Förändra verksamheten i Singapore: Mina 10 bästa CRM-verktyg för 2025

Under min karriär har jag arbetat med och utvärderat olika CRM-system (customer relationship management). En sak som jag har observerat genomgående i olika branscher är att när företag väljer lämpliga CRM-verktyg upplever de enorma förbättringar när det gäller optimering av försäljningspipeline och kundinteraktioner.
Oavsett om du vill etablera starka kundrelationer för ditt växande företag eller förbättra kundhanteringsstrategierna för stora företag, kan en pålitlig CRM-lösning ge betydande fördelar.
I den här bloggen diskuterar vi de bästa CRM-programvarorna i Singapore, utvalda utifrån personliga erfarenheter från personer som har arbetat i Singapore och grundlig forskning från ClickUp-teamet. Dessa rekommendationer är utvalda för att hjälpa företag att hantera en rad utmaningar som är specifika för denna region, såsom att följa lagen om skydd av personuppgifter från 2012 (PDPA).
Vad ska du leta efter i en pålitlig CRM-programvara i Singapore?
Rätt CRM-lösning erbjuder många fördelar för små och medelstora företag, men det tar tid att hitta rätt lösning. Olika leverantörer på marknaden erbjuder en rad produkter med olika funktioner, inklusive branschspecifika alternativ.
Här är några faktorer du bör ta hänsyn till innan du fattar ett beslut:
1. Kontaktadministration
Alla CRM-system är starkt beroende av kontaktadministration, vilket är viktigt för företag som vill samla in och organisera omfattande information om potentiella och befintliga kunder.
CRM-programvara ger en 360-graders vy av interaktioner, vilket hjälper till att bygga relationer och behålla kunder. Se till att CRM-programvaran är enkel att använda och innehåller viktiga mätvärden.
2. Automatisering av arbetsflöden
Automatiserade CRM-arbetsflöden förenklar verksamheten. Leta efter programvara med anpassade regler och automatisering av säljstyrkan. Automatisering av arbetsflöden hjälper dig att strategisera dina CRM-aktiviteter, såsom vidarebefordran av meddelanden, skickande av förinställda svar, uppföljning av leads, loggning av kommunikation och rapportering på ett smidigt sätt.
3. Marknadsföringsautomatisering
Din föredragna CRM-programvarulösning för försäljning bör automatisera marknadsföringsuppgifter och ge insikter för personaliserade meddelanden. Den bör kunna samla in data för att spåra leads för att konvertera fler leads och analysera kampanjens avkastning på investeringen för att förbättra framtida insatser.
4. Anpassning
De bästa CRM-programmen erbjuder anpassningsfunktioner för att möta unika affärsbehov. Välj lösningar som möjliggör funktionsval, anpassade rapporter och integration med befintliga verktyg via API:er och plugins.
5. Tredjepartsintegrationer
Välj ett CRM-system som kan integreras med viktig affärsprogramvara. Populära plattformar erbjuder integrationer med verktyg som QuickBooks och Mailchimp. Viktiga integrationer inkluderar e-postklienter, POS-system och datareservtjänster.
6. Personliga interaktioner
Singaporianska kunder värdesätter personliga upplevelser. CRM-program med funktioner som kundsegmentering och riktad kommunikation kan hjälpa företag att tillgodose individuella kundbehov.
7. Omnikanalengagemang
Den singaporianska marknaden lägger stor vikt vid interaktion med kunderna via flera kanaler. Välj ett CRM-system som kan integreras med olika kommunikationskanaler, såsom sociala medier, e-post och meddelandeplattformar, så att du kan interagera med kunderna på ett smidigt sätt via olika kontaktpunkter.
De 10 bästa CRM-programvarorna i Singapore att använda 2024
Att hitta den perfekta CRM-programvaran i Singapore kan innebära en betydande vändpunkt för ditt företag under 2024. Jag har testat de 10 bästa lösningarna som finns tillgängliga noggrant för att kunna ge dig den rätta.
Gå igenom var och en av dem noggrant och välj den som passar dina personliga behov:
1. ClickUp: det bästa allt-i-ett-systemet för CRM-projektledning
ClickUp är känt för sitt breda utbud av projektorganisationsfunktioner och högkvalitativa CRM-egenskaper. Dess anpassningsbara instrumentpaneler ger realtidsinsikter om kundengagemang, nya leads och andra viktiga mätvärden. Du kan filtrera och gruppera dessa data för att generera rapporter som är specifika för dina behov.
ClickUp erbjuder också funktioner som målsättning och mind mapping som hjälper dig att planera och visualisera ditt CRM-arbetsflöde. Detta gör att du kan brainstorma idéer, dela upp komplexa aktiviteter i mindre uppgifter och se till att ditt team håller sig samstämmigt under hela processen.
Dessutom kan CRM-mallarna från ClickUp anpassas för att möta olika företagsbehov. Det är ett effektivt sätt att hantera kundrelationer och försäljningskampanjer.
Det som utmärker ClickUps CRM-verktyg är dess sömlösa integration med projektledningsverktyg, vilket skapar en sammanhängande plattform för både uppgifts- och kundhantering.
ClickUps bästa funktioner
- Anpassningsbara pipelines: Anpassa ditt säljprocessflöde så att det passar din affärsprocess.
- ClickUp Automation: Slipp repetitiva uppgifter genom att använda CRM-automatisering så att du sparar tid och ökar effektiviteten.
- Uppgiftshantering: Koppla ditt CRM-system till ClickUp Tasks för att skapa och hålla koll på uppgifter inom dina projekt. ClickUp-integrationer: Med ClickUp kan du koppla ihop andra verktyg, inklusive Slack, Google Drive och Outlook, på ett smidigt sätt.
- E-postintegration: Omvandla e-postmeddelanden till uppgifter, spåra historik och samarbeta med kunder direkt via e-post, allt inom ClickUp.
- Deadline-spårning och påminnelser: Använd ClickUp Reminders för att ställa in förfallodatum för uppgifter, få automatiska aviseringar och spåra dina framsteg kontinuerligt.
- Samarbetsverktyg: Chatt, kommentarer och samarbete i realtid är några av de samarbetsverktyg från ClickUp som möjliggör snabbare kommunikation.
- Support dygnet runt: Fastna aldrig! ClickUp erbjuder kundsupport dygnet runt för att svara på dina frågor och hålla dig på rätt spår.
- Dataskydd: Hantera frågor om lokal datalagring genom att kunddata lagras lokalt i APAC (Singapore och Sydney).
Begränsningar för ClickUp
- Komplex att använda: Vissa användare anser att plattformen är komplex eftersom den har för många funktioner.
- Inlärningskurva: En ny användare behöver lite tid för att lära sig alla funktioner i systemet.
Priser för ClickUp
- Gratis plan: Inkluderar grundläggande funktioner med begränsad lagringskapacitet och integrationer.
- Obegränsad plan: 7 $ per användare/månad
- Affärsplan: 12 dollar per användare/månad
- Enterprise Plan: Anpassad prissättning
- ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 $ per medlem/månad
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 från över 3 000 recensioner
- Capterra: 4,7/5 från över 2 000 recensioner
2. Salesforce: Bäst för omfattande CRM-lösningar
Salesforce är ett välkänt namn inom CRM-branschen. Det erbjuder robusta och mångsidiga lösningar som är idealiska för företag av alla storlekar.
Med den inbyggda AI-funktionen Salesforce Einstein får du tillgång till smartare försäljningsprognoser, leadscoring och affärsmöjlighetshantering.
Dessutom erbjuder denna CRM-programvara omfattande funktioner, enkel anpassning och sömlös integration med andra system. Specifikt för Singapore erbjuder Salesforce alternativ för datalagring, vilket gör att du kan lagra dina kunddata inom Singapore och därmed potentiellt hantera lokala dataskyddsfrågor.
Salesforces bästa funktioner
- Ger djupgående insikter genom anpassade instrumentpaneler och rapporter
- Automatiserar arbetsflöden och godkännandeprocesser för att öka effektiviteten
- Ger tillgång till många appar från tredje part, vilket utökar funktionaliteten med tusentals funktioner.
- Använder artificiell intelligens, vilket hjälper till att göra framtida försäljningsprognoser med hjälp av tidigare insamlade data.
- En fullt fungerande CRM-programvara för smartphones som fungerar bäst för en mobilinriktad arbetsstyrka som i Singapore, där 85 % av befolkningen identifieras som tekniskt kunniga.
Begränsningar med Salesforce
- Komplexitet: Det kan kännas överväldigande för nya användare på grund av dess omfattande funktioner.
- Kostnad: Högre pris jämfört med vissa konkurrenter, vilket kan vara ett hinder för småföretag.
- Anpassning: Kräver teknisk expertis för avancerad anpassning och integration.
Priser för Salesforce
- Essentials: 25 dollar per användare/månad för grundläggande CRM-funktioner
- Professional: 75 USD per användare/månad med fullständiga CRM-funktioner
- Enterprise: 150 USD per användare/månad för avancerade CRM-funktioner
- Obegränsat: 300 USD per användare/månad för hela Salesforce-paketet
Betyg och recensioner av Salesforce
- G2: 4,3/5 från över 12 000 recensioner
- Capterra: 4,4/5 från över 17 000 recensioner
3. HubSpot: Bäst för samordning av marknadsföring och försäljning
Hubspot CRM-plattformen blir alltmer populär tack vare sitt intuitiva gränssnitt och sina många alternativ för marknadsföring, försäljning och service. Utöver de grundläggande CRM-funktionerna erbjuder den en landningssideskapare för att designa landningssidor med hög konverteringsgrad som fångar upp leads och vårdar dem genom försäljningstratten.
Den har också integrerad hantering av sociala medier, vilket gör att du kan schemalägga och publicera innehåll direkt från HubSpot. Genom att sömlöst integrera olika funktioner visar sig denna allt-i-ett-plattform vara exceptionellt fördelaktig för små och medelstora företag.
Plattformen erbjuder funktioner som Service Hub och Content Hub som hjälper lokala företag att leverera strömlinjeformade, personaliserade kundupplevelser, vilket 80 % av de lokala företagen ser som nyckeln till affärstillväxt i Singapore.
HubSpots bästa funktioner
- Omfattande gratisplan med viktiga CRM-funktioner
- Kopplar samman marknadsföringsverktyg för att bland annat bedriva e-postmarknadsföring och marknadsföring i sociala medier.
- Automatiserar försäljningsprocesser och spårar prestanda
- Hantera kundtjänstärenden och förbättra supporten
- Anslut smidigt till ett stort antal tredjepartsapplikationer
HubSpots begränsningar
- Begränsad anpassning: Anpassningsalternativen är mindre omfattande jämfört med andra CRM-program.
- Kostnad för avancerade funktioner: Avancerade marknadsförings- och försäljningsfunktioner kräver abonnemang på högre nivå.
- Datagränser: Vissa datagränser och kontaktbegränsningar gäller för lägre prisplaner.
HubSpot-priser
- Gratis plan: Grundläggande CRM-funktioner med obegränsat antal användare
- Startpaket: 50 $/månad för mer avancerade verktyg
- Professional: 800 $/månad med förbättrad automatisering och analys
- Enterprise: 3 200 USD/månad för omfattande anpassning och avancerade funktioner
HubSpot-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 från över 7 000 recensioner
- Capterra: 4,5/5 från över 9 000 recensioner
Företag i Singapore kämpar för att möta efterfrågan på innehåll i flera kanaler, och 82 % uppger att de behöver verktyg som hjälper dem att omvandla innehåll från ett format eller en kanal till ett annat. Singapore är också det land som enligt HubSpots undersökning är mest benäget att ange ett ökande antal kanaler som ett problem (40 %).
4. HaloCRM: Bäst för optimering av kundsupport
HaloCRM är ett företag som fokuserar på kundsupport och servicemanagement. Det tillhandahåller en självbetjäningsportal som gör det möjligt för kunderna att söka efter svar, få tillgång till kunskapsbaserade artiklar och skicka in ärenden på ett bekvämt sätt.
Den erbjuder också sentimentanalys, som ger insikter i kundernas sentiment genom interaktionsanalys med ditt supportteam. Detta låter dig identifiera områden som kan förbättras och anpassa kundupplevelsen.
Plattformen gör det möjligt för dig att hantera förfrågningar via olika kanaler, såsom e-post, telefon, sociala medier och chatt. Detta är särskilt fördelaktigt för kundförvärv i Singapore, där många kunder använder olika plattformar för att komma i kontakt med företag.
HaloCRM:s bästa funktioner
- Hantera och prioritera kundsupportärenden
- Erbjuder omnikanalsupport för smidig kundinteraktion via e-post, chatt, sociala medier och mer.
- Effektiviserar supportprocesser med hjälp av automatisering
- Möjliggör kommunikation via e-post, chatt och sociala medier
- Hjälper till att ta fram rapporter om kundnöjdhet och supportens effektivitet.
HaloCRM:s begränsningar
- Användargränssnitt: Vissa användare tycker att gränssnittet är mindre intuitivt jämfört med konkurrenterna.
- Integrationsalternativ: Begränsade integrationsalternativ med tredjepartsapplikationer
- Anpassning: Färre anpassningsalternativ jämfört med andra CRM-programvaror
HaloCRM-priser
- Grundläggande: 15 USD per användare/månad med nödvändiga supportfunktioner
- Pro: 35 dollar per användare/månad med avancerad automatisering och analys
- Enterprise: Anpassad prissättning för stora organisationer med omfattande behov
HaloCRM-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 från över 500 recensioner
- Capterra: 4,6/5 från över 400 recensioner
5. Monday Sales CRM: Bäst för visuell projekt- och försäljningshantering
Monday Sales CRM-programvara är känd för sitt visuellt intuitiva gränssnitt och flexibla projektledningsfunktioner. Den gör det möjligt för säljteamet att enkelt hantera försäljningspipelines och kundrelationer med hjälp av visuella arbetsflöden och automatisering.
Monday Sales CRM går utöver grunderna med funktioner som tidsspårning för att identifiera områden som kan förbättras och optimera arbetsflödet. Det erbjuder också en formulärskapare för att samla in leaddata direkt i plattformen, vilket effektiviserar datainsamlingen.
Monday Sales CRM:s bästa funktioner
- Intuitiva och anpassningsbara visuella instrumentpaneler
- Erbjuder sömlös integration med populära appar som Slack, Google Drive och Outlook.
- Spåra enkelt försäljningspipelines och försäljningsstadier
- Team kan enkelt samarbeta med det integrerade kommunikationsverktyget.
- Automatiserar repetitiva uppgifter för att förbättra effektiviteten
Begränsningar för Monday Sales CRM
- Komplex installation: Den initiala installationen är tidskrävande på grund av omfattande anpassningsalternativ.
- Inlärningskurva: Användarna kan behöva tid för att vänja sig vid det visuella gränssnittet.
- Kostnad: Högre prisnivåer blir dyra för små team.
Priser för Monday Sales CRM
- Individuell: Gratis för upp till 2 användare med grundläggande funktioner
- Grundläggande: 8 dollar per användare/månad med viktiga CRM-funktioner
- Standard: 10 dollar per användare/månad med förbättrad automatisering och integrationer
- Pro: 16 dollar per användare/månad med avancerade CRM-funktioner
- Enterprise: Anpassad prissättning för stora organisationer
Monday Sales CRM-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 från över 2 000 recensioner
- Capterra: 4,5/5 från över 1 500 recensioner
6. GreenRope: Bäst för integrerad försäljning och marknadsföring
GreenRope CRM-systempaketet erbjuder ett brett utbud av verktyg för försäljning, marknadsföring och automatisering. Det är utformat för att förenkla affärsprocesser och erbjuder avancerad e-postmarknadsföring med automatiseringstjänster, smidig hantering av evenemang och registrering samt inkluderande analys och rapportering.
GreenRope har även funktioner för social lyssnande för att övervaka omnämnanden av varumärket och kundernas åsikter, samt webbplatsspårning för att förstå besökarnas beteende och optimera innehållet för bättre konverteringar. Med tanke på den höga penetrationsgraden för sociala medier i Singapore (85 %) kan plattformens funktion för social lyssnande vara användbar när man utformar lokala strategier för att nå ut till kunderna.
GreenRopes bästa funktioner
- Består av moduler för kundrelationshantering för försäljning, marknadsföring och kundsupport.
- Alternativ för mer avancerad e-postmarknadsföring med automatiseringstjänster
- Hantera evenemang och registreringar smidigt
- Erbjuder inkluderande analys och rapportering
- Automatiserar processer för att förbättra affärsresultatet
GreenRopes begränsningar
- Gränssnitt: Vissa användare tycker att gränssnittet är omodernt och inte så lättanvänt.
- Inlärningskurva: Det är svårt att använda eftersom det är komplext och har för många funktioner.
- Kundsupport: Begränsade kundsupportalternativ i lägre prisplaner
GreenRope-priser
- Startpaket: 99 $/månad för upp till 1 000 kontakter
- Pro: 199 $/månad för upp till 10 000 kontakter
- Premium: 299 $/månad för upp till 50 000 kontakter
- Enterprise: Anpassad prissättning för mer omfattande behov
GreenRope-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 från över 200 recensioner
- Capterra: 4,4/5 från över 300 recensioner
7. Pipedrive: Bäst för hantering av försäljningspipelines
Pipedrive är en enastående programvara för kundrelationshantering som är skräddarsydd för ditt företags säljteam. Den är utrustad med användarvänliga gränssnittsfunktioner och verktyg som är användbara för att hantera pipelines.
Den automatiserar repetitiva försäljningsuppgifter och erbjuder kommunikationsfunktioner för smidig e-postkommunikation med kunderna. Piperdrive integreras med populära kommunikationsverktyg som WhatsApp och Facebook Messenger, vilket möjliggör effektiv kommunikation med singaporianska kunder på deras föredragna plattformar.
Pipedrive innehåller också tydliga försäljningsdokument och en mobilapp med alla funktioner som behövs för försäljningshantering på språng. Detta program är därför ett utmärkt val för små till medelstora företag i Singapore som vill öka sin försäljningsproduktivitet.
Pipedrives bästa funktioner
- Visuell och lättanvänd försäljningspipeline
- Automatiserar repetitiva försäljningsuppgifter
- Kommunicerar harmoniskt med e-postkunder
- Tillhandahåller välförklarade och utförliga försäljningsdokument
- Mobil programvara med alla tänkbara funktioner för försäljningshantering utanför kontoret
Begränsningar för Pipedrive
- Begränsad anpassning: Jämfört med andra CRM-program är dess anpassningsalternativ begränsade.
- Grundläggande marknadsföringsverktyg: Begränsade marknadsföringsfunktioner, mer inriktade på försäljning
- Kostnad för tillägg: Ytterligare funktioner kan öka de totala kostnaderna.
Pipedrive-priser
- Väsentligt: 12,50 dollar per användare/månad för grundläggande funktioner
- Avancerad: 24,90 $ per användare/månad med utökade funktioner
- Professional: 49,90 $ per användare/månad för avancerade verktyg
- Enterprise: 99 USD per användare/månad för full tillgång till alla funktioner
Pipedrive-betyg och recensioner
- G2: Betyg 4,2/5 från över 2 000 recensioner
- Capterra: Betyg 4,5/5 från över 1 200 recensioner
8. Freshsales: Bäst för AI-driven försäljning
Freshsales är en viktig del av Freshworks-paketet och syftar till att förbättra effektiviteten i försäljningsprocessen genom att utnyttja AI-driven analys och automatisering.
Plattformen automatiserar försäljningsprocesser för att förbättra produktiviteten och möjliggör bättre uppföljning med funktioner som öppningsfrekvens för e-post och klick-spårning. Freshsales erbjuder också en mobilapp för att hantera försäljningsaktiviteter var du än befinner dig.
Den är välkänd för sitt användarvänliga gränssnitt och sina kraftfulla funktioner som är särskilt utformade för säljteam.
Freshsales bästa funktioner
- Använder AI för att föreslå praktiska idéer eller lösningar
- Tilldela poäng till leads baserat på deras interaktionsnivå Automatiserar försäljningsprocesser för att förbättra produktiviteten
- Bättre uppföljningsfunktioner i e-postmeddelanden för att spåra klick Hantera försäljningsaktiviteter var som helst med en mobilapp
Begränsningar för Freshsales
- Integrationsbegränsningar: Begränsade integrationer jämfört med vissa konkurrenter
- Komplexitet: Vissa användare tycker att avancerade funktioner är komplexa att konfigurera.
- Support: Begränsad kundsupport på lägre nivåer
Priser för Freshsales
- Gratis plan: Grundläggande funktioner för små team
- Tillväxt: 15 dollar per användare/månad med viktiga CRM-verktyg
- Pro: 39 dollar per användare/månad med avancerade funktioner
- Enterprise: 69 USD per användare/månad för omfattande CRM-funktioner
Betyg och recensioner av Freshsales
- G2: 4,6/5 från över 900 recensioner
- Capterra: 4,6/5 från över 500 recensioner
9. Zoho CRM: Bäst för anpassning och prisvärdhet
Zoho CRM-systemet erbjuder företag av alla storlekar en mängd anpassningsalternativ och prisvärda lösningar. Det automatiserar arbetsflöden och rutinuppgifter och möjliggör kommunikation via olika kanaler som e-post, sociala medier och chatt.
Zoho CRM integreras med olika verktyg från tredje part, såsom QuickBooks bokföringsprogram, plattformar för marknadsföringsautomatisering och produktivitetsappar. Detta gör det möjligt för singaporianska företag att koppla Zoho CRM till sin befintliga teknikstack för ett enhetligt arbetsflöde.
Läs om hur Zoho CRM hjälpte Singapore-baserade Display Science att skala upp sin verksamhet samtidigt som de följde PDPA-lagen.
Zoho CRMs bästa funktioner
- Zia AI tillhandahåller prediktiv försäljningsanalys och insikter
- Omfattande anpassningsalternativ för moduler och fält
- Automatiserar arbetsflöden och rutinuppgifter
- Skicka e-post, kommunicera via sociala medier och delta i chattar på olika kanaler.
- Tredjepartsverktyg som Signpass integreras smidigt i Zoho-appar för att underlätta processerna i Singapore.
Begränsningar för Zoho CRM
- Användargränssnitt: Vissa användare tycker att gränssnittet är mindre intuitivt.
- Inlärningskurva: Den kan vara brant på grund av de omfattande anpassningsmöjligheterna.
- Support: Kundsupporten skulle kunna förbättras för gratis- och lägre prisnivåer.
Priser för Zoho CRM
- Gratis plan: Grundläggande funktioner för upp till 3 användare
- Standard: 12 dollar per användare/månad med nödvändiga CRM-systemverktyg
- Professional: 20 dollar per användare/månad med avancerade funktioner
- Enterprise: 35 USD per användare/månad för omfattande funktioner
- Ultimate: 45 USD per användare/månad för full tillgång till alla funktioner
Zoho CRM-betyg och recensioner
- G2: 4,0/5 från över 1 700 recensioner
- Capterra: 4,2/5 från över 2 000 recensioner
10. Eber: Bäst för integration av lojalitetsprogram
Eber är utformat för att integrera CRM med kundlojalitetsprogram, vilket gör det idealiskt för företag som vill förbättra kundlojaliteten och engagemanget.
Den erbjuder funktioner för att skapa och hantera lojalitetsprogram, klassificera kunder för riktad marknadsföring, automatisera lojalitets- och marknadsföringskampanjer samt få insikter om kundbeteende och programprestanda.
Dessutom integreras Eber med populära POS-system i Singapore, inklusive Lightspeed Retail och Shopify, för ett sammanhängande dataekosystem.
Ebers bästa funktioner
- Skapa och hantera kundlojalitetsprogram utan problem
- Klassificera kunderna efter deras behov för riktad marknadsföring
- Hjälper till att automatisera lojalitets- och marknadsföringskampanjer
- Ger insikter om kundbeteende och lojalitetsprogrammens prestanda
- Integreras med POS-system och andra affärsverktyg
Eber-begränsningar
- Funktionsomfattning: Begränsade CRM-funktioner jämfört med dedikerade CRM-plattformar
- Skalbarhet: Kanske inte så bra för riktigt stora företag
- Anpassning: Färre anpassningsalternativ för funktioner som inte rör lojalitet
Eber-prissättning
- Startpaket: 29 $/månad för grundläggande lojalitetsprogramfunktioner
- Professional: 69 $/månad med avancerade kampanjverktyg
- Företag: 129 $/månad för omfattande lojalitets- och CRM-funktioner
- Enterprise: Anpassad prissättning för stora organisationer
Eber-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 från över 150 recensioner
- Capterra: 4,6/5 från över 100 recensioner
Snabba på din startups framgång med rätt CRM
Vi har sett en rad olika programvaror för kundrelationshantering i Singapore, var och en med sina egna unika egenskaper som är anpassade för att möta olika affärsbehov.
Från Salesforces omfattande funktioner till HubSpots marknadsförings- och försäljningsanpassning och ClickUps projektledningsintegration – det finns ett CRM-system för alla behov. Utvärdera dessa alternativ för att hitta det som passar bäst för din organisation.
Om du letar efter en heltäckande CRM-lösning med funktioner som anpassningsbara pipelines, automatisering av arbetsflöden, smidiga integrationer och omfattande uppgiftshantering är ClickUp det bästa valet. Är du redo att förändra din kundrelationshantering?
