Mallar för lektionsplaner i Google Docs

Att utforma lektionsplaner kan kännas som att gå på lina; det kräver noggrann balans för att hantera flera ämnen och besvara elevernas frågor samtidigt som man håller ögonen på målet – effektiv undervisning.

Men låt oss vara ärliga: att hantera inkonsekvent formatering och vaga detaljer i dina lektionsplaner kan få dig att tappa fokus.

Google Docs har länge varit en allierad i utformningen av lektionsplaner. Dess flexibilitet, bekanthet och tillgänglighet gör det möjligt för lärare att erbjuda högklassiga resultat i klassrummet.

Vi har sammanställt en lista med fyra kostnadsfria mallar för lektionsplanering i Google Docs och 10 ytterligare, modernare alternativ för att introducera anpassningsbara instrumentpaneler för dina dokument för klassrumsledning.

Låt oss utforska hur dessa redigerbara mallar kan revolutionera ditt sätt att planera lektioner, så att det handlar mindre om pappersarbete och mer om din passion för undervisning. Gör dig redo att förvandla dina lektionsplaner från bra till fantastiska! 🧑‍🏫

Vad kännetecknar en bra mall för lektionsplanering i Google Docs?

En bra mall för lektionsplanering i Google Docs effektiviserar vanligtvis arbetsflödet för lektionsplaneringen. Den bör fånga lektionens förlopp och lärandemålen tillsammans med uppgifter och aktiviteter som ingår i lektionen.

Låt oss titta på några viktiga funktioner som alla bra dokumentmallar för lektionsplaner i Google Docs måste innehålla:

Struktur: Tydligt definierade avsnitt för varje lektionskomponent, såsom mål, material, uppgifter och bedömningar, för att säkerställa en omfattande lektionsförberedelse.

Flexibilitet: Tillräckligt anpassningsbar för att passa olika undervisningsstilar och klassstorlekar, så att den passar flera lektionsformat för olika ämnen och särskilda behov.

Tydlighet: Enkel och intuitiv design som gör det lätt för alla elever, fast anställda och vikarier att förstå

Resurslänkar: Möjligheten att bädda in eller länka direkt till externa resurser, såsom instruktionsvideor, kompletterande läsmaterial eller interaktiva aktiviteter, för att berika inlärningsupplevelsen.

Effektivitet: Funktioner som sparar tid, såsom rullgardinsmenyer, checklistor och förifyllda standarder som är anpassade efter utbildningsmål.

Införlivande av feedback: Innehåller avsnitt eller funktioner som förenklar införlivandet eller uppföljningen av feedback från elever eller kollegor, vilket bidrar till en kontinuerlig förbättring av undervisningsmetoderna.

Mallar för lektionsplaner på Google Docs

Här är några kostnadsfria mallar för lektionsplaner på Google Docs som hjälper dig att dokumentera, spåra, skriva ut och dela kursmaterial.

1. Google Docs Basic Building Blocks Daily Lesson Plan Template av CloudHQ

Mallen för daglig lektionsplanering i Google Docs Basic Building Blocks från CloudHQ är utformad för lärare som behöver ett enkelt verktyg för daglig lektionsplanering. Den organiserar dagliga lektionsplaner och aktiviteter på ett överskådligt sätt, och den omfattande funktionslistan underlättar organiseringen.

Mallen har ett lättförståeligt format för detaljerade aktivitetsbeskrivningar och lyfter fram de material som behövs för att genomföra bedömningar. Den är praktisk för lärare i grundskolan. Om du är ny inom undervisning kan den ge dig en enkel ram för att täcka viktiga aspekter av den dagliga undervisningen.

Denna malls minimalistiska design eliminerar onödiga komplexiteter och erbjuder en direkt approach till lektionsplanering. Med den kan du fokusera helt på ditt pedagogiska innehåll utan att distraheras av planeringsprocessen.

2. Google Docs E-Learning Lesson Plan Template av GooDocs

via Goo Docs

Denna mall för lektionsplanering för e-lärande i Google Docs från GooDocs tillgodoser den ökande efterfrågan på digitala utbildningsresurser. Mallen är skapad för virtuella klassrum och onlineundervisning och hjälper till att strukturera e-lärandeklasser.

Du får särskilda avsnitt om hur du konfigurerar den teknik och de AI-verktyg som krävs för eleverna, använder strategier för att bedöma elevernas engagemang och övervakar viktiga inlärningsmål.

Det är utmärkt för lärare som håller onlinekurser och vill upprätthålla en hög interaktion med eleverna. Lägg till detta i din verktygslåda för onlineundervisning och sätt upp uppnåeliga SMART-mål för högskolestudenter som deltar i distansundervisning.

Denna omfattande mall låter dig lägga till element som tidsfördelning för varje aktivitet. Ännu bättre är att designen erbjuder virtuella utvärderingsmetoder och gratis tips för att upprätthålla elevernas produktivitet i virtuella miljöer.

3. Mall för lektionsplan för kursen Google Docs från Template.net

Denna mall för lektionsplanering i Google Docs är helt anpassningsbar för lärare som planerar en utökad läroplan. Den är återanvändbar, konsekvent i varumärkesprofileringen och användarvänlig.

Du kan dela upp större enheter i enskilda lektioner och ge en överblick över kursens pedagogiska utveckling. Det passar för lärare i grundskolan och gymnasiet som behöver planera sina ämnen över flera månader.

Du kan förenkla detaljerade planeringstekniker för att undvika att förlita dig på strikta formateringsriktlinjer. Det underlättar också integreringen av olika undervisningsmetoder, från föreläsningar och diskussioner till projektbaserat lärande och AI-kurser.

Denna lektionsplan är strukturerad för att uppmuntra reflektion över den pedagogiska metoden. Detta gör det lättare för lärare att utvärdera och justera enheten under dess gång.

💡Tips: Du kan till och med använda dessa lektionsplaner för att skapa undervisningsmaterial som en bisyssla och sälja dem som digitalt innehåll inom din nisch.

4. Mall för lektionsplanering i Google Docs från TPT

via Teachers Pay Teachers

Denna lektionsplanmall i Google Docs har en bra balans och erbjuder ett strukturerat ramverk för detaljerad planering samtidigt som den ger utrymme för kreativ flexibilitet. Dess avsnitt för att lägga upp lärandemål och differentieringsstrategier passar olika ämnen och undervisningsmetoder.

Överväg denna Google Docs-mall om du behöver en kombination av omfattande dokumentation och anpassningsbara AI-verktyg för lektionsplanering som passar flera olika undervisningsscenarier.

Du kommer särskilt att uppskatta de samarbetsfunktioner för planering som gör det möjligt för kollegor att bidra till och ändra lektionsplanen i realtid. Detta fungerar bäst i ekosystem för samundervisning där integrering av läroplanen mellan olika ämnen prioriteras.

Begränsningar vid användning av Google Docs för lektionsplanmallar

Trots fördelarna finns det några begränsningar med att använda Google Docs för lektionsplaneringsmallar:

Begränsad offlineåtkomst: Kräver internet för full funktionalitet och åtkomst

Formateringsinkonsekvenser: Problem vid konvertering till/från andra format som Microsoft Word

Anpassning av mallar: Grundläggande designverktyg begränsar avancerade anpassningsalternativ

Datasäkerhet: Oro över sekretess och kontroll av känsligt utbildningsmaterial

Versionskontroll: Uppfyller kanske inte behoven för komplexa dokumenthistoriker

Integrationsbegränsningar: Begränsad integration med icke-Google-plattformar eller specialiserade utbildningsplattformar

Beroende av Googles ekosystem: Fungerar bäst inom Googles ekosystem med verktyg som Google Slides, Google Drive och Google Sheets, vilket innebär mindre flexibilitet som fristående verktyg.

Ingen eller minimal avancerad analys: Erbjuder inte inbyggd analys för användarinteraktion med dokument

Begränsat multimediasupport: Det är mindre enkelt att bädda in videor och interaktiva medier än i specialiserad programvara.

Automatiserade funktioner: Saknar avancerade automatiseringsfunktioner för dynamiskt innehåll

Alternativ till Google Docs-mallar för lektionsplaner

Med tanke på ovanstående begränsningar ska vi titta på 10 beprövade alternativ till Google Docs för att utveckla lektionsplaner.

Dessa kostnadsfria mallar för lektionsplaner från ClickUps kraftfulla utbildningspaket är fyllda med viktiga funktioner som förbättrar din planering, skrivande och dokumentation av lektioner. De erbjuder också enkla redigeringsfunktioner och utvärderingstekniker som effektiviserar ditt arbetsflöde.

1. Mall för planering av kursplan av ClickUp

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för kursplanering är utformad för att hjälpa dig att planera din kursplan.

Samla alla dina planeringsmaterial för kursplanen på ett ställe. Detta inkluderar studiematerial, lektionsindex och idéer för kursmaterial inom olika ämnen.

ClickUps mall för kursplanering hjälper dig att utforma en lättförståelig kursplan. Från att visualisera kursens tidsplan till att kategorisera föreläsningsmaterial kan du också anpassa och förfina befintliga kursplaner tillsammans med din organisation eller lärargrupp.

Förse eleverna med konsekventa kursplaner och anpassa viktiga lektioner och mål till relevanta uppgifter. Överväg att använda ClickUp-vyer som tidslinjevy, tavelvy, kalendervy och guidevy för att hålla dig informerad om deadlines, medarbetare, granskningsmöten och mer.

Mallens översiktsfunktion hjälper dig att lägga till tillägg som kursbeskrivningar och betygspolicy. Sammantaget gör denna mall det möjligt för dig att skapa omfattande kursplaner genom hanterbara mindre uppgifter.

2. Mall för lektionsplanering för högskolan från ClickUp

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för lektionsplaner för högskolan är utformad för att hjälpa lärare att skapa, hantera och följa upp lektionsplaner för högskolekurser.

Med ClickUps mall för lektionsplaner för högskolan kan du utforma, övervaka och skapa attraktiva lektionsplaner för undervisning på universitetet. Med den här mallen kan du också samarbeta och anpassa materialet för att hjälpa studenterna med kvalitativt kursinnehåll.

Samarbeta med andra lärare och utveckla veckolektionsplaner för att hjälpa eleverna att uppnå sina lärandemål. Med funktionen Anpassade fält kan du mata in data för lektionsstrukturer, betyg, utvärderingsstatus och mer. Detta hjälper dig att organisera varje lektions strukturella flöde för att uppfylla önskade kvalitetsstandarder.

Med ClickUps projektledningsfunktioner kan du övervaka hur mycket tid du lägger på specifika uppgifter och automatisera varningar och e-postmeddelanden baserat på fördefinierade kontrollpunkter.

3. Mall för lektionsplanering från ClickUp

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för lektionsplanering är utformad för att hjälpa dig att organisera och planera för flera klasser.

Att skapa lektionsplaner för enskilda klasser kan vara tidskrävande utan en förutbestämd process för att välja ämnen och underämnen. Med ClickUps mall för klassplanering kan du följa en färdplan för att bestämma vilka underavsnitt och aktiviteter du behöver.

Denna mall erbjuder ett ramverk för att organisera dina undervisningsfiler i förväg och följa en förutbestämd lektionsplan för att maximera vad du undervisar under lektionen.

Det är en pålitlig daglig lektionsplanerare som sammanställer mindre delar av lektionerna och slutligen förbereder alla ämnesmoduler utan att utelämna några ämnen eller bedömningar.

Med de anpassade fälten kan du bifoga relevant kursmaterial och bedöma din förberedelse inför en föreläsning.

Proffstips: Använd automatiseringsfunktionen för påminnelser om förberedelsedatum eller betygsättning av uppgifter varje vecka.

4. Mall för klassrumshanteringsplan från ClickUp

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för klassrumshanteringsplan är utformad för att hjälpa dig att hålla ordning och följa utvecklingen i ditt klassrum.

Att skapa en plan för klassrumsledning ger dina elever riktlinjer för att upprätthålla god disciplin.

Med ClickUps mall för klassrumsledningsplan kan du ange tydliga normer för elevernas beteende. Du kan också använda den för att skissa på närvaroregler och protokoll före och efter klassrumsbedömningar.

Med den här mallen från ClickUp kan du skapa regler för sittplatser och inlämning av läxor samt dela veckoplaner och kalendrar. Tanken är att förbereda handlingsplaner för olika klassrumsscenarier, till exempel praktiska, teoretiska eller debattliknande föreläsningar.

5. Mall för lärarens handlingsplan från ClickUp

Ladda ner den här mallen Lärare måste se till att deras handlingsplaner speglar elevernas behov.

Använd ClickUps mall för lärarens handlingsplan för att undvika misskötsel när du hanterar uppgifter som att sammanställa kursinnehåll, fylla i betygsblad och förbereda föräldramöten. Denna mall kan hjälpa dig att:

Uppdatera de anpassade fälten för att utforma personliga utvärderingssystem för olika ämnen och elever i flera årskurser.

Ställ in SOP:er för att hantera disciplinära klagomål, frågor relaterade till elevernas närvaro eller en otillfredsställande klassrumsmiljö. ClickUp Views låter dig strategiskt observera och hantera flera uppgifter som skol lärare.

Delegera uppgifter till klassrummets ordningsmän och dela den här mallen med dem för att minska din arbetsbörda när det gäller att markera uppdateringar av prov eller viktiga lektionsanteckningar.

6. Mall för klassrumsschema från ClickUp

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för klassrumsschema är utformad för att hjälpa dig att organisera och följa upp vad som händer i ditt klassrum varje dag.

Varje lärares största mardröm är att hantera lektionsscheman för flera grupper av studenter på ett universitet. Med ClickUps mall för lektionsscheman kan du dela upp större schemaläggningsuppgifter i mindre, mer hanterbara uppgifter.

Förbered enkla scheman för att kontrollera närvarodata och skapa och fördela uppgifter. Denna mall säkerställer också att ditt schema innehåller tid för att diskutera feedback med eleverna baserat på testresultat eller tveksamhetslösningssessioner.

Använd de anpassade statusarna för att utforma dina egna arbetsflöden för att spåra klassrumsaktiviteter, deras resultat och deltagandet i extra föreläsningar. Dessutom hjälper de 15 unika anpassade vyerna dig att organisera ämnesvisa scheman för att undvika att blanda ihop flera tidtabeller.

7. Mall för schemaläggning av specialundervisning från ClickUp

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för schemaläggning av specialundervisning är utformad för att hjälpa dig att hantera elever, klassrum, lektioner och aktiviteter.

Specialundervisningsklasser kan vara svårare att hantera eftersom de innebär ett extra lager av undervisning och kommunikation. Mallarna för specialundervisningsklasser från ClickUp hjälper till att utforma utbildningsplaner för att eliminera distraktioner och fokusera på att skapa mer effektiva undervisningsmiljöer.

Denna mall erbjuder möjligheter att öka elevernas delaktighet genom noggrann installation av utrustning och skräddarsydda undervisningsstrategier.

Du kan gå till avsnittet Anpassade fält för att hålla föräldrar och vårdnadshavare informerade om möten, prov eller elevernas feedback.

Dessutom är de anpassade vyerna perfekta för att kontrollera viktiga anteckningar, aktiviteter och scheman för ämnen med hög prioritet under olika terminer.

8. Mall för klassanteckningar från ClickUp

Ladda ner den här mallen Denna mall innehåller en exempel-sida som kan redigeras, dupliceras och användas för alla ämnen eller uppgifter.

Även erfarna lärare kan känna sig överväldigade av alla olika typer av information i klassrummet. ClickUps mall för klassanteckningar hjälper dig att hantera elevernas läxor, klassrumsdiciplin, betygskriterier, betygskort och mycket mer på ett effektivt sätt.

Hantera dina personliga och gemensamma anteckningar på ett ställe och använd färgkoder och anpassade namn för att organisera filer i en lättillgänglig layout. Dess fildelningslager gör det också till ett effektivt samarbetsverktyg för elevgrupper.

Dessutom erbjuder ClickUp effektiva anpassningsalternativ för att leka med formateringen, länkarna, citaten, kommentarerna och markeringarna i dina anteckningar. Du kan komma åt data som lagras i dina anteckningar och enkelt dela och redigera dessa dokument med andra lärare.

9. Mall för klassuppdrag från ClickUp

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för klassuppdrag är utformad för att hjälpa dig att organisera och hantera uppgifter relaterade till klasser.

Att sortera dina uppgiftsdata på ett ställe kan spara dig timmar varje vecka. ClickUps mall för klassuppgifter kategoriserar uppgifter baserat på ämnen, prioriteringar, mål och flera anpassningsbara parametrar.

Utveckla uppgiftsutkast snabbare för att fördela elevernas uppgifter i god tid. Mallen har funktioner för att justera en uppgifts inlämningsdatum baserat på aktiva kommunikationskanaler med eleverna.

Denna malls format hjälper lärare att undvika att skapa om uppgifter varje gång och hjälper även eleverna med uppgiftsuppföljning och feedbackkolumner för att undvika manuellt arbete.

10. Mall för elevers framsteg från ClickUp

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för elevers framsteg är utformad för att hjälpa dig att följa elevernas prestationer och framsteg.

Att hantera klasser med 20–40 elever kan kännas som en uppgift som bara Maria Montessori kan klara av, om man inte har verktyg för att följa elevernas framsteg. ClickUps mall för elevernas framsteg hjälper lärare som du att hålla koll på elevernas akademiska framgångar.

Mallen är utformad för att spåra enskilda elevers prestationer och skapa detaljerade rapporter som kan diskuteras med föräldrar och kollegor. Du kan jämföra deras betyg inom områden som klassnivå, beteende och fritidsaktiviteter för att identifiera potentiella förbättringsområden.

Använd den här mallen för att skapa snabba översikter över elevernas framsteg och rikta deras ansträngningar mot områden som behöver förbättras. Mallen kan hjälpa dig att upptäcka extra begåvade elever med högre förmåga till kritiskt tänkande, som annars skulle vara svåra att upptäcka i en större klass.

Använd moderniserade lektionsplanmallar för bättre akademisk hjälp

Att vara lärare innebär många ansvarsområden. En blandning av administrativa och skräddarsydda uppgifter kräver mer än bara din arbetstid, från att skapa uppgifter till att rätta prov, övervaka aktiviteter i klassrummet och stödja elevernas akademiska utveckling.

Trots det kommer du förr eller senare att lägga ner pennan och bara vänta på att semestern ska börja. ClickUps kostnadsfria mallar för lektionsplaner är skapade för att undvika sådan utbrändhet och minimera din arbetsbörda med lektionsplanering.

Våra KWL-mallar erbjuder extra hjälp för att följa upp och utvärdera vad dina elever förstår och vilken information som behöver bearbetas bättre.

En blandning av automatiseringsfunktioner och anpassningsbara fält för att förbereda precisa utbildnings- och rapporteringsdokument gör ClickUp till din favoritassistent för projektledning.

Genom att integrera ClickUp med din utbildningsprogramvara kan du också effektivisera skapandet och leveransen av utbildningsinnehåll. När allt kommer omkring vill du undervisa och inte bry dig om lektionsförberedelser!

