Förändra verksamheten i Singapore: Mina 10 bästa CRM-verktyg för 2025

Under min karriär har jag arbetat med och utvärderat olika CRM-system (customer relationship management). En sak som jag har observerat genomgående i olika branscher är att när företag väljer lämpliga CRM-verktyg upplever de enorma förbättringar när det gäller optimering av försäljningspipeline och kundinteraktioner.

Oavsett om du vill etablera starka kundrelationer för ditt växande företag eller förbättra kundhanteringsstrategierna för stora företag, kan en pålitlig CRM-lösning ge betydande fördelar.

I den här bloggen diskuterar vi de bästa CRM-programvarorna i Singapore, utvalda utifrån personliga erfarenheter från personer som har arbetat i Singapore och grundlig forskning från ClickUp-teamet. Dessa rekommendationer är utvalda för att hjälpa företag att hantera en rad utmaningar som är specifika för denna region, såsom att följa lagen om skydd av personuppgifter från 2012 (PDPA).

Vad ska du leta efter i en pålitlig CRM-programvara i Singapore?

Rätt CRM-lösning erbjuder många fördelar för små och medelstora företag, men det tar tid att hitta rätt lösning. Olika leverantörer på marknaden erbjuder en rad produkter med olika funktioner, inklusive branschspecifika alternativ.

Här är några faktorer du bör ta hänsyn till innan du fattar ett beslut:

Alla CRM-system är starkt beroende av kontaktadministration, vilket är viktigt för företag som vill samla in och organisera omfattande information om potentiella och befintliga kunder.

CRM-programvara ger en 360-graders vy av interaktioner, vilket hjälper till att bygga relationer och behålla kunder. Se till att CRM-programvaran är enkel att använda och innehåller viktiga mätvärden.

2. Automatisering av arbetsflöden

Automatiserade CRM-arbetsflöden förenklar verksamheten. Leta efter programvara med anpassade regler och automatisering av säljstyrkan. Automatisering av arbetsflöden hjälper dig att strategisera dina CRM-aktiviteter, såsom vidarebefordran av meddelanden, skickande av förinställda svar, uppföljning av leads, loggning av kommunikation och rapportering på ett smidigt sätt.

3. Marknadsföringsautomatisering

Din föredragna CRM-programvarulösning för försäljning bör automatisera marknadsföringsuppgifter och ge insikter för personaliserade meddelanden. Den bör kunna samla in data för att spåra leads för att konvertera fler leads och analysera kampanjens avkastning på investeringen för att förbättra framtida insatser.

4. Anpassning

De bästa CRM-programmen erbjuder anpassningsfunktioner för att möta unika affärsbehov. Välj lösningar som möjliggör funktionsval, anpassade rapporter och integration med befintliga verktyg via API:er och plugins.

5. Tredjepartsintegrationer

Välj ett CRM-system som kan integreras med viktig affärsprogramvara. Populära plattformar erbjuder integrationer med verktyg som QuickBooks och Mailchimp. Viktiga integrationer inkluderar e-postklienter, POS-system och datareservtjänster.

6. Personliga interaktioner

Singaporianska kunder värdesätter personliga upplevelser. CRM-program med funktioner som kundsegmentering och riktad kommunikation kan hjälpa företag att tillgodose individuella kundbehov.

7. Omnikanalengagemang

Den singaporianska marknaden lägger stor vikt vid interaktion med kunderna via flera kanaler. Välj ett CRM-system som kan integreras med olika kommunikationskanaler, såsom sociala medier, e-post och meddelandeplattformar, så att du kan interagera med kunderna på ett smidigt sätt via olika kontaktpunkter.

De 10 bästa CRM-programvarorna i Singapore att använda 2024

Att hitta den perfekta CRM-programvaran i Singapore kan innebära en betydande vändpunkt för ditt företag under 2024. Jag har testat de 10 bästa lösningarna som finns tillgängliga noggrant för att kunna ge dig den rätta.

Gå igenom var och en av dem noggrant och välj den som passar dina personliga behov:

1. ClickUp: det bästa allt-i-ett-systemet för CRM-projektledning

Spåra engagemang och hantera uppgifter med ClickUps Client Success CRM för att säkerställa att dina kunder alltid är nöjda

ClickUp är känt för sitt breda utbud av projektorganisationsfunktioner och högkvalitativa CRM-egenskaper. Dess anpassningsbara instrumentpaneler ger realtidsinsikter om kundengagemang, nya leads och andra viktiga mätvärden. Du kan filtrera och gruppera dessa data för att generera rapporter som är specifika för dina behov.

ClickUp erbjuder också funktioner som målsättning och mind mapping som hjälper dig att planera och visualisera ditt CRM-arbetsflöde. Detta gör att du kan brainstorma idéer, dela upp komplexa aktiviteter i mindre uppgifter och se till att ditt team håller sig samstämmigt under hela processen.

Dessutom kan CRM-mallarna från ClickUp anpassas för att möta olika företagsbehov. Det är ett effektivt sätt att hantera kundrelationer och försäljningskampanjer.

Det som utmärker ClickUps CRM-verktyg är dess sömlösa integration med projektledningsverktyg, vilket skapar en sammanhängande plattform för både uppgifts- och kundhantering.

ClickUps bästa funktioner

Anpassningsbara pipelines : Anpassa ditt säljprocessflöde så att det passar din affärsprocess.

ClickUp Automation : Slipp repetitiva uppgifter genom att använda CRM-automatisering så att du sparar tid och ökar effektiviteten.

Uppgiftshantering : Koppla ditt : Koppla ditt CRM-system till ClickUp Tasks för att skapa och hålla koll på uppgifter inom dina projekt. ClickUp-integrationer : Med ClickUp kan du koppla ihop andra verktyg, inklusive Slack, Google Drive och Outlook, på ett smidigt sätt.

E-postintegration : Omvandla e-postmeddelanden till uppgifter, spåra historik och samarbeta med kunder direkt via e-post, allt inom ClickUp.

Deadline-spårning och påminnelser : Använd : Använd ClickUp Reminders för att ställa in förfallodatum för uppgifter, få automatiska aviseringar och spåra dina framsteg kontinuerligt.

Samarbetsverktyg : Chatt, kommentarer och samarbete i realtid är några av de : Chatt, kommentarer och samarbete i realtid är några av de samarbetsverktyg från ClickUp som möjliggör snabbare kommunikation.

Support dygnet runt : Fastna aldrig! ClickUp erbjuder kundsupport dygnet runt för att svara på dina frågor och hålla dig på rätt spår.

Dataskydd: Hantera frågor om lokal datalagring genom att kunddata lagras lokalt i APAC (Singapore och Sydney).

Begränsningar för ClickUp

Komplex att använda : Vissa användare anser att plattformen är komplex eftersom den har för många funktioner.

Inlärningskurva: En ny användare behöver lite tid för att lära sig alla funktioner i systemet.

Priser för ClickUp

Gratis plan : Inkluderar grundläggande funktioner med begränsad lagringskapacitet och integrationer.

Obegränsad plan : 7 $ per användare/månad

Affärsplan : 12 dollar per användare/månad

Enterprise Plan : Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 $ per medlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 från över 3 000 recensioner

Capterra: 4,7/5 från över 2 000 recensioner

2. Salesforce: Bäst för omfattande CRM-lösningar

via Salesforce

Salesforce är ett välkänt namn inom CRM-branschen. Det erbjuder robusta och mångsidiga lösningar som är idealiska för företag av alla storlekar.

Med den inbyggda AI-funktionen Salesforce Einstein får du tillgång till smartare försäljningsprognoser, leadscoring och affärsmöjlighetshantering.

Dessutom erbjuder denna CRM-programvara omfattande funktioner, enkel anpassning och sömlös integration med andra system. Specifikt för Singapore erbjuder Salesforce alternativ för datalagring, vilket gör att du kan lagra dina kunddata inom Singapore och därmed potentiellt hantera lokala dataskyddsfrågor.

Salesforces bästa funktioner

Ger djupgående insikter genom anpassade instrumentpaneler och rapporter

Automatiserar arbetsflöden och godkännandeprocesser för att öka effektiviteten

Ger tillgång till många appar från tredje part, vilket utökar funktionaliteten med tusentals funktioner.

Använder artificiell intelligens, vilket hjälper till att göra framtida försäljningsprognoser med hjälp av tidigare insamlade data.

En fullt fungerande CRM-programvara för smartphones som fungerar bäst för en mobilinriktad arbetsstyrka som i Singapore, där 85 % av befolkningen identifieras som tekniskt kunniga.

Begränsningar med Salesforce

Komplexitet : Det kan kännas överväldigande för nya användare på grund av dess omfattande funktioner.

Kostnad : Högre pris jämfört med vissa konkurrenter, vilket kan vara ett hinder för småföretag.

Anpassning: Kräver teknisk expertis för avancerad anpassning och integration.

Priser för Salesforce

Essentials : 25 dollar per användare/månad för grundläggande CRM-funktioner

Professional : 75 USD per användare/månad med fullständiga CRM-funktioner

Enterprise : 150 USD per användare/månad för avancerade CRM-funktioner

Obegränsat: 300 USD per användare/månad för hela Salesforce-paketet

Betyg och recensioner av Salesforce

G2 : 4,3/5 från över 12 000 recensioner

Capterra: 4,4/5 från över 17 000 recensioner

3. HubSpot: Bäst för samordning av marknadsföring och försäljning

via HubSpot

Hubspot CRM-plattformen blir alltmer populär tack vare sitt intuitiva gränssnitt och sina många alternativ för marknadsföring, försäljning och service. Utöver de grundläggande CRM-funktionerna erbjuder den en landningssideskapare för att designa landningssidor med hög konverteringsgrad som fångar upp leads och vårdar dem genom försäljningstratten.

Den har också integrerad hantering av sociala medier, vilket gör att du kan schemalägga och publicera innehåll direkt från HubSpot. Genom att sömlöst integrera olika funktioner visar sig denna allt-i-ett-plattform vara exceptionellt fördelaktig för små och medelstora företag.

Plattformen erbjuder funktioner som Service Hub och Content Hub som hjälper lokala företag att leverera strömlinjeformade, personaliserade kundupplevelser, vilket 80 % av de lokala företagen ser som nyckeln till affärstillväxt i Singapore.

HubSpots bästa funktioner

Omfattande gratisplan med viktiga CRM-funktioner

Kopplar samman marknadsföringsverktyg för att bland annat bedriva e-postmarknadsföring och marknadsföring i sociala medier.

Automatiserar försäljningsprocesser och spårar prestanda

Hantera kundtjänstärenden och förbättra supporten

Anslut smidigt till ett stort antal tredjepartsapplikationer

HubSpots begränsningar

Begränsad anpassning : Anpassningsalternativen är mindre omfattande jämfört med andra CRM-program.

Kostnad för avancerade funktioner : Avancerade marknadsförings- och försäljningsfunktioner kräver abonnemang på högre nivå.

Datagränser: Vissa datagränser och kontaktbegränsningar gäller för lägre prisplaner.

HubSpot-priser

Gratis plan : Grundläggande CRM-funktioner med obegränsat antal användare

Startpaket : 50 $/månad för mer avancerade verktyg

Professional : 800 $/månad med förbättrad automatisering och analys

Enterprise: 3 200 USD/månad för omfattande anpassning och avancerade funktioner

HubSpot-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 från över 7 000 recensioner

Capterra: 4,5/5 från över 9 000 recensioner

Företag i Singapore kämpar för att möta efterfrågan på innehåll i flera kanaler, och 82 % uppger att de behöver verktyg som hjälper dem att omvandla innehåll från ett format eller en kanal till ett annat. Singapore är också det land som enligt HubSpots undersökning är mest benäget att ange ett ökande antal kanaler som ett problem (40 %).

4. HaloCRM: Bäst för optimering av kundsupport

via HaloCRM

HaloCRM är ett företag som fokuserar på kundsupport och servicemanagement. Det tillhandahåller en självbetjäningsportal som gör det möjligt för kunderna att söka efter svar, få tillgång till kunskapsbaserade artiklar och skicka in ärenden på ett bekvämt sätt.

Den erbjuder också sentimentanalys, som ger insikter i kundernas sentiment genom interaktionsanalys med ditt supportteam. Detta låter dig identifiera områden som kan förbättras och anpassa kundupplevelsen.

Plattformen gör det möjligt för dig att hantera förfrågningar via olika kanaler, såsom e-post, telefon, sociala medier och chatt. Detta är särskilt fördelaktigt för kundförvärv i Singapore, där många kunder använder olika plattformar för att komma i kontakt med företag.

HaloCRM:s bästa funktioner

Hantera och prioritera kundsupportärenden

Erbjuder omnikanalsupport för smidig kundinteraktion via e-post, chatt, sociala medier och mer.

Effektiviserar supportprocesser med hjälp av automatisering

Möjliggör kommunikation via e-post, chatt och sociala medier

Hjälper till att ta fram rapporter om kundnöjdhet och supportens effektivitet.

HaloCRM:s begränsningar

Användargränssnitt : Vissa användare tycker att gränssnittet är mindre intuitivt jämfört med konkurrenterna.

Integrationsalternativ : Begränsade integrationsalternativ med tredjepartsapplikationer

Anpassning: Färre anpassningsalternativ jämfört med andra CRM-programvaror

HaloCRM-priser

Grundläggande : 15 USD per användare/månad med nödvändiga supportfunktioner

Pro : 35 dollar per användare/månad med avancerad automatisering och analys

Enterprise: Anpassad prissättning för stora organisationer med omfattande behov

HaloCRM-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 från över 500 recensioner

Capterra: 4,6/5 från över 400 recensioner

5. Monday Sales CRM: Bäst för visuell projekt- och försäljningshantering

via Monday CRM

Monday Sales CRM-programvara är känd för sitt visuellt intuitiva gränssnitt och flexibla projektledningsfunktioner. Den gör det möjligt för säljteamet att enkelt hantera försäljningspipelines och kundrelationer med hjälp av visuella arbetsflöden och automatisering.

Monday Sales CRM går utöver grunderna med funktioner som tidsspårning för att identifiera områden som kan förbättras och optimera arbetsflödet. Det erbjuder också en formulärskapare för att samla in leaddata direkt i plattformen, vilket effektiviserar datainsamlingen.

Monday Sales CRM:s bästa funktioner

Intuitiva och anpassningsbara visuella instrumentpaneler

Erbjuder sömlös integration med populära appar som Slack, Google Drive och Outlook.

Spåra enkelt försäljningspipelines och försäljningsstadier

Team kan enkelt samarbeta med det integrerade kommunikationsverktyget.

Automatiserar repetitiva uppgifter för att förbättra effektiviteten

Begränsningar för Monday Sales CRM

Komplex installation: Den initiala installationen är tidskrävande på grund av omfattande anpassningsalternativ.

Inlärningskurva: Användarna kan behöva tid för att vänja sig vid det visuella gränssnittet.

Kostnad: Högre prisnivåer blir dyra för små team.

Priser för Monday Sales CRM

Individuell : Gratis för upp till 2 användare med grundläggande funktioner

Grundläggande : 8 dollar per användare/månad med viktiga CRM-funktioner

Standard : 10 dollar per användare/månad med förbättrad automatisering och integrationer

Pro : 16 dollar per användare/månad med avancerade CRM-funktioner

Enterprise: Anpassad prissättning för stora organisationer

Monday Sales CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 från över 2 000 recensioner

Capterra: 4,5/5 från över 1 500 recensioner

6. GreenRope: Bäst för integrerad försäljning och marknadsföring

via GreenRope

GreenRope CRM-systempaketet erbjuder ett brett utbud av verktyg för försäljning, marknadsföring och automatisering. Det är utformat för att förenkla affärsprocesser och erbjuder avancerad e-postmarknadsföring med automatiseringstjänster, smidig hantering av evenemang och registrering samt inkluderande analys och rapportering.

GreenRope har även funktioner för social lyssnande för att övervaka omnämnanden av varumärket och kundernas åsikter, samt webbplatsspårning för att förstå besökarnas beteende och optimera innehållet för bättre konverteringar. Med tanke på den höga penetrationsgraden för sociala medier i Singapore (85 %) kan plattformens funktion för social lyssnande vara användbar när man utformar lokala strategier för att nå ut till kunderna.

GreenRopes bästa funktioner

Består av moduler för kundrelationshantering för försäljning, marknadsföring och kundsupport.

Alternativ för mer avancerad e-postmarknadsföring med automatiseringstjänster

Hantera evenemang och registreringar smidigt

Erbjuder inkluderande analys och rapportering

Automatiserar processer för att förbättra affärsresultatet

GreenRopes begränsningar

Gränssnitt : Vissa användare tycker att gränssnittet är omodernt och inte så lättanvänt.

Inlärningskurva : Det är svårt att använda eftersom det är komplext och har för många funktioner.

Kundsupport: Begränsade kundsupportalternativ i lägre prisplaner

GreenRope-priser

Startpaket : 99 $/månad för upp till 1 000 kontakter

Pro : 199 $/månad för upp till 10 000 kontakter

Premium : 299 $/månad för upp till 50 000 kontakter

Enterprise: Anpassad prissättning för mer omfattande behov

GreenRope-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 från över 200 recensioner

Capterra: 4,4/5 från över 300 recensioner

7. Pipedrive: Bäst för hantering av försäljningspipelines

via Pipedrive

Pipedrive är en enastående programvara för kundrelationshantering som är skräddarsydd för ditt företags säljteam. Den är utrustad med användarvänliga gränssnittsfunktioner och verktyg som är användbara för att hantera pipelines.

Den automatiserar repetitiva försäljningsuppgifter och erbjuder kommunikationsfunktioner för smidig e-postkommunikation med kunderna. Piperdrive integreras med populära kommunikationsverktyg som WhatsApp och Facebook Messenger, vilket möjliggör effektiv kommunikation med singaporianska kunder på deras föredragna plattformar.

Pipedrive innehåller också tydliga försäljningsdokument och en mobilapp med alla funktioner som behövs för försäljningshantering på språng. Detta program är därför ett utmärkt val för små till medelstora företag i Singapore som vill öka sin försäljningsproduktivitet.

Pipedrives bästa funktioner

Visuell och lättanvänd försäljningspipeline

Automatiserar repetitiva försäljningsuppgifter

Kommunicerar harmoniskt med e-postkunder

Tillhandahåller välförklarade och utförliga försäljningsdokument

Mobil programvara med alla tänkbara funktioner för försäljningshantering utanför kontoret

Begränsningar för Pipedrive

Begränsad anpassning : Jämfört med andra CRM-program är dess anpassningsalternativ begränsade.

Grundläggande marknadsföringsverktyg : Begränsade marknadsföringsfunktioner, mer inriktade på försäljning

Kostnad för tillägg: Ytterligare funktioner kan öka de totala kostnaderna.

Pipedrive-priser

Väsentligt : 12,50 dollar per användare/månad för grundläggande funktioner

Avancerad : 24,90 $ per användare/månad med utökade funktioner

Professional : 49,90 $ per användare/månad för avancerade verktyg

Enterprise: 99 USD per användare/månad för full tillgång till alla funktioner

Pipedrive-betyg och recensioner

G2 : Betyg 4,2/5 från över 2 000 recensioner

Capterra: Betyg 4,5/5 från över 1 200 recensioner

8. Freshsales: Bäst för AI-driven försäljning

via Freshsales

Freshsales är en viktig del av Freshworks-paketet och syftar till att förbättra effektiviteten i försäljningsprocessen genom att utnyttja AI-driven analys och automatisering.

Plattformen automatiserar försäljningsprocesser för att förbättra produktiviteten och möjliggör bättre uppföljning med funktioner som öppningsfrekvens för e-post och klick-spårning. Freshsales erbjuder också en mobilapp för att hantera försäljningsaktiviteter var du än befinner dig.

Den är välkänd för sitt användarvänliga gränssnitt och sina kraftfulla funktioner som är särskilt utformade för säljteam.

Freshsales bästa funktioner

Använder AI för att föreslå praktiska idéer eller lösningar

Tilldela poäng till leads baserat på deras interaktionsnivå Automatiserar försäljningsprocesser för att förbättra produktiviteten

Bättre uppföljningsfunktioner i e-postmeddelanden för att spåra klick Hantera försäljningsaktiviteter var som helst med en mobilapp

Begränsningar för Freshsales

Integrationsbegränsningar : Begränsade integrationer jämfört med vissa konkurrenter

Komplexitet : Vissa användare tycker att avancerade funktioner är komplexa att konfigurera.

Support: Begränsad kundsupport på lägre nivåer

Priser för Freshsales

Gratis plan : Grundläggande funktioner för små team

Tillväxt : 15 dollar per användare/månad med viktiga CRM-verktyg

Pro : 39 dollar per användare/månad med avancerade funktioner

Enterprise: 69 USD per användare/månad för omfattande CRM-funktioner

Betyg och recensioner av Freshsales

G2 : 4,6/5 från över 900 recensioner

Capterra: 4,6/5 från över 500 recensioner

9. Zoho CRM: Bäst för anpassning och prisvärdhet

via Zoho CRM

Zoho CRM-systemet erbjuder företag av alla storlekar en mängd anpassningsalternativ och prisvärda lösningar. Det automatiserar arbetsflöden och rutinuppgifter och möjliggör kommunikation via olika kanaler som e-post, sociala medier och chatt.

Zoho CRM integreras med olika verktyg från tredje part, såsom QuickBooks bokföringsprogram, plattformar för marknadsföringsautomatisering och produktivitetsappar. Detta gör det möjligt för singaporianska företag att koppla Zoho CRM till sin befintliga teknikstack för ett enhetligt arbetsflöde.

Läs om hur Zoho CRM hjälpte Singapore-baserade Display Science att skala upp sin verksamhet samtidigt som de följde PDPA-lagen.

Zoho CRMs bästa funktioner

Zia AI tillhandahåller prediktiv försäljningsanalys och insikter

Omfattande anpassningsalternativ för moduler och fält

Automatiserar arbetsflöden och rutinuppgifter

Skicka e-post, kommunicera via sociala medier och delta i chattar på olika kanaler.

Tredjepartsverktyg som Signpass integreras smidigt i Zoho-appar för att underlätta processerna i Singapore.

Begränsningar för Zoho CRM

Användargränssnitt : Vissa användare tycker att gränssnittet är mindre intuitivt.

Inlärningskurva : Den kan vara brant på grund av de omfattande anpassningsmöjligheterna.

Support: Kundsupporten skulle kunna förbättras för gratis- och lägre prisnivåer.

Priser för Zoho CRM

Gratis plan : Grundläggande funktioner för upp till 3 användare

Standard : 12 dollar per användare/månad med nödvändiga CRM-systemverktyg

Professional : 20 dollar per användare/månad med avancerade funktioner

Enterprise : 35 USD per användare/månad för omfattande funktioner

Ultimate: 45 USD per användare/månad för full tillgång till alla funktioner

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,0/5 från över 1 700 recensioner

Capterra: 4,2/5 från över 2 000 recensioner

10. Eber: Bäst för integration av lojalitetsprogram

via Eber

Eber är utformat för att integrera CRM med kundlojalitetsprogram, vilket gör det idealiskt för företag som vill förbättra kundlojaliteten och engagemanget.

Den erbjuder funktioner för att skapa och hantera lojalitetsprogram, klassificera kunder för riktad marknadsföring, automatisera lojalitets- och marknadsföringskampanjer samt få insikter om kundbeteende och programprestanda.

Dessutom integreras Eber med populära POS-system i Singapore, inklusive Lightspeed Retail och Shopify, för ett sammanhängande dataekosystem.

Ebers bästa funktioner

Skapa och hantera kundlojalitetsprogram utan problem

Klassificera kunderna efter deras behov för riktad marknadsföring

Hjälper till att automatisera lojalitets- och marknadsföringskampanjer

Ger insikter om kundbeteende och lojalitetsprogrammens prestanda

Integreras med POS-system och andra affärsverktyg

Eber-begränsningar

Funktionsomfattning : Begränsade CRM-funktioner jämfört med dedikerade CRM-plattformar

Skalbarhet : Kanske inte så bra för riktigt stora företag

Anpassning: Färre anpassningsalternativ för funktioner som inte rör lojalitet

Eber-prissättning

Startpaket : 29 $/månad för grundläggande lojalitetsprogramfunktioner

Professional : 69 $/månad med avancerade kampanjverktyg

Företag : 129 $/månad för omfattande lojalitets- och CRM-funktioner

Enterprise: Anpassad prissättning för stora organisationer

Eber-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 från över 150 recensioner

Capterra: 4,6/5 från över 100 recensioner

Snabba på din startups framgång med rätt CRM

Vi har sett en rad olika programvaror för kundrelationshantering i Singapore, var och en med sina egna unika egenskaper som är anpassade för att möta olika affärsbehov.

Från Salesforces omfattande funktioner till HubSpots marknadsförings- och försäljningsanpassning och ClickUps projektledningsintegration – det finns ett CRM-system för alla behov. Utvärdera dessa alternativ för att hitta det som passar bäst för din organisation.

Om du letar efter en heltäckande CRM-lösning med funktioner som anpassningsbara pipelines, automatisering av arbetsflöden, smidiga integrationer och omfattande uppgiftshantering är ClickUp det bästa valet. Är du redo att förändra din kundrelationshantering?

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag!