjälp av sociala medier och innehållsmarknadsföring, med fokus på den specifika målgrupp som skulle ha mest nytta av din Micro SaaS-app.

Bug Bounty Hunting

Bug bounty hunting kan vara ett spännande och givande extrajobb för mjukvaruutvecklare med stark säkerhetsbakgrund. Börja med att studera de vanligaste sårbarheterna och hur man utnyttjar dem på ett ansvarsfullt sätt. Plattformar som HackerOne eller Bugcrowd erbjuder en laglig väg att rapportera buggar och tjäna belöningar. Börja med mindre företag som kanske inte har lika starka säkerhetsteam som större företag. På så sätt kan du finslipa dina färdigheter med större chans att hitta betydande buggar. När du blir mer säker och framgångsrik kan du skala upp till mer framstående företag och mer utmanande projekt.

Mentorskap för nya utvecklare

Att mentorera nya utvecklare är ett givande sätt att ge tillbaka till programmeringsgemenskapen samtidigt som du tjänar extra pengar. Börja med att identifiera dina expertområden och de bästa sätten du kan hjälpa nybörjare – oavsett om det är genom grundläggande kodning, specifika programmeringsspråk eller mjukvaruutvecklingscykler. Registrera dig på plattformar som MentorCruise eller CodingCoach, där du kan skapa en profil med information om din erfarenhet och vad du erbjuder som mentor. Bestäm vilket format du vill använda för din mentorskap – videosamtal, chattstöd eller personliga projektgranskningar. Sätt upp tydliga förväntningar och mål med dina adepter för att säkerställa ömsesidig tillfredsställelse och framsteg.

Bygga och sälja API:er

Att bygga och sälja API:er är ett fantastiskt alternativ för mjukvaruutvecklare som vill skapa värdefulla verktyg för andra utvecklare. Börja med att identifiera funktioner som efterfrågas men som för närvarande är underutnyttjade. Utveckla ett robust, skalbart API med hjälp av din expertis inom backend-utveckling. Se till att dokumentera ditt API noggrant för att säkerställa att det är enkelt att använda och integrera för andra utvecklare. Hosta ditt API på plattformar som RapidAPI, där du också kan ställa in en prismodell – överväg att erbjuda grundläggande användning gratis för att väcka intresse och ta betalt för premiumfunktioner. Marknadsför ditt API via utvecklingsforum, bloggar och sociala medieplattformar för att öka synligheten.

Skapa NFT:er

Om du är intresserad av blockkedjeteknik kan det vara spännande att skapa NFT:er (Non-Fungible Tokens). Börja med att lära dig grunderna i NFT:er och den underliggande blockkedjetekniken. Bestäm sedan vilka unika digitala tillgångar du vill skapa – digital konst, musik eller till och med kodsnuttar. Använd plattformar som OpenSea eller Rarible för att skapa dina NFT:er. Kom ihåg att historien bakom din NFT kan öka dess värde, så skapa en fängslande berättelse kring dina skapelser. Marknadsför dina NFT:er på sociala medier och i NFT-communityn för att locka samlare och entusiaster. Se till att hålla dig uppdaterad om marknadstrender och juridiska överväganden inom NFT-området.

Teknikbloggning eller innehållsskapande

Teknikbloggning eller innehållsskapande är ett utmärkt sätt att dela med sig av sina insikter och tjäna extra pengar. Börja med att välja en nisch som passar din expertis och dina intressen inom teknikvärlden. Oavsett om det handlar om AI, blockchain eller tutorials för mjukvaruutveckling, se till att ditt innehåll fyller en unik plats i det stora teknikblogglandskapet. Skapa en blogg med hjälp av plattformar som WordPress eller Medium, där du enkelt kan publicera och tjäna pengar på ditt innehåll. Engagera din publik genom att använda en konversationston och tillföra värde genom tutorials, insikter eller de senaste tekniktrenderna. Marknadsför ditt innehåll på sociala medier och genom SEO för att nå en bredare publik. Håll interaktionen levande genom att svara på kommentarer och feedback.

Utveckla öppen källkodsprogramvara

Att börja utveckla öppen källkodsprogramvara kan ha en enorm inverkan. Börja med att identifiera ett problem som många utvecklare står inför eller förbättra ett befintligt verktyg som du anser kan optimeras. När du har din idé kan du börja koda och lägga upp ditt projekt på plattformar som GitHub eller GitLab. Detta gör inte bara ditt projekt tillgängligt utan inbjuder också till samarbete och förbättringar genom bidrag från communityn. Licensiering är avgörande; välj en öppen källkodslicens som matchar dina mål för projektet. Engagera dig i communityn genom dokumentation, frågor och önskemål om funktioner för att öka ditt projekts synlighet och användbarhet.

Tips för en framgångsrik karriär som mjukvaruutvecklare

Håll dig uppdaterad: Lär dig ständigt om nya tekniker, programmeringsspråk och verktyg. Teknikområdet utvecklas snabbt, och det är viktigt att hålla sig uppdaterad.

Kod varje dag: Öva på att koda varje dag, även om det bara är små projekt eller utmaningar, för att förfina dina färdigheter och din problemlösningsförmåga.

Arbeta med sidoprojekt: Engagera dig i sidoprojekt för att utforska nya områden och fördjupa dina kunskaper. Det kan handla om allt från bidrag till öppen källkod till utveckling av personliga appar.

Betona mjuka färdigheter: Odla starka färdigheter inom kommunikation, lagarbete och problemlösning. Dessa är avgörande för att samarbeta effektivt och arbeta i mångfaldiga team.

Ställ frågor: Tveka aldrig att be om hjälp eller förtydliganden när det behövs. Genom att samarbeta med mer erfarna utvecklare kan du få insikter och genvägar som du kanske missar på egen hand.

Prioritera kodkvalitet: Sträva alltid efter att skriva ren, läsbar och effektiv kod. Omstrukturera din kod regelbundet och lär dig av kollegers kodgranskningar.

Bygg ett professionellt nätverk: Delta i branschkonferenser, delta i teknikforum och ta kontakt med kollegor på plattformar som LinkedIn. Nätverkande kan öppna dörrar till nya möjligheter och samarbeten.

Fokusera på användarupplevelsen: När du utvecklar programvara ska du alltid tänka på slutanvändarens upplevelse. En bra användarupplevelse kan skilja bra programvara från fantastisk programvara.

Använd ClickUp för att hantera dina extrajobb

Att använda ClickUp för att hantera dina extrajobb kan förändra hur du hanterar flera projekt samtidigt utan att missa något. Skapa olika utrymmen för varje extrajobb så att allt från dina tekniska bloggscheman till dina tidsplaner för mjukvaruutveckling förblir organiserade och tillgängliga. Med ClickUps robusta uppgiftshantering kan du skapa uppgifter för varje milstolpe, spåra framsteg med Gantt-diagram och ställa in påminnelser så att deadlines aldrig glöms bort.

Utnyttja dessutom ClickUps integrationer för att synkronisera med andra verktyg du använder, som GitHub för mjukvaruutveckling eller Trello för innehållsplanering, så att alla dina arbetsflöden hålls strömlinjeformade på en och samma plattform. Med ClickUps Docs-funktion kan du samla alla dina anteckningar, planer och research på ett ställe, så att du alltid är redo för nästa stora steg. Lycka till!