Vi har testat den bästa CRM-programvaran i Kanada

Om du upplever en högre kundomsättning än normalt i Kanada i år jämfört med föregående år är du inte ensam.

I ServiceNow Consumer Voice Report 2024 anges faktiskt att ”74 % av kanadensarna är mindre lojala mot varumärken än för två år sedan”.

Många kanadensiska företag fokuserar nu på kundrelationshantering (CRM) för att spåra kundbeteende, anpassa kundinteraktioner, analysera kundfeedback och förbättra kundernas livstidsvärde.

En av de bästa CRM-strategierna för att förbättra kundförvärv och kundlojalitet är att integrera en effektiv CRM-programvara.

I den här bloggen går vi igenom de 10 bästa CRM-programvarorna i Kanada. Vi delar också med oss av deras bästa funktioner och begränsningar för att hjälpa dig att välja den programvara som bäst passar dina behov.

Vad ska du leta efter i CRM-programvara i Kanada?

Dagens kunder kräver exceptionell kvalitet. Därför måste du hitta programvara som hjälper dig att leverera utmärkt kundservice och få fler kunder. Här är de viktigaste funktionerna att leta efter i CRM-programvara i Kanada:

Samarbete: Ett CRM-system måste göra det möjligt för teammedlemmarna att enkelt kommunicera och dela kundinformation. Detta underlättar en utmärkt kundupplevelse och säkerställer att teamet har uppdaterad information om arbetsflödet

Automatisering: Välj CRM-programvara som automatiserar e-postmeddelanden till leads och kunder baserat på detaljerad kundinformation. Detta sparar tid på manuella processer och ökar produktiviteten.

Integrationer: CRM-programvaran måste integreras sömlöst med din teknikstack så att du kan samla in kunddata från flera källor.

Mobil åtkomst: Ditt team bör kunna komma åt affärer och kunduppgifter från vilken enhet som helst. Se till att din CRM-programvara har användarvänliga iPhone- och Android-appar som har samma funktioner som på datorn.

Anpassade rapporter: Välj CRM-programvara som stöder anpassade rapporter och ger detaljerade analyser av leadgenerering, försäljningsresultat etc.

Skalbarhet: Den bästa CRM-programvaran ska vara lätt att skala upp. Den ska kunna lagra stora mängder kunddata, skicka automatiserade massmejl och utföra avancerad rapportering även när databasen växer.

Prissättning: Välj en CRM-programvara som erbjuder anpassade prissättningsplaner baserade på dina affärsbehov.

De 10 bästa CRM-programvarorna i Kanada

1. ClickUp (bäst för att hantera din försäljningstratt)

Hantera försäljningsprocessen och öka kundengagemanget med ClickUps CRM-programvara

Min bästa rekommendation för CRM-programvara i Kanada är ClickUp. Med ClickUp CRM-programvaran kan jag se alla mina kundrelationer på ett ställe och visualisera min försäljningspipeline.

ClickUp CRM förenklar också kundkontakterna. Du kan koppla dina e-postmeddelanden till ClickUp för att effektivisera kommunikationen, slutföra affärer, skicka projektuppdateringar och välkomna kunder.

En av de mest lovande funktionerna i ClickUp CRM-programvaran är ClickUp Dashboards som visualiserar alla mina kunddata på ett ställe. Dess intuitiva instrumentpanel (med över 50 widgets) erbjuder detaljerad kundinformation. Du kan övervaka kundens livstidsvärde, genomsnittliga affärsstorlekar, försäljningsmål samt försäljnings- och marknadsföringsuppgifter.

Dessutom hjälper ClickUp mig att effektivisera både CRM och projektledning, vilket hjälper mitt team att leverera värde till våra kunder. Med över 15 flexibla vyer, inklusive Kanban-tavla och tabellvy, kan du enkelt spåra och hantera kundkonton.

Med ClickUp CRM-mallen kan du effektivisera hanteringen av din försäljningspipeline och teamkommunikationen på ett och samma ställe. Den hjälper dig att koncentrera dig på viktiga områden inom kundrelationer för att förbättra kundupplevelsen och attrahera fler kunder.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps CRM-mall för att hantera dina leads, vårda kundrelationer och optimera din försäljningspipeline.

ClickUps bästa funktioner

Centraliserad kunddatabas: Hantera din kunddatabas med Hantera din kunddatabas med ClickUp CRM-programvara och CRM-mallar . De hjälper dig att spåra leads och organisera kontaktinformation i en central databas.

Integrerad kommunikationsfunktion: Kommunicera i realtid med ditt team med hjälp av @mentions och Kommunicera i realtid med ditt team med hjälp av @mentions och Assign Comments ClickUp Chat . Detta möjliggör smidigt tvärfunktionellt samarbete och bidrar till att förbättra kundupplevelsen.

AI-driven CRM-analys: Få djupgående insikter om kundbeteende, förutsäg kundbortfall och prognostisera försäljning med Få djupgående insikter om kundbeteende, förutsäg kundbortfall och prognostisera försäljning med ClickUp Brain , och förbättra beslutsfattandet. Du kan använda AI-prompter för CRM från ClickUps promptbibliotek.

Skapa enkäter och anpassade formulär med ClickUp Brain och utvärdera kvaliteten på din kundservice

Enkel anpassning: Förbättra CRM-uppgifter och kunddatahantering med anpassningsbara vyer, inklusive Kanban-tavlor, listor, tabeller och Gantt-diagram.

Automatisera kundkontakter: Effektivisera kundkontakterna genom att integrera e-postmeddelanden med Effektivisera kundkontakterna genom att integrera e-postmeddelanden med ClickUp Email Project Management-lösningen . Du kan automatiskt skicka uppföljningsmeddelanden eller uppdateringar till kunderna.

Förbättra kundservicen: Förbättra kundservicen och öka kundlojaliteten med Förbättra kundservicen och öka kundlojaliteten med ClickUp CRM-programvara för kundservice . Den effektiviserar kundonboarding, ärendehantering och feedbackhantering.

Använd ClickUp CRM för kundserviceinteraktioner

Skapa en smidig kundresa: Visualisera kundresan med Visualisera kundresan med ClickUp Whiteboards . Detta hjälper dig att identifiera flaskhalsar i kundresan och eliminera friktion.

Visualisera en smidig kundresa med ClickUp Whiteboard

Detaljerad analys och rapportering: Få detaljerade rapporter om genomsnittliga affärsstorlekar och kundernas livstidsvärde med Få detaljerade rapporter om genomsnittliga affärsstorlekar och kundernas livstidsvärde med ClickUp Dashboards.

Få en tydlig överblick över projektets framsteg för ditt team och företag, spåra deadlines, hantera uppgifter och se vem som arbetar med vad i realtid i ClickUp Dashboards

Begränsningar i ClickUp

Det tar lite tid att förstå alla funktioner och användningsfall för ClickUp CRM.

Priser för ClickUp

Gratis: För alltid

Obegränsat : 7 $/användare/månad

Företag: 12 USD/användare/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 100 recensioner)

2. Salesforce (bäst för dataautomatisering och analys)

via Salesforce

Salesforce är ett av de bästa CRM-systemen som många företag i Kanada använder. Dess integrerade CRM-programvara, Einstein 1, är utmärkt för automatisering och analys, eftersom dess AI kan skapa innehåll för försäljnings-, marknadsförings-, handels- och kundtjänstteam.

Den integreras med mer än 3 000 verktyg, vilket gör den till ett utmärkt val för dem som behöver kombinera flera olika lösningar.

Du kan också använda Salesforce för att genomföra kundundersökningar. Jag älskar den här funktionen eftersom den samlar in värdefull kundinformation och får dina kunder att känna sig hörda.

Salesforce följer också Kanadas lag om skydd av personuppgifter och elektroniska dokument ( PIPEDA ), vilket gör att du kan samla in och lagra kunddata på ett säkert sätt.

Salesforce bästa funktioner

Automatisera åtkomsten till kundernas sociala data för att bättre förstå deras specifika beteende och preferenser.

Jämför viktiga detaljer i kundens tidslinje med konkurrenternas.

Använd Einsteins AI-analyser för att få komplexa insikter om försäljning och service.

Begränsningar i Salesforce

Du kan uppleva programvarufördröjningar när du integrerar detta verktyg med tredjepartsintegrationer.

Vissa funktioner på datorn kanske inte är fullt tillgängliga på mobila enheter, till exempel det maximala antalet rader som visas i rapporter.

Priser för Salesforce

Gratis : 30 dagars provperiod

Starter Suite : 25 USD/användare/månad

Professional : 80 $/användare/månad

Enterprise : 165 USD/användare/månad

Obegränsat : 330 $/användare/månad

Einstein 1 sales: 500 USD/användare/månad

Salesforce-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 19 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 000 recensioner)

3. HubSpot (Bäst för automatisering av kommunikation och kundservice)

via HubSpot

HubSpot är en av de mest kända samarbetsinriktade CRM-programvarorna i Kanada. Den tillhandahåller rätt verktyg för att påskynda kundtillväxten. Jag gillar att HubSpot har anpassade CRM-lösningar för försäljningschefer, säljare, marknadsförare, kundtjänstteam, driftschefer och företagare.

Det gör att jag snabbt kan få tillgång till detaljerade rapporter och övervaka hur mitt säljteam presterar. Det erbjuder också en gratis mötesplanerare som potentiella kunder kan använda för att boka upptäcktsamtal. Team kan använda den för att skapa uppgifter, sätta deadlines och få automatiska påminnelser.

Den erbjuder en centraliserad CRM-databas som gör det möjligt för säljteam att dela och få tillgång till prospekt och leaddata var som helst. Detta möjliggör smidig spårning av kundrelationer och enkel hantering av säljaktiviteter.

HubSpot följer också gällande kanadensiska federala och provinsiella lagar om behandling av kunddata (som provinsiella bestämmelser som Quebecs lagförslag 64), så att dina kunders konfidentiella information förblir säker.

HubSpots bästa funktioner

Övervaka hela din försäljningspipeline i realtid på en visuell instrumentpanel.

Använd gratisformulär, landningssidor och annonshanteringsverktyg för att omvandla leads till kvalificerade kunder.

Kontrollera dina data genom att ställa in rapporter och instrumentpaneler som offentliga, privata eller begränsade.

Aktivera biljett- och livechattfunktioner för att ge snabb kundsupport och förbättra kundupplevelsen.

Spåra webbplatsaktivitet och identifiera nya leads för ditt företag

Spara obegränsat med kunddata och upp till 1 000 000 kontakter utan tidsbegränsning.

Använd HubSpot Payments för att enkelt hantera betalningar inom plattformen utan att behöva använda tredjepartsbetalningsleverantörer som Stripe eller PayPal.

HubSpots begränsningar

Många av HubSpot CRM:s funktioner kan inte anpassas.

Den innehåller många betalda tillägg, vilket kan öka kostnaderna.

HubSpot-priser

Gratis: För alltid

Marketing Hub Starter: 20 USD/användare/månad

Startplattform för kunder: 20 USD/användare/månad

Marketing Hub Professional: 890 USD/3 användare/månad

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/5 användare/månad

För kanadensiska företag är Hubspot-avgifterna exklusive varu- och tjänsteskatten (GST), den provinsiella försäljningsskatten (PST) och den harmoniserade försäljningsskatten (HST).

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4000 recensioner)

4. Copper (bäst för att bygga kundrelationer)

via Copper

Copper har gjort det mycket enklare för mitt team att bygga kundrelationer. Det låter mig se alla interaktionspunkter med varje kund, så att jag inte missar några relevanta detaljer.

Copper stack ut för mig tack vare sitt enkla användargränssnitt. Du kan enkelt integrera Copper i din Google Workspace och hantera alla kundmejl och filer.

Det förenklar kartläggningen av kundresan, skickar automatiskt personliga e-postmeddelanden till kunderna och spårar kundengagemanget.

Copper bästa funktioner

Automatisera återkommande uppgifter och skicka viktiga meddelanden för att hålla regelbunden kontakt med dina viktiga kontakter.

Få tillgång till färdiga rapporter för övergripande översikt över försäljning, marknadsföring och kundframgångar för absolut kontokoordinering.

Synkronisera bilagor och Google-dokument från Gmail och Google Kalender för att centralisera kunddata.

Välj flera valutor och språk när du arbetar med internationella verksamheter eller främst fransktalande regioner i Kanada.

Begränsningar i koppar

Inte flexibel utanför Google Workspace, vilket gör den mindre attraktiv för företag som inte är vana vid Googles produkter.

Kopparpriser

Gratis : 14 dagars provperiod

Startpaket: 9 $/användare/månad, faktureras årligen

Grundläggande: 23 USD/användare/månad, faktureras årligen

Professional: 59 $/användare/månad, faktureras årligen

Företag: 99 $/användare/månad, faktureras årligen

Copper-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 500 recensioner)

5. TheFishTank (Bäst för analys av kunddata)

via TheFishTank

TheFishTank är en företagslösning för småföretag i Kanada. Även om den inte har en inbyggd CRM-lösning kan den smidigt integreras med Salesforce CRM och Microsoft 365 Dynamics-lösningar i dina CRM-verksamheter.

TheFishTank är en officiell Sitecore-partner som erbjuder sömlös integration med Salesforce. Det hjälper dig att få en 360-graders och omnikanalvy av dina kunder. Du kan kartlägga detaljerade kundresor på flera kanaler, vilket hjälper dig att avsluta affärer snabbare.

Med TheFishTank kan du också integrera Coveo, en AI-driven SAP-kundlösning, i din teknikstack.

TheFishTanks bästa funktioner

Integrera CRM-lösningar, såsom Salesforce, i din affärslösning.

Få avancerad CRM-analys med Sitecore för bättre beslutsfattande

Skapa personaliserade CRM-data med Sitecore

TheFishTank-begränsningar

Det saknar många CRM-funktioner såsom hantering av kundfeedback, leadgenerering och försäljningsautomatisering.

TheFishTank-prissättning

Anpassad prissättning baserad på företagsstorlek och bransch

TheFishTank betyg och recensioner

G2 : Ej tillämpligt

Capterra: N/A

6. CentrixOne (bäst för kundkontakter)

via CentrixOne

CentrixOne är en CRM-programvara för små och medelstora företag i Kanada. Alla dess tjänster är tillgängliga på engelska och franska.

Det är ett kraftfullt verktyg för att få en överblick över försäljningsprocessen. Det gör det enkelt att spåra och uppdatera försäljningsaktiviteter med enkel dra-och-släpp-funktionalitet.

Jag gillar hur det organiserar flera konton, leads, e-postmeddelanden och kontakter på ett och samma ställe. Detta kan hjälpa sälj- och marknadsföringsteam att spara tid under leadhanteringen.

Dess funktion för leadsegmentering imponerade på mig. Den klassificerar och filtrerar leads så att jag vet vilka jag ska prioritera. Programvaran skickar också personlig kommunikation till potentiella kunder, vilket underlättar mitt arbete.

Du kan också använda den för att snabbt planera åtgärder för att svara på leads omedelbart efter kontakt och tilldela dem direkt till en representant.

CentrixOnes bästa funktioner

Automatisera personaliserad marknadsföring och CRM-kampanjer

Få prognoser för försäljningspipeline i realtid

Skapa effektfulla e-postmeddelanden med enkel dra-och-släpp-redigering och filtrera e-postlistor för att nå specifika målgrupper.

Samla in och spåra data om webbplatsbesökare automatiskt och identifiera leads.

Begränsningar för CentrixOne

Du kan endast skicka automatiserade e-postmeddelanden till upp till 1500 kontakter åt gången för att undvika att bli flaggad som skräppost.

Priser för CentrixOne

Gratis : 14 dagars provperiod

Väsentligt: 26,50 $/användare/månad

Fördel: 47,50 $/användare/månad

Tillväxt: 79,50 $/användare/månad

Enterprise: 105,50 $/användare/månad

CentrixOne-betyg och recensioner

G2: Ej tillämpligt

Capterra: 4,2/5 (10+ recensioner)

7. Pipedrive (bäst för leadhantering)

via Pipedrive

Pipedrive är en utmärkt plattform för komplett försäljningshantering. Den automatiserar försäljningsprocessen och gör det enklare att spåra försäljningspipelines och hantera leads.

Den ger också detaljerade rapporter om leadprestanda och affärsuppföljning. Det jag gillar med Pipedrive är avancerad uppföljning av försäljningsstatistik. Med Pipedrive kan jag sätta upp försäljningsmål, prognostisera försäljningen och hantera teamets prestanda.

Du kan också synkronisera din e-post med Pipedrive och hantera din inkorg från programvaran.

Pipedrives bästa funktioner

Använd Pipedrives AI-integration för att identifiera affärer med hög potential.

Automatisera försäljningsberäkningar med smarta formler

Beräkna den genomsnittliga konverteringsgraden för att fastställa antalet nya leads som behövs för att uppnå dina mål.

Använd tillägget för webbbesökare för att spåra leads.

Aktivera e-signaturer så att dina kunder kan underteckna viktiga dokument utan att behöva ladda ner dem. Detta kan hjälpa dig att avsluta affärer snabbare.

Stöder flerspråkiga och multivalutaoperationer för att bättre möta behoven hos kanadensiska kunder.

Begränsningar i Pipedrive

Många avancerade funktioner finns tillgängliga som tillägg mot extra kostnad.

Pipedrive-priser

Gratis : 14 dagars provperiod

Väsentligt: 14 USD/användare/månad

Avancerat: 29 $/användare/månad

Professional: 59 $/användare/månad

Power: 69 $/användare/månad

Företag: 99 $/användare/månad

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 900 recensioner)

8. Freshsales (bäst för prospektadministration)

via Freshsales

Om du har problem med att hantera dina potentiella kunder bör du prova Freshsales. Det är ett AI-drivet CRM-system för försäljning som hjälper dig att automatisera smarta försäljningskampanjer och öka intäkterna.

Du kan också se hela din försäljningspipeline på en Kanban-tavla.

FreddyAI, Freshsales AI-integration, ger ett intentionsbetyg för varje lead och gör det möjligt för dig att fokusera på värdefulla leads. Detta kan bidra avsevärt till att öka leadkonverteringen.

Du kan till och med använda den för att förenkla e-postmarknadsföringskampanjer genom att enkelt importera kontaktinformation som CSV/Excel, Google Contact eller Outlook Contact.

Freshsales bästa funktioner

Använd dess AI-drivna assistent för att hålla dig informerad om pågående affärer och markera de som kräver omedelbar uppmärksamhet.

Få affärstips och kundinsikter för att underlätta mer effektiva och datadrivna beslut.

Analysera kundbeteendet bättre med en 360°-vy av kunddata och erbjud en personlig kundupplevelse.

Automatisera CRM-arbetsflöden med anpassningsbara mallar

Erbjuder flerspråkigt stöd för de fransktalande regionerna i Kanada.

Begränsningar i Freshsales

Systemet för att poängsätta affärer kan ibland visa vissa inkonsekvenser.

Den har begränsade funktioner för rapportgenerering.

Priser för Freshsales

Gratis : För alltid

Tillväxt: 9 $/användare/månad

Fördel: 39 $/användare/månad

Företag: 59 $/användare/månad

Freshsales betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

9. 1CRM (Bäst för CRM och orderhantering)

via 1crm

1CRM är en mångsidig CRM-programvara som hjälper dig att hantera dagliga uppgifter, försäljning och affärsmöjligheter, kundservice och projektledning. Den effektiviserar hela teamets samarbete på ett och samma ställe och minskar behovet av olika appar.

1CRM:s orderhanteringsfunktion skiljer den från annan CRM-programvara i Kanada. Med den här funktionen kan du hantera offerter, fakturor, kataloger och inköpsorder.

1CRM:s bästa funktioner

Spåra lagerrörelser på flera lagerplatser

Få uppdateringar i realtid om förfallna fakturor och aktuellt saldo.

Använd bokade timmar för att få information om tid som spenderats på olika projekt och kundärenden.

Automatisera leadgenerering, anpassa uppföljningsmejl och skapa nyhetsbrev med dra-och-släpp-redigeraren.

Hantera partnernätverk och automatisera försäljningsprovisioner

Koppla dina kunders sociala medieprofiler för att få deras senaste nyheter och skicka personliga kampanjer.

1CRM-begränsningar

Dess projektledningslösning är inte användarvänlig.

Den har ingen integration med livechatt, vilket kan försvåra kommunikationen inom teamet.

1CRM-prissättning

Gratis : 30 dagars provperiod

Startup: 15 USD/användare/månad, faktureras månadsvis

Startup +: 23 $/användare/månad, faktureras månadsvis

Professional: 33 USD/användare/månad, faktureras månadsvis

Enterprise: 39 $/användare/månad, faktureras månadsvis

1CRM-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 50 recensioner)

10. Act! (Bäst för marknadsföringsautomatisering)

Act! är en helt anpassningsbar CRM och automatiseringsplattform för marknadsföringsarbetsflöden som erbjuder en 360-graders översikt över alla dina kundaktiviteter, interaktioner och försäljningar. Den är idealisk för att bygga upp strategier för kundhantering och hantera pipelines.

Du kan utvärdera din försäljningspipeline efter produkt, område, försäljningsstadium, agent och region, vilket är praktiskt när du arbetar i flera provinser i Kanada. Tillsammans med CRM kan du använda Act! för att automatisera marknadsföringskampanjer med anpassningsbara mallar och automatisera arbetsflöden genom att definiera strategier för att nå ut till kunder.

Jag gillar särskilt den integrerade SMS-funktionen SMS4Act!, som gör det möjligt att snabbt och enkelt skicka SMS direkt från Act! Den registrerar automatiskt svaren för uppföljning och referens, vilket gör mitt arbete enkelt och snabbt.

Act! bästa funktioner

Få omedelbar tillgång till kunddata och CRM-aktiviteter med sökfunktionen.

Få realtidsinsyn i företagets resultat med en omfattande översikt över försäljningscykeln.

Samla data från kalkylblad och få nya insikter genom analys med hjälp av funktionen Anpassade tabeller.

Automatisera leadgenerering med högkonverterande landningssidor och webbformulär.

Begränsningar i Act!

Den erbjuder ett begränsat antal e-postmallar för marknadsföringskampanjer.

Den har begränsade integrationsmöjligheter, vilket gör den olämplig för företag som växer snabbt eller hanterar stora mängder kunddata.

Act! prissättning

Gratis : 30 dagars provperiod

Molnbaserad: 30 USD/användare/månad, faktureras årligen

Lokalt: 37,50 USD/användare/månad, faktureras årligen

Act! betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 3,8/5 (över 700 recensioner)

Förbättra kundupplevelsen med ClickUps CRM

Eftersom kundfokus har blivit högsta prioritet för företag i alla branscher i Kanada måste du implementera effektiv CRM-programvara med olika funktioner.

Med ClickUp CRM-plattformen kan du använda anpassningsbara vyer som tabell, tavla, kalender, lista och formulär för att skräddarsy din CRM-arbetsyta efter specifika behov.

Från kraftfulla instrumentpaneler till ClickUp Brains AI-drivna outreach-funktioner kan ClickUp CRM hantera alla uppgifter inom kontohantering. Och glöm inte de robusta mallarna som är utrustade för att stödja aktiviteter som sträcker sig från leadgenerering till influencerhantering.

