ENTP kontra INFJ: Viktiga skillnader och likheter på arbetsplatsen

Har du någonsin undrat varför alla du känner på jobbet är så olika? Varför är vissa kollegor entusiastiska inför ett teammöte medan andra föredrar att kommunicera via e-post? Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) kan ge några svar.

Myers-Briggs personlighetstyper hjälper oss att bättre förstå oss själva och andra genom fyra viktiga preferenser:

Extraversion kontra introversion

Sensing vs. intuition

Tänkande kontra känsla

Bedömande vs. Perciperande

I den här bloggen kommer vi att fördjupa oss i två fascinerande MBTI-typer: INFJ-personlighetstypen och ENTP-personlighetstypen. Dessa två personlighetstyper på arbetsplatsen bidrar med unika perspektiv. Den här bloggen ger dig all information du behöver om dem och insikter om hur de kan samarbeta bättre på jobbet.

ENTP- och INFJ-personlighetstyper i korthet

Innan vi fördjupar oss i diskussionen om INFJ-personer kontra ENTP-personer, låt oss titta på hur de två personlighetstyperna skiljer sig åt i allmänhet.

Aspekt INFJ (Förespråkaren) ENTP (debattören) Dominerande egenskaper Insiktsfull och principfast Kunniga och karismatiska Viktiga styrkor Kreativa, passionerade och generösa Original, snabb tänkare och utmärker sig vid brainstorming Viktiga svagheter Strävar efter perfektion och är känsliga för kritik Tenderar att vara argumentativa, ibland okänsliga och har svårt att fokusera. Arbetsstil Värdesätt mening och syfte framför allt annat. Tro passionerat på jämlikhet och rättvisa på arbetsplatsen. Tycker om utmaningar, tänker utanför boxen och anser att regler och föreskrifter är hämmande. Kommunikationsstil Föredrar en-till-en-kommunikation, är empatiska och undviker konflikter Direkt tenderar att debattera för att utmana befintliga normer och komma med idéer. Kända personligheter Martin Luther King, Nelson Mandela och Morgan Freeman Thomas Edison, Mark Twain och Tom Hanks

Vad är en ENTP?

Personlighetstypen ENTP (även kallad debattörerna) står för extravert, intuitiv, tänkande och uppfattande. Det är individer som älskar att utmana det rådande läget. De kan uppfattas som ohövliga, men de har helt enkelt okonventionella åsikter och tycker om att debattera dem.

ENTP-personer är mycket analytiska och bra på att läsa av människor. De tenderar att vara djärva och kan spontant komma med en virvelvind av idéer.

Viktiga egenskaper hos en ENTP

Personer med ENTP-personlighetstypen har följande nyckelegenskaper:

Enorm intellektuell nyfikenhet: ENPT-personer har en omättlig hunger efter kunskap, vilket i sin tur gör att de kan se helheten och utveckla olika perspektiv på omvärlden.

Vältaliga talare: ENTP-personlighetstyper är duktiga på att uttrycka sig. De är naturligt spontana, och deras omfattande kunskaper hjälper dem att enkelt formulera sina åsikter.

Naturliga ledare: ENTP-personer tenderar att vara naturliga ledare. Deras grundläggande natur, i kombination med deras helhetssyn och vilja att avvika från gamla mönster, driver deras önskan att inspirera och utmana status quo, vilket driver deras team mot nya möjligheter.

ENTP:s styrkor och svagheter

Precis som alla personlighetstyper har även ENTP-personer sina styrkor och begränsningar. ENTP-personers styrkor är:

Utmärkta problemlösare : Deras omfattande kunskap, öppenhet och orädda inställning till att gå mindre uttrampade vägar gör att det är en självklarhet för ENTP-personer att lösa komplexa problem.

Stora idéskapare : ENTP-personer har en god extravert intuition som gör att de kan se potentiella kopplingar och möjligheter. Deras nyfikna natur och kärlek till brainstorming gör dem till naturliga idéskapare.

Kommunikationsförmåga: De är duktiga på att kommunicera komplexa idéer och försvara sin ståndpunkt i olika frågor med största självförtroende.

En ENTP:s svagheter inkluderar:

Argumenterande : Deras kärlek till debatter och deras inneboende benägenhet att gå emot konventionellt tänkande leder ofta till konfliktsituationer. Även om det inte är avsiktligt kan detta få människor att känna sig attackerade utan någon uppenbar anledning.

Okänslig : För ENTP-personer har emotionella argument liten betydelse i debatter, vilket kan göra det svårare att skapa emotionella band, särskilt i en arbetsmiljö.

Bristande engagemang: Nya idéer tilltalar ENTP-personlighetstypen mest. Även om detta är bra i vissa situationer, leder denna egenskap ofta till att de byter spår eller inte engagerar sig i de ursprungliga idéerna, en begränsning som inte bådar gott i en professionell miljö.

ENTP-personer på jobbet

ENTP-personer trivs som ledare och anställda. Här är en sammanfattning av hur deras personlighet kommer till uttryck i dessa roller.

ENTP i ledarskap

ENTP-personer tenderar att vara visionärer i ledarroller. De banar väg för innovation, och deras karismatiska personligheter motiverar medarbetarna att sträva mot deras vision. ENTP-personer motiveras mest av helhetstänkande och ogillar vardagliga och repetitiva uppgifter. Därför delegerar de sådana uppgifter till dem som är duktiga på dem.

De är inte så förtjusta i mikrostyrning, men ställer höga krav på sina anställda. De tror på och praktiserar konstruktiv kritik.

ENTP-personer som anställda

ENTP-personer är en kraft att räkna med som anställda. De tvekar inte att dela med sig av sina idéer eller ifrågasätta ledningens ståndpunkt om vägen framåt. Deras kunskapsbaserade beslutsfattande när det gäller problem stöder detta.

Kort sagt är ENTP-personer en stor tillgång för alla team eftersom de kan lösa komplexa problem med okonventionella lösningar.

ENTP-karriärvägar

ENTP-personer trivs i roller som utmanar deras intellekt och kräver innovativa lösningar. Här är några karriärvägar som skulle passa deras styrkor:

Marknadschef : ENTP-personers kommunikationsförmåga och deras annorlunda syn på världen gör dem kapabla att skapa unika marknadsföringskampanjer.

Entreprenör : Deras drivkraft att göra skillnad och deras visionära ledarskap gör dem väl lämpade för entreprenörskap.

Advokat : ENTP-personers skarpa analytiska förmåga och skicklighet i att debattera gör dem till formidabla förespråkare.

Mjukvaruutveckling: ENTP-personers intellektuella nyfikenhet, passion för innovation och problemlösningsförmåga gör dem idealiska för denna roll.

Vad är en INFJ?

INFJ-personlighetstypen (även kallad Advokaterna) har egenskaperna Introvert, Intuitiv, Känslig och Dömande . Individer med denna personlighetstyp är i grunden idealister som styrs av sina inre känslor och personliga värderingar (integritet, medvetenhet och etik) och strävar efter att göra världen till en bättre plats. INFJ-personer värdesätter kvalitet framför kvantitet och föredrar att investera sin tid och sina ansträngningar i relationer som varar livet ut.

Viktiga egenskaper hos en INFJ

Personer med INFJ-personlighetstypen uppvisar följande nyckelegenskaper:

Mycket lyhörda : INFJ-personers introverta tänkande ger dem en otrolig förmåga att läsa mellan raderna. Emotionell intimitet är en självklarhet för dem, vilket gör dem till fantastiska partners och hjälper dem att utveckla starkare relationer på jobbet.

Kreativa och passionerade: Till skillnad från ENTP-personer som enbart förlitar sig på fakta och logik, har INFJ-personer en extra perceptionsförmåga och en brinnande önskan att göra rätt, vilket ger dem en unik förmåga att komma med kreativa lösningar på problem.

INFJ:s styrkor och svagheter

Följande är INFJ-personligheters viktigaste styrkor:

Bygga relationer : INFJ-personer är utmärkta relationsbyggare tack vare sin empati och genuina attityd. Deras benägenhet att föra meningsfulla samtal bidrar i hög grad till att skapa en stödjande och inkluderande miljö på arbetsplatsen och i deras privatliv.

Integritet och pålitlighet : Deras starka drivkraft att göra världen omkring dem perfekt och deras höga etiska standarder gör dem till mycket pålitliga individer, oavsett hur svår situationen är. När det gäller att uppfylla åtaganden lämnar INFJ-personer inget ogjort.

Kreativa problemlösare: INFJ-personer har lättare att relatera till den mänskliga faktorn när de hanterar utmaningar. I kombination med sin insiktsfullhet kan INJS-personer tänka ut kreativa lösningar som tar hänsyn till både de praktiska och mänskliga aspekterna av det aktuella hindret.

Newtons tredje lag säger: ”Varje handling har en lika stor och motsatt reaktion.” På samma sätt kan en INFJ:s styrkor arbeta mot dem i vissa scenarier:

Känsliga för utbrändhet : Deras djupa empati i kombination med deras inneboende natur att hjälpa alla gör att de ofta blir utbrända, både fysiskt och emotionellt.

Känslighet för obalans: INFJ-personer prioriterar fred och perfektionism framför allt annat. När deras idealistiska uppfattning om världen möter den hårda verkligheten med dess brister tenderar INFJ-personer att bli stressade. Eftersom INFJ-personer ställer höga krav på sig själva intensifieras deras självkritik om de inte lyckas uppnå dem.

INFJ-personer på jobbet

INFJ-personer trivs i arbetsmiljöer som ledare och anställda, förutsatt att de får utnyttja sina unika styrkor. Här är en sammanfattning av hur deras personlighet kommer till sin rätt i dessa två roller:

INFJ-personer som ledare

INFJ-personer leder genom att inspirera och motivera sina team. Deras djupa empati hjälper dem att bättre förstå de individuella behoven hos sina medarbetare, vilket i sin tur skapar en inkluderande och produktiv arbetsmiljö.

INFJ-personer kan dock ha svårt med de administrativa aspekterna av ledarskap som innebär strikta scheman och rutinmässiga uppgifter. INFJ-personer blir mer motiverade när de får utnyttja sina styrkor.

INFJ-personer som anställda

INFJ-personer är hängivna och lojala medarbetare som bidrar med en mängd insikter och kreativitet till alla team. De utmärker sig i uppgifter som kräver djup eftertanke, analys och en mänsklig touch. De gör sitt bästa för att uppnå sina mål, men tenderar att ha svårt att interagera i öppna forum.

INFJ-personer kan också ha svårare att navigera i kontorspolitiken och kan dra sig tillbaka om de känner att deras värderingar eller känslor inte respekteras eller om det uppstår en konflikt. De föredrar att lösa konflikter och främja en stödjande och samarbetsinriktad arbetsmiljö.

INFJ-karriärvägar

INFJ-personer längtar efter att åstadkomma positiva förändringar i sin omgivning. Här är några karriärvägar som skulle göra det möjligt för dem att utnyttja sina unika styrkor:

Personalresurser: Deras starka rättvisekänsla och orubbliga Deras starka rättvisekänsla och orubbliga arbetsmoral gör dem till idealiska kandidater för denna roll.

Terapeuter : INFJ-personers förmåga att knyta an till människor i kombination med en djup empati gör dem naturligt lämpade för denna roll.

Författare : INFJ-personers kreativitet, passion och önskan att göra skillnad gör att de kan skapa gripande berättelser som berör läsarna.

Undervisning: Deras naturliga benägenhet att fostra och deras förmåga att skapa kontakter ger dem en naturlig grund för att bli lärare som verkligen kan påverka sina elevers liv.

ENTP kontra INFJ: Viktiga skillnader

ENTP- och INFJ-personer är diametralt motsatta i hur de ser på och hanterar livets upp- och nedgångar. Här är de viktigaste skillnaderna som skiljer dessa två personlighetstyper åt.

Hantering av konflikter

ENTP-personer ser konflikter som möjligheter till debatt och lärande. De gör det med en gnutta humor, kvickhet eller till och med provokation för att stimulera konversationen ytterligare och försöka få en ny perspektiv på situationen.

INFJ-personer, å andra sidan, prioriterar harmoni framför allt annat och föredrar att dämpa situationen så tyst och diplomatiskt som möjligt.

Tillvägagångssätt för beslutsfattande

ENTP-personer baserar sina beslut främst på logik och förnuft. De är duktiga på att analysera problem, identifiera brister och föreslå okonventionella lösningar.

INFJ-personer är lika analytiska, men tar även hänsyn till empati och sin starka intuition i sitt beslutsfattande. För INFJ-personer har den emotionella påverkan av deras beslut lika stor betydelse som behovet av en lösning.

Att hantera människor

ENTP-personer är extroverta och trivs bland människor. De älskar livliga diskussioner och får energi av mänsklig interaktion. INFJ-personer är introverta av naturen, föredrar att tillbringa tid ensamma och är verkligen avslappnade när de får vara ifred med sina tankar.

ENTP kontra INFJ: Viktiga likheter

INFJ- och ENTP-personer är också liknande i flera avseenden.

Intellektuell nyfikenhet

INFJ- och ENTP-personer delar en djup kunskapstörst. Även om deras tillvägagångssätt för att uppnå detta kan skilja sig åt, föredrar dessa två personlighetstyper kontinuerligt lärande och är alltid på jakt efter olika perspektiv.

Öppenhet

Både ENTP- och INFJ-personlighetstyperna är öppensinnade individer på grund av sin intellektuella nyfikenhet. ENTP-personer tycker om att utforska alternativa synsätt, även om det är för att ifrågasätta det alternativa tillvägagångssättet eller om de inte håller med om det. INFJ-personer är å sin sida också öppna för olika ideologier, men deras drivkraft är behovet av att förstå de olika processerna bakom dem.

Idealism

Både ENTP- och INFJ-personer delar en önskan att påverka världen positivt. ENTP-personer älskar innovation och att hitta kreativa lösningar, medan INFJ-personer fokuserar på att bygga ett mer rättvist och medkännande samhälle.

Samarbetsstrategier för ENTP och INFJ

Även om ENTP- och INFJ-personer har några likheter, har de kontrasterande arbetsstilar. Det väcker den miljonfrågan: Hur får man dessa till synes motsatta personligheter att samarbeta och arbeta effektivt?

Tack vare den digitala tidsåldern vi lever i idag är lösningen förvånansvärt enkel: överbrygga klyftan med rätt verktyg. ClickUp är ett sådant fantastiskt projektledningsverktyg. ClickUp for Teams har en mängd samarbetsfunktioner som hjälper INFJ- och ENTP-personer, eller till och med de 14 återstående personlighetstyperna, att samarbeta smidigt på jobbet.

Låt oss titta på några samarbetsstrategier som hjälper ENTP- och INFJ-personligheter att samarbeta smidigt på jobbet.

Fastställ ett gemensamt mål

Ett projekts framgång bygger på två viktiga faktorer: en gemensam vision och tydlig kommunikation mellan alla intressenter. För att uppnå detta behöver du en gedigen kommunikationsplan.

ClickUp Communication Plan Whiteboard och ClickUp Communication Matrix Report är två mallar för kommunikationsplaner som kan hjälpa INFJ- och ENTP-personer att komma överens.

Ladda ner den här mallen Effektivisera och spåra viktiga delar av kommunikationen med intressenterna med ClickUps rapport Communication Matrix.

Det förstnämnda är ett visuellt verktyg som kan hjälpa dig att kartlägga de viktigaste elementen du behöver för att utveckla en robust kommunikationsplan för teamet. Det senare är ett ovärderligt verktyg som håller reda på de finare elementen i kommunikationsplanen, dvs.

Vilka är de viktigaste intressenterna?

Hur ofta behöver de kommunicera med varandra?

Genom vilka kommunikationsmetoder

Med en mall för kommunikationsplan kan du också skapa anpassade statusar, fält och rapporter för att ytterligare effektivisera kommunikationshanteringen.

Tillsammans tillgodoser dessa två verktyg ENTP-personers behov av en helhetsbild av situationen, samtidigt som INFJ-personer kan identifiera möjligheter till djupare samtal inom ett större ramverk.

Utveckla ett starkt team

En känsla av kamratskap är avgörande för att ett projekt ska fungera smidigt. ClickUps mall Meet the Team är ett verktyg som kan hjälpa till att uppfylla ovanstående krav.

Ladda ner den här mallen Skapa detaljerade och visuellt tilltalande teamprofiler med ClickUps mall Meet the Team.

Denna mall gör det möjligt för ENTP-personer att lyfta fram sin expertis och uttrycka sina okonventionella idéer, samtidigt som INFJ-personer får lära känna var och en av sina teammedlemmar på djupet.

Samma mall gör det också möjligt för ledningen att presentera sina team för externa intressenter som är kopplade till det aktuella projektet.

Nu när teammedlemmarna har lärt känna varandra kan ClickUp Team Communication and Meeting Matrix användas för att skapa en öppen och transparent teamkommunikation som fungerar lika bra för ENTP- och INFJ-personlighetstyperna.

Hantera teamsamarbetet effektivt med ClickUps Team Communication och Meeting Matrix

Projektledare kan använda den här mallen för att definiera roller och ansvarsområden och fastställa tidsplaner för teamets samverkan så att alla i projektet är på samma sida.

ClickUp Chat View, som underlättar kommunikation i realtid, är den perfekta funktionen för en ENTJ som vill brainstorma alternativa strategier med teammedlemmarna direkt. INFJ-personer föredrar däremot att brainstorma ensamma och kan dra nytta av ClickUp Views som ClickUp Gantt Chart och ClickUp Calendar View.

Använd dessa för att visualisera uppgifter, identifiera prestationsgap och anpassa dem därefter. För ENTP-personer, om målet är att undvika multitasking och förbättra fokus, fungerar ClickUp Kanban Boards bäst.

Se uppgifter som tilldelats olika avdelningar på ett och samma ställe med ClickUp Kanban Board

Dessutom kan ENTP-personer använda ClickUp Clips för att dela snabba skärminspelningar och visa sina idéer eller alternativa strategier visuellt. INFJ-personer kan använda funktionen ClickUp Assigned Comments för att markera specifika delar av ett dokument eller en bild för feedback.

Dela dina idéer enkelt och bekvämt med ClickUp Clips

Övervinna begränsningar och utnyttja varandras styrkor

Vi har redan fastställt att ENTP- och INFJ-personer har sina begränsningar. INFJ-personer är benägna att stressa när de hanterar strikta scheman och överväldigande arbetsbelastningar, ENTP-personer har svårt att fokusera och båda avskyr vardagliga och repetitiva uppgifter.

Utnyttja kraften i AI – använd ClickUp Brain för att övervinna alla ovanstående utmaningar med några få klick. Dess AI-projektledare kan hjälpa till att automatisera repetitiva uppgifter, skapa snabba sammanfattningar och till och med fylla i data automatiskt. AI Knowledge Manager och AI Writer for work kan hjälpa till att påskynda icke-väsentliga uppgifter. Tillsammans hjälper de till att minska deras mentala belastning och låter dem fokusera på det de gör bäst.

Om vi återvänder till deras gemensamma styrkor kan INFJ-ledarskap vara otroligt effektivt för att odla en produktiv inställning bland teammedlemmarna tack vare deras tendens att fokusera på teamets övergripande välbefinnande. ENTP-ledarskap kan vara utmärkt för att motivera team med sin smittsamma energi och innovativa vision.

Även om deras ledarstilar ligger på två motsatta sidor av spektrumet, kan de lägga sina meningsskiljaktigheter åt sidan när det är dags för samarbete.

ClickUp erbjuder över 15 färdiga mallar för projektledning som kan vara särskilt användbara för INFJ- och ENTP-personer genom att tillgodose deras individuella styrkor. Tillsammans med funktionerna ovan hjälper dessa mallar till att strukturera projektet och definiera en gemensam vision som säkerställer att alla är överens från början.

Hitta gemensamma nämnare med ClickUp

På papperet är INFJ- och ENTJ-personer inte på något sätt en perfekt matchning, i någon situation. Med det sagt kan de hitta ett sätt att uppskatta och respektera varandras personligheter; deras viktigaste skillnader kan vara deras största styrka.

Att utnyttja kraften i onlineverktyg för samarbete som ClickUp är ett sätt att hjälpa dessa två personlighetstyper att hitta gemensamma nämnare och prestera på arbetsplatsen.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag!