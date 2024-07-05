De 20 bästa växterna för ditt kontor

Har du någonsin känt dig trött eller oinspirerad på jobbet, särskilt i ett kontor utan fönster? Forskning visar att orsaken kan vara din tråkiga kontorsmiljö.

Den goda nyheten är att det finns en enkel och naturlig lösning: att lägga till växter! 🌱

Växter är inte bara dekorativa, de är också kraftfulla allierade när det gäller att skapa en hälsosammare och mer produktiv arbetsmiljö. De kan förbättra luftkvaliteten, minska stress och öka produktiviteten.

Låt oss utforska 20 av de bästa kontorsväxterna för att förbättra din arbetsmiljö. Varje kontorsväxt som listas här har unika egenskaper som passar olika kontorsmiljöer.

Oavsett om du letar efter kontorsväxter som är lätta att sköta, renar luften, klarar svagt ljus, ger en färgklick eller helt enkelt tar in lite natur i inomhusmiljön, så guidar den här artikeln dig till de bästa växterna för kontorsmiljöer.

Fördelarna med att ha växter på arbetsplatsen

Vi vet att växter är bra för oss. Men hur bra är de egentligen? En ny studie publicerad i American Society for Horticultural Science visar att kontorsväxter kan minska stressnivån hos anställda avsevärt.

Studien rapporterade upp till 37 % minskning av ångest, 44 % minskning av fientlighet och 58 % minskning av depression på kontor med växter. Det är verkligen imponerande siffror!

Bortsett från det, här är några viktiga skäl till varför det är bra att ha växter på kontoret:

Förbättrad luftkvalitet : Växter absorberar koldioxid och släpper ut syre. Det fräschar upp luften på ditt kontor och gör den hälsosammare att andas. Vissa växter tar till och med bort skadliga gifter från luften. Det minskar föroreningarna och förbättrar den allmänna luftkvaliteten.

Stressreducering : Studier har visat att att vistas i närheten av växter kan minska stress och få människor att slappna av.

Förbättrat humör och välbefinnande: Grönska kan förbättra humöret och skapa en mer positiv atmosfär. Detta kan leda till högre arbetstillfredsställelse och en bättre arbetsmiljö överlag.

Grönt är bra! Varför känner vi oss lugnare i närheten av växter? Det beror på vår hjärna. Vi kanske arbetar på kontor eller framför en dator, men våra hjärnreflexer är bättre anpassade för jakt på savannen än för att skicka e-post. Vår exekutiva funktion kan lätt stängas av i miljöer med hög press, vilket försätter oss i ett kamp-eller-flykt-läge. Element som grönska eller fågelsång är primitiva signaler som signalerar till vår hjärna att ”vi är säkra”. Konceptet biofilisk design tar hänsyn till detta behov och skapar utrymmen som främjar en bättre kontakt mellan människor och naturen. Här är några viktiga principer för detta koncept: Direkt natur: Detta innebär att man införlivar levande element som växter, vattenelement och naturligt ljus i ett utrymme.

Indirekt natur: Detta inkluderar användning av naturmaterial som trä, sten och naturfibrer, samt införlivande av naturliga mönster, texturer och färger.

Rums- och platsförhållanden: Detta avser utformning av utrymmen som väcker känslor av trygghet och tillflykt, vilket allt finns i naturen.

Grönska på arbetsplatsen och dess fördelar

Studier har visat att anställda som arbetar i utrymmen med inomhusväxter känner sig mer bekväma, avslappnade och nöjda med sin arbetsmiljö.

Grönskan skapar en mer positiv och inbjudande atmosfär , vilket främjar välbefinnandet och minskar stressen för alla på kontoret. Detta är fördelaktigt för anställda som kämpar med ångest eller arbetar i miljöer med hög press.

Inkludering av växter i arbetsplatsdesign

Att integrera växter i arbetsplatsens design handlar inte bara om att lägga till lite grönska, utan om att skapa en mer inkluderande och trevlig miljö. Så här bidrar växter till en inkluderande arbetsplatsdesign:

Olika typer av växter tillför en variation av färger, former och texturer till kontoret, vilket gör utrymmet mer visuellt intressant och stimulerande.

Att låta anställda ha egna växter på sina skrivbord hjälper dem att känna sig mer kopplade till sin arbetsplats. Det ger dem en känsla av ägande och personalisering, vilket höjer moralen och arbetsglädjen.

Att inkludera växter i kontorsdesignen visar att företaget bryr sig om sina anställdas hälsa och välbefinnande. Detta förbättrar de anställdas lojalitet och engagemang.

Den biofiliska designprincipen fokuserar på att införa naturliga element på arbetsplatsen. Det stärker kopplingen mellan medarbetarna och naturen, vilket förbättrar den mentala hälsan och välbefinnandet.

Sammantaget kan en grön arbetsplats främja en hälsosammare, gladare och mer produktiv arbetsmiljö.

De 20 bästa kontorsväxterna

Genom att integrera växter och naturligt ljus i din kontorsdesign kan du skapa en miljö som ser bra ut och främjar välbefinnande och samarbete.

Här är en lista över några av de bästa kontorsväxterna att överväga, kategoriserade efter deras viktigaste fördelar:

Luftrenande växter

1. Ormbunke (Sansevieria)

via Beautiful Mess

Syfte: Luftrening, lågt underhållsbehov

Beskrivning: Denna upprättstående suckulent är en bra kontorsväxt som är känd för sina taggiga gröna blad och kräver minimalt med vattning och ljus.

Skötsel: Vattna varannan till var tredje vecka, tål svagt ljus

Storlek: Varierar beroende på sort, från små skrivbordsväxter till stora golvväxter.

2. ZZ-växt (Zamioculcas zamiifolia)

via Unlimited Greens

Syfte: Luftrening, lågt underhållsbehov

Beskrivning: Denna glänsande gröna bladväxt trivs även om den försummas och tål olika ljusförhållanden.

Skötsel: Vattna endast när jorden känns torr och tål svagt ljus.

Storlek: Växer till medelstorlek, perfekt för skrivbord eller hyllor.

3. Fredslilja (Spathiphyllum wallisii)

via hgtv

Syfte: Luftrening, fuktighetshöjare

Beskrivning: Denna eleganta växt har vita, trumpetformade blommor och glänsande gröna blad. Den bidrar också till att öka luftfuktigheten.

Skötsel: Vattna när jorden känns torr och spraya med vatten då och då; föredrar medelhögt indirekt ljus.

Storlek: Växer till medelstorlek, lämplig för skrivbord eller bord

4. Bostonfern (Nephrolepis exaltata)

via iStock

Syfte: Ökar luftfuktigheten, renar luften

Beskrivning: Denna frodiga ormbunke trivs i fuktiga miljöer och ger ditt kontor en tropisk känsla.

Skötsel: Behöver måttlig vattning och föredrar medelhögt, indirekt ljus med hög luftfuktighet. Regelbunden dimning rekommenderas.

Storlek: Växer till medelstor eller stor storlek, idealisk för skrivbord eller golvstativ.

5. Luftväxt (Tillandsia spp. )

via iStock

Syfte: Unika och lättskötta luftrenande växter

Beskrivning: Dessa fascinerande växter kräver minimalt med jord och absorberar fukt från luften. De finns i en mängd olika former och storlekar.

Skötsel: Blötlägg växten i vatten i några timmar varannan vecka; föredrar starkt, indirekt ljus.

Storlek: Varierar beroende på sort, från liten till medelstor.

6. Engelsk murgröna (Hedera helix)

via the funky shack

Syfte: Luftrening, hängande klätterväxt

Beskrivning: Denna klassiska hängande klängväxt ger en touch av grönska och är känd för sina luftrenande egenskaper.

Skötsel: Behöver regelbunden vattning och föredrar medelhögt, indirekt ljus. Träna växten att klättra uppför en mossstång eller hänga ned från en hylla.

Storlek: Växer till medelstor eller stor storlek, beroende på hur den sköts.

Växter som kräver lite skötsel

7. Pothos (Epipremnum aureum)

via Beautiful Mess

Syfte: Lättskött, hängande klängväxt

Beskrivning: Denna mångsidiga klängväxt finns i olika bladfärger och kan formas till att klättra eller hänga.

Skötsel: Vattna när den översta centimetern av jorden torkar ut och tål svagt till medelstarkt ljus.

Storlek: Varierar beroende på sort, hängande eller klättrande vinstockar

8. Spindelväxt (Chlorophytum comosum)

via Better Homes

Syfte: Lättskött, producerar sideriter

Beskrivning: Denna anpassningsbara växt har långa, välvda blad och bildar små sidegrenar som kan förökas.

Skötsel: Vattna när det översta centimetern av jorden torkar ut; föredrar medelhögt indirekt ljus.

Storlek: Växer till medelstorlek, idealisk för hängande korgar eller hyllor.

9. Gjutjärnsväxt (Aspidistra elatior)

via easyplant

Syfte: Extremt tålig, trivs även om den försummas

Beskrivning: Denna mörkgröna bladväxt tål svagt ljus, sällan vattning och försummelse.

Skötsel: Vattna sparsamt och tål svagt ljus.

Storlek: Växer till medelstorlek, perfekt för skrivbord eller hörn

10. Kinesisk pengarträd (Pilea peperomioides)

via Reddit

Syfte: Lättskött, unikt bladverk

Beskrivning: Denna trendiga växt har runda, myntformade blad och är känd för att vara lättskött.

Skötsel: Vattna när det översta lagret av jorden torkar ut; föredrar starkt, indirekt ljus.

Storlek: Växer till liten eller medelstor storlek, perfekt för skrivbord eller hyllor.

Stressreducerande växter

11. Lavendel (Lavandula angustifolia)

Syfte: Avkoppling, lugnande doft

Beskrivning: Denna doftande ört har vackra lila blommor och är känd för sina lugnande egenskaper.

Skötsel: Behöver måttlig vattning och starkt, indirekt solljus. Beskär regelbundet för att stimulera blomningen.

Storlek: Växer till liten eller medelstor storlek, idealisk för balkonger eller trädgårdshörn.

12. Bromelia (familjen Bromeliaceae)

via roslyn florist

Syfte: Luftrening, livfulla färger

Beskrivning: Dessa luftväxter har fantastiska färger och kräver minimalt med jord.

Skötsel: Vattna genom att blötlägga plantans bas i några minuter; föredrar starkt, indirekt ljus.

Storlek: Varierar beroende på sort, från liten till medelstor.

Växter för förbättrad koncentration

13. Rosmarin (Rosmarinus officinalis)

via plantera träd

Syfte: Förbättrar minnet, uppfriskande doft

Beskrivning: Denna doftande ört förbättrar inte bara luftkvaliteten utan är också känd för att förbättra minnet och koncentrationsförmågan.

Skötsel: Behöver måttlig vattning och väl dränerad jord, föredrar ljust, indirekt solljus.

Storlek: Växer till liten eller medelstor storlek, idealisk för balkonger eller trädgårdshörn.

14. Basilika (Ocimum basilicum)

via ucanr

Syfte: Förbättrad koncentration, ger en frisk doft

Beskrivning: Denna kulinariska ört har en härlig doft och kan bidra till att förbättra koncentrationen.

Skötsel: Behöver regelbunden vattning och mycket starkt, direkt solljus.

Storlek: Växer till liten eller medelstor storlek, passar bäst på fönsterbrädor.

Blommande växter

15. Afrikansk viol (Saintpaulia ionantha)

via hgtv

Syfte: Vackra blommor, ger färg

Beskrivning: Denna kompakta växt producerar livfulla lila blommor och trivs i fuktiga miljöer.

Skötsel: Vattna direkt i jorden; undvik att få vatten på bladen. Föredrar medelhögt, indirekt ljus och hög luftfuktighet.

Storlek: Växer till en liten storlek, perfekt för skrivbord eller hyllor.

16. Orkidé (familjen Orchidaceae)

via bloomnation

Syfte: Eleganta blommor, enkelt underhåll

Beskrivning: Dessa eleganta växter finns i olika färger och kräver minimalt med skötsel.

Skötsel: Vattna när rötterna blir silverfärgade; föredrar medelhögt, indirekt ljus med hög luftfuktighet.

Storlek: Varierar beroende på sort, från liten till medelstor.

17. Jadéväxt (Crassula ovata)

via iStock

Syfte: Dekorativt, symboliskt

Beskrivning: Jadéväxter är suckulenter med tjocka, glansiga blad, som ofta förknippas med tur.

Skötsel: Lätt. Behöver starkt ljus och minimalt med vatten.

Storlek: Liten till medelstor, upp till 90 cm

18. Croton (Codiaeum variegatum)

via Shutterstock

Syfte: Dekorativt

Beskrivning: Crotons har livfulla, mångfärgade blad som ger en färgklick till alla kontor.

Skötsel: Krävande. Behöver starkt ljus och regelbunden vattning.

Storlek: Medelstor, 90–180 cm

19. Paraplyväxt (Schefflera)

via Shutterstock

Syfte: Dekorativt, luftrenande

Beskrivning: Paraplyväxter har glänsande, handformade blad och är lätta att sköta.

Skötsel: Måttlig. Föredrar indirekt ljus och regelbunden vattning.

Storlek: Medelstor till stor, upp till 2,4 meter

20. Fågelbo-ormbunke (Asplenium nidus)

via TheSpruce

Syfte: Luftrening, dekoration

Beskrivning: Fågelbo-ormbunkar har breda, vågiga blad som liknar ett fågelbo.

Skötsel: Måttlig. Föredrar indirekt ljus och regelbunden vattning.

Storlek: Medium, 30–60 cm

Andra sätt att förbättra din kontorsmiljö

Växter är ett fantastiskt tillskott till alla kontor och erbjuder en rad fördelar för ditt välbefinnande och din produktivitet. Men för att skapa en verkligt optimerad arbetsplats krävs flera olika tillvägagångssätt.

Här är några ytterligare sätt att förbättra din kontorsmiljö:

Ha en policy om rena skrivbord

Ett rörigt skrivbord kan vara en stor källa till stress och distraktion. Ägna lite tid varje dag åt att rensa bort onödiga saker och organisera din arbetsplats.

Detta frigör fysiskt utrymme och hjälper dig att rensa mentalt, så att du kan fokusera på uppgiften du har framför dig. Gör detta på ditt kontor genom att fastställa några övergripande riktlinjer:

Ta itu med frågan om vad man ska göra med personliga tillhörigheter på arbetsplatsen

Fastställ en tidsram för hur länge icke-nödvändiga föremål får ligga kvar på skrivbordet.

Uppmuntra en kultur av ordning och reda för att göra det lättare att hålla skrivbordet rent och snyggt.

Gå digitalt med ClickUp

Pappersarbete och klisterlappar kan med tiden leda till kaos. Använd ett digitalt projektledningsverktyg som ClickUp för att effektivisera ditt arbetsflöde och hålla ditt skrivbord fritt från röran.

ClickUp erbjuder en omfattande uppsättning funktioner som är utformade för att öka din organisation och produktivitet:

Anteckningsblock : Använd : Använd ClickUps anteckningsblock för att skriva ner idéer, påminnelser eller anteckningar. Då slipper du klisterlappar och papper som ligger utspridda på skrivbordet.

Docs: Skapa, dela och samarbeta på dokument inom ClickUp. Med : Skapa, dela och samarbeta på dokument inom ClickUp. Med ClickUp Docs kan du samla alla dina viktiga dokument på ett ställe, tillgängligt var du än befinner dig. Det hjälper också till att effektivisera samarbetet med ditt team i realtid.

Effektivisera samarbetet och samla alla viktiga dokument på ett ställe med ClickUp Docs

Kalendervy: Hantera din schemaläggning med : Hantera din schemaläggning med ClickUps kalendervy . Det hjälper dig att hålla koll på deadlines, möten och avtalade tider, så att du alltid har full kontroll över dina uppgifter.

Håll koll på ditt schema och dina deadlines med ClickUps kalendervy

Påminnelser: Ställ in påminnelser för viktiga uppgifter eller deadlines. : Ställ in påminnelser för viktiga uppgifter eller deadlines. ClickUps påminnelsefunktion ser till att du aldrig missar en viktig deadline eller ett möte, vilket hjälper dig att hålla ordning och vara punktlig.

Uppgiftsfördelning: Delegera uppgifter till teammedlemmar och följ deras framsteg. : Delegera uppgifter till teammedlemmar och följ deras framsteg. ClickUps Task är användbart för projektledning , och kontorshantering säkerställer att alla känner till sina ansvarsområden. Du kan även prioritera uppgifterna och meddela ditt team vilka som måste slutföras omgående.

Hantera din arbetsbelastning enkelt och håll deadlines med ClickUp Tasks

Checklistor: Använd checklistor för att dela upp uppgifter i mindre, hanterbara steg. : Använd checklistor för att dela upp uppgifter i mindre, hanterbara steg. ClickUp Checklist hjälper dig att hålla ordning och ser till att ingenting förbises.

Automatisera återkommande uppgifter: Spara tid genom att automatisera uppgifter som upprepas regelbundet. Med : Spara tid genom att automatisera uppgifter som upprepas regelbundet. Med ClickUps återkommande uppgifter kan du ställa in återkommande uppgifter så att du inte behöver skapa dem varje gång.

Spara tid och håll dig konsekvent genom att automatisera din rutin med ClickUps återkommande uppgifter

ClickUp Brain: ClickUp Brain är en innovativ funktion som drivs av artificiell intelligens och hjälper dig att skriva, redigera och sammanfatta innehåll direkt i plattformen. Oavsett om du skriver e-postmeddelanden, rapporter eller mötesreferat kan ClickUp Brain hjälpa dig att effektivisera din skrivprocess och spara värdefull tid.

Öka din produktivitet med ClickUp Brain, din AI-drivna assistent för att skriva, redigera och sammanfatta innehåll

Med ClickUp kan du samla dina uppgifter, anteckningar, dokument och kommunikation på ett och samma ställe. Detta minskar den fysiska röran och främjar en mer organiserad och fokuserad arbetsmiljö.

Förvandla ditt kontor till en produktiv arbetsplats

Att placera växter på kontoret är ett enkelt men effektivt sätt att förbättra luftkvaliteten, minska stress och öka produktiviteten.

Från luftrenande underverk till livfulla blommande skönheter – här är de bästa kontorsväxterna för alla kontorsmiljöer. Så varför inte ta in lite natur inomhus och skapa en mer positiv och produktiv arbetsmiljö redan idag?

Att hålla din arbetsplats organiserad och digital med ClickUp kan förbättra din upplevelse på kontoret. För att effektivisera ditt arbetsflöde och hålla din arbetsplats snygg, registrera dig gratis på ClickUp idag!